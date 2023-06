Ahora sabemos por qué Apple no mostró aplicaciones de entrenamiento con las Vision Pro

La Realidad Virtual puede ser una forma bastante buena de hacer ejercicio. Sin embargo, cuando Apple mostró su visor Vision Pro en la WWDC, no hizo ninguna referencia a utilizarlo para entrenar. Un nuevo informe afirma que puede haber una razón por la que la función no apareció en el escenario.

Aunque Apple permitió a los asistentes a la WWDC probar una aplicación de meditación en el Vision Pro, la compañía evitó demostrar el potencial del Vision Pro como dispositivo de entrenamiento.

Esto no se debe a que Apple piense que su dispositivo no debería utilizarse de esta manera, sino más bien a que Apple puede no haber estado preparada para mostrar esta capacidad.

Según The Information, la compañía ha estado preparando aplicaciones de entrenamiento para su visor. Al parecer, antiguos empleados afirman que Apple exploró la posibilidad de asociarse con Nike para crear entrenamientos.

Además, parece que el gigante tecnológico incluso se planteó crear almohadillas faciales diseñadas para «entrenamientos sudorosos y de alta intensidad.»

Una de estas aplicaciones de bienestar era, al parecer, una aplicación de yoga. Esa aplicación de yoga utilizaría la cámara para medir la respiración observando el pecho y el torso del usuario. Al parecer, también había una aplicación de tai chi. Sin embargo, este software no estaba listo cuando Apple celebró su evento.

Los ex empleados también afirman que Apple podría haber dudado en mostrar estas aplicaciones debido a la voluminosa batería externa del visor. Además, a la compañía podría haberle preocupado que el cristal frontal fuera demasiado frágil y que el seguimiento de las manos fuera deficiente.