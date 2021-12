Alexa ahora puede detectar sonidos de agua corriendo y pitidos de electrodomésticos

Recientemente, Amazon introdujo una función que permitía a Alexa detectar ciertos tipos de sonidos como ronquidos, tos o el llanto de un bebé.

Ahora, se han añadido dos nuevos detectores de sonido específicos de Alexa para «agua corriendo» y «pitidos de electrodomésticos» que se pueden utilizar para establecer rutinas o recordatorios.

También ha puesto en marcha una serie de nuevas funciones como la detección de movimiento por ultrasonidos y más.

Con las nuevas funciones, puedes utilizar la app de Alexa para enviar una notificación cuando la lavadora emita un pitido para indicar que la colada está lista.

También puede recordarte que cierres el fregadero si alguien deja el agua abierta por accidente o si la puerta de la nevera se ha quedado abierta y empieza a pitar.

La actualización incluye la introducción de la detección de movimiento por ultrasonidos para las rutinas en los dispositivos Echo y Echo Dot de cuarta generación. Esta función utiliza una «onda de ultrasonido inaudible» para detectar si hay personas en una habitación.

Así, se puede utilizar Alexa para encender las luces cuando se detecta movimiento cerca del dispositivo, por ejemplo, o bajar el termostato cuando no se detecta movimiento. No obstante, en España, no parece que esta funcionalidad esté ya disponible.