Algunos usuarios de PlayStation están viendo sus cuentas suspendidas

Varios usuarios han informado que sus cuentas de PlayStation Networks (PSN) han sido suspendidas. Lo más preocupante es que las cuentas han sido baneadas sin una justificación adecuada. Además, Sony no ha reconocido oficialmente el problema.

No está claro cuánto de extendido está el problema, pero está generando una gran confusión y frustración entre los usuarios afectados. A la hora de escribir esta publicación, algunos usuarios reportan que sus cuentas están funcionando nuevamente.

Los mensajes de alerta de suspensión aparecieron sin previo aviso ni explicación, lo que generó preocupaciones sobre posibles problemas de seguridad o fallos en la red de Sony.

Esta cuenta ha sido permanentemente suspendida de PlayStation Network debido a violaciones de los Términos de Servicio y Acuerdo del Usuario de PlayStation Network

La suspensión de cuentas es un problema grave para los propietarios de la PS5 Digital Edition, ya que la consola depende únicamente de la red de PSN. Además, la creación de una nueva cuenta no transfiere el contenido comprado de la cuenta antigua, lo que significa que los usuarios pierden acceso a él.

Los usuarios afectados que contactaron al servicio al cliente de PlayStation indican que Sony no aclaró el motivo de la suspensión de sus cuentas. La compañía pidió a los usuarios que crearan una nueva cuenta de PSN. La marca japonesa no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto. No hay publicaciones en la página de soporte de PlayStation bajo ‘anuncios importantes’.