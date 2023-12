Amazfit Balance Special Edition: Equilibrio entre tecnología y sostenibilidad

Amazfit, una de las marcas líderes en wearables inteligentes y propiedad de Zepp Health, ha presentado su último lanzamiento, el Amazfit Balance Special Edition.

Esta presentación tuvo lugar en Berlín, en un evento denominado «Wellness Winter Wonderland» al que tuvimos oportunidad de asistir. El evento contó con una colaboración muy especial: el Ballet Contemporáneo Siciliano, cuyos bailarines utilizaron el smartwatch de Amazfit durante su actuación.

Valentina Migliorati, bailarina del Ballet Contemporáneo Siciliano, compartió su experiencia: «Los nuevos smartwatches Amazfit Balance Special Edition nos han ayudado durante los ensayos, ofreciéndonos datos en directo sobre nuestro rendimiento físico y mental. Pudimos mostrar a los invitados del ‘Wellness Winter Wonderland’ cómo estos dispositivos, inspirados en la naturaleza, influyeron en nuestra preparación artística y física.»

Mantenerse activo y equilibrado

Los nuevos Amazfit Balance Special Edition ofrecen una amplia gama de funcionalidades para el bienestar mental y físico:

Análisis de la preparación mental y física, y medición de la composición corporal para una comprensión completa del cuerpo y la mente.

Guía del sueño y herramientas de relajación basadas en IA proporcionadas por «Zepp Aura», un servicio de descanso y bienestar.

Zepp Coach y Zepp Fitness Membership basados en IA, que ayudan a mejorar la salud y la forma física de los usuarios.

Pago «contactless» Zepp Pay, fruto de un acuerdo con varios bancos emisores de Mastercard, permitiendo el pago sin contacto en más de 30 mercados europeos.

Conciencia ecológica

El embalaje del Amazfit Balance Special Edition se ha confeccionado con materiales 100% respetuosos con el medio ambiente, y Zepp Health donará parte de los beneficios de cada compra a proyectos de silvicultura urbana en Europa, asociados con «One Tree Planted», una organización sin ánimo de lucro centrada en la plantación de árboles.

Pengtao Yu, vicepresidente de Diseño Corporativo, Marca y Marketing de Consumo de Zepp Health, expresó:

El acuerdo con One Tree Planted refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad. Las ediciones especiales de nuestros smartwatches, inspiradas en la naturaleza, promueven la tranquilidad y el equilibrio, permitiendo a nuestros clientes contribuir a proyectos de reforestación con una donación de 2 euros por compra.

Las donaciones generadas por la compra de las ediciones especiales Woodland, Meadow, Lagoon y Deep Sea Blue del Amazfit Balance se utilizarán para la plantación de árboles en Europa, en zonas afectadas por la deforestación. Los clientes recibirán una pegatina ecológica en el embalaje y un certificado especial en reconocimiento a su apoyo al proyecto.

Compromiso de Sostenibilidad de Amazfit

Bajo el lema «Empowering Health, Inspiring Joy», Zepp Health ha liderado iniciativas centradas en la sostenibilidad durante 2023.

Desde la contribución al proyecto de restauración de corales de «Coral Guardian» en Indonesia con el lanzamiento de la edición especial del Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue; hasta la colaboración con la campaña «Move For The Planet» de Adidas para concienciar sobre sostenibilidad a través del deporte; y el desarrollo de embalajes eco-friendly utilizados en las nuevas Ediciones Especiales de Amazfit Balance. El acuerdo con One Tree Planted subraya el enfoque de Zepp Health y Amazfit hacia la sostenibilidad como un valor esencial.

Disponibilidad

El Amazfit Balance y el Amazfit Balance Special Edition ya están disponibles a nivel mundial en la web oficial de Amazfit y a través de distribuidores autorizados, con un precio inicial de 249,90 euros. Los precios y la disponibilidad pueden variar según el modelo y la ubicación.