Amazon está desarrollando gafas inteligentes para sus repartidores

Amazon, el gigante del comercio electrónico, está trabajando en el desarrollo de gafas inteligentes para sus repartidores, con el fin de optimizar las entregas.

La fase final de entrega es uno de los procesos más costosos y complejos de la logística, ya que implica la navegación en zonas residenciales y urbanas.

Según diversos estudios, el recorrido final representa casi la mitad del coste total de la entrega de un producto. En el último trimestre, los costes de envío de Amazon aumentaron un 8%, alcanzando los 23.500 millones de dólares, y esta iniciativa podría ayudar a reducir dichos gastos.

Gafas inteligentes para guiar a los repartidores en el recorrido final

Un reporte de Reuters menciona que estas gafas inteligentes están diseñadas para guiar a los conductores a través de barrios y edificios, facilitando el tramo final de la entrega.

Contarán con un visor de navegación paso a paso, que les permitirá recibir indicaciones sin necesidad de revisar sus teléfonos. Las rutas y direcciones se mostrarán directamente en las gafas, ayudando a los conductores a orientarse dentro de los edificios y en cada parada sin distracciones adicionales.

Un portavoz de Amazon señaló: “Estamos continuamente innovando para crear una experiencia de entrega aún más segura y eficiente para los conductores”. Sin embargo, evitó comentar sobre detalles específicos de este nuevo producto.

Optimización del tiempo de entrega con tecnología de navegación avanzada

Las gafas inteligentes de Amazon están diseñadas para proporcionar indicaciones precisas en tiempo real, incluso en situaciones complejas, como giros en ascensores o la presencia de obstáculos como portones o perros en el camino.

Esta ventaja podría ahorrar segundos cruciales en cada entrega. En el caso de Amazon, con millones de envíos diarios, estos pequeños ahorros de tiempo representan una mejora significativa en eficiencia. Además, al no depender de dispositivos GPS portátiles, los conductores podrán llevar más paquetes, aumentando la capacidad de cada recorrido.

Posibles desafíos en la implementación de las gafas inteligentes

No obstante, el proyecto no está exento de desafíos. Existe la posibilidad de que Amazon decida posponer o cancelar el lanzamiento de las gafas si no cumplen con las expectativas, ya sea por razones financieras o técnicas.

Además, la adopción de esta tecnología por parte de miles de conductores podría ser un proceso largo y complejo. Sin embargo, si el sistema resulta tan eficiente y beneficioso como se espera, es probable que los conductores encuentren un valor práctico en el uso de estas gafas para sus tareas de entrega.