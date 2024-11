Amazon reconoce un problema con la pantalla del Kindle Colorsoft

Numerosos propietarios del nuevo Kindle Colorsoft han notado la aparición de una franja amarilla en la parte inferior de la pantalla. Amazon reconoció estar al tanto del problema, lo cual generó más inquietud entre los usuarios.

El equipo de Tom’s Guide se puso en contacto con Amazon para obtener más detalles sobre el problema con la pantalla.

En respuesta, un portavoz de Amazon aclaró: «Un pequeño número de clientes ha informado sobre una franja amarilla en la parte inferior de la pantalla”.

Aseguraron que la calidad de sus productos es una prioridad y que cualquier cliente que detecte este problema puede comunicarse con el servicio de atención al cliente para solicitar un reemplazo o un reembolso.

Asimismo, señalaron que están tomando medidas correctivas para garantizar que los nuevos dispositivos no presenten este defecto, aunque no ofrecieron detalles específicos sobre qué ajustes se están realizando.

A pesar de estas declaraciones, mencionó que las fechas de disponibilidad podrían cambiar conforme se distribuyan dispositivos nuevos o de reemplazo. Hasta el momento, no se ha aclarado si el problema de la franja amarilla es de software o hardware, aunque el hecho de que se estén ofreciendo reemplazos sugiere que podría tratarse de un defecto físico en la fabricación.

En caso de que sea un problema de hardware, es probable que los envíos sufran demoras mientras Amazon trabaja en corregir los dispositivos ya producidos o fabrica nuevas unidades con la solución implementada.

Mientras tanto, Amazon asegura que el Kindle Colorsoft sigue siendo funcional a pesar de la franja amarilla y recomienda apagar el dispositivo y dejarlo reposar unos minutos como solución temporal. No obstante, no hay garantías de que el problema no vuelva a aparecer.