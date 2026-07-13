Análisis y opinión de estación de energía AFERIY Nomad1800 Pro de 1.800W (+cupón descuento)

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Ahora que se acercan las vacaciones y apetece pasar más tiempo al aire libre, contar con una fuente de electricidad lejos de un enchufe puede resultar especialmente útil. Una estación de energía portátil permite alimentar pequeños electrodomésticos durante una escapada, trabajar en lugares sin acceso a la red eléctrica o disponer de energía de emergencia en casa cuando se produce un apagón.

La AFERIY Nomad1800 Pro (459€ con cupón TeknofiloP180Pro) es una estación de energía portátil que combina una batería de 1.024 Wh con una potencia de salida de 1.800 W. Gracias a estas cifras, puede alimentar desde teléfonos móviles y ordenadores portátiles hasta herramientas eléctricas, frigoríficos portátiles o determinados electrodomésticos.

Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de ampliar la capacidad mediante baterías adicionales. La unidad principal parte de 1.024 Wh, pero puede alcanzar un máximo de 5.120 Wh conectando hasta cuatro baterías de expansión. Esto permite adaptar el sistema a diferentes necesidades sin tener que sustituir la estación completa.

La Nomad1800 Pro incorpora una batería de química LiFePO₄ y dos enchufes de corriente alterna de 1.800 W. También ofrece carga solar de hasta 500 W mediante un conector XT60, dos puertos USB-A, dos puertos USB-C y diferentes salidas de corriente continua.

He tenido la oportunidad de probar la estación AFERIY Nomad1800 Pro y, a continuación, os cuento mis impresiones.

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👉 Índice

Construcción

La AFERIY Nomad1800 Pro posee un diseño compacto teniendo en cuenta su capacidad y potencia. Su peso es de aproximadamente 11,6 kg, por lo que puede transportarse de una habitación a otra, llevarse hasta el coche o utilizarse en una autocaravana sin demasiadas dificultades.

No es un dispositivo ligero en términos absolutos, pero se encuentra dentro de lo habitual para una estación de 1 kWh. El asa integrada en la parte superior facilita bastante el transporte y permite sujetarla con una sola mano durante trayectos cortos.

AFERIY ha optado por un diseño industrial sencillo, con una carcasa de plástico oscuro y líneas bastante discretas. El equipo encaja bien en un garaje, una zona de trabajo, una autocaravana o un cuarto de herramientas.

Como sucede con la mayoría de estaciones de energía portátiles, la Nomad1800 Pro no está pensada para permanecer expuesta a la lluvia. Las aberturas de ventilación permiten refrigerar los componentes internos, pero también facilitan la entrada de agua y polvo.

Por tanto, aunque resulta adecuada para acampadas, caravanas o trabajos en el exterior, conviene colocarla siempre bajo techo y sobre una superficie seca. Tampoco es aconsejable dejarla directamente sobre tierra húmeda o césped mojado.

En el lateral encontramos una pantalla que muestra la información fundamental de funcionamiento. Es posible consultar el porcentaje de batería restante, la potencia que está entrando en la estación, el consumo de los dispositivos conectados y una estimación del tiempo de autonomía o recarga.

Esta información permite controlar el equipo sin necesidad de abrir constantemente la aplicación móvil. La pantalla resulta especialmente útil al conectar un electrodoméstico, ya que muestra inmediatamente cuánto está consumiendo y durante cuánto tiempo podría mantenerse encendido.

La distribución de los puertos es razonablemente clara. La unidad ofrece 2 salidas de corriente alterna hasta 1.800W, 4 conexiones USB (2 USB-C y 2 USB-A), una toma de automóvil de 12 V y dos conectores DC5521 de corriente continua 12V/3A.

Entre las conexiones USB encontramos:

1 puerto USB-C con Power Delivery 3.0 de hasta 140 W

1 puerto USB-C de hasta 20 W

2 puertos USB-A QuickCharge 3.0 de hasta 18W

El puerto USB-C de 140 W permite cargar directamente ordenadores portátiles potentes, tablets y teléfonos compatibles sin tener que utilizar sus adaptadores de corriente. Es una conexión especialmente útil porque evita ocupar uno de los enchufes de corriente alterna.

Habría agradecido un segundo USB-C de alta potencia. La estación solo incorpora una conexión USB-C de 140 W y otra limitada a 20 W.

La presencia de dos salidas de 12 V puede ser útil para ciertos equipos especializados, pero probablemente muchos usuarios habrían preferido disponer de más conexiones USB-C. La estación incluye una salida de automóvil de 12 V, adecuada para neveras portátiles, infladores, bombas y otros accesorios diseñados para conectarse al encendedor de un vehículo.

Un detalle que me ha gustado es que la entrada de corriente alterna utiliza un conector estándar IEC C13, conocido habitualmente como el cable de ordenador. Esto evita depender de un cargador externo o de un cable propietario difícil de reemplazar.

La entrada solar emplea un conector XT60, otro estándar bastante extendido en estaciones de energía y sistemas fotovoltaicos portátiles. Gracias a ello, es relativamente sencillo encontrar paneles y adaptadores compatibles.

En uno de los laterales encontramos una luz LED integrada. Puede servir para iluminar una tienda de campaña, encontrar herramientas en un garaje oscuro o disponer de algo de luz durante un apagón.

Su potencia es suficiente para un uso puntual, aunque no sustituye a una lámpara de trabajo dedicada. Es más bien una luz auxiliar pensada para emergencias o situaciones en las que no tenemos otra fuente de iluminación cerca.

Luz LED encendida

Carga de la estación

La AFERIY Nomad1800 Pro puede cargarse mediante corriente alterna, paneles solares o la toma de 12 V de un vehículo, dependiendo de los cables y accesorios disponibles.

La forma más rápida y sencilla de cargarla en casa es conectarla directamente a un enchufe. Al no necesitar un transformador externo de grandes dimensiones, basta con utilizar un cable de alimentación convencional.

La carga mediante corriente alterna lleva poco más de 1 hora a la potencia de 1.000W, que es bastante rápida. La estación puede recuperar una parte importante de su capacidad en relativamente poco tiempo, por lo que resulta posible prepararla antes de una salida incluso aunque nos hayamos olvidado de cargarla durante la noche.

Durante la carga rápida, los ventiladores internos pueden ponerse en marcha para mantener la temperatura bajo control. El ruido resulta perceptible en una habitación silenciosa, pero no llega a ser especialmente molesto.

La Nomad1800 Pro también admite una entrada solar de hasta 500 W mediante MPPT. El controlador MPPT adapta el voltaje y la corriente procedentes de los paneles para aprovechar de forma más eficiente la energía disponible.

Con paneles capaces de acercarse a esos 500 W y unas buenas condiciones de luz, es posible recargar una parte considerable de la batería durante una jornada. Sin embargo, la producción solar depende de muchos factores: orientación, sombras, nubosidad, temperatura y época del año.

En una instalación portátil rara vez se mantiene la potencia máxima anunciada durante toda la carga. Por ello, conviene considerar los 500 W como el límite de entrada y no como una producción constante garantizada. El uso de un conector XT60 es una buena noticia, ya que facilita la conexión de paneles de diferentes fabricantes siempre que sus parámetros eléctricos sean compatibles con la estación.

Utilizando la carga rápida híbrida AC + PV, es capaz de cargar del 0% al 80% en solo 36 minutos y al 100% en 60 minutos.

También es posible cargar la batería desde la toma de 12 V de un vehículo. Es una opción más lenta, unas 11 horas a 96 W, pero puede resultar útil durante un viaje largo en coche o autocaravana. A la hora de cargarla dentro de un vehículo, conviene evitar que la estación quede expuesta directamente al sol o encerrada en un maletero con temperaturas muy elevadas.

Batería ampliable

Una de las diferencias más importantes de la AFERIY Nomad1800 Pro frente a muchas estaciones compactas de 1 kWh es su sistema de ampliación de batería.

La unidad principal ofrece una capacidad de 1.024 Wh. Esta cifra resulta suficiente para cargar dispositivos electrónicos, alimentar un puesto de trabajo durante varias horas o mantener en funcionamiento determinados aparatos durante un corte eléctrico breve.

No obstante, quienes necesiten una autonomía superior pueden añadir baterías externas. El sistema permite conectar hasta cuatro unidades adicionales y alcanzar una capacidad total de 5.120 Wh.

Esta modularidad tiene varias ventajas. Podemos comenzar comprando únicamente la estación principal y añadir más capacidad posteriormente si nuestras necesidades cambian.

También evita tener que cargar siempre con el peso y el volumen de una batería enorme. Para una salida corta podemos llevar únicamente la Nomad1800 Pro, mientras que para una estancia más larga podemos añadir uno o varios módulos.

La química empleada es LiFePO₄, también conocida como fosfato de hierro y litio. Este tipo de batería suele ofrecer una vida útil más larga y una mayor estabilidad térmica que las baterías de iones de litio convencionales. Es capaz de conservar el 80% de su capacidad después de 4.000 ciclos de carga.

La expansión resulta especialmente interesante para quienes quieran utilizar la estación como respaldo doméstico, alimentar una autocaravana durante varios días o aprovechar paneles solares para almacenar energía.

Alimentación de dispositivos

La AFERIY Nomad1800 Pro puede proporcionar una potencia continua de 1.800 W mediante su inversor de corriente alterna. Esta cifra permite alimentar una variedad considerable de aparatos: televisores, ordenadores, monitores, neveras portátiles, herramientas eléctricas, cafeteras pequeñas, ventiladores o equipos audiovisuales.

La potencia de sobretensión alcanza los 3.600 W. Este margen resulta útil para aparatos que requieren un pico elevado durante el arranque, como algunos motores, compresores y herramientas. No obstante, la potencia de pico solo puede mantenerse durante un periodo breve. Para un funcionamiento continuo, el consumo combinado de todos los dispositivos conectados debe permanecer por debajo de los 1.800 W.

Al conectar varios aparatos, la pantalla muestra el consumo total en tiempo real. Esto facilita comprobar si nos estamos acercando al límite del inversor.

Una capacidad de 1.024 Wh no significa que podamos aprovechar exactamente 1.024 Wh desde los enchufes. Durante la conversión de la corriente de la batería a corriente alterna se producen pérdidas, y la propia electrónica de la estación también consume energía.

En la práctica, la autonomía depende de la eficiencia del inversor, la temperatura y el consumo del dispositivo conectado.

Un ordenador portátil que consuma unos 65 W puede trabajar durante muchas horas si se conecta directamente al puerto USB-C de 140 W. Esta opción resulta más eficiente que utilizar su cargador conectado a un enchufe de corriente alterna.

Una nevera portátil no consume su potencia nominal continuamente, ya que el compresor se enciende y se apaga. Por ese motivo, calcular su autonomía requiere observar el consumo medio durante varias horas.

En mis pruebas, la estación ha funcionado de manera estable al alimentar ordenadores, móviles y herramientas eléctricas. El inversor ha respondido correctamente y no he apreciado interrupciones inesperadas.

También es una solución práctica para trabajar en el jardín o en un trastero donde no haya enchufes cerca. Poder conectar un taladro, una herramienta de corte o un aspirador sin utilizar alargadores resulta muy cómodo. Durante una acampada, la estación puede alimentar iluminación, teléfonos móviles, cámaras, drones, una nevera portátil y pequeños electrodomésticos.

La AFERIY Nomad1800 Pro también puede utilizarse como fuente de respaldo (SAI / UPS) ante cortes de suministro. Al mantenerla conectada a la red y enchufar a ella determinados equipos, puede asumir la alimentación cuando desaparece la corriente en 10 milisegundos.

Este tipo de función resulta útil para routers, ordenadores de sobremesa, sistemas de almacenamiento, cámaras de seguridad y otros dispositivos que no queremos que se apaguen inesperadamente. Antes de confiarle equipos especialmente sensibles, conviene comprobar el tiempo de transferencia indicado por el fabricante y realizar una prueba controlada. No todos los sistemas reaccionan igual ante una breve interrupción.

Una estación de energía también puede ayudar a aprovechar tarifas eléctricas con discriminación horaria. Es posible cargarla durante las horas más económicas y utilizar la energía almacenada posteriormente.

Sin embargo, el ahorro debe valorarse teniendo en cuenta las pérdidas durante la carga y descarga, así como el desgaste de la batería. No siempre resultará rentable utilizarla diariamente solo para desplazar consumo entre franjas horarias.

App AFERIY

AFERIY ofrece una aplicación móvil que permite consultar y controlar diferentes funciones de la Nomad1800 Pro a través de WiFi. Desde la pantalla principal podemos comprobar el porcentaje de batería, la potencia de entrada, el consumo de salida y la autonomía estimada.

También es posible activar o desactivar determinados grupos de salidas sin tener que pulsar los botones físicos de la estación.

La aplicación permite modificar algunos ajustes relacionados con la carga, el comportamiento de las salidas y la gestión energética.

La posibilidad de actualizar el firmware desde la aplicación resulta importante, ya que permite que AFERIY corrija errores y mejore algunas funciones con el tiempo.

También resulta útil poder comprobar el estado de la estación sin acercarse continuamente a la pantalla, especialmente cuando está instalada bajo una mesa, dentro de una autocaravana o junto a otros equipos.

Precio

AFERIY ofrece envío gratuito dentro de Europa, 7 años de garantía y soporte técnico de por vida.

La estación de energía AFERIY Nomad1800 Pro está a la venta por 749€, y actualmente puedes encontrarla rebajada a 474€. Además, si utilizas el cupón TeknofiloP180Pro, conseguirás un precio especial de 459€.

La batería de expansión AFERIY P180-B de 1024 Wh está a la venta por 379€. Si utilizas el cupón TeknofiloP180ProB, conseguirás un precio especial de 365€.

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Mi opinión

La AFERIY Nomad1800 Pro destaca principalmente por ofrecer una batería de 1.024 Wh, una potencia continua de 1.800 W y un sistema ampliable sin situarse necesariamente en el nivel de precios de las estaciones más premium.

La relación entre capacidad, potencia y posibilidades de ampliación es uno de sus mayores argumentos de compra. Pocas estaciones relativamente compactas permiten comenzar con 1.024 Wh y crecer posteriormente hasta 5.120 Wh.

También me ha gustado que utilice conexiones estándar. El cable IEC C13 para la carga de corriente alterna y la entrada solar XT60 facilitan encontrar repuestos y accesorios compatibles.

El rendimiento eléctrico es bueno. La estación puede alimentar aparatos exigentes, la recarga es rápida y el funcionamiento general resulta estable y silencioso.

Disponer de un USB-C de 140 W es una ventaja, pero un segundo puerto de alta potencia habría sido más útil que algunas de las conexiones cilíndricas de 12 V.

En definitiva, la AFERIY Nomad1800 Pro es una estación de energía recomendable para quienes buscan una solución potente para acampadas, autocaravanas, trabajos en exteriores o respaldo doméstico sin pagar necesariamente el sobreprecio de las marcas más conocidas.

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15€ de descuento en Nomad1800 Pro TeknofiloP180ProB : 14€ de descuento en batería de expansión AFERIY P180-B de 1024 Wh

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Lo mejor:

Batería LiFePO₄de 1.024 Wh ampliable hasta 5.120 Wh mediante baterías adicionales

Batería LiFePO₄de 1.024 Wh ampliable hasta 5.120 Wh mediante baterías adicionales Potencia continua de 1.800 W y pico de 3.600 W para alimentar equipos exisgentes

Potencia continua de 1.800 W y pico de 3.600 W para alimentar equipos exisgentes Puerto USB-C Power Delivery de 140 W

Puerto USB-C Power Delivery de 140 W Entrada solar MPPT de hasta 500 W

Entrada solar MPPT de hasta 500 W Funcionamiento estable y relativamente silencioso

Funcionamiento estable y relativamente silencioso Buena relación entre prestaciones y precio

Lo peor: