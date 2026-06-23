El robot aspirador Lefant M5 Pro desploma su precio con un descuento brutal del 72%

La limpieza del hogar ha dejado de ser solo cuestión de potencia. Hoy, un buen robot aspirador debe aspirar bien, fregar de forma eficaz, moverse con inteligencia por la casa y, sobre todo, reducir al mínimo la intervención del usuario.

En ese terreno quiere destacar el nuevo Lefant M5 Pro, un robot aspirador y fregador todo en uno que llega con una propuesta muy clara: automatización total y limpieza profunda. Del 23 al 27 de junio existe una promoción por tiempo limitado, con un descuento del 72%, disponible por solo 449,99 €.

Lefant es una marca especializada en robots de limpieza compactos y prácticos, con un enfoque orientado a simplificar las rutinas domésticas sin exigir una gran inversión económica.

Con el Lefant M5 Pro, la compañía da un paso más al combinar una elevada potencia de succión, fregado con rodillo, navegación láser y una base multifunción capaz de encargarse de buena parte del mantenimiento diario.

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Un robot pensado para aspirar y fregar con mayor autonomía

El Lefant M5 Pro se presenta como un robot aspirador y fregador insignia dentro del catálogo de la marca. Su principal atractivo está en que no se limita a aspirar el suelo, sino que incorpora un sistema de fregado con rodillo de agua viva, pensado para ofrecer una limpieza más profunda y constante que la de los sistemas tradicionales basados en mopas planas.

La diferencia está en que el robot no arrastra simplemente una mopa húmeda por el suelo, sino que trabaja con un rodillo que se va limpiando en tiempo real mientras avanza por la casa. Para ello, integra 16 boquillas de agua limpia que pulverizan agua fresca sobre el rodillo durante la limpieza, junto con una rasqueta de presión constante que lo enjuaga, raspa y ayuda a retirar la suciedad acumulada.

Este sistema busca evitar uno de los problemas habituales de muchos robots fregadores: que la mopa se ensucie al principio de la limpieza y termine extendiendo agua sucia por el resto de la vivienda. En el caso del Lefant M5 Pro, el agua residual se evacúa rápidamente mientras el rodillo se mantiene fresco durante el recorrido, reduciendo el riesgo de que el robot vuelva a pasar por el suelo con una superficie de fregado ya contaminada.

Además, el rodillo no solo se humedece, sino que también ejerce una acción mecánica más intensa sobre el suelo. Lefant habla de una presión descendente 18 veces superior y una rotación de 280 rpm, dos cifras pensadas para reforzar la capacidad de fregado frente a manchas más resistentes. Esto debería notarse especialmente en salpicaduras secas, huellas, restos de comida o marcas que una mopa pasiva puede no retirar con facilidad.

En la práctica, este enfoque acerca el funcionamiento del robot al de los fregasuelos eléctricos con rodillo, pero integrado en un dispositivo autónomo. El rodillo gira a alta velocidad mientras recibe agua limpia, friega con presión y se va limpiando al mismo tiempo, lo que permite mantener una limpieza más uniforme de principio a fin.

Otro detalle importante es su cepillo extralargo de 20 cm, que ayuda a cubrir más superficie en cada pasada. Esto permite que el robot optimice mejor sus recorridos y reduzca el número de pasadas necesarias para limpiar una estancia, algo especialmente útil en viviendas grandes o en zonas de mucho tránsito.

Para los hogares con alfombras, el robot incorpora elevación automática del rodillo de 8 mm. De esta forma, cuando detecta una alfombra, eleva el sistema de fregado para evitar mojarla, una función especialmente útil en viviendas donde conviven suelos duros y textiles. Así, el Lefant M5 Pro puede alternar entre aspirado y fregado con menos intervención por parte del usuario, reforzando esa idea de limpieza más autónoma y menos pendiente del mantenimiento manual constante.

18.000 Pa de succión para pelo, polvo y residuos

Uno de los apartados más llamativos del Lefant M5 Pro es su potencia de succión de 18.000 Pa, una cifra elevada dentro del segmento de robots aspiradores domésticos. Esta capacidad está pensada para recoger polvo fino, pelo de mascotas y residuos de mayor tamaño con facilidad.

La marca también ha prestado atención a uno de los problemas más habituales en este tipo de productos: los enredos de pelo. Para combatirlos, el Lefant M5 Pro incorpora un cepillo en V antienredos con doble peine, diseñado para recoger el cabello y reducir la acumulación en el rodillo principal.

A esto se suma un cepillo lateral con diseño curvo antienredos, que ayuda a minimizar los bloqueos provocados por pelos largos o suciedad acumulada. Es una característica especialmente interesante para hogares con mascotas, personas con el pelo largo o viviendas donde el robot se utiliza a diario.

Una base multifunción que se encarga de casi todo

El gran salto del Lefant M5 Pro está en su base multifunción autolimpiable, que convierte al robot en una solución mucho más autónoma. Esta estación no solo sirve para cargar el dispositivo, sino que también se encarga de tareas clave como el vaciado del polvo, el lavado del rodillo, el secado y la gestión del agua.

La base realiza el lavado automático del rodillo con agua caliente a 75 °C, una función pensada para retirar suciedad adherida y ayudar a evitar malos olores. Tras el lavado, el sistema de secado contribuye a mantener el rodillo en mejores condiciones entre sesiones.

También incorpora relleno y drenaje automáticos de agua, de manera que la base puede añadir agua limpia y retirar el agua sucia sin intervención constante del usuario. A esto se suma la dosificación automática de detergente, que mezcla la solución limpiadora para mejorar la limpieza y desinfección del suelo.

En el apartado de aspirado, la base integra una bolsa de polvo de 3,2 litros, con una autonomía de hasta 120 días sin necesidad de vaciarla, según los datos facilitados por la marca. Esto permite espaciar mucho más las tareas de mantenimiento frente a robots sin estación de autovaciado.

Navegación láser DToF y detección de obstáculos a 190°

Para moverse por el hogar, el Lefant M5 Pro apuesta por navegación láser DToF, una tecnología que permite realizar un mapeo rápido de la vivienda y planificar rutas de limpieza de forma eficiente. El robot puede gestionar hasta tres mapas, por lo que resulta adecuado para casas de varias plantas o viviendas donde se quiera diferenciar claramente distintas zonas.

El sistema de navegación se complementa con un sensor PSD 2.0 mejorado, capaz de ofrecer detección ultra gran angular de 190°. El objetivo es identificar obstáculos pequeños con mayor precisión y evitar pérdidas de orientación durante la limpieza.

Esta combinación resulta especialmente útil en hogares con muebles complejos, patas de sillas, juguetes, cables u otros objetos que suelen complicar el trabajo de los robots aspiradores convencionales.

Control desde la app y limpieza personalizada

El Lefant M5 Pro también permite personalizar la limpieza desde su aplicación móvil. Desde la app es posible configurar zonas, elegir limpieza por áreas, establecer zonas prohibidas y adaptar los modos de funcionamiento a las necesidades de cada hogar.

Esta flexibilidad permite, por ejemplo, limpiar solo la cocina después de comer, evitar una zona con cables, reforzar la limpieza en estancias con más tránsito o programar rutinas automáticas para diferentes momentos del día.

Además, su diseño compacto de 320 mm facilita que el robot pueda llegar a espacios estrechos y zonas difíciles, algo importante en viviendas con muchos muebles o habitaciones donde el espacio libre bajo mesas, camas o sofás es limitado.

Ideal para hogares con mascotas, alfombras y poco tiempo

Por sus características, el Lefant M5 Pro está especialmente orientado a varios tipos de usuario. En primer lugar, a hogares con mascotas o caída frecuente de cabello, gracias a sus diseños antienredos y su elevada potencia de succión.

También encaja bien en viviendas grandes o con distribución compleja, donde la navegación láser, el mapeo y la planificación inteligente de rutas ayudan a cubrir mejor cada estancia. En casas con alfombras, la elevación automática del rodillo de fregado aporta un extra de tranquilidad.

Pero, sobre todo, es un producto pensado para quienes buscan reducir al mínimo el mantenimiento manual. La combinación de vaciado automático, lavado con agua caliente, secado, dosificación de detergente, rellenado de agua y carga automática convierte al Lefant M5 Pro en una solución muy completa para quienes quieren olvidarse de buena parte de la limpieza diaria.

Precio y disponibilidad

El Lefant M5 Pro ya está disponible como una propuesta de robot aspirador y fregador todo en uno para quienes buscan una limpieza más automatizada, potente y cómoda en el hogar. Del 23 al 27 de junio existe una promoción por tiempo limitado, con un descuento del 72% OFF, disponible por solo 449,99 €.

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