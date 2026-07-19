Aiper EcoSurfer S2: Análisis y opinión del robot solar que limpia la superficie de tu piscina

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Si tienes una piscina en casa, probablemente sabrás que mantener el agua limpia no consiste únicamente en retirar la suciedad del fondo. Las hojas, los insectos, el polen, los pétalos y otros restos ligeros pueden permanecer flotando durante horas, obligándonos a utilizar una red de manera casi diaria.

El Aiper EcoSurfer S2 ha sido diseñado precisamente para automatizar esa parte del mantenimiento. Este robot inalámbrico se desplaza por la superficie del agua, recoge los residuos flotantes y los almacena en su cesta interna antes de que terminen hundiéndose.

Una de sus características más interesantes es su sistema de alimentación dual. El robot puede recargarse mediante un adaptador convencional, pero también incorpora paneles solares ampliados y la tecnología SolarSeeker, que aprovecha la luz del sol para prolongar su funcionamiento y mantenerlo activo durante el día.

El EcoSurfer S2 está a la venta en la tienda oficial de Aiper por 🛒 349€, frente a un precio recomendado de 399€.

A continuación, vamos a repasar todo lo que ofrece el Aiper EcoSurfer S2 y las mejoras que introduce respecto a la anterior generación.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El Aiper EcoSurfer S2 mantiene el concepto de un pequeño catamarán robótico que navega por la superficie de la piscina. Su cuerpo ancho le permite mantenerse estable sobre el agua, mientras que los propulsores situados en la parte posterior se encargan de dirigirlo y modificar su trayectoria.

La zona superior está ocupada en buena medida por sus paneles solares ampliados. Estos no son un simple complemento para recuperar unos minutos de batería, sino una parte esencial del sistema de alimentación del robot.

Gracias a la tecnología SolarSeeker, el EcoSurfer S2 puede aprovechar la energía solar disponible y adaptar su funcionamiento a las condiciones de luz. La idea es que el usuario pueda dejarlo flotando en la piscina durante largos periodos sin tener que retirarlo constantemente para recargarlo.

El robot incorpora cuatro barras antiatasco ajustables en la parte inferior. Estas barras están pensadas para impedir que el dispositivo quede atrapado sobre escalones, zonas poco profundas u otros elementos que sobresalgan cerca de la superficie. En mi caso, no he tenido que utilizarlos.

Aiper también ha incorporado dos sensores ópticos para mejorar la detección de obstáculos. Estos sensores permiten que el robot identifique las paredes de la piscina, escaleras, flotadores u otros objetos y cambie de dirección antes de quedar bloqueado.

A esto se suma un algoritmo de autorrescate que intenta liberar automáticamente el dispositivo cuando detecta que no puede continuar avanzando. Esta combinación de sensores, barras ajustables y software debería reducir considerablemente la necesidad de intervenir manualmente.

El EcoSurfer S2 está preparado para trabajar en piscinas de diferentes formas, incluyendo piscinas rectangulares, ovaladas, con forma de riñón o con diseños irregulares. Al mantenerse en la superficie, tampoco necesita rampas ni sistemas especiales para entrar o salir del agua.

Su funcionamiento inalámbrico evita la presencia de cables alrededor de la piscina, algo especialmente importante en un dispositivo que debe desplazarse libremente y que puede permanecer muchas horas sobre el agua.

Funcionamiento y conectividad

El EcoSurfer S2 ha sido diseñado para funcionar de manera prácticamente autónoma. Una vez colocado en el agua y activado, comienza a desplazarse por la piscina mientras dirige los residuos hacia su entrada frontal.

El proceso de configuración inicial es muy sencillo, ya que basta con introducir las credenciales de la red WiFi para conectarlo a la red y que sea configurable desde la app.

No es necesario instalar una base de carga dentro de la piscina ni conectar el dispositivo a una toma eléctrica durante la limpieza. El robot funciona completamente sin cables y puede permanecer sobre el agua mientras aprovecha la energía solar.

Además de los controles presentes en el propio dispositivo, el robot es compatible con la aplicación móvil de Aiper. La conexión se realiza mediante Bluetooth y WiFi, permitiendo supervisar el dispositivo desde el teléfono.

Desde la aplicación es posible consultar en tiempo real información como el nivel de batería, el estado del robot y el progreso de la limpieza. También se puede utilizar el teléfono como mando a distancia para dirigir manualmente el EcoSurfer S2.

Este control remoto resulta especialmente útil cuando queremos llevar el robot hasta uno de los bordes para retirarlo del agua, vaciar el filtro o conectarlo al cargador. De esta manera, no tenemos que esperar a que se acerque por sí solo ni utilizar una pértiga para recuperarlo.

A diferencia de los robots limpiafondos sumergidos, el EcoSurfer S2 permanece siempre sobre la superficie. Esto favorece la conectividad inalámbrica, ya que la señal Bluetooth o WiFi no tiene que atravesar una gran cantidad de agua.

El robot también incorpora un modo de limpieza automática de bordes. Cuando se aproxima al perímetro de la piscina, adapta su movimiento para recoger parte de la suciedad que tiende a acumularse junto a las paredes.

Su navegación no debe entenderse como la de un robot aspirador doméstico que crea un mapa detallado de una vivienda. El EcoSurfer S2 recorre la superficie modificando su dirección cuando detecta obstáculos, combinando sus sensores con diferentes patrones de movimiento.

Sistema de limpieza

El principal trabajo del Aiper EcoSurfer S2 consiste en retirar los residuos antes de que se hundan. Esto incluye hojas, pétalos, ramitas, insectos, polen, pelo de mascotas y otras partículas que permanecen flotando.

La parte frontal cuenta con una entrada de aspiración de 22,7 cm. Su tamaño permite recoger tanto partículas pequeñas como hojas relativamente grandes sin que la abertura se bloquee con facilidad.

Mientras el robot avanza, el movimiento del agua dirige la suciedad hacia el interior. Los residuos quedan almacenados en una cesta equipada con un filtro ultrafino de 150 μm, más fino que el filtro de 200 μm utilizado en el anterior Surfer S1.

Esta mejora permite retener partículas más pequeñas y no solamente hojas o restos vegetales grandes. Aiper indica que el sistema también puede recoger suciedad fina e incluso pequeñas acumulaciones de algas que se encuentren suspendidas cerca de la superficie.

Una de las novedades más importantes es el sistema DebrisGuard. Se trata de una compuerta diseñada para abrirse durante la recogida y cerrarse después, evitando que la suciedad almacenada vuelva a escapar cuando el robot cambia de dirección o se detiene.

Este detalle soluciona uno de los posibles inconvenientes de los skimmers robóticos. Si la entrada permanece siempre abierta, parte de los residuos puede regresar al agua al mover o sacar el dispositivo. DebrisGuard ayuda a mantener la suciedad dentro de la cesta hasta el momento de vaciarla.

El EcoSurfer S2 también incorpora un sistema de succión mejorado para aumentar el flujo de agua a través del filtro. Esto permite recoger residuos de manera más consistente mientras el robot avanza.

La cesta debe vaciarse periódicamente, aunque la frecuencia dependerá de la cantidad de vegetación situada alrededor de la piscina. En una piscina rodeada de árboles o arbustos, puede ser conveniente revisarla a diario durante los días de viento.

La extracción del filtro simplifica el mantenimiento, ya que basta con retirar la cesta, vaciar los residuos y enjuagarla con agua. Conviene asegurarse de que la malla de 150 μm queda libre de partículas para no reducir el flujo de aspiración.

Es importante recordar que el EcoSurfer S2 no sustituye a un robot limpiafondos. Su trabajo se limita a la superficie, por lo que no limpia el suelo, las paredes ni la línea de agua situada por debajo de su zona de contacto.

Lo ideal es utilizarlo como complemento de un limpiafondos sumergible. El EcoSurfer S2 recoge la suciedad flotante antes de que se hunda, mientras que el limpiafondos se ocupa de los restos que ya se han depositado en otras zonas.

Otra novedad práctica es el dispensador de cloro ajustable integrado. Este compartimento permite colocar tabletas de cloro para que el propio robot ayude a distribuir el producto mientras se mueve por la piscina.

El dispensador no reemplaza el control habitual de los niveles químicos del agua, pero evita tener que mantener un flotador de cloro independiente. La apertura puede ajustarse para regular la velocidad con la que el producto entra en contacto con el agua.

Autonomía y carga solar

La autonomía es uno de los apartados donde más ha evolucionado el EcoSurfer S2. Según Aiper, una sola carga puede proporcionar más de 35 horas de autonomía en las condiciones contempladas por el fabricante.

Esta cifra supone una mejora notable respecto a las 12 horas anunciadas para el antiguo Surfer S1. Además, el nuevo modelo puede continuar recuperando energía mientras permanece expuesto al sol.

El EcoSurfer S2 combina dos sistemas de carga. El primero utiliza los paneles solares situados en la parte superior, mientras que el segundo recurre a un cargador de corriente incluido con el dispositivo.

Una carga mediante el adaptador de corriente requiere aproximadamente entre 4 y 6 horas. Esta carga proporciona hasta 16 horas de limpieza ininterrumpida, mientras que la energía solar puede ampliar el tiempo total de funcionamiento por encima de las 35 horas.

La autonomía real dependerá de factores como la intensidad de la luz solar, las horas de exposición, la temperatura, la cantidad de residuos y el esfuerzo necesario para desplazarse por la piscina.

En una piscina exterior con varias horas de sol directo, los paneles pueden compensar buena parte de la energía consumida durante el día. Esto permite que el robot continúe trabajando durante periodos prolongados con muy poca intervención.

La referencia de Aiper a un funcionamiento continuo 24/7 debe interpretarse teniendo en cuenta estas condiciones. El robot puede alternar periodos de limpieza y carga solar para mantenerse disponible durante el día y la noche, pero el resultado dependerá inevitablemente de la radiación solar recibida.

En días nublados, durante el invierno o en piscinas situadas bajo sombra permanente, será necesario recurrir con mayor frecuencia al cargador convencional. En verano, que es cuando yo tengo abierta mi piscina, no es necesario cargar con cable en ningún momento.

Dejar el EcoSurfer S2 sobre el agua también facilita que recoja de inmediato las hojas y los insectos que van cayendo. De este modo, evita que permanezcan flotando durante horas y terminen depositándose en el fondo.

Precio

El Aiper EcoSurfer S2 está disponible en la tienda oficial del fabricante por 🛒 349€, frente a un precio recomendado de 399€.

Dentro de la caja se incluye el robot Aiper EcoSurfer S2 y el adaptador de corriente para realizar la carga convencional.

No estamos ante un accesorio barato, especialmente si ya disponemos de un limpiafondos robótico. Sin embargo, ambos dispositivos cumplen funciones distintas y pueden complementarse para reducir considerablemente el mantenimiento manual de la piscina.

El EcoSurfer S2 será más útil en piscinas exteriores rodeadas de árboles, setos, flores o zonas ajardinadas. En estos entornos, la cantidad de residuos que cae sobre el agua puede justificar con mayor facilidad la inversión.

En cambio, quienes tengan una piscina interior o protegida por una cubierta pueden encontrar menos ventajas, ya que la acumulación de hojas e insectos será mucho menor.

Mi opinión

La función del Aiper EcoSurfer S2 es aparentemente sencilla, pero puede ahorrar bastante trabajo en piscinas rodeadas de vegetación: recorrer la superficie y recoger las hojas, los pétalos, los insectos y la suciedad antes de que terminen hundiéndose.

La evolución respecto al Surfer S1 es considerable. La autonomía anunciada pasa de 12 a más de 35 horas, mientras que el filtro reduce su tamaño de poro de 200 a 150 μm. Esto debería permitir que el nuevo modelo trabaje durante más tiempo y atrape partículas considerablemente más pequeñas.

También me parece importante la llegada del sistema DebrisGuard. Recoger la suciedad no sirve de mucho si parte de ella vuelve a escapar al agua cuando el robot se detiene, cambia de dirección o es retirado de la piscina. La compuerta ayuda a mantener los residuos dentro de la cesta hasta el vaciado.

La entrada frontal de 22,7 cm es suficientemente amplia para recoger hojas y restos vegetales sin que el robot tenga que pasar varias veces por encima del mismo punto. Al mismo tiempo, el filtro ultrafino es capaz de retener polen y partículas que normalmente atravesarían una malla más gruesa.

Los dos sensores ópticos representan otra mejora relevante. En una piscina sin obstáculos, cualquier skimmer robótico puede desplazarse con relativa facilidad, pero las escaleras, los flotadores, las zonas poco profundas y los elementos decorativos complican bastante la navegación.

El sistema de autorrescate y las cuatro barras antiatasco ajustables están pensados para reducir esos problemas. No significa que el robot sea incapaz de quedarse atrapado en cualquier circunstancia, pero sí cuenta con más herramientas para liberarse sin que tengamos que intervenir.

La compatibilidad con la aplicación móvil aporta un punto adicional de comodidad. Poder consultar la batería y el estado del robot desde el teléfono resulta útil, aunque la función más práctica probablemente sea el control remoto para acercarlo al borde. Esta posibilidad evita tener que esperar a que el EcoSurfer S2 pase cerca de nosotros cuando queremos vaciar la cesta o cargarlo. Puede parecer un detalle menor, pero marca la diferencia en piscinas grandes.

El sistema de carga solar sigue siendo uno de sus principales argumentos. La idea de dejar el robot flotando mientras recupera parte de la energía que consume encaja perfectamente con un dispositivo cuya misión es trabajar durante muchas horas.

El dispensador de cloro ajustable es una incorporación interesante porque permite prescindir de otro accesorio flotando en la piscina. No sustituye la medición y el ajuste de los parámetros del agua, pero puede facilitar la distribución del producto.

Como ocurre con cualquier skimmer robótico, el EcoSurfer S2 no limpia las paredes ni el fondo. Tampoco frota la línea de agua como lo haría un cepillo. Su misión está muy especializada y debemos valorar el producto en función de esa tarea.

Su precio de 349€ puede parecer elevado para un dispositivo que únicamente trabaja en la superficie. Sin embargo, quienes retiran hojas e insectos casi todos los días probablemente apreciarán mucho más el ahorro de tiempo que quienes apenas encuentran suciedad flotando.

La compra tiene especialmente sentido en piscinas exteriores próximas a árboles, flores o setos. En esas condiciones, mantener el robot activo puede evitar que gran parte de los residuos se hunda y termine aumentando el trabajo del limpiafondos.

Si buscas automatizar la limpieza de la superficie y reducir el uso diario de la red, el Aiper EcoSurfer S2 es una de las propuestas más completas dentro de la todavía pequeña categoría de skimmers robóticos inalámbricos.

Lo mejor:

Autonomía anunciada de más de 35 horas con una sola carga.

Autonomía anunciada de más de 35 horas con una sola carga. Paneles solares ampliados con tecnología SolarSeeker.

Paneles solares ampliados con tecnología SolarSeeker. Filtro ultrafino de 150 μm para atrapar partículas pequeñas.

Filtro ultrafino de 150 μm para atrapar partículas pequeñas. Sistema DebrisGuard para evitar que los residuos vuelvan al agua.

Sistema DebrisGuard para evitar que los residuos vuelvan al agua. Entrada frontal de aspiración de 22,7 cm.

Entrada frontal de aspiración de 22,7 cm. Dos sensores ópticos y algoritmo de autorrescate.

Dos sensores ópticos y algoritmo de autorrescate. Control remoto y seguimiento desde la aplicación de Aiper.

Control remoto y seguimiento desde la aplicación de Aiper. Dispensador de cloro ajustable integrado.

Lo peor:

Su precio es elevado para un dispositivo especializado en la superficie.

Su precio es elevado para un dispositivo especializado en la superficie. No sustituye a un robot limpiafondos para paredes y suelo.

No sustituye a un robot limpiafondos para paredes y suelo. El rendimiento de la carga solar depende de las condiciones ambientales.

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