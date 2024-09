Análisis a fondo del robot limpiapiscinas Aiper Scuba S1

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

Todos los que tenemos una piscina en casa de la que ocuparnos estamos cansados de utilizar un limpiafondos para retirar la suciedad que se acumula en las paredes y el suelo de la piscina.

Por suerte, existen limpiafondos automáticos de piscina que son capaces de realizar esta tarea por nosotros de forma autónoma.

Hasta no hace mucho, los robots limpiafondos requerían estar conectados por un cable a la fuente de alimentación y, en general, no admitían diversos modos de limpieza ni eran muy inteligentes. Ahora, existe una generación de robots limpiafondos que simplifican esta tarea.

He tenido la oportunidad de probar el robot limpiafondos Scuba S1, uno de los modelos más avanzados de la marca Aiper. Este modelo se sitúa justo por debajo del Scuba S1 Pro que tuvimos oportunidad de probar hace unas semanas.

Scuba S1 destaca por su gran capacidad de succión y almacenaje de suciedad, su elevada autonomía (150 minutos) y los diversos modos de limpieza que ofrece.

Scuba S1 está ahora a la venta por 🛒 599,99€, un precio rebajado respecto a su precio habitual de 699,99€.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El robot limpiafondos Scuba S1 tiene un diseño que recuerda a un carro de combate futurista y esta imagen se refuerza en mi mente cuando veo cómo se mueve por la piscina con su cuerpo compacto y sus ruedas tipo oruga.

El robot tiene unas dimensiones de 44,5 × 39 × 22,2 cm (largo × ancho × alto) y un peso de 7,5 Kg, por lo que es un robot de tamaño y peso medio. En este tipo de robots, peso y tamaño van normalmente unidos a la capacidad de succión y de almacenaje de suciedad, pero un robot demasiado pesado puede resultar complicado de sacar de la piscina a pulso.

Según Aiper, este robot es adecuado para piscinas de cualquier forma (redonda, de riñón, rectangular o de formas únicas), material (vinilo, hormigón, azulejos o fibra de vidrio) y puede sumergirse hasta una profundidad hasta 3 metros.

Cuenta con ruedas tipo oruga, que permiten desplazarse por el suelo y trepar paredes irregulares, así como subir escalones. En mi piscina, las paredes no son lisas, sino que tienen un escalón, y no ha tenido problema en treparlas hasta arriba. De igual forma, tengo unos escalones para entrar y salir de la piscina por los que el robot sube sin mayor problema (algo que no hacía mi robot anterior).



A diferencia de otros dispositivos, el Scuba S1 permite la limpieza hasta la línea de flotación (pero no por encima de ella) y, así, es capaz de limpiar eficazmente los depósitos de aceite, calcio y algas de la línea de flotación de la piscina.

Scuba S1 cuenta con un rodillo activos de PVC en la parte inferior y un sistema de motor sin escobillas que proporciona una potencia de succión de 70 GPM (galones por minuto) o, si lo prefieres, 265 LPM (litros por minuto). Este valor está por encima de muchos otros robots de precio similar.



En el interior, encontramos el filtro fino de 180 μm, que se encarga de las partículas más grandes (hojas, cabello, ramas, grava o arena. Ahora bien, a diferencia del S1 Pro, no cuenta con un filtro secundario de 3 μm, por lo que las partículas más finas (como algas y microorganismos) no quedan atrapadas.

La suciedad se recoge en una cesta de una capacidad de 3,5 litros de muy fácil limpieza, ya que basta con abrir la tapa, retirar el filtro y enjuagarlo.

Cesta de recogida de la suciedad

Una de las ventajas de este robot es que no requiere estar conectado con un cable para funcionar, sino que incorpora una batería de 7.800 mAh que le otorga una autonomía de 150 minutos, suficiente para cubrir una piscina de hasta 150 m² y 15 m de longitud. Mi piscina es mucho más pequeña, así que no tiene ningún problema en completar la limpieza.

El proceso de carga se realiza mediante un puerto que tiene en la parte frontal utilizando un sencillo cargador suministrado por Aiper y lleva entre 3 y 4 horas.

El robot incorpora una luz LED en el frontal que informa sobre el estado de la batería en todo momento. La luz azul indica un nivel de batería superior al 50%, la luz amarilla indica entre el 15% y el 50% y la luz roja indica un nivel de batería inferior al 15%. De esta manera, es posible conocer la carga de la batería en tiempo real cuando está cargando o limpiando.

Funcionamiento

Scuba S1 puede debe manejado desde el propio robot, ya que a diferencia de otros productos de Aiper más avanzados, no se puede controlar mediante una app.

Para encenderlo, basta con mantener el botón de encendido pulsado un par de segundos y, a continuación, con cada pulsación adicional, iremos pasando por los distintos modos de limpieza, que se iluminan.

Los modos de limpieza disponibles son los siguientes:

Modo Auto: El robot limpiará las paredes (mientras la batería supere el 50%) y el suelo (cuando la batería descienda del 50%) de la piscina. Cuando el nivel de batería sea bajo (el indicador LED se ilumina en rojo fijo), el robot dejará de limpiar automáticamente y se quedará quieto junto a la pared más cercana.

El robot limpiará las paredes (mientras la batería supere el 50%) y el suelo (cuando la batería descienda del 50%) de la piscina. Cuando el nivel de batería sea bajo (el indicador LED se ilumina en rojo fijo), el robot dejará de limpiar automáticamente y se quedará quieto junto a la pared más cercana. Modo Suelo: El robot limpiará el fondo de la piscina en un recorrido en forma de S, sin subir ni limpiar las paredes. Cuando el nivel de batería sea bajo, el aparato dejará de limpiar automáticamente y se quedará quieto junto a la pared más cercana.

El robot limpiará el fondo de la piscina en un recorrido en forma de S, sin subir ni limpiar las paredes. Cuando el nivel de batería sea bajo, el aparato dejará de limpiar automáticamente y se quedará quieto junto a la pared más cercana. Modo Pared: El robot limpiará las paredes de la piscina en un recorrido en forma de N, y no limpiará el suelo. Cuando el nivel de batería sea bajo, el aparato dejará de limpiar automáticamente y se quedará quieto junto a la pared más cercana.

El robot limpiará las paredes de la piscina en un recorrido en forma de N, y no limpiará el suelo. Cuando el nivel de batería sea bajo, el aparato dejará de limpiar automáticamente y se quedará quieto junto a la pared más cercana. Modo Eco: Con una batería completamente cargada, el robot limpiará el fondo de la piscina durante 45 minutos una vez cada 48 horas durante una semana. Este modo es útil si, por ejemplo, te vas a ausentar de casa una semana y quieres que la piscina se mantenga en buen estado.

En mi experiencia, el robot hace un gran trabajo a la hora de limpiar la piscina, retirando la suciedad que se acumula en el fondo de la piscina. Mi piscina está rodeada de arbustos y, por ello, es bastante habitual encontrar restos.

Lo que más se resiste a la limpieza es la suciedad que se acumula en la unión entre el suelo y la pared de la piscina, así como los escalones. La solución es utilizar un cepillo para mover la suciedad a un lugar accesible por el robot.

En mi piscina, el robot no tiene problema en trepar por las paredes y limpiar hasta el nivel de agua, que es algo que se agradece, ya que es habitual que esa zona también se ensucie.

Aquí podemos ver al robot en funcionamiento, mientras trepa por las paredes de la piscina.

Una vez que el robot termina su trabajo, se coloca cerca de una pared y es necesario utiliza un gancho (incluido en la caja) acoplado a una barra de limpieza (no incluido en la caja) para recuperar el robot.

Precio

Scuba S1 está ahora a la venta por 🛒 599,99€, un precio rebajado respecto a su precio habitual de 699,99€. Se trata de un precio muy interesante para un dispositivo con unas características tan avanzadas.

Conclusiones

Si tienes una piscina en tu casa, seguro que estás cansado de retirar toda la suciedad que acaba cayendo al agua y depositándose en las paredes y el suelo. Por suerte, robots limpiafondos inteligentes como los de Aiper que pueden ayudarte con esta tarea.

El robot limpiafondos Aiper Scuba S1 es uno de los robots limpiafondos más útiles del mercado. Posee una gran potencia de succión (70 GPM), un filtro de 180 μm para capturar suciedad (hojas, arena, pelo, etc.) y una cesta de gran capacidad (3,5 litros). Ahora bien, no cuenta con un filtro de 3 μm como el S1 Pro, por lo que no es capaz de capturar las partículas más finas.

Posee modos específicos de funcionamiento para limpiar el suelo, la pared y ambos, así como un interesante modo Eco que limpia 45 minutos cada 48 horas durante una semana. Es capaz de limpiar hasta la línea de flotación, pero no es capaz de superarla.

Posee una gran batería que le otorga una autonomía de 150 minutos, suficiente para limpiar una piscina de hasta 150 m².

En mi experiencia, el robot hace un gran trabajo a la hora de limpiar la pisicna. La suciedad del suelo y las paredes se reduce y, en muchos casos, desaparece completamente tras el trabajo del robot. Las únicas zonas que repaso manualmente son uniones del suelo con la pared y los escalones, ya que el robot no tiene forma de aspirar en esos lugares.

En conclusión, si buscas un robot limpiafondos que te libre de las tareas de limpiar la piscina, el Aiper Scuba S1 es un dispositivo muy avanzado con un precio muy interesante (599,99€).