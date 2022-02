Análisis de los AirPods 3 (2021) y opinión

Apple lanzó los AirPods originales en 2016, que sorprendieron por ofrecer una experiencia de uso totalmente integrada con el iPhone y un estuche compacto con batería que los mantenía siempre cargados.

Sin embargo, los AirPods también presentaban algunos aspectos de mejora, como un diseño con un palito alargado que no acababa de gustar a todo el mundo.

Hace unos meses, Apple lanzó los nuevos AirPods (3ª generación) que no solamente mejoran el diseño al reducir su tamaño, sino que añaden algunas funcionalidades de modelos más avanzados como el audio espacial, la ecualización adaptativa, y la resistencia al agua y sudor.

Los AirPods 3 están a la venta por 🛒 199€, y es posible personalizarlos con un grabado con emojis, texto y números. He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos AirPods 3 durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo.

Diseño

Los AirPods 3 llegan con un estuche ovalado de color blanco, que no solamente permite guardar los AirPods cuando no los utilizamos, sino que además los cargan de energía gracias a su batería integrada.

El estuche es lo bastante pequeño como para que quepa en un bolsillo y cuenta con unos imanes que hacen que los AirPods no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan.

En la parte frontal del estuche, encontramos un indicador luminoso que aporta información sobre el estado de la carga del estuche y los AirPods. En la parte de atrás, hay un botón que nos permite emparejar los AirPods si lo mantenemos apretado durante unos segundos.

Por último, en la parte inferior encontramos un conector Lightning que nos permite cargar el estuche (y los AirPods si están dentro) mediante un cable. Apple ha incluido un cable Lightning con un extremo USB-C en la caja.

El pequeño tamaño de los AirPods hace que puedas llegar a perderlos, por lo que mi consejo es que, cuando no los utilices, te acostumbres a guardarlos en el estuche. Por suerte, como veremos en el apartado software, ahora los AirPods pueden ser encontrados en la app Buscar.

Los nuevos AirPods poseen un diseño bastante diferente al de los AirPods 2. Mientras que los AirPods anteriores tienen un «palito» que sobresale bastante de la oreja, los nuevos AirPods 3 son más cortos y, por tanto, pasan más desapercibidos en el oído.

El extremo que se introduce en el oído ha cambiado ligeramente respecto a los AirPods 2, pero sigue sin contar con almohadillas de silicona, por lo que el aislamiento respecto al ruido exterior no es tan bueno como en los AirPods Pro.

En mi experiencia, los AirPods 3 resultan cómodos en el oído, incluso después de varias horas y, por supuesto, se mantienen en su sitio aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos en el gimnasio o si sales a correr.

Los nuevos AirPods son resistentes al agua y al sudor en entrenamientos y deportes no acuáticos, gracias a que poseen calificación IPX4, lo que significa que resisten chorros de agua con baja presión.

Configuración

La configuración inicial de los AirPods es realmente sencilla. Basta con abrir el estuche de los AirPods cerca de un iPhone para que este detecte rápidamente su presencia y queden enlazados con solo pulsar un botón.

Una vez enlazados, la información se comparte con todos los dispositivos asociados al mismo Apple ID.

Esto permite utilizar los AirPods con cualquiera de tus dispositivos — bien sea un iPhone, un iPad, un ordenador Mac o incluso un reloj Apple Watch — sin ninguna configuración adicional.

La sencillez de este proceso contrasta con lo laborioso que resulta configurar otros auriculares Bluetooth: activar modo descubrimiento en el dispositivo, buscar dispositivos Bluetooth desde el smartphone, esperar a que aparezca, confirmar emparejamiento y confiar en que no se pierda la conexión, por ejemplo por superar el número máximo de dispositivos enlazables.

En mi caso, he tenido oportunidad de utilizar los AirPods 3 con un iPhone 13 Pro, un iPad Pro (2021) y un Apple Watch Series 7. En todos ellos, los nuevos AirPods 3 han aparecido como nuevos dispositivos de sonido sin necesidad de realizar ninguna configuración.

Si un día decides emparejarlos con un dispositivo asociado a otra cuenta de Apple, basta con que mantengas el botón del estuche apretado unos segundos y comenzará de nuevo el proceso de emparejamiento.

Los nuevos AirPods también pueden enlazarse con otros dispositivos Bluetooth — como un smartphone Android o un ordenador con Windows — pero perderás funcionalidades como que la música se pare o reanude al quitar o poner un auricular.

iOS ofrece una funcionalidad llamada Audio Compartido que permite compartir el sonido del iPhone o iPad con una persona que utilice otros AirPods. De esta forma, dos personas pueden escuchar la misma canción o el mismo vídeo, cada uno con sus propios AirPods.

Funcionalidades

Nada más introducir los AirPods en los oídos, se escucha un gong que nos indica que ya están listos para funcionar. Los nuevos AirPods cuentan con el chip H1 que debutó con los AirPods 2 de 2019.

Este chip es responsable de que la conexión con nuestro iPhone (u otro dispositivo) sea rápida, así como que el cambio de un dispositivo a otro se realice sin interrupciones. Si estás escuchando música en los AirPods desde el iPhone y quieres cambiar al iPad, el retardo de pasar de uno a otro es mucho menor que en los AirPods de primera generación.

Otra de las ventajas del chip H1 es que reduce la latencia del sonido en juegos, lo cual puede ser interesante para los gamers.

Una de las funcionalidades más útiles en el día a día es que, gracias a su sensor de piel, es suficiente con quitarse uno de ellos para que la reproducción de música se interrumpa. Si lo vuelves a introducir, la música continúa sonando.

Los AirPods incluyen un sensor de presión en la parte alargada que permite iniciar y poner en pausa la reproducción del sonido con una pulsación simple, avanzar / retroceder entre pistas pulsando dos / tres veces el sensor de presión o activar Siri manualmente con una pulsación larga.

Los AirPods están siempre atentos a la activación de Siri, por lo que es posible comenzar a utilizar el asistente con solo decir «Oye Siri» mientras los llevas puestos. Esto es útil para reproducir una canción, hacer una llamada u obtener indicaciones sin utilizar las manos.

Siri también permite controlar la reproducción de la música con la voz. Si quieres subir o bajar el volumen, puedes decir «Oye Siri, baja el volumen» (sin necesidad de hacer pausa entre «Oye Siri» y la instrucción). Lo mismo ocurre para saltar una pista, preguntar qué está sonando, etc.

Aunque estos comandos son cómodos, me hubiera gustado que Apple incorporase algún control físico que permitiera subir y bajar el volumen sin tener que recurrir a Siri — por ejemplo arrastrando el dedo verticalmente por la superficie del auricular.

Mientras llevas los AirPods puestos, Siri puede leerte los mensajes importantes y las notificaciones en cuanto llegan, y puedes responder mensajes solo con la voz.

Apple ha mejorado recientemente la app Buscar, y ahora permite localizar los AirPods fácilmente. Gracias a la vista de proximidad, puedes recibir alertas si han salido del radio de alcance por Bluetooth o hacer que emitan un sonido para localizarlos.

Sonido

A pesar de su pequeño tamaño, los altavoces de los AirPods cuentan con un controlador de alta excursión y baja distorsión que ofrece unos bajos potentes, así como un amplificador de alto rango dinámico para un sonido nítido.

Apple ofrece ecualización adaptativa, que ajusta en tiempo real la música a la anatomía real de tu oído gracias a los micrófonos orientados hacia dentro. Estos micrófonos detectan lo que estás escuchando para adaptar las frecuencias bajas y medias de la canción a la forma única de tus oídos.

Los AirPods no cuentan con cancelación activa de ruido, por lo que no son los mejores auriculares si los que buscas es aislarte del exterior. Si buscas unos auriculares con esta tecnología para, por ejemplo, viajar en transporte público, los AirPods Pro son una excelente opción.

En mi opinión, la calidad de sonido que ofrecen los nuevos AirPods es buena y cumple con las expectativas de mi oído que, por otro lado, no es especialmente exigente con la música ni está entrenado.

Además de escuchar música, los AirPods permiten llevar a cabo llamadas gracias a los micrófonos que incorpora cada auricular. Apple ha cubierto el micrófono que hay dentro de cada auricular con una malla acústica especial que minimiza el efecto del viento durante las llamadas.

Utilizan Bluetooth 5 y permanecen todo el tiempo emparejados con el iPhone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa con las manos ocupadas.

Los AirPods 3 cuentan con AAC-ELD, un códec de voz superior que ofrece una mejor calidad de voz, proporcionando una comunicación más clara y natural para las llamadas FaceTime.

También ofrecen audio espacial, que realiza un seguimiento dinámico de la cabeza gracias al acelerómetro incorporado para disfrutar de sonido grabado en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos en el iPhone o iPad. Al mover la cabeza, la ubicación de la que procede el sonido se mantiene en su lugar, en lugar de girar con la cabeza.

Si quieres probar esta tecnología, te recomiendo que veas el inicio de la película Gravity, que está disponible en Apple TV+. No es necesario que compres la película ya que el trailer ofrece este pasaje de forma gratuita. Es sorprendente cómo los AirPods permiten situar el sonido en el espacio y, aunque gires la cabeza, el sonido sigue viniendo del mismo lugar.

No solamente es posible disfrutar de sonido espacial con lo vídeos, sino también con la música o las llamadas FaceTime en grupo.

Batería

Con una carga completa, los nuevos AirPods ofrecen una hora más de autonomía que la generación anterior, lo que supone hasta 6 horas de reproducción de audio (5 horas con la función de audio espacial activada) y hasta 4 horas de tiempo de conversación.

Se trata de una autonomía muy respetable tratándose de unos auriculares tan pequeños. Ahora bien, como ocurre con los smartphones, las baterías de los auriculares inalámbricos se degradan a lo largo del tiempo. Esto significa que cabe esperar que la autonomía se reduzca notablemente al cabo de un par de años.

Los AirPods se cargan cuando están dentro de su estuche, que es capaz de almacenar carga para más de 24 horas de reproducción de música (o 16 horas de conversación). Con solo 5 minutos dentro del estuche, los nuevos AirPods consiguen 1 hora de música o conversación.

Puedes cargar el estuche utilizando el conector Lightning del estuche o apoyándolo sobre una base de carga inalámbrica estándar. La funda está imantada y queda acoplada magnéticamente a una base de carga inalámbrica MagSafe.

Como he comentado, la funda de los AirPods admite carga inalámbrica y, al colocarla sobre una base de carga, la luz se ilumina durante 8 segundos para que tengas la certeza de que se está cargando.

En la parte frontal del estuche, encontramos un pequeño indicador luminoso que marca el estado de carga de los AirPods cuando estos están en la funda. Cuando los AirPods no están en la funda, la luz marca el nivel de carga de la funda: verde si está cargada y naranja si le queda menos de una carga completa.

Precio

El precio de los nuevos AirPods 3 es 🛒 199€ e incluye un grabado con tu nombre, tus iniciales o tu número de teléfono si los compras directamente a Apple.

Su precio más elevado que otros auriculares Bluetooth está justificado por la comodidad que supone utilizar unos auriculares inalámbricos que no solamente se conectan de forma sencilla y rápida a cualquiera de nuestros dispositivos Apple sino que además ofrecen una calidad de sonido muy razonable.

Otra opción interesante son los AirPods 2 (🛒 129€), que carecen de resistencia al sudor y agua, la autonomía no es tan elevada, no poseen audio espacial y carecen de un sensor de presión en el palito

Por último, si buscas unos auriculares con cancelación activa de ruido, los Airpods Pro (🛒 219€) son una excelente opción para aislarte del sonido ambiental.

AirPods 2, AirPods 3 y AirPods Pro (de izquierda a derecha)



Conclusiones

Los nuevos AirPods llegan con un diseño más compacto que sus antecesores. El palito que queda colgando es más corto que en los AirPods originales, por lo que son más discretos y hay menos riesgo de que se enreden en el pelo.

En mi experiencia, los AirPods resultan muy cómodos en el oído y no me canso de llevarlos aún después de varias horas con ellos puestos. Ahora bien, no cuentan con almohadillas de silicona en el extremo que se introduce en el oído, por lo que el aislamiento no es tan bueno como en los AirPods Pro.

Los auriculares son resistentes al sudor y el agua, por lo que puedes utilizarlos bajo lluvia o en el gimnasio sin preocuparte porque el sudor pueda dañarlos.

El proceso inicial de configuración de los AirPods es muy sencillo: basta con abrirlos cerca de un iPhone para iniciar el emparejamiento. Una vez completado, todos los dispositivos asociados a tu Apple ID (iPhone, iPad, Mac o Apple Watch) pueden utilizar los AirPods sin ninguna configuración adicional.

En el día a día, el manejo de los auriculares resulta muy cómodo. Introduces los AirPods en el oído y la música comienza a reproducirse sin tocar nada. Los sacas del oído y la música se interrumpe. Dices «Oye Siri» y el asistente responde sin haber pulsado ningún botón.

Apple ha añadido un sensor de presión en los laterales que permite iniciar/parar música, avanzar/retroceder pistas o activar Siri. Sin embargo, no es posible controlar el volumen mediante gestos táctiles.

El chip H1 que incorporan los AirPods hace que comiencen a funcionar rápidamente nada más introducirlos en nuestro oído y reduce la latencia en caso de que los utilices mientras juegas.

A diferencia de los AirPods Pro, los nuevos AirPods no cuentan con cancelación activa de ruido, por lo que no son los mejores auriculares si los que buscas es aislarte del exterior.

Lo que sí que incorporan es ecualización adaptativa, que adapta el sonido a la anatomía de tu oído para una mayor calidad, así como audio espacial, que permite posicionar sonidos en el espacio al disfrutar de vídeos o música compatibles con esta tecnología o llamadas de grupo de FaceTime.

La autonomía es uno de los puntos fuertes de los AirPods. Su batería ofrece hasta 6 horas de reproducción de audio y hasta 4 horas de tiempo de conversación.

Además, su estuche alberga batería para 24 horas y los mantiene cargados cuando están en su interior. Este estuche puede cargarse mediante un cable Lightning convencional o apoyándolo sobre un cargador inalámbrico para mayor comodidad, siendo compatible con la tecnología MagSafe.

Los AirPods 3 cuestan 199€, por lo que se sitúan a medio camino entre los AirPods 2 (🛒 129€) y los más avanzados Airpods Pro (🛒 219€).

Lo mejor:



Tamaño más compacto que la generación anterior. Pasan más desapercibidos cuando los llevamos puestos.

Tamaño más compacto que la generación anterior. Pasan más desapercibidos cuando los llevamos puestos. Comodidad en el oído y ausencia de cables. Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza

Comodidad en el oído y ausencia de cables. Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza Configuración inicial simple con todos los dispositivos asociados a tu Apple ID.

Configuración inicial simple con todos los dispositivos asociados a tu Apple ID. Manejo simple mediante pulsaciones en la parte de alargada.

Manejo simple mediante pulsaciones en la parte de alargada. Activación de Siri con solo pronunciar la frase «Oye Siri»

Activación de Siri con solo pronunciar la frase «Oye Siri» Buena calidad de sonido para escuchar música con ecualización adaptativa que se ajusta a la forma del oído y audio espacial para situar los sonidos en 3D.

Buena calidad de sonido para escuchar música con ecualización adaptativa que se ajusta a la forma del oído y audio espacial para situar los sonidos en 3D. Mejor calidad de voz gracias a unos micrófonos más grandes que reducen el ruido del viento

Mejor calidad de voz gracias a unos micrófonos más grandes que reducen el ruido del viento Buena autonomía, que se ve mejorada con la batería que incorpora el propio estuche y que los va cargando cuando están guardados.

Buena autonomía, que se ve mejorada con la batería que incorpora el propio estuche y que los va cargando cuando están guardados. Estuche de carga con carga inalámbrica compatible con MagSafe

Estuche de carga con carga inalámbrica compatible con MagSafe Resistencia al sudor y al agua IPX4 (no para deportes acuáticos)

Sin cancelación activa de ruido ni almohadillas de silicona para aislarte del sonido ambiente

Sin cancelación activa de ruido ni almohadillas de silicona para aislarte del sonido ambiente Ausencia de controles táctiles para subir/bajar volumen

Nota: Los nuevos AirPods 3 han sido cedidos amablemente por Apple España para la realización de este análisis.