Análisis del kit de alarma Amazon Ring (2ª generación)

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la alarma Ring.

Ring, compañía propiedad de Amazon, fabrica productos de seguridad para el hogar como cámaras de vigilancia, videotimbres y alarmas conectadas.

Uno de sus últimos productos es la alarma Ring Alarm, que en su pack más básico de 5 piezas incluye una estación base, un teclado, un sensor de contacto, un detector de movimiento y un extensor de alcance.

Como no podía ser de otra forma al ser propiedad de Amazon, Ring Alarm se integra con Alexa, de forma que podemos activar y desactivar la alarma simplemente con la voz. Además, soporta funcionalidades avanzadas como geovallas, programación horaria de cambio de modos y soporte para múltiples usuarios.

Ring Alarm se comercializa en varios packs: Kit de 5 piezas (🛒 159€), kit de 7 piezas (🛒 189€), kit de 8 piezas (🛒 239€), kit de 10 piezas (🛒 239€), kit de 11 piezas (🛒 309€) y kit de 13 piezas (🛒 359€).

Dado que me he mudado recientemente a un chalet individual, he decidido instalar la alarma Ring Alarm y, tras probarla durante algunas semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

Instalación de Ring Alarm

Lo primero que debes hacer es instalar la app Ring en tu smartphone iOS o Android, y crear una cuenta desde la propia app.

Para asociar la estación base a tu cuenta., debes conectarla a la corriente y pulsar el botón de vinculación de la parte trasera. Cuando el anillo de luz LED de la parte superior comienza a girar, es el momento de pulsar sobre Buscar mi estación base en la app.

Si te haces con un kit, los accesorios que vienen en la caja están ya previnculados, por lo que no tendrás que dedicar tiempo a añadirlos.

Lo único que debes hacer es tirar de la pestaña de la parte trasera de los sensores de contacto para que la pila comience a funcionar, tirar de la lengüeta de la batería de la parte lateral del detector de movimiento, enchufar el extensor de alcance y enchufar el teclado.

Conforme vas añadiendo accesorios, la app te va dando instrucciones sobre su colocación. Por ejemplo, al conectar el detector de movimiento, la app te sugiere que lo coloques en una esquina o una pared para que su campo de visión abarque toda el área que quieras cubrir, y que lo sitúes a 2,3 metros del suelo.

El cerebro del sistema de alarma está a es la estación base, que no solamente controla a los accesorios sino que incluye una sirena de 104 dB para alertar a los vecinos en caso de intrusión.

La base debe estar conectada a la corriente eléctrica para que funcione, pero incluye una batería de reserva que le permite funcionar sin estar conectado a la corriente durante 24 horas, por lo que no debes preocuparte si un ladrón quita la luz o si desenchufa la estación base de la corriente.

Es posible elegir si la estación base va a estar conectada por WiFi o Ethernet, lo cual es un punto interesante que la diferencia de otras alarmas, como Sync Smart Home de Yale, que requieren conexión por Ethernet y, por tanto, limitan considerablemente las opciones de ubicación.

Además, como veremos más adelante, si contratas el plan Ring Protect Plus opcional, tendrás datos móviles en caso de que tu red Wifi se desconecte y la estación base llamará automáticamente a tres contactos de emergencia que hayas configurado.

Ring utiliza la tecnología Z-Wave para enviar señales de forma segura entre los dispositivos de tu hogar y la estación base. El alcance de la comunicación es de hasta 76 metros entre la estación base y los sensores de contacto y detectores de movimiento de Ring, pero depende de diversos factores (paredes, materiales de construcción, interferencias, etc.).

En caso de que tengas que colocar algún accesorio alejado, Ring ofrece extensores de alcance que simplemente se conectan a la corriente y amplían el alcance de la red. El extensor se debe colocar a medio camino entre la estación base y los dispositivos más alejados.

En cuanto a los sensores de seguridad, existen de dos tipos: sensor de contacto y detector de movimiento. Echo de menos la disponibilidad de detectores de humo y de agua (para roturas de tuberías o inundaciones).

Los sensores de contacto se pueden instalar en cualquier puerta o ventana, y están formados por dos piezas magnéticas que accionan la alarma cuando se separan, es decir, cuando se abre una puerta o ventana a la que está conectado.

No importa la dirección u orientación en que los instales siempre que el cuerpo principal y el imán estén alineados y no se encuentren a más de 2,5 cm de distancia. Cuando se desliza la tapa de la batería de un sensor para cambiar la batería, se mostrará «manipulado» en la app de Ring. Volverá a su estado habitual cuando pongas de nuevo la tapa de la batería.

En mi caso, lo he colocado en la puerta de la terraza, ya que es un posible punto de entrada de ladrones, pero la idea es instalar sensores de este tipo en todas las puertas y ventanas de fácil acceso

Los detectores de movimiento están diseñados para detectar intrusos mediante cambios en la temperatura y el movimiento con el tiempo.

Estos detectores deben ser instalados a 2,3 m del suelo si es posible e, idealmente, en una esquina o en una pared plana para maximizar el área a cubrir.

La app permite ajustar la sensibilidad del movimiento para adaptarse a mascotas que pesen menos de 22 kg aproximadamente siempre que estén instalados a más de 2 metros sobre el suelo y configurados en la menor sensibilidad.

En mi caso, lo he colocado en una zona por la que necesariamente hay que pasar para moverse entre plantas o entrar/salir de la casa. Idealmente, deberías colocar sensores de este tipo en todas las zonas por donde pueda acceder un ladrón.

La sirena interna también puede emitir un sonido cuando se activa un sensor. Puedes elegir el sonido que se reproducirá y el volumen para cada sensor, así como desactivar la función por completo.

Ring incluye un teclado numérico que puede utilizarse para activar y desactivar la alarma o accionar el sistema de alarma de emergencia. Podemos colocarlo en cualquier lugar de la casa, aunque lo normal es colocarlo cerca de la zona de entrada para que podamos desactivar la alarma rápidamente al llegar a casa.

También es posible instalar un teclado adicional en su habitación para facilitar la activación o desactivación por la noche.

El teclado puede funcionar tanto conectado a la corriente como mediante batería. En este caso, la batería duran entre 6 y 9 meses, y se ilumina un indicador en el frontal cuando la batería está próxima a agotarse (color amarillo) o prácticamente agotada (color rojo).

Funcionamiento

Como otras alarmas, Ring Alarm soporta tres modos de funcionamiento:

Desarmada : La alarma no se dispara aunque se detecte algún movimiento.

: La alarma no se dispara aunque se detecte algún movimiento. Casa: La alarma se dispara cuando ciertos sensores detectan movimiento.

La alarma se dispara cuando ciertos sensores detectan movimiento. Fuera: La alarma se dispara cuando cualquier sensor detecta movimiento.

En mi casa, la alarma está en modo Desarmada cuando estoy en casa durante el día, está en modo Casa cuando me voy a dormir y están en modo Fuera cuando salgo de casa.

Los dos modos activos, Casa y Fuera, permiten configurar algunos parámetros como:

Sensores: Lista de sensores que deben ser vigilados en dicho modo



Lista de sensores que deben ser vigilados en dicho modo Sonidos: La estación base emite un sonido si algún sensor detecta movimiento.



La estación base emite un sonido si algún sensor detecta movimiento. Retardo de entrada: De 0 a 180 segundos. Es el tiempo que transcurre antes de que los sensores disparen la alarma cuando, estando activada, entras en casa.

De 0 a 180 segundos. Es el tiempo que transcurre antes de que los sensores disparen la alarma cuando, estando activada, entras en casa. Retardo de salida: De 0 a 180 segundos. Es el tiempo durante el que los sensores deben ignorar el movimiento desde que activas la alarma hasta que sales de casa.

Ring permite crear programaciones horarias para cambiar automáticamente a los modos Casa, Fuera de Casa o Desarmado a los días y horas que elijas. De esta forma, puedes hacer que, por ejemplo, se active el modo Casa todos los días a las 23:00.

También ofrece la posibilidad de definir una geovalla alrededor de casa para que, si tu sistema está desarmado cuando salgas de casa, la app te recuerde que lo armes. Y si está armado cuando llegas, te recordará que lo armes.

Aunque la funcionalidad de geovalla es útil, tiene algunas limitaciones ya que no tiene en cuenta la ubicación del resto de usuarios de tu alarma. Por tanto, cuando salgo de casa, recibo un recordatorio para armar la alarma a pesar de que mi mujer, que tiene su propio usuario en la app, permanece en casa.

Me gustaría que la app enviase solamente recordatorios cuando todos los habitantes salen de casa y cuando llega el primero, como hace por ejemplo la app del termostato inteligente Tado. Aún mejor, me gustaría que activase y desactivase la alarma automáticamente, en lugar de simplemente recordarlo.

Durante la configuración inicial de la alarma, se establece un código PIN que permite activar los modos Desarmado, Casa o Fuera desde el teclado numérico con solo teclear el código y, a continuación, pulsar el botón.

En caso de que hayamos establecido un retardo, una franja horizontal del teclado se va iluminando en color rojo progresivamente hasta que se completa la cuenta de atrás.

Por supuesto, también podemos armar o desarmar la alarma o desactivarla directamente desde la app del móvil, en caso de que se nos haya olvidado hacerlo manualmente o que, por ejemplo, queramos desactivarla para dar acceso a alguien a casa.

No es posible armar la alarma si tienes un sensor de contacto abierto. Si lo haces, oirás una voz que dice: «Algunos sensores requieren omisión», pero no se te dice qué sensor sino que tienes que consultar la app.

Para continuar, tienes que pulsar el botón ✅ en el teclado, que armará el sistema pero ignorará el sensor que sigue abierto. Esto puede ser problemático si, por ejemplo, tienes la puerta abierta de casa abierta cuando quieres activar la alarma porque estás sacando cosas al coche.

Además del usuario propietario, es posible crear usuarios compartidos y usuarios invitados:

Usuario compartido: No puede cambiar la configuración del sistema o la información de la cuenta, pero puede activar y desactivar el sistema Ring Alarm a través de la app o un código PIN en el teclado.

No puede cambiar la configuración del sistema o la información de la cuenta, pero puede activar y desactivar el sistema Ring Alarm a través de la app o un código PIN en el teclado. Usuario invitado: Pueden activar y desactivar el sistema Ring Alarm a través del teclado (no la app) mediante un código PIN que les da el propietario.

Podemos crear hasta 256 códigos PIN diferentes, cada uno asociado a una usuario, para que podamos consultar en el historial de eventos quién ha desactivado la alarma y en qué momento. No es posible limitar el uso de un código PIN a solo ciertos días de la semana u horas del día, lo cual sería útil para impedir la entrada a personal de servicio, por ejemplo, fuera del horario de trabajo.

El teclado también incluye tres botones para pedir ayuda si se mantienen apretados 3 segundos:

Botón de pánico : Hace sonar la sirena con el sonido de intrusos y envía notificaciones a los contactos de emergencia. La sirena para exterior también sonará.

: Hace sonar la sirena con el sonido de intrusos y envía notificaciones a los contactos de emergencia. La sirena para exterior también sonará. Botón de incendio : Hace sonar la sirena con un sonido de alarma de incendio estándar y envía notificaciones a los contactos de emergencia. La sirena para exterior también sonará.

: Hace sonar la sirena con un sonido de alarma de incendio estándar y envía notificaciones a los contactos de emergencia. La sirena para exterior también sonará. Botón médico: Parpadea la estación base y envía notificaciones a los contactos de emergencia. La sirena no sonará, pero se escuchará “Alerta médica activada”. La sirena para exterior se encenderá con luces estroboscópicas, pero no sonará.

Si dispones del servicio de vigilancia asistida, al pulsar cualquiera de los botones, se envía una señal al servicio de vigilancia, que llamará a tus contactos de emergencia al mismo tiempo. Ahora bien, en ningún caso se avisa a la policía, los bomberos o los servicios sanitarios.

El teclado tiene dos opciones de ahorro de energía configurables desde la app:

Ahorro de energía activado: Los botones de modo se iluminan cuando se pulsa un botón. Los números se iluminan cuando está oscuro y se pulsa algún botón. Esta opción ahorra la mayor energía posible.

Los botones de modo se iluminan cuando se pulsa un botón. Los números se iluminan cuando está oscuro y se pulsa algún botón. Esta opción ahorra la mayor energía posible. Ahorro de energía desactivado: Los botones de modo se iluminan cuando se detecta movimiento gracias al sensor incorporado. Los números se iluminan cuando, estando oscuro, se pulsa un botón o se detecta movimiento.

La app permite configurar la recepción de avisos tanto por e-mail como por notificaciones push en caso de actualizaciones de modo, uso de la batería de reserva, uso de datos móviles de reserva, etc. En iOS, es posible configurar notificaciones de emergencia, que llegan incluso aunque tu dispositivo esté en modo No Molestar.

Ring ofrece un servicio de suscripción opcional llamado Ring Protect Plus (8€/mes) que ofrece vigilancia asistida.Esta función avisa a tus contactos de emergencia a través de una llamada automática cuando se detecta un problema de seguridad.

Esto significa que si Ring Alarm detecta un problema de seguridad, siempre recibirás la notificación, independientemente de dónde estés y de si los datos de tu móvil están o no activados. Además, los miembros de la familia, amigos o vecinos de confianza que designes como contactos de emergencia pueden responder apropiadamente en caso de que se produzca un problema de seguridad.

Además de recibir vigilancia asistida, la suscripción a Ring Protect Plus te permitirá que la estación base cuente con datos móviles de reserva si pierdes la conexión a Internet en casa.

Integraciones con otros servicios

Ring Alarm es compatible con Amazon Alexa, lo que permite utilizar cualquier dispositivo compatible con Alexa ara activar y desactivar la alarma simplemente por voz.

Tendrás que seleccionar un código de voz de cuatro dígitos para desactivar Ring Alarm, que es independiente del que hayas configurado para el teclado. Una vez seleccionado, el sistema puede activarse y desactivarse por voz por cualquier persona que le dé la orden a Alexa con el código de cuatro dígitos.

Lamentablemente Ring Alarm no es compatible con Google Assistant ni con HomeKit de Apple, dos asistentes muy populares para controlar dispositivos del hogar.

Echo de menos que no sea posible integrar con IFTTT para, por ejemplo, activar la alarma de manera automática cuando sales de casa mediante las capacidades de geolocalización de la app IFTTT (o de otras compatibles con este servicio). También me gustaría poder disparar la alarma si otros sensores o cámaras que tengo en casa y que sí que se integran con IFTTT detectan movimiento.

Precio

Ring Alarm se comercializa en España en varios kits:

Kit de 5 piezas (🛒 159€) formado por estación base, un teclado, un sensor de contacto, un detector de movimiento y un extensor de alcance.

(🛒 159€) formado por estación base, un teclado, un sensor de contacto, un detector de movimiento y un extensor de alcance. Kit de 7 piezas (🛒 189€) formado por estación base, un teclado, 2 sensores de contacto, 2 detectores de movimiento y un extensor de alcance.

(🛒 189€) formado por estación base, un teclado, 2 sensores de contacto, 2 detectores de movimiento y un extensor de alcance. Kit de 8 piezas (🛒 239€) formado por estación base, un teclado, 2 sensores de contacto, 2 detectores de movimiento, un extensor de alcance y una sirena para exteriores.

Kit de 10 piezas (🛒 239€) formado por estación base, un teclado, 4 sensores de contacto, 3 detectores de movimiento y un extensor de alcance.

(🛒 239€) formado por estación base, un teclado, 4 sensores de contacto, 3 detectores de movimiento y un extensor de alcance. Kit de 11 piezas (🛒 309€) formado por estación base, un teclado, 4 sensores de contacto, 3 detectores de movimiento, un extensor de alcance y una sirena para exteriores.

(🛒 309€) formado por estación base, un teclado, 4 sensores de contacto, 3 detectores de movimiento, un extensor de alcance y una sirena para exteriores. Kit de 13 piezas (🛒 359€) formado por estación base, un teclado, 6 sensores de contacto, 3 detectores de movimiento, un extensor de alcance y una sirena para exteriores.

Por supuesto, puedes hacerte con accesorios adicionales para completar la seguridad de tu casa:

Sensor de puerta / ventana (🛒 45,00€ para dos sensores)

Detector de movimiento (🛒 35,00€)

Sirena exterior (🛒 79,90€)

Teclado (🛒 59,00€)

Si estás buscando una alarma para el hogar, te aconsejo que eches un vistazo al análisis de la alarma Yale Sync Smart Home que analizamos hace unos meses.

Conclusiones

Amazon ha puesto fácil a los usuarios la instalación de la alarma Ring Alarm, ya que si adquieres un kit con varios sensores, basta con que instales la app Ring en tu smartphone y asocies la estación base, ya que los accesorios vienen previnculados.

Es posible configurar el sistema en tres posibles estados (Desarmado, Casa y Fuera), lo que permite estar protegido tanto si estamos en casa (por ejemplo, activando solo algunos sensores mientras dormimos) como si salimos.

La estación base incluye una sirena interior que emite a un volumen de 104 dB, y algunos packs incluyen además una sirena exterior que hará más fácil alertar a los vecinos.

La estación base debe estar conectada a la corriente (aunque puede funcionar hasta 24 horas con la batería integrada) y puede conectarse tanto por WiFi como por cable Ethernet.

Ring ofrece sensores de apertura de puerta/ventana y detectores movimiento (aptos para mascotas), que se conectan a la estación base a través de la tecnología Z-Wave (alcance máximo de 76 metros). En caso de que tengas problemas de cobertura, Ring incluye un extensor de alcance que permite ampliar el radio de acción.

Es posible armar/desarmar la alarma desde un teclado numérico, utilizando un código PIN de 4 dígitos diferente para cada miembro de la familia, aunque no es posible limitar el uso de un PIN por hora, fechas o día de la semana.

Por supuesto, también puedes usar la app Ring para desarmar o armar la alarma (Casa o Fuera) o establecer una programación horaria/diaria para que se cambie el modo de manera automática.

La app también ofrece una funcionalidad de geolocalización que envía un recordatorio cuando entras/sales de casa para que desarmes/armes la alarma (pero no lo hace automáticamente). El inconveniente es que no son avisos muy inteligentes ya que no tiene en cuenta la ubicación de otros miembros de la familia.

Ring Alarm se integra con Alexa de Amazon para armar/desarmar la alarma mediante voz (necesitas establecer un PIN para desarmarla). No obstante, echo de menos integraciones con Google Assistant, Apple HomeKit o IFTTT.

Amazon ofrece un servicio de suscripción opcional llamado Ring Protect Plus (8€/mes) que avisa a tus contactos de emergencia a través de una llamada automática cuando se detecta un problema de seguridad y permite a la estación base funcionar con datos móviles si se cae (o te cortan) la conexión a Internet.

En definitiva, Ring Alarm es un producto muy recomendable si andas detrás de hacerte con una alarma para tu hogar que puedes controlar fácilmente a través del móvil o de tu dispositivo con Alexa.

Lo mejor:

Instalación sencilla con la app Ring. Todos los acesorios del kit vienen previnculados.

Instalación sencilla con la app Ring. Todos los acesorios del kit vienen previnculados. Tres modos de funcionamiento totalmente personalizables: Desarmado, fuera de casa y en casa.

Tres modos de funcionamiento totalmente personalizables: Desarmado, fuera de casa y en casa. Estación base con sirena integrada (104 dB) que funciona incluso aunque se desconecte de la corriente

Estación base con sirena integrada (104 dB) que funciona incluso aunque se desconecte de la corriente Posibilidad de añadir detectores de puerta/ventana abierta y sensores de movimiento

Posibilidad de añadir detectores de puerta/ventana abierta y sensores de movimiento Manejo sencillo a través de la app, con la posibilidad de crear usuarios compartidos e invitados.

Manejo sencillo a través de la app, con la posibilidad de crear usuarios compartidos e invitados. Teclado numérico para armar/desarmar la alarma que funciona conectado a la corriente o con batería.

Teclado numérico para armar/desarmar la alarma que funciona conectado a la corriente o con batería. Posibilidad de instalar otros accesorios como una sirena exterior o un extensor de alcance.

Posibilidad de instalar otros accesorios como una sirena exterior o un extensor de alcance. Integración con Amazon Alexa

Integración con Amazon Alexa Servicio de suscripción opcional para funcionamiento de emergencia sin conexión a Internet (por datos móviles) y llamada a contactos de emergencia.

Servicio de suscripción opcional para funcionamiento de emergencia sin conexión a Internet (por datos móviles) y llamada a contactos de emergencia. Sin costes recurrentes obligatorios

Lo peor: