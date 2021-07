Análisis del kit de alarma Yale Sync Smart Home sin cuotas de suscripción

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la alarma Sync Smart Home de Yale.

¿Te gustaría instalar una alarma en tu casa que te proteja tanto si estás en casa como si has salido? ¿Quieres controlar la alarma desde tu móvil? ¿Te gustaría activar la alarma con Google Assistant o Alexa?

Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, la nueva alarma Sync Smart Home (🛒 212€) de Yale puede ser lo que necesitas para sentirte más tranquilo.

Además, la alarma Sync Smart Home es compatible con Amazon Alexa, Google Home, el Apple Watch, Philips Hue y otros partners de confianza.

La alarma Sync Smart Home se comercializa en varios kits. El que yo he probado está formado por Smart Hub, un sensor de movimiento, un sensor de puerta/ventana y un teclado numérico.

Dado que me he mudado recientemente a una casa nueva, he decidido instalar la alarma Sync Smart Home y, tras probarla durante algunas semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

Instalación de Sync Smart Home

Lo primero que debes hacer es instalar la app Yale Home en tu smartphone iOS o Android, crear una cuenta y añadir la base Smart Hub escaneando el código QR que se encuentra en la parte de atrás.

Si te haces con un kit, los accesorios que vienen en la caja están ya previnculados, por lo que no tendrás que dedicar tiempo a añadirlos. Yo desconocía que esto era así y perdí bastante tiempo tratando de vincularlos, cuando en realidad esto no era necesario.

El cerebro del sistema de alarma está a es la base Smart Hub, que no solamente controla a los accesorios sino que incluye una sirena de 100 dB. Es necesario conectar esta base a la corriente eléctrica y a una conexión Ethernet para que funcione.

Por suerte, Smart Hub incluye pilas que le permiten funcionar sin estar conectado a la corriente durante 6 horas, por lo que no debes preocuparte si un ladrón quita la luz o si desenchufa Smart Hub de la corriente — para desactivar por completo Smart Hub debería desatornillar la cubierta trasera y extraer las pilas.

El requerimiento de conexión a Ethernet me gusta menos, ya que hubiera esperado que admitiera conectividad WiFi para tener mayor libertad a la hora de colocar Smart Hub en un lugar donde su sirena sea claramente escuchada por los vecinos — aunque siempre puedes comprar una sirena exterior.

También me hubiera gustado ver una opción con conectividad celular vía SIM para segundas residencias donde no hay conexión permanente a Internet.

En cuanto a los accesorios de seguridad, puedes enlazar hasta un máximo de 40 dispositivos y, dado que el alcance es de 200 metros, tienes libertad casi total a la hora de elegir el lugar más idóneo donde instalarlos. La duración de las pilas de los accesorios es de unos 2 años.

Entre los accesorios disponibles se encuentran, por orden de la siguiente imagen, un sensor de apertura de puerta/ventana, detector de movimiento (apto / no apto para mascotas), un teclado numérico, un llavero, un enchufe inteligente, un detector de humo/temperatura/movimiento, un botón de pánico y una sirena exterior.

Con el kit que he probado, tengo un sensor de movimiento apto para mascotas, un sensor de puerta/ventana y un teclado numérico.

El sensor de movimiento acciona la alarma cuando se detecte un movimiento de un objeto de peso superior a 25 kg, por lo que es ideal para hogares con una mascota pequeña. En caso de utilizarlo con mascotas más grandes, existe mayor posibilidad de falsas alarmas.

Este sensor debe colocarse a una altura de 1.8-2.1 metros, cubre un ángulo de visión de 110º y una distancia de unos 12 metros. En mi caso, lo he colocado en una esquina del recibidor de mi casa, que es el lugar más probable por donde pasaría un ladrón si entrase en casa. Por el momento, no he recibido falsos positivos (ni negativos) aunque no tengo mascota.

El sensor de puerta/ventana está formado por dos piezas magnéticas que accionan la alarma cuando se separan, es decir, cuando se abre una puerta o ventana a la que está conectado. Además, incorpora una muelle en la parte trasera que permite detectar que alguien lo ha retirado de la puerta/ventana.

En mi caso, lo he colocado en la puerta de la terraza, ya que es un posible punto de entrada de ladrones, pero tengo pensando comprar otros sensores de este tipo para otras puertas y ventanas vulnerables.

Por último, el teclado numérico puede utilizarse para activar y desactivar la alarma o accionar el sistema de alarma de emergencia. Podemos colocarlo en cualquier lugar de la casa, aunque lo normal es colocarlo cerca de la zona de entrada de la casa para que podamos desactivar la alarma rápidamente al llegar a casa.

Es posible colocar varios teclados numéricos si vives en una casa con más de una entrada.

Los accesorios se unen a la pared mediante tornillos, por lo que es necesario taladrar la pared. Me hubiera gustado que se pudieran pegar mediante un adhesivo, como ocurre con otros dispositivos.

Funcionamiento

La alarma Sync Smart Home soporta tres modos de funcionamiento:

Desactivado : La alarma no se dispara aunque se detecte algún movimiento.

: La alarma no se dispara aunque se detecte algún movimiento. Activado parcialmente: La alarma se dispara cuando ciertos sensores detectan movimiento.

La alarma se dispara cuando ciertos sensores detectan movimiento. Activado totalmente: La alarma se dispara cuando cualquier sensor detecta movimiento.

En mi casa, la alarma está desactivada cuando estoy en casa durante el día, está activada parcialmente cuando me voy a dormir y está activada totalmente cuando salgo de casa.

Los dos modos de activado, total y parcial, permiten configurar algunos parámetros como:

Retardo de entrada: De 10 a 120 segundos. Es el tiempo que transcurre antes de que los sensores disparen la alarma cuando, estando activada, entras en casa.

De 10 a 120 segundos. Es el tiempo que transcurre antes de que los sensores disparen la alarma cuando, estando activada, entras en casa. Retardo de salida: De 10 a 120 segundos. Es el tiempo durante el que los sensores deben ignorar el movimiento desde que activas la alarma hasta que sales de casa.

De 10 a 120 segundos. Es el tiempo durante el que los sensores deben ignorar el movimiento desde que activas la alarma hasta que sales de casa. Sonido de retardo de entrada: Sin sonido bajo, medio o alto

Sin sonido bajo, medio o alto Sonido de retardo de salida: Sin sonido bajo, medio o alto

Para cada sensor, es posible establecer cuál debe ser su comportamiento en cso de que la alarma está activada totalmente o parcialmente. Para ello, es posible escoger entre cuatro comportamientos para cada sensor:

Ladrón : El sensor activa inmediatamente la alarma, tanto en el modo totalmente activado como parcialmente activado.

: El sensor activa inmediatamente la alarma, tanto en el modo totalmente activado como parcialmente activado. Omitir si estoy en casa: El sensor activa inmediatamente la alarma en el modo totalmente activado, pero estará inactivo en el modo parcialmente activado.

El sensor activa inmediatamente la alarma en el modo totalmente activado, pero estará inactivo en el modo parcialmente activado. Acceso a casa: El sensor activa inmediatamente la alarma en el modo totalmente activado. En el modo parcialmente activado, activa la alarma después de la cuenta atrás del temporizador de entrada (por defecto, 30 segundos) a menos que desactives la alarma antes de que termine la cuenta atrás.

El sensor activa inmediatamente la alarma en el modo totalmente activado. En el modo parcialmente activado, activa la alarma después de la cuenta atrás del temporizador de entrada (por defecto, 30 segundos) a menos que desactives la alarma antes de que termine la cuenta atrás. Zona de entrada: Tanto en el modo activado parcialmente como totalmente, el sensor activa la alarma después de la cuenta atrás del temporizador de entrada (por defecto, 30 segundos) a menos que desactives la alarma antes de que termine la cuenta atrás.

En mi casa, he configurado el sensor de movimiento como «zona de entrada» para que espere 30 segundos antes de disparar la alarma tanto si está parcialmente activado como totalmente activado, ya que está colocado en el recibidor.

En cuanto al sensor de puerta/ventana, lo he configurado como «ladrón» para que se dispare la alarma tan pronto como detecte movimiento, tanto si la alarma está totalmente activada como parcialmente activada.

Algunos de los sensores se pueden configurar para reproducir un sonido de «ding-dong» cuando el sistema de alarma está desactivado. Esto se puede usar para enterarte cuando alguien abre la puerta o pasa por un sensor de movimiento. También es posible desactivar temporalmente un sensor escogiendo la opción Saltar.

Durante la configuración inicial de la alarma, se establece un código PIN que permite desactivar la alarma desde el teclado numérico con solo pulsar el botón del candado desbloqueado y, a continuación, los 4 dígitos del PIN.

Por supuesto, también podemos activar total / parcialmente la alarma o desactivarla directamente desde la app del móvil, en caso de que se nos haya olvidado hacerlo manualmente o que, por ejemplo, queramos desactivarla para dar acceso a alguien a casa.

Es posible configurar la app para que te envíe un recordatorio de que debes activar la alarma cuando sales de casa, pero no es posible hacer que se active de manera automática cuando todos los miembros abandonan la casa. De igual forma, tampoco es posible desactivarla automáticamente cuando llega un miembro de la familia bba casa.

Desde la app, podemos crear hasta 10 códigos PIN diferentes, cada uno asociado a una persona, para que podamos consultar en el historial de eventos quién ha desactivado la alarma y en qué momento. No es posible limitar el uso de un código PIN a solo ciertos días de la semana u horas del día, lo cual sería útil para impedir la entrada a personal de servicio, por ejemplo, fuera del horario de trabajo.

Desde este teclado, podemos activar totalmente la alarma pulsando la tecla del candado negro y también podemos activar parcialmente la alarma pulsando la tecla de un candado cerrado con un candado abierto en el interior. Por último, es posible activar la alarma inmediatamente (función de pánico) pulsando las dos teclas a izquierda y derecha de la tecla «0».

Es posible configurar que la alarma envíe avisos al teléfono a través de notificaciones estándar, mensajes SMS y correo electrónico. Se echa de menos la posibilidad de que realice una llamada para asegurar que el aviso no pasa desapercibido.

Por último, una opción interesante es la detección de interferencias de la señal de radio, que envía una notificación al móvil si detecta interferencias de radio que interrumpan la comunicación con cualquiera de los dispositivos conectados. Esto es útil si los ladrones pretenden utilizar un inhibidor de frecuencias.

Integraciones con otros servicios

La alarma Sync Smart Home es compatible con varios servicios externos:

Yale View: Permite conectar la cuenta de Yale View para que la alarma controle las cámaras de seguridad.

Permite conectar la cuenta de Yale View para que la alarma controle las cámaras de seguridad. Philips Hue: Permite conectar las luces Philips a la alarma para que el sistema emita alerta visuales cuando salte la alarma o se active / desactive.

Permite conectar las luces Philips a la alarma para que el sistema emita alerta visuales cuando salte la alarma o se active / desactive. Amazon Alexa: Permite verificar el estado del sistema, activarlo y desactivarlo desde la app de Alexa o un altavoz inteligente Echo. También es posible añadir los sensores para poder crear rutinas.

Permite verificar el estado del sistema, activarlo y desactivarlo desde la app de Alexa o un altavoz inteligente Echo. También es posible añadir los sensores para poder crear rutinas. Google Assistant: Permite verificar el estado del sistema y activarlo desde la app de Alexa o un altavoz inteligente Echo. También es posible añadir los sensores para poder crear rutinas.

Lamentablemente, no es compatible con HomeKit de Apple. Lo que sí que puedes hacer es instalar la app Yale Home en tu Apple Watch para activar y desactivar la alarma cómodamente desde la muñeca.

En mi casa, he conectado la alarma con Amazon Alexa, lo que permite activar el modo completamente activado («fuera de casa») y parcialmente activado («en casa»), así como desactivar la alarma con la voz si añades un código PIN, que es diferente al que introduces en el teclado numérico (salvo que decidas configurar en ambos el mismo PIN).

Echo de menos que no sea posible integrar Sync Smart Home con IFTTT para, por ejemplo, activar la alarma de manera automática cuando sales de casa mediante las capacidades de geolocalización de la app IFTTT (o de otras compatibles con este servicio). También me gustaría poder disparar la alarma si otros sensores o cámaras que tengo en casa y que sí que se integran con IFTTT detectan movimiento.

También me parece extraño que Sync Smart Home no se integre con la cerradura inteligente Linus Smart Lock de la misma marca Yale, que analicé hace unas semanas. Vería lógico que, al desbloquear la cerradura con la app del móvil o mediante el teclado externo, se desactivara la alarma automáticamente.

Precio

La alarma Sync Smart Home se comercializa en España en tres kits:

Kit de inicio (🛒 212€): Formado por Smart Hub, 1 sensor de movimiento, 2 sensores de puerta/ventana y 1 llavero.

(🛒 212€): Formado por Smart Hub, 1 sensor de movimiento, 2 sensores de puerta/ventana y 1 llavero. Kit avanzado (🛒 314€): Formado por Smart Hub, 1 sensor de movimiento, 4 sensores de puerta/ventana y 2 llaveros.

(🛒 314€): Formado por Smart Hub, 1 sensor de movimiento, 4 sensores de puerta/ventana y 2 llaveros. Kit familiar (🛒 431€): Formado por Smart Hub, 2 sensores de movimiento, 6 sensores de puerta/ventana y 2 llaveros.

Por supuesto, puedes hacerte con accesorios adicionales para completar la seguridad de tu casa:

Sensor de puerta ventana (🛒 34€)

Botón de pánico (🛒 34,99€)

Detector de humo (🛒 99,90€)

Detector de movimiento (🛒 49,50€)

Detector de movimiento para mascotas (🛒 50,00€)

Sirena exterior (🛒 79,90€)

Llavero (🛒 34,00€)

Teclado (🛒 47,00€)

Conclusiones

Una de las ventajas de la alarma Sync Smart Home es la sencillez de instalación y configuración. Si adquieres un kit con varios sensores, basta con que instales la app Yale Home en tu smartphone y leas el código QR de la base Samrt Hub ya que los accesorios vienen previnculados.

Es posible configurar el sistema en tres posibles estados (desactivado, activado parcialmente y activado totalmente), lo que permite estar protegido tanto si estamos en casa (por ejemplo, activando solo algunos sensores mientras dormimos) como si nos vamos.

La base Smart Home incluye una sirena que emite a un volumen de 100 dB, más que suficiente para alertar a nuestros vecinos.

Esta base debe estar conectada a la corriente (aunque puede funcionar hasta 6 horas a pilas) y también a una boca de red Ethernet. Me hubiera gustado ver conectividad WiFi ya que la necesidad de conectar por cable limita los lugares donde puedes colocarla.

Yale comercializa un buen número de sensores — detectores de apertura de puerta/ventana, sensores movimient (incluso aptos para mascotas) y detectores de humo — y algunos de ellos pueden detectar incluso que han sido manipulados.

Es posible activar/desactivar la alarma desde un teclado numérico o un llavero. En mi caso, he probado el teclado numérico, que permite configurar un código PIN de 4 dígitos para cada miembro de la famili, aunque no es posible limitar el uso de cada PIN por hora, fechas o día de la semana.

Por supuesto, también puedes usar la app Yale Home para desactivar o activar la alarma (total o parcialmente), así como para configurar todos los ajustes y ver el historial de actividad de la alarma. Asimismo, si ocurre cualquier incidencia, recibirás una notificación, SMS o e-mail de manera instantánea.

La alarma Sync Smart Home se integra con las cámaras Yale View, las luces inteligentes Philips Hue y los asistentes virtuales Amazon Alexa y Google Assistant para activa la alarma con la voz (con Alexa también puedes desactivarla vía un PIN). No obstante, echo de menos integraciones con HomeKit o IFTTT, así como con la cerradura inteligente Yale Smart Lock de la misma marca.

Una de las principales ventajas de esta alarma es que no tiene costes de suscripción, por lo que una vez que adquieres los sensores necesarios para proteger tu casa, no tendrás que pagar nada más.

En definitiva, Sync Smart Home es un producto muy recomendable si andas detrás de hacerte con una alarma para tu hogar sin gastos recurrentes, con una gran variedad de sensores y con la posibilidad de gestionarla por completo desde el móvil.

Lo mejor:

Instalación sencilla con la app Yale Home. Todos los acesorios del kit vienen previnculados.

Instalación sencilla con la app Yale Home. Todos los acesorios del kit vienen previnculados. Tres modos de funcionamiento totalmente personalizables: activado totalmente, activado parcialmente y desactivado.

Tres modos de funcionamiento totalmente personalizables: activado totalmente, activado parcialmente y desactivado. Sirena con un volumen elevado (100 dB) que funciona incluso aunque se desconecte de la corriente.

Sirena con un volumen elevado (100 dB) que funciona incluso aunque se desconecte de la corriente. Posibilidad de añadir hasta 40 sensores para detección de apertura de puerta/ventana, detección de movimiento (compatible con mascotas) y detección de humo.

Posibilidad de añadir hasta 40 sensores para detección de apertura de puerta/ventana, detección de movimiento (compatible con mascotas) y detección de humo. Manejo sencillo a través de la app, con la posibilidad de crear usuarios.

Manejo sencillo a través de la app, con la posibilidad de crear usuarios. Posibilidad de utilizar teclados numérico y llaveros para activar/desactivar la alarma.

Posibilidad de utilizar teclados numérico y llaveros para activar/desactivar la alarma. Posibilidad de instalar otros accesorios como una sirena exterior o un botón de pánico.

Posibilidad de instalar otros accesorios como una sirena exterior o un botón de pánico. Integración con servicios como Yale View, Philips Hue, Amazon Alexa y Google Assistant.

Integración con servicios como Yale View, Philips Hue, Amazon Alexa y Google Assistant. Sin costes ocultos ni costes recurrentes.

Lo peor: