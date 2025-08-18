☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

El Anker Nano Charger (59€ en Amazon) aterriza como un cargador de sobremesa GaN ultracompacto que quiere sustituir a varios adaptadores a la vez. Reparte hasta 130 W entre 4 USB-C (100 W, 65 W, 20 W, 20 W) y 2 USB-A (12 W), soporta PD, PPS, QC, SCP y UFCS, y añade las tecnologías PowerIQ 3.0 para asignar potencia de forma inteligente y ActiveShield 2.0 para vigilar la temperatura.

Su chasis es sorprendentemente fino (19 mm), pesa unos 320 g, incluye cable de 1,5 m y una funda para transporte, y en Europa cuesta 59,99 € en negro o blanco.

He estado usándolo como cargador principal durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción El Nano Chargerllega en formato “pastilla” cuadrada de bordes redondeados. Es muy delgado (≈19 mm) y pesa alrededor de 320 g, así que cabe en cualquier mochila sin abultar. Los cuatro tacos antideslizantes evitan que “patine” en la mesa y el LED frontal indica de forma discreta que está alimentado. El cable blando de 1,5 m da margen para ocultar regletas. Al ser tan fino (19 mm), cabe detrás de monitores o bases. La funda hace que realmente te lo lleves a viajes o la oficina; no es el típico “ladrillo” que se queda en casa. La funda es un plus, ya que cuenta con un compartimento para el cargador y otro para el cable, de modo que no se arañe nada cuando lo llevas en el bolso.