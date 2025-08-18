Índice
Anker Nano Charger (130W, 6 puertos): Análisis tras varias semanas de uso

El Anker Nano Charger (59€ en Amazon) aterriza como un cargador de sobremesa GaN ultracompacto que quiere sustituir a varios adaptadores a la vez. Reparte hasta 130 W entre 4 USB-C (100 W, 65 W, 20 W, 20 W) y 2 USB-A (12 W), soporta PD, PPS, QC, SCP y UFCS, y añade las tecnologías PowerIQ 3.0 para asignar potencia de forma inteligente y ActiveShield 2.0 para vigilar la temperatura.

Su chasis es sorprendentemente fino (19 mm), pesa unos 320 g, incluye cable de 1,5 m y una funda para transporte, y en Europa cuesta 59,99 € en negro o blanco.

He estado usándolo como cargador principal durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

 

Diseño y construcción

El Nano Chargerllega en formato “pastilla” cuadrada de bordes redondeados. Es muy delgado (≈19 mm) y pesa alrededor de 320 g, así que cabe en cualquier mochila sin abultar. Los cuatro tacos antideslizantes evitan que “patine” en la mesa y el LED frontal indica de forma discreta que está alimentado.

El cable blando de 1,5 m da margen para ocultar regletas. Al ser tan fino (19 mm), cabe detrás de monitores o bases. La funda hace que realmente te lo lleves a viajes o la oficina; no es el típico “ladrillo” que se queda en casa.

La funda es un plus, ya que cuenta con un compartimento para el cargador y otro para el cable, de modo que no se arañe nada cuando lo llevas en el bolso.

 

Puertos y potencias

En el frontal tenemos USB-C1/C2/C3/C4, y en el lateral derecho USB-A1/A2. La potencia total combinada es de 130 W, con estos topes por puerto:

Puerto Potencia máx. Perfiles/Notas
USB-C1 100 W 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A
USB-C2 65 W 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB-C3 / C4 20 W 5V/3A, 9V/2.22A
USB-A1 / A2 12 W 5V/2.4A

 

Reparto cuando conectas varios dispositivos

  • 1 dispositivo (C1): hasta 100 W (perfecto para ultrabooks).
  • 2–3 dispositivos: mantiene 130 W combinados. Por ejemplo: dos portátiles a 65W + 65W.
  • 4 o más: cae levemente a 127–129 W combinados.
  • Los 6 puertos activos: C1 a 45 W, C2–C4 a 20 W cada uno y A1/A2 a 12 W.

En mis pruebas (Portátil Huawei + iPad + iPhone + Apple Watch), el balanceo fue estable y no vi caídas de potencia al añadir/quitar un cuarto equipo.

El cargador es compatible con USB PD, PPS, Quick Charge, SCP y UFCS. La lógica PowerIQ 3.0 prioriza bien los puertos altos (C1/C2) sin descuidar los de 20 W. El sistema ActiveShield 2.0 monitoriza temperatura y ajusta la entrega si hace falta.

El chasis se calienta a un nivel moderado con 100–130 W sostenidos; por debajo de 70–80 W apenas se nota.

 

Conclusiones

El Anker Nano Charger (59€ en Amazon) cumple lo que promete: un único cargador finísimo que alimenta tu ecosistema completo (portátil, móvil, tablet, auriculares, e-reader) sin peleas de potencia ni calor excesivo. Si tu uso encaja en 100 W + 65 W como máximos por equipo y valoras llevar un solo cargador para todo, es una compra facilísima de recomendar.

Si, en cambio, tu portátil exige más de 100 W en pico, busca un modelo con puerto de 140 W (o usa el cargador del fabricante) y deja este Anker como cerebro multi-device del escritorio.

Lo mejor:

  • Perfil ultrafino (19 mm) y funda incluida: válido para escritorio y viaje.
  • Puerto C1 100 W + C2 65 W: Puede alimentar dos portátiles sin problemas.
  • Soporte de protocolos modernos (USB-PD, PPS, QC, SCP, UFCS) y PowerIQ 3.0.
  • ActiveShield 2.0 para un buen control térmico, sin ruidos.
  • LED discreto y cable de 1,5 m muy práctico.

Lo peor:

  • Ningún puerto supera la potencia de 100W: Las estaciones de trabajo o los portátiles gaming que requieran una potencia superior necesitan su cargador.
  • Con los 6 puertos activos, el puerto C1 cae a 45 W (para “mantener”, más que para cargas exigentes).

Sobre el Autor
