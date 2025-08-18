Anker Nano Charger (130W, 6 puertos): Análisis tras varias semanas de uso
El Anker Nano Charger (59€ en Amazon) aterriza como un cargador de sobremesa GaN ultracompacto que quiere sustituir a varios adaptadores a la vez. Reparte hasta 130 W entre 4 USB-C (100 W, 65 W, 20 W, 20 W) y 2 USB-A (12 W), soporta PD, PPS, QC, SCP y UFCS, y añade las tecnologías PowerIQ 3.0 para asignar potencia de forma inteligente y ActiveShield 2.0 para vigilar la temperatura.
Su chasis es sorprendentemente fino (19 mm), pesa unos 320 g, incluye cable de 1,5 m y una funda para transporte, y en Europa cuesta 59,99 € en negro o blanco.
He estado usándolo como cargador principal durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.
Diseño y construcción
El Nano Chargerllega en formato “pastilla” cuadrada de bordes redondeados. Es muy delgado (≈19 mm) y pesa alrededor de 320 g, así que cabe en cualquier mochila sin abultar. Los cuatro tacos antideslizantes evitan que “patine” en la mesa y el LED frontal indica de forma discreta que está alimentado.
El cable blando de 1,5 m da margen para ocultar regletas. Al ser tan fino (19 mm), cabe detrás de monitores o bases. La funda hace que realmente te lo lleves a viajes o la oficina; no es el típico “ladrillo” que se queda en casa.
La funda es un plus, ya que cuenta con un compartimento para el cargador y otro para el cable, de modo que no se arañe nada cuando lo llevas en el bolso.
Puertos y potencias
En el frontal tenemos USB-C1/C2/C3/C4, y en el lateral derecho USB-A1/A2. La potencia total combinada es de 130 W, con estos topes por puerto:
|Puerto
|Potencia máx.
|Perfiles/Notas
|USB-C1
|100 W
|5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A
|USB-C2
|65 W
|5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
|USB-C3 / C4
|20 W
|5V/3A, 9V/2.22A
|USB-A1 / A2
|12 W
|5V/2.4A
Reparto cuando conectas varios dispositivos
- 1 dispositivo (C1): hasta 100 W (perfecto para ultrabooks).
- 2–3 dispositivos: mantiene 130 W combinados. Por ejemplo: dos portátiles a 65W + 65W.
- 4 o más: cae levemente a 127–129 W combinados.
- Los 6 puertos activos: C1 a 45 W, C2–C4 a 20 W cada uno y A1/A2 a 12 W.
En mis pruebas (Portátil Huawei + iPad + iPhone + Apple Watch), el balanceo fue estable y no vi caídas de potencia al añadir/quitar un cuarto equipo.
El cargador es compatible con USB PD, PPS, Quick Charge, SCP y UFCS. La lógica PowerIQ 3.0 prioriza bien los puertos altos (C1/C2) sin descuidar los de 20 W. El sistema ActiveShield 2.0 monitoriza temperatura y ajusta la entrega si hace falta.
El chasis se calienta a un nivel moderado con 100–130 W sostenidos; por debajo de 70–80 W apenas se nota.
Conclusiones
El Anker Nano Charger (59€ en Amazon) cumple lo que promete: un único cargador finísimo que alimenta tu ecosistema completo (portátil, móvil, tablet, auriculares, e-reader) sin peleas de potencia ni calor excesivo. Si tu uso encaja en 100 W + 65 W como máximos por equipo y valoras llevar un solo cargador para todo, es una compra facilísima de recomendar.
Si, en cambio, tu portátil exige más de 100 W en pico, busca un modelo con puerto de 140 W (o usa el cargador del fabricante) y deja este Anker como cerebro multi-device del escritorio.
Lo mejor:
- Perfil ultrafino (19 mm) y funda incluida: válido para escritorio y viaje.
- Puerto C1 100 W + C2 65 W: Puede alimentar dos portátiles sin problemas.
- Soporte de protocolos modernos (USB-PD, PPS, QC, SCP, UFCS) y PowerIQ 3.0.
- ActiveShield 2.0 para un buen control térmico, sin ruidos.
- LED discreto y cable de 1,5 m muy práctico.
Lo peor:
- Ningún puerto supera la potencia de 100W: Las estaciones de trabajo o los portátiles gaming que requieran una potencia superior necesitan su cargador.
- Con los 6 puertos activos, el puerto C1 cae a 45 W (para “mantener”, más que para cargas exigentes).