MediaMarkt lanza ABRIL AHORRAL III con descuentos en móviles, TVs, portátiles, hogar y más

MediaMarkt ha puesto en marcha su nueva campaña ABRIL AHORRAL III, una promoción que estará activa del 23 de abril a las 9:00h al 28 de abril a las 23:59h.

Durante estos días, la cadena ofrece descuentos en una amplia selección de productos de tecnología, informática, televisores, pequeño electrodoméstico, tablets, audio y dispositivos para el hogar.

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Entre las ofertas más llamativas encontramos móviles con rebajas de hasta el 45%, televisores con descuentos superiores al 60%, portátiles gaming, smartwatches, robots aspiradores, cafeteras y freidoras de aire a precios muy agresivos.

A continuación, repasamos algunas de las ofertas más destacadas de ABRIL AHORRAL III organizadas por categorías.

Móviles en oferta

Los smartphones vuelven a ser uno de los grandes protagonistas de la campaña. Destacan especialmente los descuentos en Xiaomi, Samsung, Google y Apple, con modelos para todos los bolsillos, desde gama de entrada hasta terminales premium.

Smartwatches, auriculares y audio personal

La promoción también deja buenas oportunidades para renovar reloj inteligente o auriculares. Samsung, Huawei, Xiaomi, JBL y Beats concentran algunos de los descuentos más interesantes de esta edición.

Portátiles y equipos informáticos

Los portátiles y ordenadores vuelven a ser una de las familias con más referencias rebajadas. Hay opciones asequibles para uso general, equipos OLED y una buena selección gaming con GPU RTX 50.

Monitores, periféricos y almacenamiento

En informática también aparecen descuentos relevantes en monitores gaming, modelos ultrapanorámicos, ratones premium y unidades SSD externas.

Tablets y accesorios Apple y Android

La campaña también reúne bastantes tablets con descuentos interesantes, tanto en Android como en Apple, incluyendo modelos de Xiaomi, Samsung, Lenovo y Honor.

Televisores: una de las categorías más agresivas de la campaña

En televisores es donde aparecen algunos de los mayores descuentos de ABRIL AHORRAL III. Hay ofertas en QLED, Mini LED y OLED de Samsung, LG, Philips, TCL, Xiaomi, Sony e Hisense, incluyendo diagonales muy grandes.

Barras de sonido y altavoces

Quien quiera acompañar una nueva televisión con mejor sonido también encontrará varias barras de sonido con descuentos muy marcados.

Pequeño electrodoméstico y hogar

En el apartado de hogar hay precios especialmente llamativos en robots aspiradores, cafeteras, freidoras de aire y aparatos de cuidado personal.

Consolas, juegos y movilidad eléctrica

También hay hueco para gaming y movilidad, con descuentos en Nintendo Switch 2, videojuegos de PS5 y patinetes eléctricos.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento Nintendo Switch 2 Consola 469,00 € 469,99 € -0,21% Bandai Namco PS5 Dragon Ball Sparking Zero PS5 47,99 € 81,99 € -41,47% Bandai Namco PS5 Little Nightmares III PS5 26,99 € 41,99 € -35,72% Segway-Ninebot E2 E II Patín eléctrico 199,00 € 279,00 € -28,67% Xiaomi Electric Scooter 5 ES Patín eléctrico 299,00 € 399,99 € -25,25% Xiaomi Electric Scooter 5 Plus ES Patín eléctrico 449,00 € 599,99 € -25,17%

Lo más destacado de ABRIL AHORRAL III

Si hubiera que resumir esta edición de ABRIL AHORRAL III en unos pocos productos clave, hay varias ofertas que sobresalen claramente por encima del resto. En móviles, el Xiaomi 15 por 599 euros y el Redmi Note 14 por 129 euros son dos de los reclamos más potentes.

En televisores, el Samsung TU98DU9005KXXC de 98 pulgadas por 1.699 euros y varios modelos Mini LED y OLED de Samsung y LG lideran el apartado de imagen. En informática, los portátiles gaming de Gigabyte, HP y Samsung presentan algunas de las rebajas más agresivas.

También llaman la atención dispositivos para el hogar como el iRobot Roomba 405 Combo con base AutoWash, la Cecotec Advance 9000 Window 9L, las cafeteras Vertuo Pop y varios productos de cuidado personal de Philips y Dyson.

En definitiva, se trata de una campaña especialmente interesante para quienes estén pensando en renovar móvil, TV, portátil o pequeño electrodoméstico antes de que finalice el mes.