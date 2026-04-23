Compras

MediaMarkt lanza ABRIL AHORRAL III con descuentos en móviles, TVs, portátiles, hogar y más

Ofertas de abril en tecnología con descuento hasta el 28/04 en MediaMarkt. ¡Ahorra ahora!

MediaMarkt ha puesto en marcha su nueva campaña ABRIL AHORRAL III, una promoción que estará activa del 23 de abril a las 9:00h al 28 de abril a las 23:59h.

Durante estos días, la cadena ofrece descuentos en una amplia selección de productos de tecnología, informática, televisores, pequeño electrodoméstico, tablets, audio y dispositivos para el hogar.

» 🛍️ Ofertas de Mediamarkt en Abril Ahorral III «

Entre las ofertas más llamativas encontramos móviles con rebajas de hasta el 45%, televisores con descuentos superiores al 60%, portátiles gaming, smartwatches, robots aspiradores, cafeteras y freidoras de aire a precios muy agresivos.

A continuación, repasamos algunas de las ofertas más destacadas de ABRIL AHORRAL III organizadas por categorías.

 

Móviles en oferta

Los smartphones vuelven a ser uno de los grandes protagonistas de la campaña. Destacan especialmente los descuentos en Xiaomi, Samsung, Google y Apple, con modelos para todos los bolsillos, desde gama de entrada hasta terminales premium.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Xiaomi 15 6.36P/5G/8N/12+512GB Móvil 599,00 € 1.099,00 € -45,50%
Xiaomi Redmi Note 14 6.67P/4G/8N/6+128GB Móvil 129,00 € 229,00 € -43,67%
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 6,67P/5G/8N/12+256GB Móvil 299,00 € 499,00 € -40,08%
Google Pixel 10a 8+128GB Móvil 499,00 € 549,00 € -9,11%
Samsung Galaxy S25 12+256GB Móvil 849,00 € 969,00 € -12,38%
Samsung A17 8+256GB Móvil 239,00 € 299,00 € -20,07%
Apple iPhone 17 256GB iPhone 929,00 € 959,00 € -3,13%
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB iPhone 1.429,00 € 1.469,00 € -2,72%
Realme 14T 8+256GB + cargador Móvil 199,00 € 299,99 € -33,66%
Oppo A6 Pro 8+256GB + funda Móvil 279,00 € 299,00 € -6,69%

 

Smartwatches, auriculares y audio personal

La promoción también deja buenas oportunidades para renovar reloj inteligente o auriculares. Samsung, Huawei, Xiaomi, JBL y Beats concentran algunos de los descuentos más interesantes de esta edición.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Samsung Watch 7 40mm Smartwatch 169,00 € 319,00 € -47,02%
Huawei Watch Fit 3 Smartwatch 89,00 € 159,00 € -44,03%
Samsung Watch Ultra 2025 LTE Smartwatch 499,00 € 699,00 € -28,61%
Xiaomi Watch S4 Smartwatch 125,00 € 159,99 € -21,87%
JBL Tour One MKII BT Auriculares Bluetooth 189,00 € 329,00 € -42,55%
JBL Tune 777 NC Auriculares Bluetooth 79,00 € 129,00 € -38,76%
Samsung Galaxy Buds3 FE True Wireless 99,00 € 149,00 € -33,56%
Beats Studio Buds+ Auriculares 149,00 € 199,00 € -25,13%
Apple AirPods Pro 3 Auriculares 219,00 € 249,00 € -12,05%

 

Portátiles y equipos informáticos

Los portátiles y ordenadores vuelven a ser una de las familias con más referencias rebajadas. Hay opciones asequibles para uso general, equipos OLED y una buena selección gaming con GPU RTX 50.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Samsung GBook3 360 i5/16/512 AMOLED Portátil 899,00 € 1.499,00 € -40,03%
LG Gram 16 U7-155H/16/512 Portátil 899,00 € 1.549,00 € -41,96%
Gigabyte A16 i7/16/1TB/RTX5050 Gaming notebook 799,00 € 1.349,00 € -40,77%
Gigabyte A16 i7/16/1TB/RTX5060 Gaming notebook 899,00 € 1.449,00 € -37,96%
HP 15-FA2023NS C5/16/512/RTX5050 Gaming notebook 749,00 € 1.099,00 € -31,85%
Lenovo IdeaPad 3 15IAN8 i3/8/512 Portátil 299,00 € 439,00 € -31,89%
Apple MacBook Air 13,6 M5 16GB/512GB Portátil 1.159,00 € 1.199,00 € -3,34%
Acer CBOA314-1H N4500/8/128 Chrome Portátil 299,00 € 399,00 € -25,06%
HP 255 G10 R3/32/256 Portátil 329,00 € 529,00 € -37,81%
Asus M5406WA R9-AI-370HX/32/1 OLED Portátil 1.199,00 € 1.599,00 € -25,02%

 

Monitores, periféricos y almacenamiento

En informática también aparecen descuentos relevantes en monitores gaming, modelos ultrapanorámicos, ratones premium y unidades SSD externas.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Lenovo R25F-30 24,5″ FHD 280Hz Monitor gaming 99,00 € 239,99 € -58,75%
Lenovo R27I-30 27″ Monitor gaming 109,00 € 259,99 € -58,08%
Asus TUF VG279QM1A 27″ IPS 280Hz Monitor gaming 119,00 € 269,00 € -55,76%
LG UltraGear 24GS60F-B 24″ 180Hz Monitor gaming 109,00 € 179,00 € -39,11%
MSI G2712F 27″ FHD 180Hz Monitor gaming 119,00 € 219,00 € -45,66%
SanDisk Portable SSD 2TB SSD externo 179,00 € 344,00 € -47,97%
Logitech MX Anywhere 3S Ratón inalámbrico 69,99 € 99,99 € -30,00%
TP-Link Deco X55 (2-Pack) AX3000 Wi-Fi 6 Router 129,00 € 189,99 € -32,10%

 

Tablets y accesorios Apple y Android

La campaña también reúne bastantes tablets con descuentos interesantes, tanto en Android como en Apple, incluyendo modelos de Xiaomi, Samsung, Lenovo y Honor.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Apple iPad 11 A16 128GB WiFi Tablet 349,00 € 379,00 € -7,92%
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6″ 12GB/256GB Tablet 899,00 € 1.339,00 € -32,86%
Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4″ 12GB/256GB Tablet 849,00 € 1.119,00 € -24,13%
Xiaomi Pad 7 11,2″ 8GB/128GB Tablet 279,00 € 399,00 € -30,08%
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4GB/64GB Tablet 99,00 € 139,00 € -28,78%
Honor Pad X9A 11,5″ 6GB/128GB Tablet 189,00 € 249,00 € -24,10%
Lenovo Idea Tab Pro 12.7 3K 8GB/256GB + Pen Tablet 345,00 € 429,00 € -19,58%
Peaq Pet 11080-F628S 11″ FHD 6/128GB Tablet 99,00 € 169,00 € -41,42%

 

Televisores: una de las categorías más agresivas de la campaña

En televisores es donde aparecen algunos de los mayores descuentos de ABRIL AHORRAL III. Hay ofertas en QLED, Mini LED y OLED de Samsung, LG, Philips, TCL, Xiaomi, Sony e Hisense, incluyendo diagonales muy grandes.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Samsung TU98DU9005KXXC 98″ LED/QLED 90″-99″ 1.699,00 € 4.299,00 € -60,48%
Samsung TQ75QN70FAUXXC 75″ Mini LED 70″-79″ 949,00 € 2.399,00 € -60,44%
Samsung TQ75QN80FAUXXC 75″ Mini LED 70″-79″ 1.099,00 € 2.699,00 € -59,28%
Samsung TQ65QN80FAUXXC 65″ Mini LED 60″-69″ 799,00 € 1.799,00 € -55,59%
Samsung TQ77S85FAEXXC 77″ OLED 70″-79″ 1.499,00 € 3.299,00 € -54,56%
Samsung TQ55S90FAEXXC 55″ OLED 55″-59″ 959,00 € 1.999,00 € -52,03%
LG 65QNED92A6A 65″ Mini LED 60″-69″ 749,00 € 1.599,00 € -53,16%
LG 75QNED92A6A 75″ Mini LED 70″-79″ 999,00 € 1.999,00 € -50,03%
Philips 85PUS8510 Ambilight LED/QLED 80″-89″ 1.099,00 € 1.899,00 € -42,13%
Xiaomi A Pro 75 QLED LED/QLED 70″-79″ 599,00 € 999,00 € -40,04%

 

Barras de sonido y altavoces

Quien quiera acompañar una nueva televisión con mejor sonido también encontrará varias barras de sonido con descuentos muy marcados.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Samsung HW-B66CF/ZF 370W Soundbar 169,00 € 349,00 € -51,58%
Samsung Music Frame Soundbar 249,00 € 499,00 € -50,10%
LG S95TR Soundbar 679,00 € 1.299,00 € -47,73%
Samsung HW-Q990F/ZF Atmos 756W Soundbar 799,00 € 1.399,00 € -42,89%
Samsung HW-Q600F/ZF Atmos 380W Soundbar 249,00 € 549,00 € -54,64%
LG S80TY Soundbar 449,00 € 799,00 € -43,80%

 

Pequeño electrodoméstico y hogar

En el apartado de hogar hay precios especialmente llamativos en robots aspiradores, cafeteras, freidoras de aire y aparatos de cuidado personal.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
iRobot Roomba 405 Combo con base AutoWash Robot de limpieza 329,00 € 699,00 € -52,93%
Cecotec Conga M100 Spin AI Robot de limpieza 159,00 € 319,00 € -50,16%
Krups Vertuo Pop Blanca Cafetera de cápsulas 49,00 € 99,99 € -51,00%
De’Longhi Vertuo Pop Negra Cafetera de cápsulas 49,00 € 99,99 € -51,00%
Cecotec Advance 9000 Window 9L Freidora de aire 69,00 € 149,00 € -53,69%
Moulinex Easy Fry Digital 5L Freidora de aire 59,00 € 119,99 € -50,83%
Ninja Creami Heladera 199,00 € 349,99 € -43,14%
Philips S5466/17 Afeitadora de hombre 62,00 € 119,99 € -48,33%
Philips BRI945/00 Depiladora láser e IPL 299,00 € 499,99 € -40,20%
Dyson V12 Detect Slim Absolute Escoba con batería 499,00 € 699,00 € -28,61%

 

Consolas, juegos y movilidad eléctrica

También hay hueco para gaming y movilidad, con descuentos en Nintendo Switch 2, videojuegos de PS5 y patinetes eléctricos.

Marca Modelo Tipo Precio Precio anterior Descuento
Nintendo Switch 2 Consola 469,00 € 469,99 € -0,21%
Bandai Namco PS5 Dragon Ball Sparking Zero PS5 47,99 € 81,99 € -41,47%
Bandai Namco PS5 Little Nightmares III PS5 26,99 € 41,99 € -35,72%
Segway-Ninebot E2 E II Patín eléctrico 199,00 € 279,00 € -28,67%
Xiaomi Electric Scooter 5 ES Patín eléctrico 299,00 € 399,99 € -25,25%
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus ES Patín eléctrico 449,00 € 599,99 € -25,17%

 

Lo más destacado de ABRIL AHORRAL III

Si hubiera que resumir esta edición de ABRIL AHORRAL III en unos pocos productos clave, hay varias ofertas que sobresalen claramente por encima del resto. En móviles, el Xiaomi 15 por 599 euros y el Redmi Note 14 por 129 euros son dos de los reclamos más potentes.

En televisores, el Samsung TU98DU9005KXXC de 98 pulgadas por 1.699 euros y varios modelos Mini LED y OLED de Samsung y LG lideran el apartado de imagen. En informática, los portátiles gaming de Gigabyte, HP y Samsung presentan algunas de las rebajas más agresivas.

También llaman la atención dispositivos para el hogar como el iRobot Roomba 405 Combo con base AutoWash, la Cecotec Advance 9000 Window 9L, las cafeteras Vertuo Pop y varios productos de cuidado personal de Philips y Dyson.

En definitiva, se trata de una campaña especialmente interesante para quienes estén pensando en renovar móvil, TV, portátil o pequeño electrodoméstico antes de que finalice el mes.

¿Cuál es tu reacción?
Sorprendido
0%
Feliz
0%
Indiferente
0%
Triste
0%
Enfadado
0%
Aburrido
0%
Incrédulo
0%
¡Buen trabajo!
0%
✏️ Ver comentarios
Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
Comentarios
Deja un comentario

Deja un comentario