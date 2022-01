¿No quieres leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del ASUS ROG Phone 5s.

La potencia de muchos smartphones hacen que muchos usuarios los utilicen para jugar, por delante de ordenadores y consolas en muchos casos. Tanto es así que, en los últimos años, algunos fabricantes se han especializado en lanzar smartphones para los amantes de los videojuegos.

A mediados de agosto del año pasado, ASUS presentó sus nuevos smartphones ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro, que salieron a la venta en España en noviembre.

El ASUS ROG Phone 5s cuenta con una pantalla AMOLED FullHD+ de 6.8″ a 144 Hz, procesador Snapdragon 888+, 8/12/16 GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (64MP, f/1.9) + ultra gran angular (13MP, f/2.4) + macro (5MP, f/2.0), cámara frontal (24MP, f/2.5) y batería 6.000 mAh con carga rápida a 65W.

El ASUS ROG Phone 5s está a la venta por 999€ (12/512GB) o 1.099€ (16/512GB) en la web oficial, aunque también puedes encontrarlo en Amazon a precios más ajustados. Es un precio bastante alto, pero a cambio obtienes el hardware más potente del momento.

Tras varias semanas de uso, a continuación os traigo mi análisis en profundidad de este smartphone.

Apartados del análisis

Diseño

Lo primero que llama la atención cuando coges el ASUS ROG Phone 5s en la mano es que es un smartphone bastante contundente, aunque sus esquinas redondeadas y su cubierta trasera curvada tratan de disimular sus dimensiones.

El frontal está dominado por una enorme pantalla de 6,8″ con esquinas redondeadas.

ASUS no ha tratado de reducir al mínimo los marcos superior e inferior, sino que estos son bastante más gruesos de lo que encontramos en los buques insignia de otras marcas.

La presencia de marcos tiene sentido en un smartphone orientado a juegos ya que permite apoyar las manos con comodidad sin interferir con la pantalla al sostener el teléfono en horizontal.

Además, la presencia de una muesca o un orificio en pantalla para la cámara frontal podría interferir con la interfaz de los juegos — algo imperdonable en un dispositivo orientado a jugar.

ASUS ha optado por un ratio de pantalla 20.4:9 lo que, unido a los marcos que flanquean la pantalla, hace que sea un smartphone bastante alargado.

Por supuesto, la pantalla es completamente plana, como debe ser en un dispositivo donde prima la buena interacción con la pantalla por encima de cualquier aspecto estético.

En el frontal, encontramos dos ranuras para los altavoces, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. El marco superior también está presente un LED de notificaciones, que es algo que ya no vemos en casi ningún smartphone.

Con 9,90 mm de grosor y 238 gramos de peso, el ASUS ROG Phone 5s es un smartphone contundente, poco apropiado para aquellos que prefieren dispositivos compactos y ligeros. De hecho, su peso hace que, si lo sostienes con una sola mano durante mucho tiempo, acabes notando el peso.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S21 Ultra 165 × 76 × 8,9 227 6,8″ 90% Xiaomi Mi 11 Ultra

164 × 75 × 8,4 234 6,8″ 91% Xiaomi Mi 11

164 × 75 × 8,1 196 6,8″ 91% Huawei Mate 40 Pro 163 × 76 × 9,1 212 6,8″ 94% ⏩ ASUS ROG Phone 5s

173 × 77 × 9,9 238 6,8″ 82% iPhone 13 Pro Max 161 × 78 × 7,7 240 6,7″ 87% Samsung Galaxy S21+ 162 × 76 × 7,8 200 6,7″ 88% OPPO Find X3 Pro 164 × 74 × 8,3 193 6,7″ 90% OnePlus 9T

163 x 74 x 8,7 197 6,7″ 90% OnePlus 9

160 x 74 × 8,7 192 6,6″ 88% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% Vivo X60 Pro

159 × 73 × 7,6 179 6,6″ 90% Sony Xperia 1 III 165 × 71 × 8.2 186 6,5″ 84% Samsung Galaxy S21 FE

156 × 75 × 7,9 177 6,4″ 85% Samsung Galaxy S21 152 × 71 × 7,9 169 6,2″ 87% iPhone 13 Pro 147 × 72 × 7,7 204 6,1″ 86% iPhone 13 147 × 72 × 7,7 174 6,1″ 86% Sony Xperia 5 III

157 × 68 × 8,2 168 6,1″ 85% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Pixel 5 145 × 70 × 8,0 151 6,0″ 86% iPhone 13 mini

132 × 64 × 7,7 141 5,4″ 85%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

La parte trasera presenta un diseño muy llamativo, en línea con lo que vemos en los dispositivos de PC para gamers.

El módulo de cámara está situado en horizontal y tiene una forma con líneas angulosas. Sin embargo, lo que más sorprende de la parte trasera es la iluminación Aura, formada por un conjunto de LEDs que se iluminan, si quieres, con colores personalizables al activar el modo X, recibir una llamada, reproducir música, jugar a un título, recibir una notificación, etc.

Es posible escoger el patrón de iluminación (respiración, ciclo de color, estroboscópico, etc.), las horas durante las que no se debe iluminar, así como crear o unirte a un grupo por WiFi para sincronizar la iluminación con otros teléfonos.

La posibilidad de personalizar la iluminación Aura en función de la situación puede ser útil si acostumbras a dejar el móvil boca abajo aunque, en mi opinión, no es una práctica muy recomendable porque puedes acabar rayando la pantalla.

Por tanto, al final acaba siendo una forma de fardar de smartphone ante quienes te ven jugar, ya que tú mismo no ves las luces mientras juegas.

ASUS ROG Phone 5s

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del ASUS ROG Phone 5s para ver con qué elementos nos encontramos.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, el botón para controlar el volumen y, en los extremos, dos botones táctiles ultrasónicos AirTrigger («gatillos») que pueden ser utilizados en juegos como botones auxiliares.

Cada AirTrigger admite pulsaciones diferentes en la mitad izquierda y derecha, en caso de quieras asignar más de una función a una pulsación. También es posible deslizar el dedo sobre el AirTrigger, así como pulsar y deslizar para un mayor control.

En el lateral izquierdo encontramos un conector USB Tipo-C, la ranura para la tarjeta nano SIM y unos conectores Pogo Pin para accesorios como el AeroActive Cooler 5 para una refrigeración activa mejorada.

No es nada habitual encontrar un conector USB-C en este lado, pero es una idea que tiene mucho sentido en un smartphone para jugar, ya que habitualmente se sostiene en horizontal.

La parte superior del teléfono está libre de cualquier elemento.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB Tipo-C y un conector de auriculares.

El ASUS Phone ROG 5s solo está disponible en color negro fantasma, que combina el color negro con detalles en color rojo. En otros mercados, también está disponible en color blanco tormenta.

El acabado brillante de la parte trasera hace que las huellas dactilares queden marcadas en su superficie, y son especialmente visibles en las zonas donde el color es uniforme.

Lamentablemente, no es resistente al agua, por lo que deberás tener cuidado de que no se moje por accidente.

Pantalla

El ASUS ROG Phone 5s posee una gran pantalla AMOLED E4 de 6.8″ con resolución Full HD+ (2448 × 1080 píxeles).

La resolución de la pantalla puede parecer un poco escasa para un teléfono con una pantalla tan grande pero la densidad de píxeles resulta ser 395 ppp, muy por encima del umbral de 300 ppp que solemos considerar como el límite inferior para que los píxeles individuales sean indistinguibles.

La pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus, el cristal más resistente de Corning hasta el momento.

La matriz de sub-píxeles es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a Full HD+ cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

Las pantallas LCD que poseen otros teléfonos cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Una característica destacada de la pantalla es su alta tasa de refresco de hasta 144 Hz. Por defecto, la pantalla está configurada en modo automático, pero es posible seleccionar manualmente una tasa de 120 o 60 Hz.

En el modo automático, la tasa de refresco se ajusta dinámicamente según el contenido que se está mostrando, de forma que se ahorra batería al ver contenido estático o con poco movimiento. Esto es una ventaja importante frente a otros smartphones que aplican una tasa de refresco fija, independientemente del contenido mostrado.

La tasa de 144 Hz es la más alta que he probado en un smartphone. Esta elevada tasa de refresco hace que todo se mueva con más suavidad, desde el scroll al desplazarnos rápidamente por una página web hasta aquellos juegos que no están limitados en FPS.

A día de hoy, son pocos los juegos que pueden aprovechar una tasa de 144 Hz — como Real Racing 3, Dead Trigger 2, Alto’s Adventure, Deus Ex Go, Hill Climb Racing 2, Minecraft o Shadowgun Legends — pero previsiblemente la lista irá en aumento.

Esta elevada tasa de refresco viene acompañada de una tasa de muestreo táctil de 360 Hz para la pantalla. Con esto se consigue que el teléfono detecte más rápidamente nuestras pulsaciones y, por tanto, responda más rápido a nuestras órdenes.

Además de contar con una elevada tasa de refresco, la pantalla del ASUS ROG Phone 5s ofrece una gran amplitud de color ya que, según la compañía, cubre el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama cubren el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del ASUS ROG Phone 5s es compatible con HDR, por lo que podemos disfrutar de estos contenidos en algunos servicios de streaming.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El teléfono ofrece cuatro modos de reproducción de color: predeterminado, natural, de cine y estándar. En cualquiera de estos modos, es posible ajustar el balance de blancos, y también hay disponible un modo personalizado que permite ajustar la saturación.

Con el modo predeterminado, la pantalla cubre prácticamente el 100% de los espacios sRGB y DCI-P3. La temperatura de color resulta ser 7.359ºK, un valor que está muy por encima de la temperatura óptima de 6.500ºK, por lo que presenta un tinte azulado.

Este tono azulado es algo que posiblemente ASUS ha hecho a propósito. Los usuarios suelen preferir una pantalla azulada frente a una anaranjada, ya que eso último se asocia con algo antiguo. En todo caso, el teléfono ofrece algunas opciones para ajustar la temperatura de color de la pantalla.

En este modo, la fidelidad de color es simplemente buena ya que el error medio se sitúa en 4.2 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo en 8.6 dE.

Resultados de la pantalla en el modo de color predeterminado

Si pasamos al modo natural, se cubre también el 100% de los espacios sRGB y más amplio DCI-P3. La temperatura de color resulta ser 7.400ºK que, de nuevo, indica un cierto tinte azulado.

Con este modo de color, la fidelidad de color es bastante buena ya que, por definición, este modo muestra los colores naturales y, por tanto, cercanos a la realidad. En este caso, el error medio es de 3.1 dE y el máximo es de 8.9 dE.

Resultados de la pantalla en el modo de color natural

En el modo de color De Cine, se cubre el 96% del espacio de color sRGB. La temperatura de color resulta ser 6.379 ºK, por lo que tenemos un tono de blanco más acertado.

Con este modo de color, la fidelidad de color mejora hasta un error medio de 1.3 dE y un error máximo de 3.3 dE, que es excelente.

Resultados de la pantalla en el modo de color de cine



Por último, en el modo de color Estándar, se cubre el 96% del espacio de color sRGB. La temperatura de color resulta ser 6.342 ºK, por lo que tenemos un tono de blanco acertado.

Con este modo de color, la fidelidad de color consigue un valor excelente de error medio de 1.3 dE y error máximo de 3.2 dE.

Resultados de la pantalla en el modo de color estándar

El brillo máximo del ASUS ROG Phone 5s se encuentra alrededor de 440 nits con el brillo al máximo en modo manual, pero aumenta a 716 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado como la luz del sol.

Estas pruebas se han realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco (lo que se conoce como APL 100%).

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El valor máximo de brillo con la pantalla iluminada al 100% es elevado, , aunque queda lejos de lo que alcanzan los buques insignia que superan los 900 nits. En todo caso, con este valor de brillo, podrás ver la pantalla en cualquier situación, incluso por la calle bajo la luz del sol.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito. Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero, por otro lado, la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del ASUS ROG Phone 5s, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Además, al ser la pantalla plana, no tenemos el problema de cambios de color en los bordes de la pantalla que encontramos en los smartphones con pantallas curvadas a los lados

Pantalla Always On Display



ASUS ofrece la funcionalidad Always On Display que permite consultar la hora, la fecha, el nivel de batería y los iconos de notificaciones incluso con el teléfono en modo reposo. Es posible seleccionar y personalizar el estilo del reloj con diseños bastante vistoso.

Es posible programar la hora de inicio y finalización de este modo, así como elegir que se muestre todo el tiempo.

Cuenta con una funcionalidad llamada Luz nocturna que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Es posible controlar la cantidad de luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta de sol.

También ofrece Atenuación de Corriente Directa (también conocida en la industria como DC Dimming), aunque solo está disponible para una tasa de refresco de 60 Hz.

Esta funcionalidad ajusta el brillo de la pantalla cambiando la alimentación del circuito de la pantalla. Cuando está activa, se reduce el parpadeo de la pantalla con niveles de bajo brillo (que a algunas personas les provoca dolor de cabeza) pero, a cambio, los colores pueden verse alterados, por lo que siempre es una funcionalidad opcional.

Por último, merece la pena notar que con un sensor real de proximidad, en lugar del sensor virtual de algunos smartphones que no funcionan bien porque su detección de proximidad se basa en detectar el contacto de la cara sobre la pantalla.

Hardware

Tratándose de un smartphone para gaming, no sorprende que ASUS haya escogido el hardware más potente que había disponible en el momento de lanzamiento.

El ASUS ROG Phone 5s llega con el procesador Snapdragon 888+, que fue anunciado en junio de 2021 y es el más potente de Qualcomm — solo por detrás del Snapdragon 8 Gen 1 que todavía no está disponible en ningún smartphone vendido en nuestro país.

👉🏻 Así es el Qualcomm Snapdragon 888+

El Qualcomm Snapdragon 888+ (Plus) es un SoC de gama alta para smartphones fabricado en un proceso de5 nm en Samsung.

Integra un «Prime Core» basado en una arquitectura ARM Cortex-X1 con una frecuencia de hasta 3 GHz. Otros tres núcleos de rendimiento Cortex-A78 con una frecuencia de hasta 2,42 GHz. Además, se han integrado cuatro núcleos de eficiencia basados en la arquitectura ARM Cortex-A55 que funcionan a 1,8 GHz.

Además, integra un módem WiFi 6e, un DSP Hexagon 780 (hasta 26 TOPS de rendimiento de IA) y un ISP Spectra 580. El controlador de memoria integrado admite memoria LPDDR5 más rápida hasta 3.200 MHz. El 5G incluye el módem Snapdragon X60.

En comparación con el antiguo Snapdragon 888, el Snapdragon 888+ ofrece un núcleo principal con una frecuencia ligeramente superior (+160 MHz) y un DSP Hexagon 790 un 23% más rápido.

El ASUS ROG Phone 5s llega con 12, 16 o 18 GB de RAM de tipo LPDDR5, que es la más rápida que puedes encontrar hoy.

Hasta hace poco, los dispositivos móviles actuales más potentes utilizaban RAM LPDDR4X con una velocidad de transmisión de datos de 4.266 Mb/s. La nueva velocidad de 6.400 Mb/s permite a la memoria LPDDR5 transferir 51 GB de datos, es decir, aproximadamente 14 archivos de vídeo Full HD (3,7 GB cada uno) en un minuto.

La memoria LPDDR5 ha sido diseñada para reducir su voltaje de acuerdo con la velocidad de operación del procesador para maximizar el ahorro de energía. Las características de bajo consumo permiten que la memoria RAM LPDDR5 ofrezca reducciones del consumo de energía de hasta un 30 por ciento, lo que tiene impacto en la autonomía aunque la memoria no es precisamente el elemento que más consume.

Llega con nada menos que 512GB de almacenamiento UFS 3.1, que también es el más rápido que podemos encontrar a día de hoy en un smartphone.

El puerto USB-C lateral es de tipo USB 3.2 Gen2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C, en caso de que quieras conectarlo a una pantalla o televisor.

El puerto USB-C inferior es USB 2.0 y mucho menos versátil en términos de conectividad.

ASUS ha incluido un sistema de refrigeración llamado GameCool 5 que mejora el rendimiento térmico colocando la CPU en el centro del dispositivo y dividiendo la batería en dos partes situadas a ambos lados del procesador.

Esto aumenta la eficiencia térmica y asegura que el calor generado por la CPU se transfiera a toda la superficie del chasis a la vez. ASUS también ha remodelado la cámara de vapor y cuenta con unas extensas láminas de grafito que ayudan a repartir el calor de forma uniforme por todo el dispositivo para evitar que se acumule en el centro.

Además, ASUS comercializa el ventilador externo AeroActive Cooler 5 que enfría de manera activa los puntos calientes de la cubierta trasera del ROG Phone 5s y llega a reducir la temperatura de la superficie alrededor de la CPU hasta en 15ºC. Lamentablemente, no he tenido oportunidad de probar este accesorio.

He sometido al teléfono a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, incluyo los resultados en cada test.

ASUS ofrece un modo X de alto rendimiento que proporciona una mayor velocidad y del que hablaremos más adelante. Para estas pruebas, no he activado este modo.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 836.109 puntos, una puntuación muy alta que supera a los mejores buques insignia.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.081/3.364 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados elevados, aunque están a la par de otros smartphones con Snapdragon 888.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 11.651 puntos, un valor alto pero no tanto como otros smartphones.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados muy altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura ya que, como hemos comentado, cuenta con almacenamiento UFS 3.1.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, pero mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 18% en dicho período. Esperaba un mejor resultado teniendo en cuenta que estamos ante un smartphone para juegos.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversas pruebas gráficas para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados elevados, aunque no los mejores.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), consigue unos resultados altos.

En la nueva prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono ha conseguido un resultado en la franja alta.

ASUS ofrece un Modo X que aumenta el rendimiento del dispositivo y se activa automáticamente al ejecutar juegos. Este modo mejora la eficiencia del hardware y elimina apps en segundo plano para liberar memoria.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. En todos ellos, el Modo X se activaba por defecto y lo he dejado activado.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9 y Call of Duty, y 120 FPS en Real Racing 3 sin apenas pérdidas de frames. Se trata de marcas muy elevas, como era de esperar dado el hardware que incorpora el teléfono.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 60 100% 53-61 8% / 48% Real Racing 3

120 100% 117-120 7% / 58% Call of Duty 60 100% 55-60 8% / 50%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable de 57%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. De nuevo, esperaba un mejor rendimiento térmico de un teléfono dedicado a gaming, aunque está claro que el Snapdragon 888+ se calienta bastante.

Como cabía esperar, el ASUS ROG Phone 5s ha obtenido un rendimiento excelente en las pruebas de benchmark y en los juegos, ya que cuenta con un hardware que está por encima de la mayoría de smartphones Android del mercado.

En el día a día, el teléfono no decepciona. No he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, interactuar con aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Netflix o Google Maps se mueven con gran fluidez.

Tampoco he tenido problemas con la multitarea, como era de esperar dado que he probado la versión con 16 GB de RAM.

Los smartphones de gama alta suelen calentarse bastante bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar a títulos 3D exigentes. En el caso del ASUS ROG Phone 5s, he medido temperaturas en la superficie del teléfono de cerca de tan solo 36ºC por la zona central trasera, que no resulta para nada molesto.

En cuanto a conectividad, el OPPO ROG Phone 5s soporta WiFi 6 (802.11ax), el protocolo para redes WiFi que no solamente aumenta la velocidad sino que está especialmente pensado para conectar una gran cantidad de dispositivos a la vez sin perjudicar el rendimiento. Obviamente necesitas un router compatible para aprovechar esta tecnología.

Además, también soporta WiFi 6E, la evolución de WiFi 6 que añade la banda de frecuencias de 6 GHz para un mayor rendimiento. A día de hoy, apenas hay routers compatibles con esta banda de frecuencias y, los que hay, son bastante caros, pero es de esperar que con el tiempo vayan bajando de precio.

Otro aspecto destacable es que este teléfono es capaz de conectarse a redes WiFi en las dos bandas a la vez, 2.4 y 5 GHz, mejorando así el rendimiento y la estabilidad de la conexión.

En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G y es compatible con Dual SIM . Soporta 5G + 4G o 4G + 4G . Ahora bien, no parece ser compatible con eSIM.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por red Wi-Fi como por red celular han sido satisfactorias. El ASUS ROG Phone 5s ha alcanzado por WiFi la capacidad máxima de mi fibra de 300 Mbps de bajada y 300 Mbps de subida.

En la prueba de conectividad celular 5G, he medido velocidades de alrededor de 40 Mbps de bajada y 16 Mbps, que no es especialmente alta, pero estos valores están muy influenciados por la cobertura.

El ASUS ROG Phone 5s es compatible con Bluetooth 5.2, NFC, y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou). Es compatible con GPS de banda dual L1+L5.

En el apartado de «ausencias», cabe destacar que no incorpora radio FM, lo cual algunos usuarios lo encontrarán como una limitación, ni tampoco emisor de infrarrojos.

Biometría

ASUS ha incorporado un lector de huella debajo de la pantalla que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el lector. Un aspecto que me gusta del teléfono es que la zona de la huella de la pantalla aparece marcada en la pantalla Always On Display, por lo que es más sencillo acertar que en otros smartphones.

ASUS ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar que resulta cómodo de alcanzar, en la posición natural del dedo al apoyarlo sobre la pantalla.

En las pruebas que he llevado a cabo, el lector de huella no siempre ha funcionado bien a la primera, siendo necesarios varios intentos en algunas ocasiones para desbloquear el teléfono. Cuando el reconocimiento es correcto, la velocidad de desbloqueo es buena.

Reconocimiento de huella dactilar



ASUS también ha incluido un sistema de reconocimiento facial que utiliza una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D del iPhone o ciertos smartphones Android.

En cualquier caso, en mis pruebas no he sido capaz de engañar al sistema con una fotografía de mi rostro ni siquiera en el modo de reconocimiento más rápido que reduce la seguridad. Es posible elegir que las notificaciones no se muestren en la pantalla de bloqueo hasta que no se reconozca tu cara.

Samsung permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

La batería de ASUS ROH Phone 5s posee una capacidad de 6.000 mAh, una capacidad más que suficiente para este tamaño de pantalla, aunque debemos tener en cuenta que los juegos son grandes consumidores de energía.

En la prueba de autonomía de PCMark, el teléfono ha dado un resultado de 9 horas y 51 minutos con la tasa de refresco configurada en 144 Hz, mientras que si la ajustamos a 60 Hz conseguimos 10 horas y 50 minutos.

En el día a día, la autonomía es muy buena y no tendrás problema en llegar al final del día aunque, si dedicas muchas horas a jugar a lo largo del día (como cabe esperar dado el teléfono del que se trata), posiblemente tendrás que recargar el teléfono en algún momento o forzar una tasa de refresco más baja.

El ASUS ROG Phone 5s ofrece cuatro modos de consumo de energía:

Modo X: Ofrece el mejor rendimiento para juegos, pero también el mayor consumo de energía

Dinámico: Ofrece un rendimiento óptimo para el día a día, por lo que es el modo que está activo por defecto.

Ultraduradero: Ofrece la máxima conservación de la energía desactivando WiFi dual, configurando la tasa de actualización a 60 Hz, forzando el tema de color a oscuro, forzando el tiempo de apagado de la pantalla a 60 Hz, apagando el Always On Panel, etc.

Avanzado: Permite ajustar los parámetros individualmente

Es posible configurar que el smartphone cambie al modo Ultraduradero cuando la batería disminuya por debajo de un umbral (por defecto, 3%) o a determinadas horas del día.

ASUS ofrece mecanismos para cuidar la salud de la batería:

Carga programada: Ajusta la carga de la batería para reducir el tiempo durante el que la batería está llena pero sin usarse, por lo que es útil para la carga por la noche. Se puede definir un período programado de al menos 4 horas.

Carga uniforme: Carga la batería lentamente para reducir la generación de calor. Es posible activar este modo solo durante el período de carga programada o en cualquier momento.

Límite de carga: Permite definir un límite de carga (80%, 90% o 100%) para ampliar la vida de la batería

El ASUS ROG Phone 5s ofrece carga rápida a 65W y, por suerte, el cargador que viene en la caja ofrece esta potencia de carga.

Ambos puertos USB-C son compatibles con QuickCharge y PowerDelivery 3.0, pero solo el puerto lateral es compatible con QuickCharge 5.0.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha llevado un total de 52 minutos con el cargador de 65 vatios incluido. El proceso de carga es mucho más rápido al principio, alcanzando el 50% de carga en solo 16 minutos, como se puede apreciar en la gráfica.

El ASUS ROG Phone 5s no cuenta con carga inalámbrica, algo que personalmente echo de menos ya que me he acostumbrado a la comodidad que supone dejar el teléfono sobre el escritorio o en el coche sin tener que conectar ningún cable para que cargue.

Software

El ASUS ROG Phone 5s llega con Android 11 y, por encima, la compañía incluye su propia capa de software ROG UI. Cabe esperar que el teléfono reciba Android 12 durante el primer trimestre de este año 2022.

ROG UI es una capa de personalización que modifica en gran medida el aspecto estándar de Android para que resulte más vistoso, como cabe esperar en un smartphone gaming.

ROG UI ofrece algunas opciones de personalización del escritorio, como la posibilidad de ocultar el cajón de aplicaciones, modificar el tamaño de la cuadrícula, mostrar el punto de notificación en los iconos de aplicaciones, bloquear la pantalla de inicio, mostrar sugerencias personalizadas de apps, etc.

Como funcionalidades adicionales por encima de Android, encontramos algunas interesantes como:

Bloqueo de aplicaciones para limitar el acceso a apps mediante un patrón, PIN, huella dactilar o reconocimiento facial

para limitar el acceso a apps mediante un patrón, PIN, huella dactilar o reconocimiento facial Ocultar aplicaciones para esconder determinados iconos de aplicaciones de nuestra vista.

para esconder determinados iconos de aplicaciones de nuestra vista. Aplicaciones gemelas para duplicar una app que no admite multicuenta, como WhatsApp, y poder utilizarla con dos cuentas diferentes.

para duplicar una app que no admite multicuenta, como WhatsApp, y poder utilizarla con dos cuentas diferentes. OptiFlex para acelerar el arranque de la aplicación, reducir el tiempo de carga de la aplicación y ahorrar energía en modo reposo. Es posible que la selección de apps se realice automáticamente en función del uso de apps.

para acelerar el arranque de la aplicación, reducir el tiempo de carga de la aplicación y ahorrar energía en modo reposo. Es posible que la selección de apps se realice automáticamente en función del uso de apps. Gestos para activar el teléfono al levantarlo, silenciarlo al darle la vuelta, responder a llamadas con un gesto, encender/apagar la pantalla con un doble toque, despertar la pantalla al deslizar hacia arriba y dibujar letras o símbolos sobre la pantalla para iniciar ciertas apps o controlar la música.

para activar el teléfono al levantarlo, silenciarlo al darle la vuelta, responder a llamadas con un gesto, encender/apagar la pantalla con un doble toque, despertar la pantalla al deslizar hacia arriba y dibujar letras o símbolos sobre la pantalla para iniciar ciertas apps o controlar la música. Modo de una mano para reducir el área de la pantalla y poder manejarla con una sola mano.

ASUS ha incluido una app llamada ROG Armoury Crate, que es el punto de entrada a todas las funcionalidades de juegos del ASUS ROG Phone 5s. Desde esta app, puedes acceder a varias pestañas:

Biblioteca de Juegos permite elegir un «escenario de perfil» para cada juego donde puedes configurar parámetros de respuesta táctil, pantalla, rendimiento, red, AirTriggers, asignación de teclas y macros.

permite elegir un «escenario de perfil» para cada juego donde puedes configurar parámetros de respuesta táctil, pantalla, rendimiento, red, AirTriggers, asignación de teclas y macros. Consola, que da acceso a estadísticas del dispositivo, permite personalizar los distintos modos de rendimiento, configurar el sistema de iluminación trasero, ajustar la velocidad del ventilador del AeroActive Cooler 5, configurar el Genio de juegos, establecer las preferencias y ajustes táctiles de los AirTriggers, etc.

que da acceso a estadísticas del dispositivo, permite personalizar los distintos modos de rendimiento, configurar el sistema de iluminación trasero, ajustar la velocidad del ventilador del AeroActive Cooler 5, configurar el Genio de juegos, establecer las preferencias y ajustes táctiles de los AirTriggers, etc. Connect da acceso a una comunidad de jugadores, aunque todo el contenido parece estar en inglés.

da acceso a una comunidad de jugadores, aunque todo el contenido parece estar en inglés. Incluido permite filtrar juegos por tasa de refresco soportada, compatibilidad con GamePad y compatibilidad con AirTriggers,.

permite filtrar juegos por tasa de refresco soportada, compatibilidad con GamePad y compatibilidad con AirTriggers,. Mi perfil da acceso a tus datos de jugador.

Durante una partida, es posible invocar el Genio de juegos deslizando desde el borde izquierdo para acceder a herramientas útiles durante una partida:

Silenciar todas las alertas

Silencias todas las llamadas

Bloquear el brillo

Ofrecer información en tiempo real

Bloquear la navegación

Configurar el modo de carga

Clip marcado (permite grabar los mejores momentos del juego)

Elegir tasa de actualización

Modo Scout (invierte los colores de la pantalla para que puedas ver con facilidad a los enemigos ocultos en ciertas escenas del juego)

Activar solo datos

Herramienta Acelerar

Herramienta AirTriggers

Herramienta Asignación de teclas

Herramienta Macro (permite ejecutar macros de pulsaciones sobre la pantalla)

Herramienta Control rápido

Herramienta Grabar

Herramienta Audio háptico (h ace que el dispositivo vibre según los efectos del juego)

Herramienta Cursor de cruz

Herramienta Bloqueo de toque

Herramienta Buscar

Multimedia

El ASUS ROG Phone 5s cuenta con dos altavoces , ambos situados en el frontal del teléfono, por lo que el sonido se escucha de forma simétrica. Según ASUS, los altavoces cuentan con 7 imanes con amplificador Cirrus Logic para un efecto de sonido más fuerte, más profundo y menos distorsionado

Dentro de que se trata un smartphone, los altavoces suenan bastante bien, con un volumen potente y sonidos claros.

La distorsión a volúmenes elevados es mínima y la separación de los altavoces permite apreciar el sonido estéreo al utilizarlo en horizontal.

Si eres de los que prefiere jugar con auriculares, te alegrará saber que cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm situado en la parte inferior.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que juegan lo hacen con auriculares, este es un añadido muy interesante.

ASUS ofrece un Asistente para audio que permite ajustar el sonido mediante un ecualizador. Por defecto, trae cuatro escenarios preconfigurados: Dinámico, Música, Cine y Juego.

ASUS ha optado por no incorporar su propio reproductor de música sino que ha recurrido a YT Music, el reproductor de Google.

Es un reproductor bastante competente si no fuera porque te recuerda cada dos por tres que harías muy bien en contratar YouTube Premium (¡qué pesado!)

Pasando a la reproducción de imágenes, la aplicación Galería de ASUS se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. Se trata de una aplicación muy sencilla que solo tiene tres pestañas: Fotografías, Álbumes y Descubrir.

La pestaña Fotos muestra todas las fotografías ordenadas cronológicamente. Pulsando sobre cada foto, podemos marcarla como favorita o editarla con herramientas muy básicas.

Por otro lado, la pestaña Álbumes muestra las fotografías organizadas por álbumes: Cámara, Favoritos, Vídeos, Capturas de pantalla, Personas, Escenas y Ubicación. Por último, la pestaña Descubrir muestra recopilaciones de fotos organizadas en «Recuerdos del día.»

Aplicación Galería

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece colores vivos y un buen nivel de brillo.

Por supuesto, no tendremos problemas para ver vídeos en streaming de YouTube, Netflix, Amazon Prime TV, Disney+ u otras fuentes de contenido de streaming.

El ASUS ROG Phone 5s cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que podrás disfrutar de contenido en HD de Netflix y de otros servicios que utilicen este sistema de protección.

Cámara

El ASUS ROG Phone 5s llega con una triple cámara trasera formada por:

Cámara principal: Sensor Sony IMX686 de 64MP (tamaño de píxel de 0.8μm) y lente con apertura f/1.8. Sin estabilización óptica.

Cámara ultra gran angular (125º): Sensor de 13MP y lente con apertura f/2.4

Cámara macro: Sensor de 5MP y lente con apertura f/2.0

A la vista de estas características, parece evidente que ASUS no ha puesto un especial foco en la cámara trasera ya que sus características no son especialmente impresionantes.

Cámara principal (gran angular)

La cámara principal ofrece una gran resolución de 64MP, si bien por defecto las fotografías se toman en una resolución de 16MP haciendo uso de pixel-binning 4-1. Si lo deseas, puedes tomar fotografías con la resolución completa de 64MP en el apartado Resolución de la cámara en Ajustes.

La lente posee una apertura de f/1.8, no demasiado amplia, y carece de estabilización óptica, por lo que no cabe esperar un gran resultado de las fotos tomadas con poca luz.

Aquí podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de buena luz. Las imágenes capturadas presentan un buen resultado, tanto en nitidez como en reproducción del color.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz abundante

Ahora bien, en ocasiones, he detectado un rango dinámico algo limitado (la capacidad de mostrar zonas iluminadas y en sombra en la misma fotografía), con zonas muy iluminadas que se ven de color blanco casi uniforme, como en los rostros de las siguientes fotos, que han perdido el color y la textura.

Cuando la luz escasea, la calidad empeora ya que la ausencia de estabilización óptica pasa factura. Como resultado, las capturas tomadas por la noche con la cámara principal presentan bastante ruido y no pueden competir con lo que obtenemos en otros smartphones de gama alta.

A continuación, se incluyen algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz escasa

Por suerte, el ASUS ROG Phone 5s ofrece un modo Noche que se activa automáticamente cuando es necesario, aunque puede desactivarse pulsando sobre el icono que aparece en pantalla.

Est modo produce imágenes más luminosas y con menos ruido, pero tiene el inconveniente de que requiere más tiempo para tomar la captura — unos 4 segundos. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas en modo normal y modo noche.

Fotografías tomadas con el modo normal y el modo Noche

Cámara ultra gran angular

El sensor de 13MP ofrece una buena calidad de imagen durante el día, pero las imágenes pierden mucho detalle cuando la fotografía es tomada por la noche. Por suerte, la cámara ultra gran angular también soporta el modo Noche, lo que ayuda a mejorar la calidad.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular.

Cámara Macro

La cámara Macro permite acercarnos a muy poca distancia de los objetos que queremos fotografiar pero su resolución de 5MP se queda algo corta para captar todos los detalles.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente macro.

Modo Retrato

El ASUS ROG Phone 5s ofrece un modo Retrato, aunque no cuenta con un sensor de profundidad ni con una cámara teleobjetivo, que es la más indicada para tomar primeros planos sin acercarnos demasiado al sujeto y que la lente gran angular distorsione el rostro.

En general, el recorte de la silueta es bastante acertado, como se puede apreciar en estos ejemplos, aunque ciertas zonas como el pelo siempre se resisten.

Grabación de vídeo

El ASUS ROG Phone 5s es capaz de grabar vídeo en resolución 8K (7680×4320) a 30 fps, UHD/4K (3840×2160) a 30/60fps, Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fps y HD/720p (1280×720) a 30 fps. Cuenta con estabilización de imagen electrónica de 3 ejes para cámaras traseras.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados por el día en resolución [email protected] y [email protected]

Y aquí podemos ver algunos vídeos grabados por la noche:

En todos los casos la calidad de la imagen es bastante buena, con un buen rango dinámico y un buen nivel de estabilización.

Cámara frontal

La cámara frontal es de 24MP (tamaño de píxel de 0.9μm) con apertura f/2.5.

Como se puede apreciar en las imágenes de ejemplo, calidad de los selfies en condiciones de buena luz es buena, aunque el efecto HDR al fondo de la imagen se ve algo artificial.

Selfies tomados con la cámara frontal

Esta cámara también permite tomar retratos, pero no se aplica HDR, por lo que las imágenes tienden a mostrar el fondo sobreexpuesto. Además, se aplica por defecto el modo belleza que hace que se pierdan las texturas de la cara.

Selfies tomados en modo Retrato

Llamadas de voz

El ASUS ROG Phone 5s posee cuatro micrófonos que aseguran una buena calidad de voz. En las pruebas que hemos realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La app Teléfono permite grabar llamadas directamente desde la propia app, así como configurar cuentas SIP.

Precio y competidores

El ASUS ROG Phone 5s está a la venta por 999€ (12/512GB) o 1.099€ (16/512GB) en la web oficial, aunque también puedes encontrarlo en Amazon a precios más ajustados.

Cualquier smartphone de gama alta como el Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra o OPPO Find X3 Pro es un potencial competidor del ASUS ROG Phone 5s.

Si nos centramos en smartphones pensados para juegos, hay algunas alternativas interesantes a precios más asequibles.

El REDMAGIC 6S Pro (🛒 599€) posee una pantalla AMOLED de 6.8″ a 165 Hz, procesador Snapdragon 888+, 12/16/18GB de RAM, 128/256/512GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (64MP, f/1.9) + ultra gran angular (8MP, f/2.0) + macro (2MP), cámara frontal (8MP, f/2.0) y batería de 5.050 mAh con carga rápida a 120W

El Lenovo Legion Phone Duel 2 (🛒 599€) posee una pantalla AMOLED de 6.9″ a 144 Hz, procesador Snapdragon 888, 12/16GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (64MP, f/1.9) + ultra gran angular (16MP, f/2.2), cámara frontal emergente (44MP, f/2.0) y batería de 5.500 mAh con carga rápida a 90W

El Black Shark 4 (🛒 499 €) posee una pantalla AMOLED de 6.7″ a 144 Hz, procesador Snapdragon 870, 6/8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (5MP, f/2.2), cámara frontal (20MP, f/2.0) y batería de 4.500 mAh con carga rápida a 120W.

Conclusiones

Muchas personas dedican más tiempo a jugar con el smartphone que con otros dispositivos como la consola o el ordenador. Aunque cualquier smartphone de gama alta es un buen candidato para jugar, algunos fabricantes lanzan modelos específicos para los más aficionados al gaming.

Uno de estos smartphones es el AsuS ROG Phone 5s, que destaca en los aspectos más valorados por los gamers: ergonomía, pantalla, rendimiento, batería y sonido — aunque flojea en otros menos importantes para este colectivo, como hemos podido comprobar.

Comenzando por su diseño, el ASUS ROG Phone 5s posee un cuerpo voluminoso con un grosor de 9,9 mm y un peso de 238 gramos.

Su gran pantalla de 6.8″ está rodeada por amplios marcos por encima y por debajo que, aunque no ayudan a conseguir un ratio elevado de pantalla a cuerpo, resultan útiles para apoyar las manos al utilizar el smartphone en horizontal.

La parte trasera es lo más llamativo del teléfono, no solamente por su diseño con detalles de color rojo sino por el logotipo con luz RGB personalizable.

A través de los ajustes, es posible configurar que las luces LED se iluminen en distintos patrones de colores cuando llega una notificación, se reproduce música, entra una llamada, estamos jugando, etc. También es posible configurar el logotipo inferior para que se ilumine o «respire» cuando la pantalla está encendida.

El cuerpo del teléfono tiene botones táctiles ultrasónicos («gatillos») a izquierda y derecha en la parte superior que pueden ser configurados para distintas acciones en cada juego, incluyendo pulsar o deslizar.

El ASUS ROG Phone 5s no es resistente al agua, por lo que deberás tener cuidado para que no se moje por accidente-

En el frontal, encontramos un panel AMOLED E4 de 6.8″ con resolución FullHD+ que ofrece un amplio gamut de color, cubriendo el 100% del espacio DCI-P3. La pantalla posee un valor de brillo bastante alto (716 nits según mis mediciones) y una buena fidelidad de color en algunos modos de color.

El aspecto más diferenciador de su pantalla es su tasa de refresco de hasta 144 Hz, que hace que las animaciones y los juegos compatibles se muevan con gran suavidad. El panel es capaz de adaptar la tasa de refresco al contenido de la pantalla, de forma que se ahorra batería ya que hay contenidos que no necesitan una tasa tan elevada.

El ASUS ROG Phone 5s ofrece una funcionalidad de Pantalla Siempre Activa, que muestra la fecha/hora y el nivel de batería, así como los iconos de las notificaciones pendientes de leer.

El ASUS ROG Phone 5s llega con un hardware muy potente ya que cuenta con un procesador Snapdragon 888+ acompañado por 12/16/18GB de RAM LPDDR5 y 512 de almacenamiento UFS 3.1, que no se puede ampliar mediante tarjeta micro-SD (¿quién necesita más de 512GB en cualquier caso?).

Las pruebas de los benchmarks muestran que el telefono es un smartphone extremadamente potente, como era de esperar de un dispositivo pensado para disfrutar de juegos. He probado títulos como Real Racing 3 que se mueven sin problemas a 120 FPS.

El teléfono ofrece varios modos de rendimiento, siendo el Modo X el que mejor rendimiento ofrece para juegos, pero también el que produce un mayor consumo de energía. En el día a día, el modo Dinámico ofrece un rendimiento más equilibrado y, si te estás quedando sin batería, el modo Ultraduradero ofrece la máxima conservación de la energía

Donde no ha obtenido unos resultados tan bueno como hubiera esperado es en el rendimiento sostenido, ya que este cae tras las largas sesiones. En todo caso, ASUS comercializa el ventilador externo AeroActive Cooler 5 que enfría de manera activa los puntos calientes de la cubierta trasera Lamentablemente, no he tenido oportunidad de probar este accesorio.

En cuanto a conectividad, va bien servido ya que ofrece WiFi 6 / 6E, Bluetooth 5.2 y conexión celular 5G. Como aspecto diferencial, es capaz de conectarse simultáneamente a una red WiFi en las dos bandas: 2.4 y 5 GHz.

Es posible utilizar Dual SIM, pero no admite eSIM. El teléfono es compatible con VoLTE, pero no soporta llamadas WiFi.

Debajo de la pantalla encontramos un lector de huella que, en algunas ocasiones, se ha resistido a desbloquear el teléfono a la primera. También podemos utilizar desbloqueo facial 2D, o una combinación de ambos.

La batería de 6.000 mAh otorga al ASUS ROG Phone 5s una buena autonomía tanto a 60 como a 144 Hz.

El teléfono ofrece carga rápida a 65W por cable mediante el cargador incluido (el proceso de carga lleva unos 52 minutos según mis pruebas), pero, lamentablemente, no cuenta con carga inalámbrica.

Cuenta con dos altavoces estéreo que suenan con gran potencia y ofrecen una buena calidad de sonido, tanto al disfrutar de juegos como al ver películas. Si prefieres utilizar auriculares, te alegrará saber que incorpora un conector de 3.5 mm.

En el apartado software, corre Android 11 y, por encima, ROG UI. Esta capa de personalización ofrece algunas mejoras respecto a Android estándar, como la posibilidad de bloquear aplicaciones, ocultar aplicaciones, crear aplicaciones gemelas, manejar el teléfono con gestos, activar un modo de una mano, etc.

ASUS ha incluido una app llamada ROG Armoury Crate, que es el punto de entrada a todas las funcionalidades de juegos. Permite crear perfiles para cada juego donde configurar diversos parámetros (respuesta táctil, pantalla, rendimiento, red, AirTriggers, asignación de teclas y macros) y ajustar opciones del dispositivo.

Durante una partida, es posible invocar el Genio de juegos deslizando desde el borde izquierdo para acceder a herramientas de concentración durante una partida, ejecutar macros, grabar la partida, etc.

En el apartado fotográfico, posee una triple cámara trasera formada por una cámara gran angular de 64MP f/1.8 sin estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 13MP f/2.4 y una cámara macro de 5MP f/2.0.

La cámara gran angular ofrece una buena calidad imagen en condiciones de abundante iluminación, aunque en ocasiones exhibe un rango dinámico más bien limitado, con zonas fácilmente quemadas.

La ausencia de estabilización óptica hace que la calidad se degrade considerablemente al caer la noche. Por suerte, ASUS ha incluido un modo Noche que mejora la calidad cuando la luz escasea a cambio de esperar unos 4 segundos a que se tome la foto.

La cámara ultra gran angular es apta para tomar capturas por el día pero poco usable en condiciones de escasa luz — de nuevo, el modo Noche ayuda a mejorar la calidad de imagen. En cuanto a la cámara Macro, hace bien su trabajo pero su resolución de 5MP es limitada.

La cámara frontal de 24MP permite tomar buenos selfies en condiciones de abundante luz, pero aplica un efecto HDR que se ve bastante artificial. En el modo Retrato, no se aplica HDR, por lo que el fondo se ve totalmente quemado si te tomas un selfie por la calle.

El ASUS ROG Phone 5s está a la venta por 999€ (12/512GB) o 1.099€ (16/512GB) en la web oficial, aunque también puedes encontrarlo en Amazon a precios más ajustados.

¿Merece la pena hacerse con el ASUS ROG Phone 5s ? Si el principal uso que das al smartphone es jugar, este teléfono no te defraudará ya que tiene los componentes necesarios para que tus partidas sean épicas Ahora bien, debes ser consciente de su abultado tamaño y sus limitaciones en apartados como la fotografía o la ausencia de carga inalámbrica.

Lo mejor:



Diseño atractivo si buscas un smartphone que llame la atención. Protección Gorilla Glass Victus.

Diseño atractivo si buscas un smartphone que llame la atención. Protección Gorilla Glass Victus. Botones («gatillos») a izquierda y derecha que se pueden personalizar para su uso en cada juego.

Botones («gatillos») a izquierda y derecha que se pueden personalizar para su uso en cada juego. Pantalla amplio gamut de color, elevado brillo y una tasa de refresco de 144Hz

Pantalla amplio gamut de color, elevado brillo y una tasa de refresco de 144Hz Fluidez en el manejo del teléfono y juegos exigentes gracias a un hardware muy potente: Snapdragon 888+, memoria LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1

Fluidez en el manejo del teléfono y juegos exigentes gracias a un hardware muy potente: Snapdragon 888+, memoria LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 Accesorio AeroActive Cooler 5 que permite utilizar el smartphone a máxima potencia durante más tiempo.

Accesorio AeroActive Cooler 5 que permite utilizar el smartphone a máxima potencia durante más tiempo. Altavoces estéreo con gran potencia y calidad de sonido. Conector de auriculares de 3.5 mm

Altavoces estéreo con gran potencia y calidad de sonido. Conector de auriculares de 3.5 mm Soporte Dual SIM con conectividad 5G, WiFi 6/6E, Bluetooth 5.2 y NFC

Soporte Dual SIM con conectividad 5G, WiFi 6/6E, Bluetooth 5.2 y NFC ROG UI sobre Android 11 con funcionalidades avanzadas: bloquear aplicaciones, ocultar aplicaciones, crear aplicaciones gemelas, manejar el teléfono con gestos, activar un modo de una mano, etc.

ROG UI sobre Android 11 con funcionalidades avanzadas: bloquear aplicaciones, ocultar aplicaciones, crear aplicaciones gemelas, manejar el teléfono con gestos, activar un modo de una mano, etc. Herramientas ROG Armoury Crate y y Genio de Juegos con funcionalidades especialmente pensadas para juegos: potenciación del rendimiento, bloqueo de llamadas/mensajes, macros para automatizar acciones, grabación de los mejores momentos, etc.

Herramientas ROG Armoury Crate y y Genio de Juegos con funcionalidades especialmente pensadas para juegos: potenciación del rendimiento, bloqueo de llamadas/mensajes, macros para automatizar acciones, grabación de los mejores momentos, etc. Lector de huella dactilar situado bajo la pantalla que permite desbloquear el teléfono con comodidad

Lector de huella dactilar situado bajo la pantalla que permite desbloquear el teléfono con comodidad Excelente autonomía gracias a su batería de 6.000 mAh. Carga rápida por cable a 65W. Doble puerto USB-C para carga en la parte inferior y en el lateral.

Calidad de la cámara mejorable en múltiples aspectos.

Calidad de la cámara mejorable en múltiples aspectos. Sin carga inalámbrica.

Sin carga inalámbrica. Sin resistencia al agua.

Sin resistencia al agua. Precio elevado frente a otros smartphones para juegos

Nota: El ASUS ROG Phone 5s ha sido proporcionado amablemente por Nubia para la realización de este análisis.