Google va a reducir la capacidad de la batería de tu Pixel 6a con una actualización

Google ha anunciado que a partir del 8 de julio comenzará a desplegar una actualización obligatoria para todos los Pixel 6a, centrada en reducir el riesgo de sobrecalentamiento de la batería en ciertos dispositivos.

Esta medida llega tras detectarse varios casos de incidentes graves, incluyendo teléfonos que llegaron a incendiarse.

🎁 ¡PcDays 2025! ¡Si PcComponentes baja más los precios casi lo regala! [ Saber más ]

Una actualización que limita la capacidad de la batería

La actualización, basada en Android 16, afectará únicamente a los llamados «dispositivos impactados», es decir, aquellos que Google ha identificado como potencialmente vulnerables. En estos casos, el sistema reducirá de forma automática la capacidad de la batería tras alcanzar los 400 ciclos de carga.

Según explicó Alex Moriconi, portavoz de Google, esta función comenzará a activarse una vez que el teléfono complete 375 ciclos de carga, momento en el cual los usuarios recibirán una notificación anticipando el cambio.

Qué cambios notarás si tu Pixel 6a está afectado

Una vez aplicada esta gestión adaptativa de la batería, los usuarios afectados notarán que su autonomía entre cargas será menor. Además, podrían producirse otros efectos secundarios como:

Rendimiento de carga reducido.

Cambios temporales en el indicador de nivel de batería mientras el teléfono aprende su nueva capacidad ajustada.

No todos los Pixel 6Aaestán afectados

Google no ha especificado los motivos por los que algunos Pixel 6a presentan estos problemas y otros no. No obstante, si sospechas que tu dispositivo puede estar entre los impactados, la compañía ha habilitado una herramienta para comprobar si eres elegible para un reemplazo gratuito de la batería.

Cómo saber si tu Pixel 6a necesita atención

Si tienes un Pixel 6a, te recomendamos:

Revisar cuántos ciclos de carga ha tenido tu batería. Estar atento a la notificación del sistema si llegas a los 375 ciclos. Acceder a la página de soporte de Google para verificar si tu dispositivo es elegible para un reemplazo de batería sin coste.

Con esta medida, Google busca prevenir riesgos mayores y mejorar la seguridad de sus usuarios, incluso a costa de una menor duración de la batería en algunos dispositivos.