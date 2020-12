Análisis y opinión de los auriculares Cool Style V2

El fabricante de acesorios Cool ha lanzado sus auriculares Cool Style V2, que ofrecen una buena calidad de sonido a un precio muy asequible.

Estos auriculares no solamente permiten escuchar música y realizar llamadas sino que, como aspecto diferencial, incorporan una caja que muestra el porcentaje y proceso de carga en una pantalla incorporada.

Los auriculares Cool Style V2 están a la venta por 27,95€ en colores blanco o negro He tenido oportunidad de probar estos auriculares durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y empaquetado de los auriculares

Al abrir el envoltorio, lo primero que encontramos es un estuche de color negro o blanco con forma cuadrada donde se guardan y cargan los auriculares, así como un pequeño panfleto con instrucciones.

El estuche contiene una batería que permite cargar ambos auriculares cuando se encuentran «descansando» en su interior. Tanto el tamaño como el peso del estuche es bastante contenido, por lo que podemos llevarlo encima cómodamente.

En el interior del estuche, encontramos dos huecos donde se colocan los auriculares para guardarlos. Cada auricular tiene su sitio y debemos insertarlos correctamente para que la tapa cierre. Cool ha incluido unos imanes que hacen que, cuando estás cerca de colocar el auricular en el compartimento, este se vea atraído.

Entre ambos auriculares, encontramos una pantalla que muestra el nivel de carga del estuche de 0 a 100%. Mientras se cargan, los auriculares se iluminan en color rojo y se muestra una animación de barras encima del porcentaje de carga.

La tapa exterior del estuche posee una ventana transparente que permite monitorizar el proceso de de carga sin tener que abrirla, lo cual resulta muy útil.

En un lateral, encontramos un conector USB Tipo-C para conectar un cable de carga, que también viene incluido en la caja aunque es estándar. Me alegra ver un puerto USB-C ya que, a día de hoy, aún encontramos fabricantes de accesorios que optan por un puerto micro-USB.

El diseño de los auriculares recuerda al de los AirPods originales, con una «cabeza» más grande y un cuerpo en forma de palo alargado. La zona exterior de los auriculares posee un LED que se ilumina en colores rojo o verde, y una superficie táctil que permite interactuar mediante toques.

Los auriculares son ligeros y resultan cómodos en la oreja. Aunque no he salido a practicar deporte con ellos, parecen mantenerse firmes en el oído y, en mis pruebas en casa, no se han caído.

Los auriculares no cuentan con resistencia al agua, por lo que debes tener cuidado de no utilizarlos bajo la lluvia y, especialmente, que no se te caigan a la bañera o la piscina ya que es posible que no sobrevivan el chapuzón.

Manejo

En la parte exterior de cada auricular hay un área táctil que permite controlar la reproducción de música, las llamadas y el asistente virtual mediante gestos.

Una pulsación simple pausa o reanuda la reproducción de música (o responde una llamada)

Una pulsación doble en el auricular derecho/izquierdo sube/baja el volumen de reproducción

Una pulsación triple en el auricular derecho/izquierdo pasa a la pista siguiente/anerior

Una pulsación larga activa el asistente virtual

No es posible personalizar la acción que se desencadena cuando realizas estas pulsaciones sobre los auriculares.

En todo caso, las opciones que incluye Cool son más que suficientes y funcionan bastante bien — aunque el panfleto de instrucciones que he recibido no estaba actualizado con todos los gestos disponibles.

Un inconveniente de los controles táctiles — tanto de estos auriculares como de cualquier otro — es que, en ocasiones, no reconoce correctamente el número de toques o se activa sin querer alguna opción al introducir/sacar los auriculares del oído o apretarlos para que ajusten mejor.

No es un problema grave pero hay que tener cuidado al introducirlos o extraerlos para no realizar pulsaciones indeseadas.

Los auriculares tienen un sensor para detectar si están dentro del oído, así que la reproducción se interrumpe automáticamente cuando los extraes del oído y se reanuda al volver a insertarlos, aunque he notado un cierto retardo entre que los extraigo y se pausa la música.

Calidad de sonido

Los auriculares son compatibles con Bluetooth 5.0, que ofrece una conexión más estable y más eficiente en consumo de energía. Son capaces de mantener una conexión con el móvil, tablet u ordenador hasta unos 10 metros de distancia, con una pared o dos en medio. Más allá de eso, la conexión se corta bastante rápido.

Aunque Cool no indica la lista de codecs compatibles, utilizando un smartphone con Android 11 he podido averiguar que posee soporte para el codec SBC, pero no para otros codecs más avanzados como AAC, aptX / AptX HD o LDAC. En cualquier caso, la mayoría de los usuarios sin oídos entrenados probablemente no noten una gran diferencia.

Los auriculares Cool Style V2 producen una calidad de sonido correcta y un nivel de volumen bastante elevado. Obviamente no pueden competir en calida de sonido frente una a otros auriculares mucho más costosos pero, en general, no tengo quejas sobre la calidad de sonido.

La calidad del sonido captado por el micrófono durante las llamadas también es correcta y, en mis pruebas, he podido mantener conversaciones telefónicas sin problema.

Batería

Según la hoja de especificaciones, cada auricular posee una batería de 35 mAh y ofrece 4 horas de tiempo de uso, así como 160 horas de tiempo en espera.

El estuche ofrece cuenta con una batería de 300 mAh, lo que debería ser suficiente para hasta cuatro recargas completas de ambos auriculares o unas 16 horas de autonomía. La carga completa de los auriculares lleva alrededor de 2 horas y, como comentaba antes, puedes seguir el proceso de carga en la pantalla.

Precio

Los auriculares Cool Style V2 están a la venta por 27,95€ en dos variantes de color: blanco y negro.

Se trata de un precio muy ajustado para unos auriculares que se sienten cómodos, ofrecen una calidad de sonido correcta, y poseen una autonomía adecuada para el día a día.