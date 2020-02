Análisis de los auriculares inalámbricos Tronsmart Spunky Beat

Tronsmart es una compañía tecnológica china que fue fundada en 2013. La sede de Tronsmart está situada en Shenzhen, el llamado Silicon Valley de China, lo que les da la ventaja de estar en contacto con las compañías más vanguardistas y los principales proveedores de la cadena de suministro.

Hace unos meses, la compañía lanzó sus auriculares inalámbricos Spunky Beat, que destacan por el chip Qualcomm QCC3020 con soporte para los codecs aptX y AAC, conectividad Bluetooth 5.0, protección frente a agua IPX5 y el sistema Qualcomm cVc 8.0 para reducir el ruido en las conversaciones.

Además, los auriculares Spunky Beat están a la venta un precio muy atractivo ya que solo cuestan 29,99 € en Amazon España.

He tenido oportunidad de probar los auriculares Spunky Beat durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y empaquetado de los auriculares

Al abrir la caja de cartón en la que vienen estos auriculares, encontramos bien colocados el estuche con forma de gran píldora donde se guardan los auriculares, los dos auriculares derecho e izquierdo, y dos pares de almohadillas de tamaño grande y pequeño que suman al par que vienen ya colocados.

En el interior de la caja también encontramos un aviso para que coloquemos antes del primer uso los auriculares dentro del estuche de carga para, por un lado, llenar sus baterías y, por otro lado, que se active el modo emparejamiento de los auriculares automáticamente cuando los saquemos del estuche.

Comenzando con el estuche donde se guardan los auriculares, posee la forma de una gran píldora de color negro y contiene una batería en su interior que permite cargar ambos auriculares cuando se encuentran «descansando» en su interior. Su peso es de tan solo 47 gramos, por lo que podemos llevarla cómodamente.

En el interior del estuche, encontramos dos huecos donde se colocan los auriculares para guardarlos. Es importante colocarlos correctamente, cada uno en su sitio, para que se carguen. Por suerte, Tronsmart ha incluido unos imanes que hacen que, cuando estás cerca de colocar el auricular en su sitio, este se vea fuertemente atraído. En todo caso, si los colocas mal, no podrás cerrar la tapa, así que te darás cuenta enseguida.

En la parte inferior, cuenta con un cable USB-A enrollado que está encajado en la base pero se puede soltar fácilmente para conectar el estuche a un cargador USB o un ordenador, y comenzar la carga. Este cable resulta muy útil si, por la razón que sea, no tienes un cable a mano pero sí que encuentras un puerto USB de carga.

En caso de que no queramos utilizar el cable USB-A de la base del estuche, podemos conectar un cable USB-C convencional (viene uno incluido en la caja) al puerto USB-C que encontramos en la parte trasera del estuche. Nos alegra ver que Tronsmart ha incluido un puerto USB-C ya que, a día de hoy, aún encontramos fabricantes de accesorios que optan por un puerto micro-USB.

En el exterior de la caja encontramos cuatro LEDs frontales que nos muestran el nivel de carga. Si parpadea una luz amarilla, significa que queda poca batería. Si parpadea una luz blanca, indica que está cargando y, si se apaga, que ha terminado la carga. Al introducir los auriculares en la caja, algunos de los tres LEDs blancos (o todos ellos) se iluminan para indicar el nivel de carga restante en el estuche.

Los auriculares tienen forma de pequeños huevos de tan solo 3.7 gramos de peso. Su tamaño es tan compacto que no resultan nada molestos en la oreja, ni siquiera si llevándolos puestos te tumbas la cama con la oreja apoyada sobre la almohada. También son aptos para practicar deporte ya que, una vez que los colocas en tus oídos, se mantienen firmes en su lugar.

Como he comentado anteriormente, los auriculares vienen con unas almohadillas ya colocadas pero Tronsmart incluye dos pares de almohadillas adicionales más grandes y más pequeñas. En mi caso, me han servido las almohadillas tamaño intermedio que venían ya colocadas.

En la parte superior de cada auricular hay una gran área táctil rodeada por una luz LED que permite saber en qué modo de funcionamiento está el auricular: rojo para carga y azul para conectado. Aunque algunos usuarios se quejan de que el LED de los auriculares se ilumina en color azul de vez en cuando durante la reproducción de música, en mi experiencia esto no es así, al menos en la versión que he recibido, que puede tener una versión de software más moderna.

La presencia de un área táctil para interactuar con el auricular significa que no tienes que apretarlos en tu oído cada vez que quieres contestar una llamada o saltar una canción aunque, como veremos más adelante, también implica que es más fácil pulsarlos inadvertidamente.

Por último, los auriculares cuentan con resistencia al agua IPX5, lo que significa que puedes utilizarlos mientras hacer ejercicio y no se dañarán con el sudor o la lluvia, pero no deberías sumergirlos en agua porque probablemente no sobrevivirán el chapuzón.

Manejo

Los auriculares se encienden automáticamente al extraerlos del estuche de carga, pero también pueden encenderse manualmente si mantienes pulsado el botón multifunción durante 3 segundos. De igual forma, para apagarlos, basta con introducirlos en la funda o mantener el botón multifunción pulsado durante 5 segundos hasta que la luz LED se apaga.

Los auriculares entran en modo de emparejamiento True Wireless Stereo cuando se sacan de la funda o, si estando apagados, pulsas el botón multifunción durante tres segundos para encenderlos. Cuando las luces de los auriculares alternan entre azul y rojo, significa que están emparejados entre ellos pero no con un dispositivo.

Para emparejarlos un dispositivo (smartphone, ordenador, televisor, etc.), basta con que actives el Bluetooth y busques «Tronsmart Spunky Beat» en la lista de dispositivos cercanos. Una vez que se hayan emparejado, la luz de los auriculares se apagará. Si los auriculares están 5 minutos sin estar emparejados a ningún dispositivos, se apagan para ahorrar batería.

Una vez conectados a un smartphone Android o iOS, es posible ver la carga restante de los auriculares desde el propio smartphone, lo cual resulta muy cómodo.

Una vez que los auriculares están emparejados con un dispositivo, puedes utilizar solo uno de ellos en modo Mono si dejas el otro dentro del estuche. Incluso es posible emparejar cada auricular con un dispositivo diferente, aunque en ese caso lo recomendable es separarlos al menos 15 metros.

El botón multifunción táctil de los auriculares tiene un montón de funciones:

Izquierdo/derecho: Encender si lo mantienes pulsado durante 3 segundos

Izquierdo/derecho: Apagar si lo mantienes pulsado durante 5 segundos

Izquierdo/derecho: Reproducir/pausa o contestar/colgar una llamada si lo tocas una vez

Izquierdo/derecho: Activar el asistente (Google Assistant, Siri o Cortana) si lo pulsas dos veces rápidamente

Izquierdo/derecho: Rechazar una llamada si lo mantienes pulsado durante 2 segundos

Izquierdo: Siguiente pista si lo mantienes pulsado durante 2 segundos

Derecho: Anterior pista si lo mantienes pulsado durante 2 segundos

Izquierdo: Subir volumen si lo pulsas tres veces rápidamente (*)

Derecho: Bajar volumen si lo pulsas tres veces rápidamente (*)

(*) Según he podido averiguar, el control de volumen no estaba presente en las primeras versiones de estos auriculares pero sí en la que se vende en Amazon.

Con todas estas funciones, es fácil que olvides alguna de ellas, por lo que al final acabarás aprendiéndote aquellas que más usas. Como consejo, te recomiendo que toques muy sutilmente el botón multifunción ya que el efecto es el mismo que si lo golpeas con fuerza pero evitas el molesto ruido por impacto en tu oído.

Un inconveniente de los controles táctiles es que, en ocasiones, se activa sin querer la reproducción al sacar los auriculares del estuche o de tu oído si tocas el botón multifunción inadvertidamente. Los auriculares no tienen ningún sensor para detectar si están dentro del oído, por lo que es importante que interrumpas la reproducción antes de sacarlos de tus oídos o seguirán sonando.

Calidad de sonido

Los auriculares son compatibles con Bluetooth 5.0, que ofrece una conexión más estable y más eficiente en consumo de energía. Además, soporta los códecs AAC y aptX, que ofrecen una mejor calidad de sonido que el codec SBC que utilizan muchos auriculares de precio asequible.

El codec aptX requiere un chip de Qualcomm y es ideal para aplicaciones de sonido de alta calidad ya que codifica el audio de forma más eficiente y con una tasa de bits superior a SBC. Por otro lado, el codec AAC es similar a SBC pero ofrece una mejor calidad de sonido. Este codec es utilizado principalmente por dispositivos de Apple como el iPhone o el iPad.

Centrándonos en la calidad del sonido, los auriculares Spunky Beat ofrecen bajos bastante potentes, sobre todo si los introduces bien dentro del oído. Los tonos medios y altos suenan de forma clara, incluso a volúmenes bastante altos.

En general, la música se escucha muy bien a través de estos auriculares, sobre todo si la escuchamos a un volumen alto — a volúmenes bajos los tonos medios quedan algo camuflados por los bajos.

El aislamiento ante fugas de sonido es bueno, por lo que a pesar de escuchar la música a un volumen bastante alto, no molestarás la gente que te rodea. No hay cancelación activa ruido, pero el chip Qualcomm QCC3020 emplea la tecnología cVc 8.0 para reducir el ruido de fondo, así como procesamiento DSP para reducir el ruido de alta y baja frecuencia.

La calidad de las llamadas también es buena y, cuando he hablado con otras personas, estas han indicado que mi voz suena de forma clara y es perfectamente comprensible. Estos auriculares no cuentan con un modo «transparente» para escuchar los sonidos de tu alrededor, por lo que si quieres hablar con alguien que tengas en frente, lo mejor es quitarse los auriculares para no escuchar todos los sonidos amortiguados.

Batería

Según Tronsmart, los auriculares ofrecen 6-7 horas de reproducción continua con el volumen al 50% y el estuche ofrece hasta 24 horas de autonomía (o sea, unas tres cargas completas). En mis pruebas, la autonomía que he obtenido es algo inferior, en torno a 4 horas, ya que yo prefiero escuchar la música a un volumen más alto que el indicado como referencia.

Un aspecto interesante es que puedes disfrutar de 1 hora de reproducción con solo 5 minutos de carga rápida. La carga completa de los auriculares lleva aproximadamente 50 minutos, mientras que la carga del estuche lleva unas 2 horas.

Precio

Los auriculares Tronsmart Spunky Beats cuestan 29,99 € en Amazon España con envío incluido.

Se trata de un precio muy asequible para unos auriculares que se sienten cómodos, suenan francamente bien, soportan tanto Bluetooth 5 como los codecs aptX y AAC, y ofrecen una autonomía muy respetable.