En este artículo puedes encontrar el precio de una suscripción estándar y premium de Netflix en cada país donde está disponible el servicio, en un total de 192 países.

Aunque podrías encontrar toda esta información por ti mismo consultando la web de Netflix de cada país, es mucho más fácil tenerlo todo recogido en un solo lugar.

Las tarifas indicadas han sido convertidas a euros, por lo que el cambio de moneda puede afectar a lo largo del tiempo, además de los cambios que pueda introducir Netflix en cada país. La información está actualizada a fecha de 15 de diciembre de 2024.

Con una tarifa de 13,99€ al mes para el plan «Estándar» sin anuncios, España es uno de los países con la suscripción más cara del mundo. Sin embargo, todavía lo tienen peor los habitantes de Suiza y Liechtenstein, ya que el coste de esta suscripción en esos países supera los 20€ al mes.

Por cierto, ten en cuenta que algunos operadores ofrecen planes muy atractivos. Por ejemplo, con cualquier tarifa de fibra y móvil de Vodafone, puedes añadir Netflix por solo 6,99€/mes añadidos al precio de la tarifa seleccionada. Hay distintas tarifas de fibra 600 Mbps que varían por los datos que incluye para el móvil: desde 25GB hasta ilimitados.

En el lado opuesto está Pakistán, donde una suscripción al plan estándar de Netflix cuesta 2,72€ al mes. Los siguientes tres países más baratos son Egipto, India y Nigeria.

No es coincidencia que las naciones más ricas paguen más por Netflix y las más pobres paguen menos. Cuando uno no puede permitirse cubrir todas sus necesidades básicas o simplemente tiene poco o ningún ingreso disponible, Netflix no es una prioridad.

Otros factores que explican las diferencias significativas en los precios entre países incluyen la competencia (por ejemplo, Netflix no es el principal servicio de streaming en África, es Showmax), la fortaleza de la moneda local y la disponibilidad de banda ancha. Hay muchos otros factores económicos en juego, como el coste de producir o adquirir contenido.

A continuación, puedes ver el coste mensual de Netflix (convertido a euros) para un plan «Estándar» y un plan «Premium» en cada país, en orden ascendente del precio del plan Estándar.

Precios de Netflix por país (Enero 2025)

País Móvil Básico con anuncios Básico Estándar con anuncios Estándar Premium Afganistán – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Albania – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ Alemania – – – 4.99€ 13.99€ 19.99€ American Samoa – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Andorra – – 7.99€ – 12.99€ 17.99€ Angola 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Anguila – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Antigua & Barbuda – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Arabia Saudita – – 8.86€ – 12.41€ 18.0€ Argelia – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Argentina – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Armenia – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Aruba – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Australia – – – 4.83€ 11.43€ 15.68€ Austria – – 8.99€ – 13.99€ 19.99€ Azerbaiyán – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Bahamas – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Bahrein – – 7.59€ – 9.96€ 14.99€ Bangladesh 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Barbados – – 9.49€ – 13.65€ 18.99€ Bélgica – – 9.99€ – 14.99€ 19.99€ Belice – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Benín 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Bermudas – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Bielorrusia – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Bolivia – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Bosnia & Herzegovina – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ Botsuana 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Brasil – – – 3.30€ 7.05€ 9.41€ Brunei 6.16€ – 10.44€ – 13.29€ 17.09€ Bulgaria – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ Burkina Faso 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Burundi 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Bután 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Cabo Verde 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Camboya 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Camerún 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Canadá – – – 4.00€ 11.00€ 14.00€ Caribe Neerlandés – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Chile – – 6.30€ – 8.88€ 11.35€ Chipre – – 8.99€ – 12.49€ 15.99€ Colombia – – 4.17€ – 6.59€ 9.89€ Comoras 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Congo – Brazzaville 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Congo – Kinshasa 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Cook Islands – – 8.21€ – 11.44€ 15.66€ Corea del Sur – – – 3.65€ 8.95€ 11.27€ Costa Rica – – 8.54€ – 12.34€ 15.19€ Côte d’Ivoire 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Croacia – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ Cuba – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Cura\u00e7ao – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Dinamarca – – 89.0€ – 129.0€ 169.0€ Dominica – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Ecuador – – 4.74€ – 7.59€ 10.44€ Egipto – – 1.31€ – 2.23€ 3.08€ El Salvador – – 4.74€ – 7.59€ 10.44€ Emiratos Árabes Unidos – – 9.05€ – 12.66€ 18.31€ Eritrea 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Eslovaquia – – 9.49€ – 11.49€ 13.99€ Eslovenia – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ España – – – 6.99€ 13.99€ 19.99€ Estados Unidos – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Estonia – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Esuatini 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Etiopía 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Fiji 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Filipinas 2.41€ – 4.03€ – 6.46€ 8.90€ Finlandia – – 9.49€ – 13.99€ 17.99€ Francia – – – 5.99€ 13.49€ 19.99€ Gabón 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Gambia 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Georgia – – 9.39€ – 11.79€ 13.99€ Ghana 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Gibraltar – – 7.99€ – 12.99€ 17.99€ Granada – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Grecia – – 8.99€ – 12.49€ 15.99€ Groenlandia – – 89.0€ – 129.0€ 169.0€ Guadalupe – – 10.99€ – 13.49€ 17.99€ Guam – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Guatemala – – 4.74€ – 7.59€ 10.44€ Guernsey – – – – 13.87€ 22.71€ Guinea 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Guinea Ecuatorial 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Guinea-Bissau 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Guyana – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Haití – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Honduras – – 4.74€ – 7.59€ 10.44€ Hong Kong – – 8.92€ – 10.78€ 13.24€ Hungría – – 7.19€ – 9.75€ 12.47€ India 1.68€ – 2.23€ – 5.56€ 7.28€ Indonesia 3.22€ – 3.87€ – 7.13€ 11.06€ Irak – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Irán – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Irlanda – – 8.99€ – 14.99€ 20.99€ Islandia – – 9.99€ – 14.99€ 20.99€ Islas Caimán – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Islas Cocos (Keeling) – – 7.85€ – 11.43€ 15.68€ Islas Cook – – 8.21€ – 11.44€ 15.66€ Islas Falkland – – 9.49€ – 14.71€ 18.99€ Islas Feroe – – 89.0€ – 129.0€ 169.0€ Islas Heard & McDonald – – 11.39€ – 14.71€ 21.84€ Islas Marianas del Norte – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Islas Marshall – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Islas Pitcairn 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Islas Salomón 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Islas Turcas & Caicos – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Islas Vírgenes Británicas – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Islas Vírgenes de EE. UU. – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Isla de Man – – – – 13.87€ 22.71€ Israel – – 8.66€ – 14.46€ 18.41€ Italia – – – 6.99€ 13.99€ 19.99€ Jamaica – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Japón – – – 5.51€ 9.84€ 14.24€ Jersey – – – – 13.87€ 22.71€ Jordania – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Kazajistán – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Kenia 1.47€ – 2.20€ – 5.13€ 8.06€ Kirguistán – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Kiribati 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Kuwait – – 7.59€ – 9.49€ 14.24€ Laos 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Letonia – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Líbano – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Liberia 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Libia – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Liechtenstein – – 12.9€ – 20.9€ 27.9€ Lituania – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Luxemburgo – – 9.99€ – 14.99€ 19.99€ Macao – – 7.59€ – 9.49€ 11.39€ Madagascar 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Malasia 4.03€ – 6.39€ – 10.67€ 13.46€ Malawi 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Maldivas 6.16€ – 10.44€ – 13.29€ 17.09€ Malí 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Malta – – 7.99€ – 12.99€ 17.99€ Marruecos – – 3.33€ – 6.20€ 9.05€ Martinica – – 10.99€ – 13.49€ 17.99€ Mauricio 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Mauritania 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Mayotte – – 10.99€ – 13.49€ 17.99€ México – – – 5.64€ 11.74€ 15.57€ Micronesia – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Moldavia – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Mónaco – – 10.99€ – 13.49€ 19.99€ Mongolia 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Montenegro – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ Montserrat – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Mozambique 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Myanmar (Birmania) 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Namibia 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Nauru 6.16€ – 10.44€ – 13.29€ 17.09€ Nepal 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Nicaragua – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Níger 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Nigeria 1.36€ – 2.16€ – 3.41€ 4.33€ Niue – – 8.21€ – 11.44€ 15.66€ Noruega – – 8.54€ – 11.00€ 16.00€ Nueva Caledonia 6.16€ – 10.44€ – 13.29€ 17.09€ Nueva Zelanda – – 8.21€ – 11.44€ 15.66€ Omán – – 7.97€ – 9.96€ 14.99€ Pakistán 0.85€ – 1.54€ – 2.72€ 3.76€ Palaos – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Palestina – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Panamá – – 4.74€ – 8.54€ 12.34€ Papúa Nueva Guinea 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Paraguay – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Perú – – 7.35€ – 10.41€ 13.46€ Polonia – – 7.70€ – 11.43€ 15.68€ Portugal – – 7.99€ – 11.99€ 15.99€ Puerto Rico – – – 6.64€ 14.71€ 21.84€ Qatar – – 7.59€ – 9.49€ 14.24€ Reino Unido – – – – 13.87€ 22.71€ República Dominicana – – 4.74€ – 7.59€ 10.44€ R\u00e9union – – 10.99€ – 13.49€ 17.99€ Ruanda 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Rumanía – – 5.99€ – 10.99€ 13.99€ Samoa 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ San Bartolomé – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ San Cristóbal y Nieves – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ San Marino – – – 5.49€ 12.99€ 17.99€ San Martín – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ San Pedro y Miquelón – – 10.99€ – 13.49€ 19.99€ Santa Elena 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Santa Lucía – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Santo Tomé y Príncipe 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Senegal 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Serbia – – 4.99€ – 7.99€ 9.99€ Seychelles 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Sierra Leona 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Singapur – – 9.86€ – 14.05€ 18.26€ Sint Maarten – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Siria – – 7.59€ – 9.49€ 11.39€ Somalia 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Sri Lanka 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Sudáfrica 2.61€ – 5.26€ – 8.45€ 10.59€ Sudán – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Sudán del Sur 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Suecia – – 9.49€ – 13.00€ 17.23€ Suiza – – 12.9€ – 20.9€ 27.9€ Surinam – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Tailandia 2.76€ – 4.72€ – 9.73€ 11.67€ Taiwán – – 8.46€ – 11.00€ 13.46€ Tanzania 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Tayikistán – – 9.39€ – 11.79€ 13.99€ Timor-Leste 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Togo 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Tokelau – – 8.21€ – 11.44€ 15.66€ Tonga 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Trinidad y Tobago – – 10.44€ – 14.71€ 18.99€ Túnez – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Turkmenistán – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Tuvalu 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.4 Turquía – – 4.07€ – 6.23€ 8.16€ Ucrania – – 4.99€ – 7.49€ 9.99€ Uganda 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Uruguay – – 9.49€ – 13.29€ 17.09€ Uzbekistán – – 7.99€ – 9.99€ 11.99€ Vanuatu 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Venezuela – – 3.79€ – 5.69€ 7.59€ Vietnam 2.62€ – 4.03€ – 8.22€ 9.73€ Wallis y Futuna 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Yemen – – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Zambia 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€ Zimbabue 2.84€ – 3.79€ – 7.59€ 9.49€