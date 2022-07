Análisis del Blink Video Doorbell a fondo y opinión

Blink, compañía propiedad de Amazon, fabrica cámaras de seguridad para interiores y exteriores, sistemas de seguridad y timbres con vídeo.

Uno de sus últimos productos es el timbre Blink Video Doorbell (🛒 59,99€), que es tanto un timbre inteligente como una cámara de seguridad. Permite ver y hablar con la persona que llama a la puerta, así como monitorizar el movimiento y enviar alertas al móvil.

He instalado Blink Video Doorbell en la puerta principal de mi casa y, tras probarlo durante varias semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Instalación

Lo primero que debes decidir es si vas a instalar Blink Video Doorbell conectándolo al cableado existente de tu timbre (alimentación de 16 a 24 voltios) o si vas a hacer uso de pilas (utiliza dos pilas no recargables de litio de 1,5 voltios tamaño AA).

La opción ideal es conectarlo al cableado existente del timbre, ya que suena el timbre original de tu casa cuando llaman a la puerta y algunas funcionalidades que requieren suministro constante de energía están siempre disponibles.

Si optas por las pilas, debes tener en cuenta que no podrás hacer uso del vídeo y audio en directo en cualquier momento, sino únicamente cuando recibas una notificación en el móvil. Esta limitación puedes superarla si, operando con pilas, te haces con el Módulo de Sincronización (🛒 34,99€). Este módulo no solo habilita funcionalidades adicionales, sino que ayuda a reducir el consumo de energía y extiende la autonomía a dos años.

En mi casa unifamiliar, he instalado el timbre en el exterior del cerramiento de la entrada, donde no había ningún timbre originalmente ni, por tanto, cableado disponible, así que he optado por la instalación con pilas y he adquirido el módulo de sincronización.

La instalación en sí es realmente fácil, ya que basta con hacer unos agujeros en la pared para fijar una placa y, posteriormente, colocar el timbre sobre dicha placa. La cámara que incorpora es ultra gran angular (135º horizontal, 80º vertical), por lo que el campo de visión es amplio. Aún con todo, recomiendo probar cómo se ve la imagen en la app antes de fijar la placa en su lugar definitivo.

Blink incluye una cuña que permite colocar el timbre con cierta inclinación, lo que puede ser útil si, por ejemplo, la puerta de tu casa está en lo alto de unas escaleras y quieres que la cámara enfoque hacia abajo.

Blink Video Doorbell es resistente a la intemperie (IP54) y cuenta con un sello interior que lo protege del agua. La placa posterior sirve para instalarlo en la pared y no influye de ninguna manera en la resistencia a la intemperie del dispositivo, a diferencia de modelos anteriores.

Para configurar el timbre, basta con instalar la app Blink en tu smartphone iOS o Android, y crear una cuenta desde la propia app si no la tienes ya. A continuación, pulsas sobre el icono «Agregar dispositivo» + en la pantalla de inicio de la aplicación Blink, escaneas el código QR del dispositivo y sigues las instrucciones de la app.

No es necesario que te hagas con el módulo de sincronización desde el primer momento si no tienes claro su uso, sino que puedes añadirlo a posteriori.

Funcionamiento

El primer uso de Blink Video Doorbell es como un timbre inteligente. Cuando alguien llama a la puerta, recibes una notificación en tu móvil. Al pulsar sobre ella, puedes ver el vídeo en directo y hablar con la persona que ha llamado.

Hay un cierto retardo entre que la persona pulsa el botón y recibes la notificación, así como entre que pulsas sobre la notificación y aparece el vídeo. Esto puede resultar algo molesto para un dispositivo de este tipo, ya que puede ocurrir que la persona que ha llamado desista pensando que no hay nadie y se vaya.

Este timbre no tiene una función para actuar sobre un pestillo y abrir una puerta, sino que únicamente sirve como timbre avisador. Esto hace que no pueda sustituir a un portero automático, ya que perderías la función de abrir la puerta que suelen tener estos dispositivos.

Si has optado por la instalación mediante pilas, sin emplear el cableado de tu casa, tendrás el problema de que, cuando alguien pulsa al timbre, no suena el timbre original de tu casa, sino únicamente un sonido producido por el propio Blink Video Doorbell que puede que no oigas desde dentro de casa.

Para superar esta limitación, la integración de Blink con Alexa hace posible que, cuando alguien pulse sobre el botón, tus dispositivos Echo con Alexa reproduzcan un sonido y un mensaje para alertarte de que alguien llama a la puerta. En mi casa, como tengo muchos altavoces Alexa, es una fiesta cuando alguien llama a la puerta.

Lo que no es posible es configura que el vídeo captado por la cámara se vea en los Echo con pantalla o en el Fire TV directamente cuando alguien llame a tu puerta. Esto sería realmente útil ya que, si tienes que pedir a Alexa que muestre la imagen en pantalla, pierdes un valioso tiempo.

El segundo uso de Blink Video Doorbell es como cámara de vigilancia. La app Blink permite configurar que, ante la detección de un movimiento, envíe una notificación a tu móvil. Es posible excluir ciertas zonas de la imagen mediante una cuadrícula para que ignore el movimiento en dichas zonas. Esto es útil ya que, en mi caso, parte de la imagen captada por la cámara corresponde a la calzada y no quiero que me avise cada vez que pasa un coche.

También puedes configurar el tiempo de reactivación (cuánto tiempo tiene que pasar entre dos eventos de movimiento para que avise), la sensibilidad de la detección de movimiento y la duración del vídeo grabado. Blink Video Doorbell incorpora infrarrojos para permitir la grabación de vídeo por la noche. Es posible configurar la intensidad de los infrarrojos, así como si quieres que se activen o no.

Mi única queja aquí es que, en ocasiones, el vídeo se empieza a grabar demasiado tarde, por lo que te pierdes parte del evento que ha desencadenado la alerta.

Bink no ha introducido ningún tipo de geolocalización, por lo que si decides hacer uso de las capacidades de videovigilancia, recibirás notificaciones por movimiento tanto si estás fuera de casa (y se ha producido una intrusión), como si estás en casa y has sido tú mismo quien ha disparado la alerta.

Blink permite configurar tres niveles de calidad de imagen. En el nivel más alto («mejor») que he configurado, la calidad del vídeo 1080p es buena, incluso cuando la luz de fondo es intensa y se produce una situación de contraluz. Ahora bien, las zonas de sombra de la imagen suelen verse muy oscuras y resulta complicado distinguir lo que está ocurriendo.

Por la noche la calidad empeora, pero cumple de sobra con su cometido. Además, al tener una lente muy angular, se captan perfectamente los alrededores.

Módulo de sincronización

El módulo de sincronización no es una compra obligatoria, pero es bastante interesante, especialmente si no quieres contratar el plan de suscripción y/o no has conectado el dispositivo por cable.

Cada módulo de sincronización es visible en la aplicación Blink y puede tener hasta diez dispositivos conectados.

El módulo de sincronización tiene un puerto USB-A para conectar una llave USB donde se almacenarán hasta 256 GB de vídeos de movimiento en su propia unidad.

Blink Video Doorbell guarda automáticamente los vídeos en la unidad USB, a menos que tengas un plan de suscripción de Blink. Si tienes una suscripción, los vídeos se almacenan en la nube de blink y se guarda una copia de seguridad de los vídeos una vez al día en la unidad USB.

Como he comentado anteriormente, un aspecto a tener en cuenta es que, si quieres activar la vista de vídeo en directo en cualquier momento (no solo cuando llaman a la puerta o se detecta movimiento), es necesario que utilices la instalación mediante cableado o te hagas con el módulo de sincronización. De lo contrario, no podrás activar la cámara a voluntad, sino solo cuando recibas una notificación de pulsación o detección de movimiento.

Por último otra ventaja del módulo de sincronización es que, si utilizas la instalación sin cableado (o sea, con pilas), la autonomía aumenta hasta 2 años.

Esta tabla resume bien las opciones disponibles y lo que aporta el módulo de sincronización:

Con cables pero sin módulo de sincronización

Con cables y con módulo de sincronización Sin cables

pero con módulo de sincronización Sin cables y sin módulo de sincronización Conectado a tu timbre existente Sí Sí No No Notificaciones de movimiento Sí Sí Sí Sí Notificaciones pulsación en el timbre Sí Sí Sí Sí Iniciar la vista de vídeo en tiempo real desde la app Sí, en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Solo al recibir una notificación y tocarla dentro de los 60 segundos siguientes Grabación de vídeo tras detección de movimiento Sí, con plan de suscripción o almacenamiento local Sí, con plan de suscripción o almacenamiento local Sí, con plan de suscripción o almacenamiento local Sí, solo con Plan de Suscripción Guardar un vídeo en directo Sí, solo con

Plan de Suscripción Sí, solo con Plan de Suscripción Sí, solo con Plan de Suscripción Necesita suscripción y toque de notificación dentro de 60 segundos

Integraciones con otros servicios

Blink Video Doorbell es compatible con Amazon Alexa, lo que permite a cualquier dispositivo con pantalla compatible con Alexa mostrar la imagen captada por la cámara del timbre.

Además, como he comentado, es posible hacer que, cuando alguien pulsa el timbre, todos los altavoces Echo de casa reproduzcan un sonido para que sepas que hay alguien llamando a la puerta. Esto es especialmente útil si no has cableado el Blink Video Doorbell al timbre de tu casa.

Con Alexa, es posible configurar rutinas que se ejecuten cuando se produzcan alguno de estos eventos: pulsación del timbre, detección de movimiento o ausencia de movimiento durante un tiempo mínimo configurable. De esta forma, es posible, por ejemplo, hacer que se encienda una luz cuando alguien llame a la puerta o se detecte movimiento.

Lamentablemente, no es compatible con Google Assistant ni con HomeKit de Apple, dos asistentes muy populares para controlar dispositivos del hogar. También se echa de menos una posible integración con IFTTT para rutinas avanzadas.

Precio

Blink Video Doorbell tiene un precio de 🛒 59,99€ y trae todo lo necesario para instalarlo en casa. Con la compra, recibes una suscripción gratuita de 30 días al plan de suscripción de Blink.



Si quieres almacenar vídeos sin una suscripción y acceder en cualquier momento a la imagen que capta la cámara en tiempo real, aún configurándolo con batería, tendrás que hacerte con el módulo de sincronización Sync Module 2 (🛒 34,99€).

En definitiva, Blink Video Doorbell es una compra muy recomendable si quieres instalar un timbre inteligente que te permita ver y hablar con la persona que llame a tu puerta incluso si no estás en casa. Además, su uso como cámara de seguridad es un añadido muy interesante para vigilar el hogar.