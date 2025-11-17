Análisis de la estación de energía BLUETTI Elite 10 (+cupón descuento)

📱 ¡POCO F7 se derrumba! ¡Hazte HOY con el mejor media gama-alta de 2025 por 236€ ! [ Saber más ]

Si eres de las personas a las que les gusta disfrutar de la naturaleza alejado de la red eléctrica, una estación de energía portátil es posiblemente tu mejor aliado. Lo mismo ocurre si quieres aestar preparado por si llega un nuevo apagón.

Bluetti es uno de los fabricantes que más variedad de equipos ofrece. Uno de sus productos más interesante es la nueva estación de energía portátil BLUETTI Elite 10, una estación de energía portátil para aquellos que necesitan más que una power bank, pero no quieren cargar con una estación de energía pesada.

📱 ¡POCO F7 se derrumba! ¡Hazte HOY con el mejor media gama-alta de 2025 por 236€! [ Saber más ]

BLUETTI Elite 10 posee una capacidad de 128 Wh y una potencia de salida hasta 200 W. Cuenta con una salida de corriente alterna con enchufe europeo (hasta 200W), 2 puertos USB-C (15W y 100W), 2 puertos USB-A (15W en total) y una salida DC5521 de 12V/5A (60W). Además, admite la carga mediante paneles solares y corriente alterna.

La estación de energía BLUETTI Elite 10 tienen un precio de 229€, pero ahora está rebajado a 159€, que se convierten en 151,05€ con nuestro código de descuento del 5% exclusivo teknofilobluetti. Durante el Black Friday, BLUETTI ofrecerá hasta un 73% de descuento.

He tenido oportunidad de probar esta estación de carga portátil y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉 Índice

Construcción

La estación BLUETTI Elite 10 posee unas dimensiones de 200 × 146 × 110 mm y un peso de 1.8 kg, por lo que es un dispositivo que puede ser transportando en la mano sin dificultad, a diferencia de las estaciones de energía tradicionales de más capacidad.

La estación incorpora un asa a un lado para que sea fácil agarrarla. Se nota robusta y no hay riesgo de que se rompa por el uso.

Su batería permite un rango de funcionamiento entre -20ºC y 40ºC, por lo que no deberías tener ningún problema en utilizar.en cualquier situación. La temperatura de carga está entre 0ºC y 40ºC.

BLUETTI Elite 10 no cuenta con protección frente al agua. De hecho, tiene ranuras a lo largo del cuerpo por las que puede entrar muy fácilmente agua y polvo, así que debes tener cuidado a la hora de elegir el lugar donde la colocas.

La estación de energía está fabricada en un cuerpo unibody de plástico gris y la construcción da sensación de seguridad y calidad.

En el frontal, encontramos una pantalla LCD con una gran cantidad de información útil, como la capacidad de la batería, la potencia de entrada, la potencia de salida, la frecuencia de CA, el tiempo restante de autonomía, avisos de problemas e indicadores de estado.

La pantalla se ve bien incluso desde arriba, por lo que no tendrás que tirarte al suelo para ver lo que pone, como ocurre con otras estaciones de carga. Tener tanta información en la pantalla resulta muy útil para poder controlar el equipo sin tener que echar mano del smartphone.

En cuanto a los puertos de entrada, se encuentran en los laterales:

Puerto de entrada de corriente continua (en el lateral izquierdo) 1 puerto para vehículo o paneles solares XT60 (12-28V, 8A, 100W)

Puerto de entrada de corriente alterna (en el lateral derecho) 1 puerto (230V, 150W)



Todos los puertos de salida se encuentran en el frontal:

Puerto de salida de corriente continua 1 puerto DC5521 (12V, 60W)

Puertos USB-A y USB-C 2 puertos USB-A (15W en total) 1 puerto USB-C (100W) 1 puerto USB-C (15W)

Puerto de salida de corriente alterna 1 enchufes europeo (230V, 200W)



Ninguno de los conectores de salida tiene tapa o solapa de goma para evitar que entre suciedad, polvo o agua cuando están a la intemperie.

BLUETTI ha incorporado dos botones DC y AC en el frontal que permiten activar las salidas de corriente continua y alterna respectivamente.

Con la pantalla encendida y la salida de corriente alterna desactivada, puedes pulsar y mantener los botones DC y AC durante 2 segundos para entrar en el modo Ajustes. En este modo, es posible cambiar la frecuencia de salida (50 o 60 Hz), activar el modo elevador de potencia, activar la mejora de la red eléctrica, etc.

BLUETTI ha incluido un solo cable en la caja, el cable de carga mediante corriente alterna (1,8m).

Carga de la estación

Como he comentado en la sección anterior, es posible cargar la batería de la estación de energía mediante corriente alterna o corriente continua (paneles solares o vehículo). No es posible cargar la estación mediante los puertos USB que encontramos en el frontal, ya que estos puertos son solo de descarga.

El tiempo de carga utilizando corriente alterna es de aproximadamente 70 minutos, si bien el 80% se alcanza en solo 45 minutos. En mis pruebas, estos tiempos han resultado ser muy cercanos a la realidad.

Por defecto, está activo el modo de carga Estándar, mientras que los modos Turbo y Silencioso se deben activar manualmente.

El tiempo de carga utilizando corriente continua de los paneles solares es mucho más variable, ya que depende de la potencia máxima y cantidad de paneles y, por supuesto, de la incidencia del sol. En condiciones óptimas de iluminación, orientación y temperatura baja, con paneles solares con la potencia máxima soportada de 100 W (o con coche a 100 W), el tiempo de recarga es 90 minutos.

Es posible combinar la recarga con corriente alterna y continua para una potencia máxima hasta 150 W.

Alimentación de dispositivos

La estación de energía puede entregar una potencia total de 200 vatios a través de sus distintos puertos de salida. No es una cantidad muy elevada, pero es suficiente para un portátil de gaming (150W), un ventilador (10W), una antena Starlink (30W), una neverita (60W), etc.

Además del modo de funcionamiento normal, BLUETTI Elite 10 admite otros modos de funcionamiento: modo ECO o modo Elevador de potencia (300 vatios, con pico de 400 vatios).

BLUETTI Elite 10 ofrece capacidades de SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que hacen que la alimentación de corriente alterna pase directamente a la toma de salida de corriente alterna con una potencia máxima de 350 W, proporcionando energía de reserva a los dispositivos en menos de 10 milisegundos en caso de interrupción.

La capacidad de la batería de 128 Wh permite cargar 5 veces un smartphone, cargar una vez y media un portátil, alimentar una manta eléctrica durante 20 minutos o una bombilla LED (10W) durante 7 horas.

El equipo viene con batería LiFePO₄, que supuestamente dura más de 10 años con más de 3.000 ciclos de carga.

La estación de energía funciona de forma bastante silenciosa, aunque, en algunas ocasiones, se activa el ventilador. En todo caso, incluso cuando el ventilador funciona, no hace demasiado ruido (45 dB en modo Turbo de carga y 30 dB en modo silencioso)

BLUETTI Elite 10 también puede actuar como luz cuando la necesitas. Con tres modos LED —blanco frío, brillo cálido y SOS listo para emergencias— puede ser muy útil para leer, acampar o guiarte durante un apagón. Ofrece hasta 50 horas de iluminación.

App BLUETTI

BLUETTI ofrece una app (iOS | Android) que permite gestionar algunos aspectos de la estación de carga desde el móvil.

El emparejamiento entre la app y la estación se realiza mediante Bluetooth, por lo que para poder utilizar la app es necesario que estés a una distancia de unos pocos metros. Esto también significa que, si te alejas, no podrás acceder a los parámetros de tu estación de energía de manera remota a través de Internet.

Desde la página principal de la app, podemos consultar rápidamente el nivel de carga restante, la autonomía esperada, la potencia de entrada de cada fuente de energía (corriente continua o alterna) y la potencia de salida de cada puerto (corriente alterna, corriente continua). También es posible activar las salidas de corriente continua o alterna.

En los Ajustes de la estación, podemos establecer el modo de carga (estándar, silenciosa o turbo), activar el modo ECO (ajustando la potencia y el tiempo de apagado en AC y DC), activar el modo elevador de potencia, actualizar el firmware, activar el LED y ajustar el tiempo de suspensión automática.

Precio

La estación de energía BLUETTI Elite 10 tienen un precio de 229€, pero ahora está rebajado a 159€, que se convierten en 151,05€ con nuestro código de descuento del 5% exclusivo teknofilobluetti. Durante el Black Friday, BLUETTI ofrecerá hasta un 73% de descuento.

Es un precio muy ajustado dada la gran potencia, capacidad y posibilidades de conexión de este equipo.