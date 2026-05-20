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MediaMarkt lanza sus ofertas World Cup II con descuentos en televisores, smartphones y tecnología

¡Ofertas en TV LG QNED MiniLED para el Mundial en MediaMarkt! Precio especial hasta el 28/05.

MediaMarkt ha activado una nueva campaña de descuentos bajo el nombre World Cup II, pensada para quienes quieren preparar el salón, renovar el televisor, mejorar el sonido, equipar la cocina o hacerse con nuevos dispositivos de cara al Mundial.

La promoción estará disponible desde el 20 de mayo a las 9:00 h hasta el 28 de mayo a las 9:00 h, con ofertas en televisores, barras de sonido, cámaras, electrodomésticos, cuidado personal, gaming, movilidad, smartphones, portátiles y accesorios.

La campaña reúne rebajas muy variadas, desde televisores OLED y Mini-LED de gran formato hasta robots de limpieza, cafeteras, patinetes eléctricos, smartwatches, iPhone, smartphones Android, portátiles gaming y dispositivos de audio. A continuación, recopilamos las mejores ofertas organizadas por categoría.

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¡Ofertas de televisores LG QNED en MediaMarkt para el Mundial hasta el 28/05, con tecnología MiniLED!

 

Ofertas en Mini-LED 100″ y superior

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung TQ100QN80FUXXC 2.499,00 € 3.999,00 € -37,51%

Ofertas en televisores Mini-LED de 70″ a 79″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG 75QNED92A6A.AEUQ 949,00 € 1.999,00 € -52,53%
Samsung TQ75QN73FATXXC 949,00 € 1.399,00 € -32,17%

Ofertas en televisores Mini-LED de 60″ a 69″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG 65QNED87A6B.AEU 639,00 € 1.049,00 € -39,08%
LG 65QNED92A6A.AEUQ 699,00 € 1.599,00 € -56,29%
Samsung TQ65QN73FATXXC 669,00 € 1.499,00 € -55,37%
Samsung TQ65QN1EFAUXXC 599,00 € 899,00 € -33,37%

Ofertas en televisores Mini-LED de 55″ a 59″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG 55QNED87A6B.AEU 539,00 € 909,00 € -40,70%
Samsung TQ55QN1EFAUXXC 479,00 € 719,00 € -33,38%

Ofertas en televisores OLED de 80″ a 89″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG OLED83C54LA.AEU 2.449,00 € 2.999,00 € -18,34%

Ofertas en televisores OLED de 70″ a 79″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG OLED77C55LA.AEU 1.879,00 € 2.299,00 € -18,27%
Samsung TQ77S93FAEXXC 1.799,00 € 3.699,00 € -51,37%

Ofertas en televisores OLED de 60″ a 69″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung TQ65S93FATXXC 1.399,00 € 1.999,00 € -30,02%
LG OLED65C55LA.AEU 1.479,00 € 2.099,00 € -29,54%

Ofertas en televisores OLED de 55″ a 59″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung TQ55S93FAEXXC 979,00 € 1.999,00 € -51,03%
LG OLED55C55LA.AEU 999,00 € 1.299,00 € -23,09%

Ofertas en televisores LED/QLED de 90″ a 99″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung TU98DU9005KXXC. 1.699,00 € 4.299,00 € -60,48%

Ofertas en televisores LED/QLED de 80″ a 89″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG 86QNED81A6A.AEU 1.099,00 € 1.999,00 € -45,02%

Ofertas en televisores LED/QLED de 70″ a 79″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG 75QNED81A6A.AEU 849,00 € 1.299,00 € -34,64%
Samsung TQ75Q7F5AUXXC 789,00 € 1.049,00 € -24,79%
TCL 75P8K/QLED/144HZ 649,00 € 1.099,00 € -40,95%

Ofertas en televisores LED/QLED de 60″ a 69″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung TQ65Q7F5AUXXC 499,00 € 1.099,00 € -54,60%
Philips 65PUS8510/AMBILIGHT 499,00 € 899,00 € -44,49%
Haier H65S80FUX/QLED/60HZ 479,00 € 899,00 € -46,72%

Ofertas en televisores LED/QLED de 55″ a 59″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
TCL 55P8K/QLED/144HZ 359,00 € 649,00 € -44,68%
Hisense 55E7S 359,00 € 469,00 € -23,45%

Ofertas en televisores LED/QLED de 45″ a 54″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Hisense 50E7S 329,00 € 429,00 € -23,31%
Haier H50S80FUX/QLED 309,00 € 549,00 € -43,72%

Ofertas en televisores LED/QLED de 40″ a 44″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Philips 43PUS8510/AMBILIGHT 269,00 € 349,00 € -22,92%
LG 43QNED82A6B.AEU 399,00 € 599,00 € -33,39%

Ofertas en soportes para TV

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Vogels 25% en todos los soportes de TV marca Vogels Varios Varios

Ofertas en barras de sonido

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung HW-Q990F/ZF/ATMOS/756W 799,00 € 1.399,00 € -42,89%
Sonos Beam Gen 2 Black 399,00 € 599,00 € -33,39%
LG S60TR 229,00 € 349,00 € -34,38%
Samsung HW-B66CF/ZF/370W 169,00 € 349,00 € -51,58%

Ofertas en micrófonos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Vieta Karaoke portátil BT 29,99 € 79,99 € -62,51%

Ofertas en action cam

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
DJI Osmo 360 Standard Combo 399,00 € 479,99 € -16,87%
Insta360 Ace Pro Standalone 249,00 € 379,00 € -34,30%
SK8 SK8 Cam 4K – WiFi 44,00 € 59,99 € -26,65%

Ofertas en cámaras instantáneas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Polaroid Polaroid Go Generation 2 Black 74,99 € 89,99 € -16,67%
Polaroid Polaroid Go Generation 2 White 74,99 € 89,99 € -16,67%

Ofertas en microondas integrables

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Balay 3CG5172N2 199,00 € 329,00 € -39,51%
Haier H38FMWID4ID27N 249,00 € 299,00 € -16,72%
AEG TMS5G25IEM 279,00 € 302,00 € -7,62%
LG MG7Z2593B 249,00 € 319,00 € -21,94%

Ofertas en campanas inclinadas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Balay 3BC587GNH 499,00 € 769,00 € -35,11%
Hisense CH6IN6BXBG 159,00 € 204,00 € -22,06%

Ofertas en hornos de 60 cm

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Balay 3HB5159N4 379,00 € 579,00 € -34,54%
Hisense BI62216AEX2 229,00 € 359,00 € -36,21%
Bosch HBA514ES3 299,00 € 469,00 € -36,25%

Ofertas en hornos pirolíticos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Haier H6 ID2P5B3YTX 359,00 € 459,00 € -21,79%
AEG GS6PB51FAB 449,00 € 529,00 € -15,12%
LG WS7D7631WB 499,00 € 599,00 € -16,69%

Ofertas en encimeras de inducción de 60 cm

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Balay 3EB967FRE 379,00 € 609,00 € -37,77%
Haier HAI63DC 269,00 € 369,00 € -27,10%
Hisense HI6352BSCE 299,00 € 369,00 € -18,97%
AEG TI63IQ10IZ 539,00 € 629,00 € -14,31%
LG CI5Z2421BN 399,00 € 489,00 € -18,40%

Ofertas en campanas decorativas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Bosch DWB97CM50 399,00 € 589,00 € -32,26%
LG HCEZ3626S 299,00 € 359,00 € -16,71%

Ofertas en encimeras de gas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Bosch PPC6A6I10 299,00 € 459,00 € -34,86%

Ofertas en encimeras con campana integrada

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Haier HAIH82MTMCF 1.119,00 € 1.569,00 € -28,68%

Ofertas en lavavajillas de integración de 60 cm

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Candy CI 3E7L0W2 349,00 € 399,00 € -12,53%
AEG FSE76727P 599,00 € 729,00 € -17,83%
LG DB476TXS 699,00 € 829,00 € -15,68%

Ofertas en lavadoras integrables

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Candy BC448M4D8J-S 429,00 € 549,00 € -21,86%
Balay 3TI983B 549,00 € 899,00 € -38,93%
AEG LFN7G8434F 599,00 € 668,00 € -10,33%

Ofertas en lavadoras de carga frontal

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Candy GD 4105-S 299,00 € 399,00 € -25,06%
Bosch WAN24200EP 399,00 € 499,00 € -20,04%
Haier HW100B14959NEU-IB 469,00 € 599,00 € -21,70%
Samsung WW11DG5B25AEEC 499,00 € 599,00 € -16,69%
LG F4WR6010A0W 499,00 € 599,00 € -16,69%
Bosch WUU28T8XES 529,00 € 729,00 € -27,43%
AEG LFR7314O4C 549,00 € 699,00 € -21,46%
LG F4X7013TWS 699,00 € 810,00 € -13,70%

Ofertas en lavavajillas de 60 cm

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Beko BDFN26640XC 389,00 € 529,00 € -26,47%
Balay 3VS572BP 349,00 € 539,00 € -35,25%
LG DF355FP 499,00 € 559,00 € -10,73%
Bosch SMS4EMW06E 529,00 € 809,00 € -34,61%
LG DF375HVS 649,00 € 769,00 € -15,60%

Ofertas en secadoras

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Beko BM3T48249W 399,00 € 549,00 € -27,32%
Beko BM3T49240W 429,00 € 629,00 € -31,80%
Bosch WQG245D0ES 599,00 € 899,00 € -33,37%

Ofertas en frigoríficos de integración

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Todas Hasta -15% en frío de integración Archivo pricing Archivo pricing

Ofertas en lavadora-secadora

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
LG WT1210BBF 1.999,00 € 2.529,00 € -20,96%

Ofertas en frigoríficos combi integrables

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Haier HBW7518C 1.049,00 € 1.348,00 € -22,18%

Ofertas en combis No Frost

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Candy CNCQ2T618DW 399,00 € 479,00 € -16,70%
Samsung Smart RB34C602DSA/EF 599,00 € 749,00 € -20,03%
LG GBV3100CPY 649,00 € 819,00 € -20,76%
LG GBBSJ21DPY 577,00 € 659,00 € -12,44%
Haier HTW5620CNMG 749,00 € 869,00 € -13,81%
LG GBV5240APY 999,00 € 1.299,00 € -23,09%

Ofertas en frigoríficos side by side

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung RS70F64KETEF 999,00 € 1.299,00 € -23,09%
Haier HB18FGSAAA 1.399,00 € 1.799,00 € -22,23%
Haier HFR79F19EFGK 1.699,00 € 2.099,00 € -19,06%

Ofertas en planchas de cabello

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Philips Serie 8000 BHS830/00 129,00 € 199,99 € -35,50%

Ofertas en secadores de cabello

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Cecotec 100150-Ionicare Nano Plasma 49,00 € 124,90 € -60,77%
Dyson 113407-01 Supersonic Nural T1/T2 399,00 € 499,00 € -20,04%
Dyson 493117-01 Supersonic Nural Red Velvet/Gold Mother 399,00 € 499,00 € -20,04%

Ofertas en depiladoras

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Braun SE7-081 119,00 € 154,99 € -23,22%

Ofertas en depiladoras láser e IPL

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Braun PL5221 379,00 € 569,00 € -33,39%

Ofertas en afeitadoras de hombre

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Philips BRI951/01 469,00 € 649,99 € -27,85%
Philips XP9201/30 I9000 Prestige 239,00 € 399,99 € -40,25%
Braun 72-G1200S 149,00 € 214,99 € -30,69%

Ofertas en moldeadores de aire

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Dyson 601848-01 Airwrap i.d. Ceramic Pink 449,00 € 549,00 € -18,21%
Dyson AirWrap ID T1/T2 Red Velvet & Gold 449,00 € 549,00 € -18,21%

Ofertas en cepillos de dientes

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Philips HX3792/12 Serie 4100 Special Edition 79,00 € 199,99 € -60,50%
Philips HX3792/11 Serie 4100 Special Edition 79,00 € 199,99 € -60,50%
Oral-B IO6 S Black 129,00 € 199,00 € -35,18%

Ofertas en afeitadoras híbridas, cortapelos y multi groomer

Marca Modelo Categoría Precio Precio anterior Descuento
Philips QP6506/15 OneBlade 5in1 Comb Face Fbox Afeitadora híbrida 34,00 € 59,99 € -43,32%
Rowenta TN5224 Cortapelos Advancer Corta pelos 44,00 € 54,99 € -19,99%
Braun AIO7580 Multi groomer 79,00 € 119,99 € -34,16%

Ofertas en freidoras de aire

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Cosori KOSP0027EUN Dual Blaze Twinfry 10L 189,00 € 249,99 € -24,40%
Cecotec CECOFRY&GRILL Smokin Prime 6500 59,00 € 112,90 € -47,74%

Ofertas en cafeteras express

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Cecotec 270_Cafelizzia Coldbrew 89,00 € 139,00 € -35,97%
Krups XP444C Virtuoso Steam & Pump 139,00 € 199,99 € -30,50%
De Longhi EC9155.MB-Specialista Arte 379,00 € 599,00 € -36,73%

Ofertas en máquinas de café superautomáticas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Philips EP2220/10 Serie 2200 con Pannarello Negro Mate 279,00 € 359,99 € -22,50%
De Longhi ECAM220.21.BG 319,00 € 399,90 € -20,23%
Krups EA912B Sensation Milk Black 399,00 € 549,99 € -27,45%
Philips EP4441/50 Serie 4400 Negra LatteGo 479,00 € 649,99 € -26,31%

Ofertas en robots de limpieza

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
iRobot Roomba Y311240 105 Combo 139,00 € 299,00 € -53,51%
Cecotec 114480-Conga X50 249,00 € 549,00 € -54,64%
Xiaomi BHR9220EU X20 Max EU 399,00 € 649,99 € -38,61%

Ofertas en escobas con batería

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Dyson 492963-01 V16 Piston Animal 749,00 € 849,00 € -11,78%
Rowenta RH2079 X-Force Flex 9.60 Animal Care Roja 199,00 € 299,99 € -33,66%
Dyson 476575-01 V15 Detect Fluffy 579,00 € 799,00 € -27,53%

Ofertas en aire acondicionado split inverter

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Fujitsu 3NGF89940 ASY35UI-KL WiFi 579,00 € 699,00 € -17,17%
OK OAC 12225 ES Set 3000 Frig F+C 219,00 € 349,00 € -37,25%
Daitsu 3NDA01705 Artic DS-12KZ 399,00 € 499,00 € -20,04%
Hisense KC35 Gama Smart Clima 12K A++/A+ 449,00 € 559,00 € -19,68%

Ofertas en ventiladores

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Cecotec 05901 – EnergySilence 510 28,00 € 33,90 € -17,40%
Cecotec 5993-EnergySilence Aero 4280 Invisible Black 69,00 € 109,90 € -37,22%
Dyson 544901-01 TP11 Purifier Cool PC1 399,00 € 499,00 € -20,04%

Ofertas en Nintendo Switch 2

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Nintendo Switch 2 469,00 € 469,99 € -0,21%
Nintendo Switch 2 Pokemon Pokopia 67,99 € 79,99 € -15,00%
Shine Star Switch 2 Marvel Cosmic Invasion 42,99 € 49,99 € -14,00%

Ofertas en Nintendo Switch

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Shine Star Switch Marvel Cosmic Invasion 34,99 € 39,99 € -12,50%

Ofertas en PlayStation 5

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Shine Star PS5 Marvel Cosmic Invasion 36,99 € 39,99 € -7,50%
Ardistel PS5 NBA 2K26 18,99 € 29,99 € -36,68%
Plaion PS5 Call of Duty: Black Ops 7 29,99 € 79,99 € -62,51%
Ardistel PS5 Borderlands 4 29,99 € 46,99 € -36,18%
Ardistel PS5 Mafia The Old Country 34,99 € 49,99 € -30,01%
Ardistel PS5 WWE 2K26 Standard Edition 54,99 € 79,99 € -31,25%

Ofertas en PlayStation 4

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Ardistel PS4 NBA 2K26 Ed. Estándar 18,99 € 29,99 € -36,68%
Ardistel PS4 Red Dead Redemption 26,90 € 50,50 € -46,73%
Plaion PS4 Call of Duty: Black Ops 7 29,99 € 79,99 € -62,51%

Ofertas en patinetes eléctricos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Segway-Ninebot E2 E II 229,00 € 279,00 € -17,92%
Xiaomi Xiaomi Electric Scooter Elite ES 299,99 € 349,99 € -14,29%
Segway-Ninebot E3 349,00 € 399,00 € -12,53%
Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 5 Pro ES 429,99 € 499,99 € -14,00%
Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 5 Max ES 499,99 € 599,00 € -16,53%
Smartgyro Crossover Dual Max 2 699,00 € 799,00 € -12,52%

Ofertas en accesorios para patinetes eléctricos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Beetle Helm soporte para smartphone 11,99 € 15,00 € -20,07%
Beetle Casco Helm Ciclope talla M 19,99 € 29,99 € -33,34%
Beetle Casco Helm Ciclope talla L 19,99 € 29,99 € -33,34%

Ofertas en auriculares y altavoces

Marca Modelo Categoría Precio Precio anterior Descuento
Shokz OpenMove Grey Auriculares conducción ósea 69,00 € 79,00 € -12,66%
Shokz OpenMove Blue Auriculares conducción ósea 69,00 € 79,00 € -12,66%
Huawei FreeBuds 7i White Auriculares True Wireless 79,00 € 99,00 € -20,20%
Huawei FreeBuds 7i Black Auriculares True Wireless 79,00 € 99,00 € -20,20%
Marshall Major IV Bluetooth Black Auriculares Bluetooth 75,00 € 129,00 € -41,86%
JBL Tour One M3 Black Auriculares Bluetooth 279,00 € 349,00 € -20,06%
JBL Tour One M3 Blue Auriculares Bluetooth 279,00 € 349,00 € -20,06%
JBL Tour One M3 Latte Auriculares Bluetooth 279,00 € 349,00 € -20,06%
Marshall Emberton II Black & Steel Altavoz inalámbrico 99,00 € 149,00 € -33,56%
LG Bounce Altavoz inalámbrico 129,00 € 199,00 € -35,18%
LG RNC5 Party speaker 179,00 € 299,00 € -40,13%
JBL HW PartyBox Club 120 Party speaker 339,00 € 379,00 € -10,55%

Ofertas en Beats

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Beats Pill Wireless Bluetooth Speaker Matte Black 99,00 € 169,00 € -41,42%
Beats Pill Wireless Bluetooth Speaker Champagne Gold 99,00 € 169,00 € -41,42%
Beats Pill Wireless Bluetooth Speaker Statement Red 99,00 € 169,00 € -41,42%

Ofertas en smartwatches

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Huawei Fit 5 Black 199,00 € Novedad
Huawei Fit 5 White 199,00 € Novedad
Huawei Fit 5 Purple 199,00 € Novedad
Samsung Watch Ultra 2025 LTE Blue 499,00 € 699,00 € -28,61%
Samsung Watch Ultra 2025 LTE Silver/Black 499,00 € 699,00 € -28,61%
Samsung Watch 7 40mm Beige 169,00 € 319,00 € -47,02%
Samsung Watch 7 40mm Green 169,00 € 319,00 € -47,02%
Xiaomi Watch S4 Black 129,00 € 159,99 € -19,37%
Xiaomi Watch S4 Silver 129,00 € 159,99 € -19,37%
Huawei Watch GT6 41mm Purple 199,00 € 249,00 € -20,08%
Huawei Watch GT5 Pro 46mm Black 229,00 € 379,00 € -39,58%
Samsung Watch 8 40mm Silver 249,00 € 379,00 € -34,30%
Garmin Fenix 8 47mm Black 755,00 € 899,99 € -16,11%

Ofertas en iPhone

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Apple iPhone 17 Pro Max Silver 256GB 1.429,00 € 1.469,00 € -2,72%
Apple iPhone 17 Pro Max Orange 256GB 1.429,00 € 1.469,00 € -2,72%
Apple iPhone 17 Pro Max Blue 256GB 1.429,00 € 1.469,00 € -2,72%
Apple iPhone 17 Black 256GB 919,00 € 959,00 € -4,17%
Apple iPhone 17 White 256GB 919,00 € 959,00 € -4,17%
Apple iPhone 17 Mist Blue 256GB 919,00 € 959,00 € -4,17%
Apple iPhone 17 Lavender 256GB 919,00 € 959,00 € -4,17%
Apple iPhone 17 Sage 256GB 919,00 € 959,00 € -4,17%

Ofertas en smartphones Samsung

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Samsung A57 5G 8+256GB 539,00 € 589,00 € -8,49%
Samsung A37 5G 8+256GB 469,00 € 519,00 € -9,63%
Samsung A26 5G 8+256GB 289,00 € 384,00 € -24,74%
Samsung A17 5G 8+256GB 259,00 € 329,00 € -21,28%
Samsung Galaxy S26 12+256GB 949,00 € 999,00 € -5,01%

Ofertas en smartphones Xiaomi, Google, OPPO y realme

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8+256GB 379,00 € 499,00 € -24,05%
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8+256GB 329,00 € 399,00 € -17,54%
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12+256GB 299,00 € 499,00 € -40,08%
Xiaomi Redmi Note 14 4G 6+128GB 129,00 € 229,00 € -43,67%
Google Pixel 10 Pro XL 16+256GB 949,00 € 1.299,00 € -26,94%
Google Pixel 10 Pro 16+128GB 749,00 € 1.099,00 € -31,85%
Google Pixel 10 Pro 16+256GB 849,00 € 1.199,00 € -29,19%
OPPO Reno15FS 5G 8+512GB 399,00 € 459,00 € -13,07%
realme 14T 5G 8+256GB 199,00 € 299,99 € -33,66%

Ofertas en portátiles

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Apple MBA 13.6 M5 16GB/512GB 1.099,00 € 1.199,00 € -8,34%
Acer AL15-45P R7-5825U/16/512/W11 629,00 € 729,00 € -13,72%
Samsung GB4 i7-1355U/16/512/W11 699,00 € 849,00 € -17,67%
HP 14-FP0006NS i5-1334U/16/512/W11 749,00 € 999,00 € -25,03%
HP 16-BY0016NS R5-40/16/512/W11 599,00 € 799,00 € -25,03%
Samsung GB4 Edge QC-X/8C/16/512/W11 699,00 € 999,00 € -30,03%
HP 15-FD1020NS U7-155H/32/1/W11 899,00 € 1.099,00 € -18,20%
Lenovo Yoga 7S 14IMH9 U7-155H/32/1/W11/OLED 949,00 € 1.199,00 € -20,85%
Acer A14-53M U7-258V/32/1/W11/OLED 979,00 € 1.199,00 € -18,35%

Ofertas en portátiles gaming

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento
Lenovo LOQ 15AHP10 R7-AI-250/24/512/RTX5050/W11 1.099,00 € 1.249,00 € -12,01%
HP 16-AM0008NS C7-240H/32/1/RTX5060/W11 1.299,00 € 1.549,00 € -16,14%
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX/32/1/RTX5060/W11/OLED 1.399,00 € 1.699,00 € -17,66%
HP 16-AM0022NS U7-255H/32/1/RTX5070/W11 1.499,00 € 1.799,00 € -16,68%

Ofertas en tablets, Apple Watch, AirPods y accesorios Apple

Marca Modelo Categoría Precio Precio anterior Descuento
Apple iPad 11 A16 128GB WiFi Tablets 349,00 € 379,00 € -7,92%
Apple Apple Watch S11 42 mm GPS Watch 419,00 € 449,00 € -6,68%
Apple Apple Watch S11 46 mm GPS Watch 449,00 € 479,00 € -6,26%
Apple AirPods Pro 3 AirPods 219,00 € 249,00 € -12,05%
Apple Apple Pencil USB-C Accesorio 75,50 € 89,00 € -15,17%

Ofertas en accesorios de informática y gaming

Marca Modelo Categoría Precio Precio anterior Descuento
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse Ratón inalámbrico 47,99 € 79,99 € -40,01%
Targus CityGear 15.6P Convertible Multi Fit Mochila para portátil 49,99 € 69,99 € -28,58%
SumUp Datáfono Solo 4G WiFi + estación de carga Otros accesorios informática 74,99 € 94,99 € -21,05%
Logitech Signature Slim Combo MK950 Teclado + ratón 89,99 € 119,90 € -24,95%
Seagate Expansion Portable 2 TB Disco duro externo 2.5 94,99 € 134,00 € -29,11%
SanDisk FIFA World Cup 2026 USB-C Drive 64GB Accesorio informática 29,99 € 36,99 € -18,92%
SanDisk Portable SSD 1TB Disco SSD externo 139,00 € 194,00 € -28,35%
Western Digital EasyStore 12TB USB 3.0 Disco duro externo 3.5 249,00 € 269,00 € -7,43%
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed Ratón gaming 49,99 € 79,99 € -37,50%
Logitech G G515 TKL Tactile Black ESP Teclado gaming 79,99 € 109,99 € -27,28%
HyperX Cloud III S Black-Red Gaming Headset Auriculares gaming 99,99 € 149,99 € -33,34%
Newskill Kitsune V2 Azul Tela Silla gaming 179,00 € 224,95 € -20,43%

Una campaña amplia para renovar tecnología antes del Mundial

Aunque las ofertas más llamativas están claramente en televisores de gran formato, donde hay descuentos muy agresivos en modelos OLED, Mini-LED y QLED, la campaña World Cup II también puede ser interesante para quienes buscan completar la experiencia con una barra de sonido, unos auriculares, un altavoz para reuniones o incluso renovar electrodomésticos y climatización de cara al verano.

Como siempre en este tipo de promociones, conviene revisar disponibilidad, condiciones de envío, posibles variaciones de precio y stock antes de comprar. La campaña estará activa hasta el 28 de mayo a las 9:00 h, por lo que algunas ofertas podrían agotarse antes de la fecha de finalización si tienen mucha demanda.

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Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
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