MediaMarkt lanza sus ofertas World Cup II con descuentos en televisores, smartphones y tecnología
MediaMarkt ha activado una nueva campaña de descuentos bajo el nombre World Cup II, pensada para quienes quieren preparar el salón, renovar el televisor, mejorar el sonido, equipar la cocina o hacerse con nuevos dispositivos de cara al Mundial.
La promoción estará disponible desde el 20 de mayo a las 9:00 h hasta el 28 de mayo a las 9:00 h, con ofertas en televisores, barras de sonido, cámaras, electrodomésticos, cuidado personal, gaming, movilidad, smartphones, portátiles y accesorios.
La campaña reúne rebajas muy variadas, desde televisores OLED y Mini-LED de gran formato hasta robots de limpieza, cafeteras, patinetes eléctricos, smartwatches, iPhone, smartphones Android, portátiles gaming y dispositivos de audio. A continuación, recopilamos las mejores ofertas organizadas por categoría.
» 📺 Ofertas World Cup II en Mediamarkt «
Ofertas en Mini-LED 100″ y superior
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|TQ100QN80FUXXC
|2.499,00 €
|3.999,00 €
|-37,51%
Ofertas en televisores Mini-LED de 70″ a 79″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|75QNED92A6A.AEUQ
|949,00 €
|1.999,00 €
|-52,53%
|Samsung
|TQ75QN73FATXXC
|949,00 €
|1.399,00 €
|-32,17%
Ofertas en televisores Mini-LED de 60″ a 69″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|65QNED87A6B.AEU
|639,00 €
|1.049,00 €
|-39,08%
|LG
|65QNED92A6A.AEUQ
|699,00 €
|1.599,00 €
|-56,29%
|Samsung
|TQ65QN73FATXXC
|669,00 €
|1.499,00 €
|-55,37%
|Samsung
|TQ65QN1EFAUXXC
|599,00 €
|899,00 €
|-33,37%
Ofertas en televisores Mini-LED de 55″ a 59″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|55QNED87A6B.AEU
|539,00 €
|909,00 €
|-40,70%
|Samsung
|TQ55QN1EFAUXXC
|479,00 €
|719,00 €
|-33,38%
Ofertas en televisores OLED de 80″ a 89″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|OLED83C54LA.AEU
|2.449,00 €
|2.999,00 €
|-18,34%
Ofertas en televisores OLED de 70″ a 79″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|OLED77C55LA.AEU
|1.879,00 €
|2.299,00 €
|-18,27%
|Samsung
|TQ77S93FAEXXC
|1.799,00 €
|3.699,00 €
|-51,37%
Ofertas en televisores OLED de 60″ a 69″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|TQ65S93FATXXC
|1.399,00 €
|1.999,00 €
|-30,02%
|LG
|OLED65C55LA.AEU
|1.479,00 €
|2.099,00 €
|-29,54%
Ofertas en televisores OLED de 55″ a 59″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|TQ55S93FAEXXC
|979,00 €
|1.999,00 €
|-51,03%
|LG
|OLED55C55LA.AEU
|999,00 €
|1.299,00 €
|-23,09%
Ofertas en televisores LED/QLED de 90″ a 99″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|TU98DU9005KXXC.
|1.699,00 €
|4.299,00 €
|-60,48%
Ofertas en televisores LED/QLED de 80″ a 89″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|86QNED81A6A.AEU
|1.099,00 €
|1.999,00 €
|-45,02%
Ofertas en televisores LED/QLED de 70″ a 79″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|75QNED81A6A.AEU
|849,00 €
|1.299,00 €
|-34,64%
|Samsung
|TQ75Q7F5AUXXC
|789,00 €
|1.049,00 €
|-24,79%
|TCL
|75P8K/QLED/144HZ
|649,00 €
|1.099,00 €
|-40,95%
Ofertas en televisores LED/QLED de 60″ a 69″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|TQ65Q7F5AUXXC
|499,00 €
|1.099,00 €
|-54,60%
|Philips
|65PUS8510/AMBILIGHT
|499,00 €
|899,00 €
|-44,49%
|Haier
|H65S80FUX/QLED/60HZ
|479,00 €
|899,00 €
|-46,72%
Ofertas en televisores LED/QLED de 55″ a 59″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|TCL
|55P8K/QLED/144HZ
|359,00 €
|649,00 €
|-44,68%
|Hisense
|55E7S
|359,00 €
|469,00 €
|-23,45%
Ofertas en televisores LED/QLED de 45″ a 54″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Hisense
|50E7S
|329,00 €
|429,00 €
|-23,31%
|Haier
|H50S80FUX/QLED
|309,00 €
|549,00 €
|-43,72%
Ofertas en televisores LED/QLED de 40″ a 44″
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Philips
|43PUS8510/AMBILIGHT
|269,00 €
|349,00 €
|-22,92%
|LG
|43QNED82A6B.AEU
|399,00 €
|599,00 €
|-33,39%
Ofertas en soportes para TV
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Vogels
|25% en todos los soportes de TV marca Vogels
|Varios
|Varios
|—
Ofertas en barras de sonido
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|HW-Q990F/ZF/ATMOS/756W
|799,00 €
|1.399,00 €
|-42,89%
|Sonos
|Beam Gen 2 Black
|399,00 €
|599,00 €
|-33,39%
|LG
|S60TR
|229,00 €
|349,00 €
|-34,38%
|Samsung
|HW-B66CF/ZF/370W
|169,00 €
|349,00 €
|-51,58%
Ofertas en micrófonos
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Vieta
|Karaoke portátil BT
|29,99 €
|79,99 €
|-62,51%
Ofertas en action cam
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|DJI
|Osmo 360 Standard Combo
|399,00 €
|479,99 €
|-16,87%
|Insta360
|Ace Pro Standalone
|249,00 €
|379,00 €
|-34,30%
|SK8
|SK8 Cam 4K – WiFi
|44,00 €
|59,99 €
|-26,65%
Ofertas en cámaras instantáneas
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Polaroid
|Polaroid Go Generation 2 Black
|74,99 €
|89,99 €
|-16,67%
|Polaroid
|Polaroid Go Generation 2 White
|74,99 €
|89,99 €
|-16,67%
Ofertas en microondas integrables
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Balay
|3CG5172N2
|199,00 €
|329,00 €
|-39,51%
|Haier
|H38FMWID4ID27N
|249,00 €
|299,00 €
|-16,72%
|AEG
|TMS5G25IEM
|279,00 €
|302,00 €
|-7,62%
|LG
|MG7Z2593B
|249,00 €
|319,00 €
|-21,94%
Ofertas en campanas inclinadas
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Balay
|3BC587GNH
|499,00 €
|769,00 €
|-35,11%
|Hisense
|CH6IN6BXBG
|159,00 €
|204,00 €
|-22,06%
Ofertas en hornos de 60 cm
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Balay
|3HB5159N4
|379,00 €
|579,00 €
|-34,54%
|Hisense
|BI62216AEX2
|229,00 €
|359,00 €
|-36,21%
|Bosch
|HBA514ES3
|299,00 €
|469,00 €
|-36,25%
Ofertas en hornos pirolíticos
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Haier
|H6 ID2P5B3YTX
|359,00 €
|459,00 €
|-21,79%
|AEG
|GS6PB51FAB
|449,00 €
|529,00 €
|-15,12%
|LG
|WS7D7631WB
|499,00 €
|599,00 €
|-16,69%
Ofertas en encimeras de inducción de 60 cm
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Balay
|3EB967FRE
|379,00 €
|609,00 €
|-37,77%
|Haier
|HAI63DC
|269,00 €
|369,00 €
|-27,10%
|Hisense
|HI6352BSCE
|299,00 €
|369,00 €
|-18,97%
|AEG
|TI63IQ10IZ
|539,00 €
|629,00 €
|-14,31%
|LG
|CI5Z2421BN
|399,00 €
|489,00 €
|-18,40%
Ofertas en campanas decorativas
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Bosch
|DWB97CM50
|399,00 €
|589,00 €
|-32,26%
|LG
|HCEZ3626S
|299,00 €
|359,00 €
|-16,71%
Ofertas en encimeras de gas
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Bosch
|PPC6A6I10
|299,00 €
|459,00 €
|-34,86%
Ofertas en encimeras con campana integrada
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Haier
|HAIH82MTMCF
|1.119,00 €
|1.569,00 €
|-28,68%
Ofertas en lavavajillas de integración de 60 cm
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Candy
|CI 3E7L0W2
|349,00 €
|399,00 €
|-12,53%
|AEG
|FSE76727P
|599,00 €
|729,00 €
|-17,83%
|LG
|DB476TXS
|699,00 €
|829,00 €
|-15,68%
Ofertas en lavadoras integrables
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Candy
|BC448M4D8J-S
|429,00 €
|549,00 €
|-21,86%
|Balay
|3TI983B
|549,00 €
|899,00 €
|-38,93%
|AEG
|LFN7G8434F
|599,00 €
|668,00 €
|-10,33%
Ofertas en lavadoras de carga frontal
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Candy
|GD 4105-S
|299,00 €
|399,00 €
|-25,06%
|Bosch
|WAN24200EP
|399,00 €
|499,00 €
|-20,04%
|Haier
|HW100B14959NEU-IB
|469,00 €
|599,00 €
|-21,70%
|Samsung
|WW11DG5B25AEEC
|499,00 €
|599,00 €
|-16,69%
|LG
|F4WR6010A0W
|499,00 €
|599,00 €
|-16,69%
|Bosch
|WUU28T8XES
|529,00 €
|729,00 €
|-27,43%
|AEG
|LFR7314O4C
|549,00 €
|699,00 €
|-21,46%
|LG
|F4X7013TWS
|699,00 €
|810,00 €
|-13,70%
Ofertas en lavavajillas de 60 cm
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Beko
|BDFN26640XC
|389,00 €
|529,00 €
|-26,47%
|Balay
|3VS572BP
|349,00 €
|539,00 €
|-35,25%
|LG
|DF355FP
|499,00 €
|559,00 €
|-10,73%
|Bosch
|SMS4EMW06E
|529,00 €
|809,00 €
|-34,61%
|LG
|DF375HVS
|649,00 €
|769,00 €
|-15,60%
Ofertas en secadoras
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Beko
|BM3T48249W
|399,00 €
|549,00 €
|-27,32%
|Beko
|BM3T49240W
|429,00 €
|629,00 €
|-31,80%
|Bosch
|WQG245D0ES
|599,00 €
|899,00 €
|-33,37%
Ofertas en frigoríficos de integración
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Todas
|Hasta -15% en frío de integración
|Archivo pricing
|Archivo pricing
|—
Ofertas en lavadora-secadora
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|LG
|WT1210BBF
|1.999,00 €
|2.529,00 €
|-20,96%
Ofertas en frigoríficos combi integrables
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Haier
|HBW7518C
|1.049,00 €
|1.348,00 €
|-22,18%
Ofertas en combis No Frost
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Candy
|CNCQ2T618DW
|399,00 €
|479,00 €
|-16,70%
|Samsung
|Smart RB34C602DSA/EF
|599,00 €
|749,00 €
|-20,03%
|LG
|GBV3100CPY
|649,00 €
|819,00 €
|-20,76%
|LG
|GBBSJ21DPY
|577,00 €
|659,00 €
|-12,44%
|Haier
|HTW5620CNMG
|749,00 €
|869,00 €
|-13,81%
|LG
|GBV5240APY
|999,00 €
|1.299,00 €
|-23,09%
Ofertas en frigoríficos side by side
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|RS70F64KETEF
|999,00 €
|1.299,00 €
|-23,09%
|Haier
|HB18FGSAAA
|1.399,00 €
|1.799,00 €
|-22,23%
|Haier
|HFR79F19EFGK
|1.699,00 €
|2.099,00 €
|-19,06%
Ofertas en planchas de cabello
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Philips
|Serie 8000 BHS830/00
|129,00 €
|199,99 €
|-35,50%
Ofertas en secadores de cabello
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Cecotec
|100150-Ionicare Nano Plasma
|49,00 €
|124,90 €
|-60,77%
|Dyson
|113407-01 Supersonic Nural T1/T2
|399,00 €
|499,00 €
|-20,04%
|Dyson
|493117-01 Supersonic Nural Red Velvet/Gold Mother
|399,00 €
|499,00 €
|-20,04%
Ofertas en depiladoras
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Braun
|SE7-081
|119,00 €
|154,99 €
|-23,22%
Ofertas en depiladoras láser e IPL
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Braun
|PL5221
|379,00 €
|569,00 €
|-33,39%
Ofertas en afeitadoras de hombre
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Philips
|BRI951/01
|469,00 €
|649,99 €
|-27,85%
|Philips
|XP9201/30 I9000 Prestige
|239,00 €
|399,99 €
|-40,25%
|Braun
|72-G1200S
|149,00 €
|214,99 €
|-30,69%
Ofertas en moldeadores de aire
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Dyson
|601848-01 Airwrap i.d. Ceramic Pink
|449,00 €
|549,00 €
|-18,21%
|Dyson
|AirWrap ID T1/T2 Red Velvet & Gold
|449,00 €
|549,00 €
|-18,21%
Ofertas en cepillos de dientes
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Philips
|HX3792/12 Serie 4100 Special Edition
|79,00 €
|199,99 €
|-60,50%
|Philips
|HX3792/11 Serie 4100 Special Edition
|79,00 €
|199,99 €
|-60,50%
|Oral-B
|IO6 S Black
|129,00 €
|199,00 €
|-35,18%
Ofertas en afeitadoras híbridas, cortapelos y multi groomer
|Marca
|Modelo
|Categoría
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Philips
|QP6506/15 OneBlade 5in1 Comb Face Fbox
|Afeitadora híbrida
|34,00 €
|59,99 €
|-43,32%
|Rowenta
|TN5224 Cortapelos Advancer
|Corta pelos
|44,00 €
|54,99 €
|-19,99%
|Braun
|AIO7580
|Multi groomer
|79,00 €
|119,99 €
|-34,16%
Ofertas en freidoras de aire
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Cosori
|KOSP0027EUN Dual Blaze Twinfry 10L
|189,00 €
|249,99 €
|-24,40%
|Cecotec
|CECOFRY&GRILL Smokin Prime 6500
|59,00 €
|112,90 €
|-47,74%
Ofertas en cafeteras express
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Cecotec
|270_Cafelizzia Coldbrew
|89,00 €
|139,00 €
|-35,97%
|Krups
|XP444C Virtuoso Steam & Pump
|139,00 €
|199,99 €
|-30,50%
|De Longhi
|EC9155.MB-Specialista Arte
|379,00 €
|599,00 €
|-36,73%
Ofertas en máquinas de café superautomáticas
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Philips
|EP2220/10 Serie 2200 con Pannarello Negro Mate
|279,00 €
|359,99 €
|-22,50%
|De Longhi
|ECAM220.21.BG
|319,00 €
|399,90 €
|-20,23%
|Krups
|EA912B Sensation Milk Black
|399,00 €
|549,99 €
|-27,45%
|Philips
|EP4441/50 Serie 4400 Negra LatteGo
|479,00 €
|649,99 €
|-26,31%
Ofertas en robots de limpieza
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|iRobot Roomba
|Y311240 105 Combo
|139,00 €
|299,00 €
|-53,51%
|Cecotec
|114480-Conga X50
|249,00 €
|549,00 €
|-54,64%
|Xiaomi
|BHR9220EU X20 Max EU
|399,00 €
|649,99 €
|-38,61%
Ofertas en escobas con batería
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Dyson
|492963-01 V16 Piston Animal
|749,00 €
|849,00 €
|-11,78%
|Rowenta
|RH2079 X-Force Flex 9.60 Animal Care Roja
|199,00 €
|299,99 €
|-33,66%
|Dyson
|476575-01 V15 Detect Fluffy
|579,00 €
|799,00 €
|-27,53%
Ofertas en aire acondicionado split inverter
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Fujitsu
|3NGF89940 ASY35UI-KL WiFi
|579,00 €
|699,00 €
|-17,17%
|OK
|OAC 12225 ES Set 3000 Frig F+C
|219,00 €
|349,00 €
|-37,25%
|Daitsu
|3NDA01705 Artic DS-12KZ
|399,00 €
|499,00 €
|-20,04%
|Hisense
|KC35 Gama Smart Clima 12K A++/A+
|449,00 €
|559,00 €
|-19,68%
Ofertas en ventiladores
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Cecotec
|05901 – EnergySilence 510
|28,00 €
|33,90 €
|-17,40%
|Cecotec
|5993-EnergySilence Aero 4280 Invisible Black
|69,00 €
|109,90 €
|-37,22%
|Dyson
|544901-01 TP11 Purifier Cool PC1
|399,00 €
|499,00 €
|-20,04%
Ofertas en Nintendo Switch 2
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Nintendo
|Switch 2
|469,00 €
|469,99 €
|-0,21%
|Nintendo
|Switch 2 Pokemon Pokopia
|67,99 €
|79,99 €
|-15,00%
|Shine Star
|Switch 2 Marvel Cosmic Invasion
|42,99 €
|49,99 €
|-14,00%
Ofertas en Nintendo Switch
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Shine Star
|Switch Marvel Cosmic Invasion
|34,99 €
|39,99 €
|-12,50%
Ofertas en PlayStation 5
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Shine Star
|PS5 Marvel Cosmic Invasion
|36,99 €
|39,99 €
|-7,50%
|Ardistel
|PS5 NBA 2K26
|18,99 €
|29,99 €
|-36,68%
|Plaion
|PS5 Call of Duty: Black Ops 7
|29,99 €
|79,99 €
|-62,51%
|Ardistel
|PS5 Borderlands 4
|29,99 €
|46,99 €
|-36,18%
|Ardistel
|PS5 Mafia The Old Country
|34,99 €
|49,99 €
|-30,01%
|Ardistel
|PS5 WWE 2K26 Standard Edition
|54,99 €
|79,99 €
|-31,25%
Ofertas en PlayStation 4
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Ardistel
|PS4 NBA 2K26 Ed. Estándar
|18,99 €
|29,99 €
|-36,68%
|Ardistel
|PS4 Red Dead Redemption
|26,90 €
|50,50 €
|-46,73%
|Plaion
|PS4 Call of Duty: Black Ops 7
|29,99 €
|79,99 €
|-62,51%
Ofertas en patinetes eléctricos
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Segway-Ninebot
|E2 E II
|229,00 €
|279,00 €
|-17,92%
|Xiaomi
|Xiaomi Electric Scooter Elite ES
|299,99 €
|349,99 €
|-14,29%
|Segway-Ninebot
|E3
|349,00 €
|399,00 €
|-12,53%
|Xiaomi
|Xiaomi Electric Scooter 5 Pro ES
|429,99 €
|499,99 €
|-14,00%
|Xiaomi
|Xiaomi Electric Scooter 5 Max ES
|499,99 €
|599,00 €
|-16,53%
|Smartgyro
|Crossover Dual Max 2
|699,00 €
|799,00 €
|-12,52%
Ofertas en accesorios para patinetes eléctricos
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Beetle
|Helm soporte para smartphone
|11,99 €
|15,00 €
|-20,07%
|Beetle
|Casco Helm Ciclope talla M
|19,99 €
|29,99 €
|-33,34%
|Beetle
|Casco Helm Ciclope talla L
|19,99 €
|29,99 €
|-33,34%
Ofertas en auriculares y altavoces
|Marca
|Modelo
|Categoría
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Shokz
|OpenMove Grey
|Auriculares conducción ósea
|69,00 €
|79,00 €
|-12,66%
|Shokz
|OpenMove Blue
|Auriculares conducción ósea
|69,00 €
|79,00 €
|-12,66%
|Huawei
|FreeBuds 7i White
|Auriculares True Wireless
|79,00 €
|99,00 €
|-20,20%
|Huawei
|FreeBuds 7i Black
|Auriculares True Wireless
|79,00 €
|99,00 €
|-20,20%
|Marshall
|Major IV Bluetooth Black
|Auriculares Bluetooth
|75,00 €
|129,00 €
|-41,86%
|JBL
|Tour One M3 Black
|Auriculares Bluetooth
|279,00 €
|349,00 €
|-20,06%
|JBL
|Tour One M3 Blue
|Auriculares Bluetooth
|279,00 €
|349,00 €
|-20,06%
|JBL
|Tour One M3 Latte
|Auriculares Bluetooth
|279,00 €
|349,00 €
|-20,06%
|Marshall
|Emberton II Black & Steel
|Altavoz inalámbrico
|99,00 €
|149,00 €
|-33,56%
|LG
|Bounce
|Altavoz inalámbrico
|129,00 €
|199,00 €
|-35,18%
|LG
|RNC5
|Party speaker
|179,00 €
|299,00 €
|-40,13%
|JBL
|HW PartyBox Club 120
|Party speaker
|339,00 €
|379,00 €
|-10,55%
Ofertas en Beats
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Beats
|Pill Wireless Bluetooth Speaker Matte Black
|99,00 €
|169,00 €
|-41,42%
|Beats
|Pill Wireless Bluetooth Speaker Champagne Gold
|99,00 €
|169,00 €
|-41,42%
|Beats
|Pill Wireless Bluetooth Speaker Statement Red
|99,00 €
|169,00 €
|-41,42%
Ofertas en smartwatches
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Huawei
|Fit 5 Black
|199,00 €
|Novedad
|—
|Huawei
|Fit 5 White
|199,00 €
|Novedad
|—
|Huawei
|Fit 5 Purple
|199,00 €
|Novedad
|—
|Samsung
|Watch Ultra 2025 LTE Blue
|499,00 €
|699,00 €
|-28,61%
|Samsung
|Watch Ultra 2025 LTE Silver/Black
|499,00 €
|699,00 €
|-28,61%
|Samsung
|Watch 7 40mm Beige
|169,00 €
|319,00 €
|-47,02%
|Samsung
|Watch 7 40mm Green
|169,00 €
|319,00 €
|-47,02%
|Xiaomi
|Watch S4 Black
|129,00 €
|159,99 €
|-19,37%
|Xiaomi
|Watch S4 Silver
|129,00 €
|159,99 €
|-19,37%
|Huawei
|Watch GT6 41mm Purple
|199,00 €
|249,00 €
|-20,08%
|Huawei
|Watch GT5 Pro 46mm Black
|229,00 €
|379,00 €
|-39,58%
|Samsung
|Watch 8 40mm Silver
|249,00 €
|379,00 €
|-34,30%
|Garmin
|Fenix 8 47mm Black
|755,00 €
|899,99 €
|-16,11%
Ofertas en iPhone
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Apple
|iPhone 17 Pro Max Silver 256GB
|1.429,00 €
|1.469,00 €
|-2,72%
|Apple
|iPhone 17 Pro Max Orange 256GB
|1.429,00 €
|1.469,00 €
|-2,72%
|Apple
|iPhone 17 Pro Max Blue 256GB
|1.429,00 €
|1.469,00 €
|-2,72%
|Apple
|iPhone 17 Black 256GB
|919,00 €
|959,00 €
|-4,17%
|Apple
|iPhone 17 White 256GB
|919,00 €
|959,00 €
|-4,17%
|Apple
|iPhone 17 Mist Blue 256GB
|919,00 €
|959,00 €
|-4,17%
|Apple
|iPhone 17 Lavender 256GB
|919,00 €
|959,00 €
|-4,17%
|Apple
|iPhone 17 Sage 256GB
|919,00 €
|959,00 €
|-4,17%
Ofertas en smartphones Samsung
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Samsung
|A57 5G 8+256GB
|539,00 €
|589,00 €
|-8,49%
|Samsung
|A37 5G 8+256GB
|469,00 €
|519,00 €
|-9,63%
|Samsung
|A26 5G 8+256GB
|289,00 €
|384,00 €
|-24,74%
|Samsung
|A17 5G 8+256GB
|259,00 €
|329,00 €
|-21,28%
|Samsung
|Galaxy S26 12+256GB
|949,00 €
|999,00 €
|-5,01%
Ofertas en smartphones Xiaomi, Google, OPPO y realme
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Xiaomi
|Redmi Note 15 Pro+ 5G 8+256GB
|379,00 €
|499,00 €
|-24,05%
|Xiaomi
|Redmi Note 15 Pro 5G 8+256GB
|329,00 €
|399,00 €
|-17,54%
|Xiaomi
|Redmi Note 14 Pro+ 5G 12+256GB
|299,00 €
|499,00 €
|-40,08%
|Xiaomi
|Redmi Note 14 4G 6+128GB
|129,00 €
|229,00 €
|-43,67%
|Pixel 10 Pro XL 16+256GB
|949,00 €
|1.299,00 €
|-26,94%
|Pixel 10 Pro 16+128GB
|749,00 €
|1.099,00 €
|-31,85%
|Pixel 10 Pro 16+256GB
|849,00 €
|1.199,00 €
|-29,19%
|OPPO
|Reno15FS 5G 8+512GB
|399,00 €
|459,00 €
|-13,07%
|realme
|14T 5G 8+256GB
|199,00 €
|299,99 €
|-33,66%
Ofertas en portátiles
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Apple
|MBA 13.6 M5 16GB/512GB
|1.099,00 €
|1.199,00 €
|-8,34%
|Acer
|AL15-45P R7-5825U/16/512/W11
|629,00 €
|729,00 €
|-13,72%
|Samsung
|GB4 i7-1355U/16/512/W11
|699,00 €
|849,00 €
|-17,67%
|HP
|14-FP0006NS i5-1334U/16/512/W11
|749,00 €
|999,00 €
|-25,03%
|HP
|16-BY0016NS R5-40/16/512/W11
|599,00 €
|799,00 €
|-25,03%
|Samsung
|GB4 Edge QC-X/8C/16/512/W11
|699,00 €
|999,00 €
|-30,03%
|HP
|15-FD1020NS U7-155H/32/1/W11
|899,00 €
|1.099,00 €
|-18,20%
|Lenovo
|Yoga 7S 14IMH9 U7-155H/32/1/W11/OLED
|949,00 €
|1.199,00 €
|-20,85%
|Acer
|A14-53M U7-258V/32/1/W11/OLED
|979,00 €
|1.199,00 €
|-18,35%
Ofertas en portátiles gaming
|Marca
|Modelo
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Lenovo
|LOQ 15AHP10 R7-AI-250/24/512/RTX5050/W11
|1.099,00 €
|1.249,00 €
|-12,01%
|HP
|16-AM0008NS C7-240H/32/1/RTX5060/W11
|1.299,00 €
|1.549,00 €
|-16,14%
|Lenovo
|Legion 5 15IRX10 i7-13650HX/32/1/RTX5060/W11/OLED
|1.399,00 €
|1.699,00 €
|-17,66%
|HP
|16-AM0022NS U7-255H/32/1/RTX5070/W11
|1.499,00 €
|1.799,00 €
|-16,68%
Ofertas en tablets, Apple Watch, AirPods y accesorios Apple
|Marca
|Modelo
|Categoría
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Apple
|iPad 11 A16 128GB WiFi
|Tablets
|349,00 €
|379,00 €
|-7,92%
|Apple
|Apple Watch S11 42 mm GPS
|Watch
|419,00 €
|449,00 €
|-6,68%
|Apple
|Apple Watch S11 46 mm GPS
|Watch
|449,00 €
|479,00 €
|-6,26%
|Apple
|AirPods Pro 3
|AirPods
|219,00 €
|249,00 €
|-12,05%
|Apple
|Apple Pencil USB-C
|Accesorio
|75,50 €
|89,00 €
|-15,17%
Ofertas en accesorios de informática y gaming
|Marca
|Modelo
|Categoría
|Precio
|Precio anterior
|Descuento
|Logitech
|Lift Vertical Ergonomic Mouse
|Ratón inalámbrico
|47,99 €
|79,99 €
|-40,01%
|Targus
|CityGear 15.6P Convertible Multi Fit
|Mochila para portátil
|49,99 €
|69,99 €
|-28,58%
|SumUp
|Datáfono Solo 4G WiFi + estación de carga
|Otros accesorios informática
|74,99 €
|94,99 €
|-21,05%
|Logitech
|Signature Slim Combo MK950
|Teclado + ratón
|89,99 €
|119,90 €
|-24,95%
|Seagate
|Expansion Portable 2 TB
|Disco duro externo 2.5
|94,99 €
|134,00 €
|-29,11%
|SanDisk
|FIFA World Cup 2026 USB-C Drive 64GB
|Accesorio informática
|29,99 €
|36,99 €
|-18,92%
|SanDisk
|Portable SSD 1TB
|Disco SSD externo
|139,00 €
|194,00 €
|-28,35%
|Western Digital
|EasyStore 12TB USB 3.0
|Disco duro externo 3.5
|249,00 €
|269,00 €
|-7,43%
|Razer
|Basilisk V3 X HyperSpeed
|Ratón gaming
|49,99 €
|79,99 €
|-37,50%
|Logitech G
|G515 TKL Tactile Black ESP
|Teclado gaming
|79,99 €
|109,99 €
|-27,28%
|HyperX
|Cloud III S Black-Red Gaming Headset
|Auriculares gaming
|99,99 €
|149,99 €
|-33,34%
|Newskill
|Kitsune V2 Azul Tela
|Silla gaming
|179,00 €
|224,95 €
|-20,43%
Una campaña amplia para renovar tecnología antes del Mundial
Aunque las ofertas más llamativas están claramente en televisores de gran formato, donde hay descuentos muy agresivos en modelos OLED, Mini-LED y QLED, la campaña World Cup II también puede ser interesante para quienes buscan completar la experiencia con una barra de sonido, unos auriculares, un altavoz para reuniones o incluso renovar electrodomésticos y climatización de cara al verano.
Como siempre en este tipo de promociones, conviene revisar disponibilidad, condiciones de envío, posibles variaciones de precio y stock antes de comprar. La campaña estará activa hasta el 28 de mayo a las 9:00 h, por lo que algunas ofertas podrían agotarse antes de la fecha de finalización si tienen mucha demanda.