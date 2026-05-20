MediaMarkt lanza sus ofertas World Cup II con descuentos en televisores, smartphones y tecnología

MediaMarkt ha activado una nueva campaña de descuentos bajo el nombre World Cup II, pensada para quienes quieren preparar el salón, renovar el televisor, mejorar el sonido, equipar la cocina o hacerse con nuevos dispositivos de cara al Mundial.

La promoción estará disponible desde el 20 de mayo a las 9:00 h hasta el 28 de mayo a las 9:00 h, con ofertas en televisores, barras de sonido, cámaras, electrodomésticos, cuidado personal, gaming, movilidad, smartphones, portátiles y accesorios.

La campaña reúne rebajas muy variadas, desde televisores OLED y Mini-LED de gran formato hasta robots de limpieza, cafeteras, patinetes eléctricos, smartwatches, iPhone, smartphones Android, portátiles gaming y dispositivos de audio. A continuación, recopilamos las mejores ofertas organizadas por categoría.

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Ofertas en Mini-LED 100″ y superior

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Samsung TQ100QN80FUXXC 2.499,00 € 3.999,00 € -37,51%

Ofertas en televisores Mini-LED de 70″ a 79″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento LG 75QNED92A6A.AEUQ 949,00 € 1.999,00 € -52,53% Samsung TQ75QN73FATXXC 949,00 € 1.399,00 € -32,17%

Ofertas en televisores Mini-LED de 60″ a 69″

Ofertas en televisores Mini-LED de 55″ a 59″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento LG 55QNED87A6B.AEU 539,00 € 909,00 € -40,70% Samsung TQ55QN1EFAUXXC 479,00 € 719,00 € -33,38%

Ofertas en televisores OLED de 80″ a 89″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento LG OLED83C54LA.AEU 2.449,00 € 2.999,00 € -18,34%

Ofertas en televisores OLED de 70″ a 79″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento LG OLED77C55LA.AEU 1.879,00 € 2.299,00 € -18,27% Samsung TQ77S93FAEXXC 1.799,00 € 3.699,00 € -51,37%

Ofertas en televisores OLED de 60″ a 69″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Samsung TQ65S93FATXXC 1.399,00 € 1.999,00 € -30,02% LG OLED65C55LA.AEU 1.479,00 € 2.099,00 € -29,54%

Ofertas en televisores OLED de 55″ a 59″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Samsung TQ55S93FAEXXC 979,00 € 1.999,00 € -51,03% LG OLED55C55LA.AEU 999,00 € 1.299,00 € -23,09%

Ofertas en televisores LED/QLED de 90″ a 99″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Samsung TU98DU9005KXXC. 1.699,00 € 4.299,00 € -60,48%

Ofertas en televisores LED/QLED de 80″ a 89″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento LG 86QNED81A6A.AEU 1.099,00 € 1.999,00 € -45,02%

Ofertas en televisores LED/QLED de 70″ a 79″

Ofertas en televisores LED/QLED de 60″ a 69″

Ofertas en televisores LED/QLED de 55″ a 59″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento TCL 55P8K/QLED/144HZ 359,00 € 649,00 € -44,68% Hisense 55E7S 359,00 € 469,00 € -23,45%

Ofertas en televisores LED/QLED de 45″ a 54″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Hisense 50E7S 329,00 € 429,00 € -23,31% Haier H50S80FUX/QLED 309,00 € 549,00 € -43,72%

Ofertas en televisores LED/QLED de 40″ a 44″

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Philips 43PUS8510/AMBILIGHT 269,00 € 349,00 € -22,92% LG 43QNED82A6B.AEU 399,00 € 599,00 € -33,39%

Ofertas en soportes para TV

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Vogels 25% en todos los soportes de TV marca Vogels Varios Varios —

Ofertas en barras de sonido

Ofertas en micrófonos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Vieta Karaoke portátil BT 29,99 € 79,99 € -62,51%

Ofertas en action cam

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento DJI Osmo 360 Standard Combo 399,00 € 479,99 € -16,87% Insta360 Ace Pro Standalone 249,00 € 379,00 € -34,30% SK8 SK8 Cam 4K – WiFi 44,00 € 59,99 € -26,65%

Ofertas en cámaras instantáneas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Polaroid Polaroid Go Generation 2 Black 74,99 € 89,99 € -16,67% Polaroid Polaroid Go Generation 2 White 74,99 € 89,99 € -16,67%

Ofertas en microondas integrables

Ofertas en campanas inclinadas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Balay 3BC587GNH 499,00 € 769,00 € -35,11% Hisense CH6IN6BXBG 159,00 € 204,00 € -22,06%

Ofertas en hornos de 60 cm

Ofertas en hornos pirolíticos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Haier H6 ID2P5B3YTX 359,00 € 459,00 € -21,79% AEG GS6PB51FAB 449,00 € 529,00 € -15,12% LG WS7D7631WB 499,00 € 599,00 € -16,69%

Ofertas en encimeras de inducción de 60 cm

Ofertas en campanas decorativas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Bosch DWB97CM50 399,00 € 589,00 € -32,26% LG HCEZ3626S 299,00 € 359,00 € -16,71%

Ofertas en encimeras de gas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Bosch PPC6A6I10 299,00 € 459,00 € -34,86%

Ofertas en encimeras con campana integrada

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Haier HAIH82MTMCF 1.119,00 € 1.569,00 € -28,68%

Ofertas en lavavajillas de integración de 60 cm

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Candy CI 3E7L0W2 349,00 € 399,00 € -12,53% AEG FSE76727P 599,00 € 729,00 € -17,83% LG DB476TXS 699,00 € 829,00 € -15,68%

Ofertas en lavadoras integrables

Ofertas en lavadoras de carga frontal

Ofertas en lavavajillas de 60 cm

Ofertas en secadoras

Ofertas en frigoríficos de integración

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Todas Hasta -15% en frío de integración Archivo pricing Archivo pricing —

Ofertas en lavadora-secadora

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento LG WT1210BBF 1.999,00 € 2.529,00 € -20,96%

Ofertas en frigoríficos combi integrables

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Haier HBW7518C 1.049,00 € 1.348,00 € -22,18%

Ofertas en combis No Frost

Ofertas en frigoríficos side by side

Ofertas en planchas de cabello

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Philips Serie 8000 BHS830/00 129,00 € 199,99 € -35,50%

Ofertas en secadores de cabello

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Cecotec 100150-Ionicare Nano Plasma 49,00 € 124,90 € -60,77% Dyson 113407-01 Supersonic Nural T1/T2 399,00 € 499,00 € -20,04% Dyson 493117-01 Supersonic Nural Red Velvet/Gold Mother 399,00 € 499,00 € -20,04%

Ofertas en depiladoras

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Braun SE7-081 119,00 € 154,99 € -23,22%

Ofertas en depiladoras láser e IPL

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Braun PL5221 379,00 € 569,00 € -33,39%

Ofertas en afeitadoras de hombre

Ofertas en moldeadores de aire

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Dyson 601848-01 Airwrap i.d. Ceramic Pink 449,00 € 549,00 € -18,21% Dyson AirWrap ID T1/T2 Red Velvet & Gold 449,00 € 549,00 € -18,21%

Ofertas en cepillos de dientes

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Philips HX3792/12 Serie 4100 Special Edition 79,00 € 199,99 € -60,50% Philips HX3792/11 Serie 4100 Special Edition 79,00 € 199,99 € -60,50% Oral-B IO6 S Black 129,00 € 199,00 € -35,18%

Ofertas en afeitadoras híbridas, cortapelos y multi groomer

Marca Modelo Categoría Precio Precio anterior Descuento Philips QP6506/15 OneBlade 5in1 Comb Face Fbox Afeitadora híbrida 34,00 € 59,99 € -43,32% Rowenta TN5224 Cortapelos Advancer Corta pelos 44,00 € 54,99 € -19,99% Braun AIO7580 Multi groomer 79,00 € 119,99 € -34,16%

Ofertas en freidoras de aire

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Cosori KOSP0027EUN Dual Blaze Twinfry 10L 189,00 € 249,99 € -24,40% Cecotec CECOFRY&GRILL Smokin Prime 6500 59,00 € 112,90 € -47,74%

Ofertas en cafeteras express

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Cecotec 270_Cafelizzia Coldbrew 89,00 € 139,00 € -35,97% Krups XP444C Virtuoso Steam & Pump 139,00 € 199,99 € -30,50% De Longhi EC9155.MB-Specialista Arte 379,00 € 599,00 € -36,73%

Ofertas en máquinas de café superautomáticas

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Philips EP2220/10 Serie 2200 con Pannarello Negro Mate 279,00 € 359,99 € -22,50% De Longhi ECAM220.21.BG 319,00 € 399,90 € -20,23% Krups EA912B Sensation Milk Black 399,00 € 549,99 € -27,45% Philips EP4441/50 Serie 4400 Negra LatteGo 479,00 € 649,99 € -26,31%

Ofertas en robots de limpieza

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento iRobot Roomba Y311240 105 Combo 139,00 € 299,00 € -53,51% Cecotec 114480-Conga X50 249,00 € 549,00 € -54,64% Xiaomi BHR9220EU X20 Max EU 399,00 € 649,99 € -38,61%

Ofertas en escobas con batería

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Dyson 492963-01 V16 Piston Animal 749,00 € 849,00 € -11,78% Rowenta RH2079 X-Force Flex 9.60 Animal Care Roja 199,00 € 299,99 € -33,66% Dyson 476575-01 V15 Detect Fluffy 579,00 € 799,00 € -27,53%

Ofertas en aire acondicionado split inverter

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Fujitsu 3NGF89940 ASY35UI-KL WiFi 579,00 € 699,00 € -17,17% OK OAC 12225 ES Set 3000 Frig F+C 219,00 € 349,00 € -37,25% Daitsu 3NDA01705 Artic DS-12KZ 399,00 € 499,00 € -20,04% Hisense KC35 Gama Smart Clima 12K A++/A+ 449,00 € 559,00 € -19,68%

Ofertas en ventiladores

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Cecotec 05901 – EnergySilence 510 28,00 € 33,90 € -17,40% Cecotec 5993-EnergySilence Aero 4280 Invisible Black 69,00 € 109,90 € -37,22% Dyson 544901-01 TP11 Purifier Cool PC1 399,00 € 499,00 € -20,04%

Ofertas en Nintendo Switch 2

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Nintendo Switch 2 469,00 € 469,99 € -0,21% Nintendo Switch 2 Pokemon Pokopia 67,99 € 79,99 € -15,00% Shine Star Switch 2 Marvel Cosmic Invasion 42,99 € 49,99 € -14,00%

Ofertas en Nintendo Switch

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Shine Star Switch Marvel Cosmic Invasion 34,99 € 39,99 € -12,50%

Ofertas en PlayStation 5

Ofertas en PlayStation 4

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Ardistel PS4 NBA 2K26 Ed. Estándar 18,99 € 29,99 € -36,68% Ardistel PS4 Red Dead Redemption 26,90 € 50,50 € -46,73% Plaion PS4 Call of Duty: Black Ops 7 29,99 € 79,99 € -62,51%

Ofertas en patinetes eléctricos

Ofertas en accesorios para patinetes eléctricos

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Beetle Helm soporte para smartphone 11,99 € 15,00 € -20,07% Beetle Casco Helm Ciclope talla M 19,99 € 29,99 € -33,34% Beetle Casco Helm Ciclope talla L 19,99 € 29,99 € -33,34%

Ofertas en auriculares y altavoces

Ofertas en Beats

Marca Modelo Precio Precio anterior Descuento Beats Pill Wireless Bluetooth Speaker Matte Black 99,00 € 169,00 € -41,42% Beats Pill Wireless Bluetooth Speaker Champagne Gold 99,00 € 169,00 € -41,42% Beats Pill Wireless Bluetooth Speaker Statement Red 99,00 € 169,00 € -41,42%

Ofertas en smartwatches

Ofertas en iPhone

Ofertas en smartphones Samsung

Ofertas en smartphones Xiaomi, Google, OPPO y realme

Ofertas en portátiles

Ofertas en portátiles gaming

Ofertas en tablets, Apple Watch, AirPods y accesorios Apple

Marca Modelo Categoría Precio Precio anterior Descuento Apple iPad 11 A16 128GB WiFi Tablets 349,00 € 379,00 € -7,92% Apple Apple Watch S11 42 mm GPS Watch 419,00 € 449,00 € -6,68% Apple Apple Watch S11 46 mm GPS Watch 449,00 € 479,00 € -6,26% Apple AirPods Pro 3 AirPods 219,00 € 249,00 € -12,05% Apple Apple Pencil USB-C Accesorio 75,50 € 89,00 € -15,17%

Ofertas en accesorios de informática y gaming

Una campaña amplia para renovar tecnología antes del Mundial

Aunque las ofertas más llamativas están claramente en televisores de gran formato, donde hay descuentos muy agresivos en modelos OLED, Mini-LED y QLED, la campaña World Cup II también puede ser interesante para quienes buscan completar la experiencia con una barra de sonido, unos auriculares, un altavoz para reuniones o incluso renovar electrodomésticos y climatización de cara al verano.

Como siempre en este tipo de promociones, conviene revisar disponibilidad, condiciones de envío, posibles variaciones de precio y stock antes de comprar. La campaña estará activa hasta el 28 de mayo a las 9:00 h, por lo que algunas ofertas podrían agotarse antes de la fecha de finalización si tienen mucha demanda.