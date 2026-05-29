Los Xiaomi 17T ya están en MediaMarkt con descuento exclusivo y financiación al 0%

MediaMarkt ha activado ya su campaña de lanzamiento para los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, con descuentos exclusivos para clientes miMediaMarkt, financiación al 0% y un cupón adicional de 50 € para quienes compren uno de los modelos incluidos en la promoción.

La campaña está disponible en la página dedicada a los Xiaomi 17T en MediaMarkt, donde aparecen 9 variantes del dispositivo en distintos colores y capacidades, todas vendidas por MediaMarkt y con disponibilidad online.

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MediaMarkt lanza los Xiaomi 17T con descuentos de hasta 250 €

La nueva familia Xiaomi 17T ya se puede comprar en MediaMarkt con una promoción especial de lanzamiento. La oferta afecta tanto al Xiaomi 17T como al Xiaomi 17T Pro, y combina varias ventajas pensadas para rebajar el precio final del dispositivo.

La más llamativa es el descuento exclusivo para usuarios miMediaMarkt. En el caso del Xiaomi 17T 12+256 GB y del Xiaomi 17T Pro 12+512 GB, el descuento es de 200 €. Para quienes apuesten por el Xiaomi 17T Pro 12+1.024 GB, la rebaja sube hasta los 250 €.

Además, MediaMarkt ha activado un cupón adicional de 50 € con el código 50XIAOMI17TMM, disponible desde el 28 de mayo a las 15:30 hasta el 14 de junio a las 23:59. Este cupón se suma a las promociones de lanzamiento.

Así quedan las principales ofertas de los Xiaomi 17T

El Xiaomi 17T con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento aparece en MediaMarkt con un precio de 749 €. La promoción incluye un descuento miMediaMarkt de 200 €, por lo que el precio baja hasta 549 €. Si se aplica además el cupón de 50 €, el precio final podría quedarse en 499 €, siempre sujeto a las condiciones de la promoción.

En el caso del Xiaomi 17T Pro con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, el precio listado es de 999 €. Con el descuento exclusivo miMediaMarkt de 200 €, el precio se reduce hasta 799 €. Si se utiliza también el cupón de 50 €, el coste final podría situarse en 749 €.

La versión más completa, el Xiaomi 17T Pro con 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, parte de 1.099 €. Aquí el descuento miMediaMarkt asciende a 250 €, lo que deja el precio en 849 €. Aplicando el cupón adicional de 50 €, el precio podría bajar hasta 799 €.

Financiación al 0% y cargador de 120 W rebajado

Otra de las ventajas de la campaña es la financiación al 0%, disponible para los modelos incluidos en el lanzamiento. MediaMarkt muestra la opción de simular la financiación directamente en las fichas de producto, aunque la financiación está sujeta a aprobación de la entidad correspondiente, según las condiciones indicadas por la propia tienda.

La promoción también permite añadir un cargador de 120 W por 29,99 €, una opción interesante para quienes quieran aprovechar la carga rápida del dispositivo sin tener que comprar el adaptador por separado a precio completo.

Este detalle puede ser importante, ya que muchos fabricantes han dejado de incluir cargador en la caja o lo ofrecen solo en determinadas promociones. En este caso, MediaMarkt lo plantea como un extra rebajado durante la campaña de lanzamiento.

Una promoción especialmente interesante para quienes ya tenían pensado renovar móvil

La combinación de descuento miMediaMarkt, cupón adicional y financiación al 0% convierte esta campaña en una de las formas más atractivas de hacerse con uno de los nuevos Xiaomi 17T durante sus primeras semanas a la venta.

El modelo más equilibrado para muchos usuarios probablemente sea el Xiaomi 17T Pro de 512 GB, ya que ofrece una configuración de gama alta con bastante almacenamiento y una rebaja potencial notable frente a su precio inicial. Sin embargo, quienes quieran maximizar memoria interna pueden mirar directamente al Xiaomi 17T Pro de 1 TB, que es el que recibe el mayor descuento miMediaMarkt.

Por su parte, el Xiaomi 17T estándar queda como la opción más económica de la familia, especialmente si se aplica el descuento de 200 € y el cupón de 50 €. Con esa combinación, el terminal baja de forma significativa frente a su precio de lanzamiento.

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Fecha de finalización de la oferta

El cupón 50XIAOMI17TMM estará activo hasta el 14 de junio a las 23:59. Para el comprador final, la fecha clave es la del cupón, ya que es la ventaja que añade 50 € extra de descuento sobre la promoción principal.

Como suele ocurrir en este tipo de lanzamientos, la disponibilidad puede variar por color, configuración y tienda. MediaMarkt indica que los precios mostrados son válidos para compras por Internet y que las promociones se aplican a productos vendidos por MediaMarkt.