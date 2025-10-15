💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Si eres de las personas a las que les gusta disfrutar de la naturaleza alejado de la red eléctrica, una estación de energía portátil puede ser tu mejor aliado. Lo mismo ocurre si quieres ahorrar en tu factura de electricidad aprovechando las horas valle o estar preparado por si llega un nuevo apagón.

Bluetti es uno de los fabricantes que más variedad de equipos ofrece. Uno de sus productos más interesante es la estación de energía portátil BLUETTI Pioneer Na ( 1.199€ 899€, que se rebajan a 854€ con el 🎟️ código de 5% de descuento teknofilobluetti), a primera estación de energía portátil del mundo con batería de sodio-ion. Este tipo de batería evita el uso de metales raros como litio y cobalto, y aprovecha el sodio, que es abundante en la naturaleza.

Una característica clave de esta tecnología es su rendimiento a bajas temperaturas. BLUETTI destaca sus beneficios en climas fríos, sugiriendo que es ideal para hogares en regiones frías que buscan una fuente de energía de respaldo fiable.

BLUETTI Pioneer Na posee una capacidad de 900 Wh y una potencia de salida hasta 1.500 W. Cuenta con 1 puerto USB-C (100W), 4 puertos USB-A (15W por cada pareja), 1 salida de mechero de coche (120 W), 1 cargador inalámbrico Qi (15W) y 2 salidas de corriente alterna con enchufe europeo (hasta 1.500W). Además, admite la carga mediante paneles solares, corriente alterna y coche.

He tenido oportunidad de probar esta estación de carga portátil y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Construcción

La estación BLUETTI Pioneer Na posee unas dimensiones de 340 × 247 × 317 mm y un peso de 16 kg, por lo que es un dispositivo que puede ser transportando en la mano sin dificultad, aunque a distancias cortas.

La estación incorpora un par de asas a los lados para que sea fácil agarrarla, incluso entre dos personas. Las asas se notan robustas y no hay riesgo de que se rompan por el uso.

Su batería de sodio-ión permite un rango de funcionamiento durante la carga entre -15ºC y 40ºC, por lo que no deberías tener problema en utilizarla en cualquier situación, incluso en temperaturas frías extremas. La temperatura de funcionamiento es todavía más amplia, entre -25ºC y 40ºC.

BLUETTI Pioneer Na no cuenta con protección frente al agua. De hecho, tiene ranuras en los laterales por las que puede entrar muy fácilmente agua y polvo, así que debes tener cuidado a la hora de elegir el lugar donde la colocas.

La estación de energía está fabricada en un cuerpo unibody de plástico azul claro y la construcción da sensación de seguridad y calidad. De hecho, BLUETTI afirma que soporta caídas desde 1,2 metros de altura.

En el frontal, encontramos una pantalla LCD con una gran cantidad de información útil, como la capacidad de la batería, la potencia de entrada, la potencia de salida, la frecuencia de CA, el tiempo restante de autonomía, avisos de problemas (temperatura anómala, cortocircuito, sobrecarga) e indicadores de estado (carga inalámbrica, ventilador, modo ECO, carga Turbo).

La pantalla se ve bien incluso desde arriba, por lo que no tendrás que tirarte al suelo para ver lo que pone, como ocurre con otras estaciones de carga. Tener tanta información en la pantalla resulta muy útil para poder controlar el equipo sin tener que echar mano del smartphone.

En cuanto a los puertos de entrada, se encuentran en el frontal y en el lateral:

Puerto de entrada de corriente continua (en el frontal) 1 puerto DC7909 (12-60V, 10A, 500W)

Puerto de entrada de corriente alterna (en el lateral) 1 puerto (230V, 10A, 1400W)



Todos los puertos de salida se encuentran en el frontal:

Puertos de salida de corriente continua 1 puerto para la toma de mechero (120W)

Puertos USB-A y USB-C 4 puertos USB-A (15W por cada pareja de 2 puertos) 1 puerto USB-C PD 3-0 (100W)

Puertos de salida de corriente alterna 2 enchufes europeo (230V, 1500W en total)



A diferencia del conector para coche o el puerto de entrada de corriente alterna, los enchufes de salida de energía no tienen una tapa o solapa de goma para evitar que entre suciedad, polvo o agua cuando están a la intemperie.

En la parte superior, encontramos una zona para carga inalámbrica mediante el estándar Qi con una potencia máxima de 15W. Esto resulta cómodo para poner a cargar el smartphone, pero no debes olvidar que la carga inalámbrica no es tan eficiente como la carga por cable, por lo que la batería de la estación se agotará antes.

BLUETTI ha incorporado dos botones DC y AC en el frontal que permiten activar las salidas de corriente continua (toma de mechero, USB y carga inalámbrica) y alterna (enchufes europeos).

Con la pantalla encendida y la salida de corriente alterna desactivada, puedes pulsar y mantener los botones DC y AC durante 2 segundos para entrar en el modo Ajustes. En este modo, es posible cambiar la frecuencia de salida (50 o 60 Hz), activar el modo elevador de potencia, activar la mejora de la red eléctrica, etc.

Con un consumo de solo 1.5W en reposo, BLUETTI Pioneer Na apenas pierde carga cuando está sin uso. El autoconsumo con DC es 3.8W, con AC es 9W y con DC+AC es 10W.

BLUETTI ha incluido tres cables en la caja: cable de carga mediante corriente alterna (1,8m), un cable de carga para el coche (0,72m) y un cable de carga para paneles solares (1,5m)

Opcionalmente, puedes hacerte en la web de BLUETTI con un cable de carga USB-C 5A/100W (2m), un cable de conector de mechero a conector 5521, un cable de conector de mechero a pinza o un cable de conector DC7909 a pinza.

Carga de la estación

Como he comentado en la sección anterior, es posible cargar la batería de la estación de energía mediante corriente alterna o corriente continua (paneles solares o un vehículo), incluso a temperaturas muy frías.

El tiempo de carga utilizando corriente alterna es de aproximadamente 65 minutos si estás recargando a la máxima potencia con el modo Turbo (1.440 W), si bien el 80% se alcanza en solo 45 minutos. En mis pruebas, estos tiempos han resultado ser muy cercanos a la realidad.

Por defecto, está activo el modo de carga Estándar, mientras que los modos Turbo y Silencioso se deben activar manualmente.

El tiempo de carga utilizando corriente continua de los paneles solares es mucho más variable, ya que depende de la potencia máxima y cantidad de paneles y, por supuesto, de la incidencia del sol. En condiciones óptimas de iluminación, orientación y temperatura baja, con paneles solares con la potencia máxima soportada de 500 W, el tiempo de recarga es 2,3 horas.

En caso de que optes por cargarla con un conector de coche de 12V /24V (100W / 200W), el tiempo de carga es 11,4 horas / 5,1 horas. La carga mediante Charger 1 (500W) tarda 1,9 horas.

Por último, el tiempo de carga a 1.900 W, utilizando corriente alterna y paneles solares a la vez, es de 35 minutos para alcanzar un 80% de carga

Un aspecto a tener en cuenta es que, por debajo de -10°C, puede recargarse hasta un 60% de su capacidad.

Alimentación de dispositivos

La estación de energía puede entregar una potencia total de 1.500 vatios a través de sus distintos puertos de salida. Se trata de una cantidad muy elevada que permite alimentar dispositivos muy variados.

Además del modo de funcionamiento normal, BLUETTI Pioneer Na admite otros modos de funcionamiento:

Modo ECO que apaga la salida de CA/CC automáticamente para ahorrar energía tras estar de 1 a 4 horas a baja carga (≤10-30W para CA, ≤5-10W para CC) o sin carga.

que apaga la salida de CA/CC automáticamente para ahorrar energía tras estar de 1 a 4 horas a baja carga (≤10-30W para CA, ≤5-10W para CC) o sin carga. Modo Elevador de potencia (2.250 vatios) desde la app BLUETTI o los Ajustes que ajusta tanto el voltaje como la corriente de salida para hacer funcionar aparatos de calor de alta potencia, como calefactores y planchas eléctricas. Solo está pensando para cargas resistivas, por lo que no se deben conectar neveras, aires acondicionados o dispositivos de calentamiento con inductor o motor.

desde la app BLUETTI o los Ajustes que ajusta tanto el voltaje como la corriente de salida para hacer funcionar aparatos de calor de alta potencia, como calefactores y planchas eléctricas. Solo está pensando para cargas resistivas, por lo que no se deben conectar neveras, aires acondicionados o dispositivos de calentamiento con inductor o motor. Modo Refuerzo de la Red Eléctrica, que asegura que tiene una corriente alterna estable y continua, ya que puede adaptarse a fluctuaciones de voltaje y distorsión en la forma de onda de una fuente de corriente alterna. Este modo no debe activarse al utilizarse como SAI, ya que podría fallar a la hora de proporcionar energía de emergencia a los dispositivos conectados.

BLUETTI Pioneer Na ofrece capacidades de SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que hacen que la alimentación de corriente alterna pase directamente a la toma de salida de corriente alterna, proporcionando energía de reserva a los dispositivos en menos de 20 milisegundos en caso de interrupción.

Un aspecto a tener en cuenta es que, a temperatura de -25ºC, puede ofrecer una capacidad de descarga de hasta un 80%.

La capacidad de la batería de 900 Wh permite cargar 37 veces un smartphone, cargar 11 veces un portátil, alimentar una manta eléctrica durante 2,2 horas, mantener encendido un pequeño calefactor (450W) durante 1,5 horas o una bombilla LED (10W) durante 50 horas.

El equipo viene con batería Sodio-ión, que mantiene al menos un 70% de capacidad tras 4.000 ciclos, y un sistema patentado de gestión de la batería (BMS) para garantizar que pueda cargarse y descargarse a la vez. No es posible cargar la estación mediante los puertos USB que encontramos en el frontal, ya que estos puertos son solo de descarga.

La estación de carga no es solo útil si vas a hacer una excursión, sino también para reducir la factura de electricidad. Es posible cargar la estación por la noche o en fines de semana, cuando la electricidad es más barata, o incluso a plena luz del día si te haces con unos paneles solares y utilizarla para alimentar dispositivos en horas en las que la electricidad es más cara. También es un buen aliado en caso de que suframos un nuevo apagón.

En mis pruebas, he cargado la estación en horas valle y la he utilizado para alimentar el ordenador portátil con el que trabajo durante muchas horas.

La estación de energía funciona de forma bastante silenciosa, aunque, en algunas ocasiones, se activa el ventilador. En todo caso, incluso cuando el ventilador funciona, no hace demasiado ruido.

App BLUETTI

BLUETTI ofrece una app (iOS | Android) que permite gestionar algunos aspectos de la estación de carga desde el móvil.

El emparejamiento entre la app y la estación se realiza mediante Bluetooth, por lo que para poder utilizar la app es necesario que estés a una distancia de unos pocos metros. Esto también significa que, si te vas de viaje, no podrás acceder a los parámetros de tu estación de energía de manera remota a través de Internet. Me habría gustado que tuviera conectividad WiFi para poder monitorizar desde cualquier parte su estado, aunque tampoco es algo fundamental.

Desde la página principal de la app, podemos consultar rápidamente el nivel de carga restante, la temperatura, la potencia de entrada de cada fuente de energía (corriente continua o alterna) y la potencia de salida de cada puerto (corriente alterna, corriente continua). También es posible activar las salidas de corriente continua o alterna.

En los Ajustes de la estación, podemos establecer el modo de carga (estándar, silencioso o turbo), activar el modo ECO (ajustando la potencia y el tiempo de apagado), activar el modo elevador de potencia, actualizar el firmware, activar el modo de refuerzo de red eléctrica y ajustar el tiempo de suspensión automática.

Precio

La estación de energía BLUETTI Pioneer Na tienen un precio de 1.199€, que se rebajan a 854€ con el 🎟️ código de 5% de descuento teknofilobluetti.

Es un precio muy ajustado dada la gran potencia, capacidad y posibilidades de conexión de este equipo.