Análisis y opinión del Cat S75: Un teléfono robusto con conexión por satélite

Es posible que nunca hayas visto la marca «Cat» en los ranking de ventas de smartphones, pero Caterpillar es el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, motores diésel y turbinas industriales de gas.

Su último smartphone, Cat S75, llega con una pantalla de 6.6″ FullHD+ a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity D930, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (8 MP) + macro (2 MP), cámara frontal (8MP, f/2.0) y batería de 5.000 mAh.

Además, hay dos características que hacen que el S75 destaque especialmente. En primer lugar, su resistencia sin igual, y, en segundo lugar, su conectividad por satélite para poder comunicarnos vía SMS cuando no tenemos conectividad celular.

El Cat S75 está oficialmente a la venta por 629,90 € (ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt | 🛒 Fnac), con una oferta de lanzamiento de 599,90€ y 3 meses de suscripción gratis al plan Essential incluidos.

He tenido oportunidad de probar el Cat S75 durante varias semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

Diseño

El diseño del Cat S75 no lo hace el smartphone más atractivo del mercado, pero sí que es uno de los más resistentes. De hecho, el Cat S75 ha sido probado con éxito frente a caídas sobre acero desde 1.8 m… a ver quién se atreve a probar eso con su smartphone convencional.

Esto es posible gracias a que todos los lados del teléfono, a excepción de la pantalla, están cubiertos por una gruesa superficie negra resistente a los impactos. Esta carcasa rodea la pantalla y la supera en altura, de manera que, si colocamos el teléfono boca abajo (o cae boca abajo), la pantalla queda protegida.

Además, la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Victus, que es la penúltima versión del cristal resistente de Corning (le sucedió Gorilla Glass Victus 2), por lo que cabe esperar una gran resistencia ante golpes y arañazos.

El Cat S75 también posee protección IP68 e IP69K frente al agua y el polvo. Así, evita la entrada de polvo, arena o suciedad, y es resistente al agua hasta una profundidad de 5 metros durante 35 minutos — bastante más de o que suelen ofrecer los smartphones convencionales.

La parte frontal está ocupada principalmente por la pantalla, que está rodeada por unos marcos generosos, posiblemente para mejorar la protección, pero que se ven algo anticuados. Tampoco ayuda a aportar imagen de modernidad la cámara frontal tipo gota de agua. El aprovechamiento del frontal es bastante bajo, con un ratio de pantalla-a-cuerpo de 77% según GSM Arena.

La parte trasera cuenta con un módulo alargado que alberga tres cámaras, así como el lector de huella dactilar, que está colocado en una buena posición para alcanzarlo con el dedo índice, pero es un poco pequeño.

Con un grosor de 11,9 mm. y un peso de 268 gramos, el Cat S75 es un teléfono más bien grueso y pesado, pero es el precio a pagar por una resistencia sobresaliente.

A continuación, vamos a repasar los cuatro lados del smartphone para revisar los elementos que incorpora.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón alargado para subir/bajar el volumen. A diferencia de lo que encontramos en otros smartphones, el botón de encendido no está en la zona central, sino encima del botón de volumen.

El lateral izquierdo incluye la bandeja para la tarjeta SIM, que está protegida por una tapa de goma, y un botón programable.

La parte superior del teléfono cuenta con un botón naranja de SOS. En cuanto se pulsa ese botón, se envía un mensaje SOS especial mediante el chip de mensajería por satélite.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C y el altavoz.

El Cat S75 cumple con las especificaciones militares 810H, siendo capaz de aguantar diferencias de temperatura baja a alta entre -30ºC y 75ºC durante un máximo de 24 horas. Además, ofrece resistencia a humedad, niebla salina y vibraciones de categoría 4.

Pantalla

El Cat S75 cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,6″ con resolución FullHD+ (2.408 × 1.080 píxeles) y un ratio de aspecto alargado (20:9), lo que se traduce en una densidad de píxeles de 400 ppp.



Las pantallas LCD cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Los paneles LCD no son tan avanzados como los AMOLED, que ofrecen negros puros, mayor amplia cromática y menor consumo de energía, por lo que en este aspecto me quedo con ganas de más.

El fabricante ha incorporado la posibilidad de elegir una tasa de refresco de 60 Hz, 120 Hz o Adaptativa. La mayor tasa se traduce en una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al movernos por la interfaz o hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Twitter, Instagram o la galería de fotos.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que solo puede conmutar entre valores fijos de 60 y 120 Hz. Esto significa que el modo Adaptativo no se ajusta tan bien al contenido como otros smartphones con paneles LTPO, que, por ejemplo, pueden establecer el refresco a 24, 30 o 48 Hz al ver un vídeo, o reducir la tasa a 10 Hz o menos al ver contenido estático para ahorrar energía.

Lamentablemente, no cuenta con soporte HDR, por lo que no podrás disfrutar de este tipo de contenidos en servicios de streaming compatibles.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

La pantalla ofrece una fidelidad de color mejorable, con un error medio ΔE frente al espacio de color sRGB de 4.6 dE y un error máximo de 9.6 dE. El teléfono cubre el 95% del espacio de color sRGB y un 79% del espacio de color DCI P3.

Este modo presenta los colores más saturados que la realidad, por lo que está pensado para quienes prefieren colores vivos, aunque no sean muy reales.

El color blanco presenta una temperatura de color de 7.305ºK, bastante por encima del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla presenta un tinte de color azulado.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de los 524 nits en el modo de brillo manual, y no se nota ningún aumento cuando activamos el ajuste automático de brillo y nos encontramos bajo una luz intensa como el sol.

Este valor de brillo no es muy alto, lo que dificulta su uso a plena luz del día, bajo el sol. Teniendo en cuenta que una de las funcionalidades destacadas de este smartphone es el envío de mensajes de auxilio por satélite y que esto requiere estar en el exterior, echo de menos poder alcanzar niveles de brillo más altos.

El color negro presento en brillo de 0,21 nits, por lo que, en condiciones habituales, el contraste está en torno a 1.500:1.

Los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo, aunque el brillo se reduce cuando giras la pantalla y no la observas justo de frente.

En este teléfono, está presente la funcionalidad Luz nocturna, que da un tono ámbar a la pantalla. Esto no solo permite ver o leer mejor en lugares con luz tenue, sino que también puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Es posible programar este modo, así que como la intensidad del efecto.

Dado que no cuenta con una pantalla AMOLED, el fabricante no ha incorporado la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que encontramos en algunos teléfonos. Lo que sí que encontramos es un modo Guantes, que permite controlar la pantalla llevando guantes puestos.

Hardware y rendimiento

El Cat S75 posee un procesador de gama media Mediatek Dimensity 930 que fue anunciado en mayo de 2022.

👉 Así es el Mediatek Dimensity 930

El Mediatek Dimensity 930 es un chip de gama media con módem 5G integrado. Incluye dos rápidos núcleos ARM Cortex-A78 a hasta 2,2 GHz y seis núcleos Cortex-A55 de bajo consumo a hasta 2 GHz.

Además, el chip integra una GPU IMG BXM-8-256, un módem Wi-Fi 5, un controlador de memoria LPDDR5 / LPDDR4X, una unidad de procesamiento de IA y descodificación y codificación de vídeo.

Comparado con el Dimensity 920, el 930 tiene una CPU de reloj más lento, pero una GPU más rápida. El Dimensity 930 está fabricado en el moderno proceso de 6 nm y debería ser muy eficiente desde el punto de vista energético.

El Cat S75 llega con 6 GB de memoria RAM, que es una cantidad suficiente para mantener varias aplicaciones abiertas en memoria, aunque otros smartphones poseen cantidad superiores.

Incorpora 128 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios. Aunque el fabricante no especifica el tipo de almacenamiento, probablemente sea de tipo UFS 2.2.

Cuenta con una ranura para dos tarjetas nanoSIM o una combinación de nanoSIM + microSD, por lo que es posible ampliar el almacenamiento del teléfono en caso de que te quedes sin espacio o quieras mover contenidos fácilmente entre el teléfono y un ordenador, por ejemplo.

Ahora bien, para que funcione la mensajería por satélite, es necesario tener instalada una nanoSIM específica suministrada con el S75, por lo que sólo puedes utilizar la MicroSD si no usas una nanoSIM de teléfono. De igual forma, sólo podrás tener Dual SIM si no utilizas la mensajería por satélite, ya que el teléfono no soporta eSIM.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo cual puede resultar algo lento si acostumbras a mover datos entre el smartphone y un ordenador. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.1 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Ahora bien, no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor.

He sometido a Cat S75 a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 435.025 puntos, una puntuación que no destaca especialmente.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 845/2.146 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados modestos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 10.958 puntos, un valor bueno.g

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados más bien bajos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento ha caído solo hasta un 72% en dicho período.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados justitos en comparación con otros teléfonos más caros.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado en la franja inferior.

En general, el Cat S75 ha conseguido resultados modestos en los benchmarks, como era de esperar dado el hardware que incorpora.

En el día a día, el teléfono se mueve con bastante suavidad y, aunque no responde tan rápidamente a las pulsaciones como otros smartphones, no se producen parones preocupantes ni se siente lento al utilizar la mayoría de apps (Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, etc.).

Dicho esto, algunas apps sí que se perciben algo perezosas. Un buen ejemplo es la app Cámara, que presenta retardo al abrirla y al cambiar entre los distintos modos o lentes.

Conectividad

El Cat S75 soporta Bluetooth 5.1, WiFi 5 y con NFC para pagos móviles. En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G y puede conectarse a la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6).

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena. Ha alcanzado los 300 Mbps de bajada y de subida en mi router Wi-Fi 5 con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 22 Mbps de bajada y 12 Mbps de subida con una conexión 5G de Orange.

El Cat S75 soporta un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo y Beidou. Además, es compatible con GPS de doble frecuencia (L1 + L5), por lo que el posicionamiento es más preciso que otros smartphones que se conectan en una frecuencia.

La funcionalidad más diferencial del Cat S75 es la conectividad por satélite. Si no tienes cobertura celular, puedes utilizar la red de satélites para enviar mensajes de texto (SMS) a tus contactos o incluso a los servicios de emergencia.

Para utilizar la conectividad celular debes estar suscrito a uno de los planes disponibles:

Plan Esencial (4,99€/mes, 1 año de suscripción): Hasta 30 mensajes al mes con SOS de emergencia incluido. Tres meses de prueba gratis con la compra del S75.

(4,99€/mes, 1 año de suscripción): Hasta 30 mensajes al mes con SOS de emergencia incluido. Tres meses de prueba gratis con la compra del S75. Plan Everyday (9,99€/mes, 1 año de suscripción): Hasta 80 mensajes al mes con SOS de emergencia incluido.

(9,99€/mes, 1 año de suscripción): Hasta 80 mensajes al mes con SOS de emergencia incluido. Plan Premium (29,99€/mes, 1 año de suscripción): Hasta 300 mensajes al mes con SOS de emergencia incluido.

(29,99€/mes, 1 año de suscripción): Hasta 300 mensajes al mes con SOS de emergencia incluido. Plan Freedom (59,99€/año, sin contrato de suscripción): Hasta 250 mensajes al año con SOS de emergencia incluido.

Desde la web de Bullit, puedes gestionar tus suscripciones, ver cuántos mensajes tienes restantes, etc.

El Cat S75 ofrece tres modos de conexión satelital: desactivado, satelital cuando sea necesario y solo satelital. Por defecto, está activo el modo satelital cuando sea necesario, que utiliza la conexión de satélite solo cuando no hay conexión celular o por WiFi.

Para conectar con el satélite y enviar SMS, es necesario que te encuentres en un lugar con buena visibilidad del cielo y abras la app Bullit. El teléfono te da guía a la hora de girar el teléfono par orientarlo hacia el satélite y, tras unos segundos, se establece la conexión. En ese momento, puedes enviar un mensaje.

Es posible enviar distintos tipos de mensajes:

Mensaje de SOS: Se envía directamente a un Centro de Respuesta de SOS junto con tu ubicación y se establece un chat bidireccional con el centro de respuesta de emergencias de FocusPoint International.

Se envía directamente a un Centro de Respuesta de SOS junto con tu ubicación y se establece un chat bidireccional con el centro de respuesta de emergencias de FocusPoint International. Mensaje : Se envía un mensaje de texto, opcionalmente junto con tu ubicación, al contacto que elijas a través de un SMS

: Se envía un mensaje de texto, opcionalmente junto con tu ubicación, al contacto que elijas a través de un SMS Registro : Se envía un mensaje automático con tu ubicación y el texto «Registrarse», «Estoy aquí», «Ven y reúnete conmigo aquí», «Recógeme» al contacto que escojas.

: Se envía un mensaje automático con tu ubicación y el texto «Registrarse», «Estoy aquí», «Ven y reúnete conmigo aquí», «Recógeme» al contacto que escojas. Seguimiento (no disponible todavía): Coloca una chincheta en un mapa virtual a intervalos prestablecidos, permitiendo que tu ubicación sea monitorizada por tus contactos. Es posible iniciar sesiones de seguimiento durante plazos de tiempo vriables hasta 48 horas y seleccionar intervalos de actualización que van desde unos pocos minutos hasta varias horas.

En mis pruebas, el sistema ha funcionado bien y he podido enviar mensajes a mis contactos utilizando la conexión por satélite. Por razones obvias, no he utilizado la función de envío de un SOS de emergencia.

Envío de un mensaje vía satélite

Biometría

El Cat S75 incorpora un lector de huella en la parte trasera y, en mis pruebas, el reconocimiento de huella ha funcionado bien siempre que aciertes con el dedo con el lector. El problema aquí es que el área del lector es algo pequeña, por lo que no siempre es fácil colocar el dedo en el centro a la primera.

Considero más interesante tener el lector de huella bajo la pantalla o, incluso, en un lateral, integrado en el botón de encendido. Imagino que estas colocaciones no son compatibles con un smartphone resistente y, por ello, Caterpillar ha optado por colocarlo detrás.

El lector de huella está en la parte de atrás



Caterpillar también ha añadido un sistema de desbloqueo facial 2D, que funciona de manera rápida y fiable, siempre que nos encontremos en un ambiente iluminado.

Batería

La batería del Cat S75 ofrece una capacidad de 5.000 mAh, una cantidad razonable para un smartphone con este tamaño de pantalla, pero no tan grande si tenemos en cuenta que el público objetivo de este teléfono puede pasar mucho tiempo desconectado.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la tasa de refresco fija a 60 Hz y otra a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 15 horas y 32 minutos, que es un valor muy alto. En caso de que la configuremos a 120 Hz, se consigue un resultado de 12 horas y 30 minutos, alrededor de un 20 por ciento menos.

En la práctica, la autonomía de Cat S75 destaca frente a otros smartphones, tanto a 60 Hz como, en menor medida, a 120 Hz.

Una opción interesante si andamos justos de batería es Ahorro de batería, que activa el tema oscuro y limita o desactiva la actividad en segundo plano, algunos efectos visuales, ciertas funciones y algunas conexiones de red.

Lamentablemente, no existe una funcionalidad de Ahorro de batería extremo, que restrinja las funciones con mayor consumo de energía y mantenga solo las funciones básicas (por ejemplo, llamadas, SMS y ciertas aplicaciones).

El Cat S75 cuenta con carga por cable a 15 vatios, que es bastante para lo que se lleva hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta el gran tamaño de su batería.

En mis pruebas, con el cargador de incluido, el proceso completo de carga ha llevado nada menos que 2 horas y 46 minutos. En 30 minutos, se obtiene alrededor del 30 por ciento de carga. Bastante lento.

Un aspecto interesante es que ofrece carga inalámbrica, también a 15 vatios, por lo que resulta muy cómodo cargar el teléfono con solo apoyarlo en una base de carga.

Software

El Cat S75 llega con Android 12, lo cual es una pequeña decepción, teniendo en cuenta que en pocos meses llegará oficialmente Android 14. Al menos, la compañía dice que el teléfono recibirá las actualizaciones a Android 13 y Android 14 — pero no sabemos cuándo.

Mientras que otros fabricantes añaden su propia capa de personalización, el Cat S75 no presenta apenas cambios respecto a Android.

Los únicos aspectos reseñables son la personalización del botón programable, que permite activar la opción «pulsar para hablar» y asociar diferentes apps para una pulsación doble o prolongada. De igual forma, es posible activar el botón SOS para que active el procedimiento de emergencia si se presiona y se mantiene presionado durante 5 segundos.

Multimedia

El Cat S75 cuenta con un solo alta altavoces estéreo, uno en la parte superior y otro en el borde lateral inferior. El altavoz de la parte superior está en integrado en el auricular para el oído, mientras que el otro está junto al conector USB-C.

El sonido de los altavoces del Cat S75 resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos. Dado que los altavoces son bastante diferentes, se percibe cierta asimetría.

Al máximo volumen, el sonido se escucha a un volumen alto, pero con cierta distorsión, por lo que no es recomendable poner un volumen tan alto. Al menos, tienes la tranquilidad de que oirás el teléfono cuando te llamen.

El Cat S75 incluye un modo Hi-Fi, que ofrece reproducción «en alta fidelidad», aunque no sé exactamente qué significa eso.

Lamentablemente, el Cat S75 no incorpora conector de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música o jugar con auriculares, tendrás que hacerte con unos Bluetooth o utilizar unos que tengan conector USB Tipo-C.

El Cat S75 no incorpora su propio reproductor de música, sino que hace uso de YT Music, la aplicación de Google que permite escuchar música en streaming o almacenada en el propio teléfono.

Tampoco encontramos una app de Galería propia, sino que recurre a Google Fotos para visualizar fotografías, capturas de pantalla y vídeos.

Por supuesto, podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, Amazon u otros y, además, cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD.

Cámaras

El Cat S75 llega con tres cámaras traseras con las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor de 50 MP, lente con apertura f/1.8 y enfoque PDAF. No cuenta con estabilización óptica.

con sensor de 50 MP, lente con apertura f/1.8 y enfoque PDAF. No cuenta con estabilización óptica. Cámara ultra gran angular con sensor de 8 MP y lente con apertura f/2.2.

con sensor de 8 MP y lente con apertura f/2.2. Cámara macro con sensor de 2MP y lente con apertura f/2.4.

En cuanto a la cámara frontal, tiene las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor de 8 MP y lente con apertura f/2.0. Enfoque fijo.

La app Cámara es bastante sencilla. A la derecha encontramos accesos rápidos al modo Noche, modo Retrato, toma normal, grabación de vídeo y foto panorámica. Encima del botón de disparo encontramos un botón para cambiar entre cámara frontal / trasera y, debajo, un botón que activa el modo HDR.

A la izquierda, encontramos el temporizador, el selector de ratio de aspecto, los filtros de color, el modo HDR (HDR automático, HDR forzado o no HDR) y el flash. También hay un icono con tres puntos que permite seleccionar modos (toma profesional, timelapse, cámara lenta, super macro o bajo agua) y ajustes.

Por ultimo, el cambio entre la cámara gran angular y ultra gran angular se realiza pulsando sobre un icono situado en la esquina superior derecha del visor.

Un aspecto interesante del Cat S75 es que permite tomar fotografías subacuáticas activando el modo Bajo el agua, bien a través de los menús o pulsando tres veces la tecla de encendido.

Este modo desactiva las pulsaciones sobre la pantalla y permite cambiar entre fotografía / vídeo (pulsación corta de la tecla Bajar volumen), alternar entre cámaras delantera y trasera (pulsación larga de la tecla Bajar volumen) y tomar una foto o iniciar/detener una grabación de vídeo (pulsación corta de la tecla Subir volumen). Pulsando sobre el icono de zoom, es posible acceder a la lente ultra gran angular.

Aquí podemos ver algunas fotografías en una piscina.

Cámara gran angular (principal)

Su sensor Samsung ISOCELL JN1 posee una resolución de 50 MP, que es bastante amplia, pero el tamaño del sensor es algo pequeño (1/2.76″), por lo que los píxeles también lo seran. Cuenta con una lente con apertura f/1.8, que es bastante amplia. Sin embargo, no posee estabilización óptica, por lo que la calidad de imagen por la noche sufrirá.

Por defecto, las fotografías se toman en 12.5 MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido. No es posible tomar fotografías en la resolución completa de 50 MP.

En primer lugar, he querido analizar la calidad de la imagen en condiciones de luz abundante. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara principal ofrece un nivel de detalle adecuado y unos colores generalmente vivos, aunque si amplías la imagen se percibe un sobreprocesado algo agresivo para incrementar la nitidez.

Fotografías tomadas bajo abundante luz con la cámara gran angular



En cuanto a fotografía con poca luz, el teléfono incorpora un modo Nocturno que permite tomar fotografías con larga exposición a pulso, sin necesidad de utilizar un trípode.

A continuación, podemos ver un ejemplo de fotografía tomadas con el modo Foto y con el modo Nocturno seleccionado manualmente. Aunque estas últimas se ven más claras, la cantidad de ruido es tan grande que prefiero la fotografía tomada sin el modo Nocturno.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas por la noche sin el modo Noche. La calidad de la imagen captada por la cámara gran angular no es especialmente buena en condiciones de poca luz, ya que las imágenes se ven demasiado oscuras.

Fotografías tomadas bajo escasa luz con la cámara gran angular

Cámara ultra gran angular

Su sensor GalaxyCore GC08A3 posee una resolución de 8 MP (1/4″, 1.12µm), que no es especialmente grande, por lo que no cabe esperar una imagen muy nítida. Cuenta con una lente con apertura f/2.2, que no es demasiado amplia, por lo que tampoco podemos esperar un gran rendimiento en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas por el día. La calidad de imagen es bastante pobre, con baja nitidez y escaso rango dinámico. En general, no es una cámara que recomiende utilizar.

Fotografías tomadas con abundante luz con la cámara ultra gran angular

Como ya anticipábamos, la limitada apertura de la lente no ayuda a que el teléfono tome buenas capturas por la noche al utilizar la cámara ultra gran angular.

Fotografías tomadas con luz escasa con la cámara ultra gran angular

Cámara macro

La cámara macro permite tomar imágenes a cortas distancias (4 cm), aunque, en mi opinión, es una cámara bastante prescindible, ya que rara vez siento la necesidad de tomar fotografías a unos pocos centímetros.

Además, tratándose de un sensor de 2MP, los resultados son bastante mejorables, como se puede apreciar en estas muestras, que parecen recortes ampliados más que fotografías tomadas con una lente macro dedicada.

Fotografías tomadas con la cámara macro

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor Samsung ISOCELL 4H7 de 8 MP y viene acompañada por una lente con apertura f/2.0, pero no posee enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

Aquí podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. Los selfies poseen una calidad claramente mejorable, ya que ofrecen poca nitidez y un rango dinámico limitado.

Selfies tomados con la cámara frontal



Grabación de vídeo

La cámara principal puede grabar vídeo en Full HD/1080p (1920×1080) a 30 fps, pero no es capaz de grabar en formato 4K ni a 60 fps.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados con la cámara gran angular. Durante el día, la grabación peca de una nitidez algo limitada, mientras que por la noche, el resultado es prácticamente inutilizable.

Vídeos grabados con Cat S75

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

Conclusiones

El Cat S75 es un smartphone que destaca principalmente por dos aspectos: su construcción robusta y la posibilidad de realizar llamadas de auxilio SOS por satélite.

La construcción robusta se ha conseguido sacrificando la estética, ya que el Cat S75 no es un smartphone especialmente atractivo. Su carcasa negra, que envuelve el teléfono como si fuera una funda, le aporta un volumen que supera a otros teléfonos y la pantalla está rodeada por gruesos marcos negros.

A cambio, tenemos un teléfono que resiste caídas a 2 metros sobre acero, inmersiones a 5 metros y otros maltratos. Su pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus y, entre sus certificaciones, cumple con el estándar militar 810H. Además, cuenta con un botón personalizable en uno de los laterales, así como un botón de SOS en la parte superior.

La conectividad por satélite aporta tranquilidad si te encuentras en un apuro y no tienes cobertura celular. Con alguno de los planes de suscripción disponibles (desde 4,99€/mes), puedes enviar mensajes SMS a tus contactos o un mensaje auxilio con tu ubicación utilizando una red de satélites.

El proceso de conexión es sencillo, ya que solo tienes que «apuntar» con el teléfono en la dirección del satélite siguiendo las instrucciones en pantalla. Apple también incluye esta funcionalidad en sus últimos iPhone 14, pero por el momento no está disponible en España.

Además, en lugar de depender de una red de satélites propia, como ocurre con el Apple iPhone 14, el Cat S75 se comunica mediante señales 3GPP NTN convencionales gracias a un chip MediaTek, por lo que se pueden utilizar satélites de distintos proveedores en función del satélite que permita la mejor calidad de conexión. De este modo, los usuarios siempre podrán enviar y recibir mensajes.

Por supuesto, también podemos utilizar conectividad celular convencional para comunicarnos, utilizando uno de las dos ranuras híbridas nanoSIM / microSD. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la conexión celular requiere una nanoSIM, por lo que ocupa uno de las ranuras. Lamentablemente, no hay soporte para eSIM.

Si hablamos de rendimiento, nos encontramos ante un smartphone de gama media, que, generalmente, se mueve con fluidez, sin ser el más rápido a la hora de cambiar entre apps o movernos por las opciones de la cámara.

El teléfono llega con Android 12 de fábrica, que es una versión ya algo antigua, pero con la promesa de actualizar a Android 13 y Android 14 próximamente. No encontramos funcionalidades software extra por encima de Android, así que puedes olvidarte de clonar apps, ocultar apps, etc.

La pantalla LCD IPS ofrece tasa de refresco a 120 Hz, por lo que se siente muy fluida al hacer scroll o desplazarnos por la interfaz. Sin embargo, el brillo máximo es algo limitado si te encuentras bajo el sol y la fidelidad de color no es la mejor. Tampoco ofrece soporte para HDR.

A diferencia de muchos smartphones que incluyen un lector de huella en la pantalla, el Cat S75 posee un lector en la parte de atrás. El área de lectura es algo pequeña, por lo que a veces no es sencillo acertar con el dedo a la primera.

Su batería de 5.000 mAh, sin ser la más grande de un smartphone pensado para estar desconectado, ofrece una muy buena autonomía. Ahora bien, el tiempo de carga puede resultar algo desesperante, ya que solo lo hace a 15 vatios, tanto con cable como de manera inalámbrica. El proceso total de carga se extiende por encima de las dos horas y media.

Por último, las cámaras no son el punto fuerte de este teléfono. Tanto la cámara principal como la ultra gran angular, cumplen con su cometido, pero no recomiendo confiar en estas cámaras para inmortalizar tus recuerdos más preciados.

👍🏻 Lo mejor:

Robustez en la construcción, cristal resistente (Gorilla Glass Victus 2) y protección frente al polvo / agua por encima de otros rivales.

Robustez en la construcción, cristal resistente (Gorilla Glass Victus 2) y protección frente al polvo / agua por encima de otros rivales. Botones personalizables para abrir una app de nuestra elección o enviar un mensaje de SOS.

Botones personalizables para abrir una app de nuestra elección o enviar un mensaje de SOS. Rendimiento suficiente gracias al procesador Mediatek Dimensity 930, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Rendimiento suficiente gracias al procesador Mediatek Dimensity 930, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Conectividad por satélite para enviar SMS a nuestros contactos o SOS de emergencia con la ubicación en caso necesario (bajo plan de suscripción).

Conectividad por satélite para enviar SMS a nuestros contactos o SOS de emergencia con la ubicación en caso necesario (bajo plan de suscripción). Excelente autonomía gracias a su batería de 5.000 mAh. Carga inalámbrica.

👎🏻 Lo peor:

Diseño abultado, no especialmente bonito, propio más de un smartphone de «campo» que de «ciudad»

Diseño abultado, no especialmente bonito, propio más de un smartphone de «campo» que de «ciudad» Pantalla con brillo máximo algo limitado para utilizarlo bajo el sol.

Pantalla con brillo máximo algo limitado para utilizarlo bajo el sol. Carga de batería bastante lenta, que lleva casi tres horas desde 0 al 100%.

Carga de batería bastante lenta, que lleva casi tres horas desde 0 al 100%. Cámaras con calidad claramente mejorable, especialmente por la noche.

