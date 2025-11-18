Cuktech 15 Ultra (210W, 20.000 mAh): Análisis tras varias semanas de uso
Cuktech, fabricante parte del ecosistema Xiaomi, se destaca por sus baterías portátiles de carga ultrarrápida, capaces de alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con potencias de hasta 300W en algunos casos.
El Cuktech 15 Ultra (75€ en AliExpress) aterriza como una batería portátil compacta capaz de alimentar dispositivos con fuertes requerimientos de potencia.
Con una capacidad total de 20.000 mAh, reparte hasta 210 W entre 2 puertos USB-C (hasta 140 W por puerto) y 1 puerto USB-A (hasta 33 W). Su chasis es compacto y posee una pantalla donde se muestra información del proceso de carga o suministro de energía.
He estado usándolo como batería portátil durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.
Diseño y construcción
El Cuktech 15 Ultra llega en formato “bloque” rectangular con bordes redondeados. Es relativamente compacto (5,2 × 5,8 × 4,4 cm) y pesa alrededor de 590 gramos, así que cabe en cualquier mochila o bolso sin abultar. Además, Cuktech destaca que está permitido llevar esta batería como equipaje de mano.
Posee una pantalla TFT de 1.3″ que resulta muy útil para conocer el nivel de carga de batería, el tiempo estimado de autonomía con el ritmo de descarga actual y el estado de funcionamiento de cada puerto (potencia, voltios y amperios). A través de esta pantalla, podemos elegir el funcionamiento de cada puerto (entrada/salida, entrada y salida) y el comportamiento de la pantalla (si debe permanecer siempre encendida).
En uno de los laterales encontramos un puerto USB-A y dos puertos USB-C. Los puertos están situados bastante cerca, pero no interfieren entre ellos.
Puertos y potencias
En el lateral tenemos los dos puertos USB-C y el puerto USB-A. La potencia de entrega combinada máxima de todos los puertos es de 210 W, con estos topes por puerto:
|Puerto
|Potencia máx.
|Perfiles
|USB-C1
|140 W
|5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 5-20V/6A, 28V/6A
|USB-C2
|140 W
|5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 5-20V/6A, 28V/6A
|USB-A
|33 W
|5V/3A, 9V/3A, 11V/3A
Estas cifras son muy elevadas, ya que, con un solo puerto USB-C, puedes alimentar un portátil de altas prestaciones gracias a sus 140 W. Incluso puedes alimentar a dos portátiles a la vez si así lo deseas gracias a su potencia combinada de 210 W.
De hecho, con un máximo de 140W es capaz de cargar en solo 30 minutos el 58% de un iPhone 16 Pro Max, el 68% de un Samsung Galaxy S25 Ultra, el 53% de un MacBook Pro 16 (M3 Pro) y el 42% de un MacBook Air (A2337).
A la hora de cargar la batería, admite carga rápida a 140 W con un solo puerto USB-C y un modo «bestia» que permite cargar a 165 W utilizando dos puertos USB-C (con dos cargadores USB-PD que proporcionen una potencia superior a 165 W) si la batería está por debajo del 70%.
Con esta potencia de carga, es capaz de recargarse completamente de 0 a 100% en solo 45 minutos. Además, admite modo Pass-through para carga y descarga simultáneas, lo que le permite cargar su batería mientras alimenta otros dispositivos sin interrupción.
Conclusiones
El Cuktech 15 Ultra (75€ en AliExpress) cumple lo que promete: una batería compacta que alimenta tu ecosistema completo (portátil, móvil, tablet, auriculares, e-reader) con una alta potencia y autonomía.
Con una capacidad de entregar 140 W por puerto USB-C (210 W combinando todos los puertos), esta batería puede alimentar dispositivos tan exigentes como uno o incluso dos portátiles de altas prestaciones.
Además, su pantalla integrada permite conocer en cada momento el nivel de carga de la batería, la autonomía esperada y la potencia que está entregando o recibiendo en cada puerto. Su velocidad de carga de 140 W (o 165 W en el modo «bestia») permite rellenar su batería en muy poco tiempo, lo que la hace perfecta para salir a la calle.
En definitiva, si andas detrás de una batería portátil de altas prestaciones, Cuktech 15 Ultra no te defraudará.