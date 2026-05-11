MediaMarkt lanza ofertas especiales en televisores para vivir el Mundial como nunca

El Mundial está a la vuelta de la esquina y MediaMarkt quiere que lo vivas con una experiencia de imagen y sonido a la altura de cada partido. Con motivo de su campaña especial “Vive el Mundial con las mejores ofertas”, la cadena ha activado una selección de descuentos en televisores y tecnología para transformar el salón en una auténtica grada.

La promoción estará disponible desde el 11 de mayo a las 9:00h hasta el 17 de mayo a las 9:00h, con ofertas destacadas en televisores OLED, pantallas de gran formato, modelos medianos, televisores compactos y otros productos pensados para mejorar la experiencia de entretenimiento en casa.

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Televisores OLED para no perder detalle de cada jugada

Una de las categorías protagonistas de la campaña son los televisores OLED, una tecnología especialmente interesante para quienes buscan negros profundos, gran contraste y colores vivos. En un partido de fútbol, esto se traduce en una imagen más impactante, con mejor percepción de la profundidad y una escena más cinematográfica cuando las luces del estadio contrastan con el césped.

Entre las ofertas destacadas aparece el LG OLED55B56LA de 55 pulgadas, con panel OLED 4K, procesador inteligente α8 AI Processor 4K Gen2 y Smart TV, rebajado de 1.199 euros a 859 euros. También figura el Samsung TQ65S95FATXXC de 65 pulgadas, con panel OLED 4K, procesador NQ4 AI Gen3 y funciones Smart TV con IA, disponible por 1.699 euros frente a los 3.399 euros anteriores.

Para quienes buscan una experiencia todavía más inmersiva, MediaMarkt también incluye modelos como el LG OLED65C55LA de 65 pulgadas, con procesador α9 AI Processor 4K Gen8, rebajado a 1.479 euros, o el espectacular LG OLED77C55LA de 77 pulgadas, que baja de 2.299 euros a 1.879 euros.

Pantallas gigantes para convertir el salón en un estadio

Si hay un momento perfecto para apostar por una televisión grande, es antes de una gran competición deportiva. MediaMarkt ha preparado una selección de televisores de 65 a 116 pulgadas, pensados para quienes quieren una imagen de gran tamaño y una experiencia más parecida a estar viendo el partido desde la grada.

En esta categoría encontramos modelos como el Philips 65MLED820/12 de 65 pulgadas, con tecnología QD-Mini LED, resolución UHD 4K, motor P5 Perfect Picture Engine y Dolby Atmos, rebajado de 699 euros a 499 euros. También destaca el Samsung TQ65Q7F5AUXXC de 65 pulgadas, un televisor QLED 4K con Q4 AI Processor y funciones Smart TV, también disponible por 499 euros.

Para quienes quieren ir a lo grande, la campaña incluye opciones como el Samsung TU98DU9005KXXC de 98 pulgadas, con resolución UHD 4K y procesador Crystal 4K, rebajado de 4.299 euros a 1.699 euros. Y si el salón lo permite, también aparece el Samsung TQ100QN80FAUXXC de 100 pulgadas, un Neo QLED 4K con procesador NQ4 AI Gen2, disponible por 2.499 euros.

Modelos de 50 a 60 pulgadas: equilibrio entre tamaño y precio

No todo el mundo tiene espacio para una pantalla de 75, 98 o 100 pulgadas. Para muchos hogares, el punto ideal está entre las 50 y 60 pulgadas, una diagonal suficientemente grande para disfrutar del fútbol en familia sin que el televisor domine por completo la estancia.

En este segmento, MediaMarkt incluye el TCL 55C6K de 55 pulgadas, con panel QD-Mini LED, 4K HDR Premium, Google TV, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos y tasa de refresco de 144 Hz, por 449 euros frente a los 649 euros anteriores.

Otra alternativa interesante es el LG 55QNED87A6B de 55 pulgadas, con tecnología QNED MiniLED, resolución UHD 4K y procesador inteligente α8 AI Processor 4K Gen2, rebajado a 499 euros. Este tipo de modelos pueden ser una buena opción para quienes buscan una televisión moderna, con buena calidad de imagen y funciones inteligentes, pero sin dar el salto a los precios de las gamas OLED más avanzadas.

Televisores pequeños para dormitorios, cocinas u oficinas

La campaña también contempla televisores de menor tamaño, ideales para una segunda habitación, una cocina, un despacho o una estancia donde no cabe una pantalla grande. En este apartado, MediaMarkt incluye modelos de hasta 43 pulgadas, con precios más ajustados y funciones Smart TV.

Entre las ofertas destaca el Philips Ambilight 43PUS8510/12 de 43 pulgadas, con resolución UHD 4K, Titan OS, Dolby Atmos y sistema Ambilight, rebajado de 309 euros a 266 euros. También aparece el Samsung TU43U7025FKXXC de 43 pulgadas, con resolución UHD 4K, procesador Crystal 4K y Smart TV, disponible por 279 euros.

Para quienes buscan gastar lo mínimo posible, MediaMarkt incluye opciones como el TD Systems M40C22TIZEN de 40 pulgadas, con Full HD, Smart TV y Tizen 8.0 by Samsung, rebajado de 239,89 euros a 169,89 euros.

Promociones adicionales: Renove, barras de sonido y packs

Además de los descuentos directos, la campaña incluye promociones adicionales en determinados modelos. En varios televisores aparecen ventajas como el plan Renove, con descuentos por pulgada, barras de sonido de regalo, packs de contenidos o servicios adicionales asociados a la compra.

Estas promociones pueden variar según el modelo elegido, por lo que conviene revisar la ficha de cada producto antes de comprar. En algunos casos, el descuento por pulgada puede ayudar a reducir todavía más el precio final si se cumplen las condiciones de la promoción.

Qué televisor elegir para ver el Mundial

Si el objetivo es disfrutar del fútbol con la mejor calidad de imagen posible, un televisor OLED puede ser una de las opciones más atractivas por su contraste, negros profundos y calidad general de imagen. Para quienes priorizan el tamaño por encima de todo, los televisores de 65 pulgadas o más permiten crear una experiencia mucho más inmersiva.

Los modelos QLED, QNED y Mini LED son una alternativa muy interesante para salones luminosos, ya que suelen ofrecer niveles altos de brillo y colores llamativos. Por otro lado, quienes buscan una televisión secundaria pueden encontrar opciones de 40 o 43 pulgadas con Smart TV y precios mucho más contenidos.

También merece la pena fijarse en aspectos como la compatibilidad con HDR, la tasa de refresco, el sistema operativo, la conectividad HDMI y la calidad de sonido. Para ver fútbol, una pantalla grande ayuda, pero una buena barra de sonido también puede marcar la diferencia a la hora de recrear el ambiente del estadio.

Ofertas por tiempo limitado

La campaña “Vive el Mundial con las mejores ofertas” de MediaMarkt estará activa solo durante unos días, desde el 11 de mayo a las 9:00h hasta el 17 de mayo a las 9:00h. Durante este periodo, los usuarios pueden acceder a una amplia selección de televisores y tecnología para preparar el salón de cara a los próximos grandes partidos.

Puedes consultar todas las ofertas de la campaña en la web de MediaMarkt:

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