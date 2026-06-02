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¿No tienes tiempo de leer el review del Dreame A3 AWD Pro? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Dreame A3 AWD Pro.

Una de las tareas menos agradecidas para quienes tenemos jardín en casa es mantener el césped a raya cada pocos días. Afortunadamente, los robots cortacésped llevan tiempo ofreciendo una alternativa mucho más cómoda, ya que pueden encargarse de este trabajo de forma autónoma y sin apenas intervención por nuestra parte.

He tenido la oportunidad de probar el robot cortacésped Dreame A3 AWD Pro 5000 (🛒 2.999€), que está indicado para una superficie de trabajo de hasta 5.000 m².

Este robot cortacésped apuesta por un sistema de navegación avanzado con LiDAR 3D de 360° y visión binocular con IA, capaz de mapear el jardín automáticamente y esquivar más de 300 tipos de obstáculos. Además, cuenta con tracción 4×4 para superar pendientes de hasta el 80%, doble cuchilla con 40 cm de anchura de corte, apurado de bordes a menos de 3 cm y control completo desde la app.

👉🏻 Índice

Características físicas

El robot cortacésped Dreame A3 AWD Pro tiene unas dimensiones de 74 × 53 × 33 cm y un peso de 24 Kg, por lo que es más voluminoso y pesado que otros robots cortacésped que he probado. De hecho, su aspecto es bastante imponente cuando lo ves por primera vez, ya que parece un quad.

La mayor parte de su exterior es de un elegante color gris con acabado brillante y está rematado por detalles en color rojo y negro.

Cuenta con dos grandes ruedas dentadas en la parte trasera y dos ruedas dobles en la parte delantera. que le impulsan cuando recorre el jardín. Como aspecto diferencial frente a otros robots, posee tracción a las cuatro ruedas, lo que le permite subir pendientes de hasta un 80% (39°) y superar obstáculos verticales de hasta 5,5 cm de altura.

Las dos ruedas omnidireccionales delanteras permiten una buena maniobrabilidad de giro para cortar con precisión, mientras que las ruedas todoterreno traseras brindan tracción y estabilidad. Su sistema de suspensión le permite desplazarse de forma fluida sobre terrenos irregulares y vencer obstáculos de hasta 5,5 cm.

Durante el corte, la hierba cortada no se recoge, sino que cae en pequeñas virutas, proporcionando al suelo nutrientes y humedad naturales. Mi recomendación es utilizar el robot diariamente para que no dé tiempo a que la hierba crezca en exceso, ya que son las pequeñas virutas las que resultan útiles para el suelo, pero no los trozos de mayor tamaño.

El Dreame A3 AWD Pro cuenta con OmniSense 3.0, un sistema de navegación autónoma y detección de obstáculos que combina una doble cámara con IA y un sensor LiDAR 3D de 360º. Esto permite al robot crear mapas 3D, desplazarse por jardines incluso en condiciones de baja iluminación o de pérdida de cobertura GPS y configurar automáticamente límites.

En mis pruebas, el Dreame A3 AWD Pro ha sido capaz de desplazarse sin problemas por mi jardín, incluso bajo árboles que obstaculizan la señal GPS, sin salirse en ningún momento de los límites del césped.

En la parte superior del robot cortacésped, encontramos un botón STOP que detiene el robot y abre la tapa de protección. Bajo la tapa, encontramos varios botones, un dial y una pantalla LED que nos permite configurar algunos aspectos del robot y obtener información.

Como aspecto curioso, cuenta con un altavoz que, en ocasiones, utiliza para informar sobre lo que está haciendo.

Si echamos un vistazo a la parte de abajo del robot cortacésped, destacan los dos discos con cuchillas cada uno que giran para cortar el césped. Aunque parezca que las cuchillas están un poco sueltas, esto permite que, si chocan con un obstáculo, no se dañen, ya que giran sobre sí mismas para meterse hacia dentro.

Ambos discos cubren un ancho total de 40 centímetros, superior a la mayoría de robots cortacésped, y, además, los discos son flotantes, por lo que se ajustan automáticamente a superficies irregulares manteniendo un corte uniforme y reduciendo el riesgo de dañar el césped dejando zonas al raso.

La altura de los discos es regulable desde la app, pudiendo elegir entre una altura de 3 a 10 cm. El robot Dreame A3 AWD Pro también puede manejar hierba densa de más de 15 cm de altura en caso de que lleves tiempo sin cortarla.

Otro aspecto único es que los discos de corte se extienden hacia fuera al cortar los bordes, manteniendo la distancia del disco al borde por debajo de 3 cm para apurar el corte cerca de bordillos o paredes.

Parte de abajo del robot cortacésped

El robot cortacésped viene acompañado por una base de carga que debe conectarse a la corriente eléctrica y que, mediante un conector, carga la batería del robot cortacésped cuando este se introduce. Me gustaría que la base tuviera un tejadillo para proteger mejor al robot de la lluvia y el sol, porque con el tiempo imagino que el color se le irá apagando.

El robot cuenta con una batería de 36V y 10 Ah de alta capacidad, suficiente para cubrir grandes jardines en un solo día. Según la compañía, en el modo estándar cubre 2.500 m² en 24 horas, en el modo eficiente cubre 3.500 m² en 24 horas y en el modo rápido cubre 5.000 m² en 24 horas.

Una vez que la base de carga está en su lugar definitivo, debes clavarla en el suelo con ocho tornillos de plástico con rosca para penetrar en el sustrato. En esta imagen, todavía no la había clavado.

Estación de carga

Con resistencia al agua IPX6, el robot cortacésped se puede limpiar fácilmente con agua para su mantenimiento. Basta con establecer un punto de limpieza en la app Dreamehome y navegará hasta allí automáticamente para limpiarlo sin necesidad de llevarlo a cuestas.

Dado que no es recomendable cortar el césped mientras llueve, el robot cortacésped puede volver a la estación cuando su sensor detecta lluvia. A continuación, el robot cortacésped espera un tiempo configurable desde 1 hasta 24 horas hasta reanudar el trabajo.

Configuración

A diferencia de otros robots cortacésped, los preparativos necesarios para poner a funcionar el Dreame A3 AWD Pro en tu jardín son mínimos, ya que OmniSense 3.0 permite funcionar sin cable perimetral y sin estación RTK, usando LiDAR 3D de 360º y visión binocular con IA.

📡 ¿Qué es RTK?

RTK es un sistema de posicionamiento por satélite que suele requerir una antena fija en el jardín. El Dreame A3 AWD Pro prescinde de ella al apoyarse en LiDAR y cámara.

Con este robot, basta con que coloques la base de carga en un lugar del jardín donde tengas «cerca» un enchufe e, idealmente, buena cobertura WiFi. El Dreame A3 AWD Pro está equipado con el módulo Dreame Link, que ofrece conectividad 4G gratuita durante 3 años si no tienes cobertura Wi-Fi. Es posible rastrear tu cortacésped usando Google Maps, y si se extrae fuera del área mapeada, la app envía una alerta inmediata.

En mi casa, he colocado la base de carga en una zona del jardín a un par de metros de un enchufe y con buena cobertura WiFi.

El primer paso es instalar la app Dreamehome en tu smartphone (iOS | Android), crear una cuenta y conectarse al robot mediante Bluetooth. A continuación, debes vincular el robot siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Una vez que has vinculado el robot, puedes proceder al mapeo del jardín siguiendo las instrucciones de la app.

Una función que me ha gustado mucho es el mapeo automático, ya que es el propio robot cortacésped el que recorre el jardín y establece los límites. La mayoría de los robots del mercado exigen recorrer el borde del jardín utilizando el smartphone como si fuera un control remoto, pero en el caso del Dreame A3 AWD Pro no es necesario.

El mapeo automático funciona bien para jardines con un perímetro claro y bien definido y pocos obstáculos, pero debes evitarlo en jardines con un perímetro poco claro o en zonas cercanas a piscinas, desniveles u otras áreas de riesgo.

Para jardines con un perímetro poco definido, puedes crear el mapa manualmente guiando el cortacésped alrededor del borde del césped para establecer sus límites.

Proceso de grabación del perímetro

En mi caso, he utilizado el mapeo automático y ha sido capaz de establecer el mapa sin problemas, aunque posteriormente puedes editar el mapa para afinar algunas zonas.

Una vez definido el perímetro, llega el momento de crear obstáculos para marcar aquellas áreas donde no queremos que el robot cortacésped entre. Aunque el robot cortacésped es capaz de identificar ciertos obstáculos y evadirlos, es posible que quieras excluir ciertas zonas para que no pase por allí (por ejemplo, una zona con flores).

En mi caso, no he marcado ningún obstáculo, ya que prefiero que sea el robot el que los evite y apure el corte.

Dreame A3 AWD Pro permite crear y gestionar dos mapas independientes, lo cual puede ser útil para casas con jardines delanteros y traseros que no están unidos, o personas que tienen varias casas con jardín. Es posible personalizar distintos planes de corte para cada zona.

Otro aspecto que me gusta es que permite gestionar múltiples zonas de cada mapa, siendo posible personalizar la altura, la dirección y la eficiencia de corte para cada zona. El Dreame A3 AWD Pro navega automáticamente entre estas zonas, para completar el trabajo de forma eficiente y sin problemas.

Funcionamiento

La pantalla principal de la app muestra el mapa de nuestro jardín junto con un gran botón «Iniciar» en la parte inferior que, al ser pulsado, inicia el corte de césped. Justo debajo encontramos un botón «Iniciar el regreso a la base» para interrumpir una sesión de corte y que el robot regrese a la base.

En la parte superior, encontramos un icono Programa que permite programar sesiones de cortes por horas y días de la semana. Es posible seleccionar si queremos que corte todas las zonas, una en concreto o el borde del jardín

La programación por estaciones también añade un plus importante, ya que permite ajustar los horarios de corte a las necesidades del jardín y a los cambios estacionales. No es lo mismo mantener el césped en primavera, cuando el crecimiento es más rápido, que en pleno verano o en épocas de menor actividad. Poder definir rutinas diferenciadas ayuda a que el robot trabaje de forma más inteligente, manteniendo el césped en buen estado sin cortes innecesarios.

Programar trabajos

También encontramos un icono de Mapa, que permite editar el mapa marcando una zona prohibida, estableciendo un camino, configurando zonas e incluso creando diseños personalizados (corazones, cuadrados y otros diseños creativos).

Edición de mapa

El icono de Opciones nos permite configurar diversos parámetros:

Eficiencia de corte: Estándar (2.500 m²/día), eficiente (3.500 m²/día) o rápido (5.000 m²/día)

Estándar (2.500 m²/día), eficiente (3.500 m²/día) o rápido (5.000 m²/día) Altura de corte: Desde 3 hasta 10 cm

Desde 3 hasta 10 cm Dirección de corte: Una sola dirección, cruzado a 45º y tablero de ajedrez

Una sola dirección, cruzado a 45º y tablero de ajedrez Corte automático de bordes

Corte seguro de bordes

EdgeMaster: Desplazamiento de la cuchilla durante el corte de los bordes para apurar

Desplazamiento de la cuchilla durante el corte de los bordes para apurar Evitación de obstáculos en los bordes

Sensibilidad de elusión de obstáculos: Baja, media o alta

Dreame A3 AWD Pro recorre el jardín siguiendo una ruta en forma de U que abarca todo el jardín, para conseguir una uniformidad en el corte. Al detectar lluvia, el robot regresa automáticamente a la estación de carga y reanuda la tarea de corte interrumpida cuando deja de llover.

El ancho de corte del Dreame A3 AWD Pro es de 40 cm. Aunque no alcanza la anchura de un cortacésped manual tradicional, sus 40 cm son una cifra elevada para un robot cortacésped.

A la hora de cortar el césped en los bordes, Dreame A3 AWD Pro cuenta con un sistema llamado EdgeMaster que extiende el disco de corte hacia afuera, manteniendo la distancia del disco al borde por debajo de 3 cm para apurar en los bordes. Esto elimina en gran parte la necesidad de cortar manualmente los bordes.

Uno de los puntos fuertes del Dreame A3 AWD Pro es la flexibilidad que ofrece a la hora de adaptar el corte al estado real del jardín. No se limita a recorrer todo el césped de manera uniforme, sino que permite escoger entre distintos modos de trabajo en función de lo que necesitemos en cada momento. Esto resulta especialmente útil en jardines con zonas de crecimiento desigual, áreas más transitadas o bordes que requieren un repaso más preciso.

El modo de corte de toda la zona es el más adecuado para el mantenimiento habitual, ya que cubre toda la superficie configurada y deja el jardín con un acabado homogéneo. Para quienes tengan un terreno dividido en varias áreas, el corte por zonas permite enviar el robot únicamente a una parte concreta del jardín, evitando que trabaje más de lo necesario y ahorrando tiempo y batería. Esta función es muy práctica si, por ejemplo, una zona crece más rápido que otra o si solo queremos repasar una parte visible antes de recibir visitas.

También resulta interesante el modo de corte de bordes, pensado para perfilar los límites del césped y mejorar el acabado general. En muchos robots cortacésped, los bordes suelen ser uno de los puntos débiles, por lo que contar con una función específica para esta tarea ayuda a conseguir un resultado más cuidado. A ello se suma el corte puntual, que permite centrar el trabajo en puntos concretos dentro de una zona, ideal para corregir áreas donde el césped ha crecido más de la cuenta o donde el corte anterior no ha sido suficiente.

Por último, el Dreame A3 AWD Pro incluye un modo manual que da al usuario control directo sobre el robot. No es el modo que más se utiliza en el día a día, pero resulta útil para situaciones puntuales en las que queremos guiar el cortacésped hacia una zona específica o realizar un repaso rápido sin programar una tarea completa.

En este vídeo se puede ver al robot cortacésped Dreame A3 AWD Pro en funcionamiento.

A la hora de moverse por el jardín, la cámara de visión con IA puede identificar y esquivar objetos en el jardín, incluso algunos bastante pequeños. Según Dreame, la lista de objetos que puede identificar incluye:

Artículos de jardín: Mesas, sillas, herramientas de patio, juguetes, vallas

Mesas, sillas, herramientas de patio, juguetes, vallas Pequeños objetos de jardín: Mangueras, boquillas, pelotas de tenis, piñas, ramas, residuos de mascotas

Mangueras, boquillas, pelotas de tenis, piñas, ramas, residuos de mascotas Pequeños animales: Erizos, topos, ranas, lagartijas, conejos

Erizos, topos, ranas, lagartijas, conejos Mascotas: Gatos, perros

Gatos, perros Personas

Tras un corte, la vista del mapa muestra los lugares donde ha encontrado obstáculos, siendo capaz de guardar una imagen de cada uno de ellos.

En mis pruebas, el robot ha evitado con acierto diversos obstáculos que he colocado en su camino, como se puede ver en este vídeo donde esquiva una zapatilla.

La cámara también permite utilizar el robot cortacésped como dispositivo de vigilancia. Si activas la función de alerta de presencia humana, el robot envía alertas al detectar una presencia humana, tanto mediante notificaciones a la app como con avisos de voz del propio robot, cuando está en espera, durante el corte, al recargar o al solicitar que realice un patrullaje. Es posible configurar que capture y envío fotografías de los humanos detectados.

Por último, el robot incorpora una función antirrobo que envía una notificación de aviso cuando el robot cortacésped se encuentra lejos del área de trabajo, se activa una alarma y puedes ver la ubicación del robot en Google Maps. También se puede configurar una alarma de elevación para que el robot se bloquee y active la alarma cuando se levante.

Cuando el robot cortacésped se queda con un 15% de batería, vuelve a la estación a recargar. Una vez recargada, si no había terminado el trabajo, abandona la estación para seguir cortando césped en el punto donde se quedó.

Para cortar el césped de mi jardín de 100 m² (77 m² después de excluir algunos obstáculos), el robot cortacésped requiere alrededor de 30 minutos. Según Dreame, puede llegar a cortar extensos jardines de hasta 5.000 m² en solo 24 horas.

El corte del césped es excelente y, sin duda, un robot cortacésped como este resulta de gran ayuda para quienes tenemos un jardín.

Un aspecto que me gusta del Dreame A3 AWD Pro es que es bastante silencioso, menos de 65 dB según el fabricante, por lo que aunque esté funcionando muchas horas no resulta para nada molesto.

Precio

El robot cortacésped Dreame A3 AWD Pro 5000, con cobertura de jardines de hasta 5.000 m², está a la venta en España a un precio de 🛒 2.999€.

El modelo Dreame A3 AWD Pro 3000 con cobertura de jardines de hasta 3.500 m² está a la venta a un precio de 🛒 2.599€.

Se trata de unos precios elevados, que reflejan que nos encontramos ante unos de los robots cortacésped más avanzados tecnológicamente del mercado.

Mi opinión

El Dreame A3 AWD Pro 5000 es uno de los robots cortacésped más avanzados que he probado, y se nota desde el primer momento que está pensado para jardines grandes y exigentes.

dreame lSu combinación de LiDAR 3D de 360º, visión binocular con IA y tracción a las cuatro ruedas le permite moverse con mucha solvencia, incluso en terrenos irregulares, zonas con árboles o espacios donde la señal GPS puede verse comprometida. En mis pruebas, el robot ha sido capaz de desplazarse sin salirse de los límites del césped y evitando correctamente los obstáculos.

Uno de sus grandes atractivos es que elimina buena parte de las complicaciones habituales de este tipo de dispositivos. El mapeo automático facilita enormemente la puesta en marcha, especialmente si el jardín tiene un perímetro claro. Además, la posibilidad de editar el mapa, crear zonas, establecer áreas prohibidas y personalizar el corte en cada una de ellas hace que la experiencia sea mucho más flexible que en modelos más básicos.

El resultado de corte también está a la altura de lo esperado en un producto de este precio. Sus dos discos flotantes ofrecen una anchura de corte de 40 cm, se adaptan bien a superficies irregulares y permiten regular la altura entre 3 y 10 cm desde la app. Me ha gustado especialmente el sistema EdgeMaster, que desplaza las cuchillas hacia el exterior para apurar los bordes a menos de 3 cm, reduciendo bastante la necesidad de repasar manualmente junto a muros o bordillos.

La app Dreamehome es otro de los puntos fuertes, ya que permite programar cortes, ajustar la eficiencia, definir direcciones de corte, activar el corte de bordes, configurar la sensibilidad de detección de obstáculos y controlar distintos mapas o zonas. También aporta funciones adicionales interesantes, como la alerta por lluvia, la conectividad 4G incluida durante 3 años, el seguimiento mediante Google Maps, las alertas antirrobo y hasta la posibilidad de usar el robot como dispositivo de vigilancia con detección de presencia humana.

Ahora bien, su precio de 2.999€ lo sitúa claramente en la gama alta, por lo que no es una compra fácil de justificar para jardines pequeños o usuarios que solo necesiten una solución sencilla.

En conjunto, el Dreame A3 AWD Pro 5000 es una opción excelente para quienes tienen un jardín amplio, con desniveles, obstáculos o zonas complejas, y buscan un robot cortacésped muy autónomo, preciso y tecnológicamente avanzado. Ofrece una experiencia muy completa: corta bien, navega con seguridad, requiere poca intervención y aporta funciones inteligentes que realmente marcan la diferencia frente a modelos más convencionales.

Preguntas frecuentes sobre el Dreame A3 AWD Pro 5000

¿Para qué tamaño de jardín está pensado el Dreame A3 AWD Pro 5000?

El Dreame A3 AWD Pro 5000 está pensado para jardines grandes, con una superficie de trabajo de hasta 5.000 m². Es un modelo especialmente interesante para quienes tienen parcelas amplias y quieren automatizar el mantenimiento del césped sin tener que recurrir a un cortacésped convencional.

¿Necesita cable perimetral para funcionar?

No. Una de sus principales ventajas es que no requiere instalar cable perimetral. El robot utiliza un sistema de navegación con LiDAR 3D de 360º y visión binocular con IA para mapear el jardín, establecer los límites y moverse de forma autónoma.

¿El mapeo del jardín se hace de forma automática?

Sí. El Dreame A3 AWD Pro 5000 puede realizar un mapeo automático del jardín, recorriendo el perímetro por sí mismo y definiendo los límites de la zona de trabajo. En jardines con formas complejas, perímetros poco claros o zonas de riesgo, también es posible crear el mapa manualmente guiando el robot desde la app.

¿Puede trabajar en jardines con árboles o mala cobertura GPS?

Sí. El robot no depende únicamente del GPS, ya que combina LiDAR 3D, cámaras con IA y navegación autónoma. En las pruebas, ha sido capaz de moverse correctamente incluso bajo árboles que dificultaban la señal GPS, sin salirse de los límites del césped.

¿Qué tal se comporta en terrenos con pendiente?

Muy bien. El Dreame A3 AWD Pro 5000 cuenta con tracción a las cuatro ruedas, lo que le permite superar pendientes de hasta el 80% —unos 39 grados— y obstáculos verticales de hasta 5,5 cm. Esto lo hace especialmente adecuado para jardines irregulares o con desniveles.

¿Cómo corta el césped?

El robot incorpora dos discos con cuchillas que ofrecen una anchura de corte total de 40 cm. Los discos son flotantes, por lo que se adaptan mejor a terrenos irregulares y ayudan a mantener un corte uniforme sin dañar el césped.

¿Se puede regular la altura de corte?

Sí. La altura de corte puede ajustarse desde la app Dreamehome entre 3 y 10 cm, lo que permite adaptar el corte al tipo de césped, la época del año o las preferencias del usuario.

¿Recoge la hierba cortada?

No. Como ocurre en la mayoría de robots cortacésped, la hierba cortada cae sobre el propio césped en pequeñas virutas. Este sistema ayuda a devolver nutrientes y humedad al suelo, aunque lo ideal es utilizar el robot con frecuencia para evitar que la hierba crezca demasiado.

¿Corta bien los bordes?

Sí, y este es uno de sus puntos más interesantes. El sistema EdgeMaster desplaza los discos de corte hacia el exterior para apurar los bordes a menos de 3 cm, reduciendo bastante la necesidad de repasar manualmente junto a muros, bordillos o límites del jardín.

¿Detecta obstáculos?

Sí. Su sistema de visión con IA puede identificar y esquivar más de 300 tipos de obstáculos, incluyendo muebles de jardín, herramientas, juguetes, ramas, mangueras, mascotas, pequeños animales y personas. Además, la app puede mostrar en el mapa los puntos donde el robot ha encontrado obstáculos durante el corte.

¿Puede trabajar cuando llueve?

Aunque el robot cuenta con resistencia al agua IPX6, no es recomendable cortar el césped bajo la lluvia. Por eso, incorpora un sensor que detecta la lluvia y hace que el robot regrese automáticamente a la base de carga. Después espera un tiempo configurable antes de reanudar el trabajo.

¿Es ruidoso?

No especialmente. Según el fabricante, su nivel de ruido es inferior a 65 dB, por lo que puede trabajar durante bastante tiempo sin resultar molesto. En la práctica, es mucho más discreto que un cortacésped tradicional.

¿Qué opciones ofrece la aplicación móvil?

La app Dreamehome permite iniciar o detener el corte, programar horarios, editar mapas, crear zonas prohibidas, ajustar la altura de corte, elegir la dirección de corte, modificar la eficiencia, activar el corte de bordes y gestionar distintos mapas o zonas. También permite configurar alertas de lluvia, seguridad y funciones antirrobo.

¿Incluye funciones de seguridad o antirrobo?

Sí. El robot puede enviar una alerta si se aleja del área de trabajo, activar una alarma y mostrar su ubicación mediante Google Maps. También permite configurar una alarma de elevación para que el robot se bloquee si alguien lo levanta.

¿Merece la pena comprar el Dreame A3 AWD Pro 5000?

Merece la pena si tienes un jardín grande, con desniveles, obstáculos o zonas complejas, y buscas un robot cortacésped muy autónomo y avanzado. Su precio es elevado, pero ofrece navegación precisa, buen corte, tracción 4×4, detección inteligente de obstáculos y una app muy completa. Para jardines pequeños o necesidades sencillas, probablemente sea una solución excesiva.