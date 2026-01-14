Tener un robot aspirador en casa es de gran ayuda para reducir el esfuerzo que supone la limpieza frecuente del suelo. Dreame, una de las marcas líderes en Europa, posee un catálogo de robots aspiradores muy innovadores.

El pasado mes de julio, la compañía anunció su robot aspirador Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, que combina un rodillo de fregado que se limpia continuamente mientras trabaja, un sistema de autolimpieza con agua a 100°C para garantizar higiene y un sistema de protección de las alfombras.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete (🛒 1.199 €) durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete tiene un diseño moderno, con un elegante acabado en color blanco.

Como todos los robots aspiradores, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un peso de 5,8 kg, un diámetro de 35 cm y una altura de 12 cm, que se reduce hasta 9,75 cm cuando el módulo LDS del sistema VersaLift está retraído.

Su capacidad de reducir la altura le permite pasar por debajo de ciertos muebles para limpiar cuando es necesario. Es, por tanto, una buena idea para aquellos hogares con muebles bajos, aunque en mi casa no he podido aprovechar esta funcionalidad, ya que tanto el sofá como los muebles están pegados al suelo.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

La tecnología de esquivación de obstáculos StereoEdge del aspirador usa la luz estructurada 3D para esquivar fácilmente cables desperdigados por el suelo o muebles de forma irregular, identificando obstáculos a hasta 10 cm de distancia.

También dispone de dos cámaras HD con IA que capturan información de profundidad y detalles en 3D, para esquivar fácilmente más de 240 objetos con un nivel de precisión de solo 1 mm, según la compañía. En la app, es posible ver los lugares donde ha localizado obstáculos y conocer el tipo de elemento que ha identificado. Sin embargo, a diferencia de otros robots, no guarda una imagen del obstáculo en sí.

El sistema AstroVision permite esquivar obstáculos de forma dinámica y precisa, incluyendo mascotas, juguetes y otros objetos.

En mis pruebas, ha sido capaz de detectar diversos obstáculos, incluyendo un pequeño cable por el suelo, el cual suele pasar desapercibido a otros robots.

Cable detectado correctamente por el robot

El robot incorpora el sistema ProLeap, que le permite superar bordes y escalones de hasta 4,2 cm de altura o, incluso, hasta 8 cm en dos escalones siempre que la superficie del escalón inferior tenga más de 8 cm de ancho. Esto lo consigue levantando sus patas retráctiles para pasar por encima de distintos obstáculos. Esto lo hace ideal para hogares con alfombras gruesas o suelos en diferentes niveles dentro de un mismo piso.

En su interior, posee compartimentos para polvo (220 ml), agua limpia (100 ml) y agua sucia (150 ml). La base de carga te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que la capacidad de estos compartimentos no tiene especial relevancia.

En la parte superior, encontramos dos botones táctiles:

Encendido, para encender el robot (pulsación larga) y reanudar/pausar la limpieza (pulsación corta).

Base de carga, para volver a la estación de carga (pulsación corta) o desactivar la protección infantil (pulsación larga).

Estos botones vienen acompañados de un LED circular que refleja el estado del robot aspirador:

Azul fijo: Limpieza completada o en curso

Verde fijo: Carga

Naranja parpadeante: Error

Además, los botones también incorporan un código de color:

Blanco fijo: Limpieza completada

Parpadeo lento en blanco: Carga (sin baja batería)

Naranja fijo: En espera con poca batería o pausado con poca batería

Parpadeo lento en naranja: Carga (batería baja)

Parpadeo en naranja: Error

Botones de la parte superior

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo, ya que el de agua se encuentra en la parte trasera.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso a distintos elementos:

Cepillo lateral extensible, que empuja la suciedad hacia el centro

Mopa, que se ocupa del fregado del suelo.

Cepillos principales, que evitan que el pelo se enrede

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras y la pata retráctil.

Parte de abajo de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Configuración inicial

La configuración de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete es sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial requiere escanear un código QR del robot para conectar el robot a la red WiFi de casa. Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, crea un mapa de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El uso del láser permite a Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Algunos robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot o, simplemente, no fregar. Aunque el robot es capaz de superar umbrales de una altura moderada, es posible instalar una pequeña rampa e indicar en el mapa donde está situada para que el robot la utilice para pasar.

Es posible establecer el tipo de suelo para cada habitación: baldosa, suelo horizontal, suelo vertical y otros. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa, así como colocar mobiliario para que el plano sea más fácilmente comprensible. Otra opción es indicar áreas de poco espacio, donde el robot debe bajar el VersaLift para pasar.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta. No es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Estándar, Turbo y Máximo — y un nivel Máximo+ que aumenta la potencia al nivel más alto, pero que debe activarse manualmente antes de cada limpieza.

La mopa ofrece 32 niveles del flujo de agua (desde un poco seco hasta mojado), dos niveles de presión de mopa (Ligero y Normal) y la frecuencia de lavado de mopa (por área, por hora o por habitación). Es posible seleccionar la ruta de limpieza: Rápido o Estándar.

Otra opción interesante es limpieza siguiendo la dirección del suelo, que en los modos de limpieza integral o limpieza selectiva de habitaciones hace que el robot limpie el suelo siguiendo su dirección para reducir los arañazos en las uniones del suelo.

La función volver a limpiar automáticamente hace que el robot limpie las áreas muy sucias de nuevo, después de completar la tarea inicial de limpieza. La función limpieza dinámica de la zona de obstáculos permite al robot registrar cualquier zona que haya pasado por alto debido al evitado de personas y mascotas, y las limpia al final de la tarea.

Dreame ha añadido dos funciones experimentales: reconocimiento de manchas, que hace un paso de mopa intensivo al detectar manchas en el suelo, y potencia para partículas grandes, que aumenta la potencia de succión al reconocer partículas de gran tamaño, como alimentos secos para mascotas.

Si tienes un hogar inteligente, puedes enlazar Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz.

Y si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

Con la compatibilidad con Matter, los usuarios de productos Apple pueden controlar el robot directamente desde la app Casa en iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod o Mac.

Por último, el robot incluye un asistente de voz integrado. Basta con decir «OK Dreame» para iniciar tareas de limpieza y acceder a otras funciones. Ahora bien, por el momento esta funcionalidad solo está disponible en algunos idiomas: inglés, alemán, francés e italiano.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve en tiempo real. Incluso es posible activar la cámara para ver en primera persona lo que está viendo el robot en ese momento junto al mapa.

Como curiosidad, Dreame ha incluido un modo de control remoto que te permite manejar el robot con un joystick virtual mientras ves lo que captan sus cámaras. Gracias al micrófono incorporado, es posible incluso mantener una conversación desde la app. Esto puede ser útil si has salido de casa y quieres comprobar si has cerrado las ventanas o si tienes algún tipo de alarma que se ha disparado y quieres asegurarte de que todo está bien.

Funcionamiento del robot

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Dreame y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o una alfombra.

Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de intensidad de aspiración y fregado, la ruta, el número de ciclos, etc.

El volumen de sonido de la aspiradora depende del nivel de succión que hayas configurado y, en mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración. Normalmente, trato de activar el Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido, ya que puede ser un poco molesto si estás viendo la televisión.

Si te molesta que haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot estará silenciado, no vaciará el polvo ni reanudará la limpieza.

El robot cuenta con una potente potencia de aspiración de 30.000 Pa para atrapar eficazmente residuos, como trozos de pale, pelos y arena de gatos, de varias superficies. El diseño del conducto de aire levanta y aspira el pelo, evitando que se enrede en todo su recorrido. Puede eliminar fácilmente pelos de hasta 30 cm de longitud.

All aspirar, el cepillo lateral y el cepillo principal descienden para recoger polvo y pelos de mascotas, mientras que la mopa se eleva para permitir una succión potente y garantizar que las alfombras se mantengan secas y no se dañen al mojarse.

Al fregar, el cepillo lateral y el cepillo principal se elevan, mientras que la mopa baja para limpiar manchas de comida o bebida. De esta forma, se evita que los cepillos se mojen y que el depósito de polvo cause malos olores al contaminarse con el agua.

El brazo robótico del cepillo lateral se puede extender para barrer eficazmente la suciedad de esquinas y bordes. Esta es una importante mejora respecto a otros robots aspirador que no pueden limpiar ciertas zonas de la habitación. De igual forma, el rodillo de la mopa se puede extender 44,5 mm para fregar en bordes y esquinas irregulares.

La función de fregado AquaRoll rocía constantemente con agua limpia la mopa del rodillo mientras friega para eliminar la suciedad, evitando así que friegue con agua sucia. El protector del rodillo AutoSeal evita que se mojen las alfombras, ya que, al entrar en estas, la cubierta de la mopa del rodillo se cierra automáticamente para prevenir que caigan gotas de agua.

En mi experiencia, el robot hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras la limpieza, el suelo se ve más limpio. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el resultado no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y un brazo fuerte, pero es suficiente para el día a día.

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete tiene una batería de 6.400 mAh que debería proporcionar cerca de 4 horas de limpieza en modo silencioso, suficiente para más de 200 m². Es posible configurar la carga de la batería fuera de horas punta, con objeto de ahorrar en la factura de la luz.

Base multifunción

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete llega con la base multifunción que ofrece múltiples funciones. Esta base es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Autolimpieza la mopa con agua caliente a 100°C para eliminar las manchas de aceite o grasa fácilmente.

para eliminar las manchas de aceite o grasa fácilmente. Vaciado del polvo con hasta 100 días de autonomía en una bolsa para el polvo en la estación base.

en una bolsa para el polvo en la estación base. Secado de la bolsa de polvo con aire caliente a 50°C para prevenir que los residuos húmedos causen olores o atraigan a insectos.

con aire caliente a 50°C para prevenir que los residuos húmedos causen olores o atraigan a insectos. Recarga automática inteligente de la solución de fregado cuando es necesario.

cuando es necesario. Recarga automática del depósito de agua para garantizar un suministro ininterrumpido para las sesiones de fregado continuas. La base suministra agua al depósito del robot aspirador y mantiene las mopas húmedas.

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con varios compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa, otro para el agua limpia (4,5 l), otro para dispensación de la solución de limpieza y otro para el agua sucia (4 l).

El compartimento de dispensación de la solución de limpieza es doble para albergar dos soluciones: una para olores de mascotas y otra para limpieza de suelos. El ingrediente para eliminar olores de desechos de mascotas es etilsulfato de soja, que es eficaz frente a orina y excrementos de mascotas.

Es posible elegir si se usa el líquido desodorizante durante el proceso de fregado. Asimismo, es posible sustituir el doble compartimento por una versión de compartimento único para tener una mayor capacidad de solución de limpieza, pero debes comprarlo aparte.

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en algunas bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El inconveniente de la base es el gran tamaño que ocupa, ya que sus dimensiones son 44 × 42 × 51 mm (anchura × profundidad × altura), por lo que no es apta para cualquier rincón.

Precio

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete está disponible para su compra por 🛒 1.199 €. Evidentemente, se trata de un precio bastante elevado, que lo aleja de muchos bolsillos, pero también es cierto que es un set muy completo ya que no solo incluye el robot aspirador sino también la base de vaciado de polvo, lavado y secado de mopa y llenado de agua y jabón.

Además, en la caja encontramos varios accesorios extra:

1 cepillo antienredos HyperStream

2 cepillos laterales

3 filtros del depósito de polvo

4 bolsas de polvo

3 rodillos de fregado

1 solución de limpieza de suelos

2 soluciones para olores de mascota

Mi opinión

Tras varias semanas utilizando Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete de forma intensiva, mi sensación general es que estamos ante uno de los robots aspiradores más completos y avanzados que he probado hasta la fecha.

No es un producto pensado para impresionar solo en la ficha técnica, sino que muchas de sus funciones se notan y aportan valor real en el uso diario, especialmente en hogares grandes, con mascotas o con una combinación de suelo y alfombras.

A nivel de navegación y evitado de obstáculos, el rendimiento me ha parecido sobresaliente. La combinación de láser, cámaras con IA y sistemas como AstroVision y StereoEdge hace que el robot se mueva con una seguridad y precisión poco habituales. En mi experiencia, rara vez se ha quedado atascado o ha tenido que corregir su ruta, incluso en habitaciones con cables, muebles irregulares o zonas más complicadas.

En cuanto a potencia de aspiración, los 30.000 Pa se notan claramente. El robot recoge sin problema polvo fino, migas, arena y pelo largo, incluso en alfombras. El sistema de cepillos y el diseño del conducto de aire funcionan muy bien para evitar enredos, algo especialmente importante si tienes mascotas.

El fregado con rodillo AquaRoll me ha parecido uno de sus grandes puntos diferenciales. No sustituye a una fregona tradicional para limpiezas profundas, pero sí mantiene el suelo limpio y presentable en el día a día. El hecho de que la mopa se humedezca constantemente con agua limpia marca la diferencia frente a otros sistemas más básicos y evita arrastrar suciedad de una zona a otra.

La base multifunción es clave para entender el producto. Vacía el polvo, lava y seca la mopa, rellena el agua y gestiona la solución de limpieza de forma prácticamente autónoma. En la práctica, esto se traduce en semanas —o incluso meses— sin tener que tocar el robot más allá de cambiar la bolsa o rellenar depósitos. Es un auténtico “instalar y olvidar”, aunque su tamaño obliga a tener espacio disponible en la cocina o donde lo quieres instalar.

La app es muy completa y ofrece un nivel de personalización altísimo. Desde el control por habitaciones y plantas hasta los múltiples ajustes de aspiración, fregado y comportamiento, todo está bien integrado y funciona con estabilidad. Además, la compatibilidad con Alexa, Google Assistant, Siri y Matter amplía mucho las opciones de control según el ecosistema que uses en casa.

En el apartado negativo, el precio es claramente una barrera de entrada. Los 1.199 € lo sitúan fuera del alcance de muchos usuarios y lo convierten en una opción claramente premium para quien busca lo mejor en automatización, potencia y comodidad, y está dispuesto a pagar por ello.