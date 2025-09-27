💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Un robot aspirador en casa es de gran ayuda para reducir el trabajo que supone la limpieza frecuente del suelo. Dreame, una de las marcas líderes en Europa, posee un catálogo de robots aspiradores muy innovadores.

A principios de agosto, la compañía anunció la llegada de su robot aspirador Dreame D20 Pro Plus, que cuenta con el sistema de navegación de luz estructurada con láser, un cepillo doble desenredante HyperStream, la tecnología de brazo flexible y el sistema de succión Vormax de 13.5000 Pa.

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Dreame D20 Pro Plus durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El robot aspirador Dreame D20 Pro Plus presenta un diseño moderno, con un acabado en color blanco o negro con algún detalle en color dorado.

Como todos los robots aspiradores, Dreame D20 Pro Plus tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un peso de 3,6 kg, un diámetro de unos 35 cm y una altura de 9,7 cm.

Dreame D20 Pro Plus utiliza navegación mediante LDS (Laser Distance Sensor) junto con la tecnología Smart Pathfinder de Dreame. Crea mapas del hogar y evita obstáculos mediante un sistema basado en láser para moverse con precisión alrededor de muebles y objetos cotidianos.

Dreame D20 Pro Plus

El robot puede superar bordes y escalones de hasta 2 cm de altura. Esto lo hace ideal para hogares con alfombras gruesas o suelos en diferentes niveles dentro de un mismo piso.

En su interior, posee un compartimento para polvo (350 ml) y otro para el agua de fregado (500 ml). La base de carga libera el trabajo de vaciar el polvo, por lo que solo tendrás que ocuparte de rellenar el agua en el día a día.

En la parte superior, encontramos dos botones táctiles:

Encendido, para encender el robot (pulsación larga) y reanudar/pausar la limpieza (pulsación corta).

Base de carga, para volver a la estación de carga (pulsación corta) o desactivar la protección infantil (pulsación larga).

Estos botones vienen acompañados de un LED circular que refleja el estado del robot aspirador:

Blanco fijo: Limpieza completada

Verde fijo: Carga

Parpadeo lento en blanco: Carga (sin baja batería)

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso al depósito del polvo.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso a distintos elementos:

Cepillo lateral extensible, que permite llegar a esquinas estrechas, huecos reducidos y espacios bajo los muebles por el lado derecho que alcanza

Mopa, que se ocupan del fregado del suelo.

Doble cepillo antienredos, que evita que el pelo se enrede

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Dreame D20 Pro Plus se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras.

Parte de abajo de Dreame D20 Pro Plus antes de instalar la mopa

Configuración inicial

La configuración de Dreame D20 Pro Plus es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es muy simple. Basta con seguir las instrucciones para conectar el robot a la red WiFi de casa. Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas Dreame D20 Pro Plus, crea un mapa de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El uso del láser permite a Dreame D20 Pro Plus orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Algunos robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot o, simplemente, no fregar.

Es posible establecer el tipo de suelo para cada habitación: baldosa, suelo horizontal, suelo vertical y otros. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa, así como colocar mobiliario para que el plano sea más fácilmente comprensible.

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta. No es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Estándar, Turbo y Máximo — y un nivel Máximo+ que aumenta la potencia al nivel más alto, pero que debe activarse manualmente antes de cada limpieza. También ofrece diferentes niveles del flujo de agua — desde un poco seco hasta mojado. Es posible seleccionar la ruta de limpieza: Rápido o Estándar.

Una opción interesante es limpieza siguiendo la dirección del suelo, que en los modos de limpieza integral o limpieza selectiva de habitaciones hace que el robot limpie el suelo siguiendo su dirección para reducir los arañazos en las uniones del suelo.

Si tienes alfombras en casa, puedes escoger los modos: aspirar, que levanta las mopas y aspira las alfombras; evitar, que evita la alfombra durante la limpieza; e ignorar, para entornos donde no hay alfombras. Opcionalmente, D20 Pro Plus aumenta automáticamente la succión en las alfombras para garantizar que elimine eficazmente la suciedad incrustada.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar Dreame D20 Pro Plus con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz.

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

Funcionamiento del robot

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Dreame y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o una alfombra.

Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de intensidad de aspiración y fregado, la ruta, el número de ciclos, etc.

El volumen de sonido de la aspiradora depende del nivel de succión que hayas configurado y, en mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración. Normalmente, trato de activar el Dreame D20 Pro Plus cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido, ya que puede ser un poco molesto si estás viendo la televisión.

Si te molesta que haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot estará silenciado, no vaciará el polvo ni reanudará la limpieza.

El robot cuenta con una potencia de aspiración bastante razonable, de 13.000 Pa, combinada con un sistema de doble cepillo antienredos.

El brazo robótico del cepillo lateral se puede extender para barrer eficazmente la suciedad de esquinas y bordes. Esta es una importante mejora respecto a otros robots aspirador que no pueden limpiar ciertas zonas de la habitación. Sin embargo, la mopa es fija y no se puede extender para llegar a esquinas o bordes.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve en tiempo real.

En mi experiencia, el robot hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras la limpieza, el suelo se ve más limpio. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el resultado no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y un brazo fuerte, pero es suficiente para el día a día.

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado. Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Dreame D20 Pro Plus tiene una batería de 5.200 mAh que, según Dreame, proporciona hasta 285 minutos de limpieza en modo silencioso, suficiente para más de 200 m². Es posible configurar la carga de la batería fuera de horas punta, con objeto de ahorrar en la factura de la luz.

Base de carga

Dreame D20 Pro Plus llega con la base de carga, que además permite el vaciado del polvo con hasta 150 días de autonomía gracias a una bolsa para el polvo de 5 litros. La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en otras bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

Precio

Dreame D20 Pro Plus está disponible para su compra por 349€. Se trata de un precio muy razonable para un dispositivo de este tipo.

Conclusiones

Tras varios días de uso intensivo del Dreame D20 Pro Plus, estamos ante un robot aspirador muy equilibrado. Desde el primer momento, el dispositivo transmite una sensación de calidad, tanto por su diseño como por sus funciones.

El rendimiento de limpieza ha sido excelente. La succión de 13.000 Pa no es de las más altas, pero cumple con la limpieza de mi hogar, y el sistema de doble cepillo desenredante evita los clásicos atascos con pelos. El sistema de fregado también ha demostrado ser eficaz para el mantenimiento diario, aunque no sustituye a una fregona manual cuando se trata de manchas incrustadas.

La base de carga vacía el polvo, pero no repone el agua del robot, de manera que ofrece un nivel de automatización intermedio que no permite olvidarte por completo del mantenimiento.

La app de Dreame es intuitiva y extremadamente completa. Permite mapear múltiples plantas, configurar zonas prohibidas, personalizar la potencia de succión y el nivel de agua, y ver en tiempo real el recorrido del robot. También me ha parecido muy útil la posibilidad de vincularlo con Alexa, Google Assistant o Siri para controlarlo por voz.

En términos de autonomía, la batería de 5.200 mAh ha ofrecido una duración excelente. En el modo silencioso he podido cubrir sin problemas más de 200 m² en una sola sesión. Y cuando la batería se agota, el robot vuelve a la base y retoma la limpieza donde la dejó.

En resumen, el Dreame D20 Pro Plus es un robot aspirador muy solvente: potente, autónomo y versátil. Si buscas una ayuda para tu hogar sin gastar demasiado dinero, este modelo no te va a decepcionar.