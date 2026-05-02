MediaMarkt rebaja aún más sus reacondicionados con un 20% adicional

Comprar tecnología no siempre tiene que significar estrenar un producto recién salido de fábrica. Cada vez más usuarios apuestan por los dispositivos reacondicionados, una alternativa que permite ahorrar dinero y, al mismo tiempo, dar una segunda vida a productos que todavía tienen mucho que ofrecer.

Con esa idea en mente, MediaMarkt ha activado una nueva campaña promocional centrada en productos reacondicionados, con un descuento adicional que puede hacer que renovar móvil, portátil, televisor, auriculares o electrodoméstico salga más barato de lo habitual.

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Un 20% adicional en reacondicionados hasta el 10 de mayo

La nueva promoción de MediaMarkt estará disponible del 29 de abril al 10 de mayo y permite conseguir un 20% de descuento adicional en el carrito al comprar productos reacondicionados incluidos en la campaña.

Esto significa que el descuento se aplica sobre artículos que ya suelen tener un precio inferior al de un producto nuevo, lo que puede convertir la campaña en una oportunidad interesante para quienes buscan tecnología con mejor relación calidad-precio.

La selección de productos está disponible en la web oficial de la campaña de reacondicionados de MediaMarkt, donde se pueden encontrar dispositivos de distintas categorías, desde informática y telefonía hasta audio, televisores, gaming, pequeños electrodomésticos o productos para el hogar conectado.

Qué significa comprar un producto reacondicionado

Los productos reacondicionados son artículos que han sido revisados antes de volver a ponerse a la venta. Pueden proceder de devoluciones, exposiciones, embalajes abiertos o unidades que han pasado por un proceso de comprobación para asegurar que funcionan correctamente.

La gran ventaja para el comprador es evidente: se accede a productos de marcas conocidas a un precio más bajo. En muchos casos, la diferencia frente al precio de un producto nuevo puede ser notable, especialmente en categorías como portátiles, smartphones, monitores, televisores, aspiradores, auriculares o consolas.

Además, esta opción encaja con una forma de consumo más responsable. Alargar la vida útil de los dispositivos ayuda a reducir residuos electrónicos y aprovecha productos que todavía están en condiciones de seguir funcionando durante mucho tiempo.

Una oportunidad para renovar tecnología gastando menos

La campaña de MediaMarkt resulta especialmente interesante para quienes tenían previsto renovar algún dispositivo en las próximas semanas. Al tratarse de un descuento adicional en carrito, el ahorro se suma al precio ya rebajado habitual de los reacondicionados.

Esto puede ser útil si buscas un portátil para estudiar o trabajar, un móvil secundario, un televisor para otra habitación, unos auriculares de gama superior por menos dinero o incluso pequeños electrodomésticos para casa.

Como suele ocurrir en este tipo de promociones, la disponibilidad puede variar en función del stock. Por eso, si hay un producto concreto que encaja por precio y características, conviene revisar bien su estado, condiciones de venta y garantía antes de finalizar la compra.

Menor precio y una compra más sostenible

Más allá del ahorro, los reacondicionados tienen otro punto a favor: permiten consumir tecnología de una forma más sostenible. En lugar de fabricar y vender únicamente productos nuevos, este modelo favorece la reutilización de dispositivos que todavía pueden ofrecer una buena experiencia de uso.

Para muchos usuarios, especialmente en productos tecnológicos donde las diferencias entre generaciones no siempre son enormes, optar por un reacondicionado puede ser una decisión muy sensata. Se paga menos, se aprovecha mejor el ciclo de vida del producto y se reduce el impacto ambiental asociado al consumo electrónico.

La nueva campaña de MediaMarkt pone precisamente el foco en esa combinación de precio y sostenibilidad: misma utilidad, menor coste y una segunda oportunidad para productos que todavía tienen mucho recorrido.

Disponibilidad de la promoción

La promoción de reacondicionados de MediaMarkt estará activa hasta el 10 de mayo. Durante este periodo, los usuarios podrán beneficiarse de un 20% de descuento adicional en carrito en los productos incluidos en la campaña.

La selección completa puede consultarse desde la página oficial de la promoción, donde MediaMarkt agrupa los reacondicionados disponibles por categorías y marcas.

Para quienes buscan ahorrar en tecnología sin renunciar a productos revisados y con una propuesta más sostenible, esta campaña puede ser una de las oportunidades más atractivas de estos días.

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