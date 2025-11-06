📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

Si hay una marca que brilla con luz propia en el mundo de las aspiradoras es Dyson. La compañía británica, fundada en 1993, se ha forjado una excelente reputación por su catálogo de aspiradoras basadas en el principio del separador ciclónico.

Su aspiradora Dyson V16 Piston Animal (🛒 849€) es una aspiradora tipo «escoba» que combina un motor Hyperdymium de 900 W con 315 AW de aspiración constante, un cabezal con doble cepillo cónico que evita enredos y una cubeta que compacta la suciedad para almacenar hasta 30 días de polvo, entre otras características.

Además, se adapta automáticamente a cada superficie y puede ampliarse con una versión Submarine 2.0 para fregar suelos duros.

He tenido oportunidad de probar la aspiradora Dyson V16 Piston Animal Submarine durante un mes y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño

La aspiradora Dyson V16 Piston Animal es una aspiradora de tipo «escoba», es decir, tiene un tubo metálico que acaba en un cepillo intercambiable. Su aspecto es bastante llamativo, como nos tiene acostumbrados Dyson, con detalles en color cobre, azul y rojo.

En la parte superior, encontramos el cuerpo principal, que alberga la pantalla LED, el motor de aspiración y el contenedor de polvo.

El contenedor de polvo es transparente, por lo que podemos ver fácilmente cómo el polvo y la suciedad se va acumulando. Incluye un marcador «MAX» que nos recuerda cuándo debemos vaciar el contenedor.

Posee una capacidad de 1,3 litros, por lo que es suficientemente grande. Resulta muy sencillo de vaciar con solo accionar un mando, sin necesidad de ensuciarnos las manos.

Además, como novedad, posee un mecanismo que comprime el polvo y evita que se pegue al depósito, aumentando el tiempo que debe pasar hasta que lo vaciemos (según Dyson, hasta 30 días, aunque depende del uso que le des). Sin duda, es una gran idea.

También cuenta con un nuevo mecanismo de vaciado higiénico que deja el depósito limpio sin necesidad de contacto con la suciedad interior, para que no quede polvo ni pelo en él

En la parte superior del aspirador encontramos un botón rojo para encender y apagar el dispositivo. Basta con pulsar el botón para que se encienda, sin tener que mantener apretado un gatillo para limpiar como ocurre con otras aspiradoras.

También encontramos un botón plateado de selección que permite conmutar entre los modos de potencia:

Modo Eco: Ofrece la máxima autonomía

Ofrece la máxima autonomía Modos Auto: Adapta la potencia de succión a los niveles de polvo. Como mejora, no solamente modifica la potencia de succión, sino también la velocidad de giro de los rodillos en función del tipo de suelo.

Adapta la potencia de succión a los niveles de polvo. Como mejora, no solamente modifica la potencia de succión, sino también la velocidad de giro de los rodillos en función del tipo de suelo. Modo Boost: Ofrece una limpieza intensa localizada.

Entre ambos botones, se encuentra la pantalla LCD, que además de mostrar alertas, avisos y el tiempo restante de autonomía, indica la cantidad de partículas de polvo recogidas, clasificadas por tamaño: Microscópicas (de 10 a 90 micras), finas (de 90 a 180 micras), medias (de 180 a 500 micras) y grandes (más de 500 micras).

Conforme pasas la aspiradora, las barras de color indican volúmenes de polvo altos (rojo), medios (naranja), bajos (amarillo) o muy bajos (verde) para cada tipo de partícula. Al terminar, muestra un resumen de lo que se ha absorbido. La medición de partículas se realiza mediante un sensor que cuenta y mide las partículas de polvo unas 15.000 veces por segundo para aumentar automáticamente la potencia cuando detecta más cantidad (en el modo Auto). En mi opinión, es más una curiosidad que algo útil.

El cuerpo superior también alberga la batería intercambiable, que puede ser sustituida. Esta aspiradora permite extraer la batería del cuerpo fácilmente, lo que permite reemplazarla si, con el tiempo, pierde capacidad, así como hacerte con dos para asegurar que siempre hay una cargada.

El manejo de la aspiradora en el día a día es cómodo, ya que gira y resbala con suavidad por el suelo, por lo que resulta cómoda de utilizar. Ahora bien, su peso de 3,4 kg puede resultar algo elevado para personas con menos fuerza, sobre todo cuando utilizas algún accesorio para limpiar en sitios elevados.

Aunque pueda parecer un detalle menor, echo de menos que la aspiradora se mantenga en vertical por sí misma. Si, en algún momento de la limpieza, tenemos que soltarla, no hay más remedio que dejarla sobre el suelo o apoyarla sobre una pared, con riesgo de que resbale.

Funcionamiento

Dyson ha incluido en la caja varios accesorios para facilitar la limpieza:

Cepillo All Floor Cones Sense: Detecta el tipo de suelo para ajustar el rendimiento y adaptarse a limpiezas a fondo en alfombras y limpiezas delicadas en suelos duros.

Detecta el tipo de suelo para ajustar el rendimiento y adaptarse a limpiezas a fondo en alfombras y limpiezas delicadas en suelos duros. Minicepillo motorizado antienredos 2.0: Limpieza a motor para pequeños espacios. Posee una nueva banda de goma que penetra más profundamente en las alfombras y limpia mejor el borde delantero

Limpieza a motor para pequeños espacios. Posee una nueva banda de goma que penetra más profundamente en las alfombras y limpia mejor el borde delantero Rinconera: Diseñado para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos de difícil acceso.

Diseñado para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos de difícil acceso. Accesorio multifunción: Una boquilla ancha y cepillo para cambiar rápidamente entre las tareas de limpieza en el hogar y el coche.

Una boquilla ancha y cepillo para cambiar rápidamente entre las tareas de limpieza en el hogar y el coche. Cepillo húmedo Submarine 2.0: Elimina los derrames y las manchas de los suelos duros con el cepillo húmedo Submarine de última generación.

Un aspecto interesante es que los cabezales se liberan fácilmente y sin necesidad de agacharse, gracias al mecanismo que hay en el tubo al que se conectan. Esto permite pasar rápidamente de una tarea de limpieza a otra. Sin embargo, es una lástima que los accesorios existentes no sean compatibles con la nueva aspiradora.

Accesorios incluidos en la caja

Dyson ofrece kits compatibles que amplían el uso para tareas especializadas:

Kit de limpieza profunda para alfombras, moquetas, tapicerías y colchones.

para alfombras, moquetas, tapicerías y colchones. Kit de limpieza del coche para rincones complicados y superficies delicadas.

para rincones complicados y superficies delicadas. Kit para mascotas , pensado para retirar pelo suelto y caspa sin esparcirlos por la casa.

, pensado para retirar pelo suelto y caspa sin esparcirlos por la casa. Kit de alcance ampliado para limpiar por encima, por debajo y en huecos estrechos.

El nuevo motor Hyperdymium 900 W ofrece un 50% más de potencia frente a la generación anterior y alcanza 315 AW sin pérdida de intensidad. Cuando es necesario, la tecnología Dynamic Cyclone activa cinco ciclones adicionales en modo Boost.

Esto permite capturar partículas microscópicas, incluidos algunos virus, y proporcionar una succión que no había visto antes en una aspiradora sin cable.

Gracias a su potencia de succión, es capaz de capturar sin problemas el polvo y la suciedad del suelo. En mis pruebas, he limpiado sin problemas el suelo mi casa, así como la tela del sofá o la alfombra del cuarto de mi hijo, sin quedar ningún resto de suciedad.

La aspiradora no es especialmente ruidosa si la comparamos con otros dispositivos similares, pero está claro que no es un electrodoméstico silencioso.

El nuevo cabezal All Floor Cones Sense cuenta con dos cepillos cónicos que expulsan el pelo más largo a medida que se recoge, evitando que el cabello se enrolle y se enrede alrededor del cepillo. Según explica Dyson, la forma cónica favorece el desplazamiento del pelo, desde los extremos más gruesos del centro hacia los más estrechos del exterior, antes de ser aspirado directamente a la cubeta.

Este cabezal se adapta a los distintos tipos de suelo. Además de ajustar la potencia de aspiración cuando detecta un cambio en el tipo de superficie, también regula automáticamente la velocidad de rotación del cepillo. Por ejemplo, reduce la velocidad para limpiar los suelos duros y la aumenta para conseguir la máxima aspiración en alfombras.

Cuenta con un láser verde para iluminar el polvo y que no se escape ningún resto de suciedad. El diseño del cabezal permite que la luz se proyecte directamente sobre las partículas, mostrando con claridad las áreas que necesitan ser limpiadas. Ahora bien, este láser también es un baño de realidad, porque, aunque pienses que tu suelo está perfecto, este láser siempre consigue sacar a relucir polvo, pelo o cualquier otra suciedad.

Un aspecto que no me convence del nuevo cabezal de limpieza es que el borde frontal largo termina en una ligera punta en lugar de ser recto, lo que significa que no te puedes acercar directamente a los bordes de las paredes. En su lugar, tienes que aproximarte desde un lado, y eso dificulta la limpieza en zonas donde no es posible entrar de lado.

En caso de que optes por el modelo Submarine, encontrarás un nuevo rodillo motorizado de microfibra de alta densidad Submarine 2.0 para limpiar las manchas y salpicaduras de los suelos duros. El depósito de agua limpia de 300 ml permite un uso en suelos de hasta 110 m2.

También cuenta con una nueva tecnología de control de hidratación que proporciona un suministro de agua preciso durante la limpieza en húmedo. Además, cuenta con la posibilidad de activar dos modos distintos de hidratación, entre ellos, el modo Boost para obtener más agua adicional cuando sea necesario para hacer frente a las manchas difíciles.

Como comentaba en la sección anterior, es posible permite ajustar la potencia en 3 niveles, siendo el modo medio o automático el más habitual para conseguir una buena limpieza. En mi caso, no he tenido que establecer manualmente el modo Boost en ningún momento.

La filtración es un aspecto crucial en la aspiradora, especialmente diseñada para mantener el aire limpio al capturar partículas de polvo y virus en su interior. La tecnología HEPA integrada asegura que las partículas tan pequeñas como 0,1 micras (el tamaño de los alérgenos, bacterias y virus) queden atrapadas, manteniendo un ambiente saludable en el hogar.

Esto consigue que se libere aire más limpio en el hogar, a la vez que garantiza que no haya pérdida de potencia. De esta forma, asegura un rendimiento óptimo con cada limpieza.

Batería extraída

La batería de la aspiradora ofrece una autonomía de 70 minutos en modo Eco. El proceso de carga lleva aproximadamente 4,5 horas.

A la hora de cargar la batería, puedes conectar el cargador directamente a la batería o utilizar un soporte de carga, que está pensado para ser anclado a la pared. Esto permite guardar la aspiradora en vertical y cargarla cuando no la estamos utilizando.

Por último, la aspiradora se integra con la app MyDyson vía Bluetooth para ofrecer ajustes adicionales y avisos de mantenimiento en tiempo real (por ejemplo, cuándo y cómo limpiar el filtro). Esta app también permite actualizar el firmware de la aspiradora, leer el manual y ver vídeos de ayuda.

Precio

La aspiradora Dyson V16 Piston Animal es una gran compra para mantener tu casa limpia, pero sus características avanzadas hacen que tenga un precio elevado. Su precio oficial es de 🛒 849€.

En el caso del modelo Dyson V16 Piston Animal Submarine, su precio aumenta hasta 🛒 999€.

Conclusiones

La aspiradora Dyson V16 Piston Animal destaca por su potencia de succión y su amplia autonomía. En mi casa, ha proporcionado una limpieza potente, mostrando una excelente capacidad para recoger la suciedad acumulada y el pelo del suelo.

La incorporación de un láser verde para iluminar el polvo es interesante (siempre que no te obsesiones con recoger hasta la última mota de polvo) y el modo automático que ajusta la succión según la cantidad de suciedad resulta útil para no tener que estar cambiando de modo.

La pantalla LCD proporciona una lectura más sencilla de alertas y avisos, así como información sobre el tamaño del polvo recogido. Esto último, sin embargo, no pasa de ser una curiosidad. Dyson ha incorporado un buen número de accesorios para facilitar la limpieza en una buena variedad de situaciones.

El compartimento para el polvo cuenta ahora con una cómoda función de compresión del polvo y residuos, que permite alargar el tiempo entre vaciados. Y los accesorios pueden desacoplarse cómodamente sin tener que agacharse, lo cual es un punto interesante para personas con movilidad más reducida o, simplemente, para mayor facilidad.

Como aspectos mejorables, resulta algo pesada para utilizarla durante mucho tiempo o para elevarla con una sola mano con alguno de sus accesorios pequeños. Tampoco se mantiene de pie por sí sola, lo que puede ser un inconveniente para quienes buscan una mayor facilidad de uso.

En cuanto a su precio oficial de 849€ (o 999€ si optas por el modelo Submarine), refleja las características premium de esta aspiradora, que está destinada a los usuarios más exigentes.