Análisis del Echo Show 15 a fondo y opinión

Amazon sigue invirtiendo en su asistente virtual Alexa y, cada pocos meses, amplía su catálogo de dispositivos con nuevos altavoces Echo y pantallas inteligentes Echo Show.

Hace unos meses, la compañía lanzó el Echo Show 15, es su pantalla inteligente más grande hasta la fecha con un enorme panel de 15,6″. Además, la compañía ha estrenado una nueva interfaz con widgets y ofrece sugerencias personalizadas gracias al reconocimiento facial.

Su aspecto se asemeja el de un cuadro o marco de fotos, y está pensado para ser colgado de una pared tanto en horizontal como en vertical. Opcionalmente, se puede adquirir un soporte que permite colocarlo sobre una mesa.

Por cortesía de Amazon, he tenido oportunidad de utilizar el Echo Show 15 (🛒 249,99 €) durante varias semanas y, a continuación, traigo mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

El Echo Show 15 está formado por una pantalla de 15.6″ rodeada por un paspartú de color blanco y un marco exterior de color oscuro, como si fuera un cuadro o un marco de fotos.

Amazon podría haber optado por rodear la pantalla por un marco mínimo, pero ha preferido adoptar un diseño más parecido al de una obra de arte que anime a colgarlo de una pared, tanto en horizontal como en vertical.

En la caja, Amazon ha incluido todo lo necesario para colgarlo (tornillos, tacos y una plantilla para que sepas exactamente cuánto espacio necesitas), aunque necesitarás un taladro y otras herramientas básicas para montarlo. Ten en cuenta que, una vez fijado, no se puede girar de horizontal a vertical ni vice versa.

El inconveniente que tiene colgar el Echo Show 15 es que, obviamente, necesita alimentación, por lo que si no tienes un enchufe cerca, dejarás un cable blanco a la vista sobre la pared. Amazon comercializa un extensor de cable de 1,8 metros (🛒 12,99€) en caso de que el enchufe esté lejos.

Amazon también comercializa un soporte inclinable (🛒 29,99€) que permite apoyar el Echo Show 15 sobre una mesa con un ángulo de inclinación ajustable hasta 27 grados en orientación vertical y hasta 30 grados en horizontal. Esta es la opción que yo he elegido para colocarlo sobre la encimera de la cocina.

El Echo Show 15 es bastante grande, ya que tiene unas dimensiones de 40 × 25 × 3,5 cm. Su peso es de 2,2 kg, así que debes anclarlo bien si vas a colgarlo de la pared. En caso de que optes por colocarlo sobre una mesa con el soporte inclinable, debes tener en cuenta que este requiere una superficie de apoyo de 17 × 24 cm aproximadamente.

Por tanto, nos encontramos ante un dispositivo que es bastante más voluminoso que otras pantallas inteligentes. Esto hace que sea más apropiado para el salón o la cocina que, por ejemplo, para una mesa de despacho no demasiado grande o una mesilla de dormitorio.

A diferencia del reciente Echo Show 10, la pantalla no gira, por lo que debes colocarlo en un sitio que sea fácil de ver desde todos los puntos de la habitación.

Como todas las pantallas inteligentes de Amazon, posee una cámara en la esquina superior izquierda que se utiliza para videollamadas y, como veremos más adelante, para reconocimiento facial.

Si te preocupa tu privacidad, puedes tapar la cámara con una cubierta física para que no puedan verte, pero esto cancelará la funcionalidad de reconocimiento facial.

Aunque cualquier altavoz o pantalla inteligente puede generar un cierto recelo, las imágenes captadas por el Echo Show 15 para reconocimiento facial son procesadas localmente por el propio dispositivo, y no se envían a los servidores de Amazon.

En la zona superior del marco, el Echo Show 15 cuenta con dos botones para controlar el volumen y un botón para desactivar electrónicamente los micrófonos y la cámara. Estando delante del Echo Show 15, no es sencillo distinguir qué botón es cuál, por lo que me hubiera gustado que los dos botones de volumen estuvieran unificados en un único botón alargado para distinguirlo fácilmente al tacto.

Botones de la parte superior

En la parte trasera, a ambos lados, encontramos dos altavoces de 1.6″. En el centro está el conector de alimentación y, alrededor, se encuentra la ranura para montaje sobre la pared.

Pantalla

El Echo Show 15 cuenta con una pantalla LCD de 15.6” con resolución Full HD (1.920 × 1080 píxeles), siendo la primera pantalla inteligente de Amazon que alcanza esta resolución.

Tiene una densidad de píxeles de 141 ppp, que puede parecer escasa en comparación con un smartphone. Ahora bien, el Echo Show 15 no es un dispositivo para utilizar a unos centímetros de los ojos mientras estás sentado en el sofá (como un tablet o smartphone), sino que lo normal es que veas la pantalla a una cierta distancia. Esto hace que la resolución de la pantalla sea un asunto de menor importancia.

Los ángulos de visión son bastante amplios y los colores no se distorsionan al observar la pantalla desde un ángulo. Un aspecto mejorable de la pantalla es que produce ciertos reflejos, por lo que no es conveniente que la sitúes apuntando hacia una ventana.

El Echo Show 15 detecta el nivel de luz ambiente en la habitación y ajusta el brillo de la pantalla automáticamente. En mi experiencia, hace un buen trabajo a la hora de ajustar el brillo pero siempre puedes acceder al control manual para controlarlo a tu gusto.

Al ser un panel LCD, los negros no son tan profundos y, por tanto, el contraste no es tan elevado. Me encantaría ver un Echo Show con panel OLED, sobre todo en aquellos dispositivos orientados al dormitorio, ya que los que tienen pantalla LCD no se apagan del todo cuando muestran la hora.

Hardware y rendimiento

El Echo Show 15 cuenta con un chip octa-core Amlogic Pop1, del que apenas sabemos nada salvo que cuenta con un motor de red neuronal Amazon AZ2 Neural Edge.

Amazon AZ2 Neural Edge es un motor de machine learning (ML) con una arquitectura escalable de cuatro núcleos y 22 veces más TOPS (trillones de operaciones por segundo) que la generación anterior. Al igual que el AZ1, es capaz de procesar el reconocimiento de voz en el dispositivo y también puede procesar cargas de trabajo de visión por ordenador (CV) en paralelo.

La arquitectura AZ2 ha sido diseñada a medida por Amazon y ejecuta modelos de voz basados en ML de forma significativamente más rápida que su predecesor, lo que permite procesar algoritmos de CV que antes requerían la potencia de computación de la nube en su totalidad. Esto significa que el Echo Show 15 es capaz de procesar el reconocimiento facial y de voz de una persona directamente en el dispositivo.

En el uso diario, el Echo Show 15 se mueve con rapidez, aunque en ocasiones se puede notar una cierta lentitud al abrir o cerrar skills. Por ejemplo, siempre tengo problemas para terminar una videollamada, ya que pasan varios segundos desde que doy la orden hasta que vuelve a la pantalla de inicio.

El Echo Show 15 cuenta con conectividad WiFi de doble banda y doble antena (MIMO), y es compatible con redes 802.11a/b/g/n/ac así como con Bluetooth para, por ejemplo, reproducir música desde tu smartphone.

A diferencia de otros productos Echo, no incorpora un hub Zigbee integrado para controlar dispositivos como bombillas o interruptores inteligentes que utilicen esta tecnología. Por aclarar, esto no significa que no vayas a poder controlar este tipo de dispositivos, sino que necesitarás un hub Zigbee externo (o un Echo que sí que incluya esta tecnología).

Reproducción de sonido

El Echo Show 15 cuenta con un sistema de sonido de altavoces estéreo de 1,6″ (41 mm) integrados en la parte trasera del dispositivo.

El sonido es uno de los aspectos más flojos de este dispositivo, ya que estos altavoces carecen de unos bajos contundentes. Otros dispositivos de la marca, como el Echo Show 10, producen un sonido con más cuerpo.

En mi experiencia, el sonido es suficientemente bueno para ver un vídeo, las noticias o interactuar con Alexa, pero se queda corto para reproducir música.

Como ocurre con otros dispositivos Echo, podemos reproducir música procedente de servicios de streaming como Amazon Music, Spotify, TuneIn, Deezer y Apple Music. Si no tienes cuenta en ninguno de estos servicios, también puedes enviar música desde tu smartphone usando Bluetooth.

Además, es posible escuchar la misma música en varias habitaciones de manera sincronizada gracias a la funcionalidad de música multiestancia. En mi casa, tengo 12 altavoces Echo (!) por toda la casa y ponerlos todos a sonar a la vez es una fiesta 😂.

Pantalla de inicio y personalización

Aprovechando el gran tamaño de pantalla del Echo Show 15, Amazon ha rediseñado la pantalla de inicio, que ahora no solo muestra sugerencias, fotografías, consejos, etc. sino también widgets.

Los widgets se sitúan en la mitad derecha de la pantalla, pueden tener distintos tamaños y son tanto propios de Amazon como de terceros (aunque, por el momento, la oferta es escasa).

Galería de wigets

Los widgets que están disponibles en el momento de escribir este análisis son:

Calendario y recordatorios (también en tamaño grande)

Música y audio (también en tamaño grande)

El tiempo

Favoritos del hogar digital

Fotos favoritas

Lista de la compra

Lista de tareas

Notas

Calendario

Sugerencias de Alexa

Recetas del día de Cookpad

En el espacio que no está ocupado por los widgets, Alexa va sugiriendo temas de actualidad constantemente en su pantalla.

Aunque el hecho de que aparezcan estos mensajes en la pantalla pueda parecer algo banal, en mi experiencia anima al uso del dispositivo. Con los altavoces Echo sin pantalla, no existe la posibilidad de que sugieran temas sobre los que puedes preguntar, por lo que al final acabas utilizándolo siempre para las mismas cosas.

Widget de Amazon Music de gran tamaño en la parte superior

Como curiosidad, si no hay nadie en la habitación, la pantalla del Echo Show 15 puede apagar su pantalla para no gastar energía inútilmente, mientras que tan pronto detecta movimiento en la habitación, activa la pantalla.

Una de las novedades del Echo Show 15 es la identificación facial, que permite al dispositivo reconocer tu cara y mostrar contenidos personalizados. Para ello, es necesario registrar la cara, como hacemos normalmente en los smartphones con reconocimiento facial, y asociarla a tu perfil.

Identificación facial

A partir de ahí, cuando te mueves por delante de la cámara y esta te reconoce, aparece un pequeño icono con tu cara y un saludo («¡Hola, Luis!»), y se muestra información personalizada en la pantalla como eventos, recordatorios o música reproducida recientemente.

Sin embargo, por el momento, no es posible personalizar los widgets que se muestran en pantalla para cada perfil.

Una funcionalidad curiosa es que puedes enviar una nota a una persona y, cuando Echo Show 15 detecta que dicha persona está delante, muestra un aviso en la pantalla para que la abra. El problema es que no reproduce ningún sonido junto al aviso en pantalla, por lo que es posible que no te enteres si no miras la pantalla.

Como he comentado anteriormente, todo el procesado visual se realiza en el propio dispositivo, sin enviar nada a los servidores de Amazon. De hecho, si tienes varios Echo Show 15, debes registrar tu cara en cada uno de ellos porque no se comunican.

En este punto merece la pena recordar que Amazon también ofrece identificación de voz, por lo que las respuestas que da son personalizadas — por ejemplo, si le pides que te cuente las noticias utilizará la fuente de noticias que hayas seleccionado, o si le preguntas por el tráfico al trabajo te dará la información sobre lo que tardarás en llegar a tu propia oficina.

A diferencia de la identificación visual, con la identificación de voz basta con registrarla una vez y se sincroniza entre todos los dispositivos.

Capacidades de Alexa

El cerebro de los altavoces Amazon Echo es el asistente virtual Alexa, con quien podemos contactar mediante voz con un simple «Alexa, …». Si no te gusta el nombre de Alexa (o vive alguien con un nombre parecido en tu casa), es posible cambiarlo para evitar que responda cuando no debe.

Un aspecto que me gusta de la interacción con Alexa es que es posible activar un modo de respuestas breves que hace que los altavoces respondan con un breve sonido a ciertas instrucciones, en lugar de con confirmaciones más largas tipo «de acuerdo» o «entendido.» Esto me parece especialmente útil para comandos frecuentes, como cuando le pido que encienda o apague la luz varias veces al día.

Alexa también ofrece un modo susurro que permite a hablar en voz baja a Alexa y que esta también responda susurrando. De esta forma, no molestaremos a nadie si queremos interactuar con Alexa a horas en las que los demás duermen.

Como cualquier asistente de voz, puedes preguntar a Alexa por las últimas noticias («¿cuáles son las noticias de hoy?»), la previsión meteorológica («¿qué tiempo va a hacer mañana?»), eventos deportivos («¿cuándo juega el Betis»?), conversión de moneda o unidades («¿cuántos euros son 25 dólares?»), tráfico («¿cuánto tardaré en llegar al trabajo?»), operaciones matemáticas («¿cuánto es 45 por 17?») o preguntas generales («¿por qué el cielo es azul? ¿cuántos años tiene Jeff Bezos? etc.»).

Encuentro especialmente entretenida la posibilidad de preguntarle diariamente por el chiste del día, la curiosidad del día, la palabra del día o el truco del día.

Todas las peticiones a Echo Show 15 deben hacerse mediante voz ya que Amazon no ha incluido un cajón donde se puedan ver todas las aplicaciones y skills instaladas.

En el caso del Echo Show 15, al tener pantalla, las respuestas de voz se complementan en muchas ocasiones con imágenes o vídeos. Por ejemplo, si preguntas al Echo Show 15 por las últimas noticias, muestra un resumen de unos minutos procedente de la fuente de noticias que hayas escogido en la app Alexa.

Si le preguntas por el tiempo, el Echo Show 15 aprovecha su gran pantalla para mostrar un montón de información sobre la previsión meteorológica.

Pantalla de previsión meteorológica

El Echo Show 15 incorpora dos navegadores web — Amazon Silk y Firefox — que permiten navegar por Internet, aunque no es la forma más cómoda ni más rápida. Mientras que el navegador se maneja exclusivamente mediante la pantalla táctil, la forma de abrirlo es únicamente mediante voz.

Con Echo Show 15 podemos reproducir de manera nativa películas y series procedentes de Amazon Prime Video y Netflix, lo que puede resultar bastante cómodo si, por ejemplo, tienes el Echo Show 15 en la cocina y quieres ver algo mientras cocinas.

Lamentablemente, no existe una skill de YouTube, sino que debemos recurrir al navegador para acceder a la página web de la plataforma. Tampoco hay skill para HBO Max, Disney+, Movistar+ y la skill Stream Player para ver TDT ha ido perdiendo canales (ahora solo se ve La 1, La 2, 24 horas y Paramount), lo cual es una pena dada la gran pantalla del Echo Show 15.

Menú de Vídeo

Alexa puede ayudarte a la hora de poner un temporizador («pon un temporizador de 10 minutos»), una alarma («pon una alarma todos los días a las 8 de la mañana»), un recordatorio («recuérdame que salga a aplaudir a las ocho de la tarde») o añadir elementos a una lista («añade patatas a la lista de compra»).

Puedes gestionar las alarmas y los recordatorios en la app Alexa, así como crear listas personalizadas (compra, tareas pendientes, etc.) que están siempre accesibles desde el smartphone Android o iOS.

Como hemos comentado en el apartado anterior, es posible pedir a Alexa que reproduzca música de alguno de los servicios compatibles. Puedes pedirle que reproduzca una canción en concreto, música de un estilo o una lista de reproducción, por ejemplo. Asimismo, durante la reproducción, puedes controlar el volumen, parar la música o activar un orden aleatorio mediante la voz.

Una funcionalidad muy útil de los Echo es la posibilidad de realizar llamadas y enviar mensajes de un Echo a otro, tanto dentro tu propio hogar como a altavoces de amigos y familiares. Entre dispositivos con pantalla (o bien usando la app Alexa), es posible realizar videollamadas.

Otra posibilidad de comunicación es realizar una llamada «Drop In», que consiste en establecer una comunicación de voz entre dos dispositivos Echo sin que sea necesario que el segundo Echo «descuelgue» la llamada. Esto es útil si, por ejemplo, tienes un altavoz Echo en el cuarto de los niños y quieres decirles algo sin ir a su habitación. Es importante que limites quién puede realizar una llamada Drop In, especialmente si utilizas el Echo Show 15 con cámara integrada, por cuestiones obvias de privacidad.

Desde hace un tiempo, también es posible realizar videollamadas con Skype, lo que permite llamar a personas que no tienen un dispositivo Alexa e incluso a números fijos y móviles, por lo que resulta muy interesante para hablar con gente fuera del ecosistema de Amazon.

A diferencia del Echo Show 10, la cámara de 5MP del Echo Show 15 no ajusta el encuadre para que siempre aparezcas en el centro de la imagen y en primer plano.

Cámara frontal

Otra funcionalidad de los dispositivos Alexa es que puedes enviar un anuncio para que suene por todos los altavoces y pantallas Echo que tengas en casa a la vez («Alexa, anuncia que la cena está lista») — esto puede ser útil para avisar, por ejemplo, que estás de camino a casa desde la app del móvil. Desde hace poco, es posible añadir ciertos sonidos al mensaje como campana para la cena, trompeta, beso, pedo, buenos días, ovación, trompeta, nada, etc.

Amazon ofrece la posibilidad de conectarte remotamente al Echo Show 15 para ver la imagen captada por su cámara. Esto puede ser útil para tareas de vigilancia aunque es necesario que la estancia esté iluminada ya que no tiene visión por infrarrojos.

Alexa ofrece la posibilidad de aumentar sus habilidades añadiendo skills que permiten interactuar con servicios de terceros. Por ejemplo, hay una skill de Burger King que nos permite realizar un pedido, una de Megustaescuchar que lee cuentos, una de Trivial Pursuit para jugar con más personas, una de Pasapalabra para disfrutar del popular juego, una de Las noticias de Dani Martin para escuchar un resumen de las noticias del día, etc.

Si tienes ciertos conocimientos de programación, puedes incluso crearte tu propia skill — yo he desarrollado una para controlar mi casa.

Existen muchísimos dispositivos para el hogar de terceros que se integran con Alexa, como interruptores, enchufes, cámaras de vigilancia o bombillas. Para utilizarlos, normalmente basta con activar la activar la skill del fabricante y conectar el dispositivo de hogar digital a través de la app Alexa.

Es posible ver en la pantalla del Echo Show 15 la imagen procedente de una cámara de seguridad compatible, e incluso minimizarla para que la imagen se vea en una esquina.

Imagen procedente de cámara de seguridad en la esquina superior izquierda

Es posible crear grupos de dispositivos para activarlos todos a la vez con una sola orden, así como crear rutinas que automaticen varias acciones — por ejemplo, que encienda la calefacción, lea las noticias y nos dé información del tráfico al decir «Alexa, buenos días».

Una funcionalidad interesante es crear una rutina cuyo disparador es la detección de un sonido por parte del Echo Show 15: tos, bebé llorando, pitidos de electrodomésticos, perro ladrando, ronquidos o sonido de agua.

En España, Amazon no ofrece el servicio Alexa Guard, lo que significa que sus micrófonos no pueden detectar el sonido de rotura de cristales o alarmas de incendio, y avisarte en caso de que esto ocurra.

Lista de dispositivos inteligentes de mi hogar

El Echo Show 15 puede reproducir fotografías de Amazon Photos como si fuera un marco de fotos digital, aunque no puede conectarse con Google Fotos (y menos aún con iCloud), que es donde la mayoría de la gente almacena sus fotografías.

Como novedad, el Echo Show 15 ofrece un modo Marco de Fotos donde tus fotografías aparecen a pantalla completa. La alternativa es que tus fotografías se alternen con otras sugerencias de Alexa en la pantalla de inicio, aunque en este aspecto Amazon podría hacer un mejor trabajo a la hora de centrar las fotos, ya que a veces el panel de widgets tapa la cara de la persona.

No es posible enviar vía Google Cast o AirPlay lo que ves en el smartphone a la pantalla del Echo Show 15, algo que podría ser bastante útil.

Modo Marco de Fotografías

Precio

Los dispositivos Amazon Echo están a la venta en la web de Amazon y, en particular, el Echo Show 15 tiene un precio de 🛒 249,99 €. En caso de que quieras apoyarlo sobre una mesa, tendrás que hacerte con el soporte inclinable opcional (🛒 29,99€).

Si buscas un altavoz inteligente con pantalla, otra gran opción es el Echo Show 10 (🛒 249,99€) con pantalla giratoria (pero más pequeña) y un conjunto de altavoces más potente, pero con una interfaz sin widgets.

Otra opción interesante es el Echo Show 8 (🛒 129,99 €), que es una versión de gran tamaño del Echo Show 5 ya que cuenta con una pantalla de 8″ y un sonido bastante más potente. Si prefieres algo todavía más pequeño, no puedes dejar de echar un vistazo al Echo Show 5 (64,99 €), que con su pantalla de 5,5″ resulta más apropiado para colocarlo en la mesilla de noche o la mesa de tu despacho si tienes poco espacio.

Además de estos dispositivos, Amazon ofrece una buena selección de altavoces inteligentes sin pantalla.

Conclusiones

El Echo Show 15 (🛒 249,99 €) es la pantalla inteligente de mayor tamaño que jamás ha construido Amazon, ya que cuenta con un panel de 15,6″. Su diseño evoca al de un cuadro o marco de fotos, ya que alrededor de la pantalla encontramos un paspartú blanco y un marco exterior de color oscuro.

Con este diseño, es normal que Amazon haya pensado en que un buen sitio para el Echo Show 15 es colgado en la pared en horizontal o vertical. Sin embargo, debes tener en cuenta que quedará a la vista el cable blanco de alimentación que va hasta el enchufe más cercano, y que una vez fijado a la pared no puedes girarlo.

Como alternativa, puedes hacerte con un soporte inclinable (🛒 29,99€) que permite apoyar el Echo Show 15 sobre una mesa — esta ha sido la configuración que yo he elegido para colocarlo en mi cocina.

El Echo Show 15 cuenta con una gran pantalla táctil de 15,6″ con resolución Full HD, que ofrece buenos ángulos de visión y presenta colores vivos, pero tiende a producir reflejos si está en frente de una ventana.

Cuenta con dos altavoces estéreo de 1,6″ integrados en la parte trasera de a pantalla que, si bien son adecuados para ver vídeos, carecen de bajos contundentes para disfrutar de música. Otros dispositivos de Amazon, como el Echo Show 10, son más apropiados para este fin.

El Echo Show 15 es capaz de reproducir música de servicios como Amazon Music, Spotify y Apple Music, o de tu móvil mediante Bluetooth.

También permite ver vídeos de servicios de streaming como Prime Video, Netflix o Atresmedia, pero no tiene skills para YouTube (tienes que usar el navegador web), HBO Max, Disney+ o Movistar+, por citar algunos. Tampoco es posible enviar vídeo desde el móvil vía Google Cast o Apple AirPlay.

Amazon ha modernizado la interfaz de usuario para aprovechar el gran tamaño de su pantalla. Ahora, en la mitad derecha podemos tener widgets de varios tamaños, tanto propios de Amazon como de terceros (por ejemplo, Cookpad), para ver tu agenda, notas, la lista dela compra, la previsión meteorológica, las últimas canciones reproducidas, recetas populares, etc.

En la parte izquierda, se siguen mostrando las habituales sugerencias de Alexa y, si lo deseas, también pueden aparecer fotos que hayas subido a Amazon Photos. Incluso es posible poner el Echo Show 15 en un modo Marco de Fotos que muestra las fotografías a pantalla completa.

En general, el Echo Show 15 se mueve con rapidez gracias al chip Amlogic Pop1 con motor de red neuronal Amazon AZ2 Neural Edge. Solo en algunas ocasiones noto algo de lentitud al entrar/salir de ciertas apps.

Una de las funcionalidades que habilita el chip Amazon AZ2 Neural Edge es la Identificación Facial, que utiliza la cámara frontal de 5 MP para reconocer las caras de las personas de la casa y te muestra contenidos personalizados como eventos, recordatorios, música reproducida recientemente y notas que te hayan enviado otros usuarios. Sin embargo, por el momento, no es posible personalizar los widgets que se muestran en función del perfil.

Como otros dispositivos Echo, también ofrece Identificación de Voz, que le permite ofrecer respuestas personalizadas para ti si le preguntas por el tráfico a tu trabajo, le pides que reproduzca una de tus listas de música, le solicitas que reproduzca tus noticias favoritas, etc.

Puedes utilizar el Echo Show 15 como un intercomunicador de voz/vídeo, ya sea con otras personas que tengan dispositivos Echo en sus casas, como con dispositivos Echo de tu propio hogar. Incluso podemos enviar un anuncio que se reproduce por todos los altavoces del hogar.

Otra de las utilidades de los dispositivos Echo es actuar como centro de control de nuestro hogar digital. Muchas cámaras, termostatos, bombillas, interruptores y electrodomésticos pueden ser controlados mediante Alexa, aunque el Echo Show 15 no incorpora un hub Zigbee.

Por todo lo anterior, el Echo Show 15 es una excelente compra si andas detrás de una pantalla inteligente de gran tamaño para mostrar una gran cantidad de información, incluidas tus fotografías y widgets favoritos, así como hacer uso del asistente virtual más versátil, Alexa.

Lo mejor:

Construcción atractiva que evoca un marco de fotos y se puede colocar en horizontal o vertical, tanto colgado en la pared como encima de una mesa mediante un soporte opcional.

Construcción atractiva que evoca un marco de fotos y se puede colocar en horizontal o vertical, tanto colgado en la pared como encima de una mesa mediante un soporte opcional. Pantalla de gran tamaño (15.6″) y resolución (Full HD), que resulta útil para ver noticias, películas/series de servicios en streaming, realizar videollamadas, etc.

Pantalla de gran tamaño (15.6″) y resolución (Full HD), que resulta útil para ver noticias, películas/series de servicios en streaming, realizar videollamadas, etc. Compatibilidad con un buen número de servicios de streaming de música (Amazon Music, Spotify, Apple Music) y vídeo (Amazon Prime Video, Netflix, Atresmedia)

Compatibilidad con un buen número de servicios de streaming de música (Amazon Music, Spotify, Apple Music) y vídeo (Amazon Prime Video, Netflix, Atresmedia) Posibilidad de reproducir música de forma sincronizada en varias habitaciones con otros dispositivos Echo. Compatibilidad con música por Bluetooth.

Posibilidad de reproducir música de forma sincronizada en varias habitaciones con otros dispositivos Echo. Compatibilidad con música por Bluetooth. Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser ampliadas mediante un amplio catálogo de skills (por ejemplo, juegos, cuentacuentos, etc.)

Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser ampliadas mediante un amplio catálogo de skills (por ejemplo, juegos, cuentacuentos, etc.) Punto neurálgico para la familia si utilizas una agenda, lista de la compra, lista de notas, etc. compatible con Alexa.

Punto neurálgico para la familia si utilizas una agenda, lista de la compra, lista de notas, etc. compatible con Alexa. Control de dispositivos de hogar digital (interruptores, termostatos, cámaras, etc.) y posibilidad de automatizar acciones en rutinas.

Control de dispositivos de hogar digital (interruptores, termostatos, cámaras, etc.) y posibilidad de automatizar acciones en rutinas. Posibilidad de personalizar los contenidos mostrados en pantalla según la persona que está delante de la cámara (identificación facial) y de personalizar respuestas en función de qué persona de la casa está hablando (identificación de voz).

Posibilidad de personalizar los contenidos mostrados en pantalla según la persona que está delante de la cámara (identificación facial) y de personalizar respuestas en función de qué persona de la casa está hablando (identificación de voz). Función de intercomunicador entre dispositivos del mismo hogar o de amigos, con posibilidad de realizar videollamadas (incluso con Skype)

Función de intercomunicador entre dispositivos del mismo hogar o de amigos, con posibilidad de realizar videollamadas (incluso con Skype) Botón de privacidad que desactiva la cámara frontal y micrófonos, y cubierta física para tapar la cámara.

Botón de privacidad que desactiva la cámara frontal y micrófonos, y cubierta física para tapar la cámara. El reconocimiento facial y de voz se produce en el dispositivo, por lo que no se envían imágenes o fragmentos de audio a los servidores de Amazon.

Lo peor:

Sin posibilidad de instalar apps tradicionales a pesar de contar con una pantalla táctil y correr Android por debajo. Ausencia de algunas skills como HBO Max, Disney+, Movistar+ u otras.

Sin posibilidad de instalar apps tradicionales a pesar de contar con una pantalla táctil y correr Android por debajo. Ausencia de algunas skills como HBO Max, Disney+, Movistar+ u otras. Menor integración con Android e iOS que los altavoces de Google y Apple para mostrar fotografías y otros contenidos, o enviar contenidos mediante Google Cast o Apple Airplay

Menor integración con Android e iOS que los altavoces de Google y Apple para mostrar fotografías y otros contenidos, o enviar contenidos mediante Google Cast o Apple Airplay El reconocimiento facial no aporta una gran funcionalidad. El reconocimiento de voz es lo que realmente permite personalizar la experiencia.

El reconocimiento facial no aporta una gran funcionalidad. El reconocimiento de voz es lo que realmente permite personalizar la experiencia. Calidad de los altavoces mejorable a la hora de reproducir música

Calidad de los altavoces mejorable a la hora de reproducir música Cámara frontal de baja resolución (5MP) sin lente ultra gran angular ni funcionalidad de encuadre automático

Cámara frontal de baja resolución (5MP) sin lente ultra gran angular ni funcionalidad de encuadre automático Sin hub Zigbee

Nota: El Echo Show 15 ha sido cedido amablemente por Amazon para la realización de este anáisis.