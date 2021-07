Análisis del Echo Show 5 (2021) a fondo y opinión

Los altavoces y las pantallas inteligentes están cada vez más presentes en nuestros hogares, y Amazon es la compañía que más modelos tiene en el mercado

El Echo Show 5 fue lanzado en junio 2019 con una pantalla inteligente de 5.5″, cámara para videollamadas y altavoz integrado. Ahora, la compañía ha lanzado la segunda generación del Echo Show 5 que incorpora una cámara frontal ultra gran angular para mejores videollamadas y vigilancia.

Como cualquier dispositivo Echo, cuenta con el asistente virtual Alexa para contestar a nuestras preguntas mediante voz y, en este caso, también vídeo. Además, puede reproducir música de diversos de servicios de streaming (entre ellos Spotify y Apple Music) y permite controlar nuestros dispositivos inteligentes del hogar.

He tenido oportunidad de utilizar el Echo Show 5 (🛒 84,99€) durante algunas semanas y, a continuación, traigo mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

El Echo Show 5 posee un diseño idéntico al del modelo de 2019. Su aspecto nos recuerda al de un reloj despertador, solo que con una gran pantalla a color de 5,5″ cubriendo casi todo el frontal.

Los marcos que rodean la pantalla se ven algo anchos, por lo que me hubiera gustado que redujeran su grosor frente al modelo anterior para agrandar un poco el área de visualización.

El Echo Show 5 es un dispositivo compacto de, aproximadamente, 15 cm de ancho x 9 cm de alto x 7 cm de alto. Por el reducido tamaño de su pantalla, resulta un dispositivo idóneo para colocarlo en un lugar donde lo veamos a poca distancia, por ejemplo sobre la mesilla de noche o incluso en nuestra mesa de trabajo.

Aunque pudieras pensar que la pantalla iluminada puede molestar por la noche, el Echo Show 5 posee un sensor de iluminación y no solamente es capaz de adaptar el brillo de la pantalla a la iluminación ambiente sino que, por la noche, apaga su pantalla casi por completo y solo muestra la hora en un tenue color gris.

La pantalla del Echo Show 5 está orientada hacia arriba, lo que facilita que podamos verla fácilmente desde nuestra altura sin tener que agacharnos. Cuenta con un conector de alimentación (no tiene batería) y un conector de 3.5mm para enviar la salida de sonido a un altavoz externo o auriculares.

En la parte superior, el Echo Show 5 cuenta con dos botones para controlar el volumen y un botón para desactivar electrónicamente los micrófonos y la cámara. La cámara está presente en el borde superior de la pantalla y, si te preocupa tu privacidad, te alegrará saber que incluye una cubierta para tapar físicamente la cámara y que no puedan verte.

En mi casa, el nuevo Echo Show 5 está colocado en mi mesa de trabajo, donde hace además las veces de marco digital de fotos. Me hubiera gustado que contase con un puerto USB para poder cargar el smartphone sin tener que recurrir a otro enchufe.

El Echo Show 5 está disponible en tres colores — blanco, negro (antracita) y azul — por lo que no deberías tener problemas en encontrar un acabado que pegue con el entorno. .

Pantalla

El Echo Show 5 cuenta con una pantalla LCD de 5.5” con resolución 960 × 480 píxeles, por lo que ofrece una densidad de píxeles ede 195 ppp.

Se trata de una densidad de píxeles más bien escasa pero no debemos olvidar que el Echo Show 5 no es un dispositivo para utilizar a unos centímetros de los ojos, sino que lo normal es que veas la pantalla a una cierta distancia. Esto hace que la resolución de la pantalla sea un asunto de menor importancia.

Un aspecto mejorable de la pantalla es que produce ciertos reflejos, por lo que no es conveniente que la sitúes apuntando hacia una ventana.

Los ángulos de visión son amplios y los colores no se distorsionan al observar la pantalla desde un ángulo, aunque se nota una cierta pérdida de brillo.

El Echo Show 5 detecta el nivel de luz ambiente en la habitación y ajusta el brillo de la pantalla automáticamente. En mi experiencia, hace un buen trabajo a la hora de ajustar el brillo pero siempre puedes acceder al control manual para controlarlo a tu gusto.

Al ser un panel LCD, los negros no son tan profundos y, por tanto, el contraste no es tan elevado. Me encantaría ver un Echo con panel OLED, sobre todo en aquellos dispositivos orientados al dormitorio, ya que los paneles LCD no se apagan del todo cuando muestran la hora.

Hardware y rendimiento

El Echo Show 5 cuenta con un procesador principal MediaTek 8163, un chip de gama media que se presentó en 2015 y se utiliza principalmente en tablets Android. Es el mismo chip que tenía el modelo anterior, por lo que en este aspecto no vemos ninguna mejora.

Cuenta con cuatro núcleos ARM Cortex-A53 que tienen una velocidad de hasta 1,5 GHz. Además, un un chip gráfico ARM Mali-T720 MP2 a 600 MHz, un controlador de memoria DDR3x32 1600Mbps, Bluetooth 4.0, 802.11 b/g/n, GPS y FM.

Existe una variante del chip MediaTek MT8163 con nombre similar pero una velocidad inferior de 1,3 GHz y GPU de hasta 520 MHz. Desconocemos cuál es la que utiliza Amazon en este dispositivo.





En el uso diario, no se percibe lentitud a la hora de manejar el Echo Show 5, pero es cierto que no responde tan rápidamente a las pulsaciones de la pantalla como un smartphone o tablet convencional, sino que hay un pequeño retardo al movernos por las pantallas o, por ejemplo, al iniciar un Drop In.

El Echo Show 5 cuenta con Wifi de doble banda, y es compatible con redes 802.11a/b/g/n/ac así como con Bluetooth.

A diferencia del Echo Show 10, este dispositivo no integra un hub Zigbee para controlar dispositivos como bombillas o interruptores inteligentes que utilicen esta tecnología.

Capacidades de reproducción de música

El Echo Show 5 cuenta con un altavoz de 1.65″ que es capaz de emitir sonido con una potencia de 4W. El altavoz está en la parte de atrás del dispositivo, por lo que resulta invisible cuando miras el dispositivo de frente

Aunque el Echo Show 5 no está especialmente pensado para escuchar música, ofrece una calidad de sonido más que aceptable si quieres ver un vídeo o reproducir alguna canción de forma ocasional y la voz de Alexa suena de forma clara y natural.

Como ocurre con otros dispositivos Echo, podemos reproducir música procedente de servicios de streaming de música como Amazon Music, Spotify, TuneIn, Deezer y Apple Music. Si no tienes cuenta en ninguno de estos servicios, también puedes enviarla desde tu smartphone usando Bluetooth.

Además, es posible escuchar la misma música en varias habitaciones de manera sincronizada gracias a la funcionalidad de música multiestancia.

Funcionalidades

El cerebro de los altavoces Amazon Echo es el asistente virtual Alexa, con quien podemos contactar mediante voz con un simple «Alexa, …». Si no te gusta el nombre de Alexa (o vive alguien con un nombre parecido en tu casa), es posible cambiarlo para evitar que responda cuando no debe.

Un aspecto que me gusta de la interacción con Alexa es que es posible activar un modo de respuestas breves que hace que los altavoces respondan con un breve sonido a ciertas instrucciones, en lugar de con confirmaciones más largas tipo «de acuerdo» o «entendido.» Esto me parece especialmente útil para comandos frecuentes, como cuando le pido que encienda o apague la luz varias veces al día.

Alexa también ofrece un modo susurro que permite a hablar en voz baja a Alexa y que esta también responda susurrando. De esta forma, no molestaremos a nadie si queremos interactuar con Alexa a horas en las que los demás duermen.

Como cualquier asistente de voz, puedes preguntar a Alexa por las últimas noticias («¿cuáles son las noticias de hoy?»), la previsión meteorológica («¿qué tiempo va a hacer mañana?»), eventos deportivos («¿cuándo juega el Betis»?), conversión de moneda o unidades («¿cuántos euros son 25 dólares?»), tráfico («¿cuánto tardaré en llegar al trabajo?»), operaciones matemáticas («¿cuánto es 45 por 17?») o preguntas generales («¿por qué el cielo es azul? ¿cuántos años tiene Jeff Bezos? etc.»).

Encuentro especialmente entretenida la posibilidad de preguntarle diariamente por el chiste del día, la curiosidad del día, la palabra del día o el truco del día, pero lo que más me gusta es que Alexa va sugiriendo temas de actualidad constantemente en su pantalla.

Aunque el hecho de que aparezcan estos mensajes en la pantalla pueda parecer algo banal, en mi experiencia anima al uso del dispositivo. Con los altavoces Echo sin pantalla, no existe la posibilidad de que sugieran temas sobre los que puedes preguntar, por lo que al final acabas utilizándolo siempre para las mismas cosas.

Como curiosidad, si no hay nadie en la habitación, la pantalla del Echo Show 5 muestra únicamente la fecha, hora y climatología, mientras que cuando detecta movimiento en la habitación, comienza a mostrar las sugerencias de temas de actualidad.

Todas las peticiones a Echo Show 5 deben hacerse mediante voz ya que Amazon no ha incluido un cajón donde se puedan ver todas las aplicaciones y skills instaladas.

En el caso del Echo Show 5 , las respuestas de voz se complementan en muchas ocasiones con imágenes o vídeos en la pantalla. Por ejemplo, si preguntas al Echo Show 5 las últimas noticias, muestra un resumen de unos minutos procedente de la fuente de noticias que hayas escogido en la app Alexa.

Si estás pensando en comprar en Amazon, además de hacerlo a través de la web puedes utilizar la voz. Incluso es posible hacer seguimiento a tus últimos envíos. De hecho, el Echo Show 5 avisa si tienes algún envío que vaya a llegarte ese mismo día.

Con Echo Show 5, podemos reproducir de manera nativa películas y series procedentes de Amazon Prime Video y Netflix, lo que puede resultar interesante si no te importa ver contenidos en una pantalla tan pequeña.

Lamentablemente, no existe una aplicación o skill de YouTube, sino que debemos recurrir al navegador para acceder a la página web de la plataforma.

Alexa puede ayudarte a la hora de poner un temporizador («pon un temporizador de 10 minutos»), una alarma («pon una alarma todos los días a las 8 de la mañana»), un recordatorio («recuérdame que salga a aplaudir a las ocho de la tarde») o añadir elementos a una lista («añade patatas a la lista de compra»).

Puedes gestionar las alarmas y los recordatorios en la app Alexa, así como crear listas personalizadas (compra, tareas pendientes, etc.) que están siempre accesibles desde el smartphone Android o iOS.

Como hemos comentado en el apartado anterior, es posible pedir a Alexa que reproduzca música de alguno de los servicios compatibles. Puedes pedirle que reproduzca una canción en concreto, música de un estilo o una lista de reproducción, por ejemplo. Asimismo, durante la reproducción, puedes controlar el volumen, parar la música o activar un orden aleatorio mediante la voz.

Una funcionalidad muy útil de los Echo es la posibilidad de realizar llamadas y enviar mensajes de un Echo a otro, tanto dentro tu propio hogar como a altavoces de amigos y familiares. Entre dispositivos con pantalla (o bien usando la app Alexa), es posible realizar videollamadas.

Otra posibilidad de comunicación es realizar una llamada «Drop In», que consiste en establecer una comunicación de voz entre dos dispositivos Echo sin que sea necesario que el segundo Echo «descuelgue» la llamada. Esto es útil si, por ejemplo, tienes un altavoz Echo en el cuarto de los niños y quieres decirles algo sin ir a su habitación. Es importante que limites quién puede realizar una llamada Drop In, especialmente si utilizas el Echo Show 5 con cámara integrada, por cuestiones obvias de privacidad.

Desde hace un tiempo, también es posible realizar videollamadas con Skype, lo que permite llamar a personas que no tienen un dispositivo Alexa e incluso a números fijos y móviles, por lo que resulta muy interesante para hablar con gente fuera del ecosistema de Amazon.

La cámara ultra gran angular del Echo Show 5 permite que ampliar el encuadre al realizar videollamadas, por lo que no tendrás que preocuparte tanto por estar justo delante de la cámara. Además, la resolución de la cámara ha aumentado a 2MP, por lo que la calidad de la imagen es superior.

Amazon ha añadido la posibilidad de conectarte remotamente al Echo Show 5 para ver la imagen captada por su cámara. Esto puede ser útil para tareas de vigilancia aunque es necesario que la estancia esté iluminada ya que no tiene visión por infrarrojos.

Otra funcionalidad de los dispositivos Alexa es que puedes enviar un anuncio para que suene por todos los altavoces y pantallas Echo que tengas en casa a la vez («Alexa, anuncia que la cena está lista») — esto puede ser útil para avisar, por ejemplo, que estás de camino a casa desde la app del móvil. Desde hace poco, es posible añadir ciertos sonidos al mensaje como campana para la cena, trompeta, beso, pedo, buenos días, ovación, trompeta, nada, etc.

Alexa ofrece la posibilidad de aumentar sus habilidades añadiendo skills que permiten interactuar con servicios de terceros. Por ejemplo, hay una skill de Burger King que nos permite realizar un pedido, una de Megustaescuchar que lee cuentos, una de Trivial Pursuit para jugar con más personas, una de Pasapalabra para disfrutar del popular juego, una de Las noticias de Dani Martin para escuchar un resumen de las noticias del día, etc.

Si tienes ciertos conocimientos de programación, puedes incluso crearte tu propia skill — yo he desarrollado una para controlar mi casa.

Existen muchísimos dispositivos para el hogar de terceros que se integran con Alexa, como interruptores, enchufes, cámaras de vigilancia o bombillas. Para utilizarlos, normalmente basta con activar la activar la skill del fabricante y conectar el dispositivo de hogar digital a través de la app Alexa.

Es posible crear grupos de dispositivos para activarlos todos a la vez con una sola orden, así como crear rutinas que automaticen varias acciones — por ejemplo, que encienda la calefacción, lea las noticias y nos dé información del tráfico al decir «Alexa, buenos días».

Alexa es capaz de identificar la voz de cada miembro de la familia siempre que la haya registrado a través de la app Alexa de su propio smartphone.

De esta forma, Alexa puede ofrecer respuestas personalizadas. Por ejemplo, si le pides que te cuente las noticias utilizará la fuente de noticias que hayas seleccionado, o si le preguntas por el tráfico al trabajo te dará la información sobre lo que tardarás en llegar a tu propia oficina.

El Echo Show 5 puede reproducir fotografías de Amazon Photos como si fuera un marco de fotos digital, aunque no puede conectarse con Google Fotos (y menos aún con iCloud), que es donde la mayoría de la gente almacena sus fotografías tomadas con el móvil.

Como novedad, el Echo Show 5 permite añadir fotos tomadas por su cámara directamente a Amazon Photos con solo decir «Alexa, haz un selfie.» Además, Amazon ha añadido algunas opciones para crear selfies más divertidos, como añadir objetos de atrezzo o crear composiciones.

Precio

Los dispositivos Amazon Echo están a la venta en la web de Amazon a precios bastante competitivos y, en particular, el Echo Show 5 tiene un coste de 🛒 84,99€.

Si buscas un altavoz inteligente con pantalla y no te importa gastar un poco más, el Echo Show 8 (129,99 €) es una versión de gran tamaño del Echo Show 5 ya que cuenta con una pantalla de 8″ y un sonido bastante más potente.

Por supuesto, también está el Echo Show 10 (🛒 249,99€), que no solo incorpora una gran pantalla de 10″ sino que está articulada y puede girar para seguirte según te mueves por la habitación.

Además de estos dispositivos, Amazon ofrece una buena selección de altavoces inteligentes sin pantalla.

Conclusiones

El Echo Show 5 posee un tamaño bastante compacto, por lo que resulta un dispositivo ideal para colocarlo en la mesilla de noche o la mesa de trabajo.

Su pantalla de 5.5″ muestra permanentemente la hora y sugiere temas de actualidad sobre los que podemos pedirle información. También podemos pedirle que muestre fotografías a modo de marco digital.

Todos los altavoces Echo integran el asistente virtual Alexa, posiblemente el más avanzado del momento. Además de responder a preguntas comunes sobre el tráfico, el tiempo, nuestra agenda o cultura general, Amazon ha creado un catálogo de skills que pueden añadir nuevas habilidades a Alexa. La cantidad de skills disponibles es impresionante y la lista va en aumento.

El Echo Show 5 es capaz de reproducir música procedente de una gran cantidad de servicios de streaming (por ejemplo, Spotify y Apple Music) o del móvil mediante Bluetooth. Sin embargo, debido a sus pequeñas dimensiones, la calidad del sonido no es la mejor, por lo que si quieres usarlo para escuchar música es mejor que utilices su salida de audio de 3.5 mm para conectarlo a una altavoz externo o auriculares.

Otra funcionalidad interesante es utilizar los Echo como intercomunicadores, ya sea con otras personas que tengan altavoces o pantallas Echo en sus casas como con otros dispositivos Echo de tu propio hogar. Incluso podemos enviar un anuncio que se reproduce por todos los altavoces del hogar.

El Echo Show 5 incorpora una cámara ultra gran angular de 2MP, por lo que podemos realizar videollamadas con una buena calidad de imagen. Si te preocupa tu privacidad por la presencia de una cámara, te alegrará saber que cuenta con una solapa que permite taparla físicamente.

Otras de las utilidades de los dispositivos Echo es actuar como centro de control de nuestro hogar digital. Muchas cámaras, termostatos, bombillas, enchufes y electrodomésticos son compatibles con Alexa y pueden ser controlados mediante la voz.

En conclusión, el Echo Show 5 es una excelente compra si andas detrás de altavoz inteligente con Alexa ya que su pantalla integrada ofrece respuestas más ricas y permite nuevas formas de interacción.

Lo mejor:

Diseño compacto en colores blanco, azul o negro que no desentona en una mesilla de noche o el escritorio de trabajo.

Diseño compacto en colores blanco, azul o negro que no desentona en una mesilla de noche o el escritorio de trabajo. Pantalla útil para actuar como despertador, mostrar noticias en vídeo, sugerir preguntas sobre temas de actualidad, realizar video-llamadas, etc.

Pantalla útil para actuar como despertador, mostrar noticias en vídeo, sugerir preguntas sobre temas de actualidad, realizar video-llamadas, etc. Buena recepción de órdenes a través de sus micrófonos, incluso a gran distancia o en un entorno ruidoso.

Buena recepción de órdenes a través de sus micrófonos, incluso a gran distancia o en un entorno ruidoso. Compatibilidad con un buen número de servicios de música (Amazon Music, Spotify, Apple Music) y posibilidad de reproducir por Bluetooth.

Compatibilidad con un buen número de servicios de música (Amazon Music, Spotify, Apple Music) y posibilidad de reproducir por Bluetooth. Salida de sonido mediante el altavoz integrado o conector de 3.5 mm.

Salida de sonido mediante el altavoz integrado o conector de 3.5 mm. Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser expandidas mediante un amplio catálogo de skills.

Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser expandidas mediante un amplio catálogo de skills. Control de dispositivos de hogar digital y posibilidad de automatizar acciones en rutinas.

Control de dispositivos de hogar digital y posibilidad de automatizar acciones en rutinas. Posibilidad de personalizar respuestas en función de quién está hablando.

Posibilidad de personalizar respuestas en función de quién está hablando. Cámara frontal ultra gran angular de 2MP para videollamadas de mayor calidad

Cámara frontal ultra gran angular de 2MP para videollamadas de mayor calidad Función de intercomunicador entre dispositivos del mismo hogar o de amigos

Lo peor:

La pantalla se queda algo pequeña para un uso a cierta distancia

La pantalla se queda algo pequeña para un uso a cierta distancia Menor integración con los sistemas operativos Android e iOS que los altavoces de Google y Apple

Nota: El Echo Show 5 ha sido cedido amablemente por Amazon.