Análisis y opinión del robot aspirador eufy C28

A principios de año, eufy presentó en España su nuevo robot aspirador eufy C28 (🛒 539€), un modelo que apuesta por la limpieza premium combinando succión de alto nivel, fregado inteligente y una estación todo en uno diseñada para reducir el mantenimiento.

Entre sus principales bazas destacan una potente succión de hasta 15.000 Pa, el sistema de fregado con rodillo autolimpiable, cepillo antienredos pensado para recoger pelo sin que se atasque fácilmente, navegación láser y una estación capaz de vaciar el depósito de polvo, lavar la mopa, rellenar el agua, recoger el agua sucia y secar la mopa con aire caliente

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador eufy C28 durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

Como todos los robots aspiradores, eufy C28 tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un peso de 5 kg, un diámetro de unos 35 cm y una altura de 11,1 cm, por lo que puede tener alguna dificultad para pasar por debajo de muebles.

En la parte superior cuenta con navegación láser LDS, apoyada por una línea láser para detectar obstáculos. Aun así, al no incorporar cámara RGB ni reconocimiento visual avanzado, no identifica objetos pequeños con la misma fiabilidad que modelos superiores, por lo que conviene retirar cables, calcetines o pequeños objetos del suelo antes de iniciar la limpieza.

eufy C28

Dejando a un lado sus dimensiones, eufy C28 tiene un diseño moderno, con un acabado en color negro y una tapa translúcida que resultan elegantes.

En su interior, posee un compartimento para polvo y otro para el agua de fregado. La base de carga te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que su capacidad pasa a un segundo plano en el uso habitual, ya que la base se encarga de vaciar y rellenar automáticamente

En la parte superior, encontramos dos botones táctiles:

Encendido, para encender el robot (pulsación larga) y reanudar/pausar la limpieza (pulsación corta).

Limpieza, para iniciar la limpieza o, si ya está limpiando, volver a la estación de carga.

Botones de la parte superior

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso a distintos elementos:

Cepillos laterales, que empujan la suciedad hacia el centro

Cepillo desenredante DuoSpiral, que evita que el pelo se enrede

Mopa de rodillo (retirable), que se ocupa del fregado del suelo.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que eufy C28 se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras.

Parte de abajo de eufy C28

Configuración inicial

La configuración de eufy C28 es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es muy sencillo, ya que basta con seguir las instrucciones para conectar el robot a la red WiFi de casa. Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas eufy C28, crea un mapa de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El uso del láser permite a eufy C28 orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Algunos robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot o no fregar. En mi casa, por ejemplo, he creado una zona prohibida en un lugar donde tengo un cable para evitar que se enrede, ya que este robot no tiene cámara.

Es posible establecer el tipo de suelo para cada habitación: madera, baldosas (está mal traducido como «título» en la app), mármol, terrazo y otros. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa, así como colocar mobiliario para que el plano sea más fácilmente comprensible.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta. No es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar tres niveles de aspiración — Silencioso, Turbo y Máximo — y tres ajustes del flujo de agua — Poca, Media y Alta. Es posible seleccionar la ruta de limpieza: Rápido o Profundo.

También posee una opción llamada Automatización de IA que selecciona automáticamente una estrategia de limpieza basada en el tipo de habitación y la frecuencia de limpieza. También ajusta la estrategia de limpieza cuando identifica alfombras y áreas con mascotas durante el proceso de limpieza.

Si tienes alfombras en casa, resulta útil el modo BoostIQ que aplicará la máxima potencia de aspiración cuando detecta que está sobre la tela de una alfombra o moqueta. El modo normal se reanuda cuando el robot vuelve a estar sobre suelo duro.

En alfombras de pelo corto, el robot se desenvuelve bien y activa automáticamente la potencia máxima con BoostIQ, pero no esperaría el mismo resultado en alfombras gruesas o moquetas densas, donde los robots aspiradores siguen teniendo más limitaciones.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar eufy C28 con Alexa y Google Assistant, pero no con Apple Home. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, inicia la limpieza con RoboVac», «Alexa, dile a RoboVac que detenga la limpieza» o «Alexa, pide a RoboVac que vuelva a su casa.»

eufy es uno de los primeros fabricantes en adoptar de forma activa Matter, pero este robot no es compatible con este protocolo para dispositivos del hogar.

Funcionamiento del robot

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Eufy y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o una alfombra.

Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa o Google Assistant, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de intensidad de limpieza, de aspiración/fregado, de succión y el nivel de agua.

El volumen de sonido de la aspiradora depende del nivel de succión que hayas configurado y, en mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración. Normalmente, trato de activar eufy C28 cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido, ya que puede ser un poco molesto si estás viendo la televisión.

Si te molesta que haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot estará silenciado, no vaciará el polvo ni hará la limpieza de retorno automático (es decir, volver a la base cuando se quede sin batería para seguir limpiando después).

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve en tiempo real.

El robot cuenta con una potencia de aspiración de 15.000 Pa, combinada con un sistema antienredos del cepillo principal. Es una potencia de succión suficiente, pero se ve superada por otros robots de precio más elevado.

El robot posee el sistema HydroJet de fregado con una mopa extra larga que ejerce una presión de 10 N sobre el suelo. Está equipado con un depósito de agua dual, limpia y sucia, y una estructura de doble raspador que limpia la fregona para que se mantenga limpia durante toda la sesión de limpieza.

En mi experiencia, el robot hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras la limpieza, el suelo se ve más limpio. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el resultado no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona, pero es suficiente para el día a día.

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

eufy C28 tiene una batería de 5.200 mAh que, según Eufy, proporciona hasta 250 minutos de limpieza en modo aspiración y 139 minutos en modo aspiración+fregado. Es posible configurar la carga de la batería fuera de horas punta, con objeto de ahorrar en la factura de la luz.

Base multifunción

eufy C28 llega con la base multifunción que ofrece múltiples funciones. Sus dimensiones son 43 × 35 × 44 cm (anchura × profundidad × altura), por lo que debes encontrar un lugar con espacio para colocarla.

Esta base es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Vacía el compartimento de polvo del robot, gracias a una bolsa de polvo de 3 litros con hasta 75 días de limpieza sin mantenimiento.

gracias a una bolsa de polvo de 3 litros con hasta 75 días de limpieza sin mantenimiento. Rellena el compartimento del robot con agua para un mejor fregado, gracias a su depósito de 2,2 litros, suficiente para 4 sesiones de fregado en una casa de 185 m².

para un mejor fregado, gracias a su depósito de 2,2 litros, suficiente para 4 sesiones de fregado en una casa de 185 m². Recoge el agua residual gracias a su depósito de 2,2 litros.

gracias a su depósito de 2,2 litros. Limpia la mopa del robot y la seca hasta 50 ºC tras cada limpieza.

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con tres compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa, otro para el agua limpia y otro para el agua sucia.

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en otras bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El compartimento para almacenar agua limpia se utiliza tanto para rellenar el depósito del robot como también para limpiar la mopa, y el agua sucia va a parar a otro compartimento, que debes vaciar de vez en cuando. El robot cuenta con una función experimental que te avisa cuando el agua se está agotando, aunque no utiliza ningún sensor sino que estima la cantidad de agua restante en base al uso.

Aunque la base reduce mucho el mantenimiento, no te olvidas por completo del robot: cada cierto tiempo hay que vaciar el depósito de agua sucia, rellenar el de agua limpia, cambiar la bolsa de polvo y revisar que no se acumulen restos en el rodillo o en la zona del raspador.

Precio

eufy C28 está disponible para su compra por 🛒 699 €, aunque normalmente puedes encontrarla en oferta más barata en sitios como Amazon. En el momento de escribir este artículo está a la venta por 539€.

Frente al eufy Omni E25, el eufy C28 renuncia a la cámara RGB y a una potencia máxima algo superior, pero mantiene el fregado HydroJet, la base multifunción y una succión muy elevada para su rango de precio. Por tanto, parece una opción más equilibrada si priorizas la relación prestaciones/precio frente a la navegación más avanzada.

Mi opinión

El eufy C28 me ha parecido un robot aspirador muy completo para quienes buscan automatizar al máximo la limpieza diaria de casa sin tener que estar pendientes constantemente del mantenimiento.

Su combinación de alta potencia de succión, fregado con rodillo, navegación láser y base multifunción lo sitúa claramente por encima de los modelos más básicos, especialmente si tienes una vivienda grande, mascotas o simplemente quieres reducir al mínimo la intervención manual.

En el día a día, lo que más se agradece es que el robot no solo aspira bien, sino que también se ocupa de buena parte del “trabajo sucio” cuando termina. La base vacía el depósito de polvo, rellena el agua, recoge el agua sucia, limpia la mopa y la seca con aire caliente, lo que hace que la experiencia sea mucho más cómoda que con robots que obligan a vaciar depósitos o lavar mopas a mano tras cada uso.

En cuanto a limpieza, el resultado es muy satisfactorio. La potencia de 15.000 Pa permite recoger sin problemas polvo, migas, pelos y suciedad habitual del suelo, y el cepillo antienredos ayuda a que el mantenimiento sea menor, algo especialmente interesante en hogares con mascotas o personas con el pelo largo. El fregado también aporta un plus evidente frente a pasar solo la aspiradora, aunque no sustituye por completo a una fregona tradicional cuando hay manchas secas o suciedad más incrustada.

La navegación láser funciona muy bien y permite al robot orientarse incluso a oscuras, crear mapas precisos y dividir la casa por habitaciones. Aun así, se echa en falta una cámara o sistema más avanzado de reconocimiento de objetos, ya que el robot no puede esquivar con fiabilidad cables, calcetines u otros obstáculos pequeños que pueda encontrar por el camino.

La app ofrece muchas opciones útiles, como limpieza por zonas, programación, paredes invisibles, zonas sin fregado, gestión de alfombras y mapas para varias plantas.

Con un precio oficial de 699 €, aunque disponible habitualmente por unos 539€, el eufy C28 es una opción muy interesante para quienes quieren un robot aspirador con funciones avanzadas y una base realmente completa sin irse a los modelos más caros del mercado.

Lo mejor

Buena potencia de succión de 15.000 Pa. Cepillo antienredos útil para hogares con mascotas.

Buena potencia de succión de 15.000 Pa. Cepillo antienredos útil para hogares con mascotas. Fregado con rodillo HydroJet más eficaz que las mopas pasivas.

Fregado con rodillo HydroJet más eficaz que las mopas pasivas. Base muy completa con vaciado, lavado, rellenado y secado.

Base muy completa con vaciado, lavado, rellenado y secado. App con muchas opciones de personalización.

App con muchas opciones de personalización. Buena relación prestaciones/precio si se compra en oferta.

Lo peor: