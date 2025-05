Análisis del robot aspirador Eufy Omni E28

Un robot aspirador es uno de los mejores compañeros del hogar, ya que permite reducir el esfuerzo que supone la limpieza frecuente del suelo. Eufy, marca conocida especialmente por sus cámaras de seguridad, es también uno de los fabricantes más innovadores de robots aspiradores.

El pasado 24 de abril, la compañía presentó sus robots aspirador eufy Onmi E28 (🛒 999 €), el primero con accesorio quitamanchas desmontable y portátil con diseño FlexiOne, y eufy Omni E25 (🛒 899 €), que ofrece el sistema HydroJet y una potencia de succión líder en la industria

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador eufy Onmi E28 durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

Como todos los robots aspiradores, eufy Onmi E28 tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un peso de 4,5 kg, un diámetro de unos 35 cm y una altura de 11,1 cm, por lo que puede tener alguna dificultad para pasar por debajo de muebles.

En la parte superior, cuenta con una torre con sensor láser de distancia (LDS) para la navegación, pero también dispone de cámaras RGB con IA y luces LED para entornos oscuros.

eufy Onmi E28

Dejando a un lado sus dimensiones, eufy Onmi E28 tiene un diseño moderno, con un acabado en color negro y una tapa translúcida que resultan elegantes.

En su interior, posee un compartimento para polvo y otro para el agua de fregado. La base de carga triple te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que la capacidad de estos compartimentos no tiene especial relevancia.

En la parte superior, encontramos dos botones táctiles:

Encendido, para encender el robot (pulsación larga) y reanudar/pausar la limpieza (pulsación corta).

Base de carga, para volver a la estación de carga (pulsación corta).

Estos botones vienen acompañados de unos LED que reflejan el estado del robot aspirador:

Blanco parpadeante: Encendido

Blanco fijo: En funcionamiento normal

Rojo parpadeante: Batería baja

Rojo fijo: Batería baja o error

Rojo parpadeante rápidamente: Error

Botones de la parte superior

En la parte superior, encontramos una tapa que nos da acceso a los depósitos de polvo y agua.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso a distintos elementos:

Cepillo con brazo robótico, que se extiende para limpiar bordes y esquinas con facilidad.

Cepillo lateral, que empuja la suciedad hacia el centro

Cepillo desenredante DuoSpiral, que evitan que el pelo se enrede

Mopa retirable, que se ocupa del fregado del suelo.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que eufy Onmi E28 se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras.

Parte de abajo de eufy Onmi E28

Configuración inicial

La configuración de eufy Onmi E28 es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es muy sencillo, ya que basta con seguir las instrucciones para conectar el robot a la red WiFi de casa. Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Configuración inicial

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas eufy Onmi E28, crea un mapa de la planta y es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

El uso del láser permite a eufy Onmi E28 orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Algunos robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También es posible crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot o no fregar. En mi casa, por ejemplo, he creado una zona prohibida en el lugar donde está la PS5 en el suelo para evitar que le dé un golpe.

Es posible establecer el tipo de suelo para cada habitación: madera, baldosas (está mal traducido como «título» en la app), mármol, terrazo y otros. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa, así como colocar mobiliario para que el plano sea más fácilmente comprensible.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta. No es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar tres niveles de aspiración — Silencioso, Turbo y Máximo — y tres ajustes del flujo de agua — Poca, Media y Alta. Es posible seleccionar la ruta de limpieza: Rápido o Profundo.

También posee una opción llamada Automatización de IA que selecciona automáticamente una estrategia de limpieza basada en el tipo de habitación y la frecuencia de limpieza. También ajusta la estrategia de limpieza cuando identifica alfombras y áreas con mascotas durante el proceso de limpieza.

Si tienes alfombras en casa, resulta útil el modo BoostIQ que aplicará la máxima potencia de aspiración cuando detecta que está sobre la tela de una alfombra o moqueta. El modo normal se reanuda cuando el robot vuelve a estar sobre suelo duro.

También es posible seleccionar el modo de limpieza de alfombras: levantar la mopa y cambiar a aspiración al detectar alfombras, o evitar alfombras por completo.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar eufy Onmi E28 con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, inicia la limpieza con RoboVab», «Alexa, dile a RoboVac que detenga la limpieza» o «Alexa, pide a RoboVac que vuelva a su casa.»

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

Además, eufy es uno de los primeros fabricantes en adoptar de forma activa Matter, reflejando su compromiso con la interoperabilidad y la eficiencia en el hogar conectado.

Gracias a esta actualización, los usuarios de productos Apple pueden controlar el robot directamente desde la app Casa en iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod o Mac. Además, es posible incluir este robot en automatizaciones personalizadas, como programar la limpieza diaria a una hora específica o iniciar tareas con comandos de voz a través de Siri.

Funcionamiento del robot

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Eufy y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o una alfombra.

Si tienes el robot aspirador enlazado con Alexa, Google Assistant o Apple Home, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de intensidad de limpieza, de aspiración/fregado, de succión y el nivel de agua.

El volumen de sonido de la aspiradora depende del nivel de succión que hayas configurado y, en mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración. Normalmente, trato de activar eufy Onmi E28 cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido, ya que puede ser un poco molesto si estás viendo la televisión.

Si te molesta que haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot estará silenciado, no vaciará el polvo ni hará la limpieza de retorno automático (es decir, volver a la base cuando se quede sin batería para seguir limpiando después).

El robot aspirador posee una cámara IA, que es capaz de identificar hasta 200 obstáculos diferentes, incluidos objetos fáciles de pasar por alto, como calcetines, juguetes pequeños y cables sueltos. Además, Además, activa luces LED para limpiar en condiciones de poca luz.

En la app, es posible ver los lugares donde ha localizado obstáculos y conocer el tipo de elemento que ha identificado. Sin embargo, a diferencia de otros robots, no guarda una imagen del obstáculo en sí.

El robot reconoce más de 30 tipos de manchas comunes y adapta sus estrategias de limpieza en consecuencia, intensificando la limpieza para suciedad más complicada. Después de limpiar, hace una revisión para confirmar no haya pasado nada por alto.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve en tiempo real. Sin embargo, no es posible activar la cámara para ver en primera persona lo que está viendo el robot aspirador en cada momento. Tampoco existe un modo control remoto para manejar el robot mientras ves lo que captan sus cámaras y mantener una conversación desde la app.

El robot cuenta con una potente potencia de aspiración de 20.000 Pa, combinada con un sistema antienredos del cepillo principal. Por otro lado, la mopa puede elevarse hasta 1,05 cm para no mojar las alfombras.

El brazo robótico del cepillo lateral se puede extender para barrer eficazmente la suciedad de esquinas y bordes. Esta es una importante mejora respecto a otros robots aspirador que no pueden limpiar ciertas zonas de la habitación. Sin embargo, la mopa no se puede extender para fregar en esquinas o bordes.

El robot posee el sistema HydroJet de fregado con una mopa extra larga que ejerce una presión de 1,5 kg sobre el suelo. Está equipado con un depósito de agua dual y una estructura de doble raspador que limpia la fregona 360 veces por segundo para que se mantenga limpia durante toda la sesión de limpieza.

En mi experiencia, el robot hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras la limpieza, el suelo se ve más limpio. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el resultado no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y un brazo fuerte, pero es suficiente para el día a día.

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

eufy Onmi E28 tiene una batería de 5.200 mAh que, según Eufy, proporciona hasta 3 horas de limpieza en modo estándar (aspirado), suficiente para 135 m², y casi dos horas en modo aspirado y fregado, suficiente 82 m².

Es posible configurar la carga de la batería fuera de horas punta, con objeto de ahorrar en la factura de la luz.

Funcionamiento del quitamanchas portátil

Una de las novedades de eufy Onmi E28 es su accesorio quitamanchas desmontable y portátil. Este componente permite eliminar manchas en sofás, escaleras y tapicerías, llevando la limpieza más allá del suelo.

Este quitamanchas pulveriza con agua y solución de limpieza para ablandar las manchas más difíciles y, al presionar el cabezal del cepillo contra la tela, aspira y elimina la mancha. El único inconveniente es que tiene que estar conectado a la corriente, por lo que limita el radio de movimiento.

Base multifunción

eufy Onmi E28 llega con la base multifunción que ofrece múltiples funciones. Esta base es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Vacía el compartimento de polvo del robot, gracias a una bolsa de polvo de 3 litros con hasta 75 días de limpieza sin mantenimiento.

gracias a una bolsa de polvo de 3 litros con hasta 75 días de limpieza sin mantenimiento. Rellena el compartimento del robot con agua para un mejor fregado, gracias a su depósito de 2,5 litros, suficiente para 4 sesiones de fregado en una casa de 185 m².

para un mejor fregado, gracias a su depósito de 2,5 litros, suficiente para 4 sesiones de fregado en una casa de 185 m². Dispensa detergente automáticamente, con una duración de 3 a 6 meses.

con una duración de 3 a 6 meses. Recoge el agua residual gracias a su depósito de 1,8 litros.

gracias a su depósito de 1,8 litros. Limpia la mopa del robot y la seca entre 35 y 50 ºC tras cada limpieza. La duración y temperatura del secado se ajusta según la temperatura ambiente, con un tiempo máximo de 3,5 horas (secado rápido) o 5 horas (secado estándar).

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con cuatro compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa, otro para el agua limpia, otro para el detergente y otro para el agua sucia.

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en otras bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El compartimento para almacenar agua limpia se utiliza tanto para rellenar el depósito del robot como también para limpiar la mopa, y el agua sucia va a parar a otro compartimento, que debes vaciar de vez en cuando. El compartimento para el detergente debe ser rellenado con jabón que no genere espuma.

El inconveniente de la base es el gran tamaño que ocupa, ya que sus dimensiones son 48 × 37 × 44 mm (anchura × profundidad × altura), por lo que no es apta para cualquier rincón.

Precio

eufy Onmi E28 está disponible para su compra por 🛒 999 €. Evidentemente, se trata de un precio bastante elevado, que lo aleja de muchos bolsillos, pero también es cierto que es un set muy completo ya que no solo incluye el robot aspirador sino también la base de vaciado, lavado y llenado de agua.

Otra opción interesante es eufy Omni E25 (🛒 899 €), que solamente se diferencia en que carece de la unidad de quitamanchas portátil.

Producto eufy Robor aspirador Omni E28 eufy Robor aspirador Omni E25 Aspirador quitamanchas portátil ✔️ ❌ Tecnología de fregado Sistema HydroJet Sistema HydroJet Potencia de succión 20.000 Pa 20.000 Pa Cepillo principal Cepillos DuoSpiral Cepillos DuoSpiral Cepillo lateral Cepillo lateral x 2

Cepillo lateral con brazo CornerRover x 1 Cepillo lateral x 2

Cepillo lateral con brazo CornerRover x 1 Evita obstáculos RGB+LED RGB+LED Recarga de la estación ✔️ ✔️ Secado automático de la estación Aire caliente Aire caliente Tamaño del depósito de agua limpia 2.5L 2.5L Tamaño del depósito de agua sucia 1.8L 1.8L Capacidad de la bolsa para el polvo 3.0L 3.0L Dispensador automático de detergente ✔️ ✔️ Capacidad de la batería 14.4V, 5.200mAh 14.4V, 5.200mAh

Conclusiones

Tras varias semanas utilizando el eufy Onmi E28 como robot aspirador en casa, puedo decir que este dispositivo me ha sorprendido muy gratamente. Desde su diseño moderno hasta las funcionalidades inteligentes que incorpora, se nota que Eufy ha cuidado cada detalle para ofrecer una experiencia completa.

Lo primero que destacaría es la potencia de succión. Con sus 20.000 Pa, el robot ha sido capaz de aspirar sin problemas desde migas grandes hasta pelos, incluso en alfombras gruesas. La tecnología BoostIQ, que incrementa la potencia al detectar alfombras, ha sido muy útil y se activa con rapidez sin que tengas que hacer nada.

El sistema de navegación es de lo mejor que he probado. Gracias al sensor láser, las cámaras RGB y las luces LED, el robot se mueve con precisión tanto de día como de noche. Además, evita obstáculos de forma eficaz, incluso objetos pequeños como cables o juguetes que otros modelos suelen arrastrar o atascar.

Uno de los puntos fuertes es su versatilidad. Poder controlar todo desde la app, asignar habitaciones, establecer zonas prohibidas o ajustar los niveles de aspiración y fregado me ha dado un control total. Me gusta especialmente que puedes guardar mapas para hasta cinco plantas.

El sistema de fregado HydroJet cumple bien con su función. No sustituye una fregona tradicional en limpiezas profundas, pero sí mantiene el suelo limpio en el día a día. La presión constante y la limpieza de la mopa en la base garantizan un rendimiento bastante uniforme a lo largo del tiempo.

El módulo quitamanchas portátil me ha parecido una incorporación original y útil. Lo he utilizado en sofás y escaleras con buenos resultados, aunque el hecho de tener que enchufarlo limita un poco su practicidad. Aun así, es un añadido que amplía mucho el alcance del robot.

La base multifunción es un auténtico centro de operaciones. Vacía el polvo, rellena el agua, dispensa detergente y limpia y seca la mopa. Esto reduce muchísimo las tareas de mantenimiento y me ha permitido olvidarme durante días de que tenía un robot funcionando. El único inconveniente es su tamaño, que obliga a buscarle un buen hueco.

La autonomía del E28 también ha sido más que suficiente. No se ha quedado tirado en mitad de una limpieza en ningún momento y, cuando ha necesitado recargarse, ha vuelto automáticamente a su base para continuar después. Me ha limpiado unos 50 m² sin despeinarse en modo aspirado y fregado.

A nivel de integración domótica, ha sido una gozada enlazarlo con Alexa, Google Assistant y, gracias al soporte de Matter, también con Apple Home. Poder iniciar la limpieza con la voz o integrarlo en rutinas automatizadas le da un valor añadido a quienes tenemos un ecosistema inteligente en casa.

En resumen, el eufy Onmi E28 (🛒 999 €) es un robot aspirador que va mucho más allá de lo básico. Ofrece potencia, inteligencia, autonomía y una experiencia muy pulida, con funciones que realmente marcan la diferencia en el uso diario. No es el modelo más compacto ni el más barato, pero si buscas algo completo y eficaz, merece mucho la pena.