Análisis de la eufyCam C37 4K: cámara solar con seguimiento de 360° y sin cuotas

Hace unas semanas, eufy presentó su nueva cámara de vigilancia para exteriores.

La eufyCam C37 Edición 4K reúne varias de las funciones que más me interesan en una cámara exterior: imagen de alta resolución, movimiento del cabezal, detección inteligente y alimentación por batería con un panel solar separado. Su objetivo es vigilar accesos, patios y jardines desde el móvil con una instalación flexible.

Esta es la versión 4K, que amplía la propuesta de la C37 de 2K. Sus mayores atractivos están en cómo combina el detalle de los clips con el seguimiento del movimiento y los ajustes de la app, además de permitir grabación local sin una cuota mensual obligatoria.

Su precio oficial en España es de 139,99 € para una unidad. A continuación repaso el diseño, la instalación, la visión nocturna, la detección, la aplicación, las opciones de almacenamiento y el papel de la energía solar para valorar dónde encaja mejor.

Diseño y accesorios: compacta, motorizada y preparada para exterior

La eufyCam C37 Edición 4K mantiene un formato compacto, con cuerpo blanco, frontal negro y un cabezal que gira para cambiar el encuadre. El aro dorado y la inscripción 4K permiten reconocer esta versión de un vistazo. Me gusta ese aspecto discreto, ya que una cámara exterior tiene que resultar funcional y encajar razonablemente en una fachada.

En el frontal se concentran el objetivo, los elementos de detección y la iluminación integrada, mientras que la rejilla del altavoz queda en el cuerpo. La combinación de micrófono, altavoz y sirena amplía su utilidad: además de mirar qué sucede, podemos escuchar, hablar y utilizar avisos disuasorios.

El paquete incorpora la cámara, el panel solar independiente con un cable de unos dos metros, los soportes para ambos elementos, tornillería y un cable de carga. Me parece un conjunto bien planteado para empezar, aunque la tarjeta microSD se compra por separado si queremos almacenar grabaciones directamente en la cámara.

La protección IP65 es apropiada para una instalación expuesta al polvo y a la lluvia.

Característica eufyCam C37 Edición 4K Resolución 4K, 3.840 × 2.160 píxeles Campo de visión 135° Movimiento 360° horizontal y 90° vertical Detección Personas, vehículos y mascotas; seguimiento con IA Visión nocturna Infrarrojos y color con iluminación Audio Micrófono, altavoz y sirena Grabación Por eventos Almacenamiento en cámara microSD hasta 256 GB, no incluida Batería 6.700 mAh Panel solar Independiente, anunciado como 3 W; cable de unos 2 m Protección IP65 Base Opcional: HomeBase Mini, HomeBase 3 o HomeBase Professional compatibles Precio de la edición 4K 139,99 €

Instalación: elegir bien dónde mirar y dónde captar el sol

Uno de los aspectos que más valoro es poder instalar la cámara sin llevar una toma de corriente hasta ese punto. Basta con fijar su soporte sobre una superficie adecuada y orientar el conjunto. Esto abre posibilidades en una entrada, un patio o el extremo de un jardín donde pasar un cable sería más laborioso.

El panel independiente es especialmente práctico porque la mejor posición para vigilar no siempre coincide con la mejor para recibir sol. Sus aproximadamente dos metros de cable permiten cierta separación entre ambos elementos.

La puesta en marcha se realiza desde la app de eufy, añadiendo el dispositivo mediante su código QR y completando la conexión a la red Wi-Fi. La HomeBase es opcional, así que se puede empezar con una sola cámara y una microSD, sin comprar una central para realizar las tareas principales.

Antes de dar por terminada la colocación, es importante comprobar el encuadre desde el móvil y verificar que se pueden ver las zonas que interesa cubrir. Lo importante es que la posición de reposo apunte a un lugar relevante, que el lugar elegido tenga una buena cobertura Wi-Fi y que deje espacio para el movimiento del cabezal. Después se pueden ajustar las zonas de detección y las posiciones guardadas.

Imagen 4K: más margen para revisar los detalles

La principal diferencia respecto a la C37 original es la resolución de 3.840 × 2.160 píxeles. En una cámara de vigilancia, la resolución es importante para revisar un objeto, una prenda o una zona concreta del encuadre al ampliar la imagen.

El campo de visión de 135° ofrece una imagen amplia de la zona hacia la que está orientado el objetivo. Me parece una combinación equilibrada con el cabezal motorizado: podemos mantener una vista general de un acceso y cambiar la dirección cuando necesitamos comprobar un lateral.

La mayor resolución no hace milagros, así que es importante elegir la ubicación pensando en el tamaño que tendrá una persona dentro de la imagen, especialmente si el acceso queda lejos. Cuanto mejor sea el encuadre inicial, más partido se puede sacar a los píxeles disponibles y las funciones de reconocimiento por IA que incorpora.

Hay un ajuste de la app que me parece importante: la calidad del directo y la de grabación se configuran por separado. En las capturas, el directo está en Auto y la grabación en Ultra 4K; ya que la resolución de los clips no debe confundirse con la calidad que estamos viendo en ese momento al consultar la cámara.





Visión nocturna: infrarrojos o color con el foco

La C37 4K ofrece dos enfoques para la noche: infrarrojos en blanco y negro y visión en color con iluminación. Me gusta poder elegir según la zona. En un paso cercano puede resultar útil conservar el color de la ropa, mientras que en otra ubicación puede interesar una vigilancia más discreta.

El modo en color se apoya en el foco integrado o en una iluminación ambiental suficiente. Su alcance útil depende de la distancia al sujeto. Por eso, es importante que la zona principal que queremos grabar quede dentro de una distancia razonable para esa iluminación.

Los infrarrojos permiten trabajar sin encender una luz visible y ofrecen una alternativa cuando el color es menos importante. La elección práctica consiste en decidir qué información queremos conservar y cómo queremos que actúe la cámara durante la noche.

La app permite regular el brillo del foco y activar la iluminación al detectar una persona en la oscuridad. La captura muestra un control de 1 a 100 y advierte del consumo adicional de esa función. Me parece positivo poder ajustar el comportamiento de la luz en lugar de tener una única intensidad para todas las situaciones. Además, el apartado de vídeo permite escoger el modo de visión nocturna.

Cobertura de 360° y seguimiento automático

El cabezal ofrece 360° de giro horizontal y 90° de movimiento vertical. Esa movilidad resulta interesante para revisar distintos puntos desde el móvil y para que la cámara acompañe a un sujeto que se desplaza por la zona vigilada. Para mí, es uno de sus argumentos más atractivos frente a una unidad de encuadre fijo.

Conviene entender bien qué aporta ese giro: la cámara puede orientarse alrededor, pero no observa los 360° simultáneamente. En cada momento hay un único encuadre. Por eso doy tanta importancia a la posición de reposo y a colocar la cámara frente al acceso por el que esperamos que aparezca el movimiento.

El seguimiento mediante IA mueve el cabezal para mantener al sujeto dentro de la escena. Me parece especialmente útil cuando alguien cruza un patio o recorre un camino: el interés de la función está en conservar la continuidad visual del desplazamiento, más allá del primer instante de detección.

En los ajustes aparecen posiciones predefinidas, velocidad de giro y control mediante gestos en pantalla. Si la cámara pierde al sujeto seguido, la cámara vuelve a la posición predefinida.

La C37 4K centra su propuesta en orientar el objetivo y seguir el movimiento. No ofrece el reencuadre automático con acercamiento del sujeto que encontramos en modelos más avanzados.

Detección inteligente y alertas que se pueden afinar

La cámara combina detección de movimiento con identificación de personas, vehículos y mascotas. Es una de las funciones que más valoro en una cámara para exteriores, porque permite distinguir mejor qué tipo de actividad nos interesa conocer y adaptar los avisos a cada zona.

En una entrada puede tener sentido dar prioridad a las personas, mientras que en un jardín quizá queramos recibir también avisos relacionados con mascotas. Para mí, la clave es configurar los avisos alrededor de una necesidad concreta. En mi casa, he configurado la cámara para que solo me avise en caso de detectar una persona, ya que de lo contrario recibo muchos avisos irrelevantes.

La app permite ajustar la sensibilidad y definir zonas de actividad, de forma que el movimiento dentro del área elegida sea el que desencadene las alertas. Me parece especialmente útil para concentrar la atención en una puerta o un camino y dar menos protagonismo a otras partes del encuadre.

La app: vídeo, posiciones y privacidad a mano

La aplicación reúne el directo, los eventos y los ajustes del dispositivo dentro del ecosistema Anker eufy. Me gusta que se pueda consultar la escena y mover el cabezal desde el mismo entorno, además de revisar los clips cuando llega un aviso.

Las posiciones guardadas permiten regresar a un encuadre de interés sin repetir el ajuste del encuadre. Para mí, esta es una de las ventajas más cómodas de una cámara motorizada: podemos preparar una vista de la puerta y otra del fondo del patio, y acudir a la que interesa cuando consultamos el directo.

Las zonas de privacidad tienen un cometido distinto de las zonas de actividad. Las primeras sirven para ocultar una parte de la imagen; las segundas delimitan dónde interesa detectar. Me parece útil disponer de ambas, porque controlar el encuadre y controlar los avisos son necesidades diferentes.

También se puede configurar la marca de tiempo del vídeo y elegir el formato de notificación. Mi opción elegida es enviar primero el texto y después la miniatura. También permite escoger el tono de los avisos. Son ajustes pequeños, pero interesantes.

Audio bidireccional, altavoz y disuasión

El audio bidireccional permite escuchar el entorno y hablar a través de la cámara desde el móvil. Me parece un complemento útil para una entrada: además de comprobar quién está allí, podemos dar una indicación o preguntar qué ocurre sin acercarnos físicamente al lugar.

El altavoz tiene su propio interruptor y un control de volumen de 1 a 100. Poder regularlo es más interesante que utilizar siempre el nivel máximo: la configuración adecuada dependerá de la distancia a la zona de paso y del entorno en el que se coloque.

La cámara también incorpora sirena e iluminación para tareas disuasorias. Yo las entiendo como herramientas que complementan la detección y la comunicación, y que conviene configurar con el mismo criterio que las alertas: dar protagonismo a las situaciones que realmente queremos atender.

Grabación local por eventos y sin cuota obligatoria

La C37 4K graba cuando se produce una detección, en lugar de mantener una grabación continua las 24 horas. Esta elección está ligada a su alimentación por batería. Me parece una propuesta adecuada para registrar actividad en accesos y zonas de paso con una instalación flexible.

Para el almacenamiento dentro de la cámara admite microSD de hasta 256 GB, vendida por separado. Los clips se consultan desde la app y eufy anuncia almacenamiento cifrado. El tiempo que cabe en la tarjeta dependerá del número de eventos, de su duración y de la calidad de grabación seleccionada.

Lo que más valoro es que las grabaciones locales y las funciones principales no exijan una suscripción mensual. Esto permite organizar el coste de la instalación alrededor del equipo y el almacenamiento, con una cámara que puede funcionar por sí sola sin obligarnos a añadir una base.

HomeBase y compatibilidad con otros dispositivos

HomeBase puede ampliar la instalación cuando queremos centralizar cámaras y almacenamiento. Me parece un camino lógico para quien ya utiliza dispositivos eufy o prevé añadir varios, mientras que la microSD ofrece una forma sencilla de empezar con una sola unidad.

La edición 4K es compatible con HomeBase Mini, HomeBase 3 y HomeBase Professional, con las versiones de software que exige eufy.

Según la base y las funciones disponibles, la centralización puede añadir herramientas como reconocimiento de caras y seguimiento entre cámaras. Es importante distinguir el reconocimiento de la identificación básica de personas, vehículos y mascotas de la propia C37 4K: detectar una persona y reconocer quién es son funciones diferentes.

Además, también es compatible con Alexa y el Asistente de Google, pero sorprendentemente no es compatible con HomeKit.

Batería y panel solar: el equilibrio depende de la actividad

La batería de 6.700 mAh y el panel solar separado están pensados para reducir la necesidad de recarga por cable. Es uno de los aspectos que más me atraen para un jardín: una vez elegida una ubicación con buena exposición, el sol puede aportar la energía que consume la actividad diaria.

El panel se anuncia como una unidad de 3 W. Las referencias de unas dos a dos horas y media de sol al día dependen de condiciones favorables y del uso por eventos.

En el balance energético influyen las detecciones, la duración de los clips, el seguimiento, el foco y las consultas del directo. Me gusta poder ajustar varios de esos factores desde la aplicación: una entrada muy concurrida necesita una configuración distinta de una puerta por la que pasamos unas pocas veces al día.

El gestor de energía muestra el nivel de batería y estadísticas de actividad. En mi casa, tras un uso de 31 días entre septiembre y octubre, tengo 100% de carga, 370 eventos detectados y 175 grabados.

Hay dos perfiles especialmente interesantes: Optimal Battery Life limita los clips a un máximo de 20 segundos y Optimal Surveillance permite hasta 60 segundos. Recomiendo priorizar el segundo cuando interese seguir una secuencia más larga, mientras que el primero da más protagonismo al ahorro. La app también ajusta el intervalo de detección para reducir avisos repetidos del mismo objeto.

Precio en España y diferencias con la C37 de 2K

La eufyCam C37 Edición 4K cuesta 139,99 € en España en el momento de preparar este análisis. A la hora de calcular la instalación añadiría el coste del almacenamiento que vayamos a utilizar y, solo si nos interesa ampliar el sistema, el de una HomeBase compatible.

La marca también ofrece dos unidades de la edición 4K con HomeBase mini por 349,99 €.

Es importante comprobar la denominación de la versión: el catálogo conserva la C37 de 2K, que es una cámara diferente. La C37 de 2K figura por 99,99 €, de modo que la diferencia entre las dos unidades es de 40 €. Para mí, la decisión gira principalmente alrededor del detalle de imagen que queremos conservar, además de la óptica de la versión 4K y su campo de visión de 135°.

Mi opinión de la eufyCam C37 4K

Lo que más me convence de la C37 4K es la suma de resolución, cabezal motorizado, panel separado y almacenamiento local. Son cuatro características que se complementan: más margen para examinar los clips, libertad para orientar la cámara, flexibilidad de instalación y control sobre dónde quedan las grabaciones.

También valoro especialmente los ajustes de la app. La separación entre calidad del directo y de grabación, las posiciones guardadas, la selección de detecciones y el control del foco permiten adaptar la cámara a necesidades concretas. Para mí, esa capacidad de configuración hace que su propuesta vaya más allá de anunciar simplemente 4K y 360°.

La energía solar y la ausencia de cuota obligatoria son dos argumentos de peso para quien quiere mantener el coste y el mantenimiento bajo control.

Sus límites también ayudan a situarla: la grabación es por eventos, el giro no equivale a vigilar todas las direcciones simultáneamente y HomeKit no está entre sus compatibilidades. Son características que permiten decidir si encaja con nuestro hogar y con el resto de dispositivos que utilizamos.

Por 139,99 €, me parece una opción muy completa para quien busca una cámara exterior con movimiento, imagen de alta resolución y alimentación solar sin contratar un plan mensual para las funciones principales. Su planteamiento encaja especialmente bien en una entrada o jardín donde importan las alertas, el seguimiento y la facilidad de colocación.