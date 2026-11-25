🚪 Cómo vigilar una finca sin Wi-Fi: Qué ofrece la cámara solar 4G ieGeek G4 [ Saber más ]

En la entrada de una finca, el mejor sitio para colocar una cámara suele ser justo donde peor llega el Wi-Fi de la casa.

Con la cámara 4G solar ieGeek ZY-G4, lo primero que conviene comprobar junto a la cancela es otra cosa: si hay cobertura móvil y dónde recibe sol el panel. De esas dos respuestas depende que puedas ver quién ha llegado sin tender un cable hasta la vivienda.

Dónde colocar la cámara y qué necesitas para conectarla

La G4 solo se conecta por 4G LTE mediante una SIM. Antes de taladrar, merece la pena probar la cobertura en el punto exacto de montaje con el operador que vayas a utilizar. En un garaje independiente, por ejemplo, compruébala con la puerta cerrada: que el móvil tenga señal en la acera dice poco sobre el interior.

La SIM incluida ofrece siete días de prueba de datos. Después necesitarás un plan activo para consultar la cámara a distancia y recibir avisos. Si prefieres aprovechar una línea que ya tienes, el soporte de ieGeek indica que la nano-SIM propia debe admitir voz y datos. Es un detalle que conviene revisar antes de contratar una tarifa solo de datos.

El panel de 5 W se monta por separado. Esto permite proteger la cámara bajo un alero y colocar el panel en una zona soleada. También resulta útil en un jardín: puedes apuntar hacia un camino con la cámara sin que esa orientación te obligue a dejar el panel a la sombra de un árbol.

La batería de 9.000 mAh mantiene la cámara en marcha cuando no hay sol. En invierno, o si instalas la G4 en un acceso con mucho tránsito, la energía que recupera el panel puede quedarse corta. En ese caso habrá que cargar la batería manualmente, así que interesa dejarla en un lugar accesible.

Qué queda grabado cuando la cámara no detecta movimiento

Imagina que recibes un aviso cuando una persona ya está delante de la puerta. Quizá te interese ver por dónde llegó. El modo AOV conserva imágenes a baja frecuencia mientras no detecta actividad. Cuando detecta movimiento, pasa a grabar el evento a frecuencia normal. Así puedes revisar los instantes anteriores al aviso, aunque en los tramos tranquilos el movimiento se verá a saltos.

Para conservar ese historial AOV en la propia cámara necesitas una microSD compatible de hasta 256 GB.

Desde la aplicación ieGeek Cam puedes orientar el cabezal, recibir avisos y utilizar la detección de personas y el seguimiento automático. La cámara ofrece vídeo 2K de 3 MP y audio bidireccional: si alguien espera ante la puerta, puedes hablar con esa persona desde el móvil.

De noche, el foco permite ver la escena en color. La G4 también incorpora una sirena. A la hora de elegir el encuadre, piensa en qué te interesa reconocer: para ver quién llama a la puerta de un garaje puede ser más útil apuntar al acceso que intentar abarcar toda la parcela.

Descuentos Black Friday

Del 12 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, ieGeek ofrece descuentos de hasta el 60 % en cámaras seleccionadas y regalos.

Los regalos dependen del importe del pedido. A partir de 150 €, se incluye una tarjeta microSD de 32 GB. A partir de 270 €, el regalo es una cámara GX3S, a partir de 390 €, una S1 y a partir de 550 €, una ZY-C2. También hay packs con regalos propios, que puedes consultar en la página de la promoción».

Si buscas dos cámaras, determinados packs de los modelos ZS-GX4S o S5 incluyen una H1 y dos tarjetas microSD de 32 GB de regalo. También hay una selección de packs con ahorros de hasta 220 €.

Los lectores de Teknófilo cuentan con el código exclusivo Luis20.

Puedes consultar los modelos, el precio final y las condiciones en la campaña de Black Friday de ieGeek en España.