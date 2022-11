La familia Flire de Amazon es bastante popular entre aquellos usuarios que necesitan una tablet asequible con características más bien modestas. Prueba de ello es que Amazon ya ha lanzado doce generaciones del Fire HD hasta la fecha.

Respecto a su antecesor, la nueva tablet Fire HD 8 ofrece un rendimiento mejorado gracias a un procesador que es un 30% más rápido, una pantalla delgada y duradera de 8″ y una batería que ofrece hasta 13 horas de autonomía.

El nuevo tablet Fire HD 8 está a la venta en Amazon.es por 114,99€ (32GB) / 144,99€ (64GB) con publicidad y por 129,99€ (32GB) / 159,99€ (64GB) si optas por la versión libre de publicidad.

He tenido oportunidad de probar el nuevo Fire HD 8 durante varias semanas y, a continuación, os presento mis conclusiones sobre este tablet.

Diseño y construcción

El nuevo Fire 8 HD posee una construcción en plástico, de aspecto tosco pero resistente, por lo que este tablet resulta ideal para niños o para un adulto que sea un poco manazas.

De hecho, Amazon afirma que el nuevo tablet es «resistente a caídas, salpicaduras y al desgaste cotidiano», y dos veces más resistente que el iPad mini (2021) en las pruebas de caída.

El tablet tiene unas dimensiones de 202 × 137 × 9,60 mm y un peso de 337 gramos.

Como parte del compromiso de Amazon con el Global Climate Pledge, los tablets Fire HD 8 están certificados con la etiqueta Reducing CO2 de Carbon Trust, con un diseño que refleja los esfuerzos de descarbonización en línea con The Climate Pledge.

Además, los tablets Fire HD 8 incorporan un 35% de plásticos reciclados posconsumo y el 95% de su embalaje está hecho a base de fibra de madera procedente de bosques gestionados de forma responsable o materiales reciclados.

En España, solo se comercializa en color negro, por lo que su diseño es algo soso — en otros países podemos adquirir el Fire 8 HD en colores azul o rosa.

El Fire HD 8 resulta un dispositivo bastante ligero y fácil de transportar, aunque aquellos que planeen moverse mucho con el tablet quizás quieran añadir una funda.

La pantalla de 8″ ocupa una buena parte del frontal, pero está rodeada por unos marcos bastante gruesos. En uno de los lados más largos encontramos la cámara frontal en la posición central, que permite grabar vídeos o realizar video llamadas.

La parte delantera del tablet es un imán para las huellas y, si eres de los que quieren mantener sus dispositivos impecables, te encontrarás a menudo pasando un trapito por su pantalla para limpiarla.

La parte trasera está cubierta por plástico y muestra el logotipo de Amazon en relieve con un color negro brillante. El agarre del tablet es bastante bueno y las huellas no quedan demasiado marcadas en la superficie trasera. En una de las esquinas encontramos la cámara trasera, que no cuenta con flash.

En el lado inferior no encontramos ningún conector o botón.

En el lado superior encontramos el conector USB-C, los botones de volumen, el botón de encendido y el conector de auriculares.

En el lado derecho encontramos el compartimento donde se introduce la tarjeta micro-SD.

En el lado izquierdo encontramos los altavoces.

La orientación del logotipo de la cubierta trasera, la posición de la cámara frontal y la ubicación de los botones sugieren que está diseñado para ser utilizado en horizontal, lo cual tiene bastante sentido ya que los tablets son idóneos para ver vídeos.

No obstante, puedes utilizarlo en vertical para navegar por páginas web o leer libros como si de un lector Kindle se tratara, aunque la posición de los botones no es la ideal si sostienes el tablet en esta orientación.

Amazon no ha incluido un lector de huella ni tampoco ofrece reconocimiento facial con la cámara frontal, por lo que si deseas proteger el tablet de miradas ajenas tendrás que añadir un PIN.

Dado que introducir el PIN cada vez resulta bastante tedioso, me hubiera gustado que Amazon añadiera una opción para que, en función de la ubicación o de la red WiFi a la que estás conectado, se desactivase el PIN si estás en casa, pero fuera obligatorio si estás por la calle.

Como era de esperar, el Fire 8 HD no es resistente a inmersiones en agua, por lo que debemos tener cuidado de que no se derrame ningún líquido sobre él o se sumerja en agua accidentalmente.

Pantalla

El Fire 8 HD incorpora un panel LCD IPS de 8″ que posee una resolución de 1280 x 800 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles escasa, de tan solo 189 ppp.

En la práctica, esto significa que los píxeles son claramente visibles si observas la pantalla con detenimiento, especialmente al leer textos pequeños, que se ven algo borrosos.

Los píxeles son claramente visibles en la pantalla



En otros tablets más caros, las diferentes capas que forman la pantalla están más próximas y esto hace que produzcan un color negro más puro — incluso cuando el tablet está apagado — así como un mejor contraste, unos ángulos de visión más amplios y unos menores reflejos.

Dado el segmento de precios en el que nos movemos, la pantalla no aspira a competir con la de los tablets de Apple o Samsung más costosos sino que, simplemente, cumple con su cometido.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo máximo es más elevado que en otros tablets Fire que he probado, ya que se encuentra alrededor de los 445 nits según mis propias mediciones. Este valor de brillo lo he medido en el centro de la pantalla ya que, en los extremos, el brillo cae cerca de un 10%.

El Fire 8 HD incluye un sensor de luminosidad, por lo que el brillo de la pantalla se ajusta al nivel de iluminación ambiente. Aunque puede parecer que es algo muy básico, algunos tablets Fire no incluyen este sensor.

La gama de colores del panel de Fire 8 HD es algo mejorable ya que solo cubre un 87% del espacio sRGB. Otros tablets que he probado cubren el 100% del espacio sRGB, pero Fire 8 se queda algo por debajo en este aspecto.

La fidelidad de los colores es aceptable, ya que el error medio Delta E en la reproducción de los colores resulta ser 3.1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), aunque el error máximo es 6.9dE.

El color blanco presenta una temperatura de color de 6.095K, por debajo del nivel de referencia de 6.500K, lo que implica que se aprecia un tono anaranjado al mostrar colores blancos.

El color negro no es muy profundo, ya que se encuentra alrededor de 0,2 nits. Esto se traduce en un contraste no muy elevado de 2.000:1. Los ángulos de visión tampoco son especialmente amplios, ya que el brillo se ve reducido al observar la pantalla desde un ángulo.

Amazon ha añadido una opción llamada Blue Shade que reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla, que según algunos estudios hace más difícil conciliar el sueño.

Hardware y batería

Amazon ha optado para Fire 8 HD por un procesador ARM MT8169A. Este procesador está construido en un proceso de 12 nm y combina una CPU con 6 núcleos Cortex-A53 que corren hasta 2 GHz con una GPU Mali-G52.

En términos de potencia, el procesador supone un salto de un 30% respecto al modelo anterior de tablet, aunque, como veremos más adelante, su rendimiento sigue estando lejos de los chips que vemos en tablets más caros.

Fire 8 HD cuenta con 2 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento que puede ser ampliado mediante una tarjeta micro-SD hasta 1 TB.

En general, nos encontramos ante un tablet con unas características muy modestas, dirigido a los usuarios menos exigentes (por ejemplo, niños).

Si nos fijamos en los resultados de los principales benchmarks, en AnTuTu v8 ha dado un resultado de 137.780 puntos, en Geekbench 5 ha obtenido 171/835 puntos y en PCMark ha conseguido 4.991puntos. En los tres casos se trata de puntuaciones alejadas de otros tablets más caros.

Como imaginábamos dado el hardware que incorpora, Fire 8 HD no destaca precisamente por su potencia, y sus limitaciones de rendimiento quedan patentes en el día a día.

El rendimiento de Fire 8 HD es algo justo, con pequeños parones y tiempos de espera más largos de lo habitual — por ejemplo, desde que abres una app hasta que puedes empezar a utilizarla pueden pasar varios segundos. También a veces resulta complicado salir de una app ya que, al pulsar el botón de inicio, no pasa nada hasta pasados unos segundos.

He intentado jugar a algunos títulos 3D exigentes como Asphalt 9 y Call of Duty, pero el rendimiento de este tablet es insuficiente para poder disfrutar de ellos con soltura. Ambos juegos sufren repetidos parones que empañan la experiencia y, además, la imagen se se ve bastante pixelada ya que la calidad de imagen se autoconfigura en baja.

Al no tener la tienda Play Store, no todos los juegos están disponibles y, aunque puedas descargar el APK, en algunos casos requieren los servicios de Google para funcionar (como Dead Effect 2 que he intentado instalar sin éxito).

Con Call of Duty, he tenido problemas para hacerlo funcionar, ya que no está en la tienda de apps de Amazon y, descargándolo por fuera, se producen muchos cierres inesperados, probablemente porque los 2 GB de RAM son insuficientes para este juego.

En el caso de Asphalt 9, me he encontrado en algunas ocasiones con que la app se cierra al iniciar la carrera, y es necesario reiniciar para liberar la memoria y que funcione.

💡 Te interesa: Existe una herramienta que permite instalar los servicios de Google y Play Store en tablets Fire de Amazon, aunque no es una herramienta soportada por Amazon.

El navegador web Silk que incorpora Fire 8 HD es bastante rápido y, en general, no se atasca demasiado al hacer scroll por la pantalla. El único inconveniente al navegar es que la pantalla no tiene mucha resolución, por lo que las webs con textos pequeños no se ven muy nítidas.

Fire 8 HD se comercializa en versiones de 32 y 64 GB de almacenamiento interno. En el modelo de 32GB, quedan alrededor de 25 GB libres para aplicaciones y datos del usuario, mientras que en el de 64GB quedan alrededor de 55 GB libres.

Por suerte, Amazon ha dotado a este tablet de una ranura micro-SD, por lo que podemos ampliar el almacenamiento del tablet hasta 1 TB adicional. No obstante, en mi opinión, resulta más aconsejable optar por el modelo con 64 GB ya que el almacenamiento interno es más rápido que las tarjetas micro-SD.

Fire 8 HD incluye además un acelerómetro, pero carece de otro sensores como brújula o giroscopio. Tampoco cuenta con GPS ni NFC.

En el aspecto de conectividad, Fire 8 HD ofrece conectividad USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.2. No es compatible con redes Wi-Fi 6, pero es una ausencia lógica dado su precio. Tampoco existe opción de conectividad celular.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión por Wi-Fi fue satisfactoria. Se alcanzaron 243 Mbps de bajada y 174 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps.

Amazon no proporciona detalles técnicos sobre la batería, pero según la compañía, es capaz de ofrecer hasta 13 horas para leer, navegar por Internet, ver vídeos y escuchar música. En mis pruebas, la batería se ha comportado muy bien y la autonomía está incluso por encima de lo que dice Amazon.

Ahora bien, la batería tarda en cargarse completamente unas 4 horas y 20 minutos con el cargador de 5 vatios incluido, que es una cantidad de tiempo muy elevada en comparación con otros tablets que he probado.

Como podemos observar en la gráfica, el proceso de carga es lineal.

Amazon indica que el tablet se carga por completo en menos de 3 horas con un adaptador de 9 W y en menos de 2,5 horas con un adaptador de 15 W y un cable USB-C a USB-C.

El tablet incorpora un modo de bajo consumo de batería que optimiza la configuración de pantalla para ahorrar energía. Este modo se puede activar automáticamente cuando la carga de la batería cae por debajo de un umbral y, opcionalmente, se desactiva cuando la carga de la batería llega al 90 por ciento.

También ofrece la funcionalidad Smart Suspend que desactiva la conectividad WiFi cuando no estás usando el tablet. Es posible programar que esta funcionalidad se active a determinadas horas, aunque no parece una gran idea quedarse sin conectividad.

Software

A simple vista, resulta difícil adivinar que Fire 8 HD corre Android, ya que Amazon se ha ocupado de enmascarar casi por completo el sistema operativo de Google ante los ojos de los usuarios. El tablet corre Fire OS 8.3, que está basada internamente en Android 11.

Las actualizaciones de seguridad del software de este dispositivo están garantizadas hasta al menos cuatro años después de que deje de estar disponible para su venta en las páginas de Amazon como artículo nuevo.

Fire 8 HD no muestra para nada un escritorio típico de Android, donde el usuario puede colocar accesos directos a aplicaciones, carpetas y widgets, sino que la capa de personalización de Amazon limita la personalización del tablet por parte del usuario y el acceso a funciones avanzadas de Android.

Encontramos una nueva función de tamaño de contenido de la pantalla permite a los usuarios con problemas de visión ampliar todos los elementos de la pantalla, o reducir su tamaño para tener más espacio para hacer más cosas en ella.

Al encender Fire 8 HD accedemos a la pantalla de Inicio varias pestañas que están muy enfocadas al consumo de contenidos digitales:

Para ti muestra diferentes contenidos personalizados: previsión del tiempo, apps recientes, apps populares, lecturas recomendadas, programas de TV y películas incluidos con Prime, películas que llegarán próximamente, etc.

muestra diferentes contenidos personalizados: previsión del tiempo, apps recientes, apps populares, lecturas recomendadas, programas de TV y películas incluidos con Prime, películas que llegarán próximamente, etc. Inicio es equivalente al cajón de aplicaciones que encontramos en otros dispositivos y muestra todas las apps instaladas en el tablet.

es equivalente al cajón de aplicaciones que encontramos en otros dispositivos y muestra todas las apps instaladas en el tablet. Biblioteca muestra nuestra biblioteca de libros digitales, aplicaciones, juegos, páginas web y contenidos de Prime Video.

Fire 8 HD no admite el control por gestos, por lo que todas las pantallas muestran en la barra inferior los botones virtuales de Atrás, Inicio y Tareas.

Si eres aficionado a los juegos, te alegrará saber que Amazon ha añadido un modo Juegos que, cuando se abre un juego, optimiza la memoria y el rendimiento del dispositivo, oculta las notificaciones y desactiva Alexa.

Dada la alta integración de Fire 8 HD con los servicios de Amazon, en ocasiones da la sensación de que el dispositivo esté empujándonos constantemente a adquirir nuevos contenidos, bien sea mediante recomendaciones de contenidos que han comprado otros usuarios o mostrándonos accesos directos para ir a la tienda de Amazon.

Algunos detalles característicos de Android, como la barra de notificaciones, sí que están presentes en Fire OS, aunque también ha sido personalizada por Amazon.

Al desplegar la barra, la parte superior muestra una lista de atajos a funciones comunes: redes inalámbricas, Bluetooth, modo vuelo, Blue Shade, rotación automática, tema oscuro, modo espejo, grabar pantalla, no molestar, modo de bajo consumo, almacenamiento y cámara. Debajo, se muestran las notificaciones propiamente dichas.

Los usuarios avanzados pueden sentirse frustrados ante las limitaciones de personalización de Fire OS. No es posible añadir widgets, editar las pestañas ni hacer uso de las funcionalidades avanzadas que encontramos en otros tablets Android como el encendido de la pantalla por doble toque, el clonado de aplicaciones, la protección de fotografías/vídeos y apps, etc.

Por ello, Fire 8 HD y, en general, todos los tablets Fire, están dirigidos a usuarios menos avanzados que valoran la sencillez de uso de la interfaz.

Fire 8 HD incluye de serie las aplicaciones básicas de un tablet: calendario, contactos, correo electrónico, navegador web (Silk), reloj, calculadora, el tiempo y mapas.



Como he comentado anteriormente, la forma de instalar nuevas aplicaciones no es a través de Google Play sino por medio de la Tienda de Apps de Amazon.

Su catálogo de aplicaciones es más limitado que el de Google Play. Aunque muchas apps populares como Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Twitch, Spotify, Netflix, Zoom y Disney+ están presentes, hay ausencias importantes como toda la suite de apps de Google (Gmail, Google Maps, Google Earth, YouTube o Chrome), Movistar+ o HBO Max.

En algunos casos, es posible descargar estas aplicaciones directamente desde la página web del desarrollador y, en otros casos, es posible instalarlas manualmente si descargas el fichero APK por alguna vía alternativa como la tienda APKPure. Esta es la forma mediante la que he instalado muchas apps y juegos que no están disponibles en la Tienda de Amazon.

Centrándonos en las aplicaciones que sí que tiene, el navegador web Silk funciona bastante bien aunque no llega al nivel de Chrome.

Silk utiliza los servidores de Amazon para renderizar ciertas páginas web, acelerando supuestamente de esta forma la velocidad de carga y renderizado de las páginas. En la práctica sin embargo no hemos notado un cambio notable en la velocidad de carga.

El scroll a lo largo de las páginas web es fluido y al ampliar una zona de la pantalla el texto se redibuja rápidamente para ser mostrado con mayor nitidez, incluso al navegar por páginas complejas.

El mayor inconveniente de Silk es que únicamente funciona en los tablets de Amazon, por lo que no puedes sincronizar Favoritos con tu PC u otros dispositivos, de la forma en la que lo hace Safari o Chrome de manera transparente.

Mapas es una aplicación similar a Google Maps, que ofrece también vistas de satélite y de tráfico.Utiliza los servicios de mapas de Nokia HERE, que en el pasado utilizaban los dispositivos Windows Phone.

El gestor de correo electrónico es bastante simple. Soporta múltiples cuentas y permite leer/escribir correo electrónico con sencillez.

El lector Kindle de libros electrónicos es muy completo, como no podía ser de otra forma siendo un producto de Amazon.

Además, también encontramos apps para acceder a Prime Video, Amazon Music, Amazon Photos, Amazon y, por supuesto, la app del asistente virtual Alexa.

Multimedia

Fire 8 HD cuenta con dos altavoces en la parte superior del tablet, al sostenerlo en horizontal, que ofrecen sonido Dolby Atmos.

Estos altavoces no suenan con gran potencia y la calidad del sonido deja bastante que desear a la hora de escuchar música. Con el volumen al máximo, el sonido suena algo distorsionado y, en general, se echa de menos una respuesta frecuencial más rica.

No obstante, el sonido es adecuado para disfrutar de películas y series, donde la fidelidad del sonido no es tan importante.

La app Amazon Music permite reproducir música en streaming, pero también la música del dispositivo organizada por listas de reproducción, artistas, álbumes y canciones. El reproductor de música es bastante estándar: muestra la carátula del disco que está sonando y ofrece las típicas opciones de reproducción aleatoria y repetición.

La app Amazon Photos sirve para reproducir fotografías y vídeos, tanto los que hayamos grabado con la cámara como otros que hayamos transferido a la nube de Amazon.

Las apps Netflix y Disney+ están disponibles en la Tienda de Amazon, por lo que si eres usuario de estos servicios de vídeo bajo demanda podrás disfrutarlos en Fire 8 HD. Por supuesto, también está disponible Prime Video, que te permite acceder a muchos contenidos si cuentas con una suscripción Amazon Prime.

Lamentablemente, no es posible conectar la tablet a un televisor mediante un adaptador USB-C a HDMI, por lo que no puedes utilizar la tablet para reproducir contenidos en grandes pantallas.

Lo que sí que es posible es duplicar pantalla para proyectar vídeos, navegadores de Internet, aplicaciones, fotos y mucho más en pantallas más grandes compatibles con la tecnología Miracast.

Cámara

Fire 8 HD posee una cámara frontal y una cámara trasera, ambas con resolución de 2MP y capacidad de grabación vídeo 720p, por lo que no cabe esperar una gran calidad de sus capturas.

Además, ninguna de las dos cámaras tiene enfoque automático, por lo que si pretendes hacer una foto a un objeto cercano, es posible que te salga desenfocado.

La cámara trasera de Fire 8 HD posee una calidad bastante mejorable, ya que su limitada resolución se traduce en una falta de nitidez de las imágenes. En condiciones de poca luz, la calidad de la cámara pasa todavía más factura y aparece bastante ruido.

A continuación, se pueden ver algunas fotografías tomadas con la cámara trasera por el día.

Estas imágenes no ofrecen una gran calidad, ya que la imagen presenta poca nitidez (se ven borrosas) y un rango dinámico más bien pobre. La ausencia de enfoque automático también hace que, al fotografiar objetos cercanos, estos no salgan enfocados.

Fotografías tomadas con la cámara trasera por el día

Cuando la luz escasea, la cosa no mejora, ya que las imágenes presentan tanto ruido que apenas son utilizables.

Fotografías tomadas con la cámara trasera por la noche

En cuanto a la cámara frontal, la calidad de imagen también es bastante mejorable. Con fondos muy iluminados, el HDR no hace un gran trabajo y, con poca luz aparece mucho ruido. Por tanto, no recomiendo su uso más allá de para realizar videollamadas.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

Precio

Fire 8 HD es una tablet muy económica, tanto si optas por la versión con publicidad como por la versión libre de anuncios. Los precios son los de la siguiente tabla:

Fire 8 HD (2022) 32 GB 64 GB Con publicidad 🛒 114,99€ 🛒 144,99€ Sin publicidad 🛒 129,99€ 🛒 159,99€

En la opción con publicidad, el dispositivo muestra salvapantallas patrocinados en la pantalla de bloqueo o cuando está suspendido

Adicionalmente, puedes hacerte con la funda de Amazon (🛒 39,99€), que cuenta con un soporte integrado que permite disfrutar del contenido en formato horizontal o vertical sin sujetar el dispositivo.

Si buscas una tablet algo más económico, otra opción es Fire 7 (2022) (🛒 79,99€), que posee una pantalla LCD IPS de 7″, procesador Mediatek MT8168 a 2GHz, 2GB de RAM, 16/32 GB de almacenamiento y batería para 10 horas.

Y si quieres dar un salto en tamaño y rendimiento, una buena alternativa es Fire HD 10 (🛒 149,99€), con una pantalla de 10.1″ con resolución Full HD+, procesador de 8 núcleos a 2 GHz, 3 GB de RAM, 32 o 64 GB de almacenamiento ampliable mediante microSD, autonomía de hasta 12 horas, cámara frontal de 2MP y cámara trasera de 5MP.

Conclusiones

Los tablets Fire de Amazon destacan por ofrecer prestaciones básicas a un precio muy ajustado, y el nuevo Fire 8 HD lanzado este año sigue en esta misma línea. Fire 8 HD presenta una construcción robusta en plástico negro, con unos generosos marcos rodeando la pantalla.

Su pantalla posee un tamaño más bien pequeño (8 pulgadas) para tratarse de un tablet, sobre todo si cuentas con un smartphone con una gran pantalla. No obstante, su tamaño es ideal para transportarlo fácilmente en un bolso o mochila, lo que puede resultar útil en ciertos casos, sobre todo si tienes niños.

El contraste del panel, su brillo máximo y la profundidad de los negros son limitados, especialmente cuando lo comparas frente a un tablet de precio superior. La nitidez de la pantalla también es algo escasa para leer con comodidad páginas web con textos pequeños, pero es suficientemente buena para disfrutar de vídeos si no eres muy exigente.

El tablet cuenta un par de altavoces que ofrecen sonido Dolby Atmos. Resulta apropiado para ver películas o vídeos, pero no tanto para escuchar música.

Fire 8 HD está disponible en versiones de 32 y 64 GB, y además cuenta con una ranura para tarjeta micro-SD, por lo que podemos almacenar ficheros multimedia y utilizarlo como reproductor portátil.

El rendimiento del tablet es más bien justito. Su hardware no puede competir con tablets más caros en cuanto a la suavidad de las animaciones o la rapidez a la hora de abrir apps o movernos entre ellas.

En el día a día, se producen parones ocasionales al realizar tareas comunes como pulsar un campo de texto y esperar a que aparezca el teclado, así como al cambiar entre aplicaciones. Tampoco es extraño que ciertas apps exigentes, como juegos 3D, se cierren inesperadamente. No es un tablet para ir con prisa o usuarios exigentes.

La batería de Fire 8 HD da para muchos tiempo de entretenimiento, alrededor de 13 horas, aunque se echa de menos una carga más rápida ya que tarda más de 4 horas en cargar al 100% con el cargador incluido (5 vatios). Con otros cargadores más potentes, los tiempos se reducen.

Otro aspecto a tener en cuenta es la rigidez del sistema operativo. Fire 8 HD no corre Android en estado puro, sino una versión altamente modificada por Amazon denominada Fire OS.

Fire OS ofrece una interfaz bastante cerrada, que no permite el uso de widgets en el escritorio, interactuar con las notificaciones, o muchas otras cosas que otros tablets Android permiten.

La limitación más importante de Fire OS es que no lleva instalados los servicios de Google ni puede acceder a Google Play Store, al menos de manera oficial. Aunque la tienda de Apps de Amazon posee miles de títulos, echamos de menos el acceso a las apps nativas de Google (Gmail, Google Maps, Google Drive, Chrome, YouTube, etc.) y, además, no todas las aplicaciones y juegos llegan a la tienda de Apps de Amazon

Otra limitación del tablet es que no cuenta con lector de huella ni reconocimiento facial, por lo que si quieres proteger el contenido del tablet tendrás que recurrir al PIN, que no resulta tan cómodo en el día a día.

En conclusión, si buscas un tablet compacto principalmente para ver vídeos, disfrutar de juegos simples y navegar ocasionalmente por páginas web, Fire 8 HD es una elección acertada considerando su precio. Gracias a su construcción robusta y simplicidad de la interfaz, considero que es un dispositivo muy indicado para niños.

Lo mejor:

Construcción del tablet con un cuerpo resistente, ideal para personas manazas.

Construcción del tablet con un cuerpo resistente, ideal para personas manazas. Interfaz sencilla y sin complicaciones para usuarios poco familiarizados con la tecnología.

Interfaz sencilla y sin complicaciones para usuarios poco familiarizados con la tecnología. Excelente integración en el ecosistema de servicios de Amazon (Alexa, Amazon Music, Prime Video, Kindle, etc.)

Excelente integración en el ecosistema de servicios de Amazon (Alexa, Amazon Music, Prime Video, Kindle, etc.) Elevada autonomía de unas 13 horas gracias a su batería de gran capacidad.

Elevada autonomía de unas 13 horas gracias a su batería de gran capacidad. Almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante micro-SD.

Almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante micro-SD. Sonido con doble altavoz y soporte de Dolby Atmos.

Sonido con doble altavoz y soporte de Dolby Atmos. Conector de auriculares de 3.5 mm.

Conector de auriculares de 3.5 mm. Precio muy ajustado.

Lo peor: