Análisis del Amazon Fire TV Cube (3ª gen.) a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Amazon Fire TV Cube.

Amazon presentó a finales de verano la tercera generación del Fire TV Cube y el mando por voz Alexa Pro.

El Fire TV Cube es el reproductor multimedia más avanzado de Amazon, ya que puede reproducir contenidos en calidad 4K Ultra HD hasta 60 fps con soporte Dolby Vision / HDR+. Además, por primera vez incorpora un puerto de entrada HDMI para conectar otros dispositivos, así como un puerto USB para cámaras web y discos externos.

El Fire TV Cube cuenta con reconocimiento de voz de largo alcance para poder interactuar con Alexa mientras estamos sentados cómodamente en el sofá de casa, incluso cuando el televisor está apagado. Y con su emisor de infrarrojos multidireccional y HDMI CEC puedes controlar tu televisor, barra de sonido, receptor A/V y otros dispositivos del hogar con la voz.

He tenido oportunidad de probar a fondo el Fire TV Cube (🛒 159,99€) y, a continuación, os presento mi análisis.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

El Fire TV Cube tiene una forma de «cubo» de color negro que busca pasar desapercibido al ser colocado junto al televisor.

El cubo es bastante compacto, con una base cuadrada de 8,6 cm de lado y una altura de 7,7 cm. En mi caso, lo he colocado justo delante del televisor, aunque, por su altura, puede llegar a tapar ligeramente la parte inferior de la pantalla.

La principal diferencia visible respecto al modelo anterior es que ahora sus laterales están recubiertos de tela, lo que hace que se parezca más a un altavoz Echo. Esto mejora la calidad del sonido cuando se utiliza Alexa y se reproduce música a través del dispositivo.

En la parte delantera, encontramos una barra LED delgada pegada al borde superior que se ilumina de distintos colores.

La barra se tiñe de azul cuando Alexa ha detectado que te estás dirigiendo a ella y mientras te habla, de color amarillo cuando tenemos algún mensaje o notificación pendiente de escuchar (por ejemplo, entregas de Amazon para el mismo día), de color verde cuando tenemos una llamada entrante, de color morado cuando el modo no molestar está activado y de color rojo cuando hemos silenciado los micrófonos.

En la parte superior, el Fire TV Cube cuenta con cuatro botones: dos para controlar el volumen, uno para desactivar los micrófonos y otro para activar manualmente Alexa.

En la parte trasera, tenemos varios conectores: puerto USB, puerto de infrarrojos, 2 puertos HDMI, 1 puerto Ethernet y puerto de alimentación:

El puerto Ethernet puede tener sentido si vas a ver contenidos que requieren elevado ancho de banda (como vídeo 4K HDR) cuando la cobertura inalámbrica en el lugar donde has colocado el Fire TV Cube no es buena. El puerto Ethernet es 10/100 Mbps (no soporta 1000 Mbps), que debería ser suficiente para el uso de este dispositivo.

puede tener sentido si vas a ver contenidos que requieren elevado ancho de banda (como vídeo 4K HDR) cuando la cobertura inalámbrica en el lugar donde has colocado el Fire TV Cube no es buena. El puerto Ethernet es 10/100 Mbps (no soporta 1000 Mbps), que debería ser suficiente para el uso de este dispositivo. El puerto de infrarrojos permite utilizar el cable de extensión de infrarrojos que debes comprar por separado para utilizar la capacidad de control de dispositivos por infrarrojos si tenemos el Fire TV escondido o demasiado lejos de los dispositivos a controlar.

permite utilizar el cable de extensión de infrarrojos que debes comprar por separado para utilizar la capacidad de control de dispositivos por infrarrojos si tenemos el Fire TV escondido o demasiado lejos de los dispositivos a controlar. El puerto HDMI 2.1 saliente se utiliza para conectar el Fire TV Cube al televisor mediante un cable HDMI que no viene incluido en la caja. Yo utilizo este cable HDMI de AmazonBasics que funciona sin problemas, en caso de que tengas que hacerte con uno.

se utiliza para conectar el Fire TV Cube al televisor mediante un cable HDMI que no viene incluido en la caja. Yo utilizo este cable HDMI de AmazonBasics que funciona sin problemas, en caso de que tengas que hacerte con uno. El puerto HDMI 2.1 entrante permite conectar, por ejemplo, un decodificador compatible (en España, los de Movistar, Vodafone y Orange) para controlar la televisión en directo con la voz gracias a Alexa o con el mando por voz Alexa para el Fire TV. También puedes conectar la videoconsola y cambiar fácilmente entre el contenido y tus videojuegos favoritos.

permite conectar, por ejemplo, un decodificador compatible (en España, los de Movistar, Vodafone y Orange) para controlar la televisión en directo con la voz gracias a Alexa o con el mando por voz Alexa para el Fire TV. También puedes conectar la videoconsola y cambiar fácilmente entre el contenido y tus videojuegos favoritos. El puerto USB 2.0 permite conectar webcams compatibles y hacer videollamadas con la funcionalidad de Comunicaciones con Alexa.

permite conectar webcams compatibles y hacer videollamadas con la funcionalidad de Comunicaciones con Alexa. El puerto de alimentación se emplea para conectar el adaptador de corriente de 15W incluido en la caja que se encarga de suministrar energía.

En la caja también viene un mando a distancia para controlar el Fire TV desde el sofá. Este mando cuenta con un control de navegación con 4 posiciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y botones para Atrás, Inicio, Menú, Avanzar/Retroceder, Reproducir, Subir/Bajar volumen, Subir/bajar canal, TV en directo, Silenciar, Tareas, Voz y cuatro botones para Prime Video, Netflix, Disney+ y Amazon Music.

Una de las características destacadas del mando a distancia es que incorpora un botón Voz en la parte superior que puede ser utilizado para activar a Alexa y dar órdenes al Fire TV gracias al micrófono integrado en el mando. Aunque el propio Fire TV Cube tiene micrófonos, esto permite no tener que gritar para que te escuche.

Durante el proceso de configuración, es posible seleccionar una barra de sonido o un receptor AV como fuente de sonido, de manera que los controles de volumen actúen directamente sobre la barra en lugar de sobre el televisor.

Hardware

En el interior del Fire TV Cube encontramos una CPU de ocho núcleos con cuatro Cortex-A73 de alto rendimiento a 2,2 GHz y cuatro Cortex-A53 de eficiencia a 2 GHz, así como una GPU ARM Mali G52-MP8 a 800 MHz para acelerar los gráficos.

Según Amazon, es el doble de rápido que el Fire TV Stick 4K Max y un 20 por ciento más rápido que la generación anterior del Fire TV Cube.

Este procesador viene acompañado por 2 GB de RAM LPDDR4x y 16 GB de almacenamiento interno, que debería ser suficiente para almacenar un buen número de apps y cambiar entre ellas sin que se cierren.

En el apartado de conectividad, cuenta con un chip WiFi compatible con el último estándar WiFi 6/6E (802.11ax) en las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, lo que garantiza una gran velocidad de descarga. Además, como ya he comentado, dispone de un puerto Ethernet 10/100 Mbps.

En mi caso, tengo el Fire TV Cube conectado mediante WiFi a 5 GHz a un router situado en la misma habitación. La reproducción de vídeo es buena y el buffering es rápido así que, a los pocos segundos de iniciar un vídeo, podemos disfrutar de una buena calidad de imagen a resolución 4K.

Otra novedad de Fire TV Cube es la tecnología Super Resolution Upscaling, que proporciona una calidad de imagen mejorada al convertir el contenido HD en 4K para obtener imágenes más nítidas y con mejor contraste y claridad. Con la tecnología Super Resolution Upscaling, los contenidos, desde las películas originalmente realizadas en HD hasta las fotos familiares granuladas, se verán más nítidas en una pantalla 4K.

Además, también ofrece conectividad Bluetooth 5.0 LE para vincularse con altavoces, auriculares, mandos de videojuegos y otros dispositivos Bluetooth compatibles, incluso aunque tu propio televisor no tenga Bluetooth.

La salida de vídeo del Fire TV Cube es compatible con resoluciones 720p, 1080p y 2160p hasta 60 fps, y soporta los estándares más avanzados: Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 y VP9.

El Fire TV Cube usa los altavoces de tu televisor o de tu sistema de sonido externo para reproducir contenido con sonido Dolby Atmos, sonido envolvente 7.1, estéreo de 2 canales y pass-through a través de HDMI (hasta 5.1). También incluye un altavoz de 11 vatios para interactuar con Alexa incluso cuando el televisor está apagado.

Como hemos comentado anteriormente, el Fire TV Cube puede utilizar su emisor de infrarrojos integrado para controlar dispositivos como televisores, barras de sonido, decodificadores de TV por cable y receptores AV.

Es posible controlar el encendido y apagado, el ajuste del volumen y el cambio de señal de entrada en televisores de marcas como Samsung, LG, Sony, Panasonic, Toshiba, Philips y otras. En mi caso, lo he podido utilizar en un televisor LG OLED de 2018 sin problemas.

Interfaz y funcionalidades

La configuración inicial del Fire TV Cube es muy sencilla. Basta con conectarlo a un puerto HDMI libre del televisor y proporcionarle energía para ponerlo en funcionamiento.

Al cabo de unos segundos, aparecerán instrucciones en la pantalla y, en poco tiempo, tendrás el Fire TV Cube conectado a la red inalámbrica de tu hogar. Tras identificarte con tu cuenta de Amazon (puedes hacerlo escaneando un código QR), lo tendrás todo listo.

Si quieres personalizar el funcionamiento del Fire TV Cube, puedes dirigirte al apartado de Ajustes, donde encontrarás una gran cantidad de opciones sobre notificaciones, red, pantalla, sonido, aplicaciones, etc.

Opciones de configuración

Fire TV Cube corre Fire OS 7, que está basado en Android 9, aunque realmente no tienes la percepción de estar utilizando un dispositivo Android. Las actualizaciones de seguridad del software están garantizadas hasta que transcurran al menos cuatro años tras dejar de estar disponible la compra de nuevas unidades.

Con los perfiles de usuario, Fire TV Cube ofrece una experiencia personalizada para hasta seis miembros del hogar, proporcionando recomendaciones de contenido individual, historial de visitas, listas de contenido para ver más tarde, configuraciones preferidas y más.

Cambiar los perfiles de usuario es muy fácil diciendo «Alexa, cambia a mi perfil». Después de la configuración inicial, Alexa reconoce automáticamente tu voz y cambia a tu perfil.

La interfaz del Fire TV Cube es intuitiva y se mueve con fluidez. El procesador es lo suficientemente potente como para que la apertura y cambio entre apps sea rápida y las apps se mantienen en memoria aunque cambies momentáneamente a otra app.

En la parte central encontramos una tira con varios accesos directos:

Perfil , que nos permite cambiar entre varios perfiles que hayas configurado

, que nos permite cambiar entre varios perfiles que hayas configurado Entrada, que permite conmutar entre la entrada HDMI o el reproductor multimedia

que permite conmutar entre la entrada HDMI o el reproductor multimedia Buscar , que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.)

, que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.) Inicio , que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos.

, que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos. En directo , que muestra las aplicaciones que ofrecen televisión en directo

, que muestra las aplicaciones que ofrecen televisión en directo Mi espacio , que muestra tu lista de seguimiento

, que muestra tu lista de seguimiento Apps frecuentes, que muestra algunas de las aps que tienes instaladas

que muestra algunas de las aps que tienes instaladas Ajustes

Pantalla de inicio

Un aspecto que no me ha gustado mucho es que, en ocasiones, aparece publicidad. Tratándose de un dispositivo con un precio elevado, creo que cualquier anuncio sobra.

Publicidad en la pantalla de inicio

Amazon ofrece un gran número de apps en su catálogo, muchas de ellas de streaming de vídeo como Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, Alacarta RTVE, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, Rakuten, Apple TV+, Filmin, FlixOlé, DAZN o Filmrise en español. Solo echo de menos HBO Max, que no acaba de llegar.

Apps de entretenimiento

Dado que el Fire TV no permite acceder Play Store, estamos limitados a las apps que ofrece Amazon. No obstante, si eres un usuario avanzado, existe una app para Android llamada Apps2Fire que permite instalar apps que no estén en la tienda de Amazon (por ejemplo, HBO Max), aunque no siempre es sencillo manejarlas con el mando a distancia.

También es posible utilizar la app Downloader para descargar e instalar apps a partir de su URL. De esta forma, es posible instalar KODI, por ejemplo.

App KODI

El nuevo Fire TV Cube viene con un puerto USB-A incorporado, lo que permite conectar directamente un disco externo con contenido multimedia, siempre que esté formateado como exFAT. E

l dispositivo reconoce los dispositivos externos y puedes acceder a su contenido a través de, por ejemplo, la app ES File Explorer. A la hora de reproducir ficheros de vídeo, te recomiendo que instales la app VLC, que también está disponible en la tienda de apps de Amazon.



ES File Explorer

El Fire TV Cube permite buscar contenidos en los catálogos de varios servicios de streaming a la vez, tanto mediante texto como por voz. Si mantenemos el botón del micrófono apretado y decimos «quiero ver películas de terror» obtenemos una lista de películas de este género de servicios como Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+ o Netflix.

Esto resulta cómodo si no recuerdas el nombre del servicio en el que estabas viendo cierto contenido o, simplemente, para descubrir contenido.

Resultados de buscar películas de Will Smith

También es posible utilizar la voz para controlar la reproducción. Podemos decir «para/reanuda la película» o «sube/baja el volumen» a Alexa.

Si tenemos un altavoz con Alexa en el salón, podemos hablar al altavoz en lugar de utilizar el mando a distancia aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, si hemos emparejado el mando con la barra de sonido para controlar el volumen, no podemos pedir que suba/baje el volumen al altavoz Echo sino que debemos utilizar el mando ya que se utiliza su emisor de infrarrojos.

Además de apps de streaming de vídeo, encontramos apps de reproducción de música como Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal o Vevo (pero no está Apple Music); juegos como Tetris, Crossy Road o Asphalt 8 (aunque el control mediante el mando no es muy cómodo); o incluso navegadores web como Silk (aunque navegar y teclear con el mando no es muy cómodo).

Amazon Music

También podemos descargar apps de VPN, que pueden ser útiles si deseas acceder al catálogo de otro país — por ejemplo, al de Netflix España si viajas fuera del país.

Amazon ha incluido una funcionalidad llamada modo Espejo que se activa manteniendo apretado el botón de inicio («casita») del mando a distancia. Este modo permite enviar el contenido de la pantalla de nuestro smartphone o tablet al televisor.

Esta funcionalidad requiere un smartphone o tablet Android con soporte de Miracast, que Google dejó de incluir en Android 6.0 por lo que dependerá de si el fabricante de tu smartphone sigue incluyéndola. En este aspecto, hubiera preferido ver soporte de Chromecast y AirPlay.

Si utilizas el servicio de Amazon Photos, que ofrece almacenamiento ilimitado de fotos para clientes Prime, existe una app que te permite ver las fotografías y vídeos en el televisor de forma cómoda.

Amazon Photos

Otra de las utilidades de Fire TV Cube es como dispositivo inteligente con Alexa, ya que podemos pedirle lo mismo que le pediríamos a un dispositivo Echo.

En mi casa tengo cámaras de seguridad de Netatmo y Eufy, y al pedirle «muestra la cámara exterior ciprés» a un altavoz Echo o al propio mando a distancia del Fire TV Cube, el vídeo captado por la cámara se muestra en la televisión.

Vista de la cámara de seguridad Eufy compatible con Alexa en el televisor

También puedes pedir a Alexa que controle las luces, los termostatos y otros dispositivos de hogar digital compatibles. O simplemente preguntarle por la previsión del tiempo, el estado del tráfico, las películas que ponen en el cine, un chiste, etc. así como que active una skill en concreto.

Skill Cookpad

A la hora de introducir texto, resulta un poco tedioso pasar de letra a letra con el mando a distancia, pero podemos usar nuestro móvil para introducir el texto con solo descargar la app App Fire TV para iOS y Android. Además, esta app tiene una zona que actúa como ratón.

.

Precio y competidores

El Fire TV Cube (3ª Gen.) está a la venta en la web de Amazon por 🛒 159,99€ aunque en este momento está rebajado a 129,99€). Es posible fraccionar el pago en cuatro cuotas.

⚠️ Detalle importante a la hora de la compra

Cuando compras este dispositivo por defecto viene marcada la opción de «Vincular dispositivo a mi cuenta de Amazon para facilitar la instalación». Esto es útil para que, cuando lo instales, ya tengas tu cuenta e incluso redes WiFi configuradas si ya tienes otro dispositivo Amazon.

Sin embargo, si lo que buscas es hacer un regalo, debes deshabilitar esa opción en el momento de la compra.

Como alternativa, el Fire TV Stick 4K Max (🛒 39,99€) también es capaz de reproducir contenido 4K, aunque no funciona como altavoz con Alexa si el televisor está apagado.

Si necesitas la capacidad de reproducción de contenidos 4K, también puedes optar por el Fire TV Stick 4K (🛒 34,99€), aunque el rendimiento es algo inferior al del Max.



Otra buena opción es el Fire TV Stick (🛒 24,99€), que ofrece resolución 1080p, carece de control de voz por Alexa, y es ligeramente menos potente que el Fire TV Stick 4K Max.

También puedes hacerte con el Fire TV Stick Lite (🛒 21,99€), que presenta algunas limitaciones. No es compatible con audio Dolby Atmos y el mando por voz Alexa | Lite, incluido en la caja, no tiene botones de encendido ni de volumen.

Fire TV Stick 4K Max



Uno de sus principales competidores es el nuevo Chromecast con Google TV (🛒 39,99€), que ofrece resolución 4K con HDR, incorpora un mando a distancia y permite el control de voz mediante Google Assistant. Como interfaz, utiliza Google TV, que se ha actualizado y permite acceder a todos los servicios de streaming desde un solo lugar.

Otro competidor es el Xiaomi Mi TV Stick (🛒 39,99€) basado en Android TV y con Google Assistant. Ofrece vídeo 1080p, un procesador de cuatro núcleos, sonido envolvente Dolby Audio y DTS, Bluetooth 4.2 y WiFi 802.11 b/g/n/ac a 2.4 y 5 GHz.

Otra alternativa más costosa pero más versátil es el Apple TV 4K (🛒 169€), que cuenta con mando a distancia y es compatible con una gran cantidad de aplicaciones y juegos.

Conclusiones

Mucha gente tiene varios televisores en casa, pero no todos ellos cuentan con capacidades de Smart TV. Incluso aunque las tengan, es posible que no ofrezcan tantas funcionalidades como el Fire TV Cube o que su manejo no resulte tan rápido ni cómodo.

Gracias a su potente procesador de ocho núcleos, el Fire TV Cube ofrece una interfaz intuitiva por la que te puedes mover con fluidez, abriendo/cerrando apps con rapidez e incluso cambiando de una a otra sin perder lo que estabas viendo en la anterior.

Un aspecto importante de un dispositivo como este es que ofrezca un buen número de servicios de streaming y, en este aspecto, Amazon no decepciona ya que puedes utilizar Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Vodafone TV, Orange TV, Disney+, Filmin, Mitele, DAZN o YouTube. Solo echo de menos la app HBO Max.

Amazon ha integrado los catálogos de algunas apps como Prime Video, Movistar+, Disney+ y Netflix en las búsquedas. Esto permite realizar búsquedas de contenidos en varios catálogos a la vez (por ejemplo, «quiero ver todas las comedias»).

La reproducción de vídeo alcanza la resolución 4K a 60 fps con calidad Dolby Vision / HDR10+ y es compatible con sonido Dolby Atmos. En este aspecto, no se le puede pedir más.

Amazon ha mejorado las opciones de conectividad, incorporando un puerto Ethernet a 10/100 Mbps y un modem WiFi 6/6E de alta velocidad. Además, cuenta con un puerto HDMI de entrada para, por ejemplo, controlar la TV en directo al conectar un decodificador de TV de Orange, Movistar o Vodafone, así como un puerto USB para conectar una webcam compatible o incluso un disco duro externo.

El Fire TV Cube permite interactuar con la voz mediante el micrófono del mando a distancia o del propio Fire TV Cube para manejar la interfaz (por ejemplo, «abre Netflix»), controlar la reproducción («por ejemplo, para la película») o pedirle cosas a Alexa como si fuera un altavoz/pantalla inteligente (por ejemplo, «muestra la cámara de seguridad», «dime la previsión del tiempo», «cuéntame un chiste», «enciende la luz», etc.)

Dado que integra un altavoz propio, es posible interactuar con Alexa incluso aunque el televisor está apagado — algo que no se puede hacer con otros dispositivos Fire TV.

El Fire TV Cube solo permite enviar contenido desde dispositivos móviles utilizando Miracast, mientras que los protocolos Google Cast y Apple AirPlay, mucho más extendidos, no están soportados.

Otro aspecto destacado del Fire TV Cube es que posee un emisor de infrarrojos que permite controlar dispositivos como televisores, barras de sonido, decodificadores de TV por cable y receptores AV a través de la voz o mediante el mando a distancia.

En definitiva, el Fire TV Cube (🛒 159,99€) resulta muy útil para usuarios sin un televisor Smart TV o para aquellos que tengan uno con capacidades limitadas en cuanto a fluidez en el manejo, soporte de servicios de streaming o control de dispositivos del hogar. Además, el hecho de funcionar como altavoz con Alexa independiente supone un plus frente a los Fire TV Stick que solo funcionan con el televisor encendido.

Lo mejor:

Diseño atractivo con forma de cubo negro de tamaño compacto

Diseño atractivo con forma de cubo negro de tamaño compacto Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones.

Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones. Control a través del mando a distancia incluido en la caja con una gran cantidad de botones

Control a través del mando a distancia incluido en la caja con una gran cantidad de botones Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o en el propio Fire TV Cube.

Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o en el propio Fire TV Cube. Control de otros dispositivos mediante un emisor de infrarrojos multidireccional integrado

Control de otros dispositivos mediante un emisor de infrarrojos multidireccional integrado Entrada HDMI para controlar un decodificador de TV, una consola u otro dispositivo.

Entrada HDMI para controlar un decodificador de TV, una consola u otro dispositivo. Puerto USB-A para conectar una webcam compatible y realizar videollamadas con Alexa, o incluso un disco duro externo.

Puerto USB-A para conectar una webcam compatible y realizar videollamadas con Alexa, o incluso un disco duro externo. Conexión por WiFi 6/6E de alta velocidad o por cable Ethernet.

Conexión por WiFi 6/6E de alta velocidad o por cable Ethernet. Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 4K Dolby Vision / HDR10+ a 60fps) y gran calidad de sonido (Dolby Atmos).

Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 4K Dolby Vision / HDR10+ a 60fps) y gran calidad de sonido (Dolby Atmos). Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc.

Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc. Capacidades de Alexa integradas para ver cámaras de seguridad, controlar dispositivos del hogar (luces, enchufes, etc.), proporcionar respuestas a preguntas sobre el tiempo, tráfico, cartelera, etc.

Lo peor:

Sin acceso a la Play Store de Google (aunque es posible instalar apps por fuera de la tienda de Amazon)

Sin acceso a la Play Store de Google (aunque es posible instalar apps por fuera de la tienda de Amazon) No es compatible con Google Cast o Apple AirPlay (solo con Miracast)

No es compatible con Google Cast o Apple AirPlay (solo con Miracast) Precio mucho más elevado en comparación con los modelos Fire TV Stick y con publicidad

Nota: El Fire TV Cube ha sido cedido amablemente por Amazon para la realización de este análisis.