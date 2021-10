Análisis del Amazon Fire TV Stick 4K Max a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Fire TV Stick 4K Max.

Amazon presentó hace unos días su nuevos dispositivo de streaming Fire TV Stick 4K Max, que permite reproducir contenido 4K con Dolby Vision / HDR10+, soporta WiFi 6 y es un 40% más potente y más rápido que modelos anteriores.

Como otros Fire TV Stick, se conecta a un puerto HDMI del televisor y a un cargador USB (o un puerto USB del televisor) para recibir energía. En la caja incluye su propio mando a distancia, por lo que no tenemos que recurrir al smartphone ni al mando de distancia del televisor para controlar el dispositivo.

He tenido oportunidad de probar a fondo el Fire TV Stick 4K Max (🛒 64,99 €) y, a continuación, os presento mi análisis.

Diseño y construcción

El Fire TV Stick presenta un aspecto prácticamente idéntico al de los modelos anteriores, con una construcción funcional en plástico negro que busca pasar desapercibido detrás del televisor.

Amazon destaca que el 50% de los plásticos del reproductor y el 20% de los plásticos del mando a distancia provienen de material reciclado. Estas cifras no incluyen el cable y el adaptador.

Con unas dimensiones de 99 x 30 x 14 mm, se trata de un dispositivo muy compacto, aunque más grande que sus antecesores (por algo es «Max»). En cualquier caso, resulta muy fácil llevártelo a cualquier sitio y, de hecho, este pasado fin de semana lo he metido en la maleta para utilizarlo en el televisor de un hotel.

En un extremo, encontramos un conector HDMI para conectarlo directamente a tu televisor. Si la posición del puerto HDMI de tu televisor no permite conectar el dispositivo debido a su tamaño, puedes hacer uso de un cable de extensión HDMI que incluye Amazon en la caja.

También puedes utilizar este cable para mejorar la recepción WiFi, sobre todo si el conector HDMI está en la parte de detrás del televisor ya que la pantalla reduce la señal. Si la cobertura WiFi no es buena (o es inexistente), puedes hacerte con un adaptador Ethernet 10/100 Mbps para Fire Stick por 14,99€.

El Fire TV Stick 4K Max cuenta con un puerto micro-USB al que debemos conectar un cable para suministrar energía al dispositivo. Podemos utilizar alguno de los puertos USB del televisor pero, si no entregan la suficiente potencia, recibirás un aviso en la pantalla ya que puedes tener problemas si el dispositivo no recibe suficiente potencia.

Uno de los puntos fuertes del Fire TV Stick 4K Max es que incluye un mando a distancia que cuenta con un control de navegación con 4 posiciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y botones para Encender, Seleccionar, Atrás, Inicio, Menú, Retroceder, Reproducir/Pausar, Avanzar, Volumen arriba/abajo, Silenciar, Guía y Comandos de Voz para Alexa.

Además, también hay 4 grandes botones para acceder directamente a los servicios de Prime Video, Netlix, Disney Plus y Amazon Music. Me hubiera gustado poder personalizar alguno de estos botones ya que, en mi caso, no utilizo Amazon Music, pero sí que soy usuario de Movistar+-

Durante el proceso de configuración, es posible seleccionar una barra de sonido o un receptor AV como fuente de sonido, de manera que los controles de volumen actúen directamente sobre la barra en lugar de sobre el televisor.

Esto es posible gracias a que el nuevo mando a distancia no solamente tiene Bluetooth para comunicarse con el Fire TV sino que además incorpora un emisor de infrarrojos. En mi caso he enlazado Fire TV con una barra de sonido Samsung sin ningún problema.

Otra de las características del mando a distancia es que incorpora un botón con un micrófono en la parte superior que puede ser utilizado para activar a Alexa y dar órdenes al Fire TV Stick 4K Max. No obstante, si tienes un altavoz Echo en la habitación, puedes establecerlo como dispositivo asociado al Fire TV Stick 4K Max para que, cuando hables al altavoz, la orden llegue al Fire TV sin necesidad de utilizar el mando a distancia.

Hardware

En el interior del Fire TV Stick 4K Max encontramos un procesador Mediatek MT8696 de cuatro núcleos a 1.8GHz con una GPU MG GE9215 de PowerVR a 750MHz, que viene acompañado por 2 GB de RAM LPDDR4 y 8GB de almacenamiento.

En el apartado de conectividad, cuenta con un chip WiFi compatible con 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) en las bandas de 2.4 y 5 GHz, por lo que es capaz de conectarse a redes inalámbricas a gran velocida

Se trata del primer Fire TV con conectividad Wi-Fi 6, aunque para disfrutar de la mayor velocidad de conexión y estabilidad de este protocolo necesitarás un router Wi-Fi 6 compatible. Si no tienes uno de ellos, no pasa nada porque el Fire TV Stick 4K Max también es compatible con protocolos anteriores de WiFi.

Además, también ofrece conectividad Bluetooth 5.0 LE para vincularse con altavoces, auriculares, mandos de videojuegos y otros dispositivos Bluetooth compatibles, incluso aunque tu propio televisor no tenga Bluetooth. Para añadir un nuevo dispositivo, debes dirigirte a Configuración > Mandos y dispositivos Bluetooth > Otros dispositivos bluetooth.

La salida de vídeo del Fire TV Stick 4K Max es compatible con resoluciones 720p, 1080p y 4K hasta 60 fps, y soporta Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, H.265 (HEVC), H.264, VP9 y AV1.

En el apartado de sonido, el Fire TV Stick 4K Max ofrece sonido Dolby Atmos, Dolby Digital, sonido envolvente Dolby Digital+ y pass-through de audio con HDMI de hasta 5.1.

La reproducción de vídeo es buena y el buffering es rápido así que, a los pocos segundos de iniciar un vídeo, podemos disfrutar de una buena calidad de imagen a resolución 4K.

Interfaz y funcionalidades

La configuración inicial del Fire TV Stick 4K Max es muy sencilla. Basta con conectarlo a un puerto HDMI libre del televisor y proporcionarle energía a través del conector micro-USB para ponerlo en funcionamiento.

Al cabo de unos segundos, aparecerán instrucciones en la pantalla y, en poco tiempo, tendrás el mando a distancia emparejado y el Fire TV Stick 4K Max conectado a la red inalámbrica de tu hogar. Tras identificarte con tu cuenta de Amazon, lo tendrás todo listo.

Si quieres personalizar el funcionamiento del Fire TV Stick 4K Max, puedes dirigirte al apartado de Ajustes, donde encontrarás una gran cantidad de opciones sobre notificaciones, red, pantalla, sonido, aplicaciones, etc.

Con los nuevos perfiles de usuario, Fire TV Stick 4K Max ofrece una experiencia personalizada para hasta seis miembros del hogar, proporcionando recomendaciones de contenido individual, historial de visitas, listas de contenido para ver más tarde, configuraciones preferidas y más.

Cambiar los perfiles de usuario es muy fácil diciendo «Alexa, cambia a mi perfil». Después de la configuración inicial, Alexa reconoce automáticamente tu voz y cambia a tu perfil.

La interfaz del Fire TV Stick 4K Max es intuitiva y se mueve con fluidez. El procesador es lo suficientemente potente como para que la apertura y cambio entre apps sea rápida y las apps se mantienen en memoria aunque cambies momentáneamente a otra app.

En la parte central encontramos una tira con varios accesos directos:

Perfil , que nos permite cambiar entre varios perfiles que hayas configurado

, que nos permite cambiar entre varios perfiles que hayas configurado Inicio , que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos.

, que muestra en la parte inferior todas las apps que tenemos instaladas, así como recomendaciones de contenidos. Buscar , que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.)

, que permite realizar una búsqueda en texto libre, acceder a la Biblioteca o navegar por las categorías de contenido (Películas, Series, Appstore, Familia e infantil, etc.) En directo , que muestra las aplicaciones que ofrecen televisión en directo

, que muestra las aplicaciones que ofrecen televisión en directo Accesos rápidos a aplicaciones frecuentes

Tus apps y juegos , para ver la lista de todas tus apps instaladas

, para ver la lista de todas tus apps instaladas Configuración

Un aspecto que no me ha gustado mucho es que, en ocasiones, aparece publicidad. Tratándose de un dispositivo con un precio elevado, creo que cualquier anuncio sobra.

Amazon ofrece un gran número de apps en su catálogo, muchas de ellas de streaming de vídeo como Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, Alacarta RTVE, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, ARakuten, pple TV+, Filmin, FlixOlé, DAZN o Filmrise en español. Solo echo de menos HBO, que no acaba de llegar.

Dado que el Fire TV Stick 4K Max no permite acceder Play Store, estamos limitados a las apps que ofrece Amazon. No obstante, si eres un usuario avanzado, existe una app para Android llamada Apps2Fire que permite instalar apps que no estén en la tienda de Amazon (por ejemplo, HBO), aunque no siempre es sencillo manejarlas con el mando a distancia.

El Fire TV Stick 4K Max permite buscar contenidos en los catálogos de varios servicios de streaming a la vez, tanto mediante texto como por voz. Si mantenemos el botón del micrófono apretado y decimos «quiero ver películas de terror» obtenemos una lista de películas de este género de servicios como Amazon Prime Video, Movistar+ y Netflix.

Esto resulta cómodo si no recuerdas el nombre del servicio en el que estabas viendo cierto contenido o, simplemente, para descubrir contenido.

También es posible utilizar la voz para controlar la reproducción. Podemos decir «para/reanuda la película» o «sube/baja el volumen» a Alexa.

Si tenemos un altavoz con Alexa en el salón, podemos hablar al altavoz en lugar de utilizar el mando a distancia aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, si hemos emparejado el mando con la barra de sonido para controlar el volumen, no podemos pedir que suba/baje el volumen al altavoz Echo sino que debemos utilizar el mando ya que se utiliza su emisor de infrarrojos.

Además de apps de streaming de vídeo, encontramos apps de reproducción de música como Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal o Vevo (pero no está Amazon Music); juegos como Tetris, Crossy Road o Asphalt 8 (aunque el control mediante el mando no es muy cómodo); o incluso navegadores web como Silk (aunque navegar y teclear con el mando no es muy cómodo).

También podemos descargar apps de VPN, que pueden ser útiles si deseas acceder al catálogo de otro país — por ejemplo, al de Netflix España si viajas fuera del país.

Amazon ha incluido una funcionalidad llamada modo Espejo que se activa manteniendo apretado el botón de inicio («casita») del mando a distancia. Este modo permite enviar el contenido de la pantalla de nuestro smartphone o tablet al televisor.

Esta funcionalidad requiere un smartphone o tablet Android con soporte de Miracast, que Google dejó de incluir en Android 6.0 por lo que dependerá de si el fabricante de tu smartphone sigue incluyéndola. En este aspecto, hubiera preferido ver soporte de Chromecast y AirPlay.

Si utilizas el servicio de Amazon Photos, que ofrece almacenamiento ilimitado de fotos para clientes Prime, existe una app que te permite ver las fotografías y vídeos en el televisor de forma cómoda.

Otra de las utilidades de Fire TV Stick 4K Max es como dispositivo inteligente con Alexa, ya que podemos pedirle lo mismo que le pediríamos a un dispositivo Echo.

En mi casa tengo una cámara de seguridad Netatmo, y al pedirle «muestra la cámara de entrada casa» a un altavoz Echo o al propio mando a distancia del Fire TV Stick, el vídeo captado por la cámara se muestra en la televisión.

Vista de la cámara de seguridad Netatmo compatible con Alexa en el televisor

También puedes pedir a Alexa que controle las luces, los termostatos y otros dispositivos de hogar digital compatibles. O simplemente preguntarle por la previsión del tiempo, el estado del tráfico, las películas que ponen en el cine, un chiste, etc. así como que active una skill en concreto.

A la hora de introducir texto, resulta un poco tedioso pasar de letra a letra con el mando a distancia, pero podemos usar nuestro móvil para introducir el texto con solo descargar la app App Fire TV para iOS y Android. Además, esta app tiene una zona que actúa como ratón.

Precio y competidores

El Fire TV Stick 4K Max está a la venta en la web de Amazon por 64,99€, siendo el dispositivo de más alta gama (y más caro) de la marca.

Si no necesitas la capacidad de reproducción de contenidos 4K, también puedes optar por el Fire TV Stick 4K que cuesta 59,99€ o incluso por el Fire TV Cube (2ª Gen.) por 119,99€, que tiene un procesador más potente (hexacore en lugar de quadcore), integra micrófonos para Alexa y es compatible con Ethernet.

Otra buena opción es el Fire TV Stick por 24,99€, que ofrece resolución 1080p, carece de control de voz por Alexa, y es ligeramente menos potente que el Fire TV Stick 4K Max.

También puedes hacerte con el Fire TV Stick Lite por 19,99€, que presenta algunas limitaciones. No es compatible con audio Dolby Atmos y el mando por voz Alexa | Lite, incluido en la caja, no tiene botones de encendido ni de volumen.

Uno de sus principales competidores es el nuevo Chromecast con Google TV (69,99€), que ofrece resolución 4K con HDR, incorpora un mando a distancia y permite el control de voz mediante Google Assistant. Como interfaz, utiliza Google TV, que se ha actualizado y permite acceder a todos los servicios de streaming desde un solo lugar.

Otro competidor es el Xiaomi Mi TV Stick (49,99€) basado en Android TV y con Google Assistant. Ofrece vídeo 1080p, un procesador de cuatro núcleos, sonido envolvente Dolby Audio y DTS, Bluetooth 4.2 y WiFi 802.11 b/g/n/ac a 2.4 y 5 GHz.

Otra alternativa más costosa pero más versátil es el Apple TV 4K (199€), que cuenta con mando a distancia y es compatible con una gran cantidad de aplicaciones y juegos.

Conclusiones

Aunque cada vez hay más televisores con capacidades Smart TV, no todos son tan potentes ni ofrecen tantas funcionalidades como los Fire TV Stick.

La facilidad de conexión del Fire TV Stick a cualquier televisor hace que también sea un dispositivo útil para llevar en la maleta cuando vamos de viaje, si queremos utilizarlo en un apartamento o en un hotel.

Gracias a su potente procesador, el Fire TV Stick 4K Max ofrece una interfaz intuitiva por la que te puedes mover con fluidez, abriendo/cerrando apps con rapidez e incluso cambiando de una a otra sin perder lo que estabas viendo en la anterior.

Amazon ha incorporado en este dispositivo su nueva interfaz que llega con un aspecto más moderno, la posibilidad de cambiar entre perfiles y mayor facilidad a la hora de descubrir contenidos.

Un aspecto importante de un dispositivo como este es que ofrezca un buen número de servicios de streaming y, en este aspecto, Amazon no decepciona.

El Fire TV Stick 4K Max soporta Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, Movistar+, Disney+, Twitch, Alacarta RTVE, AtresPlayer, Vodafone TV, Orange TV, Mitele, ARakuten, pple TV+, Filmin, FlixOlé, DAZN o Filmrise en español (solo faltas tú, HBO) y en todas las que he probado la reproducción de vídeo se realiza de forma fluida.

La reproducción de vídeo alcanza la resolución 4K a 60 fps con calidad HDR10+ y Dolby Vision, así como sonido Dolby Atmos, por lo que tiene lo necesario para disfrutar de buenas películas y series.

El Fire TV Stick 4K Max permite interactuar con la voz mediante el micrófono del mando a distancia para manejar la interfaz (por ejemplo, «abre Netflix»), controlar la reproducción («por ejemplo, para la película») o pedirle cosas a Alexa como si fuera un altavoz/pantalla inteligente (por ejemplo, «muestra la cámara de seguridad», «dime la previsión del tiempo», «cuéntame un chiste», «enciende la luz», etc.)

Amazon ha integrado los catálogos de algunas apps como Prime Video, Movistar+ y Netflix en las búsquedas. Esto permite realizar búsquedas de contenidos en varios catálogos a la vez (por ejemplo, «quiero ver todas las comedias»).

El mando a distancia también incluye botones de control de volumen y encendido del televisor para que no tengas que andar con dos mandos a la vez. También es capaz de manejar una barra de sonido.

En definitiva, el Fire TV Stick 4K Max resulta muy útil para usuarios sin un televisor Smart TV o para aquellos que tengan un Smart TV con capacidades limitadas en cuanto a fluidez en el manejo, soporte de servicios de streaming o control de dispositivos del hogar. Puedes hacerte con el Fire TV Stick 4K Max en la web de Amazon por 64,99€.

Lo mejor:

Tamaño compacto y con un extensor HDMI incorporado.

Tamaño compacto y con un extensor HDMI incorporado. Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones.

Interfaz intuitiva que se mueve con gran fluidez, sin parones ni cierres al movernos entre aplicaciones. Soporte para diferentes perfiles de usuario

Soporte para diferentes perfiles de usuario Control a través del mando a distancia incluido en la caja, que incluye también controles de volumen y encendido, así como accesos directos a algunos servicios.

Control a través del mando a distancia incluido en la caja, que incluye también controles de volumen y encendido, así como accesos directos a algunos servicios. Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o cualquier altavoz inteligente con Alexa.

Control mediante la voz utilizando el micrófono integrado en el mando a distancia o cualquier altavoz inteligente con Alexa. Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 4K HDR10+/Dolby Vision a 60fps) y buena calidad de sonido (Dolby Atmos).

Excelente calidad de imagen en streaming (hasta 4K HDR10+/Dolby Vision a 60fps) y buena calidad de sonido (Dolby Atmos). Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc.

Acceso a servicios populares de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar+, Atresmedia, Disney+, DAZN, YouTube, etc. Conectividad excelente con WiFi 6 y, opcionalmente mediante un adaptador, también Ethernet.

Conectividad excelente con WiFi 6 y, opcionalmente mediante un adaptador, también Ethernet. Posibilidad de emparejar dispotivos Bluetooth como auriculares y altavoces.

Capacidades de Alexa integradas para ver cámaras de seguridad, controlar dispositivos del hogar (luces, enchufes, etc.), abrir skills, proporcionar respuestas a preguntas sobre el tiempo, tráfico, cartelera, etc.

Capacidades de Alexa integradas para ver cámaras de seguridad, controlar dispositivos del hogar (luces, enchufes, etc.), abrir skills, proporcionar respuestas a preguntas sobre el tiempo, tráfico, cartelera, etc. Posibilidad de enlazarlo con un altavoz Echo para poder hablar con el altavoz en lugar de con el mando a distancia.

Lo peor:

Interfaz con publicidad

Interfaz con publicidad La búsqueda universal en todas las apps instaladas todavía no es posible

La búsqueda universal en todas las apps instaladas todavía no es posible Sin soporte integrado de Chromecast o AirPlay

Sin soporte integrado de Chromecast o AirPlay Precio más elevado que otros modelos Fire TV Stick

Nota: El Fire TV Stick 4K Max ha sido cedido amablemente por Amazon para la realización de este análisis.