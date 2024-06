¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Pixel Tablet.

Google presentó la Pixel Tablet en el evento Made by Google de 2022, pero no fue hasta 2023 cuando llegó al mercado en un puñado de países. Ahora, un año después, la Pixel Tablet ha llegado oficialmente a España. Ya era hora 😅.

El Pixel Tablet cuenta con una pantalla IPS LCD de 11, procesador Google Tensor G2, 8 GB de RAM, 128 / 256 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (8MP, f/2.0), cámara frontal (8MP, f/2.0) y batería de 7.020 mAh con carga rápida a 15W.

Su precio de venta recomendado es 499 € con 128 GB y 619 € con 256 GB (ver ofertas en 🛒 Amazon).

He tenido oportunidad de probar el Pixel Tablet durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis conclusiones en este análisis a fondo.

Diseño y construcción

El Pixel Tablet es un dispositivo de tamaño medio, ya que cuenta con un grosor de 8,1 mm y un peso de 493 gramos. En general, por sus dimensiones, es un tablet cómodo de transportar y de sostener en la mano.

El tablet construido enteramente en aluminio, tanto el chasis como la parte trasera, aunque presenta una textura tipo cerámica que podría confundirse con plástico en un principio. Aunque el acabado es ideal para que no se resbale en la mano ni se queden marcadas las huellas dactilares, se nota algo áspera al tacto para mi gusto. Los laterales son redondeados, lo que ayuda a que no se claven en la mano al sujetarlo.

En España, está disponible en colores porcelana o verde liquen, aunque este último más parece gris que verde.

A continuación, vamos a revisar el tablet por los cuatro costados para ver qué elementos incluye.

En el lado derecho, encontramos dos altavoces.

En el lado izquierdo, encontramos otros dos altavoces y el conector USB-C.

En el lado superior, se encuentra el botón de encendido y, justo al lado, está el botón alargado de volumen. El control de volumen subir/bajar no cambia en función de la orientación, lo que hace que, si la sostienes en vertical con los botones a la derecha, «arriba» sea bajar volumen y «abajo» sea subir volumen. Es un pequeño problema al que hay que acostumbrarse.

En la parte inferior encontramos dos soportes de goma, que ayudan a que el tablet no se resbale si lo apoyas sobre una mesa.

El frontal del Pixel Tablet está dominado por su pantalla de 11″, que está rodeada por unos marcos de aproximadamente 1 centímetro de grosor, que no son especialmente delgados. En el marco superior, encontramos la cámara frontal, que está centrada, y un LED que indica cuándo la cámara está activa.

En la parte trasera, encontramos la cámara en una esquina, el logotipo de Google y cuatro conectores metálicos que se utilizan para cargar y transmitir información a la base de carga con altavoz.

Un aspecto que me incomoda un poco es que, a primera vista, no es fácil distinguir con qué orientación estás agarrando el tablet, por lo que a veces me veo dando la vuelta a la tablet en mis manos porque la he cogido al revés y no acierto con los botones. El hecho de que el botón de encendido no sobresalga tampoco ayuda.

El Pixel Tablet no cuenta con ningún tipo de resistencia al polvo y al agua, por lo que debes tener cuidado para que no se moje. Un tablet no es un dispositivo que tenga tanto peligro de caer al agua como un smartphone, pero sería una protección interesante para usar el dispositivo en la piscina o en la bañera para ver vídeos, leer o navegador por Internet.

Pantalla

El Pixel Tablet cuenta con una pantalla LCD de 11″ con resolución 2.560 × 1.600 píxeles, lo que supone una densidad de píxeles de 276 ppp, ligeramente por encima de la densidad de 264 ppp de la pantalla Retina de los iPad.

Aunque en un móvil solemos exigir una densidad de píxeles algo superior, un tablet se ve a una distancia mayor, así que esta densidad es más que suficiente.

El ratio de pantalla 16:10 es más alargado de lo que solemos encontrar en los tablets. Este ratio permite disfrutar mejor de películas y vídeos, pero resulta menos práctico para tareas de productividad, navegar por Internet, etc. Utilizarlo en vertical para leer libros electrónicos, por ejemplo, resulta raro ya que es demasiado alargado y estrecho.

La tasa de refresco es fija a 60 Hz, por lo que no podemos disfrutar de la fluidez que ofrecen las pantallas a 90 o 120 Hz ni del ahorro de energía que ofrecen las pantallas OLED LTPO, que pueden bajar la tasa de refresco hasta 1 Hz.

Tampoco la pantalla LCD ofrece colores tan vivos ni negros tan profundos como las pantallas OLED (o las miniLCD de algunos iPad), por lo que no es una pantalla que me deje encantado.

A continuación, vamos a ver los resultados de un conjunto de pruebas de pantalla realizados con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Google ofrece dos modos de color: Naturales y Adaptativos. El modo Natural es el que refleja los colores de forma más natural en el gamut estándar sRGB que utilizan casi todas las apps, mientras que el modo Adaptativo está pensado para producir colores más vibrantes.

En el modo Natural, la fidelidad es excelente, ya que el error medio Δ medio al mostrar contenidos sRGB resulta ser muy bajo, 1.7 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo Δ max es 2.4, un valor también muy bajo.

La temperatura de color de la pantalla en el modo Básico es 6.417ºK, muy cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un color blanco puro sin ningún tinte de color. En este modo, se cubre un 93% del espacio sRGB y un 69% del espacio más amplio DCI P3.

Resultado de pruebas de pantalla en el modo Natural

El modo Adaptativo aprovecha todo el gamut de color del panel, por lo que ofrece una amplitud de colores algo mayor, cubriendo el 100% del espacio de color sRGB y un 79% del espacio de color DCI P3 según mis mediciones. Hay que tener en cuenta que otros paneles, con tecnología OLED, cubren sin problemas el 100% del espacio DCI-P3.

En este modo, la fidelidad de color es algo peor, ya que el error medio Δ medio al mostrar contenidos sRGB resulta ser 2.5 y el error máximo Δ max aumenta hasta 5.7. Estos resultados son similares al realizar la prueba frente al espacio de color DCI P3.

La temperatura de color es 6.422ºK, de nuevo muy cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un color blanco puro sin ningún tinte de color.

Resultado de pruebas de pantalla en el modo Intenso

El brillo máximo del Pixel Tablet con el brillo automático desactivado es de unos 516 nits, según mis mediciones (Google habla de 500 nits) y este valor no aumenta al activar el brillo automático. Se trata de un nivel de brillo aceptable, pero queda lejos de los valores que consiguen otros tablets más avanzados.

El color negro es profundo, aunque tratándose de un panel LCD no es completamente negro, sino que presenta un brillo de 0,325 nits. Esto significa que el contraste está cercano a 1.500:1.

Al tratarse de un panel LCD, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Una característica que no está presente en la pantalla del Pixel Tablet es la función Always On Display (Pantalla Siempre Activa), ya que requiere de un panel OLED para que no se dispare el consumo de batería. Aunque puede parecer una funcionalidad superflua, ayuda a saber en qué orientación coger el tablet para tener los controles en el lado esperado.

Google ha incorporado una funcionalidad llamada Luz nocturna que ajusta los niveles de luz azul de forma automática, en función de la hora del día o del momento del anochecer, para reducir las molestias en los ojos y ayudar a conciliar el sueño por la noche.

También incluye una funcionalidad Tonalidad adaptativa, que adapta dinámicamente la pantalla a tonalidades más cálidas o más frías en función de la iluminación del entorno.

Rendimiento

El Pixel Tablet llega con el chip Google Tensor G2, que debutó con el Pixel 7 de 2023.

👉🏻 Así es el chip Google Tensor G2



Google Tensor G2 es un chip desarrollado por Google y Samsung. Incluye dos núcleos rápidos ARM Cortex-X1 de hasta 2,85 GHz, dos núcleos Cortex-A78 de gama media de hasta 2,35 GHz y cuatro pequeños núcleos de eficiencia ARM Cortex-A55 de hasta 1,8 GHz.

Las cachés son idénticas a las del Tensor G1, con 4 MB de caché L3 de la CPU y 8 MB de caché a nivel de sistema. Por tanto, el rendimiento de la CPU es muy similar al de la primera generación del chip Tensor.

La GPU utiliza una arquitectura ARM Mali G710 más moderna con 7 núcleos, aunque por detrás de lo que incorporan otros buques insignia. La gran mejora es la nueva TPU, más potente en IA y más eficiente en términos de energía en comparación con su predecesor.



El chip también integra un procesador de seguridad Titan M2, un controlador de memoria LPDDR5 y un ISP para vídeo HDR de 10 bits / 4k/60 y cámaras de 108 MP.

El Pixel Tablet viene con 8 GB de memoria RAM LPDDR5, algo más lenta que la memoria LPDDR5x que incluyen los dispositivos más potentes. Esta cantidad de memoria debería ser suficiente para mantener un buen número de apps en memoria, pero no me hubiera importado ver 12 GB o más.

El Pixel Tablet se comercializa con 128 o 256 GB de almacenamiento. Este almacenamiento es de tipo UFS 3.1, por lo que no es tan rápido como UFS 4.0, que aumenta las velocidades de lectura y escritura secuenciales hasta el doble que el estándar UFS 3.1 actualmente disponible.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Sin embargo, no soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, por lo que no puedes conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeos, ver fotos o trabajar.

Si nos fijamos en los principales benchmarks, en AnTuTu v10 ha dado un resultado de 971.602 puntos, en Geekbench 6 ha obtenido 1.453/3.829 puntos y en PCMark ha conseguido 10.014 puntos. En los tres casos se trata de puntuaciones en la franja media, ya que el Tensor G2 no es precisamente un chip que destaque por su rendimiento bruto.

En cuanto al rendimiento gráfico, en 3DMark obtiene 1.881 puntos en Wild Life Extreme, y en GFXBench consigue 30 FPS en Aztec Ruins Vulkan (15 FPS en offscreen a 4K). De nuevo, son valores más bien modestos.

Dejando a un lado los benchmarks, en el tiempo que he utilizado el Pixel Tablet no he sufrido ningún problema de rendimiento al ejecutar apps habituales. A la hora de hacer multitarea, tampoco he experimentado ningún parón. En los juegos 3D exigentes que he probado — Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty Mobile — el rendimiento del Pixel Tablet también ha sido bueno.

En cuanto a conectividad, el Pixel Tablet soporta WiFi 6 (802.11ax), pero no el más avanzado WiFi 6E ni, por supuesto, WiFi 7. Es compatible con Bluetooth 5.2 y, sorprendentemente, incluye un chip Ultra Wide Band para localización precisa de dispositivos compatibles. No admite conexión celular.

En las pruebas que he realizado, la velocidad por red Wi-Fi ha sido satisfactoria. El Pixel Tablet ha alcanzado la capacidad máxima de mi fibra simétrica de 600 Mbps de bajada / subida.

Biometría

Google ha incorporado un lector de huella dactilar en el botón de encendido, que permite desbloquear el tablet cómodamente al apoyar el dedo sobre el botón.

Lamentablemente, Google no ha añadido reconocimiento facial, por lo que no es posible desbloquear el tablet sin poner el dedo en el botón de encendido. Me hubiera gustado tener reconocimiento facial para poder desbloquear con solo arrastrar la pantalla hacia arriba, sobre todo para esos momentos en los que el tablet está sobre la mesa.

Lector de huella en el botón de encendido

Batería

El Pixel Tablet llega con una batería de 7.020 mAh (27 Wh), que, según Google, ofrece 12 horas de reproducción de vídeo.

En la prueba de autonomía de PCMark, he obtenido 10 horas y 36 minutos con el brillo de la pantalla establecido a 200 nits, que es un valor alto si lo comparamos con otras tablets. Por ejemplo, el Samsung Galaxy Tab S9 Ultra no superó las 8 horas cuando hice esta misma prueba.

Si quieres mejorar la autonomía, puedes hacer uso de alguno de los dos modos de ahorro de energía que incorpora Google: estándar y extremo. El modo de ahorro estándar limita los efectos visuales y la actividad en segundo plano, mientras que el modo de ahorro extremo aplica los mismos cambios que el ahorro de batería estándar y, además, pausa las aplicaciones no esenciales y sus notificaciones.

Es posible configurar un nivel de batería mínimo a partir del cual se activa el ahorro de batería, así como una opción para que se desactive cuando llegue al 90%.

El Pixel Tablet cuenta con carga a 15W, que no es especialmente rápida. Lamentablemente, Google no ha incorporado ningún cargador en la caja, así que tendrás que hacerte con uno. En mis pruebas, con un cargador USB-PD capaz de entregar hasta 65W, el proceso de carga de 0 a 100% ha llevado 2 horas y 36 minutos.

Software

El Pixel Tablet llega con Android 14, que es la última versión del sistema operativo de Google. Android 14 no trae grandes cambios, pero sí que ofrece algunas funciones interesantes de personalización y seguridad.

El Pixel Tablet recibirá recibirá actualizaciones de versión de Android hasta, al menos, junio de 2026, y actualizaciones de seguridad garantizadas hasta, al menos, junio de 2028. No es plazo tan amplio como los Pixel, pero son tres años de versiones de Android y cinco de parches de seguridad.

Un aspecto que me gusta del Pixel Tablet es que permite crear hasta ocho perfiles diferentes, incluidos perfiles infantiles. Así, es más sencillo compartir el tablet con otros miembros de la familia, incluidos tus hijos, sin compartir ajustes, aplicaciones, fotografías, etc. Esto es algo que el iPad no permite.

El Pixel Tablet tiene una interfaz similar a las de los teléfonos Pixel de Google, con opciones para personalizar colores. Google ha hecho algunos cambios para aprovechar mejor la pantalla más grande, como un panel doble de notificaciones y un dock de acceso rápido a aplicaciones.

Pantalla de inicio

También puedes poner dos apps en la pantalla al mismo tiempo, y arrastrar y soltar contenido entre ellas para una mejor multitarea. Sin embargo, no hay ninguna opción de escritorio multitarea o de ventanas flotantes. Es evidente que el Pixel Tablet no está pensado como un dispositivo de productividad, sino de ocio.

Tampoco se pueden guardar pares de aplicaciones como accesos directos en la pantalla de inicio para que se inicien juntas en el mismo diseño cada vez, como ofrece Samsung.

Pantalla dividida

El Pixel Tablet permite controlar dispositivos domésticos inteligentes incluso cuando la pantalla está bloqueada. Aparece un pequeño icono de Casa en la esquina inferior izquierda que, al ser pulsado, muestra todos tus dispositivos conectados, que aparecen como pequeños widgets.

Estos widgets inteligentes para el hogar te permiten controlar tus dispositivos en distintos grados, en función de la compatibilidad. Por ejemplo, mis cámaras de vigilancia Netatmo no pueden mostrar vídeo, pero puedo controlar el termostato y las luces de toda mi casa.

Esta pantalla admite mejoras, ya que solamente muestra controles de dispositivos, pero no Automatizaciones. Las automatizaciones solo son accesibles desde la app Home y, en general, las automatizaciones son bastante más limitadas que las que ofrece Alexa o Apple. Tampoco hay compatibilidad con protocolos modernos de hogar inteligente como Thread o Matter.

Acceso a domótica desde pantalla de bloqueo

Si tienes otros altavoces inteligentes con Google Assistant, puedes agrupar el Pixel Tablet con otros altavoces para que suene la misma música en toda la casa o para que la música te siga de una habitación a otra.

La Pixel Tablet no solo puede emitir a otros dispositivos vía Google Cast, sino que también puedes emitir a ella gracias a que cuenta con un Chromecast integrado. Ahora bien, para que esto sea posible, es necesario que el tablet esté conectado en la base de carga.

Google ha incluido la función Rodear para buscar, que permite realizar búsquedas por imagen al mantener pulsada la barra inferior de la pantalla.

La mayoría de las apps de Google has sido adaptadas para verse bien en una tablet, pero fuera del catálogo de Google, todavía hay muchas aplicaciones que aún no están diseñadas para verse bien en la tablet. Muchas apps diseñadas para teléfonos se ejecutan en la tablet, pero con diseños alargados que tienen un montón de espacio no utilizado a los lados, en lugar de vistas de varias columnas como en un iPad.

A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo se ve la app X en la Pixel Tablet frente a cómo se ve en un iPad. No hay color.



X en Pixel Tablet



X en iPad Pro

Por supuesto, todo depende del uso que vayas a darle a la Pixel Tablet. Si pretender utilizar muchas apps que pueden no estar adaptadas a la interfaz del tablet, es un problema. Pero si la mayor parte del tiempo que pasas con este tablet es viendo vídeos, navegando por Internet o jugando a pantalla completa, no importa realmente si algunas apps no se ven tan bien.

Multimedia

El Pixel Tablet llega con cuatro altavoces, dos a cada lado, que ofrecen una buena separación estéreo y un sonido decente. Además, ofrece compatibilidad con audio espacial, tanto al reproducir sonido a través de los altavoces del tablet como mediante auriculares con cable.

No cuenta con conector de auriculares, sino que tendrás que usar Bluetooth o un adaptador de USB-C. Esta es la tendencia entre los smartphones, tablets y algunos portátiles, pero tener una toma de auriculares tradicional haría que la Pixel Tablet fuera más fácil de usar para los niños.

Los altavoces detectan la orientación del tablet — horizontal o vertical — y ajustan la reproducción del sonido para mantener la separación de canales. La calidad del altavoz es buena, y el sonido que emite puede ser bastante potente.

Google incluye la app YouTube Music como reproductor de música, así como plataforma de streaming que ofrece un catálogo de música y vídeos musicales muy amplio.

La versión gratuita de YouTube Music tiene algunas limitaciones importantes, como que no es posible escuchar música en segundo plano con la pantalla apagada o al utilizar otras aplicaciones. La versión gratuita reproduce anuncios al escuchar música streaming y no permite descargar música para escucharla sin conexión, pero permite escuchar ficheros MP3 almacenados localmente en el teléfono.

La aplicación Fotos muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono organizadas por álbumes, así como por personas, sitios y cosas identificadas en las fotografías.

Google viene ofreciendo numerosas capacidades de IA en sus dispositivos Pixel, como el Borrador Mágico para eliminar objetos o personas no deseadas en nuestras fotografías, Enfocar foto para corregir las fotos movidas y más.

Con el lanzamiento de la serie Pixel 8, Google introdujo Editor Mágico, que permite utilizar IA generativa para cosas como reposicionar a una persona en la foto, cambiar de tamaño sujetos, cambiar la iluminación, etc. Esta función también está presente en el Pixel Tablet.

En este ejemplo, podemos ver cómo la chica ha sido movida de lugar, para que aparezca más atrás.

Movimiento de una persona con Editor Mágico

Y en este otro ejemplo, se ha borrado a una persona que se «coló» en la fotografía.

Eliminación de una persona con Editor Mágico

El Pixel Tablet cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que puede reproducir contenido HD de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video.

Cámaras de fotos

Un tablet no suele ser el dispositivo elegido por los usuarios a la hora de capturar fotografías o vídeos. Google lo sabe y, por ello, no ha puesto demasiado empeño en dotar al Pixel Tablet de unas cámaras que destaquen.

Google ha incorpora una cámara trasera con una lente gran angular (24 mm) de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm) con apertura f/2.0, pero sin enfoque automático ni flash.

También cuenta con una cámara frontal con lente gran angular (24 mm) de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm) con apertura f/2.0, pero sin enfoque automático. Se trata de las mismas características que la cámara trasera.

Cámara trasera

Con la cámara trasera, la calidad de las fotografías es buena en condiciones de luz abundante. Las imágenes ofrecen un alto nivel de detalle y una correcta reproducción de los colores. El rango dinámico también es amplio.

Sin embargo, la ausencia de estabilización óptica y una lente con una apertura no demasiado amplia hacen que la imagen presente mucho ruido en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara trasera

Cámara frontal

Google ha perdido la ocasión de incluir una cámara ultra gran angular, pero, al menos, ofrece Encuadre Continuo. La cámara de Google modifica el encuadre y hace zoom automáticamente para mantenerte en el centro del encuadre mientras estás en una videollamada, por ejemplo en Google Meet.

Como la mayoría de las aplicaciones de chat, también puedes añadir fondos, pero la Pixel Tablet añade fondos de 360 grados, así que puedes mover la tablet y parece que estés allí.

Por supuesto, también podemos usar la cámara frontal para tomar selfies (incluso en modo Retrato) y, a continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Selfies tomados con las cámara frontal

A la hora de grabar vídeo, tanto la cámara frontal como la trasera son capaces de grabar a resolución 1080p@30fps, pero no admiten grabación a 60fps ni en formato 4K.

Accesorios

Google no ha lanzado un teclado o un lápiz óptico, como hacen otros fabricantes de tablets, ya que, como he repetido en varias ocasiones, el objetivo de este tablet no es la productividad, sino el ocio.

Sin embargo, sí que comercializa una base de carga con altavoces, que permite utilizar la tablet para escuchar música o, incluso, ver vídeo.

Esta base es una buena solución a un problema habitual entre los poseedores de tablet. Si no lo usas a diario, cuando la quieres usar, muchas veces te encuentras con que no está cargada. Al proporcionar un lugar para dejar la tableta al terminar de usarla, te aseguras de que está lista para ir la próxima vez que la necesites.

Lamentablemente, Google no me ha enviado este accesorio, por lo que no he podido probar su funcionamiento.

Precio

Su precio de venta recomendado es 499 € con 128 GB y 619 € con 256 GB (ver ofertas en 🛒 Amazon). Puedes adquirir la base de carga con altavoces por 100 € adicionales al hacer tu pedido.

Conclusiones

Google no acostumbra a lanzar tablets, por lo que el Pixel Tablet es un dispositivo realmente interesante. Se trata de un tablet compacto, con una construcción elegante en aluminio, que resulta cómodo de sostener en la mano y, por su tamaño, es fácilmente transportable.

Cuenta con una pantalla LCD de 11″ con ratio 16:10, por lo que está más pensada para disfrutar de multimedia que para tareas de productividad.

La pantalla cumple de sobra, pero no es su característica más destacable. Echo de menos una tasa de refresco de 90 Hz o superior, un brillo máximo más alto (516 nits según mis mediciones) y un contraste superior (1.500:1 según mis mediciones).

En su interior, encontramos el chip Tensor G2, que debutó con el Pixel 7 de 2023, acompañado por 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 de almacenamiento UFS 3.1.

El Pixel Tablet no puede competir en rendimiento bruto con los mejores dispositivos del momento, pero, en el día a día, se mueve con soltura y no he experimentado parones ni lentitud.

Su batería de 7.020 mAh le ofrece una buena autonomía, aunque su carga «rápida» a 15 W no lo es tanto, ya que requiere más de 2 horas y media para completar la carga.

Google ha incorporado un lector de huella en el botón de encendido, que funciona con rapidez. Sin embargo, me hubiera gustado tener la posibilidad de desbloqueo facial, ya que hay veces que no resulta cómodo poner el dedo sobre el botón, por ejemplo cuando está sobre la mesa.

A nivel de software, el Pixel Tablet incorpora Android 14 (actualizable con nuevas versiones de Android hasta junio de 2026) con la personalización de Google para los dispositivos Pixel. Como aspectos diferenciales, permite crear múltiples perfiles de usuario diferentes para un uso familiar, ofrece un modo de pantalla dividida para usar dos apps a la vez e incluye acceso rápido a los controles de hogar inteligente.

También ofrece algunas funciones de IA generativa a la hora de editar fotografías, siendo posible borrar objetos / personas o moverlas en la imagen, y «rodear para buscar» con Google Lens.

En mi opinión, si buscas un tablet compacto con un hardware competente (sin ser el más potente) para ocio y quieres disfrutar de la experiencia software de Google, el Pixel Tablet es una gran opción.

Lo mejor:

Diseño atractivo con un cuerpo compacto de aluminio.

Diseño atractivo con un cuerpo compacto de aluminio. Experiencia software de Google con funciones como pantalla dividida, acceso rápido a dispositivos inteligentes, etc. Funciones de IA como Editor Mágico y Rodear para buscar.

Experiencia software de Google con funciones como pantalla dividida, acceso rápido a dispositivos inteligentes, etc. Funciones de IA como Editor Mágico y Rodear para buscar. Fluidez en el uso del dispositivo gracias a un hardware competente.

Fluidez en el uso del dispositivo gracias a un hardware competente. Accesorio opcional de base de carga con altavoz, que puede marcar la diferencia.

Accesorio opcional de base de carga con altavoz, que puede marcar la diferencia. Buena autonomía gracias a su batería de 7.020 mAh

Lo peor:

Pantalla sin la viveza de colores, contraste, brillo y fluidez de los paneles más avanzados de otros tablets.

Pantalla sin la viveza de colores, contraste, brillo y fluidez de los paneles más avanzados de otros tablets. Sin opción de conectividad celular

Sin opción de conectividad celular Sin reconocimiento facial para un desbloqueo más rápido.

