Google introdujo la primera generación del Pixel Watch el año pasado, pero, lamentablemente, ese modelo no llegó a España, así que nos quedamos con ganas de catarlo. Por suerte, este año, la compañía ha decidido traer el Pixel Watch 2 a nuestro país, así que ya podemos disfrutar el reloj inteligente de Google.

El Google Pixel Watch 2 cuenta con una caja circular de aluminio de 41 mm, chip Qualcomm 5100, 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento, batería de 306 mAh, sistema operativo Wear OS 4.0, sensores de salud (SpO2, ECG, frecuencia cardíaca y temperatura cutánea), conectividad WiFi / Bluetooth y resistencia al agua.

El Pixel Watch 2 está disponible por 399€ en su versión WiFi / Bluetooth (la versión 4G con eSIM no llega a España). He tenido oportunidad de utilizar el Pixel Watch 2 varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice:

Diseño y construcción

El Google Pixel Watch 2 cuenta con un diseño elegante, que busca parecerse a un reloj convencional con un cuerpo de forma circular. La mitad superior es de cristal abovedado, mientras que el lateral está fabricado en aluminio 100% reciclado y cuenta con un acabado negro mate o plata pulida.

La pantalla está protegida por Gorilla Glass 5 que, sin ser la protección más avanzada, debería mantenerlo a salvo de arañazos y golpes.

El reloj posee una pantalla de 1.2″, que está rodeada por unos marcos que no son especialmente estrecho. Ahora bien, dado que todo el frontal es cristal negro, en el día a día los marcos pasan bastante desapercibidos, ya que la interfaz del reloj tiende a utilizar fondos de color negro.

El Pixel Watch 2 no es un reloj excesivamente voluminoso, ya que tiene un diámetro de 41 mm, una altura de 12,3 mm y un peso de 31 gramos (sin correa). En comparación con el modelo anterior, el chasis de aluminio es más ligero y el panel frontal de vidrio es más fino.

Aunque a mí no me molesta para dormir, hay quienes lo pueden encontrar demasiado grande para llevarlo puesto en la cama, por lo que no aprovecharán la funcionalidad de monitorización de sueño que incorpora Google.

El reloj cuenta con dos botones en uno de los lados:

Corona giratoria para volver fácilmente a la esfera de inicio de reloj desde cualquier otra pantalla. Si ya estás en ella, puedes ver todas las aplicaciones instaladas si pulsas una vez; abrir Google Wallet si pulsas dos veces; y reiniciar, apagar o enviar SOS si la mantienes apretada tres segundos. Además, la corona sirve para desplazarte verticalmente por los menús si la giras con los dedos.

para volver fácilmente a la esfera de inicio de reloj desde cualquier otra pantalla. Si ya estás en ella, puedes ver todas las aplicaciones instaladas si pulsas una vez; abrir Google Wallet si pulsas dos veces; y reiniciar, apagar o enviar SOS si la mantienes apretada tres segundos. Además, la corona sirve para desplazarte verticalmente por los menús si la giras con los dedos. Botón lateral para ver las apps recientes si pulsas una vez, para volver a la última app si pulsas dos veces y para activar el Asistente si lo mantienes apretado.

En la parte de atrás del reloj encontramos un nuevo sensor de frecuencia cardiaca con muchos LEDs y fotodiodos para medir la señal del pulso desde distintos ángulos y posiciones

El Pixel Watch 2 viene con una correa deportiva en tamaños pequeño y grande, para que elijas el que mejor se adapte a su muñeca. La pulsera está hecha de un fluoroelastómero con revestimiento pulido. Adicionalmente, Google ofrece una amplia selección de correas que puedes adquirir.

Otra de las características del Pixel Watch 2 es que cuenta con resistencia al agua 5 ATM / IP68, lo que significa que puedes utilizarlo para hacer natación ya que resiste inmersiones hasta 50 metros. Ahora bien, este tipo de dispositivos no es adecuado para buceo o actividades acuáticas que se realicen en alta presión.

Pantalla

El Google Pixel Watch 2 cuenta con una pantalla AMOLED circular con un diámetro de 1.2″. El panel posee una resolución de 450 × 450 píxeles, lo que le otorga una densidad de píxeles de 320 ppp, y cubre el espacio de color DCI P3 (aunque realmente no creo que nadie se preocupe por tener un gamut de color tan amplio en la pantalla de un reloj).

La matriz de la pantalla AMOLED es de tipo PenTile, lo que significa que los sub-píxeles no están colocados de forma convencional RGB, sino que están dispuestos en un patrón geométrico con distintos tamaños. Aunque esto significa que la resolución efectiva es menor, en la práctica esto apenas se aprecia gracias a la distancia a la que solemos mirar el reloj.

La pantalla se ve nítida, con píxeles individuales indistinguibles a la vista salvo que te fijes mucho y ángulos de visión suficientemente amplios para ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

Una ventaja del Pixel Watch 2 es que cuenta con un modo Pantalla Siempre Activa que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado, mientras llevas el reloj puesto. Además, la pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

El Pixel Watch 2 incorpora un sensor de luminosidad que está integrado bajo la pantalla, por lo que resulta imposible verlo a simple vista.

El brillo máximo de la pantalla alcanza los 1.000 nits que, sin ser tan elevado como el que ofrece el Apple Watch Series 9 o el Samsung Galaxy Watch6 Classic, es razonablemente alto para ver la pantalla en exteriores. Cuando se puede echar de menos algo más de brillo es si estás a pleno sol.

La calidad de la imagen es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla por completo. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente. También es posible iluminar la pantalla con un toque sobre la misma si activamos este otro gesto.

Si entramos en un cine o en otro lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo sala de Cine que apaga la pantalla, sus gestión de activación y las alertas. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a dormir, que podemos activar el modo Descanso para no vibre ni nos despierte la luz de la pantalla.

Procesador, almacenamiento, conectividad y batería

El Pixel Watch 2 cuenta con un procesador Qualcomm 5100 con el coprocesador Cortex M33. No han transcendido detalles sobre este chip, así que no tenemos información de sus características hardware. Incorpora 32GB de almacenamiento eMMC para aplicaciones y contenidos offline, así como 2 GB de RAM.

El rendimiento del reloj es excelente. No he notado ningún retardo a la hora de moverme por la interfaz. Al abrir algunas apps, tienes que esperar alrededor de un segundo antes de utilizarlas, pero lo mismo ocurre con los smartphones, así que no deberías preocuparte por este punto.

El Pixel Watch 2 cuenta con GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, por lo que podemos utilizar el reloj para salir a correr y hacer seguimiento de nuestras rutas sin necesidad de llevar un smartphone a cuestas. Además, también permite navegación por mapas mediante Google Maps para poder llegar a nuestro destino con ayuda del reloj.

El reloj se conecta normalmente al teléfono mediante Bluetooth 5.0 y posee conectividad WiFi 802.11 b/g/n a 2.4 GHz, por lo que puede funcionar aún cuando el reloj está fuera del alcance por Bluetooth del teléfono. También posee una antena NFC que facilita los pagos móviles.

En algunas regiones, puedes hacerte con una variante con conectividad celular LTE (4G) gracias al uso de una tarjeta eSIM (SIM virtual). Sin embargo, en España, el Pixel Watch 2 no llega con esta posibilidad.

El Pixel Watch 2 posee una batería de 306 mAh, que es una cantidad bastante respetable para el tamaño de su pantalla. Según Google, esta batería ofrecen hasta 24 horas de uso típico con la Pantalla Siempre Activa encendida.

En mi uso diario, el Pixel Watch 2 ha aguantado un poco más de 24 horas completo con una sola carga con la funcionalidad Pantalla Siempre Activa encendida, el sensor de ritmo cardíaco activo, y monitorizando los ciclos del sueño y la saturación de oxígeno en sangre por la noche.

Mi estilo de vida no es muy activo, por lo que registrando sesiones de entreno y usando el GPS cabe esperar una autonomía más ajustada.

Cuando el reloj está en reposo, consume muy poca energía, pero cuando la pantalla se enciende, el cuerpo vibra o el reloj recibe notificaciones, el consumo aumenta. Si quieres aumentar la autonomía, te recomiendo que deshabilites la Pantalla Siempre Activa, ya que consume bastante batería.

El Pixel Watch 2 cuenta con un modo de ahorro de energía para extender la autonomía del reloj cuando esté cerca de agotarse la batería. Este modo desactiva la Pantalla Siempre Activa y la función de Inclinar para activar, pero el resto de funciones no parecen verse afectadas.

La carga se realiza a través de contactos magnéticos, con una base que se acopla a la parte trasera. Es importante notar que solo hay una forma de que la base se acople, con la corona circular al mismo lado que el cable, por lo que si la pones al revés, los imanes no se atraen y tienes que darle la vuelta. Esto es un poco incómodo.

El proceso de carga permite pasar de 0 a 100% en algo menos de 1 hora, con un progreso de carga bastante extraño, como se puede apreciar en esta imagen.

Nota: He asumido que al alcanzar el 99% de carga, ya estaba completamente cargado, ya que mi reloj para unos 20 minutos para pasar de 99 a 100%, lo cual no tiene mucho sentido y es engañoso.

Conexión del reloj al smartphone

El Pixel Watch 2 puede recibir notificaciones de dos formas distintas: mediante una conexión Bluetooth a nuestro teléfono móvil o mediante una conexión directa por WiFi a Internet.

La forma más habitual (y que menos batería consume) de utilizar el Pixel Watch 2 es emparejarlo mediante Bluetooth con nuestro teléfono móvil Android. El teléfono móvil envía las notificaciones al reloj, y ambos dispositivos tienen que estar cerca, a una distancia de unos metros, como cualquier conexión Bluetooth.

La segunda forma de conexión es mediante WiFi y, en este caso, el reloj puede estar en una ubicación diferente al teléfono. Para ello, es necesario que el teléfono tenga una conexión activa a Internet mediante WiFi.

Con esta opción activa, el reloj puede seguir utilizando aplicaciones que requieren conectividad, como Gmail, Google Maps o WhatsApp. Sin embargo, no recibirás notificaciones.

El Pixel Watch 2 es compatible con la mayoría de los smartphones que corren Android 9 o posterior. No es compatible con el iPhone, aunque esto no es una gran pérdida ya que, en mi opinión, los usuarios de iPhone tienen en el Apple Watch su mejor aliado. Tampoco es compatible con teléfonos que carezcan de los servicios de Google, para sorpresa de nadie teniendo en cuenta que es un reloj de Google.

Aplicación Watch

Toda la configuración del reloj se puede realizar a través de la aplicación Watch, que debemos descargar en el teléfono móvil desde Play Store si no viene pre-instalada.

Con la aplicación Watch podemos emparejar mediante Bluetooth nuestro teléfono con el Pixel Watch 2. Además, ofrece varias opciones de aplicaciones y ajustes, como veremos a continuación. En mi caso, he probado el Pixel Watch 2 con un Pixel 8 Pro, así que el proceso de configuración ha sido muy sencillo.

Dado que Google compró Fitbit, toda la información de salud es gestionada por esta app, que debemos enlazar con nuestro dispositivo.

Una de las cosas que podemos hacer con la aplicación Pixel Watch es seleccionar esferas de reloj.

La aplicación ofrece decenas de esferas preestablecidas organizadas en categorías como analógico, clásico, utilidad, concéntrico, Fotos e incluso una esfera Bitmoji que muestra tu avatar creado con dicha aplicación en distintas poses cada vez que desbloqueas el reloj.

Algunas esferas admiten ser personalizadas para cambiar el fondo, el diseño, el estilo y las complicaciones que se mostrarán en pantalla.

Los datos de las complicaciones se obtienen mediante las APIs nativas del reloj e incluyen información como el nivel de batería, el próximo evento en la agenda, la actividad diaria, la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, la alarma, Google Wallet, un acceso directo a una aplicación, etc. Ahora bien, no todas las esferas admiten todas las complicaciones.

Si las esferas disponibles no son de tu agrado, puedes descargar esferas adicionales desde Play Store, aunque pueden tener coste adicional.

Desde la app, podemos gestionar las tarjetas que se muestran al hacer scroll en horizontal. Google ofrece una buena selección procedentes de la app Fitibit, Calendario, Asistente, Tiempo, Maps, YouTube Music, Contctos, Reloj, Keep (notas). Las apps de terceros, como WhatsApp, también pueden ofrecer sus propias tarjetas (en este caso, Contactos y Mensaje de voz).

También es posible seleccionar las apps cuyas notificaciones se mostrarán en el reloj. Además, desde la app Watch podemos configurar múltiples opciones como mostrar burbuja de notificación por elemento no leído, abrir controles multimedia automáticamente, establecer el tiempo de espera de la pantalla, ajustar el tamaño de la fuente, activar el gesto de encender la pantalla o tocar para encender,activar el gesto de emergencia (pulsar rápidamente la corona 5 veces o más), hacer sonar la alarma de cuenta atrás y establecer la orientación del reloj (muñeca y lado hacia el que se coloca la corona).

Wear OS 4

El Pixel Watch 2 corre Wear OS 4, la última versión del sistema operativo de Google para relojes inteligentes. Es el mismo software que encontramos en los últimos Samsung Galaxy Watch6, ya que ha sido desarrollado en colaboración por ambas compañías.

Wear OS 4 ofrece una experiencia más fluida y una navegación más rápida e intuitiva que la versión anterior. Las notificaciones muestran imágenes de vista previa y GIFs, y permiten iniciar una llamada o mensaje u obtener direcciones con solo un toque desde la pantalla de notificaciones.

La nueva versión también ofrece accesibilidad y personalización mejoradas, con funciones como texto en negrita y una mejor conversión de texto a voz. Y si cambias a un nuevo teléfono o reloj, puedes usar la transferencia del reloj para emparejarlo con un nuevo teléfono, o hacer una copia de seguridad y restaurar para transferir los datos y configuraciones desde tu Pixel Watch anterior.

Por defecto, al encender el reloj muestra la esfera seleccionada, y si pulsamos sobre ella durante unos segundos podemos seleccionar cualquier otra esfera y personalizarla. El reloj puede almacenar un buen número de esferas, así que es sencillo cambiar entre una esfera y otra.

Esfera del reloj

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el teléfono, vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa y, en la parte inferior, tenemos la posibilidad de Borrar o Abrir en el teléfono.

Si borramos una notificación en el reloj, esta desaparecerá también en el teléfono. Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la esfera del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

El reloj permite interactuar con algunas notificaciones. Por ejemplo, si recibimos un mensaje de WhatsApp, podemos leer el mensaje, incluso si contiene una imagen, así como responder desde el propio reloj utilizando respuestas predefinidas, dictado o el teclado integrado — bastante pequeño, pero cumple su función para algo rápido.

WhatsApp

De igual forma, si recibimos un mensaje de Gmail, podemos archivarlo, borrarlo, o incluso responder desde el propio reloj con respuestas predefinidas y emojis, o escribir una respuesta nueva mediante el teclado o a través de dictado por voz.

GMail

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda, accedemos a las tarjetas. Podemos seleccionar cualesquiera de las siguientes tarjetas:

Asistente

Calendario Próximas tareas Siguiente evento

Contactos Contactos favoritos

Fitbit Respuestas del cuerpo Inicio rápido de ejercicio Frecuencia cardíaca diaria Última actividad Objetivo principal Sueño Inicio rápido e ECG

El tiempo: El tiempo Previsión meteorológica

Keep (notas): Crear nota Una nota

Maps: Google Maps

Reloj: Próxima alarma Temporizador

Tiempo Previsión Tarjeta solar Índice UV

YouTube Music: Reciente

WhatsApp Contactos Mensaje de voz



Si arrastramos la pantalla de arriba a abajo en la pantalla de Inicio, accedemos al panel rápido donde podemos encontrar accesos rápidos a ciertos ajustes como:

Home

Activar bloqueo táctil

Linterna

Google Wallet

Modo Avión

Hacer sonar el teléfono

Brillo

Modo Descanso

Modo No molestar

Modo Sala de Cina

Modo Ahorro de energía

Ajustes

Sonido / Silencio

Además, podemos ver el nivel de batería restante y si hay conexión activa con el teléfono o a una red WiFi.

El Pixel Watch 2 también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada usando el altavoz/micrófono integrado o unos auriculares Bluetooth.

Aplicaciones

Si pulsamos sobre la corona circular, accedemos a todas las aplicaciones que están instaladas en el reloj:

Ajustes

Alarma

Asistente

Buscar mi teléfono

Calendario

Cámara

Contactos

Controles multimedia

Cronómetro

ECG de Fitbit

Ejercicio de Fitbit

Emergencias

Facer

Fitbit Hoy

Fitbit Relax

Google Wallet

Home

Keep (notas)

Linterna

Maps

Mensajes

Play Store

Teléfono

Temporizador

Tiempo

WhatsApp

YouTube Music

La funcionalidad Asistente integrada permite pedir información y dar órdenes al reloj en español con la voz. Se puede activar diciendo «OK Google» o manteniendo apretado el botón lateral para que se active.

Además de las apps que llegan preinstaladas, podemos descargar nuevas aplicaciones desde la Play Store de Google, utilizando el propio reloj.

Si estás acostumbrado a llevar tarjetas en el móvil o pagar con el dispositivo con Google Wallet, te alegrará saber que el reloj tiene soporte para pagos móviles, por lo que podrás pagar con solo acercar el reloj al terminal de pago.

Un inconveniente de activar los pagos desde el reloj es que obliga a poner un código PIN o patrón de desbloqueo al reloj, que debes introducir cada vez que te colocas el reloj en la muñeca. La interfaz para introducir el PIN o el patrón no es muy cómoda debido a su pequeño tamaño. Otros relojes, como el Apple Watch, permiten saltarse este paso si desbloqueas el teléfono teniendo el reloj en la muñeca.

El Pixel Watch 2 llega con Google Maps, que muestra instrucciones en la pantalla para que llegues a tu destino, incluso mostrando el mapa completo (no solo con flechas de instrucciones).

Es posible utilizar el reloj para controlar la reproducción de música en nuestro teléfono, así como aquellas canciones que tengamos almacenadas localmente en nuestro reloj si, por ejemplo, salimos a correr y dejamos el teléfono en casa.

Si eres usuario de Spotify, te alegrará saber que la app Spotify está disponible en el Pixel Watch 2 y nos permite disfrutar de música offline, siempre que tengas una cuenta premium.

La principal asignatura pendiente de Wear OS es la disponibilidad de aplicaciones. Muchos desarrolladores no crean apps para Wear OS o, incluso, las «matan» al cabo de un tiempo, como ocurrió con Telegram, que dejó de estar disponible en la Play Store.

Funciones de salud

En la parte de atrás del reloj encontramos un nuevo sensor de frecuencia cardiaca que se ha diseñado para mejorar la calidad de la señal. En los entrenamientos, se utilizan muchos LEDs y fotodiodos para medir la señal del pulso desde distintos ángulos y posiciones, lo que ofrece varias estimaciones independientes de la señal.

Además, Google ha evolucionado el algoritmo de frecuencia cardiaca con IA avanzada de la primera generación de Pixel Watch y lo ha evolucionado para que ofrezca una medición más precisa y fiable sin importar la intensidad del entrenamiento.

Como resultado, Google afirma que el Pixel Watch 2 ofrece la frecuencia cardiaca más exacta de Fitbit hasta la fecha durante todo el día, incluso durante ejercicios intensos. Gracias al seguimiento de la frecuencia cardiaca de mayor precisión, obtienes mejores datos sobre métricas de salud fundamentales, desde Minutos en Zona Activa hasta la monitorización de respuestas corporales, pasando por la salud cardiaca.

Además, con la incorporación de los sensores de Respuestas del Cuerpo y temperatura cutánea, el Pixel Watch 2 ahora cuenta con funciones de gestión del estrés más avanzadas.

El seguimiento de la actividad física es uno de los aspectos destacables de este reloj. Es capaz de monitorizar los pasos y las sesiones de ejercicio, las calorías, el ritmo cardíaco, el nivel de saturación de oxígeno, las horas de sueño, el nivel de estrés, la salud menstrual, la frecuencia respiratoria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel y la frecuencia cardíaca en reposo.

Google incorpora una alerta de ritmo cardíaco, que ayuda a los usuarios a conocer mejor su salud cardiaca, detectando en segundo plano frecuencias cardíacas anormalmente altas o bajas.

Además, el reloj puede evaluar tu forma física para determinar tu zona de frecuencia cardiaca. Si quieres alcanzar una zona de frecuencia cardíaca específica, puedes establecer el objetivo de forma manual. Así, recibes un aviso cuando alcances tu zona de intensidad objetivo durante los entrenamientos de pérdida de grasa, cardio o alta intensidad. Si sales de la zona, también te avisa para que adaptes tu nivel de esfuerzo.

A la hora de monitorizar el sueño, el Pixel Watch 2 permite establecer un objetivo de tiempo durmiendo y las horas de acostarse / despertarse, así como recibir recordatorios a la hora de dormir para ayudar a que te relajes. Fitbit ofrece un análisis en profundidad de los factores que influyen en el sueño, como el tiempo total de sueño y el tiempo que pasas en cada fase de sueño.

En mis pruebas, el reloj ha sido capaz de detectar con bastante precisión la hora a la que me acuesto y me levanto de la cama. Incluso ha detectado si me he despertado en mitad de la noche y me he levantado durante un par de minutos de la cama.

Ahora bien, si quieres obtener información detallada de tu descanso, debes contratar Fitbit Premium 😢. Así, obtienes un desglose de tu sueño con 10 métricas mensuales, tendencias a largo plazo de tu compartimiento de sueño, y con qué animal te identificas en el sueño.

Durante el sueño, el reloj puede monitorizar el nivel de oxígeno en sangre, e informarte sobre la variación. Las variaciones importantes y frecuentes pueden indicar un trastorno respiratorio, especialmente si experimentas síntomas como cansancio excesivo, ronquidos fuertes o ahogos mientras duermes.

Información sobre el sueño en Fitbit

Lo que echo en falta es un despertador inteligente que ajuste la hora de despertar a la fase de sueño ligero, para que nos despertemos menos cansados.

El Pixel Watch 2 detecta automáticamente si sufres una fuerte caída gracias a su acelerómetro y espera unos 30 segundos a que des señales de vida. Después, vibra, suena muy alto y te pregunta si quieres llamar a los servicios de emergencias para pedir ayuda.

Si no te mueves, no respondes o no cierras la alerta, el reloj vibrará, hará sonar una alarma y esperará 60 segundos antes de llamar a los servicios de emergencias con un mensaje de voz automático para avisarles de que tu Pixel Watch 2 ha detectado una caída. Si has dado permiso para compartir tu ubicación, compartirá con los servicios de emergencias.

Además, el Pixel Watch 2 ofrece funciones de seguridad más proactivas como Información Médica, Aviso de Emergencia y Comprobación de Seguridad:

Los controles de Comprobación de Seguridad sirven para que alguien sepa siempre lo que estás haciendo, como dar un paseo por la noche o salir a correr. Para iniciar un control, seleccionas una actividad y defines en un temporizador el tiempo que crees que tardarás en llegar a tu destino. A continuación, seleccionas hasta 15 contactos de emergencia. Si no desactivas el temporizador antes de que llegue a cero, tus contactos de emergencia recibirán un mensaje informativo, que incluirá tu ubicación en Google Maps.

sirven para que alguien sepa siempre lo que estás haciendo, como dar un paseo por la noche o salir a correr. Para iniciar un control, seleccionas una actividad y defines en un temporizador el tiempo que crees que tardarás en llegar a tu destino. A continuación, seleccionas hasta 15 contactos de emergencia. Si no desactivas el temporizador antes de que llegue a cero, tus contactos de emergencia recibirán un mensaje informativo, que incluirá tu ubicación en Google Maps. La función de identificación médica permite que tu reloj muestre información importante como alergias, tu grupo sanguíneo o enfermedades que tengas, o para compartir esa información con los servicios de emergencia.

permite que tu reloj muestre información importante como alergias, tu grupo sanguíneo o enfermedades que tengas, o para compartir esa información con los servicios de emergencia. Puedes añadir una etiqueta de identificación médica a la correa de tu reloj, para que los servicios de emergencia que te atiendan sepan que tu Pixel Watch 2 contiene información importante que deben consultar.

Google ha incorporado la capacidad de tomar un ECG tocando con el dedo la corona circular durante 30 segundos. Este ECG sobre la marcha es capaz de detectar fibrilación auricular (Afib) y muestra las mediciones de forma sencilla. Es posible exportar el ECG a un PDF si, por ejemplo, quieres compartirlo con tu médico.

A diferencia del Samsung Galaxy Watch6 Classic, el Pixel Watch 2 no es capaz de medir la composición corporal (músculo esquelético, tasa metabólica basal, agua corporal y el porcentaje de grasa corporal).

A la hora de monitorizar los entrenamientos, el modo Entrenamiento Automático puede mostrar recordatorios automáticos de inicio y fin de actividad para 7 modalidades de ejercicio, como correr y ciclismo al aire libre. Registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas. Cuando dejas de hacer ejercicio, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido.

También es posible iniciar manualmente sesiones de ejercicio. Por ejemplo, si salimos a correr podemos activar una sesión de running y, gracias al GPS, el reloj medirá la distancia que has recorrido y la ruta seguida. El reloj puede dar información mediante voz mientras haces ejercicio.

El reloj puede llevar a cabo una monitorización continua de tu nivel de estrés y, si necesitas relajarte, puedes realizar sesiones de respiración. El sensor de actividad electrodérmica continua (cEDA) es capaz de identificar signos potenciales de estrés combinando datos de la frecuencia cardíaca y su variabilidad, así como la temperatura de la piel.

Cuando el algoritmo detecta indicadores físicos de estrés o de agitación, la función de respuesta corporal envía una notificación de alerta y te pide que compruebes cómo te sientes en ese momento o que tomes alguna medida para rebajar el nivel de estrés, como respirar de forma consciente o una sesión de mindfulness.

El Pixel Watch 2 puede medir las variaciones de tu temperatura, ya que incluye un sensor de temperatura de la piel en el reloj. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el objetivo no es detectar si tienes fiebre, sino que usa la temperatura de la piel medida cuando duermes principalmente para pronosticar el ciclo menstrual.

Fitbit incluye una gran cantidad de programas de ejercicio en casa entre los que elegir, aunque también hay entrenamientos que requieren la suscripción a Fitbit Premium

Programa de ejercicios

Como he ido comentando, una limitación es que algunas funciones de salud — como el nivel de recuperación diario, tu perfil de sueño, una cuidada biblioteca de contenidos sobre fitness y bienestar, e información detallada y personalizada sobre tu salud — requieren la suscripción a Fitbit Premium. Con el Pixel Watch 2, recibes 6 meses de suscripción a Fitbit Premium, pero luego cuesta 8,99 euros al mes.

Precio

El Pixel Watch 2 está disponible por 399€ en su versión WiFi / Bluetooth (la versión 4G con eSIM no llega a España).

La alternativa directa con Wear OS 4 son los Galaxy Watch6 y Galaxy Watch6 Classic.

El Samsung Galaxy Watch6 Classic (a partir de 🛒 419 €) llega con una pantalla de 1.3″ / 1.5″, chip Exynos W930 Dual-Core, 2GB de RAM, 16GB de almacenamiento, batería de 300 / 425 mAh y sistema operativo One UI 5 Watch sobre Wear OS 4.

El Samsung Galaxy Watch6 (a partir de 🛒 319€) tiene un tamaño compacto, ya que carece del bisel giratorio. Por lo demás, cuenta con los mismos sensores y funcionalidades que el Classic.

Conclusiones

El Pixel Watch 2 es un reloj de aspecto elegante, construido en aluminio con laterales en tonos negro mate o plata pulida, que alberga una pantalla circular abovedada protegida Gorilla Glass 5. Los marcos de la pantalla no son especialmente delgados, pero el uso de fondos de color negro hacen que pasen bastante desapercibidos en el día a día.

En uno de los laterales encontramos una corona y un botón lateral integrado en la carcasa. La corona es giratoria, lo que nos permite desplazarnos cómodamente por la interfaz a la hora de hacer scroll vertical.

El reloj no es excesivamente voluminoso ni pesado, y está disponible en un único tamaño de 41 mm. Su cuerpo tiene un grosor de 12,3 mm y un peso de 31 gramos. Google ha incluido una correa de fluoroelastómero que está disponible en dos tamaños y resulta fácil de ajustar. Además, comercializa un buen número de correas adicionales en caso de que quieras cambiar de look.

El Pixel Watch 2 está completamente sellado y ofrece resistencia al agua 5 ATM, por lo que podemos utilizarlo para nuestras sesiones de natación (aunque no para buceo).

La pantalla del Pixel Watch 2 es muy competente, con un brillo máximo de 1.000 nits según la compañía, lo que asegura una visibilidad razonable en exteriores (aunque algunos rivales que ofrecen más brillo se ven mejor bajo el sol). El panel AMOLED ofrece negros profundos, colores vivos, ángulos de visión amplios y una nitidez suficientemente elevada (320 ppp).

La pantalla tiene un tamaño de 1.2″, por lo que no es especialmente grande. Google ofrece la posibilidad de que la pantalla permanezca siempre encendida, con un nivel de brillo tenue y una interfaz simplificada para consumir poca energía, pero mostrando información relevante incluso a color. También posee un sensor de iluminación que ajusta el brillo de la pantalla a la luz ambiente.

En cuanto al hardware, el Pixel Watch 2 llega con un chip Qualcomm 5100 del que apenas conocemos detalles, junto con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento eMMC. Este chip es perfectamente capaz de mover la interfaz y las apps con fluidez. En el uso diario, no he experimentado parones ni problemas de apps que se cierren en segundo plano.

El reloj ofrece conectividad WiFi b/g/n a 2.4GHz y Bluetooth 5, pero en España no se comercializa la variante con conectividad celular.

El Pixel Watch 2 cuenta con una batería de 306 mAh que, según Google, ofrece una autonomía de hasta 24 horas con la Pantalla Siempre Activa encendida. En mi experiencia, con la pantalla siempre encendida y casi todas las funciones de monitorización de salud activas, puede aguantar alrededor de 1 día completo con una carga, que está bien pero no puede competir con pulseras de actividad (con menos funcionalidades, eso sí) o algunos otros relojes.

En cualquier caso, todo depende del uso que hagas de las funciones que más batería consumen: pantalla siempre activa, seguimiento de actividad física y ritmo cardíaco, notificaciones, reproducción de música, GPS, etc. Por suerte, incorpora un modo de ahorro de energía para extender la duración de la batería si en algún momento lo necesitas.

La carga se realiza a través de una base imantada y lleva algo menos de una hora. La base de carga no me convence, ya que se acopla mediante contactos magnéticos (no de manera inalámbrica) a la parte trasera del reloj y es necesario que el cable de la base y la corona queden al mismo lado, o te toca darle la vuelta.

El Pixel Watch 2 corre Wear OS 4, la última versión del sistema operativo móvil de Google. Es compatible con smartphones Android pero no con el iPhone.

Google ofrece una gran cantidad de esferas, gratis y de pago, que puedes personalizar con complicaciones para tener siempre a mano la información que más te interese.

Las notificaciones que llegan al teléfono se muestran en la pantalla del Pixel Watch 2 y, en algunos casos, es posible interactuar con ellas desde el reloj — por ejemplo, puedes leer sin problemas un mensaje de WhatsApp incluso con imagen o archivar/borrar un email de Gmail. También es posible responder utilizando el dictado de voz, respuestas predefinidas o el diminuto (pero funcional) teclado integrado en la pantalla.

Google ha incluido Assistant como asistente de voz, que puede ser invocado rápidamente con solo mantener pulsado el botón lateral o al decir «OK Google.»

El Pixel Watch 2 incorpora un buen número de aplicaciones de serie para realizar llamadas desde el reloj, enviar mensajes de texto, escuchar música con YouTube Music (incluso en local sin conexión al teléfono), establecer alarmas, realizar pagos con Google Wallet, navegar con Google Maps, etc.

Además, podemos instalar otras apps desde Play Store, como Spotify para escuchar música incluso en local sin conexión al teléfono, Whatsapp para enviar mensajes o GMail para acceder al correo electrónico.

La compra de Fitbit por parte de Google ha llevado a que el Pixel Watch 2 utilice la app Fitbit para todo lo relacionado con la salud. Esta app hace uso de sensores como el ritmo cardíaco, el podómetro y el altímetro para medir una gran cantidad de ejercicios diferentes, incluso detectando su inicio de forma automática en algunos casos.

También cuenta con GPS integrado que mide distancias y registra nuestras rutas cuando salimos a correr sin necesidad de llevar el teléfono a cuestas.

Google ha incorporado un gran número de sensores para monitorizar el ritmo cardíaco, tomar un ECG, medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre, medir el nivel de estrés, detectar caídas fuertes, monitorizar las horas y calidad del sueño y medir la temperatura cutánea.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que algunas funciones de salud se esconden tras el muro de pago de Fitbit Premium. Con la compra del reloj consigues 6 meses gratis, pero, una vez que se agoten, tendrás que pagar 8,99€/mes por visualizar nivel de recuperación diario, tu perfil de sueño, una cuidada biblioteca de contenidos sobre fitness y bienestar, e información detallada y personalizada sobre tu salud.

El Pixel Watch 2 está disponible por 399€ en su versión WiFi / Bluetooth (la versión 4G con eSIM no llega a España).

En mi opinión, el Pixel Watch 2 es una excelente compra si andas buscando un reloj compacto con un diseño minimalista para registrar tus entrenos, hace seguimiento de tu salud, responder a notificaciones y utilizar algunas apps sin sacar el teléfono del bolsillo.

Lo mejor:

Diseño minimalista con una caja circular en aluminio y pantalla abovedada cubriendo el frontal con protección Gorilla Glass 5.

Diseño minimalista con una caja circular en aluminio y pantalla abovedada cubriendo el frontal con protección Gorilla Glass 5. Pantalla circular (1.2″) con resolución suficiente, brillo razonable (∼1.000 nits), ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa.

Pantalla circular (1.2″) con resolución suficiente, brillo razonable (∼1.000 nits), ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa. Corona giratoria y botón lateral para navegar con comodidad por la interfaz.

Corona giratoria y botón lateral para navegar con comodidad por la interfaz. Interfaz y apps que se mueven con fluidez gracias a un hardware potente: Qualcomm 5100, 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento.

Interfaz y apps que se mueven con fluidez gracias a un hardware potente: Qualcomm 5100, 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Conectividad WiFi a 2.4GHz, Bluetooth 5 y NFC (permite pago con Google Wallet)

Conectividad WiFi a 2.4GHz, Bluetooth 5 y NFC (permite pago con Google Wallet) Altavoz y micrófono para cursar llamadas con el reloj en caso de necesidad.

Altavoz y micrófono para cursar llamadas con el reloj en caso de necesidad. Muchas apps y esferas pre-instaladas para cubrir las principales necesidades y posibilidad de instalar más desde Play Store.

Muchas apps y esferas pre-instaladas para cubrir las principales necesidades y posibilidad de instalar más desde Play Store. Buena gestión de las notificaciones en el reloj, siendo posible responder mensajes con respuestas dictadas, respuestas predefinidas y el teclado integrado.

Buena gestión de las notificaciones en el reloj, siendo posible responder mensajes con respuestas dictadas, respuestas predefinidas y el teclado integrado. Seguimiento de la salud con monitorización de ritmo cardíaco / ECG, saturación de oxígeno en sangre, horas y fases de sueño, temperatura cutánea, estrés y caídas fuertes.

Seguimiento de la salud con monitorización de ritmo cardíaco / ECG, saturación de oxígeno en sangre, horas y fases de sueño, temperatura cutánea, estrés y caídas fuertes. Monitorización de entrenos con GPS integrado para medir distancias y registrar rutas. Detección automática de siete tipos de entrenamiento.

Monitorización de entrenos con GPS integrado para medir distancias y registrar rutas. Detección automática de siete tipos de entrenamiento. Sumergible en agua hasta 50 metros.

Lo peor:

Construcción menos resistente que otros rivales, que utilizan acero y cristal de zafiro.

Construcción menos resistente que otros rivales, que utilizan acero y cristal de zafiro. Cargador magnético por contactos menos cómodo que los cargadores inalámbricos que no tienen una forma «incorrecta» de colocarlos.

Cargador magnético por contactos menos cómodo que los cargadores inalámbricos que no tienen una forma «incorrecta» de colocarlos. Autonomía algo escasa que obliga a cargarlo a diario.

Autonomía algo escasa que obliga a cargarlo a diario. Sin opción de conectividad celular en España.

