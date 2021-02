Dirígete a lapara conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de Apple HomePod mini.

A mediados de 2017, Apple lanzó su primer altavoz inteligente HomePod, aunque su llegada a nuestro país se hizo esperar hasta finales de 2018. A diferencia de otros altavoces inteligentes de la época, Apple puso especial énfasis en la calidad de sonido y consiguió marcar la diferencia.

Este año, Apple ha lanzado un nuevo altavoz inteligente HomePod mini. Como su propio nombre indica, posee un tamaño mucho más compacto que el HomePod, a la vez que mantiene una excelente calidad de sonido y ofrece la posibilidad de interactuar con Siri.

El HomePod mini está a la venta a un precio por 99,00€, un precio más asequible que su hermano mayor HomePod, que puedes adquirir por 329,00€.

Tras varias semanas utilizando el HomePod mini en casa, a continuación os presento mi análisis a fondo de este dispositivo.

Diseño y construcción

El HomePod mini tiene la forma de una pequeña esfera a la que se le han realizado dos cortes horizontales por arriba y por abajo.

Con solo 8,4 cm de alto y 9,8 cm de ancho, puedes colocar el HomePod mini casi en en cualquier hueco, lo que es una ventaja frente al HomePod original, que por sus mayores dimensiones requiere un espacio dedicado más amplio.

En mi caso, he colocado el HomePod mini en la mesa del despacho, donde no puedo permitirme poner grandes dispositivos ya que me restan espacio de trabajo. Su tamaño compacto hace que pase desapercidibo.

El exterior de HomePod mini está recubierto por una malla acústica sin costuras que ha sido desarrollada para ser acústicamente neutra y no interferir con la transmisión del sonido. Esta malla no puede retirarse, pero puedes limpiarla con un paño seco o húmedo si se ensucia.

La malla que recubre el HomePod mini está diseñada para no afectar a la calidad del sonido

Como su hermano mayor, el HomePod mini está disponible en colores blanco y gris espacial. Tengo un par de HomePod originales de 2018 de color blanco y, con el paso del tiempo, ya no se ven tan blancos como el primer día (sobre todo el de la cocina), así que posiblemente el color gris espacial sea un mejor elección a largo plazo.

El cable de alimentación está recubierto de tela del mismo color que la malla y no se puede separar del cuerpo. Por suerte, es lo suficientemente largo para que no se eche de menos poder sustituirlo por uno más largo.

La base del HomePod mini está hecha de silicona para amortiguar las vibraciones y evitar que se traspasen a la superficie sobre la que está apoyado cuando reproduce música. Aún con todo, debemos tener cuidado con dónde lo colocamos para evitar este efecto, que puede distorsionar el sonido.

La zona superior es un panel táctil que permite realizar diversas funciones mediante pulsaciones. Podemos subir/bajar el volumen (mediante unos botones capacitivos +/-), pausar/reanudar la reproducción (mediante una pulsación en el centro), pasar a la siguiente canción (mediante una doble pulsación en el centro), volver a la canción anterior (mediante una triple pulsación en el centro), activar Siri (mediante una pulsación larga en el centro) o parar una alarma (mediante una pulsación en el centro)

Además, el HomePod mini incorpora unas luces de colores en la zona central que nos avisan de su estado.

El HomePod mini muestra una luz blanca giratoria cuando se está encendiendo o actualizando el software, una luz blanca intermitente cuando está reproduciendo audio, una luz giratoria multicolor cuando está escuchando, una luz verde intermitente cuando has transferido una llamada telefónica y una luz naranja intermitente cuando el adaptador de corriente no suministra suficiente energía..

La parte superior del HomePod mini se ilumina para mostrar su estado

El HomePod mini dispone de tres micrófonos que escuchan cuando pides algo a Siri, y un cuarto micrófono orientado hacia el interior que ayuda a aislar el sonido que proviene del altavoz para mejorar la detección de voz mientras suena música.

Si está sonando música por el altavoz a tope, el sistema de cancelación del sonido hace que sea posible dirigirse a HomePod mini desde el otro extremo de la habitación sin tener que levantar la voz.

Cuando el sonido de la habitación no procede del propio altavoz — sino, por ejemplo, de un televisor encendido al lado — el sistema de detección de voz ya no funciona tan bien.

El HomePod mini no tiene un botón físico para hacer que Siri deje de escuchar hasta nuevo aviso, sino que debes desactivar Siri desde la propia app del iPhone o mediante un comando de voz. Personalmente no encuentro necesario que exista un botón pero otros altavoces sí que lo incorporan.

Configuración inicial

Como todos los productos de Apple, el proceso de configuración inicial del HomePod mini es extremadamente sencillo. Basta con encender el altavoz, acercar el iPhone a unos pocos centímetros (no funciona con dispositivos Android) y, como por arte de magia, se inicia el proceso de configuración.

El primer paso es elegir la habitación en la que está situado el HomePod mini, lo que te permitirá dirigirte a él más fácilmente si tienes varios HomePod en casa. Es posible elegir otra habitación más adelante, por lo que no hay ningún problema en mover el HomePod mini a otro lugar en cualquier momento.

El siguiente paso en el proceso de configuración es dar permisos al HomePod mini para que pueda acceder a tu información personal (mensajes, llamadas, agenda o recordatorios) si así lo deseas. Esto permite a HomePod mini realizar acciones que requieren acceso a tu cuenta de Apple, para preservar la privacidad del usuari, este acceso solo se produce si el iPhone del usuario está conectado a la misma red WiFi que el HomePod.

Por último, el HomePod mini comienza a recibir tu configuración de iCloud, iTunes y Apple Music, así como cualquier otro dato que necesite para estar operativo — como los datos de conexión a las redes WiFi para que no tengas que preocuparte de nada.

Una vez configurado, si quieres cambiar cualquier ajuste del HomePod mini, debes dirigirte a la app Casa del iPhone y mantener pulsado el icono del altavoz. Desde allí puedes controlar el acceso a información personal, modificar tus preferencias de reproducción de música y cambiar ciertos ajustes.

Sonido

A pesar de su pequeño tamaño, el HomePod mini es un dispositivo más que apto para disfrutar música de calidad en casa.

El HomePod mini cuenta con un transductor de rango completo con imán de neodimio y dos radiadores pasivos con cancelación de fuerzas que producen agudos intensos y bajos profundos a pesar de no tener un subwoofer.

El volumen máximo del altavoz es lo suficientemente potente para inundar de sonido una habitación y, en mi experiencia, no he necesitado aumentar el volumen por encima del 70 por ciento.

Cuenta con una guía de ondas acústicas que dirigen el sonido hacia la parte inferior del altavoz y hacia fuera para lograr una experiencia de sonido de 360 grados. Esto significa que puedes colocar el HomePod mini en cualquier lugar de una habitación sin preocuparte de su orientación para disfrutar del mejor sonido.

El chip Apple S5 en su interior analiza las características específicas de la música y aplica modelos de afinación para optimizar el volumen, ajustar el rango dinámico y controlar el movimiento del transductor y los radiadores pasivos en tiempo real. Es lo que Apple llama audio computacional.

A diferencia del HomePod original, el HomePod mini no analiza el entorno en el que se encuentra, por lo que no es capaz de adaptar el sonido a las características concretas de reverberación de la habitación.

La calidad de sonido del HomePod mini es significativamente superior al que se obtiene con otros altavoces de tamaño comparable. Obviamente, no puede competir con el HomePod original en potencia y riqueza de tonos, pero en mi despacho no echo de menos el HomePod del salón.

Si tienes dos HomePod mini en la misma habitación, puedes combinarlos para crear un par estéreo. Cada uno de los dos altavoces emite un canal, por lo que se consigue un sonido más envolvente.

No es posible crear un par estéreo entre un HomePod mini y el HomePod original ya que las diferencias acústicas de cada dispositivo harían que el sonido sonase asimétrico.

A la hora de reproducir música en el HomePod mini, podemos utilizar AirPlay 2 para enviar música desde una app o bien pedirle que reproduzca música a Siri mediante comandos de voz.

En el caso de optar por AirPlay 2, si tenemos varios HomePod podemos elegir fácilmente desde nuestro iPhone si queremos reproducir el sonido en un HomePod en particular (casa, cocina o despacho en mi caso) o en todos a la vez de forma sincronizada.

También podemos controlar desde nuestro iPhone el volumen de cada HomePod de forma independiente.

En mi experiencia al reproducir música desde una app con AirPlay 2, el control de por dónde suena la música debe realizarse preferiblemente desde el propio iPhone ya que si tratas de hacer cambios hablando con el HomePod mini, estos no siempre tienen efecto.

La otra posibilidad es utilizar comandos de voz para pedirle que reproduzca música desde apps de compatibles. Una vez añadido un servicio de música al HomePod, puedes decir algo así como “Oye Siri, pon The 1975 en Spotify”.

En el futuro, con iOS 14.5, parece que será posible configurar una app de música por defecto para no tener que decir el nombre del servicio (por ejemplo, Spotify) cada vez que le pidas a Siri que reproduzca algo

En mi caso, utilizo el HomePod mini con Apple Music, con el que obviamente se integra perfectamente.

Mediante la voz, puedes pedir al HomePod mini que reproduzca una canción en concreto («reproduce ‘We didn’t start the fire’ de Billy Joel»), música de un estilo («pon música chill out»), una de tus listas de reproducción («pon la lista Latino») o una emisora («pon Radio Clásica”). Incluso puedes utilizar frases algo más complejas como «reproduce la lista Latino de forma aleatoria».

En ocasiones, resulta un poco complicado hacer entender al HomePod mini el título de la canción que quieres reproducir, especialmente si está en otro idioma o no recuerdas el título a la perfección.

También puedes pedir información adicional sobre el artista (“háblame de este artista”), el álbum («¿qué álbum es este?») o la canción («¿de qué año es esta canción?») que estás escuchando. Para grupos de música, puedes preguntar quién toca uno de los instrumentos. Si estás escuchando canciones populares, puedes preguntar también por el compositor y el productor.

Si tienes varios HomePod, puedes pedir a cualquiera de los HomePod que reproduzca la música solo por ambos HomePod («reproduce la lista Latino en toda la casa»), apagar la música en uno de ellos («apaga la música en la cocina») o pasar la música de un HomePod a otro («pasa la música del salón al despacho») si te estás moviendo por casa.

Por supuesto, puedes controlar la reproducción de música en HomePod mini mediante la voz. Es posible ajustar el volumen («pon el volumen al 80 por ciento en el salón»), saltarte una canción («pasa a la siguiente canción»), avanzar una canción («avanza 30 segundos»), escuchar una canción desde el principio («reproduce desde el principio»), volver a escuchar la canción anterior («pon la canción anterior») o preguntar qué canción está sonando («¿qué está sonando?»).

Apple Music aprende de tus gustos musicales, por lo que también es posible indicarle al HomePod mini que una canción que está sonando te gusta o no te gusta («[no] me gusta esta canción»).

Un aspecto interesante es que es posible utilizar la app de Apple Music en el HomePod a la vez que la estás usando en tu iPhone o iPad para escuchar algo completamente diferente. Aunque una cuenta de Apple Music solo permite escuchar música por un dispositivo a la vez, los HomePod no cuentan como un dispositivo.

El HomePod mini integra un chip U1 de banda ultraancha (UWB), que permite determinar si otros dispositivos equipados con este mismo chip (actualmente, los iPhone 11 y iPhone 12) están cerca. Esto abre la posibilidad a nuevas funcionalidades basadas en la proximidad.

Por ejemplo, si estás escuchando una canción o un podcast y tienes que salir de casa, puedes transferir la música al iPhone con solo acercar el teléfono al HomePod mini y mantenerlo cerca unos segundos. De igual forma, puedes transferir música que suena en tu iPhone al HomePod mini con solo acercarlo. Apple también ha anunciado que pronto aparecerán sugerencias de música personalizadas en el iPhone si estás cerca del HomePod mini, incluso sin tener que desbloquear el teléfono.

Capacidades de Siri

El HomePod mini integra las capacidades de Siri, el asistente virtual que encontramos en los productos de Apple. Podemos dirigirnos al HomePod mini mediante la frase «Oye Siri» para pedir a Siri la misma ayuda que nos ofrece en nuestros dispositivos móviles.

Apple gestiona de forma inteligente qué dispositivo debe contestar a la frase «Oye Siri» si tienes un iPhone, un iPad o un Apple Watch cerca. Aunque al terminar de pronunciar la frase es habitual ver cómo otros dispositivos cercanos encienden la pantalla momentáneamente, normalmente es el HomePod quien atiende el comando si está dentro del rango de alcance de nuestra voz. En caso de que tengas varios HomePod, el más cercano el que responde a tu orden.

Centrándonos en las capacidades de asistente virtual, Siri puede proporcionar información general sobre noticias («cuéntame las noticias de deportes»), tráfico («¿cómo está el tráfico hasta mi trabajo?»), previsión meteorológica («¿qué temperatura va a hacer hoy?»), traducciones («¿cómo se dice tengo tengo hambre en chino?») y otro tipo de cuestiones («¿cuántos mililitros caben en una taza?» o «¿dónde puedo comer unas buenas tapas?»).

También puedes pedir a Siri acciones como que tire una moneda («lanza una moneda»), piense un número aleatorio («dime un número aleatorio del 1 al 10»), establezca una alarma («pon la alarma a las 7 de la mañana»), inicie una cuenta atrás («pon el temporizador 30 minutos»), haga operaciones matemáticas («1250 por 3») o localice sitios cercanos («tengo hambre»).

HomePod está asociado a tu cuenta de Apple y a tu iPhone, por lo que puedes solicitar información sobre tu agenda («¿qué tengo en mi agenda hoy?»), enviar mensajes a través de apps de mensajería («mándale un WhatsApp a Sonia para decirle ‘no vengas a recogerme'»), añadir un recordatorio («añade sal a la lista de la compra») o buscar un dispositivo («¿dónde está mi iPhone?»).

Es posible realizar llamadas de voz convencionales («llama a Sonia») así como contestar llamadas («contesta la llamada») desde el HomePod, lo que permite utilizar el altavoz como un sofisticado sistema de manos libres. En mis pruebas, tanto la voz de la persona que te llama como la tuya propia se escuchan perfectamente.

Apple permite automatizar ciertas acciones en el iPhone (o iPad) mediante el uso de Atajos y, desde el HomePod mini es posible invocar cualquiera de estos atajos. Si estos atajos están relacionados con Apple Music, el sonido se reproducirá a través del HomePod.

El HomePod mini puede controlar tus accesorios de hogar inteligente compatibles con HomeKit. Puedes decir «enciende las luces» para encender tus bombillas conectadas o «hace calor» para bajar la temperatura del termostato.

Una ventaja de HomePod mini es que puede actuar como concentrador para acceder a tus dispositivos inteligentes desde tu iPhone cuando estás fuera de casa — de igual forma a como lo hace el HomePod original, Apple TV o un iPad que tengas fijo en casa.

Una limitación de HomePod mini es que únicamente se puede enlazar con una cuenta de Apple, por lo que todos los miembros de la casa acceden a la misma información

Por ejemplo, si mi mujer pregunta «cuánto tardo en llegar al trabajo» obtiene la información del tráfico hasta mi trabajo, no hasta el suyo. De igual forma, el acceso a información sobre la agenda, el envío de mensajes, las peticiones de añadir nuevos elementos a las listas de recordatorios, etc. se hacen siempre sobre mi cuenta y no sobre su cuenta Apple.

Lo mismo ocurre con la música de Apple Music ya que todas las personas utilizan la cuenta del dueño del HomePod mini y no tienen acceso a sus propias listas de reproducción. En mi caso, mi mujer ha compartido conmigo sus listas de reproducción de Apple Music y yo me he suscrito a ellas para que pueda pedir al HomePod mini que las reproduzca mediante voz. Otra posibilidad es que ella utilice AirPlay 2 desde su propio iPhone para reproducir su música de Apple Music, pero eso requiere echar mano del iPhone.

Me gustaría que el HomePod mini fuera capaz de reconocer la voz de cada usuario y las respuestas fueran personalizadas para cada persona con una cuenta de Apple. Ya lo hace si utilizas el idioma inglés desde hace tiempo, así que espero que en algún momento también esté disponible en español.

Si te preocupa que Apple Music confunda los gustos musicales de otras personas de la casa como si fueran los tuyos, te alegrará saber que es posible hacer que Apple Music no tenga en cuenta el historial de reproducción del HomePod mini para crear tu perfil musical.

En cuanto a listas de recordatorios, es posible tener listas compartidas en iCloud entre varios usuarios, por lo que todos los miembros de mi casa tenemos acceso a una lista común de la compra y podemos añadir elementos desde el HomePod.

Una nueva funcionalidad que ha añadido Apple recientemente es la de intercomunicador. Permite enviar un mensaje a todos los miembros de la casa desde otro HomePod o desde tu dispositivo iOS.

Al enviar un mensaje con el intercomunicador, se envía una grabación de tu voz a todos los altavoces HomePod de la casa y también a los iPhone, iPad y Apple Watch de todos los miembros de la casa.

A finales de año, también será posible enviar y recibir mensajes por CarPlay cuando vas al volante, con los AirPods o desde el Apple Watch.

Por omisión, todos los miembros de la casa reciben notificaciones del intercomunicador en sus dispositivos mientras están en casa. Puedes desactivar las notificaciones en tus dispositivos, recibirlas solo cuando estés en casa o establecer que te lleguen siempre.

También es posible enviar un mensaje a un HomePod de una habitación o conjunto de habitaciones en particular, diciendo algo como «oye Siri, di en el dormitorio «ya es hora de irse a dormir»».

Después de escuchar un mensaje en el HomePod mini, puedes enviar una respuesta. Si el mensaje se había enviado a toda la casa, tu respuesta se escuchará en todos los altavoces HomePod de la casa y también a los dispositivos iOS, iPadOS y watchOS de los miembros de la casa. Si el mensaje se ha enviado específicamente a una habitación, la respuesta solo se envía al HomePod o dispositivo del mensaje original.

Por último, si te preocupa tu privacidad, Apple afirma que el uso de Siri en el HomePod mini es tan seguro como en otros dispositivos.

La detección del comando «Oye Siri» ocurre en el propio dispositivo, por lo que no se envía nada a Apple hasta que se detecta la frase «Oye Siri» y se encienden las luces de la parte superior del HomePod. En ese momento, la petición se envía a Apple utilizando un identificador anónimo aleatorio y toda la comunicación es cifrada.

Precio

El HomePod mini está a la venta por 99 euros en la tienda de Apple en colores blanco y gris espacial (casi negro).

Se tata de un precio mucho más asequible que el HomePod original, que fue anunciado en 20017 y sigue a la venta a un precio de 329 euros. A cambio, el HomePod ofrece un sonido más potente y con mejor calidad.

Si eres usuario de iPhone, los HomePod son la mejor opción que tienes si quieres sacar el máximo partido a las capacidades de asistente virtual ya que tanto Google Home como Amazon Alexa están limitados a la hora de acceder a los datos de tu cuenta de Apple.

Por otro lado, si eres usuario de Android, el HomePod no está indicado para ti ya que requiere un iPhone para poder configurarlo.

HomePod mini (izquierda) y HomePod (derecha)

Conclusiones

Apple sorprendió a mediados de 2017 con el lanzamiento del altavoz HomePod, que hacía un especial foco en la calidad de sonido y las capacidades de asistente virtual de Siri.

Ahora Apple ha lanzado el HomePod mini, que llega con un precio más asequible y conserva muchas de las características que tanto nos gustaron del HomePod original.

El HomePod mini es un altavoz con forma casi esférica muy compacto, por lo que es realmente fácil encontrarle hueco en cualquier rincón de nuestro hogar.

Su exterior está recubierto por una malla sin costuras, que está disponible en colores blanco o gris espacial (casi negro). En la parte superior, un panel táctil se ilumina en distintos colores para mostrar el estado del altavoz (escuchando, reproduciendo música, etc.) y permite ciertas acciones mediante pulsaciones.

A pesar de su pequeño tamaño, el HomePod mini ofrece un potente sonido de 360 grados con bajos graves y agudos nítidos. A esto no solamente contribuyen sus componentes internos sino también el procesado de audio que realiza el chip Apple S5 para ofrecer un sonido preciso y equilibrado a cualquier volumen.

Ahora bien, a diferencia del HomePod original, el HomePod mini no analiza el entorno acústico en el que se encuentra, por lo que no es capaz de adaptar el sonido a las características concretas de reverberación de la habitación.

En mis pruebas, el HomePod se escucha de maravilla, especialmente teniendo que cuenta que su tamaño es muy reducido. Si cuentas con dos HomePod mini, puedes colocarlos en la misma habitación formando un par estéreo para conseguir un sonido aún más inmersivo, o bien situarlos en distintas habitaciones para que la música te acompañe allí donde vayas.

Un aspecto que llama la atención en el HomePod mini es la capacidad que tiene para escuchar las órdenes de voz del usuario incluso cuando la música está sonando bastante fuerte. Sus tres micrófonos externos y su micrófono orientado al interior cancelan el sonido ambiente y escuchan tu voz desde el otro extremo de la habitación sin levantar apenas la voz.

El HomePod mini es compatible con AirPlay 2 y, por tanto, puedes enviar sonido y música de forma sencilla desde cualquier dispositivo Apple.

También es posible pedir a Siri por voz que reproduzca música sin tener que echar mano de tu dispositivo móvil. El HomePod mini se integra de forma natural con Apple Music, así como con otros servicios de música en streaming, y con la llegada de iOS 14.5, será todavía más cómodo.

Otra de las novedades que ha añadido Apple es la funcionalidad de intercomunicador, que permite enviar un mensaje de aviso a todos los HomePod y dispositivos de Apple dle hogar a la vez. O si lo prefieres, puedes enviar un mensaje a un único altavoz HomePod. En ambos casos es posible responder al mensaje mediante voz.

Además de reproducir música y podcasts con gran calidad, HomePod mini ofrece funcionalidades de asistente virtual gracias a las capacidades de Siri.

Podemos hacerle preguntas de ámbito general (previsión meteorológica, noticias, traducciones, cálculos matemáticos, conversiones, etc.) o hacer peticiones personales (añadir elementos a listas de recordatorios, ver la agenda del día, enviar mensajes de WhatsApp, contestar llamadas de voz en manos libres, etc.).

También podemos controlar nuestro hogar conectado si tenemos accesorios compatibles con HomeKit e invocar atajos definidos en nuestro iPhone para automatizar ciertas acciones.

Una limitación es la imposibilidad de asociar varias cuentas de Apple a un mismo HomePod mini en español. En mi casa somos dos personas con iPhone y todas las peticiones relativas a Apple Music, listas de recordatorios, agenda de eventos, información de tráfico hasta el trabajo, llamadas o mensajes se realizan siempre sobre mi cuenta.

Esto quiere decir que, por ejemplo, otros miembros de la casa no pueden acceder a sus listas de reproducción de Apple Music salvo que las haya compartido con el dueño del HomePod mini (o envíe la música al HomePod mini desde su iPhone mediante AirPlay 2).

Dado que el HomePod mini sí que permite reconocer a la persona por la voz cuando se le habla en inglés, me gustaría que esta funcionalidad también llegase a español.

Por último, el HomePod mini cuenta con el chip de banda ultraancha U1, por lo que es capaz de detectar la presencia cercana de un iPhone equipado con esta tecnología (por el momento, iPhone 11 y iPhone 12). Esto permite transferir fácilmente la música entre un iPhone y un HomePod mini con solo acercar el iPhone al altavoz.

¿Merece la pena hacerse con el HomePod mini? Si andas detrás de un altavoz compacto con una excelente calidad de sonido y estás inmerso en el ecosistema de Apple, el HomePod mini es una gran elección que no te defraudará.

Lo mejor:

Diseño elegante y compacto que encaja perfectamente en cualquier rincón de la casa.

Diseño elegante y compacto que encaja perfectamente en cualquier rincón de la casa. Calidad de sonido superior a lo esperado por su tamaño gracias a su diseño técnico y al procesado de sonido avanzado mediante el chip S5.

Calidad de sonido superior a lo esperado por su tamaño gracias a su diseño técnico y al procesado de sonido avanzado mediante el chip S5. Buena recepción de órdenes a través de sus micrófonos, incluso a gran distancia o mientras se reproduce música a un volumen elevado

Buena recepción de órdenes a través de sus micrófonos, incluso a gran distancia o mientras se reproduce música a un volumen elevado

Sonido simultáneo en varios HomePod mini a la vez de forma sincronizada.

Sonido simultáneo en varios HomePod mini a la vez de forma sincronizada. Integración con Apple Music (y otros servicios de música) para reproducir música mediante voz. Soporte de AirPlay 2 para envío de sonido desde cualquier dispositivo Apple.

Integración con Apple Music (y otros servicios de música) para reproducir música mediante voz. Soporte de AirPlay 2 para envío de sonido desde cualquier dispositivo Apple. Capacidades de asistente virtual (Siri) sin tener que echar mano del iPhone.

Capacidades de asistente virtual (Siri) sin tener que echar mano del iPhone. Intercomunicador para enviar mensajes de una habitación a otra (o a todas las de la casa)

Intercomunicador para enviar mensajes de una habitación a otra (o a todas las de la casa) Control de dispositivos inteligentes del hogar gracias a HomeKit con funcionalidad de concentrador.

Control de dispositivos inteligentes del hogar gracias a HomeKit con funcionalidad de concentrador. Chip U1 para funcionalidades que se activan por proximidad de un iPhone

Chip U1 para funcionalidades que se activan por proximidad de un iPhone Precio mucho más asequible que el HomePod original

Lo peor:

Solo puedes asociar una cuenta de Apple a cada HomePod mini, por lo que todos los usuarios utilizan la misma cuenta de Apple Music y otros servicios

Solo puedes asociar una cuenta de Apple a cada HomePod mini, por lo que todos los usuarios utilizan la misma cuenta de Apple Music y otros servicios Limitado al ecosistema de productos y servicios de Apple (por ejemplo, HomeKit)

Nota: El HomePod mini ha sido cedido amablemente por Apple para la realización de este análisis.