Análisis del Honor 50 a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Honor 50.

Honor pasó momentos difíciles cuando formaba parte de Huawei. Debido al veto estadounidense, sus smartphones no podían incorporar los servicios móviles de Google ni su tienda Play Store, lo que provocó una importante caída en ventas.

Sin embargo, todo cambió cuando Honor pasó a ser una compañía independiente, ya que el veto dejó de tener efecto. Como resultado, Honor está de vuelta con más fuerza que nunca. El Honor 50 es su nueva carta de presentación en España.

El Honor 50 llega con una pantalla OLED de 6.6″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 778G, 6/8 GB de RAM LPDDR5x, 128/256GB de almacenamiento UFS 2.1, cámaras traseras gran angular (108MP, f/1.9) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4) + profundidad (2MP, f/2.4), cámara frontal (32MP, f/2.2) y batería de 4.300 mAh con carga rápida a 66W.

El Honor 50 está a la venta en España por un precio de 🛒 499€ (6GB/128GB) o 🛒 549€(8GB/256GB). Tras haberlo utilizado durante varias semanas, a continuación, os dejo mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

El Honor 50 posee un frontal donde la pantalla cobra un especial protagonismo, con unos marcos estrechos rodeando la pantalla.

El teléfono presenta un frontal simétrico, con unos marcos superior e inferior de grosor similar y unos marcos laterales que casi desaparecen de la vista gracias a la curvatura de la pantalla a ambos lados.

La curva de los laterales es bastante pronunciada, 75º según la compañía, lo que no solamente oculta los marcos laterales sino que también contribuye a que el teléfono parezca menos grueso de lo que realmente es.

El inconveniente de las pantallas con curva, sobre todo cuando es pronunciada, es que la imagen se ve más oscura en los bordes y se pueden producir reflejos. Por tanto, aunque estéticamente son más atractivas, no son del gusto de todos los usuarios.

La gran pantalla del Honor 50 posee un orificio para la cámara frontal situada en el centro en la parte superior.

Mientras que otros fabricantes como Samsung han incluido orificios realmente pequeños en sus últimos buques insignia, el diámetro del agujero de la cámara frontal del Honor 50 es más bien grande, por lo que no pasa desapercibido.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, el orificio de la cámara frontal no interfiere ya que la zona donde está ubicado pertenece a la barra de notificaciones. En los juegos que se ejecutan a pantalla completa de lado a lado (sin barras negras a derecha o izquierda), el orificio sí que puede interferir con lo que vemos en pantalla.

En el caso del popular título Asphalt 9, esto no es problema porque justo ese espacio está libre de cualquier elemento, pero, por ejemplo, en Call of Duty Mobile el orificio queda justo encima de algunos elementos de la interfaz. Algunos juegos no están preparados para una pantalla tan alargada y muestran barras negras a ambos lados, por lo que la cámara no interfiere para nada.

En juegos a pantalla completa, el orificio de la cámara frontal puede interferir con la interfaz

La ubicación de la cámara dentro de la propia pantalla y los estrechos marcos permiten al Honor 50 presumir de un elevado ratio de pantalla a cuerpo, en torno a un 90% si nos fijamos en GSM Arena. Esta cifra es una de las más elevadas que podemos encontrar a día de hoy.

El Honor 50 tiene un grosor de 7,8 mm, por lo que es uno de los smartphones más delgados que podemos encontrar en el mercado. Su peso de 175 gramos también lo convierte en uno de los más ligeros.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S21 Ultra 165 × 76 × 8,9 227 6,8″ 90% Xiaomi Mi 11 Ultra

164 × 75 × 8,4 234 6,8″ 91% Xiaomi Mi 11

164 × 75 × 8,1 196 6,8″ 91% Huawei Mate 40 Pro 163 × 76 × 9,1 212 6,8″ 94% iPhone 13 Pro Max 161 × 78 × 7,7 240 6,7″ 87% Samsung Galaxy S21+ 162 × 76 × 7,8 200 6,7″ 88% OPPO Find X3 Pro 164 × 74 × 8,3 193 6,7″ 90% OnePlus 9T

163 x 74 x 8,7 197 6,7″ 90% OnePlus 9

160 x 74 × 8,7 192 6,6″ 88% ⏩ Honor 50

160 x 74 x 7,8 175 6,6″ 90% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% Vivo X60 Pro

159 × 73 × 7,6 179 6,6″ 90% Samsung Galaxy S20 FE 160 × 74 × 8,4 190 6,5″ 85% Sony Xperia 1 III 165 × 71 × 8.2 186 6,5″ 84% Samsung Galaxy S21 152 × 71 × 7,9 169 6,2″ 87% iPhone 13 Pro 147 × 72 × 7,7 204 6,1″ 86% iPhone 13 147 × 72 × 7,7 174 6,1″ 86% Sony Xperia 5 III

157 × 68 × 8,2 168 6,1″ 85% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Pixel 5 145 × 70 × 8,0 151 6,0″ 86% iPhone 13 mini

132 × 64 × 7,7 141 5,4″ 85%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

Una razón que explica el reducido peso del Honor 50 es el uso de plástico en el chasis del dispositivo, en lugar de aluminio o acero. Esto significa que el Honor 50 no es tan resistente a caídas y golpes como otros smartphones.

Honor no hace ninguna mención en las especificaciones del teléfono respecto al uso de Gorilla Glass para proteger el cristal frontal o trasero, por lo que cabe suponer que no cuenta con este recubrimiento.

La reducción al mínimo del marco superior ha hecho imposible incluir un LED de notificaciones pero, por suerte, Honor ofrece la pantalla Always On Display que, de alguna forma, suple esta ausencia.

Otra ausencia más difícil de sobrellevar es el conector de auriculares, aunque no es ninguna sorpresa ya que ha dejado de estar presente en la mayoría de smartphones.

Frontal y parte de atrás del Honor 50



La parte trasera del Honor 50 está fabricada en cristal curvado a ambos lados, pero lo que realmente destaca es el enorme módulo de cámara formado por dos grandes círculos unidos entre sí. Mientras que el círculo superior alberga una sola cámara, el inferior es el hogar de tres cámaras y el flash.

El módulo de cámara sobresale de la superficie del teléfono y, al estar situado en una esquina, el teléfono baila al pulsar sobre su pantalla mientras está apoyado sobre una mesa.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y un botón alargado para el volumen.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono está libre de elementos.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar hasta dos tarjetas nano-SIM y, al otro lado, un altavoz convencional.

Honor afirma que la parte trasera de cristal incorpora «una compleja tecnología de doble capa y textura» que hace que los colores brillen en cualquiera de sus cuatro variantes: Front Crystal (un llamativo acabado brillante tipo purpurina), Honor Code (un acabado con los logotipos de Honor para los fans más acérrimos), Emerald Green (verde) y Midnight Black (negro).

Como se puede apreciar en las imágenes, el modelo que he tenido oportunidad de probar es el color Front Crystal que produce unos reflejos muy llamativos y parece un complemento de fiesta más que un smartphone.

El Honor 50 no cuenta con certificación para protección frente al agua, por lo que debes tener cuidado para que no se dé un chapuzón porque podría dañarse.

Pantalla

El Honor 50 posee una pantalla OLED de 6,6″ con ratio 19.5:9 y resolución Full HD+ (2340 x 1.080 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 392 ppp.

Algunos smartphones de gama alta cuentan con pantallas con resoluciones Quad HD+ más elevadas y, por tanto, densidades de píxeles superiores. Ahora bien, la nitidez que ofrece la pantalla del Honor 50 es más que suficiente, por lo que en mi opinión no echarás de menos una resolución superior.

Al tratarse de un panel OLED, la matriz de sub-píxeles es de tipo Pentile. Mientras que los paneles LCD utilizan una disposición de los sub-píxeles en hileras RGB, el Honor 50 muestra un patrón conocido como RGBG, en el que el sub-píxel verde está dividido en dos.

Matriz Pentile del panel OLED del Honor 50

Honor ha incorporado un panel con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, y permite escoger entre tres ajustes: Estándar (frecuencia de actualización fija a 60 Hz), Alta (frecuencia de actualización fija a 120 Hz) y Dinámica (adapta la tasa de refresco al contenido mostrado para ahorrar batería).

En mis pruebas, la tasa dinámica no ha acabado de funcionar muy bien. Al jugar a ciertos títulos 3D o ver el feed de Facebook, la tasa de refresco se ajusta a 120 Hz, como era de esperar, pero al utilizar apps como Chrome, Twitter, TikTok o Instagram, la tasa de refresco no supera los 60 Hz.

La única forma de disfrutar de una alta tasa de refresco en dichas apps es activar el modo de tasa de refresco fija a 120 Hz, pero, como veremos más adelante, eso tiene impacto en la autonomía.

La pantalla cuenta con una tasa de muestreo de 300 Hz, que debería hacer que el teléfono responda más rápidamente a las pulsaciones — sobre todo en juegos, donde el retardo puede marcar la diferencia entre «matar o ser matado».

Además de contar con una alta tasa de refresco y muestreo, la pantalla del Honor 50 ofrece una gran amplitud de color de 10 bits, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El Honor 50 ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo vívido ofrece colores más vivos, pero, a la vez, menos fieles a la realidad, mientras que el modo normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad.

Con el modo normal activo, la fidelidad de color resulta ser excelente ya que el error medio se sitúa en 1.1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo en 2.3 dE.

En este modo de color, la pantalla cubre el 99% del espacio sRGB, como era de esperar, y la temperatura de color resulta ser 6.378ºK, un valor que no está muy algo alejado de la temperatura óptima de 6.500ºK.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color normal

Si pasamos al modo vívido, que es el que está activo por defecto, la fidelidad de color empeora hasta un error medio de 3.3 dE y un error máximo de 6.7 dE. Esto se debe a que los colores se muestran más saturados de lo que son en realidad.

La temperatura de color resulta ser 7.500 ºK, un valor alto que aporta a la pantalla un tono azulado bastante marcado. Si elegimos el modo cálido, la temperatura de color disminuye a valores de 7.065ºK, algo más cerca del óptimo.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color vívido

Algunos smartphones ofrecen una opción llamada Tono natural para ajustar dinámicamente la temperatura del color de la pantalla según la luz ambiente para lograr una experiencia similar a la de la lectura en papel, de forma similar a como funciona True Tone en los iPhone. Sin embargo, en el Honor 50 no parece estar disponible esta funcionalidad.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel del Honor 50 se encuentra alrededor de 448 nits con el brillo al máximo en modo manual, pero aumenta a 631 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado. Estas pruebas se han realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco.

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla.

Este valor máximo de brillo con la pantalla iluminada al 100% es correcto, aunque queda por debajo de otros smartphones de gama alta.

El color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Honor 50, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, dado que la pantalla está curvada a los lados, al observar el teléfono de frente se aprecia un color más oscuro en los laterales.

Honor ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Mostrar siempre en pantalla.

Pantalla Always On Display (o, como le llama Honor, Mostrar Siempre en Pantalla)

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones de apps. Sin embargo, no muestra el lugar donde debemos colocar el dedo para activar el reconocimiento por huella dactilar, lo cual dificulta acertar con el dedo en el lugar correcto a la primera.

Honor ha incorporado un modo lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

También está presente un modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Hardware

El Honor 50 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 778G, que fue anunciado en mayo con el objetivo de acortar aún más la distancia entre los dispositivos de gama media alta y los verdaderos buques insignia.

👉 Así es el Qualcomm Snapdragon 778G

El Qualcomm Snapdragon 778G se fabrica en el moderno proceso de 6 nm de TSMC. Integra ocho núcleos (octa-core) divididos en dos clusters.

Un clúster de alto rendimiento con 4 núcleos basados en la arquitectura ARM Cortex-A78 hasta 2,4 GHz y un clúster de eficiencia energética con 4 núcleos ARM Cortex-A55 hasta 1,8 GHz. Dependiendo de la carga de trabajo, pueden funcionar los clústeres individuales o todos los núcleos a diferentes velocidades de reloj.

El módem 5G X53 integrado soporta hasta 3,3 Gbps y el módem Wi-Fi FastConnect 6900 soporta el actual estándar Wi-Fi 6e con 6GHz.

La GPU Adreno 642L integrada ofrece un rendimiento un 40% mayor en comparación con la antigua Adreno 620 del predecesor. Esto es en parte gracias al rápido controlador de memoria con soporte LPDDR5-3200.

El motor de IA de sexta generación integrado, Hexagon 770, ofrece una mejora del doble y hasta 12 TOPS de rendimiento. El ISP (procesador de señal de imagen) Spectra 570 admite hasta tres cámaras. El sistema de satélites es compatible con los principales estándares como Beidou, Galileo, GLONASS y GPS.

La sufijo «G» especifica un SoC optimizado para juegos y, por ejemplo, Qualcomm ofrece actualizaciones para el controlador de gráficos.

En este rango de precios, no es raro encontrar smartphones con chips más potentes, como Mediatek Dimensity 1200 o Qualcomm Snapdragon 870/888, que ofrecen un mejor rendimiento que el Snapdragon 780G.

El Honor 50 cuenta con 6 u 8 GB de RAM, que deberían ser suficientes para poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Es cierto que algunos competidores ofrecen 10 GB o más de RAM, pero, en mi opinión, es más una cuestión de marketing que una mejora real para los usuarios, ya que en el día a día no hay mucha diferencia.

Mientras que la memoria RAM que incorpora es de tipo LPDDR4x, en el mercado ya hay muchos smartphones con memoria LPDDR5, que ofrece tiempos de acceso más rápidos y un menor de consumo de energía. Me hubiera gustado ver este tipo de memoria en el Honor 50.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

En el benchmark AnTuTu v8, ha conseguido un resultado de 525.383 puntos, una puntuación que se sitúa en el rango medio.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 785/2850 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados más bien bajos frente a otros buques insignia.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.679 puntos, un valor bastante alto.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados más bien bajos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura ya que cuenta con almacenamiento UFS 2.1.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable ya que el rendimiento cae un 24% en dicho período. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes puede verse afectado tras largos períodos de uso.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversas pruebas gráficas para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados que no son demasiado altos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), tampoco consigue unos resultados altos.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono ha conseguido un resultado más bien bajo.

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado excelente de 99%, lo que significa que el rendimiento gráfico apenas empeora tras un largo período de tiempo de uso.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — y, en todos ellos, la experiencia al jugar con el Honor 50 ha sido muy buena en su gran pantalla.



Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable, que ronda los 60 fps en el caso de Call of Duty y supera los 90 fps en el caso de Real Racing.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS Min. FPS Min.-Máx.

%CPU

%GPU

Asphalt 9 30 98% 23-31 8% 33% Real Racing

93 98% 84-111 10% 74% Call of Duty 59 100% 46-61 13% 53%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto

El Honor 50 se comercializa en dos variantes de almacenamiento: 128 o 256 GB. Este almacenamiento es de tipo eUFS 2.1, por lo que no es especialmente rápido en comparación con otros smartphones con almacenamiento eUFS 3.0 o 3.1.

Honor no ofrece la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta micro-SD, por lo que deberías elegir bien la capacidad.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo.

En cuanto a conectividad, el Honor 50 soporta WiFi 6 (802.11ax), el reciente protocolo para redes WiFi que no solamente aumenta la velocidad sino que está especialmente pensado para conectar una gran cantidad de dispositivos a la vez. Obviamente necesitas un router compatible para aprovechar esta tecnología.

No es compatible con el nuevo estándar WiFi 6E que hace uso de la banda de 6 GHz, aunque muy pocos smartphones soportan este tipo de redes.

Honor incluye una ranura para doble SIM, pero no ofrece soporte para eSIM (sí que está presente en el modelo con una sola SIM que se comercializa en algunas regiones).

El Honor 50 es compatible con Bluetooth 5.2, NFC y varios sistemas de posicionamiento por satélite.

Por supuesto, el Honor 50 es compatible con redes 5G. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como celular han sido satisfactorias.

El Honor 50 ha alcanzado los 300 Mbps de bajada y de subida en Wi-Fi con una conexión de 300 Mbps. En la prueba de conectividad celular 5G, he medido velocidades de alrededor de 108 Mbps de bajada y 9 Mbps de subida con la red 5G de Movistar, que no es la más rápida.

En el apartado de «ausencias», cabe destacar que no incorpora radio FM, lo cual algunos usuarios lo encontrarán como una limitación, ni tampoco emisor de infrarrojos.

Sistemas biométricos

El Honor 50 cuenta con dos sistemas de autenticación biométrica: lectura de huella dactilar y reconocimiento facial.

Honor ha incorporado un lector de huella dactilar bajo la propia pantalla que permite desbloquear el teléfono con rapidez colocando el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el sensor. El sensor está colocado demasiado abajo para mi gusto, por lo que puede ser necesario estirar un poco el dedo para alcanzarlo según cómo sostengas el teléfono.

Si tenemos activada la pantalla Always On Display, basta con poner el dedo encima de la pantalla para desbloquear el teléfono sin tener que tocar ningún botón — siempre y cuando coloquemos el dedo en la zona correcta. Lamentablemente, con la pantalla Always On Display activa, la zona de lectura de la huella no aparece marcada hasta que no tocamos la pantalla con el dedo.

Lector de huella bajo la pantalla del Honor 50

Honor también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal para captar una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D que incorporan algunos smartphones.

El desbloqueo facial funciona muy rápido, por lo que resulta realmente cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

Honor permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

La batería del Honor 50 posee una capacidad de 4.300 mAh, que no es tan generosa como otros smartphones de gama alta.

En la prueba de batería Work Battery Life 2.0 de PCMark, el teléfono ha dado un excelente resultado de 8 horas y 13 minutos con la tasa de refresco de la pantalla a 120 Hz.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la prueba aumenta a 11 horas y 11 minutos, que es una marca bastante alta.

Por último, también he realizado una prueba con la tasa dinámica activa y, en este caso, he obtenido un valor de 8 horas y 29 minutos — era de esperar dado que, en este benchmark, la tasa de refresco se ajusta a 120 fps la mayor parte del tiempo

Esta prueba se ha realizado con la pantalla con el brillo de la pantalla calibrado a 200 nits, tal y como indica PCMark que debe realizarse para que los resultados sean comparables entre smartphones.

En el día a día, la autonomía del Honor 50 es buena. No he tenido ninguna dificultad en llegar al final del día con un uso moderado del teléfono, si bien es cierto que con la tasa de refresco fija a 120 Hz, la autonomía se resiente significativamente.

Además, Honor ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Optimizador y en la sección Ajustes.

Este modo ahorra energía deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales. Este modo extiende la autonomía en unas tres horas y media.

Honor también ofrece un modo de máximo rendimiento, que optimiza los ajustes para lograr el rendimiento máximo, pero esto hace que el consumo de batería y la temperatura aumenten.

La app Optimizador también realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones.

Por ejemplo, la app indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

Una funcionalidad que me ha gustado es que permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El Honor 50 cuenta con la tecnología de carga rápida a 66W que es una de las más rápidas que podemos encontrar en un smartphone a día de hoy.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado tan solo 43 minutos con el cargador incluido. En solo media hora, ha conseguido el 84 por ciento de carga, lo cual es una marca excelente. En menos de 15 minutos, consigue la mitad de la carga.

El Honor 50 consigue cargarse al 100% en 43 minutos



El Honor 50 no incluye carga inalámbrica, lo cual es una pena para quienes, como yo, se han acostumbrado a cargar el teléfono con solo apoyarlo sobre una base de carga compatible en la mesilla de noche, junto al ordenador o incluso en el coche.

Software

El Honor 50 corre Android 11 y, por encima del sistema operativo, Honor incorpora incorporado su propia capa de personalización Magic UI 4.2.

A simple vista, Magic UI 4.2 parece idéntico a EMUI 12, ya que su estética es prácticamente clavada, pero en realidad, Magic UI 4.2 carece de muchas de las funcionalidades que vienen en EMUI y en versiones anteriores de Magic UI, como veremos más adelante.

Personalmente, la estética de Magic UI no me acaba de convencer ya que los iconos tienen un aspecto algo anticuado y las opciones de configuración están algo revueltas.

En la esquina inferior derecha de la pantalla de bloqueo, tenemos un acceso a la cámara de fotos. Si deslizamos el dedo desde la parte inferior hacia arriba, aparecen unos accesos directos a la grabadora, la calculadora, la linterna, el cronómetro y las notas.

Encima de estos accesos rápidos tenemos algunos controles para interactuar con el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo. Pulsando sobre el icono de la derecha, podemos acceder al apartado Cambio de Portadas donde podemos establecer que se muestre una imagen diferente en la pantalla de bloqueo cada vez que la pantalla se enciende.

El Honor 50 llega con un gestor de temas que permite cambiar el aspecto del teléfono. Es posible incluso personalizar cada tema en particular alterando el estilo de la pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de la pantalla principal y el estilo de los iconos, pero no la fuente utilizada para el tipo la letra.

El Honor 50 incorpora un gestor de temas

Por defecto, el Honor 50 muestra todas las apps instaladas en el escritorio, pero permite recuperar el cajón de aplicaciones para que los iconos estén todos reunidos en un solo lugar.

También permite establecer una pantalla principal con estilo simple, donde solo se muestran unos pocos botones grandes. Se trata de una opción indicada para niños o personas mayores

Estando en la pantalla de inicio, podemos desplazarnos a la izquierda para acceder a Google Discover, que muestra las noticias más recientes sobre temas de tu interés.

La zona de notificaciones presenta cinco accesos rápidos en la parte superior, que se expanden a muchos más si arrastramos la pantalla hacia abajo. Debajo de estos accesos encontramos el control de brillo de la pantalla y, a continuación, las últimas notificaciones.

Se echa de menos la posibilidad de mostrar el panel de notificaciones arrastrando hacia abajo desde el centro de la pantalla, así como disponer de un botón para activar el brillo automático junto al control del brillo o, al menos, en los accesos rápidos, para no tener que entrar en Ajustes.

Magic UI ofrece algunas funcionalidades curiosas como alinear automáticamente los iconos al eliminar una aplicación. Podemos establecer distintos efectos de transición entre las pantallas del escritorio, así como escoger el tamaño de la cuadrícula: 4×6, 5×5 o 5×6.

Magic UI permite elegir si queremos que los iconos muestren un símbolo (un punto de color) que indique si hay una notificación pendiente o un mensaje no leído, o incluso escogerlo a nivel individual para cada app.

Un aspecto que me gusta de Magic UI es la posibilidad que ofrece de gestionar individualmente los permisos de cada aplicación para distintos propósitos, ya que permite:

ajustar los permisos de cada aplicación para mostrar notificaciones y la ubicación de las mismas

elegir para cada aplicación si queremos que se muestre el símbolo en el extremo superior derecho del icono cuando hay notificaciones o mensajes

ajustar los permisos de cada aplicación para que se abra al inicio o en segundo plano, que pueda ser iniciada por otras aplicaciones o que se ejecute en segundo plano.

ajustar los permisos de cada aplicación para utilizar la conexión WiFi o de datos móviles en primer plano, en segundo plano y en itinerancia, y conocer el consumo de datos por cada tipo de conexión

De esta forma podemos tener un control absoluto sobre las aplicaciones, y ajustar su uso a nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos decidir que Twitter no pueda hacer uso de la conexión de datos móviles en ningún caso.

Permisos de una aplicación

En mi experiencia, Magic UI se ha comportado de forma muy agresiva con las apps en segundo plano. Por ejemplo, no ha habido forma de que una app de desarrollo propio que utilizo para guardar el progreso de carga de la batería funcionase en segundo plano.

Honor incorpora funciones por gestos que permiten dar la vuelta al teléfono o levantarlo para silenciar el tono de llamada o bajar el volumen, levantar el teléfono o pulsar dos veces para activar la pantalla, acercar al oído para responder una llamada entrante o cambiar de modo altavoz a modo auricular, o capturar la pantalla al deslizar tres dedos hacia abajo sobre la pantalla.

Si queremos restringir el acceso a una o varias apps, podemos hacer uso del Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger mediante huella dactilar o reconocimiento facial el acceso a una aplicación. También es posible crear una Caja fuerte para proteger el acceso a ciertos contenidos como imágenes, vídeos o archivos.

Magic UI también incorpora una funcionalidad de Gestor de contraseñas que permite almacenar los nombres de usuario y contraseñas localmente en el smartphone y acceder a ellas mediante la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Otra funcionalidad interesante es HONOR Share que permite compartir archivos entre dos dispositivos Honor sin utilizar datos móviles, así como con ordenadores Windows o macOS conectados a la misma red WiFi. También es posible imprimir de forma inalámbrica.

Echo de menos algunas funcionalidades presentes en otras capas de software, como EMUI o incluso versiones anteriores de Magic UI.

Algunas ausencias reseñables son poder clonar de apps (para tener dos cuentas en apps que no admiten multi-cuenta, como WhatsApp), disponer de un segundo espacio privado, utilizar herramientas avanzadas para juegos (como Game Center), mostrar ventanas flotantes para multitarea o habilitar una interfaz de escritorio.

Multimedia

El Honor 50 cuenta con un único altavoz situado en la parte inferior del teléfono, junto al conector USB Tipo-C. La posición no es la mejor ya que resulta fácil tapar el altavoz con la mano al sostener el teléfono en horizontal.

A diferencia de otros smartphones, Honor no ha incluido un segundo altavoz en el auricular para el oído, por lo que no podemos disfrutar de sonido estéreo.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado potente y claro, aunque la calidad no puede competir con otros smartphones que cuentan con altavoces estéreo.

Honor ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C (como los que vienen en la caja) o Bluetooth, o bien hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Si acostumbras a escuchar música con auriculares, te alegrará saber que Honor incluye una tecnología de audio 3D a la que denomina Histen.

Esta tecnología permite disfrutar de diversos modos de reproducción a través de auriculares: automático, audio 3D, natural y estándar.

El Honor 50 incorpora también un ecualizador de sonido de diez bandas con varios modos predefinidos.

En la práctica, el sonido se escucha muy bien con auriculares, aunque mi oído poco entrenado no aprecia una mejora sustancial con respecto a otros smartphones de gama alta.

Opciones de sonido del Honor 50

El Honor 50 no incorpora su propio software de reproducción de música, sino que hace uso de YouTube Music, como muchos otros smartphones.

La aplicación Galería es propia de Honor y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora tres pestañas: Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas), Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc) y Descubrir (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc. Nada nuevo que no hayamos visto antes.

Aplicación Galería del Honor 50

El Honor 50 cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. También es posible ver vídeos HDR en apps de streaming compatibles como Netflix o Youtube.

Cámara de fotos

En el apartado fotográfico, Honor ha incluido cuatro cámaras traseras en el Honor 50:

Cámara gran angular de 108MP (0.7μm o, al aplicar pixel binning, 2.1μm) con lente con apertura f/1.9 y enfoque PDAF.

de 108MP (0.7μm o, al aplicar pixel binning, 2.1μm) con lente con apertura f/1.9 y enfoque PDAF. Cámara ultra gran angular (120º, 17 mm) de 8MP con lente con apertura f/2.2.

(120º, 17 mm) de 8MP con lente con apertura f/2.2. Cámara macro de 2MP con apertura f/2.4.

de 2MP con apertura f/2.4. Cámara de profundidad de 2MP con apertura f/2.4.

En esta configuración de cámaras se echa de menos la estabilización óptica en la cámara gran angular, así como la presencia de una cámara teleobjetivo.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo. El menú «Más» contiene el resto de los modos. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que Honor incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. Ahora bien, este modo solo está disponible con la lente principal gran angular.

Cámara trasera gran angular

La cámara gran angular es la que se utiliza habitualmente para tomar fotografías. Honor ha optado por un sensor de 108MP (tamaño 1/1.52″, píxeles de 0.7µm) acompañado por una lente con apertura f/1.9.

Por defecto, captura fotografías a 12 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que agrupa 9 píxeles en 1. De esta forma, se consigue reducir el ruido y tomar mejores imágenes en condiciones de poca luz.

Honor ofrece un modo de Alta resolución que permite capturar una imagen a la resolución original de 108 MP, con lo que se consiguen imágenes más nítidas, como se puede apreciar en este ejemplo.

Comparativa entre fotografías tomadas a 108MP o 12MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. En general, la cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y mantener un buen colorido en condiciones de buena luz.

La calidad de imagen empeora cuando la luz escasea, ya que la ausencia de estabilización óptica obliga a elevar la sensibilidad ISO a valores muy elevados y, por tanto, aparece mucho ruido. Para contrarrestarlo, el teléfono aplica un algoritmo de reducción de ruido muy agresivo que hace que se pierda nitidez.

A continuación, se pueden ver varias fotografías tomadas por la cámara gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara principal

Una de las mejoras que incluye Honor es el disparo de larga exposición con el modo Noche, que permite tomar fotografías nocturnas sin trípode más luminosas.

Las capturas en modo Noche se ven más brillantes y con menos ruido que las tomadas con el modo normal, por lo que es un modo útil para aquellas ocasiones en las que la luz es muy escasa. El inconveniente que tiene es que la fotografía tarda varios segundos en tomarse.

Diferencia entre fotografías tomadas en modo normal y modo noche

Honor incluye un ajuste de Inteligencia Artificial que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con este modo donde la cámara ha detectado que estaba fotografiando comida y ha incrementado la viveza y brillo de los colores.

Diferencia entre fotografías tomadas en modo normal y modo IA

La app de Cámara permite tomar fotografías con zoom 2x, aunque en realidad es un recorte de la zona central de la imagen y un escalado a la resolución deseada. Esto significa que obtenemos un resultado similar a si recortamos manualmente una captura tomada sin zoom.

Cámara trasera ultra gran angular

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares que permiten captar muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía.

En cuanto a la calidad de imagen, por el día se echa de menos un mayor contraste y un rango dinámico más amplio, ya que las zonas muy iluminadas se ven algo quemadas y, en general, muchas capturas presentan colores planos sin vida.

Esta cámara no posee estabilización óptica y su apertura es limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de poca luz, ya que el ruido hace acto de presencia y se pierden los detalles.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas con esta cámara.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular



Cámara macro

Honor ha incluido una cámara macro a la que, personalmente, no le veo gran utilidad, pero se ha convertido en algo bastante habitual en smartphones que quieren presumir de tener multitud de cámaras.

Esta cámara permite acercarnos a tan solo 4 cm del elemento que queremos fotografiar para captar detalles, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara Macro

Cámara de profundidad para retratos

Honor ha incluido una cámara de profundidad que mejora las fotografías en modo Apertura o Retrato, con el fondo desenfocado, mediante una medición más precisa de la distancia de la cámara al sujeto.

Ahora bien, los mejores smartphones del momento no necesitan una cámara de profundidad para tomar buenos retratos, por lo que su inclusión parece más enfocada a incrementar el número de cámaras que a mejorar la calidad de imagen.

El Honor 50 ofrece dos modos de disparo que hacen uso de la cámara de profundidad:

Modo Apertura: Permite escoger una apertura desde f/0,95 hasta f/16.

Permite escoger una apertura desde f/0,95 hasta f/16. Modo Retrato: Permite activar el efecto bokeh (pero no la intensidad del efecto) y el nivel de retoque de belleza (entre 0 y 10).

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50 mm, lo que equivale a un zoom 2x, por lo que en otros teléfonos, los retratos se toman normalmente con la cámara teleobjetivo. El Honor 50 no cuenta con una cámara teleobjetivo, por lo que los retratos se toman con la lente gran angular, que tiende a deformar el rostro al tomar primeros planos.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas en modo Retrato. El Honor 50 hace un excelente trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, con solo algunos pequeños fallos en la zona del pelo. Ahora bien, no es capaz de aplicar HDR, por lo que los fondos iluminados se ven totalmente quemados.

Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 32MP con una lente con apertura f/2.2. En cuanto a vídeo, permite grabar a 1080p a 60 fps. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar la pantalla en un color blanco muy intenso al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

La calidad de los selfies es buena. Otros smartphones tienen un rango dinámico menor y los fondos iluminados se ven blancos, pero el Honor 50 expone correctamente toda la imagen, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfies tomados con la cámara frontal



El Honor 50 también puede tomar retratos con la cámara frontal, aunque, al igual que ocurre con la cámara trasera, no es capaz de aplicar HDR y, por tanto, si el fondo de la imagen está iluminado, se ve una mancha blanca.

Selfies en modo Retrato tomados con la cámara frontal del Honor 50

Grabación de vídeo

El Honor 50 es capaz de grabar vídeo hasta resolución 4K (3840×2160) a 30 fps con estabilización electrónica, pero no es posible grabar vídeo [email protected]

Una funcionalidad interesante es que permite utilizar auriculares inalámbricos para la grabación de sonido a distancia.

Al grabar un vídeo, es posible cambiar entre las cámaras delantera y traseras a voluntad, así como grabar con ambas cámaras a la vez. También es posible grabar vídeo con la cámara principal y la cámara gran angular simultáneamente.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por el día, que ofrecen una excelente calidad. La estabilización electrónica está disponible en todas las resoluciones.

Vídeos grabados con buena luz

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por la noche, que se ven bastante oscuros, incluso cuando se selecciona una tasa de grabación de 30 fps.

Vídeos grabados con poca luz

Llamadas de voz

El Honor 50 cuenta con varios micrófonos con cancelación de ruido para eliminar el ruido de fondo y mejorar la calidad del sonido durante las llamadas.

En las pruebas que hemos realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de Llamadas y de Contactos son la misma, con pestañas separadas para el marcador, la lista de contactos y los favoritos.

Precio

El Honor 50 está a la venta en España por un precio de 🛒499€ (6GB/128GB) o 🛒 549€(8GB/256GB).

El Huawei Nova 9 (🛒 430€) posee un diseño y características muy similares, pero no cuenta con los servicios de Google, por lo que es una elección más complicada.

Este smartphone cuenta con una pantalla OLED de 6.6″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 778G,8 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, conectividad 4G (pero no 5G), cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.9) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4) + profundidad (2MP, f/2.4), cámara frontal (32MP, f/2.2) y batería de 4.300 mAh con carga rápida a 66W.

Una alternativa es el Xiaomi 11T (🛒 449€) posee una pantalla AMOLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador Dimensity 1200, 8GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (108MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.5) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 66W.

Otra buena opción es el realme GT (🛒 459€) cuenta con una pantalla AMOLED de 6.4″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 888, 8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, ámaras traseras gran angular (64MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.3) + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.5) y batería de 4.500 mAh con carga rápida a 65W.

También puedes evaluar el OnePlus Nord 2 (🛒 437€) con pantalla AMOLED de 6.4″ a 90 Hz, procesador Dimensity 1200, 6/8/12GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.9) + ultra gran angular (8MP, f/2.3) + monocromo (2MP, f/2.4), cámara frontal (32MP, f/2.5), y batería de 4.500 mAh con carga rápida a 65W.

Por último, el Samsung Galaxy A52 5G (🛒 393€) llega con una pantalla SuperAMOLED FullHD+ de 6.5″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 750G, 6/8 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, conectividad 5G, cámaras de 64MP (principal) + 12MP (ultra gran angular) + 5MP (profundidad) + 5MP (macro), cámara frontal de 32MP y batería de 4.500 mAh con carga rápida a 25W.

Conclusiones

El Honor 50 llega con un diseño que no pasa desapercibido, con una cubierta trasera de cristal en acabados tan atrevidos como el Frost Crystal con apariencia de purpurina o el Honor Code con el logotipo de HONOR repetido múltiples veces.

Lo que más llama la atención de la parte trasera es el gran módulo de cámara, formado por dos círculos unidos entre sí que albergan cuatro cámaras: la principal en el módulo superior y las tres restantes en el inferior.

Al estar situado en una esquina y sobresalir, el teléfono baila al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre la mesa.

En el frontal, destaca su gran pantalla de 6,6″ rodeada por marcos simétricos y estrechos, que le otorgan un elevado ratio de pantalla a cuerpo del 90% según GSMArena.

La pantalla está curvada a los lados, lo que ayuda a que los marcos laterales desaparezcan casi por completo. A cambio, puede producir reflejos no deseados.

Honor ha incluido un recorte circular en la zona superior de la pantalla que alberga la cámara frontal. Este recorte es algo más grande que en otros buques insignia y, por su posición, puede interferir con la interfaz en algunos juegos al sostener el teléfono en horizontal, pero, en general, no resulta molesto.

A la hora de desbloquear el teléfono, el Honor 50 incluye un lector de huella dactilar bajo la pantalla que funciona con rapidez, aunque está situado un poco abajo para mi gusto. También podemos hacer uso de reconocimiento facial mediante la cámara convencional, que al no ser 3D no es tan segura como la huella.

Honor ha incorporado un panel OLED con resolución Full HD+, que ofrece una abundante densidad de píxeles de 392 ppp. La pantalla es capaz de mostrar una amplia gama de colores.

En el modo de color normal, la pantalla ofrece una fidelidad de color muy elevada. Si optamos por el modo de color vívido, la fidelidad de color empeora ya que, como el propio nombre indica, los colores se muestran sobresaturados (aunque mucha gente prefiere colores intensos aunque sean irreales).

El brillo máximo de la pantalla ronda los 631 nits (medidos con la pantalla totalmente iluminada en blanco), lo que supone un elevado nivel de brillo, aunque por debajo de otros smartphones de gama alta que superan los 700 nits. Dado que el panel es OLED, el color negro es puro y el contraste es muy elevado (teóricamente infinito).

La pantalla ofrece el modo Pantalla Siempre Activa que muestra permanentemente la hora y otros datos de interés como nivel de batería e iconos de notificaciones. Es posible despertar la pantalla con un doble toque sobre la misma o al levantarla, así como hacer que se encienda momentáneamente cuando llegue una notificación.

Honor ha incluido un panel con una alta tasa de refresco de 120 Hz que hace que las animaciones se vean mucho más suaves. Honor ofrece tres posibles modos: estándar (60 Hz), alta (120 Hz) o dinámico.

Ahora bien, el modo de tasa dinámica, que supuestamente adapta la tasa de refresco al contenido, limita ciertas apps como Chrome, Twitter, TikTok o Instagram a solo 60 Hz. Para disfrutar de una alta tasa de refresco en todas las apps, debes forzar el modo de 120 Hz, con el impacto en la autonomía que eso conlleva.

El Honor 50 cuenta con el procesador Snapdragon 778G de gama media-alta fabricado en un proceso de 6 nm. Integra ocho núcleos (octa-core) divididos en dos clusters: uno de alto rendimiento con 4 núcleos ARM Cortex-A78 hasta 2,4 GHz y un clúster de eficiencia con 4 núcleos ARM Cortex-A55 hasta 1,8 GHz.

El Honor 50 viene acompañado por 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X, una cantidad que, sin ser muy elevada, debería ser suficiente para no tener problemas a la hora de hacer multi-tarea. Ahora bien, hay smartphones con memoria LPDDR5 más rápida y con menor consumo de energía.

En los benchmarks de CPU, el Honor 50 obtiene unas puntuaciones medias. En este rango de precios, no es raro encontrar smartphones con chips Dimensity 1200 o Snapdragon 870/880 que ofrecen un mejor rendimiento.

En el día a día, el Honor 50 se mueve con rapidez y no he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar apps/juegos pesados o hacer multi-tarea.

El rendimiento gráfico 3D es bueno pero, de nuevo, queda por debajo de otros smartphones de gama alta en los benchmarks que he ejecutado.

He probado tres juegos 3D exigentes como Asphalt 9, Real Racing y Call of Duty Mobile, y en todos ellos he medido tasas medias de refresco elevadas, en algunos casos por encima incluso de los 100 aFPS. Por tanto, a día de hoy, si eres aficionado a los juegos, no tendrás ningún problema para disfrutar al máximo de títulos 3D exigentes.

El Honor 50 está disponible con 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 2.1, que no es el más rápido del momento. Honor no ofrece la posibilidad de ampliar el almacenamiento, por lo que debes elegir con cuidado la variante de almacenamiento más adecuada para tus necesidades.

En el aspecto de conectividad, el Honor 50 va bien servido con WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax en las bandas de 2.4 y 5 GHz y soporta WiFi 6. También es compatible con Bluetooth 5.2 y NFC, pero no cuenta con radio FM ni con emisor de infrarrojos.

El Honor 50 ofrece conectividad 5G y, en las pruebas que he realizado, he obtenido velocidades de red elevadas. Honor ha añadido soporte de Dual SIM mediante dos tarjetas nano-SIM, pero no es compatible con eSIM.

En su interior, cuenta con una batería de 4.300 mAh que, en mis pruebas, ha obtenido una autonomía muy buena a 60 Hz, pero considerablemente más justa al activar la tasa de refresco a 120 Hz. Cuenta con carga rápida a 66W que permite recargar la batería del en algo menos de 45 minutos, pero no ofrece carga inalámbrica.

El Honor 50 carece de conector de 3.5 mm. El único altavoz disponible es el que se encuentra a un lado del conector USB-C, por lo que es fácil taparlo inadvertidamente al jugar o ver un vídeo. No ofrece sonido estéreo.

Centrándonos en el software del teléfono, el Honor 50 corre Magic UI 4.2 sobre Android 11. A simple vista, podría parecer que es idéntico a EMUI 12, pero en realidad carece de muchas de las funcionalidades que vienen integradas en EMUI o en versiones anteriores de Magic UI.

Honor incorpora mejoras respecto a Android, como la posibilidad de personalizar el tema, gestionar los permisos de las apps de forma bastante granular, controlar el teléfono mediante gestos, o proteger apps y contenidos privados (fotos, videos y archivos) con contraseña.

Ahora bien, carece de funcionalidades presentes en otras capas de software, como clonar apps (para tener dos cuentas en apps que no admiten multi-cuenta, como WhatsApp), habilitar un segundo espacio privado, disponer de herramientas para juegos, ejecutar apps en ventanas flotantes, o ejecutar una interfaz de escritorio.

Por suerte, el veto estadounidense ya no aplica a la marca y, por tanto, incorpora los servicios móviles de Google (GMS) y tienda de apps Play Store.

El Honor 50 cuenta con una cámara cuádruple trasera formada por lentes gran angular (108MP, f/1.9), ultra gran angular (8MP, f/2.2), macro (2MP, f/2.4) y profundidad (2MP, f/2.4). Se echa de menos una cámara teleobjetivo.

Comenzando por la cámara principal, su rendimiento en condiciones de abundante luz es bueno. Cuando la luz escasea, la cámara principal sufre ya que no posee estabilización óptica, por lo que el teléfono tiende a usar un ISO alto y un algoritmo agresivo de reducción de ruido que reduce la nitidez.

Por suerte, Honor ha incluido un modo Noche que, si tienes paciencia para esperar unos segundos, toma capturas más luminosas y limpias de ruido, por lo que es una opción muy interesante.

La cámara ultra gran angular consigue buenas capturas por el día, aunque adolece de un rango dinámico algo limitado. Por la noche, como era de esperar, la calidad de imagen sufre mucho y los resultados son difícilmente utilizables.

La tercera cámara es la cámara macro que, en mi opinión, es prescindible ya que pocas veces siento la necesidad de tomar una fotografía a 4 cm. Su limitada resolución tampoco invita a utilizar esta cámara a menudo.

La última cámara es la cámara de profundidad que ayuda a conseguir un efecto de desenfoque más natural en los retratos. En las pruebas que he realizado, el desenfoque se ve bastante natural, aunque, como es bien sabido, la cámara gran angular no es la ideal para tomar retratos por la distorsión que produce a distancias cortas. Además, al tomar retratos, no funciona el HDR, por lo que los cielos de fondo se ven blancos.

A la hora de grabar vídeo, el Honor 50 ofrece grabación hasta 4K a 30 fps, pero no permite grabar en [email protected] ni, por descontado, 8K. La calidad de la imagen es buena y la estabilización funciona bien a todas las resoluciones.

La cámara frontal cuenta con una resolución de 32 MP y captura selfies con buena calidad. Permite tomar muy buenos selfies en modo Retrato, siempre que no estemos ante un fondo brillante porque tampoco en este caso se activa el HDR.

En conclusión, el Honor 50 es un smartphone recomendable por muchos aspectos, aunque existen en el mercado rivales con hardware más potente a un precio similar.

Lo mejor:

Diseño compacto y ligero, con algunos acabados muy llamativos como Frost Crystal y Honor Code.

Diseño compacto y ligero, con algunos acabados muy llamativos como Frost Crystal y Honor Code. Pantalla con buena fidelidad de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color y una elevada tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz.

Pantalla con buena fidelidad de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color y una elevada tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz. Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Snapdragon 778G acompañado por 6/8 GB de RAM.

Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Snapdragon 778G acompañado por 6/8 GB de RAM. Magic UI trae funcionalidades útiles como Pantalla Siempre Activa, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, personalización del tema, etc.

Magic UI trae funcionalidades útiles como Pantalla Siempre Activa, bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, personalización del tema, etc. Lector de huella integrado en la propia pantalla con reconocimiento rápido y fiable. Reconocimiento facial.

Lector de huella integrado en la propia pantalla con reconocimiento rápido y fiable. Reconocimiento facial. Cámara cuádruple trasera con cámara angular, cámara ultra gran angular, cámara macro y sensor ToF. Buen rendimiento de todas las cámaras en condiciones de luz suficiente, y modo Noche en la cámara principal para tomar buenas capturas nocturnas.

Cámara cuádruple trasera con cámara angular, cámara ultra gran angular, cámara macro y sensor ToF. Buen rendimiento de todas las cámaras en condiciones de luz suficiente, y modo Noche en la cámara principal para tomar buenas capturas nocturnas. Cámara frontal con elevada nitidez y un buen modo Retrato.

Cámara frontal con elevada nitidez y un buen modo Retrato. Elevada autonomía a 60 Hz y suficientemente buena al activar la tasa de 120 Hz.

Elevada autonomía a 60 Hz y suficientemente buena al activar la tasa de 120 Hz. Carga rápida por cable a 66W (100% de la carga en 43 minutos).

Carga rápida por cable a 66W (100% de la carga en 43 minutos). Conectividad 5G. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM.

Construcción con chasis de plástico y sin Gorilla Glass para el cristal del frontal y la cubierta trasera. Sin resistencia al agua.

Construcción con chasis de plástico y sin Gorilla Glass para el cristal del frontal y la cubierta trasera. Sin resistencia al agua. Menor potencia hardware que otras alternativas con un precio similar.

Menor potencia hardware que otras alternativas con un precio similar. Capa Magic UI ha perdido funcionalidades software que estaban presentes antiguamente.

Capa Magic UI ha perdido funcionalidades software que estaban presentes antiguamente. Rendimiento de las cámaras por la noche mejorable por la ausencia de estabilización óptica. Ausencia de cámara teleobjetivo.

Rendimiento de las cámaras por la noche mejorable por la ausencia de estabilización óptica. Ausencia de cámara teleobjetivo. Sin altavoces estereo, conector de auriculares de 3.5 mm y radio FM.

Sin altavoces estereo, conector de auriculares de 3.5 mm y radio FM. Sin carga inalámbrica.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet

Nota: El teléfono Honor 50 ha sido proporcionado amablemente por Honor para la realización de este análisis