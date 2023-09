HONOR Watch 4: Análisis a fondo y opinión [REVIEW]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo HONOR Watch 4.

Cada vez más personas llevan una pulsera o reloj inteligente en la muñeca. La tendencia a estar siempre conectados y, especialmente, el interés por monitorizar la salud, han convertido a estos dispositivos en un complemento tecnológico muy popular.

HONOR ha lanzado recientemente su reloj inteligente HONOR Watch 4, un dispositivo de gama media que ofrece las funcionalidades esenciales que necesita cualquier usuario en un reloj, junto con una gran autonomía.

El HONOR Watch 4 posee una pantalla AMOLED de 1.75″, un procesador ARM sin especificar, 4GB de almacenamiento, funciones de salud (ritmo cardíaco, SpO2, estrés y sueño), monitorización de entrenamientos, altavoz/micrófono, GPS y batería con autonomía hasta 14 días.

El nuevo reloj está a la venta a partir de 169€ en colores negro o dorado. He tenido oportunidad de probar el reloj durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mi análisis.

Diseño y construcción

El HONOR Watch 4 tiene un diseño claramente inspirado en el Apple Watch, con un cuerpo rectangular con esquinas y laterales redondeados. El reloj está disponible en un único tamaño, pero es bastante compacto, por lo que sirve tanto para hombres como para mujeres con muñecas más finas.

El reloj posee unas dimensiones de 45.3 × 39.× 11.2 mm, pero no debemos olvidar que el grosor no incluye la zona de los sensores en la parte inferior del reloj. Si incluimos esa zona, el grosor aumenta hasta un total de 13,4 mm. Su peso es de 32 gramos (sin correa), por lo que resulta bastante ligero.

La caja del reloj está hecha de aluminio, así que debería resistir bien los golpes, aunque en el mercado existen modelos fabricados en acero o titanio que son todavía más resistentes. La correa de 20 mm de ancho está fabricada en silicona y, aunque se puede cambiar, utiliza un mecanismo de enganche propio de HONOR.

El HONOR Watch 4 cuenta con un cristal 3D que cubre la caja y se curva en los bordes, justo donde el cristal se une a la caja. Los bordes de la pantalla son algo más gruesos de lo que me gustaría, aunque si eliges una esfera de color negro pasan desapercibidos.

En el lateral derecho, encontramos un único botón, que ofrece una triple función: Encender la pantalla cuando está apagada, acceder a la lista de aplicaciones en la pantalla de inicio y volver a la pantalla de inicio. Me hubiera gustado ver otro botón para activar funciones rápidas o incluso una corona circular para movernos por la interfaz más cómodamente.

Justo debajo del botón, hay un altavoz, en forma de ranura alargada. En el lado izquierdo, no encontramos ningún elemento, salvo un micrófono.

En la parte trasera del reloj encontramos un sensor que incluye fotodiodos en la parte central. Como veremos más adelante, el reloj puede hacer seguimiento del ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en sangre, número de escalones subidos, nivel de estrés, horas / fases de sueño y entrenos físicos.

También encontramos en la parte trasera dos pines que son los que permiten cargar el reloj al contacto con el cargador. Más tarde hablaremos sobre estos conectores.

El HONOR Watch 4 ofrece resistencia al agua 5 ATM / IP68, por lo que que resiste inmersiones en agua de 50 metros. Esto significa que se pueden utilizar para actividades en aguas poco profundas, como nadar en una piscina o en el mar.

Sin embargo, no debe usarse para buceo, esquí acuático u otras actividades que impliquen agua a alta velocidad o inmersión por debajo de la superficie.

Pantalla

El HONOR Watch 4 cuenta con una pantalla AMOLED de aspecto rectangular con esquinas redondeadas y una diagonal de 1.75″. La pantalla ofrece una resolución de 390 x 450 píxeles, lo que produce una densidad de píxeles de 340 ppp.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su alta densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La pantalla presenta una tasa de refresco de 60 Hz para un desplazamiento con suavidad y una tasa de muestreo táctil de 120 Hz para que las pulsaciones se registren con rapidez.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes. La pantalla posee un sensor que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se encienda accidentalmente.

Si entramos en un cine o en otro lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo no molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a dormir.

En teoría, el reloj ofrece la función de Pantalla Siempre Activa, pero, en mis pruebas, no he conseguido activarla con éxito.

Hardware

HONOR no ha desvelado el tipo de procesador que incorpora el reloj. En todo caso, el reloj responde rápidamente a las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez. En definitiva, no echo de menos más potencia.

Tampoco sabemos cuánta memoria de RAM incorpora, pero sí que conocemos que cuenta con 4GB de almacenamiento con, aproximadamente, 1.9GB de espacio libre. Dado que no es posible descargar apps de terceros, este almacenamiento está destinado por completo a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth, pero no permite conexión por WiFi ni admite conectividad celular, lo que significa que el reloj debe estar siempre cerca del teléfono para recibir notificaciones o utilizar funciones que requieren de acceso a Internet. Es una pena que HONOR no haya incluido conectividad celular mediante eSIM, ya que la variante lanzada en China sí que ofrece esta función.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con los sistemas de satélites GPS, lo que permite registrar la ubicación cuando hacemos ejercicio sin el teléfono a cuestas. No es de banda dual, pero esto tampoco debería ser un problema.

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores: acelerómetro, giroscopio, sensor óptico de frecuencia cardíaca y sensor de SpO2. En el apartado de Salud veremos con más detalle qué funcionalidades ofrece este reloj.

HONOR incluye una batería de 451 mAh, que promete una autonomía de 14 días. Este valor se obtiene bajo ciertas condiciones concretas: activar la Medición Continua del Ritmo Cardíaco (modo Smart) y el Sueño Saludable, realizar llamadas por Bluetooth durante 30 minutos a la semana, reproducir música durante 30 minutos a la semana, hacer ejercicio durante 90 minutos a la semana (GPS activado), activar las notificaciones (50 mensajes, 6 llamadas entrantes, 3 despertadores al día) e iluminar la pantalla 200 veces al día.

En mis pruebas, he obtenido una autonomía muy cercana al valor anunciado con todas las funciones de monitorización de salud activas, pero sin la Pantalla Siempre Activa. Ahora bien, mi estilo de vida no es muy activo, por lo que registrando sesiones de entreno y usando el GPS cabe esperar una autonomía más ajustada.

El HONOR Watch 4 ofrece un modo de ahorro de energía para extender la autonomía del reloj activando el modo avión y desactivando la Pantalla Siempre Activa.

La carga se realiza a través de un cargador circular por contacto con imanes. Es importante alinear los pines de la base con los de la base, ya que el reloj solo carga en una posición: colocado con el botón lateral en el lado del cable del cargador. Si lo intentas colocar al revés (girado 180 grados), notarás que te has equivocado porque los imanes no permitirán que haga contacto. El tiempo total de carga es de poco más de una hora.

Conexión al smartphone

El HONOR Watch 4 es compatible con teléfonos Android 9.0 (o posterior) y iOS 11.0 (o posterior). Si no tienes un teléfono de HONOR, necesitarás descargar la app Salud (Android | iOS) de HONOR para emparejar el reloj con tu teléfono mediante Bluetooth.

El emparejamiento es bastante sencillo, ya que basta con escanear el código QR que aparece en la pantalla con la cámara del teléfono para sincronizarlo.

En mi caso, lo he emparejado con un HONOR 90, por lo que toda la experiencia que describo a continuación se refiere a un smartphone Android.

Aplicación Salud

La app HONOR Salud presenta un gran parecido con la app de HUAWEI. Presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, Descubrir y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como el número de pasos caminados, los minutos de ejercicio y las calorías quemadas.

En esa misma pestaña, encontramos tarjetas con información adicional:

Historial de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, ligero, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, ligero, REM). Salud cardiovascular , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Pasos, que muestra los pasos que has caminado a lo largo del día.

que muestra los pasos que has caminado a lo largo del día. Calorías, que muestra el consumo de calorías a lo largo del día.

que muestra el consumo de calorías a lo largo del día. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución

que permite registrar el peso y ver su evolución Estrés , que mide el nivel de estrés.

, que mide el nivel de estrés. Saturación de oxígeno en sangre , que muestra las mediciones de SpO2 a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de SpO2 a lo largo del día. Ciclo del período, que permite introducir información sobre el período menstrual y estimar cuándo será el siguiente ciclo.

Adicionalmente, se pueden añadir otras tarjetas como temperatura corporal, presión arterial, glucosa arterial, medidas corporales, consumo máximo de oxígeno, actividad, horas de ejercicio, edad física, etc.

Ahora bien, algunas de estas tarjetas no muestran datos porque el HONOR Watch 4 carece de los sensores necesarios.

La pestaña Ejercicio permite registrar un ejercicio como caminar, pedalear, saltar a la comba, ejercicio en interiores, correr en interiores, yoga y más. La app también da consejos sobre cómo llevar a cabo los ejercicios mediante artículos en inglés.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Seleccionar la esfera del reloj: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc).

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc). Gestionar la música: Permite transferir y gestionar música del reloj.

Permite transferir y gestionar música del reloj. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo. Informes del tiempo, que muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

que muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. Alerta de salud: Sueño saludable, alerta de inactividad tras permanecer sentado 1 hora, medición continua del oxígeno, detección de estrés y medición de la frecuencia cardíaca.

Sueño saludable, alerta de inactividad tras permanecer sentado 1 hora, medición continua del oxígeno, detección de estrés y medición de la frecuencia cardíaca. Buscar dispositivo: Reproduce sonido en el reloj para que lo localices fácilmente.

También es posible establecer una alerta de desconexión de Bluetooh, configurar si el reloj debe despertarse al hacer el gesto de girar la muñeca y actualizar el firmware.

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, añadir amigos y familiares, añadir cursos y planes de entrenamiento, etc.

Sistema operativo y funcionalidades básicas

El HONOR Watch 4 corre MagicOS 7.2, un sistema operativo propio de HONOR que no está basado en Wear OS, por lo que no tenemos acceso a los servicios de Google ni la tienda Play Store. El manejo del reloj se realiza a través de la pantalla táctil y el botón de función.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj. Existen multitud de esferas donde elegir, algunas inspiradas en las del Apple Watch, y en algunos casos muestran complicaciones, pero no es posible personalizar dichas complicaciones.

Esferas del reloj

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si arrastramos la pantalla, podemos leer la notificación completa.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

Lamentablemente, el reloj no permite interactuar con las notificaciones. Por ejemplo, si recibimos un mensaje de correo de electrónico, no podemos borrarlo ni tampoco responder desde el propio reloj. Tampoco es posible responder mensajes de WhatsApp con respuestas predefinidas, como permiten otros relojes.

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda o la derecha, accedemos a tarjetas de información. Podemos seleccionar un máximo de seis tarjetas entre las siguientes:

Frecuencia cardiaca

Estrés

Clima

Música

Registros de actividad

Sueño

SpO2

Brújula

Si arrastramos la pantalla hacia abajo en la pantalla de Inicio, se muestran los accesos rápidos que permiten acceder a ajustes, activar la linterna, expulsar el agua, activar el modo sueño, etc. Además, podemos ver el nivel de batería restante, la fecha y el estado de la conectividad Bluetooth.

El HONOR Watch 4 resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada y hablar mirando al reloj, ya que posee altavoz y micrófono. También es posible iniciar una llamada desde el propio reloj mediante el marcador o la agenda de contactos.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj. Gracias a su almacenamiento de 4GB, podemos llevar encima alrededor de 500 canciones.

Otra opción interesante es la posibilidad de activar el disparo remoto de la cámara desde el reloj, o buscar el teléfono haciendo que suene en caso de que lo hayas perdido.

Si pulsamos sobre el botón lateral, accedemos a todas las aplicaciones y funciones disponibles en el reloj:

Alarma

Brújula

Buscar teléfono

Calendario del ciclo

Cronómetro

Edad física

Ejercicios de respiración

El tiempo

Entrenamiento

Estado del ejercicio

Estrés

Frecuencia cardíaca

Linterna

Música

Obturador remoto

Registros de actividad

Registros de entrenamiento

SpO2

Sueño

Teléfono

Temporizador

Entre las aplicaciones disponibles, no hay una app de Cartera o Pagos, ya que el reloj no soporta los pagos móviles. Otros relojes sí que incluyen esta posibilidad. Tampoco hay disponible un asistente de voz — tipo Google Assistant o Alexa — que permita interactuar con el reloj utilizando la voz.

También se echa en falta descargar aplicaciones desde una tienda como Play Store. Esto significa que, por ejemplo, no tenemos acceso a una app como Google Maps para guiar nuestros pasos desde el reloj.

Funcionalidades de salud

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte de atrás del reloj puede tomar medidas periódicas mientras lleva puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Salud para que puedas consultarlas más tarde. Sin embargo, a diferencia de otros relojes, no es posible tomar un electrocardiograma.

A la hora de monitorizar el sueño, el HONOR Watch 4 registra tus ciclos REM, tus fases de sueño profundo y ligero, y el tiempo total de sueño, midiendo y dando información sobre el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso.

El reloj también puede estimar los niveles de SpO2 (la concentración de oxígeno en tu torrente sanguíneo), que siempre debería estar por encima del 90%. Las mediciones se toman a lo largo de todo el día y no solo cuando duermes, lo que supone una mejora respecto a algunos relojes y pulseras de actividad.

Otra de las funcionalidades es la monitorización del estrés, que calcula cada cierto tiempo el nivel de estrés al que estás sometido.

Si eres deportista, el HONOR Watch 4 con 85 modos deportivos y 12 modos de entrenamiento profesional. Por defecto, el reloj permite elegir entre los siguientes: Correr al aire libre, Caminar, Pedalear, En interiores, Yoga, Saltar a la comba y Correr en interiores.

Una de las funciones más curiosas es la posibilidad de estimar la edad de forma física de un usuario y presentar una evaluación de su forma física basada en su rendimiento y varios indicadores.

Precio

El nuevo reloj está a la venta a partir de 169€ en un único tamaño en colores negro o dorado. Se trata de un precio bastante reducido para un reloj inteligente, aunque en el mercado hay muchas opciones a considerar, algunas más caras, pero con más funcionalidades.

Conclusiones

El HONOR Watch 4 es un reloj inteligente con un diseño de caja rectangular que recuerda mucho al Apple Watch. Posee un cuerpo de aluminio sobre el que se sitúa su pantalla cubierta por un cristal 3D curvado en los bordes.

Mientras que algunos fabricantes ofrecen sus relojes en dos variantes, el HONOR Watch 4 solo está disponible en un tamaño, pero es lo suficientemente compacto como para que siente bien a muñecas grandes y pequeñas. Cuenta con un botón a la derecha, por lo que su manejo resulta muy sencillo.

El HONOR Watch 4 ofrece resistencia al agua 5 ATM, lo que significa que podemos utilizarlo para nuestras sesiones de natación, aunque no se recomienda para buceo.

La pantalla del HONOR Watch 4 tiene un tamaño de 1.75″ y se ve muy bien. Consigue valores de brillo adecuados para asegurar una buena visibilidad al aire libre y, además, posee un sensor de iluminación que ajusta el brillo de la pantalla a la luz ambiente automáticamente.

Su panel AMOLED ofrece negros profundos, colores vivos y ángulos de visión amplios. HONOR ofrece, en teoría, la posibilidad de que la pantalla permanezca siempre encendida, con un nivel de brillo atenuado y una interfaz simplificada para no consumir apenas batería, pero no he conseguido hacerla funcionar.

En cuanto al hardware, HONOR no da información sobre el tipo de procesador o cantidad de memoria RAM que incorpora, pero sí que indica que posee 4 GB de almacenamiento. El reloj es capaz de mover la interfaz y las apps con fluidez y, en el uso diario, no he experimentado parones ni lentitud al abrir o cerrar apps.

HONOR afirma que la batería de 451 mAh ofrece 14 días de autonomía. Se trata de una cifra impresionante, que es la envidia de muchos relojes inteligentes — aunque también es cierto que sus funcionalidades están más en la línea de una pulsera inteligente que de un reloj.

En mi experiencia, la cifra de autonomía es bastante acertada, ya que he conseguido una autonomía de cerca de dos semanas, teniendo activa la monitorización del ritmo cardíaco, fases de sueño, estrés y SpO2, pero sin hacer apenas uso de los entrenos con GPS.

En cualquier caso, la autonomía real dependerá del uso que hagas de las funciones que más batería consumen: pantalla siempre activa, seguimiento de actividad física, notificaciones, reproducción de música, GPS, etc.

La carga se realiza a través de unos conectores imantados que se acoplan a la parte de atrás y el proceso de carga lleva poco más de 1 hora. Es necesario colocar el reloj bien alineado con los conectores de carga de la base para que se produzca la carga, ya que solo funciona en una posición.

El HONOR Watch 4 corre el sistema operativo MagicOS 7.2, por lo que no está disponible la tienda Play Store de Google. De hecho, no hay ninguna tienda de apps disponibles, así que estás limitado a las funcionalidades que vienen de serie.

El reloj incorpora un buen número de funciones de serie para controlar la reproducción de música (almacenada en el teléfono o incluso en el propio reloj), establecer alarmas, medir el ritmo cardíaco, registrar entrenos, etc. Lamentablemente, no es posible realizar pagos móviles, lo que puede ser una ausencia importante para algunos usuarios.

Las notificaciones que llegan al teléfono se muestran en la pantalla, pero no es posible interactuar con ellas desde el reloj para contestar mensajes de WhatsApp, borrar correos electrónicos, etc.

El reloj se conecta con el teléfono únicamente a través de Bluetooth, no siendo posible la conexión mediante WiFi ni celular por eSIM, por lo que es necesario que el reloj se encuentre cerca del teléfono para que estén conectados

Cuenta con altavoz y micrófono, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj, así como iniciar llamadas.

HONOR ha incorporado un conjunto número de sensores para monitorizar el ritmo cardíaco, medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre durante todo el día, registrar el nivel de estrés y monitorizar las horas y calidad del sueño. No es posible medir la temperatura de la piel, la tensión arterial o registrar un electrocardiograma.

El HONOR Watch 4 es capaz de monitorizar 85 modos deportivos y 12 modos de entrenamiento. El reloj no puede detectar automáticamente el inicio y el final del entreno, por lo que debes activarlos manualmente. Mientras llevas a cabo el entrenamiento, en el reloj puedes ver información útil y, por supuesto, al terminar, se guarda toda la información.

El reloj cuenta con GPS integrado que mide distancias y registra nuestras rutas cuando salimos a correr sin necesidad de llevar el teléfono a cuestas.

En conclusión, el HONOR Watch 4 es una buena opción para registrar la actividad física y monitorizar nuestra salud, destacando especialmente por su gran autonomía. Ahora bien, presenta limitaciones en apartados como interactuar con notificaciones, instalar apps de terceros o realizar pagos móviles.

Lo mejor:

Diseño funcional en aluminio con dimensiones compactas que lo hacen cómodo en la muñeca.

Diseño funcional en aluminio con dimensiones compactas que lo hacen cómodo en la muñeca. Pantalla AMOLED con resolución elevada, brillo suficiente, ángulos de visión amplios, negros profundos, y colores vivos.

Pantalla AMOLED con resolución elevada, brillo suficiente, ángulos de visión amplios, negros profundos, y colores vivos. Buen rendimiento que hacer que la interfaz y las apps se muevan con fluidez.

Buen rendimiento que hacer que la interfaz y las apps se muevan con fluidez. Excelente autonomía que puede llegar hasta 14 días. Carga en poco más de una hora.

Excelente autonomía que puede llegar hasta 14 días. Carga en poco más de una hora. Seguimiento de la salud con registro de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, horas y fases del sueño, y nivel de estrés.

Seguimiento de la salud con registro de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, horas y fases del sueño, y nivel de estrés. Registro de entrenamientos disponible para algunos ejercicios

Registro de entrenamientos disponible para algunos ejercicios GPS integrado para medir distancias y registrar rutas.

GPS integrado para medir distancias y registrar rutas. Posibilidad de realizar y recibir llamadas en el reloj gracias al altavoz y micrófonos integrados.

Posibilidad de realizar y recibir llamadas en el reloj gracias al altavoz y micrófonos integrados. Sumergible en agua hasta 50 metros.

Lo peor:

Sin posibilidad de instalar apps de terceros desde una tienda como Play Store.

Sin posibilidad de instalar apps de terceros desde una tienda como Play Store. Ausencia de registro del ECG, control de la presión sanguínea, detección de caídas o registro de temperatura.

Ausencia de registro del ECG, control de la presión sanguínea, detección de caídas o registro de temperatura. No es posible interactuar con las notificaciones.

No es posible interactuar con las notificaciones. No es posible realizar pagos desde el reloj.

