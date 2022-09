Huawei Band 7: Análisis a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la HUAWEI Band 7.

Las pulseras de salud se han convertido en un accesorio muy popular, ya que permiten llevar el recuento de los pasos, las calorías que quemamos, monitorizar el ritmo cardíaco y conocer mejor la calidad de nuestro sueño, entre otras funcionalidades. Si practicas algún deporte, puedes guardar un registro de los entrenos.

Recientemente, HUAWEI ha anunciado su pulsera de actividad HUAWEI Band 7, que ofrece un buen número de funcionalidades de salud (monitorización de SpO2, ritmo cardíaco, estrés, ejercicios de respiración, registro de entrenos, etc.), posee una gran autonomía y tiene un precio asequible.

La HUAWEI Band 7 tiene un precio oficial de 44,90€, pero puedes encontrarla por algo menos en Amazon España.

He tenido oportunidad de probar la pulsera HUAWEI Band 7 durante varias semanas y, a continuación, os presento mis impresiones sobre ella.

Diseño y construcción

La HUAWEI Band 7 tiene un cuerpo fabricado en policarbonato y una correa flexible hecha de silicona, como en muchos relojes deportivos. La correa es del mismo color que el cuerpo de la pulsera, por lo que no desentona en absoluto.

La hebilla de plástico tiene un pincho que se introduce en alguno de los múltiples orificios de la correa. La correa está disponible en un único tamaño y posee una anchura de 15 mm.

La correa puede separarse del cuerpo, así que puedes cambiarla si se estropea o, simplemente, si te apetece cambiar de aspecto.

A la hora de ajustar la pulsera en la muñeca, la presencia de un sensor de ritmo cardíaco implica que debemos tener un cierto cuidado para que esté en contacto permanente con la piel para medir el ritmo cardíaco continuamente.

Con un peso sin correa de 16 gramos y un grosor de 9,99 mm, la HUAWEI Band 7 es más fina que otras pulseras del mercado, por lo que resulta cómoda de llevar, tanto por el día como en la cama para dormir.

El cuerpo de la HUAWEI Band 7 es rectangular, a diferencia de otras pulseras que presentan un diseño más ovalado. Esto mejora la legibilidad, ya que cabe más texto en la pantalla.

La HUAWEI Band 7 no tiene ningún botón frontal, sino que la navegación por la interfaz se realiza mediante gestos en la pantalla: arrastrar en vertical, arrastrar en horizontal o pulsar (una vez o de forma prolongada) sobre la pantalla.

HUAWEI ha dotado a la pulsera de resistencia al agua hasta 50 metros, por lo que no solamente puedes llevarla puesta cuando te duchas o te bañas en la piscina, sino que además puede monitorizar tus sesiones de natación. Yo he probado a bañarme en la piscina con ella y, como cabía esperar, no he tenido ningún problema.

Pantalla

La pulsera HUAWEI Band 7 posee una pantalla AMOLED con una diagonal de 1.47″, que no aprovecha todo el frontal del dispositivo sino que está rodeada por un marco algo grueso para mi gusto.

La resolución de la pantalla es 368 × 194 píxeles, lo que nos da una densidad de píxeles elevada de 283 ppp. Esto se traduce en textos e iconos nítidos, sin bordes dentados a simple vista.

Aunque HUAWEI no ha compartido el nivel de brillo que puede ofrecer la pantalla, en mis pruebas no he tenido problemas para usar la pulsera bajo la luz del sol subiendo el brillo al máximo.

El mayor inconveniente es que el brillo de la pantalla no se ajusta a la luz ambiental sino que debes escoger entre 5 niveles. Para exteriores, tendrás que establecer al menos un nivel 4 (80%) para ver la pantalla con comodidad, pero en interiores con 2 o 3 (40% o 60%) será suficiente.

Tener que andar cambiando el brillo si entras o sales de casa es un poco engorroso, sobre todo porque se requieren varias pulsaciones hasta llegar al ajuste.

Al menos, es posible configurar una función llamada Reducir brillo por la noche que atenúa automáticamente el brillo de la pantalla durante la noche.

La pantalla puede ser encendida mediante una pulsación en el frontal o mediante el gesto de giro muñeca. El gesto de la muñeca funciona bastante bien y, salvo ocasiones puntuales, la pantalla se enciende siempre al primer intento. Tampoco presenta mucho retardo, al menos en comparación con otras pulseras.

HUAWEI permite establecer un modo de reloj permanente que muestre la hora todo el tiempo, por lo que no es necesario encender la pantalla cada vez. Ahora bien, HUAWEI advierte de que este modo reduce la autonomía de la pulsera a la mitad.

Manejo de la pulsera y funcionalidades

La configuración inicial de la pulsera me llevó algo más tiempo del esperado, ya que la app HUAWEI Salud que descargué desde la Play Store no incluía la HUAWEI Band 7 entre los dispositivos configurables. Aunque en otros lugares he leído que la app te insta a descargar una actualización vía web, en mi caso no fue así.

Tras varias pruebas, opté por instalar la App Gallery de HUAWEI y, dese ahí, la app Salud, que ya sí que soporta esta pulsera de manera nativa.

El manejo de la HUAWEI Band 7 se realiza mediante toques en la pantalla. La pulsera responde bien a las pulsaciones y se mueve de forma fluida.

Si das un toque a la pantalla mientras está apagada, esta se enciende (siempre que hayas activado esa opción) y, si tapas la pantalla con la mano mientras está encendida, se apaga.

Por otro lado, si, estando en la pantalla principal, arrastras la pantalla hacia abajo, accedes a una pantalla donde puedes ver si la conectividad Bluetooth está activa, la batería restante y la fecha actual. También hay unos botones para activar el modo No molestar, mantener la pantalla encendida durante 5 minutos, iniciar la búsqueda del teléfono, configurar las alarmas y acceder a los Ajustes.

Una pulsación larga sobre la pantalla muestra las esferas que tenemos almacenadas en la pulsera y nos permite seleccionar otra sin tener que recurrir al teléfono.

Si arrastramos hacia derecha o izquierda, vamos pasando por pantallas con información útil: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, tiempo, música y registro de actividad.

Si pulsamos el botón lateral, aparece el menú con todas las opciones: Entrenamiento, Registros de entrenamiento, Estado del ejercicio, Frecuencia cardíaca, SpO2, Registros de actividad, Sueño, Vida saludable, Estrés, Ejercicios de respiración, Música, Notificaciones, El tiempo, Cronómetro, Temporizador, Alarma, Linterna, Buscar teléfono y Ajustes.

El apartado Entrenamiento permite escoger de manera rápida entre 10 posibles entrenos como correr al aire libre, correr en interiores, caminar al aire libre, caminar en interiores, bici estática, nadar en interiores, saltar a la comba, bici elíptica y remar.

La pulsera permite añadir muchos más entrenos ya que ofrece un total de 96 modos de ejercicio diferentes. Entre las opciones disponibles están yoga, bicicleta elíptica, body combat, boxeo, parkour, voleibol, etc.

No incorpora GPS, por lo que si quieres registrar tu ruta tendrás que llevar tu teléfono contigo para que la pulsera utilice su GPS.

🔥 A tener en cuenta: Si quieres utilizar el GPS del teléfono al realizar una actividad al aire libre como correr, debes iniciar el entrenamiento desde la app Salud del teléfono, ya que si lo haces desde la pulsera, no se utilizarán los datos del GPS del teléfono.

Esto no es necesario en caso de que tengas un teléfono que corra EMUI o iOS, ya que en esos casos sí que puedes iniciar la actividad desde la pulsera y se activa el GPS del teléfono.

Como curiosidad, la actividad ciclismo al aire libre solo es compatible con teléfonos con GPS y que corran EMUI 5.0 / iOS 9.0 o posterior. Es decir, no está disponible en todos los teléfonos Android.

La pulsera monitoriza métricas de alto nivel como el índice de carrera, el VO2Max, el tiempo de recuperación y el efecto del entrenamiento, y ofrece consejos en la propia app.

Existe una opción Autodetectar ejercicios que hace que la pulsera detecte que empiezas y acabas un entrenamiento cuando se produce un cambio en la intensidad de la actividad. Admite caminar, correr, máquina de remo y elíptica, pero debes tener en cuenta que los minutos hasta que detecta la actividad no quedan registrados como parte del entreno.

El apartado Frecuencia cardíaca muestra nuestros latidos por segundo, así como el historial de las últimas horas y los valores máximos/mínimos. También es posible ver los minutos en cada zona de frecuencia cardíaca.

En la app del teléfono, es posible activar el seguimiento de la frecuencia cardíaca para que se mida durante las 24 horas del día, así como establecer alertas de frecuencia cardíaca elevada (por defecto, más de 120 ppm durante más de 10 minutos) o baja (menos de 40 ppm durante más de 10 minutos)

Medición del ritmo cardíaco

El apartado SpO2 lleva a cabo una medición puntual de la saturación de oxígeno en sangre. Para que la medición tenga éxito, es importante que mantengas la mano inmóvil durante el proceso.

La HUAWEI Band 7 es capaz de medir el nivel de SpO2 a lo largo del día, cuando no estés haciendo ejercicio, y recibirás alertas si tu oxígeno en sangre cae por debajo de un umbral mientras estás despierto (por defecto, 80%).

Medición del oxígeno en sangre

El apartado Registros de actividad muestra los anillos de actividad con información detallada sobre calorías consumidas, distancia recorrida, pasos caminados, minutos de actividad y horas en actividad.

El apartado Sueño incluye información útil como el tiempo de sueño total por la noche y en siestas a lo largo del día.

Apartado Sueño

Para ver más estadísticas, tienes que recurrir a la app del smartphone, donde se muestra también un análisis de las horas de sueño profundo / ligero / REM, la continuidad del sueño profundo, el número de veces que te has despertado y la calidad de la respiración.

El apartado Calidad de vida ayuda a desarrollar hábitos saludables y tener un estilo de vida equilibrado. Es posible establecer objetivos para tu plan de salud en la app del teléfono como litros de agua, nivel de estrés, actividad, número de pasos, etc.

El apartado Estrés indica el nivel de estrés actual y un historial de las últimas horas, incluyendo los valores máximos y mínimos. También muestra el porcentaje de tiempo que has estado en cada nivel de estrés.

Apartado Estrés

El apartado Ejercicios de Respiración ayuda a relajarte a través de un ejercicio de respiración guiado en el que la pulsera te va indicando cuándo debes inhalar y exhalar. Al terminar, te indica la frecuencia cardíaca promedio.

Ejercicios de respiración

El apartado Música muestra los controles de reproducción para que puedas subir/bajar el volumen, saltar pistas, etc. mientras reproduces música en tu teléfono. Ten en cuenta que la pulsera no cuenta con capacidad para almacenar música, por lo que deberás recurrir siempre a tu teléfono.

El apartado Notificaciones muestra las últimas notificaciones recibidas en el teléfono. En la app de HUAWEI puedes escoger qué apps deben enviar notificaciones a la pulsera de manera individual en Android y, con mucha menos granularidad, en iOS, ya que solo aparecen unas pocas apps elegibles y todas las demás caen en un apartado Otros.

La capacidad de interactuar con las notificaciones es limitada, pero puedes responder a mensajes de WhatsApp (u otras apps de mensajería) con emojis o respuestas predefinidas como «vale», «sí», «no», «gracias», etc. así como con otros mensajes personalizados que hayas introducido en la app. Esto solo está disponible en Android.

Un fallo de las notificaciones es que no muestran emojis, por lo que a veces puede que no pilles el sentido completo de un mensaje.

El apartado Tiempo ofrece información sobre el clima y la previsión meteorológica. Los apartados Cronómetro, Temporizador y Alarmas permiten, como sus propios nombres indican, iniciar el cronómetro, establecer una cuenta atrás y configurar una alarma.

El apartado Linterna ilumina la pantalla para que pueda actuar como una linterna improvisada. El apartado Buscar el teléfono hace sonar en el teléfono el mensaje «I am here!» para que lo localices si no sabes dónde lo has dejado.

Apartado El tiempo

El apartado Ajustes permite activar el modo No Molestar, ajustar el Brillo de la pantalla, establecer el tiempo de visualización de la hora, establecer la intensidad de la vibración, configurar un PIN, apagar la pulsera, reiniciar la pulsera, restablecer los ajustes de fábrica o ver información sobre la pulsera.

Un pequeño fallo de modo No Molestar es que, mientras que desactiva notificaciones, avisos y el encendido de la pantalla con le giro de muñeca, no desactiva la función de encender la pantalla al tocarla. Esto significa que, mientras duermes, puedes encender la pantalla de forma accidental.

La HUAWEI Band 7 avisa de llamadas entrantes en la pantalla y puede mostrar la información de contacto. Ahora bien, no es posible realizar ni contestar llamadas con la pulsera ya que no tiene micrófono ni altavoz.

La ausencia de micrófono y altavoz también hace que no sea posible invocar a un asistente virtual como Google Assistant, Siri o Alexa con la pulsera.

Otra ausencia importante es NFC ya que no es posible realizar pagos utilizando la HUAWEI Band 7. Me hubiera gustado ver esta característica ahora que, tras la pandemia, nos hemos acostumbrado a los pagos inalámbricos para pagar para evitar el contacto.

Tampoco cuenta con brújula, altímetro barométrico o sensor de temperatura. Por último, no ofrece disparador remoto de la cámara, salvo que tengas un teléfono de HUAWEI, y no es posible instalar apps más allá de las que vienen preinstaladas.

App Salud

La app Salud de HUAWEI presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, Descubrir, Dispositivos y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como el número de pasos caminados, los minutos de ejercicio, la distancia recorrida, las calorías consumidas y los escalones subidos.

En esa misma pestaña, también encontramos tarjetas con información adicional:

Registros de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Vida saludable , que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc.

, que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc. Corazón , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución (aunque esto no puede ser medido con HUAWEI Band 7)

que permite registrar el peso y ver su evolución (aunque esto no puede ser medido con HUAWEI Band 7) Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM). Estrés , que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes.

, que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes. SpO2 , que muestra las mediciones de saturación de oxígeno en sangre a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de saturación de oxígeno en sangre a lo largo del día. Temperatura de la piel, que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día (aunque esto no puede ser medido con HUAWEI Band 7)

que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día (aunque esto no puede ser medido con HUAWEI Band 7) Presión arterial, que muestra la tensión (aunque esto no puede ser medido con HUAWEI Band 7)

que muestra la tensión (aunque esto no puede ser medido con HUAWEI Band 7) Calendario del ciclo, que permite introducir información sobre el período menstrual y estimar cuándo será el siguiente ciclo.

La pestaña Ejercicio permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, correr en cinta, caminata, bicicleta o saltar a la comba. La app también da consejos sobre cómo llevar a cabo los ejercicios.

La pestaña Descubrir muestra promociones, consejos de salud, consejos para practicar deportes y eventos de interés.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Seleccionar la esfera del reloj: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago.

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Configurar monitorización de salud: Monitorización de la calidad de sueño, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO2 automático, etc.

Monitorización de la calidad de sueño, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO2 automático, etc. Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo. Informes del tiempo , que muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

, que muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Respuestas rápidas: Permite establecer respuestas rápidas para enviar desde el reloj.

Permite establecer respuestas rápidas para enviar desde el reloj. Resolución de problemas

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, ver informes semanales, consultar las medallas que has conseguido y otra información.

Batería y proceso de carga

La pulsera HUAWEI Band 7 tiene una batería con capacidad de 180 mAh, cuya autonomía depende del uso que demos a la pulsera.

HUAWEI afirma que la pulsera puede ofrecer 14 días de uso típico, que es un valor muy elevado que supera a casi cualquier reloj inteligente y a muchas pulseras de actividad.

El uso típica incluye monitorización de la frecuencia cardíaca siempre activada, HUAWEI TruSleep solo por las noches, una media de 30 minutos de entrenamiento a la semana, notificaciones de mensajes activadas (50 mensajes, 6 llamadas, y 3 alarmas al día), y la pantalla se enciende 200 veces al día.

También habla de 10 días de duración con uso intensivo, lo que incluye monitorización de la frecuencia cardíaca siempre activada; HUAWEI TruSleep solo por las noches, una media de 60 minutos de entrenamiento a la semana, notificaciones de mensajes: activadas (50 mensajes, 6 llamadas, y 3 alarmas al día) y la pantalla se enciende 500 veces al día.

En mi experiencia, me muevo en torno a los 10-12 días, ya que mi estilo de vida no conlleva mucha actividad física.

La carga de la pulsera se realiza mediante un conector que se acopla magnéticamente a la parte interior del módulo principal.

El tiempo de carga está alrededor de una hora y media según mi propia experiencia. HUAWEI afirma que con solo 5 minutos de carga tienes batería para 2 días gracias a la carga rápida.

Precio

La HUAWEI Band 7 tiene un precio oficial de 44,90€, pero puedes encontrarla por algo menos en Amazon España, por lo que resulta bastante asequible.

Conclusiones

La HUAWEI Band 7 resulta cómoda de llevar ya que el módulo principal es bastante compacto y delgado con solo 9,99 mm de grosor. Aunque HUAWEI solo comercializa un tamaño de correa, tiene suficientes puntos de ajuste para que se adapte bien al diámetro de tu muñeca.

La HUAWEI Band 7 posee un panel AMOLED de 1.47″ con una densidad de píxeles de 283 ppp, que es lo suficientemente nítido para ver todos los mensajes y avisos con comodidad. Los marcos que rodean la pantalla son algo gruesos para mi gusto, aunque, por suerte, una esfera con fondo negro los disimula bastante bien.

La pantalla es bastante brillante, por lo que no tendrás problemas en utilizar la pulsera bajo el sol si estableces el brillo más alto. Lamentablemente, no cuenta con un sensor de luz ambiente, sino que es necesario ajustar el brillo manualmente y eso es un poco engorroso.

Desde la app HUAWEI Salud se pueden descargar multitud de diseños diferentes para la esfera, pero los diseños no son apenas personalizables salvo, en algunos casos, la imagen de fondo. Por tanto, estás limitado a los widgets que trae cada esfera.

La interfaz de la pulsera se maneja de forma fluida mediante toques en la pantalla y gestos de arrastrar vertical y horizontalmente. Otra forma de encenderla es activando el gesto de giro de muñeca, que funciona bastante bien, y también puedes optar por la pantalla siempre activa para que permanezca siempre encendida.

La HUAWEI Band 7 ofrece una gran cantidad de funcionalidades, tanto de monitorización de la salud como de uso cotidiano para no tener que echar mano del móvil a cada momento.

En combinación con el smartphone, es posible recibir avisos de llamadas (pero no contestar desde la pulsera ya que no tiene micrófono ni altavoz), ver notificaciones de apps (pero sin mostrar emojis) y responder con respuestas rápidas (esto último solo en Android), configurar cronómetros / temporizadores / alarmas y controlar la reproducción de música del smartphone.

En cuanto a las funcionalidades de salud, permite monitorizar el ritmo cardíaco, medir el nivel de SpO2 (incluso de forma continua), monitorizar las horas de sueño profundo/ligero/REM, monitorizar el estrés y realizar ejercicios de respiración.

También es posible registrar hasta 96 entrenos diferentes, algunos de los cuales pueden ser detectados automáticamente por la pulsera. Entre los entrenos disponibles están correr al aire libre, natación (la pulsera es sumergible hasta 50 metros), bici elíptica, yoga, etc.

La pulsera no incorpora GPS, pero puedes utilizar el GPS del teléfono al realizar una actividad al aire libre si no te importa llevarlo contigo. En la mayoría de los casos, esto requiere que inicies dicha actividad desde la app Salud del teléfono. Por cierto, la actividad ciclismo al aire libre solo es compatible con teléfonos con GPS y que corran EMUI 5.0 / iOS 9.0 o posterior.

Una característica importante de una pulsera es su autonomía, y HUAWEI habla de un máximo de 14 días sin tener que cargarla, aunque depende de las funcionalidades que actives. En mi experiencia, me muevo alrededor de 10-12 días alejado del cargador. A la hora de cargarla, HUAWEI ofrece una cable que se acopla magnéticamente al módulo principal.

En el apartado de ausencias, echo especialmente de menos la tecnología NFC, ya que no es posible realizar pagos móviles acercando la pulsera a un terminal de pago.

Tampoco cuenta con brújula, altímetro barométrico, sensor de temperatura o almacenamiento local para música.

La HUAWEI Band 7 tiene un precio oficial de 44,90€, pero puedes encontrarla por algo menos en Amazon España.

Lo mejor:

Construcción ligera y compacta, que hace que resulte cómoda de llevar durante todo el día (y la noche)

Construcción ligera y compacta, que hace que resulte cómoda de llevar durante todo el día (y la noche) Pantalla OLED de 1,47″ a color que muestra una gran cantidad de información con multitud de diseños. Brillo elevado para ver la pantalla incluso bajo la luz del sol.

Pantalla OLED de 1,47″ a color que muestra una gran cantidad de información con multitud de diseños. Brillo elevado para ver la pantalla incluso bajo la luz del sol. Aviso de llamadas entrantes y notificaciones de apps (con respuestas rápidas en Android).

Aviso de llamadas entrantes y notificaciones de apps (con respuestas rápidas en Android). Medición de entrenos con métricas específicas para algunos de ellos.

Medición de entrenos con métricas específicas para algunos de ellos. Detección continua del ritmo cardíaco y actividad física para una mejor comprensión del estado de nuestra salud.

Detección continua del ritmo cardíaco y actividad física para una mejor comprensión del estado de nuestra salud. Monitorización del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) incluso de forma continua.

Monitorización del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) incluso de forma continua. Detección automática de los períodos de sueño y recomendaciones sobre cómo descansar mejor.

Detección automática de los períodos de sueño y recomendaciones sobre cómo descansar mejor. Control de la reproducción de música del teléfono desde la pulsera.

Control de la reproducción de música del teléfono desde la pulsera. Autonomía buena, hasta 14 días (según HUAWEI) y alrededor 10-12 días (con mi uso diario).

Autonomía buena, hasta 14 días (según HUAWEI) y alrededor 10-12 días (con mi uso diario). Sumergible en agua hasta 50 metros.

Sumergible en agua hasta 50 metros. Precio asequible.

Lo peor: