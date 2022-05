Análisis del Huawei P50 Pocket a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Huawei P50 Pocket.

Huawei fue una de las primeras marcas en lanzar un smartphone plegable, Huawei Mate X, que se abría y cerraba como un libro. Hace unos meses, la compañía presentó el Huawei P50 Pocket, que cuenta con un diseño tipo concha más compacto.

El Huawei P50 Pocket posee una pantalla interior OLED de 6,9″, procesador Snapdragon 888 4G, 12GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (40MP, f/1.8) + ultra gran angular (13MP, f/2.2) + Ultra Spectrum (32MP, f/1.8), cámara frontal (10.7MP, f/2.2) y batería de 4.000 mAh con carga rápida por cable (40W).

El Huawei P50 Pocket está a la venta en España por un precio oficial de 1.599 €, aunque lo puedes encontrar más barato en 🛒 Amazon. Tras haberlo utilizado durante varias semanas, os presento mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

El Huawei P50 Pocket resulta un teléfono muy compacto cuando está cerrado. La compañía ha conseguido reducir sus dimensiones a 87.3 × 75.5 × 15.2 mm si está plegado, por lo que resulta algo más fino que el Samsung Galaxy Z Flip3 5G con 86.4 × 72.2 × 17.1 mm. Su peso es de 190 gramos.

Estando cerrado, cabe perfectamente en cualquier bolso o bolsillo, aunque se nota más grueso que un smartphone convencional. Al quedar la pantalla interior totalmente tapada, no hay riesgo de que la dañes con las llaves u otros objetos.

El Huawei P50 Pocket busca cautivar al público interesado en el diseño y, por ello, su exterior ha sido creado en colaboración con la diseñadora de alta costura Iris Van Herpen, con unos originales patrones y un llamativo tono dorado que le aportan un toque de sofisticación.

Huawei ha incorporado en el exterior una pequeña pantalla circular de 1,04″, que muestra avisos de notificaciones y llamadas entrantes, permite sacar selfies con la cámara exterior y da acceso a otras funciones con los widgets disponibles.

Por ejemplo, gracias a esta pantalla, es posible ver instrucciones de navegación GPS y controlar la reproducción de música mientras caminas, sin necesidad de abrir el teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, que integra un lector de huella dactilar, y el botón de volumen, que en mi opinión está situado demasiado arriba. Al lado izquierdo, se encuentra la ranura para dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM + una tarjeta de almacenamiento NM Card.

En el lateral inferior podemos ver un conector USB y el altavoz principal, mientras que el lateral superior está libre de cualquier elemento, salvo el logotipo de la marca.

Al abrir el Huawei P50 Pocket, se despliega una gran pantalla de 6.9″ con un orificio circular en la parte superior para la cámara frontal.

El gran tamaño de la pantalla y su aspecto alargado hace que resulte complicado alcanzar la zona superior del teléfono con una sola mano.

La pantalla está rodeada por un marco algo más grueso que el que encontramos en otros buques insignia y el reborde está un poco elevado respecto a la pantalla para que, al cerrar el teléfono, no se toquen las dos mitades de la pantalla.

El marco se interrumpe en la zona central, donde encontramos unas pequeñas piezas de plástico a derecha e izquierda en la zona del pliegue que impiden que se forme una holgura bajo la pantalla por la que podría entrar suciedad al abrir o cerrar el teléfono.

Bisagra del Huawei P50 Pocket



Si te preguntas si es posible abrir el teléfono con una mano, mi experiencia dice que no. No sé si con el tiempo sería capaz de desarrollar una habilidad en los dedos para conseguirlo pero, en principio, necesitas una mano para sujetar el teléfono y otra para separar las dos mitades. Sin embargo, sí que es posible cerrarlo con una mano.

Una de las funcionalidades que ofrece el Huawei P50 Pocket es la posibilidad de «sentar» el teléfono sobre la mesa. El smartphone está diseñado para que la pantalla se mantenga abierta por sí sola en cualquier ángulo, lo que permite abrirlo en forma de «L» y colocarlo sobre una mesa, como si fuera un portátil.

De esta forma, no tendrás que volver a apoyar el teléfono en un vaso, una botella o lo que pilles en la mesa para tomar un selfie o hacer una videollamada. Ahora bien, a veces cuesta que se quede en un ángulo concreto, ya que la pantalla no se sujeta con firmeza.

El Huawei P50 Pocket no es resistente al agua, por lo que debes tener cuidado de que no se moje accidentalemnte. Aunque impermeabilizar un smartphone con bisagra es complicado, Samsung lo ha conseguido en el Galaxy Z Flip3 5G.

Pantalla

El Huawei P50 Pocket posee una pantalla OLED de 6,9″ con ratio 21:9 y resolución algo superior a Full HD+ (1188 x 2790 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 442 ppp.

Con esta densidad de píxeles, la nitidez que ofrece la pantalla del Huawei P50 Pocket es excelente y no serás capaz de distinguir los píxeles individuales.

En mi experiencia, el pliegue del centro de la pantalla pasa casi todo el tiempo desapercibido a la vista. La marca resulta totalmente invisible si observas la pantalla de frente y solo se aprecia si observas la pantalla desde un ángulo extremo y, aún con todo, solo se deja ver con un fondo uniforme blanco.

El pliegue sí que se nota al arrastrar el dedo por la pantalla. La zona central no es totalmente lisa sino que notas una pequeña ondulación al pasar el dedo por encima del pliegue.

Huawei ha incorporado un panel con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

Es posible elegir entre una frecuencia estándar (60 Hz), alta (120 Hz) o dinámica. La frecuencia dinámica utiliza una tasa de 90 Hz en la interfaz, llega hasta 120 Hz cuando una app o juego así lo requiere, y baja hasta 60 Hz al mostrar una imagen estática.

Ahora bien, otros smartphones sí que son capaces de reducir la tasa de refresco por debajo de 60 Hz en función del contenido mostrado, llegando a 24/30 Hz Hz si se reproduce un vídeo a 24/30 FPS o, incluso, reduciendo la tasa a 1 Hz si se muestra un contenido estático como un libro electrónico. De esta forma se consigue reducir el consumo de batería, ya que ciertos contenidos no se ven beneficiados por una alta tasa de refresco.

Además de alta tasa de refresco, el Huawei P50 Pocket cuenta con una tasa de muestro de 300 Hz, que es especialmente interesante si eres aficionado a los juegos para se registren tus pulsaciones lo antes posible.

Además de contar con una alta tasa de refresco, la pantalla del Huawei P50 Pocket ofrece una gran amplitud de color, siendo capaz de cubrir el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del Huawei P50 Pocket es compatible con HDR, por lo que, en teoría, podemos disfrutar de contenidos compatibles (en la práctica, puede ser un poco más complicado como veremos en la sección de Multimedia).

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El Huawei P50 Pocket ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo Vívido ofrece colores más vivos pero, a la vez, menos fieles a la realidad. El modo Normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad, adaptándose al gamut sRGB o DCI P3 según el contenido.

El modo Vívido aprovecha todo el gamut de color del panel OLED, por lo que ofrece una amplitud de colores impresionante, cubriendo aproximadamente el 100% del espacio de color DCI P3.

Ahora bien, si activamos este modo, notaremos que los colores se ven sobre-saturados ya que la inmensa mayoría de apps de Android están creadas pensando en que la pantalla ha sido calibrada para el gamut sRGB.

Esa es la razón por lo que Huawei denomina Vívido a este modo. A pesar de que los colores sean irreales, mucha gente prefiere ver colores más vibrantes, aunque no sean fieles realidad, que colores reales más apagados. Este modo tiene además otra ventaja importante y es que resulta muy útil cuando utilizamos el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

El inconveniente de ver colores sobresaturados es que puedes comprar un artículo en la web (ropa, mueble, accesorio, etc.) pensando que es de un color y llevarte una sorpresa cuando te llegue a casa. O retocar fotografías en el móvil para luego descubrir cuando se las envías a otra persona que los colores no son tan vivos como tú pensabas.

Con este modo activo, la fidelidad de color resulta ser bastante buena, ya que el error medio se sitúa en 3.6 dE (por debajo de 4 dE se considera excelente y, por encima de 9 dE, inaceptable) y el error máximo en 7.5 dE, frente al gamut de color DCI P3. El problema es que, como he comentado, la mayoría de apps de Android apuntan al espacio de color sRGB.

En este modo de color, la pantalla cubre el 91% del espacio DCI P3, y la temperatura de color resulta ser 7.303ºK, lo que implica un tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Existe cierta tendencia a los fabricantes a hacer que sus pantallas azuleen ya que, instintivamente, los colores cálidos se asocian a cosas antiguas (como un papel viejo) y los colores fríos a cosas modernas.

Por suerte, Huawei ha añadido un ajuste de color blanco llamado Temperatura de color que permite alterar el nivel de rojo, verde y azul de la pantalla. De esta forma podemos reducir el nivel de azul y acercarnos bastante al valor ideal de 6.500ºK.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color Vívido

En el modo Normal, la fidelidad es excelente, ya que se adapta automáticamente al espacio de color sRGB o DCI P3 para mostrar colores realistas. En este modo, el error medio al mostrar contenidos sRGB resulta ser muy bajo, 1.3 dE, y el error máximo es 3.5 dE, que también es bastante contenido.

La temperatura de color de la pantalla en el modo Básico es 6.348ºK, un valor ligeramente por debajo del nivel de referencia de 6.500ºK, pero no en exceso.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color Normal

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel del Huawei P50 Pocket se encuentra alrededor de 560 nits con el brillo al máximo en modo manual, pero aumenta a 726 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado.

Se trata de un valor de brillo alto, aunque no tanto como el que ofrecen algunos otros smartphones de gama alta, que llegan incluso a superar los 1.000 nits.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito. Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Huawei P50 Pocket, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Huawei ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla. Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones de apps.

Ahora bien, dado que la pantalla normalmente no está a la vista, esta funcionalidad no tiene tanta utilidad como en otros smartphones.

Pantalla Always On Display (o, como le llama Huawei, Mostrar Siempre en Pantalla)

El teléfono cuenta con un modo lectura que filtra la luz azul para reducir el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Huawei ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 1.440 Hz, que es una tecnología superior a DC Dimming, ya que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color.

Aun siendo imperceptible a la vista, este parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas. Otros smartphones recurren a DC Dimming que, al actuar sobre la alimentación del circuito de la pantalla, reduce el parpadeo a costa de deteriorar la calidad de la imagen.

En el exterior, encontramos una pequeña pantalla circular OLED de 1.0,4″ y resolución 320 × 320 píxeles (328 ppp).

Como ya he comentado en el apartado este diseño, esta pantalla muestra información útil a través de widgets y permite tomar selfies. Entre los widgets disponibles, están los de Cámara, Espejo, Tiempo actual, Agenda de hoy y Calendario

La pantalla exterior permanece siempre apagada (salvo cuando está cargando) y solo muestra información se pulsa sobre ella: fecha, hora y notificaciones pendientes (es posible ver las notificaciones individuales arrastrando hacia abajo). Me hubiera gustado ver la posibilidad de activar la Pantalla Siempre Activa.

Rendimiento

El Huawei P50 Pocket posee un procesador Qualcomm Snapdragon 888, que fue el más potente de 2021, pero que ahora se ha visto superado por el Snapdragon 8 Gen 1.

Merece la pena notar que, como veremos más adelante, se trata de una variante del Snapdragon 888 sin conectividad 5G, así que está limitado a conexiones a redes 4G. Por lo demás, se trata del mismo chip que encontrábamos en otros buques insignia de 2021.

El Huawei P50 Pocket cuenta con 12 GB de RAM LPDDR5, que son suficientes para poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Es cierto que algunos competidores ofrecen incluso 16 GB de RAM pero, en mi opinión, es más una cuestión de marketing que una mejora real para los usuarios ya que en la práctica no hay mucha diferencia.

Hasta no hace mucho, los dispositivos móviles actuales más potentes utilizaban RAM LPDDR4X con una velocidad de transmisión de datos de 4.266 Mb/s.

La velocidad de 6.400 Mb/s permite a la memoria LPDDR5 transferir 51 GB de datos, es decir, aproximadamente 14 archivos de vídeo Full HD (3,7 GB cada uno) en un minuto.

La memoria LPDDR5 ha sido diseñada para reducir su voltaje de acuerdo con la velocidad de operación del procesador para maximizar el ahorro de energía. Las características de bajo consumo permiten que la memoria RAM LPDDR5 ofrezca reducciones del consumo de energía de hasta un 30 por ciento, lo que tiene impacto en la autonomía, aunque la memoria no es precisamente el elemento que más consume.

El Huawei P50 Pocket llega con 512 GB de almacenamiento, por lo que no tengo ninguna queja en este aspecto ya que debería ser más que suficiente para las necesidades de cualquier persona.

Además, este almacenamiento se puede ampliar mediante un tipo de tarjeta llamado NM Card. Esta tarjeta es un formato propietario de Huawei que tiene el tamaño de una tarjeta nano-SIM, y cuyo precio está bastante por encima de las tarjetas microSD tradicionales.

No todo son buenas noticias en el hardware, ya que el puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo cual resulta decepcionante ya que otros smartphones incorporan puertos tipo USB 3.2 mucho más rápidos a la hora de transferir datos desde/a el smartphone. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.1 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort 1.2 para proyectar la pantalla en un monitor o televisor.

He sometido al Huawei P50 Pocket a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 583.375 puntos, una puntuación alta, aunque ya ampliamente superada por los buques insignia de este año.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 760/2.450 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados más bajos de lo esperado.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 10.049 puntos.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversas pruebas gráficas para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados buenos, aunque lejos de lo que obtienen los mejores smartphones del momento.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el teléfono consigue, de nuevo, unos buenos resultados, aunque por debajo de los smartphones más potentes de este año.

En la nueva prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado no muy alto, por debajo de otros teléfonos con el mismo chip.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable entre 50 y 60 FPS en Asphalt 9, Call of Duty, Real Racing 3. Se trata de valores buenos, pero me sorprende que Real Racing 3 no haya conseguido valores de, al menos, 90 FPS, como en otros smartphones de gama alta.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 56 100% 48-60 11% / 23% Real Racing 3

50 100% 49-51 7% / 9% Call of Duty 60 100% 55-60 10% / 20%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «muy alta»



En general, el Huawei P50 Pocket ha conseguido unos resultados buenos en los benchmarks, como era de esperar dado que lleva el chip más potente del año pasado. Es cierto que los smartphones de este año con Snapdragon 8 Gen 1 le superan en rendimiento, pero, a día de hoy, tenemos más potencia en los teléfonos de la que realmente necesitamos.

De hecho, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas, y sería incapaz de distinguir el rendimiento de este teléfono del de otros buques insignia con Snapdragon 8 Gen 1.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable, ya que el rendimiento solo cae a un 66% al terminar la prueba.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

Aquí el teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable del 52%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora notablemente tras un largo período de tiempo de uso.

Como todos los teléfonos de gama alta, se calienta al ser sometido a una carga elevada de trabajo, especialmente en juegos 3D. En el Huawei P50 Pocket, he medido una temperatura de 42ºC en ciertas zonas de la superficie trasera tras jugar algunas partidas, por lo que el teléfono se nota caliente en la mano.

Con objeto de optimizar el rendimiento, Huawei incorpora una aplicación llamada Optimizador que analiza el estado del teléfono y ofrece diversas formas de mejorar el funcionamiento del teléfono.

Entre otras, esta aplicación puede proponer cerrar ciertas acciones para reducir el consumo de energía, borrar ficheros grandes o aplicaciones poco usadas para liberar espacio, o desactivar Bluetooth si no hay ningún dispositivo para enlazar.

Esta misma aplicación también permite bloquear llamadas y mensajes de ciertos orígenes, restringir el uso de datos móviles / WiFi por parte de las apps, reducir el consumo de datos limitando las conexiones en segundo plano, controlar las aplicaciones que pueden mostrar notificaciones flotantes, buscar virus, y gestionar el consumo de batería.

App Optimizador de EMUI

Conectividad

El Huawei P50 Pocket soporta Bluetooth 5.2 y WiFi 6. No soporta WiFi 6E, el nuevo protocolo para redes WiFi que hace uso de la banda de 6 GHz para un mejor rendimiento, en aquellas regiones donde está permitido.

A día de hoy, apenas hay routers compatibles con esta banda de frecuencias y, los que hay, son bastante caros, pero es de esperar que con el tiempo vayan bajando de precio.

Uno de los talones de Aquiles del Huawei P50 Pocket es que no es compatible con redes 5G, sino que su conectividad está limitada a 4G. Esta limitación tiene su origen en el veto estadounidense y es una ausencia importante para un smartphone de gama alta que podrás utilizar durante varios años, sobre todo a medida que las redes 5G se popularicen.

A día de hoy, siendo realistas, no tener conectividad 5G no es un problema grave, ya que es raro que necesites un ancho de banda superior a lo que puedes conseguir con 4G o que requieras una latencia tan reducida como la que prometen las redes 5G. Sin embargo, no podemos negar que suena raro comprar un smartphone de más de 1.000 euros sin una característica que incorporan muchos smartphones de gama media.

En la versión que he probado, el compartimento para SIM ofrece espacio para incorporar dos tarjetas SIM, por lo que puedes llevar dos números a la vez. Sorprendentemente, Huawei no ha incorporado la posibilidad de utilizar una eSIM.

Lo que sí que encontramos es la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi, siendo posible configurar la preferencia: redes móviles o Wi-Fi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad, que viene muy bien si estás en una zona con mala cobertura celular, pero con una buena red WiFi.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

El Huawei P50 Pocket alcanzado los 300 Mbps de bajada y de subida en Wi-Fi 5 con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 50 Mbps de bajada y 37 Mbps de subida con una conexión 4G de Movistar en mi casa. Como referencia, los valores que obtengo en 5G con otros smartphones no son mejores.

Huawei ofrece un ajuste inteligente llamada Ahorro de datos inteligente, que permite disminuir el consumo de datos, ya que evita que las apps usen datos en segundo plano y limita los datos de las apps que se están utilizando. Ahora bien, cuando esta opción está activa, se pueden producir retrasos en la recepción de mensajes y correos. En todo caso, se pueden definir excepciones para apps que no deben ser restringidas.

Huawei ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS y NavIC. Además, soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), lo que significa que consigue más precisión a la hora de ubicar el teléfono.

En mis pruebas, el Huawei P50 Pocket se conecta rápidamente a los satélites en exteriores y, aunque en interiores tarda un poco más, la precisión es igualmente buena.

Biometría

Mientras que los smartphones de gama alta de Huawei suelen incorporan un lector de huella pantalla bajo la propia pantalla, Huawei ha optado por incluir un lector de huella tradicional en el botón de encendido.

Este lector permite desbloquear el teléfono al colocar el dedo sobre el botón de encendido, sin que sea necesario pulsar el botón.

En las pruebas que he llevado a cabo, el lector de huella ha funcionado bien siempre que coloques la zona central del dedo sobre la zona del sensor, ya que si lo colocas ligeramente ladeado, no funciona o tarda más tiempo en reconocer. La velocidad de desbloqueo es muy rápida, como es habitual en este tipo de lectores.

Reconocimiento de huella dactilar del Huawei P50 Pocket

Huawei también ha incluido un sistema de reconocimiento facial que utiliza una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D del iPhone o ciertos smartphones Android.

Es posible tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga. El reconocimiento facial se activar nada más abrir el teléfono, por lo que resulta más cómodo que colocar sobre el dedo sobre el lector de huella.

Batería

La batería del Huawei P50 Pocket posee una capacidad de 4.000 mAh, que no es tan generosa como la que encontramos en otros smartphones de gama alta «convencionales». Sin embargo, sí que es bastante más grande que la del Samsung Galaxy Z Flip3 5G, que se queda en 3.300 mAh.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la tasa de refresco fija a 60 Hz y otra con la frecuencia a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a una frecuencia de actualización de 60 Hz he obtenido un resultado de 7 horas y 36 minutos, que es un valor que no destaca frente a otros smartphones de gama alta.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia de 120 Hz, la autonomía se reduce a 6 horas y 11 minutos, lo que supone una caída bastante significativa de alrededor del 20%. En caso de configurar la frecuencia dinámica, el resultado es prácticamente el mismo, ya que consigue 6 horas y 9 minutos.

En el día a día, la autonomía del Huawei P50 Pocket es simplemente correcta, quedando lejos de ser espectacular. Otros smartphones con baterías más grandes y una tasa de refresco adaptativa consiguen una mayor autonomía.

Huawei ha incorporado una herramienta para gestionar el ahorro de energía dentro de la aplicación Optimizador.

El modo de ahorro de energía deshabilita la sincronización automática, deshabilita la respuesta táctil, deshabilita sonidos del sistema, reduce los efectos visuales, acorta el tiempo de espera de la pantalla, restringe la actividad de apps en segundo plano, reduce el rendimiento del sistema y deshabilita la Activación por voz para AI Voice.

En los ajustes de pantalla, también hay una funcionalidad llamada Resolución Inteligente, que permite reducir automáticamente o manualmente la resolución de la pantalla para ahorrar batería aunque, tratándose de una pantalla de 6.9″, no parece recomendable reducir la resolución por debajo de Full HD+.

A la hora de cargar el smartphone, el Huawei P50 Pocket cuenta con la tecnología de carga por cable SuperCharge a 40W, que es bastante rápida, aunque no tanto como otros rivales — entre ellos, su hermano Huawei P50 Pro, que carga a 66W.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado tan solo 1 hora con el cargador incluido (sí, has leído bien, Huawei es de los fabricantes que sigue incluyendo un cargador en la caja).

Proceso de carga del Huawei P50 Pocket



El Huawei P50 Pocket no es compatible con carga inalámbrica, lo cual es una ausencia significativa en un smartphone de este rango de precios. Es posible que Huawei haya decidido prescindir de esta tecnología para dejar hueco a una batería más grande.

Software: Sin servicios de Google

El Huawei P50 Pocket corre EMUI 12 basado en Android 11 pero, debido al veto estadounidense, carece de los servicios de Google y llega sin la tienda de apps Play Store.

En su lugar, Huawei ha incluido su propia versión de los Google Mobile Services (GMS) llamada HMS (Huawei Mobile Services) y su propia tienda de aplicaciones App Gallery, desde la que puedes descargar muchas apps.

El Huawei P50 Pocket viene con la tienda App Gallery preinstalada

El número de apps que están adaptadas para utilizar los HMS es todavía muy escaso, lo que puede suponer un problema para ciertos usuarios que tengan necesidad de usar una app en concreto que requiera los servicios de Google — ojo que no todas las apps requieren servicios de Google para funcionar.

De igual forma, la App Gallery tiene muchas apps chinas, pero no tantas apps internacionales y menos aún apps locales de, por ejemplo, ayuntamientos, universidades, gimnasios, asociaciones, museos o colegios de España.

👉🏻 Nota: Resulta bastante cansino ver un anuncio de 3 segundos casi cada vez que abres la App Gallery, como si no fuera ya bastante molestia tener que buscar allí las apps.

¿Qué apps encontramos en App Gallery? La mayoría de las apps presentes son poco conocidas fuera de China, aunque existen algunas excepciones notables como Twitter, Tinder, Snapchat, Mi Movistar Air Europa, AliExpress, Ryanair, TikTok, Amazon, Booking, El Tenedor, Orange TV, Atresplayer, Mi Movistar, laSexta, As, Idealista, Agencia Tributaria, Marca, La Liga, Telegram, Banc Sabadell, BBVA o Evo Banco. Todas estas sí que están en la tienda de Huawei.

Ahora bien, ninguna de las siguientes populares apps puede ser descargadas desde la App Gallery en el momento de escribir este artículo: WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Cabify, Spotify, Alexa o Netflix. Tampoco encontramos ninguna app de Google como YouTube, Google Maps, Gmail o Chrome, ni tampoco apenas apps de líneas aéreas, bancos, dispositivos de salud, streaming de vídeo/música, mensajería, etc.

Lo que hace la App Gallery es, en algunos casos, abrir una quick app, que viene a ser la versión web de la app, o bien redirigir la descarga a una tienda externa de apps como APKPure o APKMonk. Ahora bien, tendrás que instalar la propia app de la tienda para asegurar que la app se actualice automáticamente cuando el desarrollador lance una nueva versión.

Descargar la app desde APKPure, APKMonk o cualquier otra tienda de apps no es complicado, pero no siempre es suficiente. Algunas apps requieren los servicios de Google (GMS) para funcionar correctamente.

Por ejemplo, en mi casa, utilizo la app de tado° para controlar el termostato inteligente de mi hogar. Esta app hace uso de las capacidades de geolocalización del teléfono (si no hay nadie en casa, no se enciende la calefacción). Esta app se puede descargar fácilmente, pero, al ejecutarla, muestra un error por la falta de servicios de Google.

También empleo la app Eufy Security para controlar las cámaras de seguridad de mi casa. Esta app también usa la geolocalización para enviar alertas solo cuando detecta movimiento y no hay nadie en casa. Aunque la app en sí funciona, no es posible hacer uso de la geolocalización.

De igual forma, la app Netatmo Home+Security, que utilizo para controlar algunas cámaras y sensores de puerta que tengo en casa, indica que las notificaciones no están disponibles porque los servicios de Google Play no están funcionando.

Estos son solo algunos ejemplos de apps que, para mí, son importantes, pero que no funcionan en el teléfono debido a la ausencia de servicios GMS y la falta de compatibilidad de la app con los servicios HMS. Para mí, esto es un problema, ya que no hay apps alternativas salvo que cambie de dispositivos.

Apps que requieren los servicios de Google

Otro problema añadido son las notificaciones push ya que, aunque instales la app por fuera, en muchos caso las notificaciones push no llegan al teléfono. Esto puede ser un problema para, por ejemplo, apps del banco que muestran una notificación sobre la que debes pulsar para confirmar un pago con tarjeta en una web.

Si acostumbras a utilizar el teléfono en el coche, también te puedes olvidar de Android Auto, ya que no está disponible en el Huawei P50 Pocket.

Por suerte, no está todo perdido, ya que existe una app en la App Gallery llamada Gspace que habilita un espacio virtual en tu teléfono donde puedes instalar y utilizar apps que requieran los servicios de Google con «bastante» normalidad.

En mis pruebas, las apps dentro de Gspace funcionan realmente bien, llegando al punto incluso de que la app de Netflix puede reproducir contenidos en Full HD y con soporte HDR dentro de Gspace, mientras que no puede hacerlo desde fuera de Gspace (no detecta la certificación L1 de Widevine).

Ahora bien, usar cualquier app en Gspace tiene el inconveniente de que es necesario abrir primero Gspace y después la app en cuestión cada vez que la quieres utilizar. Por otro lado, Gspace es una app de terceros sobre la que no tenemos ningún control respecto a qué hace con nuestros datos de login o actividad.

Además, Gspace tiene otras limitaciones importantes, como el hecho de que todas las apps que se ejecutan dentro de Gspace son, desde el punto de vista de EMUI, la misma app, Gspace. Esto significa que no tienes granularidad a la hora de establecer cómo deben mostrarse las notificaciones de cada app individual que corre bajo Gspace, establecer límites de consumo de datos o de batería para cada app, etc.

La solución más sencilla sería poder instalar los servicios GMS de Google para utilizar muchas aplicaciones. Aquí es donde la cosa se complica ya que instalar GMS no es sencillo para un usuario común. Existen algunos tutoriales antiguos en Internet, pero desconozco si siguen funcionando.

Además, cualquier método para instalar Play Store y los GMS requieren descargar e instalar APKs de Internet cuyo origen no es una fuente fiable, ya que no están respaldado por Huawei, Google ni ninguna compañía. Por lo tanto, nada impediría que estas apps tuvieran un malware que registrara tu actividad, enviase tus contraseñas, etc. No pretendo sembrar miedo, pero la realidad es que estamos instalando apps y servicios del sistema de origen desconocido.

En cualquier caso, instalar los servicios GMS podría no ser suficiente para disfrutar de cualquier app. En el pasado, con otros smartphones de Huawei, instalar Play Store y los servicios móviles de Google no evitaba que el dispositivo apareciera como no certificado según Play Protect, lo que limitaba el funcionamiento de ciertas apps.

Huawei tiene mucho interés en potenciar sus propios servicios HMS y planea incentivar a los desarrolladores para que adapten sus apps. Hasta que esto ocurra, sin embargo, utilizar apps que requieren de los servicios de Google es una odisea para el usuario medio.

Software: EMUI 12

El Huawei P50 Pocket corre Android 11 y, por encima del sistema operativo, Huawei ha incorporado su propia capa de personalización EMUI 12. Aunque Huawei ha desarrollado su propio sistema operativo HarmonyOS, no lo está desplegando en smartphones fuera de China.

Cuando Huawei presentó EMUI 12, destacó su nuevo diseño minimalista, con bloques que presentan esquinas redondeadas y gradientes suaves de color. La nueva interfaz de usuario está diseñada principalmente con tres colores: negro, blanco y azul. Se utilizan para casi todos los elementos a lo largo de todo el sistema.

Esta nueva versión de EMUI estrena nuevos efectos de animación que reflejan de manera más realista fenómenos como la gravedad y el magnetismo, y se ven especialmente bien en la pantalla de alta tasa de refresco.

Una de las novedades que trae EMUI 12 es el ajuste progresivo del tamaño y grosor de la fuente, que puedes personalizar a tu gusto. Esto mejora la experiencia visual y hace que las etiquetas de la interfaz sean más visibles.

Centrandonos en la interfaz, la página más a la izquierda de la pantalla de inicio, si está activada, es Assistant Today, un lugar donde puedes encontrar noticias, previsión del tiempo, sugerencias de apps, información sobre tu salud, información sobre la batería, etc. Es posible personalizar esta pantalla con fuentes de información a tu gusto.

Assistant Today

Un aspecto que me gusta mucho de EMUI 12 son las carpetas grandes, que ocupan el espacio de cuatro iconos y albergan hasta 9 aplicaciones. No es necesario abrir la carpeta para lanzar una aplicación, sino que basta con tocar su pequeño icono.

Como en iOS, EMUI 12 ofrece el Centro de Notificaciones y el Panel de Control de forma totalmente separada.

El Centro de Notificaciones es accesible arrastrando hacia abajo desde la esquina superior izquierda de la pantalla, mientras que el Panel de Control se despliega cuando arrastras hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

Este panel muestra un control de reproducción de audio, conexión WiFi, conexión Bluetooth, ajustes rápidos y una sección llamada Dispositivo+.

El concepto de Dispositivo+ es similar al de Super Dispositivo de HarmonyOS. Consiste en asociar varios dispositivos para que funcionen como uno solo.

Los dispositivos cercanos con sesión iniciada en la misma cuenta de Huawei se detectan automáticamente y aparecen en dicha sección, listos para que pulses sobre ellos para enlazarlos.

Por ejemplo, puedes pulsar en el icono de una tablet MatePad para iniciar la colaboración multipantalla con este dispositivo. Así puedes realizar llamadas, enviar mensajes o ver fotos de tu teléfono en la pantalla del tablet.

O si pulsas sobre un MateBook, puedes editar los ficheros del teléfono utilizando la pantalla del portátil, que es más grande.

Y si quieres disfrutar de los contenidos en una pantalla aún más grande, Dispositivo+ también es compatible con televisores inteligentes de Huawei.

Otra de las funcionalidades interesantes es el Sistema Distribuido de Ficheros, que permite tener acceso a los documentos o fotografías del teléfono desde un portátil como si fuera otra unidad de disco local. A continuación, podemos ver un ejemplo en el que el teléfono está conectado de forma inalámbrica al ordenador y su contenido aparece como unidad E:

Ficheros del teléfono accesibles como una unidad local y escritorio del teléfono en una ventana



Huawei introdujo las videollamadas de alta calidad a través de WiFi o datos móviles con MeeTime en EMUI 10.1 y las mejoró con EMUI 11. Ahora, con EMUI 12, Huawei da un paso más allá, ya que permite transferir llamadas entre dispositivos — por ejemplo, puedes transferir una llamada a un televisor HUAWEI Vision cercano mientras hablas sin interrupciones.

Por último, EMUI 12 viene con mejoras en seguridad y privacidad. Por ejemplo, puedes introducir la contraseña para desbloquear tu teléfono desde el portátil cuando estás usando la funcionalidad de colaboración Multipantalla.

También puedes configurar tu reloj inteligente como un dispositivo confiable, de manera que tu teléfono solo se desbloqueará con la cara cuando detecte que llevas el reloj puesto.

Software: Aplicaciones incluidas

Una de las apps destacadas es Petal Search, que muestra noticias destacadas y permite realizar búsquedas. Es parecida a la app de Google, solo que utiliza su propio buscador. En el escritorio de EMUI hay una barra de herramientas que da acceso rápido a las búsquedas en Petal Search, emulando de nuevo el funcionamiento de la barra de Google.

También resulta interesante Petal Maps, que es la alternativa de Huawei a Google Maps y cuenta con muchas de sus funcionalidades.

Si quieres migrar tus datos desde otro teléfono, puedes usar la app Phone Clone para transferir datos de cualquier otro smartphone (Android o iPhone) al P50 Pocket.

Esta app transfiere a través de una zona WiFi que crea el propio teléfono datos como contactos, registro de llamadas, eventos del calendario, conexiones WiFi, archivos multimedia, datos de aplicaciones, etc. Es una herramienta muy útil para transferir las apps que ya tengas instaladas y que no estén disponibles en la App Gallery de Huawei.

La app My Huawei que permite acceder a ofertas, ver mensajes en la comunidad y obtener soporte, siendo posible incluso buscar centros de reparación, pedir cita para reparación, etc.

Huawei Wallet permite almacenar tarjetas bancarias, tarjetas de transporte y tarjetas de fidelidad / regalo. A día de hoy, sin embargo, solo es posible guardar tarjetas de fidelidad de fidelidad / regalo, así como entradas, pero no es posible almacenar tarjetas de crédito o débito.

Huawei ha incorporado una aplicación llamada Salud que, como su propio nombre indica, permite controlar nuestra actividad física. La aplicación permite marcar objetivos de pasos al día y peso, registrar cuándo vamos a hacer ejercicio, y llevar el control del número de pasos caminados, la distancia recorrida y el número de pisos subidos.

La aplicación puede conectarse con fuentes externas de datos para hacer un mejor seguimiento de nuestra actividad física.

Para hacer uso del emisor de infrarrojos, contamos con la app Controlador Inteligente, que permite añadir electrodomésticos a los que podremos dar órdenes directamente desde el teléfono. La app incluye una amplia base de datos de marcas.

Huawei añade su app Vídeo, que ofrece contenidos en streaming de películas, series y eventos. Huawei ofrece contenido bajo suscripción (4,99 euros/mes), contenido gratuito y contenido de estrenos en alquiler.

Por último, Huawei también ha incorporado aplicaciones de terceros como Microsoft Office, Microsoft Bing, Trip.com, TrainPal y otras.

Multimedia

El Huawei P50 Pocket cuenta con dos altavoces, por lo que ofrece sonido estéreo. Uno de los altavoces está situado junto al conector USB Tipo-C, y el otro está situado en una rejilla estrechísima en la zona superior de la pantalla.



El sonido se escucha potente y claro, con un volumen bastante equilibrado, aunque el altavoz inferior suena con más de potencia, como suele ser habitual.

Mientras que algunos modelos anteriores de Huawei incluían soporte Dolby Atmos para reproducir sonido codificado con el codec de audio AC-4 de Dolby, Dolby Atmos no está presente en el Huawei P50 Pocket. Esto podría deberse al veto estadounidense ya que Dolby es una empresa con sede en dicho país.

Huawei ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C (como los que incluye Huawei en la caja) o Bluetooth, o bien hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Si acostumbras a escuchar música con auriculares, te alegrará saber que Huawei incluye una tecnología de audio 3D a la que denomina Histen.

Esta tecnología permite disfrutar de diversos modos de reproducción a través de auriculares: automático, audio 3D, natural y estándar. El Huawei P50 Pocket incorpora también un ecualizador de sonido de diez bandas con varios modos predefinidos.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Huawei P50 Pocket no es compatible con los codecs de audio aptX y aptX HD sino únicamente con SBC, AAC, LDAC y LHDC.

El Huawei P50 Pocket incorpora su propio software de reproducción de música con una interfaz que permite visualizar las canciones por título, álbum, artista y carpeta. La aplicación ofrece varias opciones de diseño interfaz, como podemos ver a continuación.

App Música del Huawei P50 Pocket

La app permite crear listas de reproducción y marcar canciones como favoritas, así como acceder a los ajustes de sonido desde la app. Sin embargo, el reproductor de música no es capaz de descargar portadas automáticamente desde Internet ni es posible reproducir música que esté almacenada en otros dispositivos de red.

La app también da acceso a Huawei Music, el servicio de música en streaming por Internet de la compañía e. La suscripción cuesta 9,99 €/mes pero consigues 3 meses de prueba gratuita.

Huawei incorpora una funcionalidad llamada Sound Booster, que tiene un curioso cometido, ya que permite escuchar lo que sucede alrededor con más intensidad, convirtiendo el teléfono en un micrófono a distancia que transmite el audio a tus auriculares o a un altavoz Bluetooth. ¿Suena a herramienta para escuchar conversaciones a distancia? Pues un poco, sí.

La app Galería se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La nueva app incorpora capacidades de IA para crear Recuerdos (álbumes dinámicos según la fecha, la hora y la ubicación de las fotos) y Descubrir (clasificar fotos automáticamente en función del contenido).

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc. Nada nuevo que no hayamos visto antes.

Aplicación Galería



Huawei ha incluido una app específica para reproducción de vídeo, y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

Huawei ha incluido su propia app Vídeos que ofrece un servicio de suscripción por 4,99 € al mes para ver películas, series y documentales.

Con algunas apps de streaming, como Netflix, he tenido algunos problemas, ya que aunque el teléfono cuenta con la certificación L1 de Widevine, Netflix no lo reconoce y, por tanto, la reproducción está limitada a resolución SD (y olvídate del HDR, claro).

Cámara de fotos

El Huawei P50 Pocket llega con una cámara trasera con tres lentes:

Cámara gran angular de 40MP con lente f/1.8, enfoque automático por láser

de 40MP con lente f/1.8, enfoque automático por láser Cámara ultra gran angular (120º) de 13 MP con lente f/2.2 y enfoque automático

(120º) de 13 MP con lente f/2.2 y enfoque automático Cámara Ultra Spectrum de 32MP con lente f/1.8 y enfoque automático

Huawei ha incluido su motor de imagen True-Chroma, que, según la compañía, mejora la claridad y la visibilidad de la luz para resaltar detalles naturales y colores vivos para una fotografía increíblemente realista.

A diferencia de otros smartphones de gama alta, no encontramos una cámara teleobjetivo. Tampoco posee una cámara de profundidad para la captura de imágenes con efecto bokeh o apps de realidad aumentada, aunque ya hemos visto en otros smartphones que esta cámara no es necesaria para conseguir buenos retratos.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que Huawei incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También podemos guardar las imágenes en formato JPEG y RAW para su posterior edición.

Cámara gran angular

La cámara gran angular cuenta con un sensor de 40 MP con un filtro Quad-Bayer y una lente con apertura f/1.8, pero sin estabilización óptica. Cuenta con enfoque automático PDAF y ayuda al enfoque mediante láser.

Por defecto, la cámara toma capturas en 10 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning para reducir el ruido, aunque también es posible disparar a la resolución completo del sensor de 40 MP.

La cámara gran angular permite tomar excelentes capturas en condiciones de buena luz, como podemos apreciar en estos ejemplos, donde se aprecian colores vivos, un amplio rango dinámico y una elevada nitidez.

Fotografías tomadas en condiciones de abundante luz con la cámara gran angular



En condiciones de escasa luz, la cámara gran angular del Huawei P50 Pocket mantiene una buena calidad de imagen, conteniendo bien el ruido y preservando un alto nivel de detalle. Los colores de las fotografías se mantienen vivos y fieles a la realidad.

A continuación, se pueden ver varias fotografías tomadas por la cámara gran angular con poca luz.

Fotografías tomadas en condiciones de escasa luz con la cámara gran angular



Huawei incorpora un modo Noche, que permite tomar fotografías nocturnas sin trípode más luminosas a costa de un mayor tiempo de captura.

Aunque en el modo automático («Foto») las fotografías se toman con bastante rapidez, parece que Huawei aplica el modo Noche de alguna forma, ya que las diferencias entre las capturas tomadas en el modo automático y en el modo Noche son realmente mínimas.

A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas en el modo automático y en el modo Noche.

Diferencia entre fotografías tomadas en modo normal y modo noche

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor con resolución de 13 MP con lente f/2.2 y enfoque automático. Lo que más llama la atención de esta lente es que tiene un enorme ángulo de visión de 120º, superior a otras cámaras ultra gran angular que he probado.

No posee estabilización óptica, pero esto no es tan necesario en este tipo de cámaras ya que, al tener un angular tan grande, los pequeños movimientos de la mano no se traducen en desplazamientos tan grandes en pixels.

Esta cámara aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura, aunque debido al confinamiento al que estamos sometidos no he podido tomar este tipo de fotografías. Personalmente encuentro la cámara ultra gran angular muy útil ya que permite tomar fotografías mucho más espectaculares que la cámara normal.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías capturadas con la cámara gran angular, que ofrece colores vivos, buen contraste, amplio rango dinámico y un rendimiento por la noche superior a lo que solemos encontrar en otros teléfonos. El modo Noche también está disponible en esta cámara, pero, de nuevo, las diferencias con el modo automático son mínimas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular del Huawei P50 Pocket ofrece un modo Macro, que permite acercarse a los objetos a una distancia de 2,5 cm. A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Fotografías tomadas con el modo Macro de la cámara ultra gran angular

Cámara Ultra Spectrum

Si te preguntas qué es la cámara Ultra Spectrum, se trata de una cámara para fotografía de fluorescencia. Es cámara emplea luz ultravioleta de relleno y, cuando ciertos materiales vuelven a irradiarla, luz ultravioleta emite colores fluorescentes que se pueden capturar como fotografías con un estilo único.

En la práctica, la única utilidad que he visto a esta cámara (y tampoco es especialmente útil) es hacer uso de la funcionalidad prueba de protector solar que te ayuda a saber si te has extendido la crema por toda la cámara o hay zonas de la misma que están sin cubrir.

Modo Retrato / Apertura

Huawei ofrece dos modos que emulan el efecto bokeh:

El modo Apertura permite ajustar la apertura de la lente entre f/0.95 y f/16 a vountad, tanto al tomar la captura como a posteriori.

permite ajustar la apertura de la lente entre f/0.95 y f/16 a vountad, tanto al tomar la captura como a posteriori. El modo Retrato permite escoger la forma del bokeh (círculos, corazones, remolino, discos, etc.) y ajustar el nivel de belleza. También es posible ajustar la apertura de la lente (el efecto bokeh) a posteriori.

El modo Retrato permite escoger entre zoom 1x, 2x y 3x, pero en todos los casos se utiliza la cámara gran angular dada la ausencia de cámara teleobjetivo.

Esto significa que, si tomas el Retrato con zoom 2x o 3x, estás haciendo una ampliación por software, por lo que el resultado en cuanto a nitidez va a ser bastante pobre. Por otro lado, tomar retratos con una cámara gran angular no es una gran idea, ya que si te acercas mucho para sacar un primer plano, se deforma bastante el rostro.

A continuación, podemos ver imágenes de ejemplo tomadas con el modo Retrato con zoom 1x a una cierta distancia para evitar que la cara se vea deformada. Si nos acercamos a cualquiera de ellas, podremos apreciar que el Huawei P50 Pocket generalmente hace un buen trabajo a la hora de separar el sujeto del fondo y crear un desenfoque natural, salvo en algunas zonas alrededor del pelo.

Fotografías tomadas en modo Retrato

El Huawei P50 Pocket no solamente puede tomar retratos de personas, sino también de otros objetos, como podemos ver en este ejemplo.

Grabación de vídeo

El Huawei P50 Pocket puede grabar vídeo hasta [email protected] con las cámara principal, y hasta [email protected] con la ultra gran angular y la cámara selfie. En ningún caso es posible grabar a [email protected], como algunos otros smartphones de gama alta.

La estabilización estabilización electrónica está disponible en todas las cámaras.

Además, el Huawei P50 Pocket permite grabar vídeo en modos time-lapse, cámara lenta a 240 fps e incluso vídeo dual con dos cámaras a la vez.

Un aspecto interesante es que es posible seleccionar si queremos guardar los vídeos en el formato tradicional H.264 o en el formato más moderno H.265, que reduce el tamaño de los vídeos sin disminuir calidad, pero no es tan compatible.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados con el Huawei P50 Pocket durante el día en [email protected] y [email protected], que ofrecen una buena calidad de imagen con un contraste elevado, colores vivos y un buen rango dinámico.

Vídeos grabados en condiciones de buena luz

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por la noche. En ambos casos, la imagen se ve bastante oscura, pero en general la calidad es buena.

Vídeos grabados en condiciones de poca luz

Cámara frontal

Antes de hablar de la cámara frontal, merece la pena notar que una de las ventajas de este smartphone plegable es que es posible utilizar las cámaras traseras para tomar selfies haciendo uso de la pantalla exterior para ajustar el encuadre.

De esta forma, es posible tomar selfies con mucha más calidad que otros smartphones.

Uso de las cámaras traseras para tomar selfies

Una vez hecha esta salvedad, pasamos a hablar de la cámara frontal que se encuentra en el interior del teléfono. Esta cámara tiene un sensor de 10.7MP con una lente con apertura f/2.2.

Huawei ofrece dos ajustes de encuadre para los sefies: 1x y «W» (gran angular). Estos dos encuadres corresponden con diferentes longitudes focales, es decir, permiten tomar selfies individualeso o de pareja.

En cuanto a vídeo, la cámara frontal permite grabar incluso a resolución 4K a 60 fps. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar la pantalla en un color blanco muy intenso al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

Como se puede apreciar en estas imágenes, la calidad de los selfies es elevada. Otros smartphones tienen un rango dinámico menor y los cielos de fondo se ven blancos pero el Huawei P50 Pocket expone correctamente toda la imagen, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfie tomados con la cámara frontal del Huawei P50 Pocket

La cámara frontal también ofrece un modo Retrato en selfies, pero, curiosamente, no aplica el efecto bokeh de desenfoque del fondo de la imagen. En su lugar, lo que ofrece son distintos efectos de iluminación y modo Belleza.

Es extraño que Huawei no haya incluido un modo Retrato al uso (con efecto «bokeh») en la cámara frontal, teniendo en cuenta lo que le gusta a la gente tomarse selfies.

Por último, como curiosidad, es posible «sentar» al teléfono para tomar un selfie, bien con la cámara frontal o incluso con la cámara trasera, sin necesidad de buscar otro apoyo más que una superficie plana.

Llamadas de voz

El Huawei P50 Pocket cuenta con varios micrófonos con cancelación de ruido para eliminar el ruido de fondo y mejorar la calidad del sonido durante las llamadas.

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de Llamadas y de Contactos son la misma, con pestañas separadas para el marcador, la lista de contactos y los favoritos.

Precio

El Huawei P50 Pocket está a la venta en España por un precio oficial de 1.599 €, aunque puedes encontrar más barato en 🛒 Amazon.

Su principal competidor es el Samsung Galaxy Z Flip3 5G (🛒 1.059€), que cuenta con una pantalla interior plegable de 6,7″ con resolución Full HD+, una pantalla exterior de 1.9″, procesador Snapdragon 888, 8 GB de RAM LPDDR5, 128/256 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera gran angular (12MP, f/1.8) + ultra gran angular (12MP, f/2.2), cámara interior gran angular (10MP, f/2.4) y batería de 3.300 mAh.

Conclusiones

A diferencia de otros smartphones plegables que buscan maximizar el área de pantalla, el Huawei P50 Pocket está dirigido a quienes buscan un dispositivo muy compacto cuando está cerrado (87.3 × 75.5 × 15.2 mm) sin renunciar a una gran pantalla cuando se despliega.

El inconveniente de este diseño es que, como en los antiguos smartphones de concha, tienes que abrirlo para interactuar con él.

Huawei ha incluido una pantalla exterior circular de 1,04″ que evita tener que abrir el teléfono para ciertas tareas.

La pantalla normalmente está apagada y, al pulsar dos veces sobre ella, muestra la hora/fecha y un indicador de notificaciones pendientes. Basta con arrastrar la pantalla para acceder a información adicional.

Así, es posible consultar la lista de notificaciones individuales haciendo scroll y utilizar widgets (música, cámara, espejo, tiempo, navegador GPS, etc.) sin abrir el teléfono.

Encima de la pantalla exterior encontramos el módulo que alberga las cámaras, también con forma circular.

En conjunto, el Huawei P50 Pocket es un smartphone que destaca por su diseño y tamaño, por lo que resultará muy atractivo para el público femenino, normalmente con manos más pequeñas.

Huawei ofrece el dispositivo en un único acabado dorado con patrones decorativos que le aportan un toque de sofisticación. Sin embargo, no ha dotado a este dispositivo de resistencia frente al agua.

Una vez que abrimos el smartphone (por cierto, es casi imposible hacerlo con una sola mano), se despliega su gran pantalla de 6.9″ con un orificio en la parte superior para albergar la cámara frontal. La pantalla tiene un ratio bastante alargado, 21:9, por lo que es más estrecho y alargado de lo habitual.

En la zona donde la pantalla se dobla por la mitad se encuentra el pliegue. Este pliegue resulta invisible cuando observas el teléfono de frente y solo se deja ver muy ligeramente si lo giras en cualquiera de las direcciones. En la práctica, no resulta para nada molesto aunque es cierto que al arrastrar el dedo por encima se nota un pequeño valle al tacto.

La pantalla interior OLED tiene resolución superior a Full HD+, que con una densidad de píxeles de 442 ppp resulta más que suficiente. La pantalla es capaz de mostrar una amplia gama de colores, ya que no solo cubre espacio de color sRGB sino también el espacio más amplio DCI P3.

La pantalla alcanza una alta tasa de refresco de hasta 120 Hz, y ofrece un modo dinámico que muestra la interfaz a 90 Hz, pero puede cambiar automáticamente a 60 Hz al mostrar una imagen estática o a 120 Hz si un juego lo quiere. Sin embargo, no es capaz de fijar tasas de refresco inferiores a 60 Hz para adaptarse al contenido y ahorrar batería cuando no es necesario una tasa de refresco tan alta.

En el modo de color normal, la pantalla ofrece una fidelidad de color espectacular ya que se adapta al gamut sRGB o DCI P3 automáticamente. Si optamos por el modo de color vívido, la fidelidad de color empeora ligeramente ya que, como el propio nombre indica, los colores se muestran sobresaturados (aunque mucha gente prefiere colores intensos, aunque sean irreales).

El brillo máximo de la pantalla ronda los 726 nits (medidos con la pantalla totalmente iluminada en blanco), lo que supone un elevado nivel de brillo, aunque por debajo de algunos otros smartphones de gama alta con más de 1.000 nits. Dado que el panel es OLED, el color negro es puro y el contraste es muy elevado (teóricamente infinito).

La pantalla interior ofrece el modo Pantalla Siempre Activa que muestra permanentemente la hora y otros datos de interés, pero no tiene especial interés en un smartphone como este donde la pantalla está oculta. Me hubiera gustado más que la pantalla exterior ofreciera este modo.

Huawei ha incorporado el lector de huella dactilar en un lateral del teléfono. El desbloqueo se produce rápidamente si colocas bien el dedo en la zona de lectura. También incorpora reconocimiento facial, que resulta más cómodo (aunque menos seguro) para el día a día.

El Huawei P50 Pocket cuenta con el procesador Snapdragon 888 4G. Es el chip más potente de 2021 y, aunque ya ha sido superado por el Snapdragon 8 Gen 1, sigue ofreciendo potencia más que sobra para cualquier usuario.

El teléfono viene acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5, una cantidad suficiente para no tener problemas a la hora de hacer multi-tarea, así como 512 GB de almacenamiento. Huawei ha añadido la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante su formato propietario de tarjeta llamado NM Card, que es más caro que las tarjetas micro-SD.

En los benchmarks, el Huawei P50 Pocket obtiene unas puntuaciones altas, aunque algo por debajo de otros smartphones de gama alta del año pasado con el mismo chip. En el día a día, se mueve con rapidez y no he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar apps/juegos pesados o hacer multi-tarea.

El rendimiento gráfico 3D es bueno. He probado tres juegos 3D exigentes como Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty Mobile, y en todos ellos he medido tasas medias de FPS muy elevadas, alrededor de 60 FPS.

En el aspecto de conectividad, el Huawei P50 Pocket llega con WiFi 6, pero no soporta el estándar más moderno WiFi 6E que aprovecha la banda de 6 GHz. También es compatible con Bluetooth 5.2, GPS de frecuencia dual y NFC.

Lamentablemente, no soporta conectividad 5G, por lo que la conexión está limitada a redes celulares 4G. Aunque es extraño ver un smartphone de gama alta sin 5G, en la práctica no es un problema grave, ya que las redes 5G todavía no están tan extendidas. A modo de ejemplo, el Huawei P50 Pocket ha obtenido velocidades de descarga en 4G de 50 Mbps en mi casa, casi las misma que obtengo con otros smartphones con 5G.

El Huawei P50 Pocket cuenta con una batería de 4.000 mAh que, para los estándares de hoy, no es muy generosa. En mis pruebas, ha obtenido una autonomía simplemente correcta, no tan elevada como la de otros smartphones con baterías más grandes y tasas de refresco adaptables.

El teléfono cuenta con carga rápida Super Charge 40W que permite recargar la batería en aproximadamente una hora, pero carece de carga inalámbrica.

El Huawei P50 Pocket carece de conector de 3.5 mm. y, por tanto, no ofrece radio FM. Posee altavoces estéreo, y el sonido suena con bastante potencia y presenta una buena riqueza de tonos, aunque no soporta Dolby Atmos ni algunos codecs Bluetooth de alta calidad como aptX o aptX HD.

Centrándonos en el software del teléfono, el Huawei P50 Pocket corre EMUI 12 sobre Android 11. Ahora bien, como es sabido, no incorpora los servicios móviles de Google (GMS) ni la tienda de apps Play Store 😢.

Huawei ha incorporado su propia tienda de aplicaciones App Gallery sus servicios móviles HMS, pero la oferta de apps disponibles en App Gallery es limitada. En algunos casos, cuando la app no está disponible en App Gallery, ofrece acceso a la quick app, que viene a ser la versión web de la app, o te redirige a una tiende de apps de terceros como APKPure o APKMonk.

El principal problema que he encontrado es que algunas apps requieren de los servicios de Google para funcionar. Esto no solamente ocurre con muchas apps de Google, como Google Maps, sino también con apps de otros desarrolladores. Por ejemplo, algunas apps que utilizo para controlar el termostato inteligente y las cámaras de seguridad de mi casa no funcionan sin los servicios de Google.

Existen formas de superar (parcialmente) esta limitación, como Gspace, que emula un entorno en el que se pueden ejecutar apps con servicios de Google, pero no es tan eficaz como tener los servicios nativos, ya que tiene algunas limitaciones.

Dejando a un lado la ausencia de servicios de Google, EMUI 12 trae una interfaz de aspecto moderno con un diseño moderno, animaciones agradables y funcionalidades muy interesantes si estás dentro del ecosistema de Huawei, ya que con Dispositivo+ es posible combinar enlazar dispositivos entre sí (auriculares, tablets,portátiles) para utilizar multi-pantalla, acceder a los ficheros del teléfono desde el ordenador como unidad de disco más, etc.

El Huawei P50 Pocket ofrece una triple cámara trasera formada por cámara gran angular (40MP, f/1.8), ultra gran angular (13MP, f/2.2) y Ultra Spectrum (32MP, f/1.8).

Comenzando por la cámara gran angular, su rendimiento en condiciones de abundante luz es excelente. Cuando la luz escasea, la cámara también consigue capturas bastante buenas con un nivel de ruido reducido gracias al modo Noche.

La cámara ultra gran angular ofrece un impresionante ángulo de visión de 120º, lo que ayuda a tomar buenas capturas de paisajes y edificios. Además, también permite tomar fotografías Macro. Otros smartphones descuidan esta cámara y la calidad de las imágenes suele ser bastante inferior por la noche, pero Huawei hace un buen trabajo.

La cámara Ultra Spectrum no deja de ser una curiosidad, ya que está destinada a fotografía de fluorescencia. Esta cámara emplea luz ultravioleta de relleno y permite, por ejemplo, saber si te has extendido bien la crema solar por la cara. Otros usos pueden incluir fotografía creativa, aunque, personalmente, no acabo de ver la utilidad.

​

La cámara frontal cuenta con una resolución de 10.7 MP y captura selfies con buena calidad. Incluye un modo Retrato, pero, curiosamente, no aplica el efecto bokeh en estas tomas sino únicamente efectos de iluminación y belleza. En todo caso, dado que el teléfono es plegable, es posible tomar selfies usando las cámaras exteriores.

El Huawei P50 Pocket puede grabar vídeo hasta [email protected] con la cámara principal y hasta [email protected] con la ultra gran angular y la cámara selfie, pero no permite grabar en 8K. La calidad de la imagen es buena incluso por la noche, aunque tiende a verse algo oscura.

En conclusión, el Huawei P50 Pocket (🛒 1.599€) es ideal para quienes buscan un smartphone potente, atractivo y compacto con una gran pantalla. Ahora bien, debes ser consciente de sus limitaciones de conectividad celular 4G y, especialmente, de la ausencia de servicios de Google.

Lo mejor:



Diseño muy compacto cuando está cerrado, que permite llevarlo cómodamente en un bolsillo.

Diseño muy compacto cuando está cerrado, que permite llevarlo cómodamente en un bolsillo. Pantalla con excelente reproducción de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color con soporte HDR, reducción de parpadeo (DC Dimming) y una elevada tasa de refresco hasta 120 Hz.

Pantalla con excelente reproducción de color, elevado brillo, alto contraste, amplio gamut de color con soporte HDR, reducción de parpadeo (DC Dimming) y una elevada tasa de refresco hasta 120 Hz. Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Snapdragon 888 acompañado por 12 GB de RAM.

Fluidez en el uso del teléfono gracias al chip Snapdragon 888 acompañado por 12 GB de RAM. EMUI 12 llega con un diseño moderno y funcionalidades útiles, especialmente si tienes otros dispositivos de Huawei compatibles con Dispositivo+.

EMUI 12 llega con un diseño moderno y funcionalidades útiles, especialmente si tienes otros dispositivos de Huawei compatibles con Dispositivo+. Cámara triple trasera con cámara angular, ultra gran angular y Ultra Spectrum. Buen rendimiento de todas las cámaras incluso con poca luz.

Cámara triple trasera con cámara angular, ultra gran angular y Ultra Spectrum. Buen rendimiento de todas las cámaras incluso con poca luz. Cámara frontal con buena nitidez y calidad de imagen.

Cámara frontal con buena nitidez y calidad de imagen. Carga rápida por cable a 40W (100% de la carga en alrededor de una hora).

Carga rápida por cable a 40W (100% de la carga en alrededor de una hora). Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dual y emisor de infrarrojos.

No incluye Play Store ni servicios móviles de Google (GMS). Algunas apps, aunque las instales por fuera, no funcionan sin servicios de Googe.

No incluye Play Store ni servicios móviles de Google (GMS). Algunas apps, aunque las instales por fuera, no funcionan sin servicios de Googe. Autonomía por debajo de otros rivales con baterías más grandes y/o tasas de refresco adaptativas. Ausencia de carga inalámbrica.

Autonomía por debajo de otros rivales con baterías más grandes y/o tasas de refresco adaptativas. Ausencia de carga inalámbrica. Ausencia de conectividad 5G

Ausencia de conectividad 5G Sin resistencia al agua

