HUAWEI Watch GT 7: Análisis a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del HUAWEI WATCH GT 7 Series Edición Limitada de 46 mm en amarillo.

HUAWEI ha presentado el HUAWEI Watch GT 7 (299 €), un reloj que combina seguimiento de salud, funciones deportivas y una autonomía pensada para espaciar las recargas.

He probado el HUAWEI WATCH GT 7 Series Edición Limitada de 46 mm en color amarillo. En este análisis repaso su diseño, pantalla, autonomía y funciones conectadas, además de los aspectos que realmente importan al entrenar y al llevarlo durante todo el día.

👉🏻 Apartados del análisis

Diseño

El HUAWEI Watch GT 7 de 46 mm mide 46 × 46 × 10,95 mm y pesa 51,3 gramos sin correa. El peso corresponde únicamente al cuerpo, ya que la correa añade peso al conjunto. La caja del GT 7 es de acero inoxidable.

El formato de 46 mm y el acabado amarillo dan a esta edición una personalidad deportiva y bastante llamativa. Por tamaño, lo situaría entre los relojes con presencia deportiva, no entre los modelos discretos para muñecas pequeñas.

Aunque la unidad que he probado es la de 46 mm, HUAWEI también comercializa una variante de 41 mm pensada para muñecas más pequeñas. Esta última mide 41,3 × 41,3 × 9,99 mm, pesa entre 36,5 y 37,6 gramos sin correa y utiliza una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con la misma resolución de 466 × 466 píxeles. A cambio de un formato más compacto, su autonomía oficial baja hasta 14 días con uso ligero, siete días con uso típico y cinco días con la pantalla siempre activa.

Esta edición amarilla utiliza una correa de fluoroelastómero EasyCross. Para un uso deportivo, el fluoroelastómero me parece una elección coherente por la facilidad de limpieza. Conviene llevar la correa suficientemente ajustada para que el sensor no se desplace, sin apretarla hasta que resulte incómoda.

La correa EasyCross es bastante más interesante de lo que puede parecer a primera vista. Su extremo se introduce por debajo de la propia correa en lugar de quedar sujeto mediante una trabilla exterior, por lo que no sobresale ni se engancha con la ropa al entrenar. Durante estos días, el ajuste me ha parecido firme y cómodo, y el sistema de liberación rápida permite cambiarla sin utilizar herramientas.

En el lateral encontramos una corona giratoria y un botón adicional. La corona permite combinar control físico y táctil.

La combinación de corona y pantalla táctil ofrece dos formas de moverse por la interfaz. Es una solución interesante cuando quieres recorrer una lista sin tapar con el dedo la información que estás consultando.

También encontramos un botón pulsable, que ofrece acceso rápido a funciones del reloj con una pulsación simple o doble. Con una pulsación simple, podemos elegir entre estas acciones:

iniciar un ejercicio

tipos de ejercicio

dibuja tu ruta

esquí

registros del ejercicio

estado del ejercicio

ver la frecuencia cardíaca

análisis de arritmias por ondas de pulso

nivel de SpO₂

adaptación a gran altitud

temperatura de la piel

vida saludable

resumen de salud

registros de actividad

mantente en forma

bienestar emocional

sueño

control de la respiración

ejercicios de respiración

teléfono

contactos

música

obturador remoto

barómetro

notas

grabadora

brújula

notificaciones

el tiempo

Wallet

calendario

cronómetro

temporizador

alarma

linterna

buscar teléfono,

calculadora

ajustes

AI Voice

Petal Maps

Con una pulsación doble, podemos acceder a la función de pago Wallet.

En la parte trasera del reloj se encuentra el sistema HUAWEI TruSense para la monitorización continua de nuestra salud.

Como veremos más adelante, el reloj puede hacer seguimiento del ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en sangre, número de escalones subidos, nivel de estrés, horas y fases de sueño, temperatura de la piel y entrenos físicos.

El GT 7 tiene certificación 5 ATM e IP69. La resistencia a una presión estática equivalente a 50 metros no autoriza a sumergirse a esa profundidad: HUAWEI lo destina a actividades como nadar en aguas poco profundas.

El GT 7 estándar no está indicado para buceo ni apnea. Tampoco es adecuado para duchas calientes o sauna.

Pantalla

La unidad de 46 mm tiene una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, resolución de 466 × 466 píxeles y densidad de 317 ppp. Esta superficie permite consultar varias métricas a la vez durante el ejercicio.

Las esferas oscuras aprovechan especialmente bien el panel AMOLED. Además de su contraste, permiten que el contenido destaque sin iluminar toda la superficie del reloj.

La resolución ofrece una base adecuada para texto pequeño y métricas deportivas. En una pantalla de este tamaño, el diseño de la interfaz importa tanto como la resolución. Las cifras grandes facilitan las consultas rápidas, mientras que las tarjetas más densas exigen detenerse a leerlas.

HUAWEI anuncia un pico de 3.000 nits con un patrón al 30 % de APL, no un brillo sostenido de toda la pantalla. La pantalla posee un sensor que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

Si nos vamos a dormir o entramos en un lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo no molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada.

Por suerte, cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto. La pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía. La activación al levantar la muñeca y el modo AOD permiten consultar la hora de formas distintas.

Mi preferencia en un reloj de este tipo es reservar el AOD para los momentos en los que consultar la hora sin mover la muñeca compensa el consumo adicional. Para el resto del tiempo, la activación por gesto plantea una alternativa más orientada a la autonomía.

Pantalla siempre activa

Hardware

La hoja de características no detalla procesador, RAM ni almacenamiento interno.

El almacenamiento disponible se reparte entre sistema, aplicaciones y contenido local. Como comentaba, no sabemos de cuánto almacenamiento dispone, pero no hay demasiadas apps de terceros para descargar desde la App Gallery, así que este almacenamiento está destinado casi por completo a almacenar música.

El reloj incorpora Bluetooth 6.0, NFC y posicionamiento GNSS de doble banda. No dispone de eSIM, por lo que las llamadas, las notificaciones y la mayoría de las funciones conectadas dependen de que el smartphone permanezca dentro del alcance Bluetooth. El registro de una actividad mediante GPS, la reproducción de música almacenada localmente y algunas funciones deportivas sí pueden utilizarse sin llevar el teléfono encima.

El soporte de posicionamiento GNSS incluye GPS L1/L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y NavIC. Según HUAWEI, el sistema de posicionamiento Sunflower y el algoritmo AI-XDR eliminan las interferencias de señal.

Otros sensores incluidos son acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico de pulso, barómetro, temperatura y luz ambiental. No cuenta con electrodos ECG ni sensor de profundidad.

Cuenta con altavoz y micrófono, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj.

Batería

Las estimaciones de autonomía de HUAWEI para el GT 7 de 46 mm son las siguientes:

Uso diario: hasta 21 días con uso ligero, 12 con uso típico o 7 con AOD activado.

Entrenamiento: hasta 51 horas en modo trail running, según las condiciones de laboratorio de HUAWEI.

El consumo real depende del uso de pantalla, GNSS, llamadas y monitorización pero, en los siete días que he probado el reloj, no he tenido que cargarlo ni un solo día, aún entrenando con el reloj 20 minutos al día y usándolo para monitorizar el sueño.

Las funciones activadas pesan mucho en el consumo. AOD, entrenamientos con posicionamiento y llamadas son factores que conviene tener en cuenta antes de esperar tres semanas entre cargas.

El reloj utiliza carga inalámbrica mediante su base, pero no es compatible con cualquier base Qi, sino con el cargador magnético incorporado.

El proceso de carga completo dura unas dos horas y es bastante lineal, como se puede apreciar en esta gráfica.

Conexión

El GT 7 requiere Android 9 (o posterior) o iOS 13 (o posterior), y la aplicación HUAWEI Salud. La compatibilidad con ambos sistemas no implica igualdad de funciones.

👉🏻 ¿Cómo instalar la app Salud de HUAWEI?

En iOS es muy sencillo, ya que la app Salud está en la App Store de Apple. Sin embargo, en Android, la app no está en Play Store, por lo que debes descargarla desde la App Gallery (si la has instalado en tu teléfono) o directamente desde la página web de HUAWEI.

La experiencia cambia de forma apreciable en función del teléfono utilizado. Con Android se pueden aprovechar prácticamente todas las funciones del reloj, incluyendo las respuestas rápidas, el teclado completo para contestar mensajes y la instalación de aplicaciones desde AppGallery.

Con iPhone, la sincronización de actividad, salud, llamadas y notificaciones funciona correctamente, pero no es posible responder a los mensajes desde el reloj. Tampoco se puede instalar AppGallery ni utilizar la navegación de Petal Maps, por lo que la integración con iOS es claramente más limitada.

Aplicación Salud

Salud centraliza la información y puede conservar registros de varios dispositivos. Por ese motivo, ver una tarjeta o un informe en la aplicación no demuestra que el reloj que llevamos puesto sea capaz de realizar esa medición.

La app presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, VIP, Dispositivos y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

App Salud de HUAWEI

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los minutos de actividad, el número de pasos caminados, los registros de actividad y descanso disponibles y el estrés anímico. Es posible conmutar entre una vista de anillos de actividad y la más reciente de trébol de actividad.

En esa misma pestaña, también encontramos tarjetas con información adicional:

Registros de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Dormir mejor esta noche, que reproduce sonidos para que conciliemos el sueño más fácilmente.

que reproduce sonidos para que conciliemos el sueño más fácilmente. Corazón , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución

que permite registrar el peso y ver su evolución Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM). Bienestar emocional , que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes.

, que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes. Saturación de oxígeno en sangre , que muestra las mediciones de SpO₂ a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de SpO₂ a lo largo del día. Temperatura de la piel, que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día.

que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día. Panorama de mi salud, que muestra un informe general de la salud.

que muestra un informe general de la salud. Presión arterial, que muestra el valor de la presión arterial en aquellos dispositivos capaces de medirlo (aunque este reloj no lo mide)

que muestra el valor de la presión arterial en aquellos dispositivos capaces de medirlo (aunque este reloj no lo mide) Anillos de actividad, que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad).

La pestaña Ejercicio permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, correr en cinta, caminata, bicicleta, golf. La app también permite crear un plan de actividad física con IA, pero es necesario pagar para poder acceder a él.

Pestaña Ejercicio

La pestaña VIP muestra contenidos de pago para reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño establecer un plan de actividad física con IA, analizar la dieta, revitalizar el cuerpo sedentario, recibir clases de yoga, acceder a vídeos de entrenamiento, etc.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Mis esferas: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc).

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc). Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. Protección de la conexión del reloj: Ayuda a que el sistema operativo no cierre la app Salud y funcione en segundo plano.

Ayuda a que el sistema operativo no cierre la app Salud y funcione en segundo plano. App Gallery: Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido.

Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido. Mapas sin conexión: Permite descargar mapas al reloj para su uso sin conexión

Permite descargar mapas al reloj para su uso sin conexión Buscar dispositivo: Permite buscar el reloj o los auriculares.

Permite buscar el reloj o los auriculares. Música: Permite transferir y gestionar música del reloj.

Permite transferir y gestionar música del reloj. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, cuya disponibilidad y condiciones dependen del dispositivo y de la versión de software.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, cuya disponibilidad y condiciones dependen del dispositivo y de la versión de software. Informes del tiempo: Muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

Muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Monitorización de la salud: Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO₂ automático, medición continua de la temperatura de la piel y control de la respiración al dormir.

Monitorización de la calidad de sueño, recordatorios para estar de pie, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO₂ automático, medición continua de la temperatura de la piel y control de la respiración al dormir. Análisis de arritmias y onda de pulso: Muestra signos de arritmias.

Muestra signos de arritmias. Control de la respiración al dormir: Muestra información sobre tu respiración por la noche, incluyendo si se han detectado interrupciones evidentes.

Muestra información sobre tu respiración por la noche, incluyendo si se han detectado interrupciones evidentes. Respuestas rápidas: Permite configurar respuestas rápidas a notificaciones

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, ver informes semanales, consultar las medallas que has conseguido y otra información.

Software

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj.

Huawei presume de una biblioteca de esferas creada por la comunidad disponible en la app Salud. Estas esferas suelen dividirse en categorías según su eficiencia energética. Por desgracia, los diseños más vistosos —con objetos en movimiento y animaciones— consumen mucha batería.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

En smartphones Android (no así en iOS), además de ser posible enviar mensajes predefinidos, el HUAWEI Watch GT 7 ofrece entrada de teclado completo para responder a mensajes de texto SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Skype, Signal, Telegram y Viber. Esta función admite múltiples idiomas para la entrada de texto.

Para una comunicación más rápida, la función también admite caracteres predictivos y emojis. La función de voz a texto está disponible solo con smartphones HUAWEI.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer. Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a tarjetas de información con widgets editables que muestra información útil. Las tarjetas disponibles son:

Salud

Estilo de vida

Deportes

Planes de ejercicios

Índice de capacidad de carrera

Estado del ejercicio

Anillos de actividad

Frecuencia cardíaca

Frecuencia cardíaca en reposo

SpO2

Temperatura de la piel

Sueño

Estrés

Bienestar emocional

Registro de llamadas

Música

Barómetro

Brújula

El tiempo

Fase lunar

Wallet

Mantente en forma

Si arrastramos la pantalla hacia abajo en la pantalla de Inicio, accedemos a los ajustes rápidos que permiten bloquear la pantalla, extraer el agua, pantalla activa, alarma, buscar dispositivo, no molestar, modo de reposo, activar el ahorro de energía, linterna, etc. Es posible editar esta pantalla para añadir otros ajustes rápidos o eliminar los existentes.

Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y los auriculares, la fecha y el estado de la conectividad.

HUAWEI Watch GT 7 resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, gracias a su altavoz y micrófono integrados.

Es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos, así como iniciar una llamada marcando manualmente el número de teléfono, ya que hay una app de marcador telefónico.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj. También cuenta con una opción para activar el disparo remoto de la cámara desde el reloj.

La corona y el botón lateral complementan el lanzador de aplicaciones. La lista siguiente sirve para orientarse en el ecosistema del reloj y Salud, con las limitaciones de compatibilidad indicadas para las funciones que no ofrece el modelo estándar.

Adaptación a gran altitud

AI Voice

Ajustes

Alarma

Análisis de arritmias y onda de pulso

App Gallery

Bienestar emocional

Brújula

Barómetro

Buscar teléfono

Calculadora

Calendario

Contactos

Control de la respiración al dormir

Cronómetro

Dibuja tu ruta

Ejercicio

Ejercicios de respiración

El tiempo

Estado del ejercicio

Frecuencia cardiaca

Grabadora

Linterna.

Mantente en forma

Mapas.

Mensajes

Música

Notas

Notificaciones

Obturador remoto

Panorama de mi salud

Petal Maps

Registros de actividad

Registros de ejercicio

Resumen de salud

SpO₂

Sueño

Teléfono

Temperatura de la piel

Temporizador

Tréboles de salud

Vida saludable

Wallet

El GT 7 incluye NFC, pero una de las preguntas que siempre nos hacemos con los relojes de Huawei es ¿se puede pagar con él? La respuesta es sí, gracias al chip NFC y a Curve Pay, la solución ideal para saltarse las restricciones bancarias en España y Europa.

Para pagar, descárgate la aplicación Curve desde la AppGallery en el reloj y desde la tienda de apps de tu smartphone. Curve funciona como un «llavero virtual»: metes tus tarjetas de siempre (BBVA, Santander, Revolut, etc.) dentro de su tarjeta gratuita.

Abre la app de Curve en tu móvil y añade tu tarjeta bancaria principal. Sigue los pasos de verificación y dale a «Sincronizar con el dispositivo wearable».

Huawei no te deja activar los pagos si no proteges tu muñeca, así que, en el reloj, ve a Ajustes > PIN > Configurar PIN y crea un código de seguridad de 6 dígitos. No tendrás que meter el PIN cada vez que pagues. El reloj detecta si está en tu muñeca; solo te lo pedirá si te lo quitas y te lo vuelves a poner.

Ahora le decimos al reloj qué aplicación debe usar para tramitar los pagos. Entra en Ajustes > Más conexiones > NFC > Aplicación para pagos predeterminada. En la opción de aplicación predeterminada, selecciona Curve Pay.

No hay nada más incómodo que estar en la caja del supermercado buscando la app entre los menús, así que ve a Ajustes > Botón inferior > Pulsar dos veces (o asignar botón), selecciona Curve Pay en la lista y, con solo hacer doble clic en el botón físico de abajo, tu tarjeta aparecerá al instante en la pantalla.

Configuración de tarjeta Curve

Es posible descargar nuevas aplicaciones desde la App Gallery, aunque el catálogo de apps disponibles es bastante escaso.

Salud y deporte

El GT 7 tiene un enfoque multideporte y de seguimiento cotidiano. Carrera, ciclismo y esquí forman parte de su propuesta, junto con el seguimiento del descanso y de la actividad diaria.

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte trasera del reloj puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Salud del teléfono para que puedas consultarlas más tarde. Ahora bien, debes tener en cuenta que el HUAWEI GT 7 no incorpora ECG.

El seguimiento de frecuencia cardíaca y variabilidad permite observar tendencias personales. La VFC debe interpretarse frente al historial y contexto de cada persona, ya que un valor aislado alto o bajo no permite diagnosticar su estado de salud.

Una de las principales novedades de esta generación es el Índice de Preparación Física, integrado dentro de Health Insights. En lugar de limitarse a mostrar por separado el sueño, la frecuencia cardíaca o la VFC, el reloj relaciona todos estos datos para ofrecer cada mañana una estimación más sencilla de nuestro nivel de recuperación.

Para generar esta puntuación, es necesario llevar el reloj puesto de forma continuada durante al menos tres días y tres noches. A partir de ese momento, el GT 7 analiza la calidad del sueño, la VFC media y la frecuencia cardíaca durante la noche, el estrés y las calorías activas del día anterior. El resultado se clasifica en cinco niveles, desde «Excelente» hasta «Requiere atención», e incluye recomendaciones para entrenar con normalidad, reducir la intensidad o priorizar el descanso.

Durante mis pruebas, esta puntuación me ha resultado más útil que consultar cada métrica de forma aislada, ya que permite entender de un vistazo si una mala noche o un día especialmente activo han afectado a la recuperación. Evidentemente, no debe interpretarse como una evaluación médica, pero sí puede ayudar a decidir si es un buen momento para afrontar un entrenamiento exigente.

También es posible capturar el nivel de oxígeno en sangre (SpO₂) de manera continua a lo largo de todo el día gracias al sensor de la parte inferior del reloj.

A la hora de monitorizar el sueño, HUAWEI Watch GT 7 registra tus ciclos REM, tus fases de sueño profundo y ligero, y el tiempo total de sueño, midiendo y puntuando el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso.

Monitorización del sueño

Otra de las funcionalidades es la monitorización del bienestar emocional, que calcula cada cierto tiempo el nivel de emoción y estrés al que estás sometido.

La función Gestión del Ciclo Menstrual analiza indicadores fisiológicos, como la frecuencia cardiaca durante el sueño, la temperatura de la piel y la frecuencia respiratoria, para predecir los periodos menstruales, ayudando a las personas con ciclos irregulares a realizar los ajustes oportunos en su estilo de vida.

El HUAWEI Watch GT 7 incluye Mantente en forma, una aplicación de gestión calórica que utiliza datos de salud en tiempo real para ayudarte a gestionar la ingesta de calorías, ofreciendo recomendaciones adaptadas a las necesidades de su cuerpo para una mejor gestión del peso. Esta app te ayuda a consultar estimaciones de gasto y la ingesta registrada, con métricas de alto nivel como el consumo de calorías en tiempo real, las calorías activas, las calorías en reposo y el déficit calórico.

Mantente en forma

Si eres deportista, te alegrará saber que HUAWEI Watch GT 7 permite monitorizar más de 110 tipos de entrenamientos. Para ciertos ejercicios — caminar, correr, máquina de remo y bici elíptica — el reloj puede detectar automáticamente que estás haciendo deporte tras varios minutos de actividad física, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando dejas de hacer ejercicio durante un tiempo, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

Gracias a los indicadores de monitorización como el ritmo, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida, el reloj analiza el índice de carrera, el estrés y la carga del entrenamiento, el nivel de recuperación y la frecuencia cardíaca de recuperación. A partir de estos datos, proporciona consejos para planificar mejor la intensidad y el tiempo de tus ejercicios y mejorar así la calidad del entrenamiento.

Cuando terminas ciertos entrenamientos, se generan automáticamente las trayectorias recorridas en la aplicación Salud para que puedas compartirlas con tus amigos e invitarlos a unirse, o para guardarlas para el futuro.

HUAWEI ofrece rutinas de carrera que están formadas por varias etapas y te van guiando mediante mensajes de voz. Por ejemplo, la rutina trote suave dura 28 minutos y combina una caminata rápida (3 minutos), trote (22 minutos) y caminata rápida (3 minutos). Esta rutina está indicada para acostumbrarse a correr distancias largas y es buena para la recuperación.

Es posible buscar eventos de maratón en una ciudad y pedir a HUAWEI que prepare un plan personalizado de entrenamiento para poder estar preparado para correr el día del evento.

En las salidas de ciclismo, el HUAWEI Watch GT 7 ofrece varias funciones especialmente útiles cuando la ruta incluye desniveles importantes. Antes de comenzar, el reloj permite consultar un perfil con los ascensos previstos y, durante cada subida, muestra información en tiempo real como la pendiente, la distancia recorrida y los kilómetros que quedan para alcanzar la cima.

La navegación también puede avisar mediante vibraciones e indicaciones de voz cuando nos aproximamos a gran velocidad a una curva cerrada. Al terminar la actividad, la función Análisis de entrenamiento con IA resume la sesión y destaca las principales métricas de rendimiento, facilitando la evaluación de nuestra evolución y la planificación de futuros entrenamientos.

El HUAWEI Watch GT 7 añade modos específicos para esquí y snowboard en recintos cubiertos. Gracias a sus sensores, puede registrar la actividad incluso cuando no hay cobertura GPS, identificando los cambios de postura y altitud para calcular datos como la distancia recorrida, la velocidad y el desnivel acumulado. Además, distingue automáticamente los descensos de las pausas y los trayectos en remonte.

Para esquiar al aire libre, la aplicación HUAWEI Health permite descargar en el reloj los mapas de más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo. Estos mapas incluyen información sobre las pistas y su nivel de dificultad, lo que facilita la orientación y la planificación de cada jornada en la nieve.

Durante los descensos, el reloj registra el trazado y las principales métricas de rendimiento. También incorpora una función que detecta y contabiliza los giros, calculando incluso su radio, además de medir las fuerzas G experimentadas. Por último, el modo Team-Up permite consultar en tiempo real la ubicación y algunos datos de actividad de nuestros compañeros, una opción práctica cuando esquiamos en grupo.

El WATCH GT 7 también incorpora minientrenamientos guiados con 30 movimientos animados dirigidos a diez partes del cuerpo. Están pensados para realizar estiramientos rápidos de espalda, cuello, hombros o piernas durante una pausa, sin tener que iniciar una sesión deportiva completa.

He probado varias de estas rutinas y las animaciones permiten comprender fácilmente cada movimiento desde la pantalla del reloj. No sustituyen a un entrenamiento convencional, pero resultan prácticas para combatir el sedentarismo cuando llevamos demasiado tiempo sentados y aportan bastante más valor que el típico recordatorio para levantars

Precio

El HUAWEI WATCH GT 7 de 46 mm amarillo con correa de fluoroelastómero, Edición Limitada, tiene un precio de 299€

Aquí encontramos el principal punto débil del HUAWEI WATCH GT 7: las mejoras respecto a su predecesor son bastante modestas. Muchas de sus funciones, como el medidor de potencia para ciclismo, la importación de rutas o las métricas básicas de salud, ya estaban presentes en el WATCH GT 6.

Teniendo en cuenta que el nuevo modelo cuesta unos 70 euros más, quienes ya tengan un WATCH GT 6 encontrarán pocos motivos de peso para dar el salto a esta generación.

El HUAWEI WATCH GT 7 Pro (429€) es una alternativa interesante para quienes buscan funciones más avanzadas. Incorpora prestaciones de salud adicionales, como el electrocardiograma (ECG) y la detección de rigidez arterial, además de modos específicos para golf y buceo que no están disponibles en el WATCH GT 7 convencional.

Mi opinión

Después de una semana utilizando el HUAWEI WATCH GT 7 de 46 mm tanto durante el día como para entrenar y monitorizar el sueño, mi impresión es que estamos ante un reloj muy completo y equilibrado. No supone una revolución frente a la generación anterior, pero mantiene las principales virtudes de la familia WATCH GT y añade algunas mejoras interesantes para quienes practican deportes al aire libre.

La autonomía continúa siendo uno de sus grandes argumentos. Durante mis siete días de prueba no he tenido que cargarlo ni una sola vez, incluso con la monitorización de salud y sueño activada y realizando unos 20 minutos de ejercicio diarios. Todavía no puedo confirmar los 21 días anunciados por HUAWEI para un uso ligero, pero la experiencia queda muy por encima de la que ofrecen la mayoría de los relojes con watchOS o Wear OS.

La pantalla AMOLED ofrece una buena definición, colores vivos y una visibilidad excelente en exteriores. El formato de 46 mm facilita la consulta de mapas y métricas deportivas, aunque puede resultar grande para muñecas pequeñas. La combinación de la caja de acero, la corona giratoria y la correa EasyCross transmite una buena sensación de calidad, mientras que el acabado amarillo aporta una personalidad deportiva que no pasará precisamente desapercibida.

En el terreno deportivo, el GT 7 destaca por la amplitud de sus métricas, los mapas sin conexión, la importación de rutas y las nuevas funciones para ciclismo y deportes de nieve. El Índice de Preparación Física también supone un paso en la dirección correcta, ya que convierte múltiples datos de salud en una recomendación diaria mucho más fácil de interpretar.

Como reloj inteligente, cumple bien con las notificaciones, las llamadas Bluetooth, el control de música y los pagos mediante Curve Pay. Sin embargo, el catálogo de aplicaciones continúa siendo reducido frente al de Apple o Google, y la experiencia con iPhone está limitada por la imposibilidad de responder mensajes o utilizar Petal Maps.

Su principal limitación es que las diferencias respecto al WATCH GT 6 son bastante discretas. Muchas funciones deportivas y de salud ya estaban presentes en la generación anterior, por lo que quienes tengan ese modelo encontrarán pocos motivos para renovarlo. Además, el WATCH GT 7 estándar carece de ECG, análisis de rigidez arterial, golf avanzado y buceo, ya que prestaciones reservadas para el GT 7 Pro.

Por 299€, el HUAWEI WATCH GT 7 es especialmente recomendable para quienes buscan un reloj atractivo, con mucha autonomía y buenas funciones deportivas sin tener que cargarlo cada uno o dos días. Es una compra más convincente para quien llega desde un modelo antiguo o adquiere su primer smartwatch de HUAWEI que para quien ya utiliza el WATCH GT 6.

Autonomía muy superior a la de muchos relojes inteligentes.

Autonomía muy superior a la de muchos relojes inteligentes. Pantalla grande, brillante y perfectamente legible en exteriores.

Pantalla grande, brillante y perfectamente legible en exteriores. Diseño sólido y correa EasyCross cómoda y segura.

Diseño sólido y correa EasyCross cómoda y segura. Amplio seguimiento deportivo y mapas sin conexión.

Amplio seguimiento deportivo y mapas sin conexión. Índice de Preparación Física y monitorización de salud completa.

Índice de Preparación Física y monitorización de salud completa. Llamadas Bluetooth y pagos mediante Curve Pay.

Lo peor:

Pocas novedades realmente importantes frente al WATCH GT 6.

Pocas novedades realmente importantes frente al WATCH GT 6. Catálogo de aplicaciones de terceros bastante reducido.

Catálogo de aplicaciones de terceros bastante reducido. Integración más limitada con iPhone que con Android.

Integración más limitada con iPhone que con Android. Sin ECG, rigidez arterial, golf avanzado ni buceo en el modelo estándar.

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Preguntas frecuentes sobre el HUAWEI WATCH GT 7

¿Cuánto dura la batería del HUAWEI WATCH GT 7?

La autonomía depende principalmente del tamaño elegido y del uso que hagas del reloj. El HUAWEI WATCH GT 7 de 46 mm puede alcanzar hasta 21 días con un uso ligero, 12 días con un uso habitual y alrededor de 7 días con la pantalla siempre encendida, unas cifras excelentes frente a la mayoría de relojes inteligentes.

En el modelo de 41 mm, la duración máxima baja hasta 14 días con un uso ligero, 7 días con un uso habitual y aproximadamente 5 días con la pantalla siempre encendida. En ambos casos, activar entrenamientos frecuentes con GPS, realizar llamadas o recibir muchas notificaciones reducirá la autonomía.

¿Qué diferencias hay entre el HUAWEI WATCH GT 7 de 46 y 41 mm?

El modelo de 46 mm incorpora una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, ofrece una batería más duradera y tiene una presencia más deportiva. La versión de 41 mm utiliza un panel de 1,32 pulgadas, resulta más ligera y se adapta mejor a muñecas pequeñas.

Los dos tamaños ofrecen prácticamente las mismas funciones de salud, deporte y conectividad, por lo que la elección depende sobre todo de la estética, el tamaño de tu muñeca y la importancia que concedas a la autonomía. Si buscas la mayor duración posible, el modelo de 46 mm es la opción más recomendable.

¿El HUAWEI WATCH GT 7 funciona con móviles Android y iPhone?

Sí, el HUAWEI WATCH GT 7 es compatible con teléfonos Android 9 o posterior y iPhone con iOS 13 o posterior. Para configurarlo y consultar los datos de actividad y salud es necesario instalar la aplicación Huawei Health.

La experiencia es más completa en Android, ya que los usuarios de iPhone no pueden responder mensajes desde el reloj, instalar aplicaciones mediante AppGallery ni utilizar la navegación de Petal Maps. La sincronización de notificaciones, llamadas y datos de salud sí funciona en ambos sistemas.

¿Se pueden responder mensajes de WhatsApp desde el HUAWEI WATCH GT 7?

En Android es posible responder determinadas notificaciones mediante respuestas rápidas, emojis o el teclado del reloj, aunque las opciones disponibles pueden variar según la aplicación y el teléfono conectado. Resulta especialmente práctico para contestar mensajes breves sin tener que sacar el móvil.

En un iPhone, el reloj permite leer las notificaciones de WhatsApp y otras aplicaciones, pero no responderlas. Esta limitación procede de la integración con iOS y sigue siendo una de las principales diferencias respecto a la experiencia ofrecida en Android.

¿Se pueden hacer y recibir llamadas con el HUAWEI WATCH GT 7?

Sí, el reloj incorpora micrófono y altavoz, por lo que permite contestar y realizar llamadas desde la muñeca. La calidad es suficiente para conversaciones cortas en lugares relativamente silenciosos, aunque el altavoz puede quedarse algo justo en exteriores con mucho ruido.

Como no dispone de conectividad móvil propia ni eSIM, el teléfono debe encontrarse dentro del alcance de Bluetooth. El HUAWEI WATCH GT 7 no puede realizar llamadas de manera completamente independiente cuando el móvil está lejos.

¿Se puede pagar con el HUAWEI WATCH GT 7 en España?

El HUAWEI WATCH GT 7 incorpora NFC y permite realizar pagos sin contacto mediante Curve Pay. Para utilizar esta función hay que configurar el servicio, asociar una tarjeta compatible y establecer un código de seguridad en el reloj.

Antes de comprarlo exclusivamente por esta función, conviene comprobar la compatibilidad de tu banco y tarjeta con Curve. La disponibilidad de los pagos también puede variar según el país, por lo que no funciona exactamente igual en todos los mercados.

¿El HUAWEI WATCH GT 7 tiene electrocardiograma o mide la presión arterial?

El modelo estándar no incorpora electrocardiograma ni medición de la presión arterial. Tampoco ofrece la detección de rigidez arterial presente en el HUAWEI WATCH GT 7 Pro, por lo que quienes busquen las funciones de salud más avanzadas deberían valorar el modelo superior.

Sí puede medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estrés, la temperatura de la piel y la calidad del sueño. También ofrece detección de arritmias mediante análisis de la onda de pulso, pero esta función no sustituye a un ECG ni a una evaluación médica.

¿El HUAWEI WATCH GT 7 es resistente al agua y se puede utilizar para nadar?

El reloj cuenta con certificaciones 5 ATM e IP69, por lo que puede utilizarse para nadar en piscina o en aguas poco profundas. También soporta lluvia, sudor, salpicaduras y las situaciones habituales de un entrenamiento al aire libre.

Sin embargo, el modelo estándar no está diseñado para buceo, apnea o actividades acuáticas a gran profundidad. Tampoco es aconsejable utilizarlo en duchas muy calientes, saunas o entornos con vapor, ya que el calor y los cambios de presión pueden afectar a sus juntas.

¿El HUAWEI WATCH GT 7 tiene GPS y mapas sin conexión?

Sí, incorpora un sistema de posicionamiento GNSS de doble banda compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y NavIC. Durante mis pruebas, el reloj ha registrado las rutas con rapidez y ha mantenido una precisión elevada incluso en zonas con edificios o vegetación.

También permite importar rutas y consultar mapas sin conexión durante determinados entrenamientos. Estas funciones resultan especialmente útiles para correr, hacer senderismo o montar en bicicleta sin depender constantemente de la pantalla del teléfono.

¿Cuántos modos deportivos tiene el HUAWEI WATCH GT 7?

El HUAWEI WATCH GT 7 permite registrar más de 110 modalidades deportivas, incluyendo carrera, ciclismo, natación, senderismo, entrenamiento de fuerza y diferentes deportes de invierno. También puede detectar automáticamente algunas actividades frecuentes, aunque siempre es más fiable iniciar el entrenamiento de forma manual.

Para ciclismo, el reloj ofrece información sobre potencia, desnivel, rutas y giros próximos, mientras que los modos de nieve incluyen mapas de más de 3.000 estaciones de esquí. A esto se suman 30 ejercicios animados centrados en diez zonas corporales para realizar pequeñas rutinas guiadas.

¿Qué es el Índice de Preparación Física del HUAWEI WATCH GT 7?

El Índice de Preparación Física intenta resumir si tu cuerpo está preparado para entrenar o si sería conveniente descansar. Para calcularlo, combina información sobre el sueño, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estrés y la actividad reciente.

El reloj necesita recopilar datos durante al menos tres días y tres noches de uso continuado antes de ofrecer una valoración fiable. El resultado se presenta en cinco niveles fáciles de interpretar, aunque debe entenderse como una orientación y no como un diagnóstico médico.

¿El HUAWEI WATCH GT 7 puede utilizarse sin tener el móvil cerca?

Muchas funciones funcionan de manera independiente, como registrar entrenamientos, medir las constantes de salud, utilizar el GPS, consultar rutas descargadas o reproducir música almacenada. Por tanto, es posible salir a correr o entrenar dejando el teléfono en casa.

Sin embargo, el reloj no dispone de eSIM, por lo que necesita el móvil para recibir notificaciones en tiempo real, realizar llamadas o acceder a servicios que requieran conexión a Internet. Tampoco puede sustituir por completo a un smartphone como sí hacen algunos relojes con conectividad LTE.

¿Se puede escuchar música directamente desde el HUAWEI WATCH GT 7?

El reloj permite almacenar canciones en su memoria y reproducirlas mediante unos auriculares Bluetooth, lo que resulta útil durante los entrenamientos. También puede controlar la reproducción de música del teléfono sin necesidad de sacarlo del bolsillo.

La gestión y transferencia de canciones puede variar dependiendo del sistema operativo y de la aplicación utilizada. No ofrece la misma variedad de aplicaciones musicales independientes que un reloj con Wear OS o watchOS, por lo que su propuesta resulta algo más limitada en este apartado.

¿El HUAWEI WATCH GT 7 tiene pantalla siempre encendida?

Sí, su pantalla AMOLED incluye el modo Always On Display, que mantiene visible la hora y otra información básica cuando el reloj está en reposo. El panel alcanza un brillo máximo de hasta 3.000 nits, por lo que se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol.

Mantener la pantalla siempre encendida afecta de forma notable a la batería. La autonomía estimada baja hasta unos 7 días en el modelo de 46 mm y aproximadamente 5 días en el de 41 mm, aunque sigue siendo superior a la de muchos competidores.

¿Merece la pena cambiar del HUAWEI WATCH GT 6 al WATCH GT 7?

El salto respecto al modelo anterior es relativamente pequeño. El HUAWEI WATCH GT 7 mejora el brillo de la pantalla, incorpora el Índice de Preparación Física, amplía las funciones para deportes de invierno y añade algunos refinamientos en el seguimiento deportivo y el software.

Sin embargo, muchas prestaciones ya estaban disponibles en el WATCH GT 6, incluyendo la importación de rutas, el medidor de potencia para ciclismo y las principales métricas de salud. Si ya tienes un WATCH GT 6, hay pocos motivos de peso para actualizar, salvo que alguna de las nuevas funciones te resulte especialmente atractiva.

¿Qué diferencias hay entre el HUAWEI WATCH GT 7 y el WATCH GT 7 Pro?

El HUAWEI WATCH GT 7 Pro ofrece una construcción más exclusiva, con caja de titanio, cristal de zafiro y cerámica nanocristalina. También añade electrocardiograma, detección de rigidez arterial, modos avanzados de golf y funciones para buceo en apnea hasta 40 metros.

El modelo estándar cuesta 299 euros, mientras que el Pro parte de 429 euros. Para la mayoría de los usuarios, el HUAWEI WATCH GT 7 ofrece una relación entre prestaciones, autonomía y precio más equilibrada, pero el Pro es más apropiado para quienes quieren los materiales y las funciones de salud y deporte más completas.